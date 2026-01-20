Qual è lo stack di IA più adatto ai team creativi e di progettazione?

Gli strumenti di IA si stanno moltiplicando più velocemente delle revisioni di progettazione del lunedì mattina. 🚀

Ognuno di essi promette di dimezzare i tempi di progettazione, creare istantaneamente risorse di alta qualità o in qualche modo usufruire di una creatività 10 volte superiore. La vera domanda è: hai bisogno di tutti questi strumenti?

No.

Ciò di cui hai davvero bisogno è una serie di applicazioni di IA che funzionino bene insieme e forniscano supporto al tuo processo creativo dall'inizio alla fine. In altre parole, uno stack di IA.

Diamo un'occhiata più da vicino a questa configurazione e scopriamo come puoi creare o scegliere lo stack perfetto per il tuo team!

Componenti fondamentali di uno stack di IA per team creativi

Gli strumenti specifici di uno stack tecnologico di IA variano a seconda degli obiettivi e delle priorità del tuo team.

Detto questo, un ottimo stack di IA per qualsiasi lavoro creativo ha sempre cinque componenti chiave:

Si tratta di software di IA che ti aiutano a elaborare idee, creare e modificare le tue risorse creative in pochi minuti. Anche se il risultato finale richiede solitamente qualche ritocco (non è sempre perfetto fin da subito), questi strumenti velocizzano la produzione dei tuoi contenuti.

Ecco alcuni strumenti comuni per la creazione di contenuti IA che dovresti prendere in considerazione:

Assistenti di scrittura e redazione: utilizzateli per generare testi pubblicitari, didascalie per i social media, post per blog, bozze di email, riassunti, meta descrizioni, utilizzateli per generare testi pubblicitari, didascalie per i social media, post per blog, bozze di email, riassunti, meta descrizioni, schede prodotto , procedure operative standard, ecc.

Generatori di immagini e design: ottieni grafica per i social media, mockup di prodotti, poster di eventi, illustrazioni, storyboard e altro ancora con ottieni grafica per i social media, mockup di prodotti, poster di eventi, illustrazioni, storyboard e altro ancora con i generatori di arte basati sull'IA

Strumenti per la creazione di video: perfetti per creare brevi video promozionali, demo di prodotti, video esplicativi o brevi Reels. Possono anche trasformare script in video animati o Clip in stile presentatore.

Strumenti di ricerca e ottimizzazione dei contenuti: fai brainstorming sulle idee per gli argomenti, individua le lacune nei contenuti, ottimizza i tuoi blog con le parole chiave giuste, genera brief SEO e analizza i contenuti dei concorrenti più performanti.

Strumenti audio e vocali: converti gli script in discorsi dal suono naturale, trascrivi interviste, crea frammenti audio per i social media e genera narrazioni o voci fuori campo per video e pubblicità.

Autori di web design: ottimi per la prototipazione rapida, ti consentono di iterare più velocemente. Usali per generare layout di home page e landing page, creare mockup dell'interfaccia utente e stilizzare automaticamente le pagine con gli elementi del tuo marchio.

📝 Nota veloce: gli strumenti di creazione di contenuti basati sull'intelligenza artificiale combinano l'intelligenza artificiale tradizionale (come l'apprendimento automatico e l'analisi predittiva) con i modelli più recenti di intelligenza artificiale generativa. Ad esempio, Grammarly utilizza l'intelligenza artificiale tradizionale per attività di modifica come il controllo grammaticale e del tono, ma le sue funzionalità/funzioni più recenti utilizzano l'intelligenza artificiale generativa per creare contenuti completamente nuovi da zero.

Libreria di risorse IA

Non se ne parla molto, ma è una delle parti più importanti del tuo stack tecnologico IA.

Una libreria di risorse IA tagga, raggruppa e categorizza automaticamente le tue risorse nel momento stesso in cui le carichi. In questo modo, archiviare e organizzare tutti i tuoi file creativi diventa un gioco da ragazzi.

Anche la ricerca dei file diventa molto più semplice! Invece di ricordare i nomi esatti dei file o di cercare nella posizione delle cartelle, digita una query in linguaggio naturale come: "Mostrami tutte le immagini della campagna natalizia che hanno uno sfondo rosso. " Et voilà!

Un altro enorme vantaggio? Questi strumenti possono eliminare le risorse duplicate, così non dovrai perdere ore a ripulire manualmente lo spazio di archiviazione.

✅ Verifica dei fatti: l'83% dei dipendenti finisce per ricreare file già esistenti! Perché? Perché semplicemente non riescono a trovare gli originali nel loro sistema attuale. Questa costante duplicazione è un enorme spreco di produttività. È proprio per questo che una libreria di risorse IA è fondamentale: risolve istantaneamente il problema della reperibilità.

L'intelligenza artificiale semplifica la comunicazione all'interno del team in due modi principali:

Riunisce tutto in un unico posto: non dovrai più passare dalla chat all'email e agli strumenti per le riunioni. L'IA integra tutto questo, così potrai accedere a qualsiasi conversazione o canale di comunicazione da un unico punto centrale.

