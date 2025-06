i 10 migliori strumenti di IA per podcaster nel 2025

Avviare un podcast può essere un'esperienza entusiasmante, ma sia i podcaster esperti che i principianti devono affrontare alcuni ostacoli, tra cui difficoltà tecniche, mancanza di tempo per la modifica e blocchi creativi, solo per citarne alcuni.

È qui che entrano in gioco gli strumenti di IA. Questi strumenti di IA per podcaster possono semplificare la modifica, la trascrizione, la creazione di contenuti e persino il marketing.

Detto questo, l'elenco degli strumenti di IA disponibili per un creatore di podcast è infinito e decidere in quali investire può essere scoraggiante. Ecco perché io, insieme al team di ClickUp, ho curato un elenco collaudato dei dieci migliori strumenti di IA per il podcasting che arricchiranno e semplificheranno il tuo viaggio nella creazione di podcast.

Ma prima, discutiamo gli aspetti che abbiamo considerato nella scelta dei 10 migliori strumenti di IA per podcaster.

Ecco i cinque elementi a cui devi prestare attenzione quando aggiungi strumenti di IA al tuo processo di podcasting:

Automazione delle attività: Semplifica gli aspetti noiosi e dispendiosi in termini di tempo del podcasting con l'IA. Gli strumenti di IA di qualità dovrebbero disporre di funzionalità/funzioni di automazione robuste per fornire il controllo sull'automazione dei miglioramenti audio, della trascrizione e della creazione di contenuti

Facilità d'uso: crea un processo di creazione efficiente con strumenti di IA che si adattano al tuo stile di contenuto unico. Cerca strumenti che offrano un equilibrio tra funzionalità potenti e un'interfaccia intuitiva, in modo da poter fare di più in meno tempo

Qualità e accuratezza: gli strumenti di IA per i podcaster devono essere in grado di migliorare l'accuratezza delle loro attività operative, come il coordinamento delle registrazioni in studio, la condivisione delle sceneggiature, la modifica delle trascrizioni dei podcast e la gestione della documentazione finanziaria. Ricerca i risultati ottenuti dallo strumento e le recensioni per verificarlo

Personalizzazione: Credo che l'IA dovrebbe essere in grado di darci un maggiore controllo sulle nostre scelte creative e di modifica. Scegli strumenti di IA che ti offrano funzionalità aggiuntive con un ambito di applicazione sufficiente per apportare modifiche creative e personalizzazioni

Integrazione e costo: è fondamentale che lo strumento di IA scelto rientri nel budget a disposizione e sia facilmente integrabile con i processi di lavoro esistenti. I migliori strumenti di IA sono quelli che offrono un valore elevato a fronte di costi comprovati

Ecco i dieci migliori strumenti di IA per podcasting che riteniamo possano trasformare il tuo processo e migliorare la qualità dei contenuti

1. ClickUp

Il migliore per la gestione end-to-end dei podcast

Crea e gestisci episodi di podcast in modo efficace ed efficiente con ClickUp

ClickUp è un potente strumento di produttività che aiuta a creare il centro di comando definitivo per il podcasting. Grazie a numerose funzionalità integrate come la messaggistica istantanea, l'IA dedicata, gli strumenti di scrittura e definizione degli obiettivi, i modelli di calendario dei contenuti e oltre 1000 integrazioni, è in grado di facilitare la gestione end-to-end dei podcast, dall'ideazione e dal brainstorming alla pubblicazione tempestiva, rendendolo il software di gestione dei podcast ideale per te.

Perfetto per i podcaster alle prime armi e per i veterani esperti, ClickUp offre una piattaforma centralizzata per gestire senza sforzo ogni episodio e progetto podcast. Con un focus primario sulla semplificazione delle attività, la sua versatilità e personalizzazione ti consentono di adattarlo alle tue esigenze specifiche.

Due funzionalità/funzioni significative per te, soprattutto se non operi da solo, sono ClickUp Goals per semplificare il processo di ideazione e definizione degli obiettivi e ClickUp Chat per una comunicazione coerente. ClickUp Goals ti consente di annotare gli obiettivi individuali e di squadra e di collegarli alle attività del tuo podcast, mentre ClickUp Chat consente la messaggistica tra i team e persino il tagging istantaneo.

