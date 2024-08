10 strumenti di intelligenza artificiale per team e progetti di produzione nel 2024

Negli ultimi anni, l'intelligenza artificiale (IA) è passata da un concetto ampiamente teorico a una parte attiva del team e del project management. Sia che si tratti di costruire un impianto di produzione che di progetto o di eseguirlo alla perfezione, l'IA ha il potenziale per trasformare il modo in cui pensate di gestire la vostra azienda manifatturiera.

Basta una rapida ricerca su Google per rendersi conto che l'IA è un vero e proprio "wild west" digitale. Numerosi venditori cercano di vendere i loro servizi alle aziende che cercano disperatamente di sfruttare questa tendenza. È per questo che la ricerca delle migliori piattaforme di IA per i team e i progetti di produzione è così complicata.

Siete nel posto giusto. Unitevi a noi per una discussione sugli strumenti di IA nel settore manifatturiero, iniziando con una panoramica generale delle variabili da ricercare prima di approfondire i migliori strumenti disponibili oggi per la gestione del team e dei progetti.

Cosa cercare negli strumenti di IA per la produzione?

Le potenziali applicazioni dell'IA sono molto ampie. Gli algoritmi di apprendimento automatico, l'automazione dei processi robotici e la manutenzione predittiva basata sull'IA sono tutte applicazioni diverse dello stesso processo. Detto questo, la migliori strumenti di IA tendono tutti a condividere alcune caratteristiche comuni che possono aiutarvi a migliorare la vostra azienda:

Facilità d'uso: Specialmente con una tecnologia nuova e complessa come l'IA, lo strumento scelto dovrebbe essere abbastanza facile da usare senza possedere una laurea in ingegneria informatica

Specialmente con una tecnologia nuova e complessa come l'IA, lo strumento scelto dovrebbe essere abbastanza facile da usare senza possedere una laurea in ingegneria informatica **Opportunità di collaborazione: quanto più lo strumento consente di lavorare in team, tanto più avrà esito positivo nel migliorare i processi produttivi

Miglioramenti tangibili dei processi: gli strumenti di IA per la produzione sono, nella loro essenza,strumenti di miglioramento dei processi. Assicuratevi che le funzionalità/funzione che offrono siano in grado di portare a risultati tangibilimiglioramenti dell'efficienza del processo* Accesso flessibile: È possibile utilizzare lo strumento di IA sia su computer desktop che su dispositivi mobili? I suoi benefici dovrebbero essere indipendenti dalla posizione, in modo da aiutare sia gli impianti di produzione che l'ufficio

Accesso flessibile: È possibile utilizzare lo strumento di IA sia su computer desktop che su dispositivi mobili? I suoi benefici dovrebbero essere indipendenti dalla posizione, in modo da aiutare sia gli impianti di produzione che l'ufficio Capacità di automazione: Qualsiasi strumento di IA per l'industria manifatturiera dovrebbe automatizzare almeno alcune pratiche tipicamente manuali per risparmiare tempo di lavoro e aumentare l'efficienza

La cosa più importante è che lo strumento di IA deve essere in linea con le vostre esigenze strategia di sviluppo del progetto . Quanto più riesce a integrarsi nei processi esistenti, tanto meglio.

I 10 migliori strumenti di IA per la produzione da utilizzare nel 2024

Prendendo tutte le funzionalità/funzione sopra elencate e allineandole al settore manifatturiero, si ottiene l'elenco che segue. Questi sono i migliori strumenti in grado di migliorare i processi produttivi, sfruttando algoritmi di apprendimento automatico, manutenzione predittiva e altro ancora.

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è conosciuto principalmente come software di project management, ma il suo lavoro migliore avviene dietro le quinte. Questo include il miglioramento delle modalità di gestione delle operazioni di produzione e dei progetti e la creazione di un piano di progetto completo con La funzionalità IA di ClickUp AI .

Con ClickUp, l'IA si fa strada in tutte le parti dell'equazione della produttività. Gli strumenti di IA sono in grado di riepilogare documenti strategici, generare elementi d'azione, tradurre istruzioni e altro ancora. In breve, è lo strumento perfetto per ottimizzare la produttività, creando e ottimizzando un piano di progetto completo.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Un'impostazione avanzata di Strumenti di IA che migliorano in modo specifico la produttività e il controllo della qualità attraverso l'automazione di attività ripetitive e una migliore automazione dei processi

Un'ampia libreria di modelli, che include opzioni specifiche per il settore, come ad esempio il modelloPiano di progetto per il settore manifatturiero* Strumenti per la mappatura dei processi per mappare i processi produttivi, comprese lavagne online e mappe mentali, in grado di collegare le discussioni strategiche con l'esecuzione tattica basata sull'IA