Facilita la comunicazione: l'IA è in grado di riepilogare lunghe conversazioni in chat, tradurre messaggi, trascrivere riunioni ed estrarre dettagli chiave dalle registrazioni audio. Ciò significa che potrai chattare e collaborare con il tuo team non solo in modo semplice, ma anche molto più intelligente, veloce ed efficiente.

📮 ClickUp Insight: quasi il 20% dei partecipanti al nostro sondaggio invia oltre 50 messaggi istantanei al giorno. Questo volume elevato potrebbe indicare un team costantemente impegnato in scambi rapidi, ottimo per la velocità ma anche a rischio di sovraccarico comunicativo. Con gli strumenti di collaborazione integrati di ClickUp, come ClickUp Chat e ClickUp Assigned Comments, le tue conversazioni sono sempre collegate alle attività giuste, migliorando la visibilità e riducendo la necessità di follow-up non necessari.

Il tuo team di progettazione ha bisogno di un sistema di project management intelligente tanto quanto i team di ingegneri o di prodotto. Soprattutto se sei un'agenzia che si occupa di diversi clienti, l'IA può aiutarti a gestire il caos.

Con uno strumento di project management basato sull'intelligenza artificiale, puoi automaticamente:

Analizza le capacità del team e assegna il lavoro ai membri disponibili

Effettua la previsione delle sequenze dei progetti e stima i costi

Aggiorna lo stato delle attività, invia promemoria e monitora i progressi in tempo reale.

📚 Per saperne di più: Abbiamo testato i 10 migliori strumenti di IA per i product manager

Come creare o scegliere il tuo stack di IA per i team creativi

Non sai se creare uno stack di IA da zero o semplicemente sceglierne uno?

Ecco una rapida regola empirica per aiutarti a decidere:

Procedi con la CREAZIONE se sei una grande organizzazione o agenzia con esigenze personalizzate complesse, risorse altamente sensibili da gestire o software proprietario che non può essere integrato con gli strumenti di IA ampiamente disponibili.

Dovresti SCEGLIERE una soluzione preesistente se gestisci una piccola o media impresa, hai un budget o risorse limitate per creare uno stack di IA e desideri utilizzare subito l'IA.

Una volta presa questa decisione, è il momento di mettersi all'opera.

Ti spiegheremo passo dopo passo come creare o scegliere il tuo stack di IA:

Passaggio 1: definisci le tue esigenze

Fai un inventario dei tipi di risorse che il tuo team produce più spesso.

Sei a capo di un team incentrato esclusivamente sui contenuti che produce post per blog e testi con occasionali elementi visivi? In questo caso, è sufficiente uno stack di progettazione leggero. Uno che offra una semplice generazione di immagini basata sull'IA.

Oppure il tuo team è specializzato nel design e si occupa di produrre identità di marca, immagini per campagne pubblicitarie, mockup di interfacce utente e illustrazioni di prodotti? Allora hai bisogno di strumenti di progettazione di prodotti nel tuo stack tecnologico per supportare iterazioni rapide e flussi di lavoro multi-esportazione.

Confronta ogni strumento di IA in base alla sua funzione fondamentale.

📌 Esempio: se nel tuo elenco hai cinque generatori di immagini da testo, valuta la velocità e la precisione di ciascuno di essi nella generazione effettiva delle immagini.

Ricorda, uno strumento complicato che nessuno usa è uno spreco di denaro. Scegli qualcosa di facile da usare che i tuoi designer, scrittori, editors, ecc. possano iniziare a utilizzare in pochi minuti, non in settimane.

Successivamente, considera la scalabilità per soddisfare il carico di lavoro futuro, la capacità del team e i costi aggiuntivi.

Anche la privacy dei dati è importante in questo contesto. Verifica se lo strumento offre crittografia, certificazioni di conformità e autorizzazioni utente granulari. Assicurati di poter limitare facilmente la condivisione dei dati per l'addestramento dei modelli di IA.

Ma sai qual è il vero fattore decisivo? Le integrazioni.

Ogni strumento che aggiungi al tuo stack di IA dovrebbe integrarsi con gli altri e con il tuo sistema esistente per garantire un flusso di dati fluido.

📮ClickUp Insight: il 70% degli intervistati afferma di tenere aperte le schede perché ha un piano per "tornarci sopra più tardi". L'abbiamo già sentito dire. 🤭 Ironia della sorte, il 30% afferma che si sentirebbe sollevato se perdesse tutte le schede aperte in caso di crash del browser, ad esempio. È l'effetto Zeigarnik all'opera. Il nostro cervello si aggrappa alle attività incompiute, trasformando ogni scheda in un cliffhanger. Ti senti occupato, anche quando in realtà non stai portando avanti nulla. In quanto area di lavoro di ClickUp AI, ClickUp mantiene le tue priorità in primo piano. Chiedi a ClickUp Brain di mostrarti le tue priorità giornaliere o settimanali, oppure esegui ricerche web in tempo reale per trovare le informazioni rilevanti proprio quando ne hai bisogno. Ora puoi chiudere le schede senza chiudere i loop. 🕊️

Passaggio 3: collegare i flussi di lavoro dell'IA con un'orchestrazione unificata

L'utilizzo di più strumenti nella tua suite di tecnologie di IA per il design porta a una proliferazione di strumenti che riduce la produttività, il budget e la concentrazione. Si trasformerà in una proliferazione di lavoro, in cui i tuoi file, aggiornamenti e decisioni saranno sparsi tra app, chat e finestre In arrivo.

