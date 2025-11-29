Le migliori alternative a WorkMax per la gestione della forza lavoro nel campo

Il sole è appena sorto, il tuo personale è sul posto e tutti aspettano istruzioni. Apri Workmax, richiami le tabelle orarie, controlli i moduli e inizi a esaminare i registri delle risorse. Ma le piccole cose ti rallentano.

Questi potrebbero essere problemi di geofence, fogli presenze poco pratici, filtri dei codici di lavoro limitati e automazione insufficiente. E presto queste "piccole cose" diventano veri e propri problemi. Immagina costi più elevati, personale frustrato, ritardi nel pagamento degli stipendi e ore di lavoro amministrativo che non avevi mai previsto di fare.

In questo post del blog esploreremo alcune delle migliori alternative a WorkMax per le tue esigenze di gestione della forza lavoro sul campo che risolvono questi punti critici in modo diretto. Cominciamo! 🎯

Le migliori alternative a WorkMax in sintesi

Ecco una tabella che mette a confronto tutte le alternative a WorkMax presenti in questo blog. 📊

Strumento Ideale per Funzionalità principali Prezzi* ClickUp Project management, esecuzione delle attività e coordinamento sul campo all-in-one per piccoli team, aziende di medie dimensioni e grandi aziende. Attività e campi personalizzati, visualizzazioni flessibili (Elenco, Bacheca, diagramma di Gantt, Calendario), lavagne online, documenti, dashboard, monitoraggio del tempo integrato, pianificazione del carico di lavoro e delle risorse, chat e clip native, IA integrata e potenti automazioni del flusso di lavoro. Gratis per sempre; personalizzazioni disponibili per le aziende. Connecteam Pianificazione della forza lavoro mobile, comunicazione e operazioni quotidiane per piccoli team sul campo Strumenti mobile-first, tra cui attività rapide, pianificazione dei lavori, orologio marcatempo con geofence e modelli di turni. Gratis; piano a pagamento a partire da 35 $ al mese per 30 utenti Clockify Monitoraggio semplice del tempo, registri delle attività e reportistica delle ore fatturabili per i team che desiderano tabelle orarie accurate. Facile registrazione dei tempi con lo strumento di monitoraggio del tempo, la modalità tabella oraria, il chiosco, il monitoraggio GPS, i progetti e le attività e il blocco dei tempi nel Calendario. Gratis; piano a pagamento a partire da 4,99 $ al mese per utente. Bitrix24 CRM integrato, gestione delle attività e hub di comunicazione per le medie imprese di dimensioni medie. Una suite di strumenti che offre pipeline CRM, gruppi di lavoro, modelli di attività, monitoraggio di tempi e presenze, flusso di attività e telefonia. Il piano a pagamento parte da 61 $ al mese per cinque utenti. Wrike Automazione del flusso di lavoro, monitoraggio strutturato dei progetti e coordinamento tra i team per le organizzazioni che gestiscono grandi volumi di lavoro e approvazioni. Strumenti avanzati per i progetti come flussi di lavoro personalizzati, progetti, monitoraggio del tempo, reportistica in tempo reale, moduli di richiesta e approvazioni. Versione di prova gratuita di 14 giorni, piano a pagamento a partire da 10 $ al mese per utente. Jibble Rilevazione delle presenze tramite riconoscimento facciale, monitoraggio GPS e tabelle orarie automatizzate per le aziende che richiedono registrazioni precise degli orari di entrata e uscite e team operativi aziendali. Monitoraggio preciso delle presenze tramite orologio marcatempo con riconoscimento facciale, acquisizione della posizione GPS, tabelle orarie, monitoraggio delle attività, orari di lavoro, impostazioni degli straordinari ed esportazioni. Gratuito; piano a pagamento a partire da 4,99 $ al mese per utente. QuickBooks Time Registrazione dei tempi basata sulla posizione, sincronizzazione delle buste paga e calcolo dei costi di lavoro per i team che utilizzano QuickBooks per la contabilità e il monitoraggio della manodopera. Strumenti per il calcolo dei costi di lavoro e delle retribuzioni, tra cui strumento di monitoraggio del tempo tramite GPS, editor delle tabelle orarie, avvisi sugli straordinari, sincronizzazione delle retribuzioni e monitoraggio basato sul personale. I piani a pagamento partono da 14 $ al mese per utente. Buddy Patch Strumenti di monitoraggio delle presenze basati sul web, regole personalizzabili e gestione delle ferie per i team che desiderano effettuare il monitoraggio delle presenze. Strumenti flessibili per la rilevazione delle presenze con arrotondamento dei timbri, foto dalla webcam, monitoraggio dell'accumulo di ferie, pause automatiche e codici di reparto. 14 giorni di versione di prova gratis, piano a pagamento a partire da 5,49 $ al mese per utente. Rippling Amministrazione unificata di risorse umane, buste paga, dispositivi e forza lavoro per le organizzazioni che cercano un sistema in grado di gestire i dipendenti. Piattaforma integrata per la forza lavoro che combina profili unificati dei dipendenti, orari e presenze, buste paga, politiche e autorizzazioni. Prezzi personalizzati ClockShark Monitoraggio del tempo con GPS, calcolo dei costi di lavoro e percorsi per i team di costruzione e assistenza sul campo Funzionalità specifiche per il lavoro sul campo come monitoraggio del tempo tramite GPS, KioskClock, monitoraggio del personale, revisione delle tabelle orarie e reportistica sui costi di lavoro. Versione di prova gratuita di 14 giorni, piani a pagamento a partire da 49 $ al mese per utente.