Dite addio ai flussi di lavoro frammentati utilizzando più strumenti di IA. Il software di gestione dei prodotti ClickUp può sostituire molti altri strumenti di IA per i podcaster. Si integra con vari strumenti e servizi di podcasting popolari per diventare una soluzione completa per tutte le vostre esigenze di podcasting. Potete connettere il vostro software di registrazione, le piattaforme di hosting e gli account dei social media con ClickUp. Offre anche servizi di archiviazione cloud per centralizzare tutte le vostre attività e i vostri file di podcasting in un unico posto.

Con i suoi numerosi modelli di podcast pronti all'uso in pochi clic, ClickUp rende la creazione e la gestione dei podcast infinitamente più semplice ed efficace.

Scarica questo modello Visualizza e realizza il lancio di un podcast di successo con il modello di pianificazione podcast di ClickUp

Il modello di pianificazione podcast ClickUp è la dashboard perfetta per organizzare ciò che i tuoi ascoltatori vogliono sentire, gestire i contatti con gli ospiti e visualizzare come distribuirai i tuoi contenuti fino a ogni episodio del podcast. Che tu stia iniziando il tuo viaggio nel mondo dei podcast o pianificando il tuo prossimo mese di registrazioni e pubblicazioni, questo modello ti fornirà la struttura di cui hai bisogno. È il mio preferito tra i modelli di podcast di ClickUp.

Scarica questo modello Utilizza il modello ClickUp Podcast per organizzare le attività di pianificazione dei podcast in modo rapido ed efficiente.

Il modello Podcast di ClickUp ti aiuta a creare un piano dettagliato per realizzare la registrazione di un podcast. Copre attività quali la programmazione degli ospiti, la registrazione delle sessioni, la gestione dei file audio e persino il monitoraggio dello stato di avanzamento degli episodi. Questo modello ti consente di pianificare ed eseguire in modo efficiente ogni passaggio del processo di creazione del tuo podcast

Oltre alla gestione dei podcast, ClickUp offre anche ClickUp Docs, uno strumento di documentazione e modifica integrato e intuitivo, perfetto per la scrittura e la modifica di podcast in tempo reale. È ricco di funzionalità come pagine nidificate, collegamenti rapidi e innumerevoli opzioni di stile, oltre a una speciale funzione di scrittura IA che ti aiuta a scrivere e modificare script di podcast chiari e accattivanti.

Ottieni il tuo assistente di scrittura personale con poche righe di input con ClickUp Brain

ClickUp Brain, una suite completa di strumenti di IA, può aiutarti a trovare idee per i podcast, creare script accattivanti e organizzare i tuoi pensieri durante tutto il processo creativo.

Utilizza ClickUp Docs come strumento di documentazione completo per mettere nero su bianco i tuoi pensieri, collegarli ai flussi di lavoro e rendere l'esecuzione delle idee perfetta.

Puoi anche utilizzare ClickUp Brain per scrivere il tuo copione in ClickUp Docs. Inoltre, se hai bisogno di una guida per creare un copione per un podcast, ClickUp ha ciò che fa per te.

Scarica questo modello Utilizza il modello di script per podcast ClickUp per semplificare senza sforzo il processo di scrittura dall'inizio alla fine.

Il modello di script per podcast ClickUp è un modello di documento ClickUp per un episodio di podcast ben organizzato. Il modello si concentra sull'aiutarti a organizzare e pianificare tutti gli aspetti della produzione del tuo podcast e a scrivere script in modo efficiente. È visualizzato per garantire la coerenza con ogni episodio del podcast

Vuoi riutilizzare parti del tuo podcast e creare post di testo da esse? Usa ClickUp Clips per registrare lo schermo direttamente in ClickUp. Una volta salvato, lo strumento di trascrizione IA genera automaticamente un testo preciso per il video. Questa funzionalità rende semplicissima la modifica e il riutilizzo dei tuoi episodi podcast in post di blog o post sui social media. Inoltre, rende i tuoi contenuti più accessibili e ottimizzati per la SEO.