Indovina l'impatto di questo problema? Una perdita sbalorditiva di 2,5 trilioni di dollari nella produttività globale ogni anno.

tramite Sondaggio ClickUp

Per evitare questo problema, una volta che il tuo stack di IA sarà operativo, avrai bisogno di un unico livello di orchestrazione per stabilire la connessione tra il tuo lavoro richiesto e gli strumenti e i reparti.

ClickUp diventa quel livello di orchestrazione.

Il primo spazio di lavoro IA convergente al mondo collega app e flussi di lavoro in una piattaforma unificata.

Cosa significa questo per te? 👇

📮 ClickUp Insight: I team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi tra più di 15 strumenti, mentre i team con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il loro kit di strumenti a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dici di usare una sola piattaforma? Come app completa per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale. Pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, garantisce visibilità sul lavoro e ti consente di concentrarti su ciò che conta, mentre l'intelligenza artificiale si occupa del resto.

Passaggio 4: implementa lo stack e forma il tuo team

Una volta che il tuo stack di IA è pronto, implementalo in più fasi per facilitare l'adozione e i test delle prestazioni.

Inizia con attività che offrono un valore immediato. Potrebbe trattarsi della sintesi delle ricerche degli utenti o dell'automazione di parti del processo di trasferimento del design. Quindi perfeziona i flussi di lavoro.

Oppure, se il tuo team è piccolo, implementa lo stack di IA per un solo progetto.

Sfrutta questi vantaggi per ottenere il consenso degli stakeholder prima di espandere l'adozione dell'IA.

💡 Suggerimento professionale: utilizza ClickUp Clips per acquisire rapidamente registrazioni dello schermo e creare guide dettagliate sui prodotti per la formazione dei membri del team. Puoi incorporare questi clip direttamente nelle attività di ClickUp o nei documenti, oppure condividerli tramite link. Condividi rapidamente contesti e feedback con il tuo team tramite brevi messaggi video utilizzando ClickUp Clips.

Passaggio 5: Monitorare le prestazioni e iterare

È il momento della verità! Devi porti queste domande:

Quanto è efficace il tuo stack di IA?

Ha davvero aiutato il tuo team a produrre e fornire creatività più rapidamente?

Stai notando un aumento della qualità e della quantità del lavoro di progettazione?

Il sistema di IA ha ridotto il numero di revisioni o, peggio, lo ha aumentato?

Monitora questi stati fin dal primo giorno, non solo durante la fase pilota iniziale, ma in modo continuativo. In questo modo, potrai individuare in modo proattivo quando determinati strumenti smettono di funzionare in modo efficace o quando emergono nuove esigenze che richiedono soluzioni più avanzate.

⭐ Bonus: ecco le metriche chiave che dovresti monitorare: Soddisfazione degli stakeholder, approfondimenti sui clienti o punteggi di feedback

Tempi di consegna per progetto (prima e dopo l'introduzione dell'IA)

Numero di cicli di revisione necessari

Tempo risparmiato sulle attività ripetitive

Volume di creatività prodotte ogni settimana/mese

Percentuale di consegne puntuali

Esempio di stack di IA per team di progettazione e creativi nel 2026

Abbiamo selezionato una serie di tecnologie IA fondamentali per i tuoi team di progettazione e creativi. Sentiti libero di aggiungere o sostituire gli strumenti in base alle tue esigenze:

1. Ideazione e generazione di contenuti

Questo livello alimenta il pensiero creativo nella fase iniziale e accelera la creazione di contenuti per i tuoi team di progettazione. Aiuta i designer a passare più rapidamente da una tela bianca a concetti utilizzabili, che si tratti di direzione visiva, idee per campagne o bozze di testi.

ChatGPT

Inizia con ChatGPT per raccogliere idee su concetti di design, campagne, roadmap di marketing, direzioni creative, ecc.

Funzionalità principali:

Generazione di idee per campagne, layout e temi di design

Bozze di testi per pagine di landing, microcopy e brief creativi

Prompt conversazionale per iterare rapidamente i concetti

Prezzo: gratis; i piani a pagamento partono da 20 $ al mese per utente.

Midjourney

Usa Midjourney come strumento di progettazione IA di riferimento per la generazione rapida di immagini o opere d'arte. Per ogni prompt inserito, crea istantaneamente quattro varianti di immagine, il che è fantastico per una rapida iterazione nelle fasi iniziali.