Cosa dovresti cercare nelle alternative a WorkMax?

Quando cerchi un'alternativa a WorkMax, l'obiettivo è quello di colmare le lacune operative quotidiane che rallentano i team sul campo. Ecco cosa conta di più:

Monitoraggio affidabile della posizione: previene registrazioni inaccurate degli orari di entrata e riduce le correzioni manuali dovute a errori di geofence.

Regole flessibili sui tempi: offre supporto per strutture personalizzate per gli straordinari in base a sindacati, tipi di lavoro e requisiti regionali.

Esperienza mobile semplice: riduce al minimo i crash riduce al minimo i crash dell'app per la tabella oraria , le timbrature mancate e le interruzioni legate agli aggiornamenti per il personale sul campo.

Selezione accurata del codice di lavoro: aiuta i lavoratori a scegliere il codice di lavoro o di costo corretto con filtri e opzioni preimpostate.

Approvazioni digitali: consente ai dipendenti di controllare e firmare le tabelle orarie, le pause e gli straordinari prima dell'elaborazione delle buste paga.

Opzioni di automazione: riduce le attività amministrative ripetitive come la pulizia delle tabelle orarie, la convalida delle pause e la registrazione dei cambi di lavoro.

Esportazioni semplici e reportistica personalizzabile: condividi i dati delle tabelle orarie con il reparto paghe, la contabilità o i clienti senza screenshot o ricostruzioni manuali.

Integrazioni scalabili: offre una connessione con gli strumenti di contabilità, pianificazione, gestione delle risorse e risorse umane che già utilizzi.

Le migliori alternative a WorkMax

Ecco un elenco selezionato delle migliori alternative a WorkMax che migliorano la pianificazione automatizzata, la pianificazione delle risorse e l'efficienza operativa. 🎯

1. ClickUp (ideale per il project management all-in-one, l'esecuzione delle attività e il coordinamento sul campo)

Teams superano WorkMax per diversi motivi. Alcuni necessitano di una migliore integrazione con i sistemi di contabilità o CRM. Altri desiderano una maggiore flessibilità nel monitoraggio delle ore lavorative dei dipendenti nei vari cantieri.

E, ad essere sinceri, la sfida non consiste solo nel trovare un altro strumento per il monitoraggio del tempo, ma nel trovare una piattaforma che garantisca la connessione tra la gestione della forza lavoro e il resto delle tue operazioni.

Migliora il coordinamento del team e lo stato dei lavori in cantiere con ClickUp for Construction teams.

ClickUp for Constructions Teams consolida questi flussi di lavoro come il primo spazio di lavoro AI convergente al mondo, riunendo tutte le app, i dati e i flussi di lavoro.

Il monitoraggio del tempo è direttamente collegato alle attività e ai progetti, quindi le ore dei dipendenti sono legate a lavori e clienti specifici.

ClickUp elimina il Work Sprawl fornendo il 100% del contesto in un'unica piattaforma basata su cloud dove i manager possono vedere in tempo reale l'allocazione della forza lavoro, lo stato dei progetti e la disponibilità delle risorse.