Usa ClickUp Clip per registrare video e trascrivere audio all'istante

Come ho detto, con ClickUp puoi ideare, creare, gestire, monitorare e registrare tutti i tuoi podcast dall'inizio alla fine.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

tieni traccia delle metriche dall'inizio alla fine sulle Visualizza il processo del tuo podcast edall'inizio alla fine sulle dashboard di ClickUp

Semplifica e migliora la creazione e la pianificazione dei podcast con modelli predefiniti

Usa ClickUp Docs per scrivere script senza sforzo, creare contenuti creativi e documentazione efficiente

Ottieni idee per podcast, scrivi i tuoi copioni e molto altro con ClickUp Brain, l' assistente IA integrato

Crea una tabella di marcia per il tuo podcast con passaggi dettagliati grazie alle attività di ClickUp

Registra lo schermo del tuo podcast con ClickUp Clips e ottieni trascrizioni accurate utilizzando ClickUp Clips

Centralizza il tuo podcasting con oltre 1000 integrazioni per software di registrazione, piattaforme di hosting, account social media e archiviazione cloud

Limiti di ClickUp

Ha una curva di apprendimento leggermente più lunga

ClickUp Brain è disponibile solo nei piani a pagamento

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mese per utente

Business: 12 $ al mese per utente

Enterprise: Contattaci per i prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 5 $ al mese per ogni membro dell'area di lavoro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9000 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 4000 recensioni)

2. ChatGPT

Ideale per il brainstorming e la creazione di schemi

ChatGPT è un chatbot generativo basato sull'IA sviluppato da OpenAI. Ho trovato le sue capacità di IA ideali per i podcaster per generare idee per gli episodi e prompt per facilitare la creazione di contenuti. Focalizzato sulla produzione creativa, la sua interfaccia intuitiva consente prompt personalizzati e genera idee per temi e persino titoli creativi per gli episodi che soddisfano le vostre esigenze di podcasting uniche.

Con le sue intuitive capacità di generazione di idee e perfezionamento degli script, ChatGPT è uno dei principali strumenti di IA per i podcaster. Ha il potenziale per diventare un ottimo collaboratore virtuale e una cassa di risonanza per il tuo processo di podcasting. Fornisce inoltre feedback e suggerimenti in tempo reale per migliorare la qualità del tuo podcast. La sua vasta base di conoscenze amplia le tue capacità di ricerca e ti fa risparmiare tempo.

Le migliori funzionalità/funzioni di ChatGPT

Brainstorming di idee creative per podcast e risoluzione dei problemi su argomenti su cui sei bloccato

Strutturate i vostri episodi podcast con schemi dettagliati grazie a ChatGPT, inclusi punti di discussione e transizioni tra i segmenti

Genera idee per i dialoghi, i testi pubblicitari o i segmenti introduttivi/conclusivi del tuo podcast

Crea didascalie accattivanti per i post sui social media o la struttura per i post del blog del tuo podcast

Limiti di ChatGPT

Le informazioni generate potrebbero non essere sempre accurate e richiedono una verifica

A volte il risultato può sembrare robotico e privo delle sfumature di una conversazione naturale

Non è possibile utilizzarlo per ricercare eventi attuali poiché i suoi dati di addestramento sono aggiornati solo fino ad aprile 2023.

Prezzi di ChatGPT

Free

Plus : 20 $ al mese per utente

Team: 30 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ChatGPT

G2: 4,7/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 40 recensioni)

3. Alitu Showplanner

Ideale per la pianificazione e la pre-produzione dell'audio dei podcast

Lo strumento basato sull'IA Alitu Showplanner è stato creato per semplificare la pianificazione dei podcast. Assiste i podcaster nella generazione di idee per gli episodi, nell'organizzazione dei contenuti e nella creazione di schemi dettagliati.

Mi è piaciuto il modo in cui Alitu Showplanner genera prompt creativi e consiglia argomenti pertinenti in base alla nicchia del podcast e al pubblico di destinazione. Offre anche strumenti per pianificare le uscite, organizzare i segmenti e le interviste agli ospiti. Con Showplanner, puoi risparmiare tempo e lavoro richiesto mentre crei podcast di qualità professionale semplificando il processo di produzione dei podcast.