Funzionalità principali:

Generazione di immagini da testo per una rapida esplorazione visiva

Sperimentazione stilistica ed estetica utilizzando prompti e riferimenti

Immagini concettuali di alta qualità per presentazioni, moodboard e ispirazione

Prezzo: a partire da 10 $ al mese per utente

Jasper

Passa a Jasper per generare contenuti scritti come testi pubblicitari, didascalie per i social media, script per YouTube, descrizioni di prodotti, curriculum, post per LinkedIn e altro ancora.

Funzionalità principali:

Configurazione della voce e del tono del marchio per messaggi coerenti

Modelli per titoli, testi di prodotti e contenuti di campagne

Funzionalità di collaborazione per la revisione e il perfezionamento dei testi creativi

Prezzo: a partire da 69 $ al mese per utente

📚 Per saperne di più: I 20 migliori strumenti di IA per la promozione per mantenere la produttività nel 2025

2. Progettazione e modifica

Questo livello ti aiuterà a passare più rapidamente dal concetto alla realizzazione. Automatizza le attività di progettazione ripetitive, consentendo una rapida iterazione tra formati e canali.

Figma IA

Usa Figma IA per generare layout, perfezionare i componenti e velocizzare l'iterazione senza uscire dal tuo ambiente di progettazione principale.

Funzionalità principali:

Layout, componenti e suggerimenti di progettazione generati dall'IA

Riscrittura intelligente dei testi e popolazione dei contenuti all'interno dei frame

Iterazioni più rapide grazie al ridimensionamento automatico e alle rifiniture di design

Prezzo: gratis; i piani a pagamento partono da 20 $ al mese per utente.

Adobe Firefly

Se sei un utente Adobe, Adobe Firefly ti consente di generare e modificare immagini, video, storyboard, risorse di marca, modelli di marketing e altro ancora all'interno dell'ecosistema Adobe.

Funzionalità principali:

Generazione di immagini e vettori da testo per risorse creative

Riempimento generativo ed espansione per modifiche rapide e variazioni

Risultati commercialmente sicuri integrati negli strumenti Adobe

Prezzo: a partire da 9,99 $ al mese per utente

Canva Magic Studio

Magic Studio di Canva è utile per la creazione rapida di grafica, modifiche in blocco e contenuti con tempi di consegna rapidi.

Funzionalità principali:

Magic Design per layout istantanei basati su prompt o contenuti

Magic Edit e rimozione dello sfondo per modifiche visive rapide

Kit di marca per applicare font, colori e stili in modo coerente

Prezzo: gratuito; piani a pagamento a partire da 12,99 $ al mese per utente.

3. Collaborazione e monitoraggio dei progetti

Gestire i flussi di lavoro creativi può diventare opprimente se non sei un professionista nel project management. Hai scadenze che cambiano, clienti che aggiornano i loro requisiti e membri del team bloccati in un ciclo infinito di feedback.

Per gestire tutto questo, prova ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro.

Il software di project management per i progetti di design di ClickUp è stato creato proprio per questo.

È preconfigurata con tutti i componenti chiave di un potente stack tecnologico di IA per il design, garantendo così una connessione tra tutte le fasi del tuo processo di progettazione e riducendo la proliferazione dell'IA.

Inizia con il modello di modulo di richiesta creativa di ClickUp per raccogliere, monitorare e gestire facilmente ogni singola richiesta creativa.

Ottieni un modello gratis Automatizza e effettua il monitoraggio dell'intero processo creativo con il modello di modulo di richiesta creativa ClickUp.

Suddividi i progetti in elementi semplici e realizzabili utilizzando le attività di ClickUp. Aggiungi date di scadenza, dipendenze, assegnatari e stati personalizzati a ciascuno di essi, in modo che tutti abbiano ben chiari i propri compiti e le scadenze.

Quindi utilizza ClickUp Brain, l'assistente IA integrato, per fare brainstorming e perfezionare le idee, generare brief di progettazione strutturati e produrre contenuti di marketing ovunque ti trovi.

Puoi anche utilizzarlo per creare mockup di design visivo, moodboard e bozzetti concettuali con prompt in linguaggio naturale. Non è necessaria alcuna complessa ingegnerizzazione dei prompt.

Crea opere d'arte basate sull'IA all'interno della tua area di lavoro utilizzando ClickUp Brain

Inoltre, ClickUp Brain elimina il sovraccarico di contesto che rallenta la maggior parte dei cicli di progettazione.

Poiché l'assistente IA comprende la tua area di lavoro, può spiegare l'intento alla base di un brief, riepilogare le tendenze del feedback o evidenziare cosa è cambiato tra la versione V2 e la versione V8 di una risorsa.

📌 Prova questo prompt: Riassumi tutti i feedback relativi alle versioni da V3 a V5 del banner della homepage, elabora un elenco di ciò che è ancora in sospeso e segnalami eventuali conflitti con il nostro documento sulle linee guida del marchio.