Un'enfasi sulle dashboard visive e sulla facilità d'uso per rendere semplice l'onboarding e l'utilizzo delle funzionalità/funzione dell'IA

Limiti di ClickUp

L'app mobile ha una serie limitata di funzionalità/funzione, il che può comportare problemi di mobilità per alcuni utenti

I sistemi e gli strumenti di IA sono ancora relativamente nuovi e le funzionalità/funzione sono ancora in fase di implementazione

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito

Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro/mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 8.700 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (3.800+ recensioni)

2. Odoo

via Odoo Odoo è una suite di app che si integrano perfettamente per ottimizzare l'intera struttura aziendale. CRM, commerciale, eCommerce, tabella oraria, Helpdesk, fatturazione, inventario e automazione del marketing sono solo alcune delle numerose app che le aziende manifatturiere possono utilizzare.

Le migliori funzionalità/funzione di Odoo

Automazione delle spese basata su IA che classifica e convalida automaticamente le fatture digitali e cartacee

Estesa libreria di sistemi di IA e integrazioni di app di fornitori terzi, tra cui la calibrazione automatizzata delle attrezzature e i flussi di lavoro per la richiesta di materiali

Un motore di IA abilitato alla ChatGPT che consente ai project manager di utilizzare prompt di testo per creare ed eseguire i loro flussi di lavoro

Un'estesa comunità di utenti che può aiutare le aziende che si avvicinano al software a ottimizzarne l'uso

Limiti di Odoo

L'uso di diverse app individuali può rendere a volte complicata la gestione dell'intera azienda

Integrazioni limitate con app non Odoo, che richiedono un commit completo con il fornitore per sfruttare al meglio i suoi strumenti

Prezzi di Odoo

Free per una sola app

Standard: 24,90 dollari/mese per utente

Personalizzato: 37,40 dollari/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Odoo

G2: 4.2/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4.1/5 (700+ recensioni)

3. Asana

Via Asana Un leader di lunga data nel settore del software di project management per l'edilizia asana è salita sul treno dell'IA. L'enfasi posta sulla progettazione di tutte le funzionalità per collegare l'IA alle funzioni esistenti può aiutare il team a prendere decisioni migliori e più strategiche nell'ambito dei progetti.

Le migliori funzionalità/funzione di Asana

Analizza la capacità del team in base ai carichi di lavoro storici e futuri previsti e fornisce raccomandazioni dinamiche su come spostare le capacità

Automazioni che creano flussi di progetto più efficienti e si auto-ottimizzano nel tempo in base agli obiettivi e alle best practice

Aggiornamenti dinamici sullo stato dei progetti in grado di analizzare lo stato di salute di un progetto e di aggiornare il team di conseguenza

Capacità personalizzata di attivare e disattivare le funzioni dell'IA per i processi che richiedono ancora un tocco manuale più pesante

Limiti di Asana

Funzioni di standardizzazione limitate, soprattutto per quanto riguarda le attività ricorrenti e i processi comuni nell'industria manifatturiera

Tendenza a inviare troppe notifiche agli utenti in merito alle attività, rendendo difficile cogliere ogni notifica nei progetti più complessi

Prezzi di Asana

Premium: 10,99 dollari/mese per utente

Business: 24,99 dollari/mese per utente

Aziende: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Asana

G2: 4,3/5 (oltre 9.400 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (12.000+ recensioni)

4. Lavoro di squadra

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/teamwork\_-\_switch-1400x1050.png Strumenti di IA per il lavoro di squadra per team e progetti di produzione /$$$img/

via Lavoro di squadra Come suggerisce il nome, Teams si propone di fare esattamente questo: aiutare il team a lavorare meglio insieme per raggiungere gli obiettivi aziendali principali. Sia che la creazione di sequenze di progetti o a migliorare il modo in cui la vostra azienda di produzione esegue le singole attività, le sue funzionalità/funzione possono aiutarvi a ottimizzare il vostro lavoro.

le migliori funzionalità/funzione di #### Teamwork

Automazioni per il project management che ottimizzano i dati e i progetti di produzione particolarmente complessi

Ampia libreria di modelli che include semplici programmi per le riunioni e complessi piani per i progetti

Analisi avanzate estrumenti di reportistica che consentono di avere una panoramica e di suggerire miglioramenti per tutti i progetti e garantiscono una previsione più accurata della domanda