Le migliori funzionalità/funzioni di Alitu Showplanner

Semplifica e accelera il processo di marketing e pianificazione dei tuoi podcast con un'interfaccia drag-and-drop per visualizzare facilmente la struttura dei tuoi episodi

Aggiungi note, link e timestamp ai segmenti all'interno del tuo piano per mantenere le informazioni organizzate

Importa clip audio o basi musicali direttamente nel tuo piano di trasmissione per pianificare meglio il flusso dei contenuti

Esporta il piano del tuo programma in formato PDF o come guida testuale per consultarlo facilmente durante la registrazione

Limiti di Alitu Showplanner

Funzionalità/funzioni di modifica dei podcast limitate per i clip audio importati all'interno dello Showplanner stesso

La post-produzione audio non è completa

Potrebbe sembrare meno intuitivo rispetto ad altri strumenti di pianificazione visiva per strutture podcast non lineari

Prezzi di Alitu Showplanner

Podcaster indipendenti: 38 $ al mese per utente (prezzo del componente aggiuntivo per i servizi di hosting)

Business: A partire da 195 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Alitu Showplanner

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

4. ContentShake IA

Ideale per l'ottimizzazione SEO e il riepilogo/riassunto

Presentato da Semrush nel proprio App Center, ContentShake AI è il migliore nell'analisi di enormi set di dati per generare idee per episodi per nicchie e pubblici specifici utilizzando algoritmi di IA. Questo strumento di modifica dei podcast consiglia idee di contenuto utilizzando argomenti popolari, parole chiave e domande che coinvolgono gli ascoltatori.

ContentShake AI aiuta i podcaster a stare al passo rivelando i podcast della concorrenza e le preferenze del pubblico. Con ContentShake AI puoi generare rapidamente idee, superare i blocchi creativi e produrre episodi di alta qualità che coinvolgono gli ascoltatori.

Le migliori funzionalità/funzioni di ContentShake AI

Genera titoli e descrizioni ottimizzati per la SEO per aiutare il tuo podcast a posizionarsi più in alto nei risultati di ricerca

Crea note dettagliate e riepiloghi/riassunti dei podcast dai tuoi file audio, migliorando l'accessibilità e la scoperta da parte degli ascoltatori

Estraete le idee chiave dai vostri episodi podcast per creare facilmente post sui social media e materiale promozionale

Riutilizza i contenuti del tuo podcast in post di blog per ampliare il tuo raggio d'azione e attirare nuovi ascoltatori

Limiti di ContentShake IA

Non è possibile garantire l'ottimizzazione SEO o riepiloghi/riassunti completamente accurati

Potrebbe essere meno efficace per programmi altamente conversazionali

Non esiste un piano gratuito, solo una versione di prova gratuita per sette giorni

Prezzi di ContentShake IA

Gratis: Versione di prova (per sette giorni)

Premium: 60 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di ContentShake IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

5. Wondercraft

Ideale per la post-produzione e la condivisione audio

Wondercraft utilizza un'IA avanzata per trasformare il testo in produzioni audio di alta qualità con voci IA dal suono naturale e colonne sonore personalizzabili.

I podcaster possono trasformare post di blog, articoli e script in episodi coinvolgenti in pochi minuti. L'editing audio automatico, la clonazione della voce e il supporto in più lingue di Wondercraft ti aiuteranno a far crescere il tuo pubblico e a creare podcast dal suono professionale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wondercraft

Genera brevi frammenti audio accattivanti dal tuo podcast per la promozione sui social media

Trascrivi rapidamente i tuoi file audio per una migliore reperibilità e accessibilità

Usa voci generate dall'IA per intro e outro o per leggere i messaggi degli sponsor

Trasforma i contenuti testuali in episodi podcast utilizzando le funzionalità/funzioni di sintesi vocale

Limiti di Wondercraft

Le voci generate dall'IA potrebbero ancora presentare differenze evidenti rispetto alle voci umane

Il rumore di fondo o la presenza di più interlocutori possono rendere la trascrizione imprecisa

Prezzi Wondercraft

Free

Autore: 34 $ al mese per utente per 60 crediti al mese

Pro: A partire da 64 $ al mese per utente per 150 crediti al mese

Piano personalizzato: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Wondercraft

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

6. Jasper

Ideale per la creazione di contenuti

Ho usato Jasper, un assistente di scrittura basato sull'IA, per creare contenuti alcune volte. Può aiutarti a creare descrizioni di episodi coinvolgenti, note di spettacolo, post sui social media e promozioni per il tuo podcast in pochi minuti.