ClickUp Chats può diventare la tua nuova piattaforma di messaggistica istantanea preferita. Poiché è integrata direttamente nell'area di lavoro di ClickUp, non dovrai più interrompere il tuo lavoro per comunicare con gli altri.

⭐ Bonus: configura ClickUp Automations per eliminare il lavoro manuale ripetitivo dai tuoi processi interni. Ad esempio, puoi creare un'automazione senza codice che avvisa immediatamente l'approvatore ogni volta che lo stato di un'attività viene aggiornato. In questo modo, nessuno dovrà perdere tempo a controllare costantemente gli aggiornamenti. Crea automazioni personalizzate basate su trigger e condizioni e regole "if this then that" (se questo allora quello).

Prezzi:

4. Feedback e gestione delle versioni

Questi strumenti offrono ai team di progettazione un unico luogo in cui raccogliere input, effettuare il monitoraggio delle versioni e trasferire le risorse verso l'approvazione senza confusione o rielaborazioni.

Frame. io

Per rivedere le risorse video, usa Frame.io. Puoi aggiungere annotazioni fotogramma per fotogramma e persino disegnare direttamente sul video con commenti precisi e contrassegnati da data e ora.

Funzionalità principali:

Commenti con indicazione temporale su video e motion design

Confronto tra versioni per il monitoraggio delle modifiche apportate nelle varie iterazioni

Link di condivisione sicuri per revisori esterni e clienti

Tuttavia, inizia a mostrare dei limiti quando devi gestire il feedback su altri tipi di creatività, come i testi dei contenuti, o per la comunicazione generale del team.

Prezzo: gratis; piani a pagamento a partire da 15 $ al mese per utente

ClickUp Correzione di bozze

Non solo tu (o i tuoi clienti) potete aggiungere commenti dettagliati su video, immagini e documenti, ma ClickUp centralizza e collega tutti questi feedback direttamente alla tua area di lavoro principale.

Utilizzando la funzionalità di Correzione di bozze di ClickUp, i revisori possono aggiungere, assegnare o risolvere commenti su qualsiasi file PNG, GIF o PDF senza uscire da ClickUp.

Con ClickUp per le revisioni di progettazione, assegna il feedback direttamente a un membro del team dal commento stesso, trasformando i suggerimenti passivi in elementi concreti.

Utilizza la funzionalità di correzione di bozze di ClickUp per ottenere feedback su elementi specifici delle tue creazioni e perfezionarli

Funzionalità principali:

Commenti e annotazioni in linea sui file di progettazione

Cronologia delle versioni collegata direttamente alle attività e ai flussi di lavoro

Approvazioni basate sullo stato per passare dalla revisione alla versione finale del lavoro

Prezzo: gratis con i piani ClickUp Business ed Enterprise

5. Gestione e consegna delle risorse

Vuoi che le risorse creative rimangano organizzate e accessibili per poter essere riutilizzate. Questo livello ti aiuta a farlo. In questo modo, puoi fornire le risorse giuste alle persone giuste senza dover cercare continuamente nelle cartelle o gestire link obsoleti.

Bynder

Bynder è un sistema di gestione delle risorse digitali (DAM) che consente di organizzare, archiviare e gestire grandi volumi di risorse creative. Puoi archiviare e condividere immagini, video, loghi e materiali di branding tra team e clienti.

Funzionalità principali:

Libreria centrale delle risorse con metadati e tag

Controllo delle versioni per garantire che i team utilizzino solo file approvati

Condivisione controllata per team interni e partner esterni

ClickUp Docs

Usa la combinazione ClickUp Docs + ClickUp Brain per creare e archiviare linee guida del marchio, sistemi di progettazione, brief creativi e note di consegna.

Usa documenti + Brain per generare brief di progettazione e procedure operative standard (SOP)

Funzionalità principali:

Documenti centralizzati (con controllo delle versioni e autorizzazioni utente) per linee guida del marchio, sistemi di progettazione e trasferimento delle risorse

Riassunti basati sull'IA che evidenziano aggiornamenti, modifiche o approvazioni chiave

Scrittura e modifica sensibili al contesto che attingono da attività, commenti e lavori precedenti

Prezzo: gratis con tutti i piani ClickUp

Le integrazioni con Google Drive e Dropbox ti consentono di caricare e accedere a tutte le tue risorse in un batter d'occhio.

Tutte le informazioni relative al progetto (idee, attività, file, feedback e approvazioni) sono conservate in ClickUp, in modo che il tuo team abbia sempre a disposizione un registro chiaro e consultabile di ogni passaggio.

⭐ Bonus: immagina di non dover più ordinare manualmente i file nelle cartelle giuste o unire i file duplicati nella tua area di lavoro. Con ClickUp Super Agents, è assolutamente possibile! Ad esempio, potresti creare un Super Agente di classificazione dei file in ClickUp che analizza automaticamente il contenuto dei file e i metadati per ordinare i file nelle cartelle giuste. Vuoi ricevere ulteriori informazioni? Guarda questo video per scoprire quanto è facile configurare Super Agents in ClickUp!