Ecco come potrebbe essere il tuo flusso di lavoro con ClickUp:

Crea attività di ClickUp dai moduli

ClickUp Forms ti consente di acquisire dati sul campo in tempo reale, centralizzare i feedback e inoltrare le risposte ai team giusti, il tutto collegato al tuo flusso di lavoro. Puoi personalizzare ogni parte del tuo modulo con campi obbligatori, logica condizionale e caricamento di file per garantire una raccolta dati accurata, perfetta per:

Rapporti giornalieri sul lavoro, registri degli incidenti o liste di controllo per le ispezioni

Controlli di sicurezza, richieste di attrezzature e ticket di manutenzione

Lascia che ClickUp Moduli acquisisca richieste, dati e dettagli per convertirli istantaneamente in attività di ClickUp

Ogni modulo inviato diventa immediatamente un'attività di ClickUp, completa di allegati, commenti e dettagli sull'assegnatario per un'azione immediata. Puoi anche trascinare e rilasciare i campi personalizzati ClickUp per aggiungere testo, elenchi a discesa, caselle di controllo, allegati e altro ancora per raccogliere dati precisi ogni volta.

Registra le ore di lavoro sul campo con ClickUp monitoraggio del tempo

Con il monitoraggio del tempo dedicato ai progetti di ClickUp, puoi registrare con precisione ogni minuto dedicato al lavoro, sia che il tuo team sia sul campo, alla propria scrivania o impegnato in attività diverse.

Imposta le durate stimate per fornire ai tuoi team sul campo aspettative chiare e mantenere ogni progetto in linea con i tempi previsti grazie al monitoraggio del tempo di progetto di ClickUp

Registra il tempo direttamente dal tuo desktop, dall'app mobile o dal browser web utilizzando l'estensione Chrome di ClickUp. Puoi avviare o interrompere i timer da qualsiasi dispositivo con il timer globale di ClickUp, oppure registrare manualmente il tempo dopo un turno.

Una volta registrato il tempo, mantienilo strutturato e di facile lettura:

Aggiungi note per specificare su cosa hai lavorato.

Contrassegna il tempo fatturabile per la fatturazione ai clienti

Ordina e filtra per date, tag o priorità per analizzare dove va a finire il tempo.

Raggruppa il tempo dedicato alle attività e alle attività secondarie per vedere il lavoro richiesto.

Rivedi, modifica e approva le voci dei tempi in tabelle orarie dettagliate per giorno, settimana o intervallo personalizzato.

L'app mobile ClickUp estende tutte queste funzionalità al campo, consentendo il monitoraggio del tempo dell'agenzia direttamente dai telefoni e anche offline, con sincronizzazione automatica quando si torna online.

Ottimizza il lavoro sul campo con ClickUp Brain

ClickUp Brain, l'assistente basato sull'intelligenza artificiale della piattaforma, collega ogni livello del tuo spazio di lavoro. Comprende il tuo lavoro in corso e ti aiuta a gestire i progetti, a riepilogare gli aggiornamenti e a fornire approfondimenti.

Genera rapporti di avanzamento istantanei con ClickUp Brain per tenere informati i supervisori e garantire che le squadre siano sempre aggiornate in tutti i cantieri

Ecco cosa puoi fare con ClickUp Brain:

Genera riassunti IA per qualsiasi progetto o attività per vedere cosa è cambiato.

Utilizza gli aggiornamenti di stato con l'IA per riassumere ciò che è stato completato nell'ultimo giorno, settimana o intervallo di tempo personalizzato.

Estrai gli elementi da intraprendere dagli appunti delle riunioni, dai rapporti sul campo o dagli appunti delle riunioni, dai rapporti sul campo o dai documenti ClickUp e convertile in attività o attività secondarie.

Crea StandUp™ con l'IA che riepiloga i recenti progressi del tuo team e i prossimi passi da compiere.

Ad esempio, se questa settimana stai gestendo tre cantieri attivi. Invece di aspettare i check-in di fine giornata, basta chiedere a ClickUp Brain: "Cosa sta ritardando lo stato del cantiere A?" Eseguirà una scansione di ogni attività, nota sul campo e aggiornamento del personale per dirti esattamente dove sono in sospeso le approvazioni.

E quando due team registrano riparazioni simili alle attrezzature, lo strumento di IA individua la sovrapposizione, aiutandoti a eliminare le voci duplicate.