I suoi algoritmi di IA creano testi basati sulle preferenze del pubblico e sui contenuti esistenti. Jasper può anche aiutarti a trovare idee per gli episodi, scrivere copioni e sviluppare voci basate sull'IA per la narrazione e i personaggi. Con Jasper, puoi creare contenuti accattivanti e integrare la tua creatività.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jasper

Brainstorming di argomenti nuovi per i podcast e punti di vista unici per i tuoi contenuti

Ottieni aiuto per scrivere script per episodi singoli o podcast in stile intervista

Crea note e descrizioni accattivanti per i tuoi episodi podcast per attirare gli ascoltatori

Genera post accattivanti sui social media per promuovere i tuoi nuovi contenuti

Limiti di Jasper

Richiede un'attenta modifica e revisione poiché il testo generato dall'IA può contenere errori o imprecisioni

I costi mensili sono piuttosto elevati rispetto a molti concorrenti

Richiede prompt molto specifici per ottenere i migliori risultati

Nessun piano gratuito, solo una versione di prova gratuita

Prezzi di Jasper

Gratis: versione di prova per sette giorni

Autore: 34 $ al mese per utente

Pro: 59 $ al mese per utente

Business: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jasper

G2: 4,7/5 (oltre 1200 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 1800 recensioni)

7. Suno

Il migliore per la generazione di musica personalizzata per podcast

Suno è uno strumento di IA per la creazione musicale che ti aiuterà a liberare il musicista che è in te. Questa piattaforma basata sull'IA è in grado di creare una canzone personalizzata solo per te, permettendoti di inserire diversi stili musicali. Mi sono divertito molto a provarla con una varietà di brani!

Suno è l'ideale per comporre una melodia o trovare il tempo giusto. Se non hai voglia di correre rischi, puoi anche sfogliare i profili degli artisti o la libreria di brani già pronti di Suno.

Le migliori funzionalità/funzioni di Suno

Crea temi originali di introduzione e chiusura per il tuo podcast che si adattino perfettamente al tuo marchio

Genera musica di sottofondo su misura per l'atmosfera e il tono dei diversi segmenti del podcast

Personalizza la durata della musica, il livello di energia e la strumentazione per un suono personalizzato

Evita problemi di copyright con musica royalty-free generata appositamente per te

Limiti di Suno

Potrebbe essere necessario sperimentare un po' prima di ottenere il suono esatto che hai in mente

La musica generata dall'IA a volte può mancare delle sfumature e della complessità della musica composta dall'uomo

Controllo limitato su elementi musicali intricati o arrangiamenti complessi

Prezzi di Suno

Base: Gratis

Pro: 10 $ al mese per utente

Premier: 30 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Suno

G2: 4,3/5 (oltre 250 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

8. FineShare

Il migliore per il miglioramento audio basato sull'IA

Gli strumenti di IA di FineShare per i podcaster sono progettati per aiutarli a migliorare le loro prestazioni. È possibile utilizzare FineVoice, il loro studio vocale IA, per modificare la propria voce, creare voci fuori campo realistiche e persino imitare personaggi famosi e personaggi di fantasia.

Ciò migliora la creatività e il valore produttivo dei podcast narrativi e delle narrazioni basate sui personaggi. Lo strumento per cambiare la voce di FineShare aggiunge divertimento e coinvolgimento ai podcast e alle interviste dal vivo modulando le voci in tempo reale. Ho trovato la suite di IA di FineShare abbastanza semplice da poter essere utilizzata sia dai principianti che dagli esperti di podcasting.

Le migliori funzionalità/funzioni di FineShare

Sfrutta la funzionalità/funzione di riduzione del rumore per registrazioni audio cristalline

Ottimizza i livelli audio per garantire un volume costante durante tutto il podcast

Cambia la tua voce in tempo reale per segmenti divertenti, interviste o per mantenere l'anonimato

Registra il tuo podcast direttamente all'interno di FineVoice per una produzione semplificata

Limiti di FineShare

Gli effetti di modifica della voce, sebbene divertenti, potrebbero non essere adatti a tutti i tipi di contenuti podcast

Per ottenere i migliori risultati con le funzionalità di regolazione dell'audio potrebbe essere necessaria una certa conoscenza tecnica

Prezzi FineShare

Free

Base: 8,99 $ al mese per utente

Pro: 17,99 $ al mese per utente per 2 PC

Enterprise: 31,99 $/mese per utente per 5 PC

Valutazioni e recensioni di FineShare

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

9. Descript

Ideale per la modifica audio e la collaborazione

Uno degli strumenti di IA più popolari per i podcaster, Descript è una piattaforma basata sull'intelligenza artificiale che semplifica la creazione di podcast. La sua migliore funzionalità/funzione è la trascrizione automatica e accurata dell'audio in testo per la modifica. L'ho persino utilizzato per generare trascrizioni da podcast video e registrazioni di webinar.