Lodato per l'eccellente e rapido servizio clienti

Limiti del lavoro di squadra

API limitata che ha causato problemi di esportazione dei dati per alcuni utenti

Nonostante l'IA integrata nel backend, non ci sono funzionalità/funzione di IA esplicite che gli utenti possano sfruttare

Prezzi di Teamwork

Gratuito

Starter: 5,99 dollari/mese per utente

Consegna: $9,99/mese per utente

Crescita: $19,99/mese per utente

Scala: Contattare per i prezzi

valutazioni e recensioni su #### Teamwork

G2: 4,4/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (800+ recensioni)

5. WiPro

Via Wipro In qualità di partner completo per la trasformazione digitale e l'innovazione, WiPro è molto più di un semplice strumento di produzione IA. Il provider offre servizi completi di IA che hanno il potenziale di trasformare il modo di Da fare aziendale.

Le migliori funzionalità/funzioni di WiPro

AI360 è un ecosistema di innovazione che integra i modelli di apprendimento automatico e l'IA in tutti gli strumenti e processi aziendali

Un team di consulenza e implementazione personalizzato per ogni cliente, per migliorare il processo produttivo e la gestione della catena di approvvigionamento

Consulenza end-to-end sulla strategia iniziale, l'esecuzione continua, il project management e la previsione accurata della domanda

Limiti di WiPro

Poiché WiPro è un servizio di consulenza, tende ad essere più costoso dei sistemi di IA basati sulla sola tecnologia

L'azienda può ritardare alcuni progetti a causa delle sue operazioni globali e della sua base di clienti

Prezzi di WiPro

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di WiPro

G2: 4.1/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: Nessuna recensione ad oggi

6. Procore

Via Procore Procore è una soluzione leader nel project management delle costruzioni che ottimizza il lavoro manuale, dall'offerta iniziale all'ottimizzazione della catena di fornitura, alla costruzione e alla chiusura del progetto. Gli strumenti di IA che massimizzano l'efficienza possono migliorare la gestione finanziaria, il project management e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzione di Procore

Analisi predittiva avanzata che può prendere i dati di costruzione e costruire modelli di previsione della domanda più accurati, stimando gli impatti futuri per qualsiasi cosa, compresi i materiali e la Sequenza

Flussi di lavoro abilitati dall'IA per semplificare il processo decisionale e i processi di costruzione

Visualizzazione intelligente dei dati in grado di mostrare lo stato attuale e futuro dei progetti

Capacità di personalizzazione per tener conto di progetti e processi di costruzione diversi in tutta l'azienda

Limiti di Procore

Essendo uno strumento destinato esclusivamente all'industria delle costruzioni, presenta una flessibilità limitata

L'interfaccia utente non è necessariamente intuitiva per gli utenti che si avvicinano per la prima volta al project management digitale

Prezzi di Procore

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Procore

G2: 4,6/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 2.600 recensioni)

7. Monday

Via Monday Una popolare soluzione di project management, Monday sta aggiungendo l'IA al suo repertorio. Man mano che si diffonderà, sarà disponibile su un numero maggiore di app e per un numero maggiore di utenti che desiderano ottimizzare il project management sulla piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzione di Monday

Creazione automatizzata di attività che costruisce flussi di lavoro e progetti più efficienti per conto dell'utente

Modelli di documenti abilitati dall'IA per evitare di ricominciare da zero con nuove istruzioni di lavoro o documenti di progetto

Formula Builder consente di descrivere un'attività o un oggetto, per il quale viene creato un processo efficiente per conto dell'utente

L'interfaccia utente intuitiva e i sistemi basati sull'IA rendono l'utilizzo dello strumento facile anche per i nuovi utenti

Limiti di Monday

La funzione IA è attualmente una versione beta disponibile solo per un numero limitato di clienti

Disponibile solo su alcune delle app principali di Monday prima del lancio completo

Prezzi Monday

Gratis

Basic: 8 dollari al mese per utente

Standard: $10/mese per utente

Pro: $16/mese per utente

Azienda: Contattare per i prezzi

Monday valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (oltre 8.600 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (oltre 4.100 recensioni)

8. Progetto Insight

via Progetto Insight Project Insight ha progettato il suo sistema di project management all'insegna della semplicità, quindi non mette in mostra le sue capacità di IA. Le integra invece in modo sottile nelle sue funzioni principali, aiutando i responsabili della produzione a costruire e ottimizzare più facilmente i loro progetti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Project Insight

Processi automatizzati di approvazione delle attività e dei deliverable per snellire il lavoro dei team più grandi, con un potenziale significativo risparmio sui costi