6. Reportistica e approfondimenti

L'ultimo tassello del puzzle? Un solido strumento di analisi dei progetti che ti aiuta a monitorare la capacità del team, effettuare il monitoraggio delle prestazioni dei progetti e fornire la reportistica sulle informazioni chiave.

I dashboard di ClickUp offrono il modo perfetto da fare (senza bisogno di uno strumento di analisi separato).

Crea dashboard personalizzate per la gestione dei progetti utilizzando semplici widget drag-and-drop e schede IA per effettuare il monitoraggio di ogni aspetto delle prestazioni del tuo team.

Centralizzando queste informazioni, potrai valutare rapidamente se il tuo stack tecnologico /IA sta dando i suoi frutti in termini di velocità, qualità dei risultati, adozione da parte del team e collaborazione.

Genera aggiornamenti in tempo reale e riassunti basati sull'IA sulla tua dashboard ClickUp con le schede IA

Puoi creare visualizzazioni personalizzate utilizzando una varietà di schede IA per effettuare il monitoraggio e l'ottimizzazione di ogni parte del tuo stack tecnologico IA. Alcuni esempi includono:

Grafico a torta per vedere come il tempo dedicato alla progettazione è suddiviso tra progetti, clienti o tipi di risorse come social, web o video.

Grafico a barre per confrontare la produzione settimanale o mensile di progetti, il numero di revisioni o i tempi di consegna tra i vari team.

Grafico a batteria per monitorare lo stato di avanzamento delle attività di progettazione attive, le fasi di revisione o la disponibilità all'approvazione

Puoi anche utilizzare le schede IA integrate per ottenere informazioni dettagliate, ad esempio dove i cicli di feedback stanno rallentando, quali risorse sono bloccate in fase di revisione o quali designer sono sovraccarichi di lavoro. Le schede IA possono anche segnalare anomalie come un numero insolitamente elevato di revisioni o scadenze non rispettate.

E poiché le dashboard si aggiornano automaticamente e possono inviare riepiloghi programmati, i responsabili della progettazione non hanno bisogno di riunioni di aggiornamento solo per capire quali sono gli ostacoli.

Prezzo: gratuito con i piani ClickUp Business ed Enterprise.

⭐ Bonus: la vista Carico di lavoro di ClickUp ti mostra le attività attuali di ciascun membro del team. Saprai chi è sovraccarico di lavoro e potrai allocare le risorse di conseguenza. Il rosso indica un eccesso di capacità, il verde indica una capacità ottimale e l'arancione indica che hanno la larghezza di banda necessaria per svolgere più lavoro. Utilizza la vista Carico di lavoro di ClickUp per valutare la disponibilità di ciascun membro del team e assegnare il lavoro in modo efficace

🚀 Vantaggio di ClickUp: riunisci tutti gli strumenti creativi in un unico spazio di lavoro con le integrazioni di ClickUp. ClickUp si integra perfettamente con oltre 1.000 strumenti, da Figma, Adobe e Canva a Slack, Google Drive, Dropbox e Notion. I tuoi file, feedback, calendari, messaggi e prototipi di progettazione hanno un flusso unificato in un'unica area di lavoro unificata, eliminando il caos causato dall'uso di strumenti diversi. Automatizza i passaggi di consegne, effettua la sincronizzazione degli aggiornamenti istantaneamente e mantieni ogni risorsa creativa collegata all'attività o al progetto giusto. Non dovrai ricostruire il tuo stack. Non dovrai cambiare contesto. Solo flussi di lavoro più fluidi e intelligenti dall'inizio alla fine. Crea uno stack tecnologico IA integrato per i team creativi utilizzando ClickUp Integrations

📚 Per saperne di più: Che cos'è la gestione del carico di lavoro? Con best practice e modelli

7. Livello di orchestrazione del lavoro con ClickUp

Nello stack di IA per i team di progettazione e creativi, il livello di orchestrazione del flusso di lavoro terrà insieme tutto, e ClickUp svolge proprio questo ruolo.

ClickUp BrainGPT è stato creato proprio per questo: eliminare la proliferazione dell'IA.

Riunisce diverse funzionalità di IA in un unico spazio di lavoro desktop, così i designer non devono destreggiarsi tra strumenti separati per l'ideazione, la scrittura, la ricerca e gli aggiornamenti.

Ecco come lo utilizzano i team di progettazione:

Accedi a più modelli di IA in un unico posto: usa ChatGPT per le bozze di testo, Gemini per la ricerca e il pensiero strutturato o Claude per il perfezionamento della narrazione e del concetto senza uscire da ClickUp.

Usa Talk-to-Text per catturare più velocemente le idee creative: detta istruzioni, feedback o aggiornamenti sulle attività all'istante. I designer possono esprimere le loro idee nel momento in cui arrivano, invece di interrompere il flusso creativo per scrivere del testo. detta istruzioni, feedback o aggiornamenti sulle attività all'istante. I designer possono esprimere le loro idee nel momento in cui arrivano, invece di interrompere il flusso creativo per scrivere del testo.