In sostanza, puoi modificare tutti i tuoi file audio modificando la trascrizione, proprio come un documento. Inoltre, Studio Sound migliora la qualità audio con un solo clic e Overdub ti consente di creare voci fuori campo realistiche con la tua voce o con voci IA.

Con Descript puoi rimuovere le parole di riempimento, correggere gli errori, aggiungere musica ed effetti sonori e creare episodi da zero utilizzando contenuti generati dall'IA.

Le migliori funzionalità/funzioni di Descript

Modifica il tuo podcast modificando una trascrizione di testo: taglia, incolla e riorganizza l'audio con una semplice modifica del testo

Perfeziona l'audio del tuo podcast rimuovendo automaticamente le parole di riempimento con pochi clic

Correggi gli errori o aggiungi nuovi contenuti utilizzando la tua voce o quella generata dall'IA con la funzionalità Overdub

Invita i membri del team a collaborare ai progetti in tempo reale

Limiti di Descript

Gli utenti con esperienza nella modifica audio tradizionale potrebbero aver bisogno di tempo per imparare a utilizzarlo in modo efficace

Alcune funzionalità/funzioni avanzate di modifica audio familiari ai professionisti potrebbero non essere disponibili

Prezzi Descript

Free

Autore: 15 $ al mese per utente

Pro: 30 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Descript

G2: 4,6/5 (oltre 450 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 150 recensioni)

10. Podpage

Il migliore per il web design e la creazione di podcast

Podpage è una piattaforma basata sull'IA che consente ai podcaster di creare siti web di podcasting attraenti e interessanti. Grazie all'interfaccia intuitiva e ai modelli personalizzabili, potrai presentare i tuoi episodi, raccontare le tue storie e stabilire una connessione visivamente accattivante con il tuo pubblico.

Ma non è tutto. Quello che ho trovato particolarmente utile è il modo in cui lo strumento rende più semplice per gli ascoltatori trovare e godersi i podcast. Podpage utilizza l'intelligenza artificiale per ottimizzare le prestazioni del sito web, produrre contenuti video ottimizzati per la SEO e persino creare trascrizioni dei contenuti audio.

Le migliori funzionalità/funzioni di Podpage

Crea un sito web per podcast in pochi minuti con il loro costruttore di siti web facile da usare

Risparmia ore con le trascrizioni automatiche, rendendo i tuoi contenuti più accessibili e ottimizzati per i motori di ricerca

Integra il tuo podcast nel tuo sito web, consentendo agli ascoltatori di godersi il tuo programma senza mai lasciare la tua pagina

Limiti di Podpage

Opzioni di personalizzazione del design limitate rispetto ad altri

Potrebbe non essere l'ideale per configurazioni podcast complesse o esigenze specifiche, come programmi multipli o quando le aziende necessitano di diversi livelli di abbonamento

Prezzi Podpage

Base: 19 $ al mese per utente

Pro: 29 $ al mese per utente

Elite: 59 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Podpage

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Migliora la tua esperienza di creazione di podcast

Che tu sia un principiante o un podcaster esperto, gli strumenti di IA hanno il potenziale per cambiare il tuo approccio al processo di creazione dei podcast. Ora puoi creare podcast di qualità professionale che i tuoi ascoltatori meritano in una frazione del tempo che ci vorrebbe prima. Sono sicuro che l'utilizzo dei dieci strumenti di IA per podcaster descritti in questo articolo può aumentare la tua produttività ed efficienza.

Detto questo, la giusta combinazione di strumenti è quella che si adatta alle tue esigenze. Sebbene tu possa sicuramente provare tutti gli strumenti del nostro elenco, puoi anche scegliere ClickUp come lo strumento di IA più completo di cui avrai bisogno. Quindi non esitare a registrarti su ClickUp per provarlo!