Monitora le attività in cantiere nelle dashboard di ClickUp

Quando hai bisogno di un quadro aggiornato di ciò che sta accadendo nei tuoi cantieri, le dashboard di ClickUp raccolgono in un unico posto i dati relativi alla manodopera, alle risorse, allo stato dei lavori, ai ritardi e ai rapporti sul campo.

Ogni dashboard si aggiorna automaticamente ogni 30 minuti, garantendo che i supervisori e gli agenti sul campo visualizzino sempre i dati più recenti. Ciò è particolarmente utile quando è necessario prendere decisioni rapide sui siti attivi.

Ecco alcuni esempi di dashboard di dati che puoi creare:

Ore registrate (tramite Schede di monitoraggio del tempo )

Stato di avanzamento del lavoro (utilizzando Elenco attività o Schede grafiche a torta )

Distribuzione del carico di lavoro per bilanciare gli incarichi ed evitare il burnout

Risposte ai moduli per visualizzare i rapporti sul campo non appena arrivano

Monitoraggio delle risorse o della sicurezza tramite schede personalizzate e integrazioni con le mappe

Utilizza i dashboard ClickUp per visualizzare l'allocazione delle risorse e il lavoro in corso (WIP) con aggiornamenti integrati da ClickUp Brain

Integrato nei dashboard ClickUp, ClickUp Brain ti fornisce un rapido aggiornamento sulle ore di lavoro, ti aiuta a verificare lo stato delle attività e ti consente di monitorare gli aggiornamenti urgenti mentre ti sposti da un sito all'altro. Il personale sul campo può richiederlo per visualizzare le attività con priorità o le modifiche programmate senza attendere gli aggiornamenti dall'ufficio.

💡 Suggerimento professionale: all'interno delle attività di ClickUp, puoi aggiungere commenti, taggare il tuo team e chattare in tempo reale dal tuo desktop, dispositivo mobile o browser. In questo modo, tutti hanno anche il contesto dell'attività e la comunicazione rimane specifica.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Automatizza i flussi di lavoro sul campo: attiva l'assegnazione delle attività, invia avvisi e aggiorna gli stati dopo l'invio dei moduli o l'inserimento dei tempi con attiva l'assegnazione delle attività, invia avvisi e aggiorna gli stati dopo l'invio dei moduli o l'inserimento dei tempi con ClickUp Automazioni.

Collega i tuoi sistemi: effettua la sincronizzazione dei dati relativi a buste paga, GPS, pianificazione e gestione delle risorse tra i vari strumenti utilizzando effettua la sincronizzazione dei dati relativi a buste paga, GPS, pianificazione e gestione delle risorse tra i vari strumenti utilizzando le integrazioni ClickUp.

Cerca tutto all'istante: recupera attività, commenti, file e informazioni sui cantieri passati con ClickUp Enterprise Search recupera attività, commenti, file e informazioni sui cantieri passati con

Lavora da qualsiasi dispositivo: registra il tempo, invia moduli e aggiorna le attività ovunque ti trovi con l'app mobile di ClickUp.

Gestisci i progetti a modo tuo: passa da passa da una visualizzazione ClickUp all'altra, come Sequenza, Calendario, Carico di lavoro, Elenco e altro ancora.

Limitazioni di ClickUp

Con la sua vasta gamma di funzionalità e opzioni di personalizzazione, ClickUp può richiedere un po' di tempo prima che i team lo padroneggino completamente.

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Questa recensione su G2 lo riassume bene:

ClickUp è senza dubbio lo strumento di project management più flessibile e potente con cui abbia mai lavorato. In qualità di fondatore di WRKSTN, aiuto le agenzie e i team creativi a semplificare le operazioni e ClickUp è fondamentale in questo senso. La possibilità di personalizzare tutto, dai tipi di attività alle automazioni, combinata con strumenti come dashboard, moduli e ora ClickUp Brain, mi consente di creare sistemi scalabili ed efficienti per qualsiasi flusso di lavoro. Inoltre, apprezzo molto la rapidità con cui la piattaforma continua ad evolversi.

ClickUp è senza dubbio lo strumento di project management più flessibile e potente con cui abbia mai lavorato. In qualità di fondatore di WRKSTN, aiuto le agenzie e i team creativi a semplificare le operazioni e ClickUp è fondamentale in questo senso. La possibilità di personalizzare tutto, dai tipi di attività alle automazioni, combinata con strumenti come dashboard, moduli e ora ClickUp Brain, mi consente di creare sistemi scalabili ed efficienti per qualsiasi flusso di lavoro. Inoltre, apprezzo molto la rapidità con cui la piattaforma continua ad evolversi.