Pianificazione dinamica dei progetti che tiene conto dell'intero portfolio, delle attività e dei flussi di lavoro di un'azienda

Reportistica sulle prestazioni del progetto che analizza i dati e valuta i progetti di produzione durante e dopo il loro completamento

Moduli personalizzati che confluiscono direttamente nei flussi di lavoro e attività dinamiche per l'acquisizione di informazioni e il passaggio di consegne

Limiti di Project Insight

Non è possibile ottimizzare alcune funzionalità/funzione, come gli aggiornamenti sullo stato del progetto

Funzionalità/funzione relativamente limitata rispetto ad altri strumenti di project management presenti in questo elenco

Prezzi di Project Insight

Free Forever

Componenti aggiuntivi: $3/mese per ogni funzionalità/funzione aggiunta

Azienda: $45/mese

Valutazioni e recensioni di Project Insight

G2: 3,6/5 (oltre 10 recensioni)

Capterra: 4.4/5 (oltre 40 recensioni)

9. Wrike

Via Wrike Wrike è un'azienda top software per il project management in azienda e per una buona ragione. Il suo design consente di ampliare la collaborazione e il lavoro anche dei team di produzione più grandi e gli strumenti di IA svolgono un ruolo importante nel raggiungere questo obiettivo.

Le migliori funzionalità di Wrike

Strumenti di IA generativi per generare rapidamente contenuti, tra cui briefing iniziali del progetto e piani completi

Analisi dei fattori di rischio all'interno dei progetti che utilizza dati storici per consigliare come evitare ritardi, ottimizzare il lavoro e altro ancora

Creazione dinamica di attività basate su brief e conversazioni che consentono di risparmiare tempo su progetti complessi

Interfaccia semplice e snella che semplifica l'onboarding per team di piccole e grandi dimensioni

Limiti di Wrike

Sui dispositivi desktop l'interfaccia utente è ottimizzata; l'esperienza dell'app mobile è meno coerente

Alcune funzionalità/funzione IA, come l'assistente di lavoro e la ricerca intelligente, sono ancora in fase di sviluppo e non sono ancora disponibili

Prezzi di Wrike

Gratis

Teams: $9,80/mese per utente

Business: $24,80/mese per utente

Aziende: Contattare per i prezzi

Pinnacle: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 3.400 recensioni)

Capterra: 4.3/5 (più di 2.400 recensioni)

10. Salesforce Einstein

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/analytics\_templates-1.webp Strumenti di IA di Salesforce Einstein per team e progetti di produzione /$$$img/

Via Forza vendita Einstein è la componente IA del CRM più diffuso al mondo (per non parlare della menzione di un il miglior CRM per il settore manifatturiero ). Aumenta la produttività e migliora il le comunicazioni con i clienti grazie ad integrazioni avanzate di IA e lingue che si collegano direttamente al vostro account Salesforce.

Le migliori funzionalità/funzione di Salesforce Einstein

Email generate dall'IA che imparano dai messaggi più performanti e li miglioranola comunicazione con i clienti nel tempo

Approfondimenti predittivi che consentono di prendere decisioni più strategiche e focalizzate sui dati

Interfaccia visiva che consente agli utenti senza alcuna esperienza di sviluppo di sfruttare tutte le funzioni

Integrazione diretta con gli account e le configurazioni Salesforce esistenti

Limiti di Salesforce Einstein

L'ambito di applicazione tende a essere limitato, sia a Salesforce che alle funzioni all'interno di Salesforce

Secondo alcuni utenti, il modello linguistico di grandi dimensioni richiede un ulteriore addestramento per diventare più affidabile

Prezzi di Salesforce Einstein

Essentials: 25 dollari al mese per utente

Professional: 75 dollari al mese per utente

Enterprise: $150/mese per utente

Unlimited: $300/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Salesforce

G2: Nessuna recensione ad oggi

Capterra: 4/5 (2+ recensioni)

Trova lo strumento di IA giusto per ottimizzare il tuo processo produttivo

È ora di diventare più efficienti nella gestione dei processi e dei progetti di produzione. Con il giusto strumento di IA è possibile raggiungere questo obiettivo, e questo strumento è ClickUp.

Le nostre capacità di IA sono forti e in continua espansione. Soprattutto, è stato progettato per ottimizzare il lavoro e migliorare il flusso di lavoro, aiutandovi a gestire i processi e i team in modo più efficiente.

Ma basta con le chiacchiere. È ora di provarlo di persona! Creare un account gratuito per iniziare e scoprire perché ClickUp è il miglior strumento di IA per l'industria manifatturiera.