Ricerca aziendale in tutto il tuo stack di progettazione: poni domande in linguaggio naturale per trovare lavori tra attività, documenti, commenti, file, strumenti collegati e persino sul web. Non dovrai più cercare tra cartelle o app. poni domande in linguaggio naturale per trovare lavori tra attività, documenti, commenti, file, strumenti collegati e persino sul web. Non dovrai più cercare tra cartelle o app.

Con BrainGPT, ClickUp diventa il Centro di comando per il lavoro di progettazione. Le idee fluiscono in attività, il feedback si traduce in azioni e le risorse passano alla fase di consegna senza necessità di coordinamento manuale o controlli costanti dello stato.

Come ha affermato un utente di Reddit:

"Ha accesso al tuo ClickUp, quindi rende il lavoro molto più snello. È possibile creare facilmente attività, aggiornarle, ecc. Molto utile... Consente di utilizzare diversi modelli di IA, il che per alcune persone può essere molto importante, per me non tanto, ma lo apprezzo comunque... Può accedere alle altre app, ad esempio ho effettuato la sincronizzazione del mio drive ed è molto più veloce trovare un foglio di calcolo o altro tramite Brain Max piuttosto che (sic) aprire il drive, cercarlo, ecc. "

"Ha accesso al tuo ClickUp, quindi rende il lavoro molto più snello. È possibile creare facilmente attività, aggiornarle, ecc. Molto utile... Consente di utilizzare diversi modelli di IA, il che per alcune persone può essere molto importante, per me non tanto, ma do credito per questo... Può accedere alle altre app, ad esempio ho effettuato la sincronizzazione del mio drive ed è molto più veloce trovare un foglio di calcolo o altro tramite Brain Max piuttosto che (sic) aprire il drive, cercarlo, ecc. "

Se stai già utilizzando troppi strumenti di IA, ecco come rimediare prima che la situazione sfugga di mano 👇

Vantaggi di uno stack tecnologico IA integrato per i team creativi

Forse ti stai chiedendo se uno stack di IA per il lavoro creativo ti renderà davvero più produttivo dal punto di vista della produttività.

Oppure ti stai chiedendo se sia davvero necessario creare uno stack IA integrato per i team creativi, quando potresti semplicemente acquistare un paio di strumenti!

Ecco come una tecnologia basata sull'IA accelera la crescita dei ricavi e perché vale ogni centesimo speso.

Sequenze più rapide dall'ideazione alla consegna

L'IA generativa, le automazioni più intelligenti e il project management centralizzato accelerano insieme le tue operazioni creative.

Ciò consente ai diversi team di lanciare campagne più rapidamente, rispondere tempestivamente alle tendenze, testare più idee e sfruttare le finestre commerciali.

Meno cicli di feedback e scadenze non rispettate

Gli strumenti di IA giusti possono fornire bozze quasi pronte per la pubblicazione in un solo passaggio. Ciò riduce drasticamente i cicli di revisione e ti aiuta a lanciare le campagne in tempo (o anche in anticipo rispetto alla tabella di marcia).

👀 Lo sapevi? Molto prima degli attuali generatori di arte basati sull'IA, l'artista britannico Harold Cohen ha creato AARON, uno dei primi programmi autonomi per la creazione di opere d'arte. I suoi dipinti generati dall'IA sono stati esposti in importanti musei, tra cui la Tate Gallery.

Maggiore ispirazione creativa grazie alla collaborazione con l'IA

Sai dove la maggior parte dei team creativi perde tempo? Nel brainstorming di idee, nella ricerca e nella trasformazione di quei pensieri astratti in arte tangibile.

Uno stack IA integrato elimina questi blocchi creativi aiutando i team a esplorare rapidamente nuove direzioni e a collaborare durante le sessioni di brainstorming, con il risultato di idee molto migliori.

🧠 Curiosità: The First 5000 Days di Beeple, un collage digitale di 5.000 immagini, è stato messo all'asta da Christie's e venduto per 69 milioni di dollari. La cosa interessante è che l'asta è partita da soli 100 dollari, ma alla fine ha recuperato una somma sbalorditiva, nonostante si trattasse di un file digitale che chiunque può facilmente copiare o visualizzare online.

Maggiore visibilità su campagne e risorse

Niente rallenta la produzione creativa come una scarsa visibilità delle tue campagne.

Le idee e l'energia svaniscono man mano che passi più tempo a passare da uno strumento all'altro, a cercare i file giusti e a mantenere tutti sulla stessa lunghezza d'onda.

Uno stack IA integrato risolve questo problema. Fornisce un unico spazio di lavoro unificato che organizza automaticamente le risorse e effettua il monitoraggio dei progressi, così potrai finalmente concentrarti sul lavoro vero e proprio.

Storytelling coerente del marchio su tutte le piattaforme

/IA può applicare le regole del marchio, mantenere il tono, allineare colori e stili, segnalare risorse errate e generare contenuti che rimangono fedeli al marchio su tutti i canali.

Questa coerenza del marchio migliora le prestazioni delle campagne e ti aiuta ad acquisire clienti in modo più efficiente.

🧠 Curiosità: Banksy, l'anonimo artista di strada britannico noto per i suoi murales taglienti e satirici, una volta ha introdotto di nascosto un suo lavoro al British Museum senza autorizzazione. Il lavoro " Wall Art or Peckham Rock " è rimasto lì per tre giorni prima che il personale si rendesse conto che non era autorizzato.

📚 Per saperne di più: I migliori strumenti di IA per l'e-commerce per incrementare le vendite

Prima di concludere, diamo un'occhiata veloce a tre cose che devi assolutamente evitare quando metti insieme il tuo stack creativo di IA:

❌ Errori comuni ✅ Soluzioni Ottenere uno strumento di IA separato per ogni piccola attività Valuta e scegli gli strumenti che soddisfano più esigenze e si integrano perfettamente nel tuo flusso di lavoro esistente. Sostituire tutto in una volta Implementa la tua tecnologia IA in più fasi. Inizia con un flusso di lavoro o un team, poi espandi man mano che ottieni esiti positivi. Saltare i controlli delle prestazioni Trattate il vostro stack di IA come qualsiasi altro investimento fondamentale: misurate regolarmente il ROI, effettuate il monitoraggio delle metriche chiave e modificate gli strumenti che non stanno producendo i risultati attesi.

📚 Per saperne di più: Strumenti di IA per team e progetti di produzione

Potenzia i tuoi flussi di lavoro creativi con ClickUp

Con l'IA generativa che rende facile per chiunque creare progetti e contenuti creativi, la vera domanda è: come puoi distinguerti?

La risposta è semplice: sfruttando l'intelligenza artificiale in modo intelligente in ogni passaggio del tuo flusso di lavoro creativo.

Integrando in modo intelligente l'IA nel tuo lavoro, smetterai di fornire contenuti generati dall'IA poco brillanti che tutti gli altri stanno realizzando. Al contrario, potrai usufruire del massimo potenziale del tuo team e raggiungere il massimo della capacità creativa, poiché l'IA si occuperà della comunicazione interrotta, del lavoro ripetitivo e della project management.

ClickUp rende semplicissimo aggiungere l'IA e effettuare l'automazione di diverse parti del tuo flusso di lavoro senza aggiungere altri strumenti al tuo stack.

Fai brainstorming di idee, collabora con il tuo team, progetta creatività, chiedi feedback ai clienti, effettua il monitoraggio dei progetti e effettua la reportistica sulle intuizioni, il tutto da un unico spazio di lavoro basato sull'IA.

Per iniziare, registrati gratis su ClickUp.

Domande frequenti (FAQ)

Uno stack di IA è un insieme di strumenti di IA che lavorano insieme per supportare ogni fase del flusso di lavoro creativo: ideazione, progettazione o creazione di contenuti, collaborazione, Correzione di bozze, gestione delle risorse e consegna del progetto. Consideralo come uno spazio di lavoro connesso che aiuta il tuo team a lavorare più velocemente, piuttosto che come una serie di strumenti autonomi che portano a continui cambi di contesto.

L'IA accelera il brainstorming e genera le prime bozze, consentendo di risparmiare tempo. Può anche gestire attività ripetitive come la modifica in blocco, l'organizzazione dei file, l'aggiornamento degli stati, l'invio di promemoria e la condivisione degli aggiornamenti sui progressi.

Quando cerchi uno strumento di IA per la collaborazione nel campo del design, dai la priorità alle funzionalità di comunicazione unificata e di Correzione di bozze. Ti consigliamo di utilizzare ClickUp per semplificare la collaborazione in tempo reale e centralizzare il feedback per il tuo team di progettazione. Ad esempio, più membri del team possono utilizzare contemporaneamente le lavagne online di ClickUp per scambiarsi idee creative e nuove proposte. Puoi inviare messaggi istantanei ai singoli membri e creare canali dedicati per diversi progetti utilizzando ClickUp Chats. Le funzionalità di Correzione di bozze di ClickUp consentono ai revisori e ai clienti di aggiungere annotazioni alle risorse creative come immagini, video e documenti.

ClickUp funge da hub centrale per tutto il lavoro creativo. Connette i tuoi strumenti di progettazione, gli strumenti di IA, le attività, le risorse, i brief e i feedback in un unico posto. Ciò offre ai team un unico sistema per pianificare, monitorare, collaborare e automatizzare le diverse fasi del loro processo creativo senza dover destreggiarsi tra più piattaforme.

I teams mantengono la loro creatività utilizzando l'IA come punto di partenza, non come risposta definitiva. L'IA aiuta a superare i blocchi creativi, a stimolare nuove direzioni e a gestire il lavoro ripetitivo, ma è comunque il team a guidare le idee, perfezionare i concetti e apportare il giudizio umano al risultato finale. L'IA accelera il processo, ma non sostituisce il pensiero creativo.