2. Connecteam (ideale per la pianificazione della forza lavoro mobile e le operazioni quotidiane)

tramite Connecteam

Connecteam è una soluzione di gestione della forza lavoro creata per i team "senza scrivania". Combina monitoraggio del tempo, pianificazione, gestione delle attività e liste di controllo digitali. Il personale può timbrare il cartellino, controllare i dettagli del lavoro, inviare moduli, rivedere le procedure di sicurezza e ricevere aggiornamenti sui turni direttamente dai propri telefoni.

La piattaforma consente di creare turni con modelli di monitoraggio del tempo e gli operatori sul campo possono completare moduli con l'input vocale, tradurre gli aggiornamenti nella loro lingua preferita o accedere ai moduli di formazione durante il turno senza uscire dall'app.

Anche la comunicazione avviene nella stessa app: sono disponibili chat di gruppo, feed aziendali, sondaggi e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzioni di Connecteam

Crea pianificazioni intelligenti con Auto Scheduling , assegnando automaticamente le persone giuste in base ai ruoli, alla disponibilità e ai requisiti del luogo di lavoro.

Tieni traccia delle ore di lavoro precise tramite il Time Clock integrato nell'app e abilitato al GPS per monitorare le presenze e convertire le ore accurate in tabelle orarie pronti per il libro paga.

Crea moduli digitali con Moduli e liste di controllo per acquisire firme, foto e timbri GPS per la reportistica nel campo.

Accelera la formazione con IA Course Creator per trasformare qualsiasi processo o requisito di sicurezza in moduli di apprendimento pronti per i dispositivi mobili.

Limiti di Connecteam

I dati di backend provenienti dai moduli sono incoerenti e privi di uno schema stabile, rendendo difficile un'estrazione e un'automazione affidabili.

Gli utenti avanzati devono spesso ricorrere a soluzioni manuali a causa della mancanza di capacità di integrazione tra i moduli, a differenza delle alternative a Connecteam.

Prezzi Connecteam

Free

Base: 35 $ al mese per 30 utenti

Avanzato: 59 $ al mese per 30 utenti

Esperto: 119 $/mese per 30 utenti

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Connecteam

G2: 4,6/5 (oltre 3.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Connecteam?

Una recensione lo riassume così:

Avere tutto a portata di mano e consolidato in un unico posto è incredibilmente comodo. La piattaforma è molto professionale e facile da gestire [...] A volte i processi sembrano compromessi perché non siamo in grado di rispecchiare completamente le nostre operazioni esistenti, ma onestamente non è un grosso problema.

Avere tutto a portata di mano e consolidato in un unico posto è incredibilmente comodo. La piattaforma è molto professionale e facile da gestire [...] A volte i processi sembrano compromessi perché non siamo in grado di rispecchiare completamente le nostre operazioni esistenti, ma onestamente non è un grosso problema.

3. Clockify (ideale per il monitoraggio semplice del tempo e la reportistica sulle ore fatturabili)

tramite Clockify

Clockify è una piattaforma basata su cloud progettata per i professionisti dell'edilizia, dei servizi sul campo e di altri settori con operazioni che richiedono molto tempo. Offre un timer, una modalità chiosco e il monitoraggio offline. I lavoratori possono timbrare il cartellino da dispositivi condivisi, monitorare il proprio lavoro su dispositivi mobili o compilare tabelle orarie settimanali secondo necessità.

Oltre al monitoraggio del tempo di base dei dipendenti, offre flussi di lavoro operativi come la definizione del budget del progetto, la codifica dei costi, la pianificazione e la gestione delle ferie.

E poiché offre sincronia su tutti i dispositivi, inclusi web, applicazioni mobili, desktop ed estensioni del browser, Clockify rimane affidabile per i team che lavorano in aree remote o che passano dall'ufficio all'ambiente sul campo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Clockify

Monitora i budget dei progetti per prevenire il rischio di spese eccessive per clienti e attività utilizzando Previsioni e avvisi .

Organizza i costi della manodopera per calcolare guadagni, spese e redditività con Tariffe e codici di costo .

Visualizza il tempo monitorato con il Calendario, il dashboard e le viste dei report per migliorare la produttività e gestire i programmi.

Classifica le voci relative al tempo utilizzando tag, campi personalizzati e gerarchie basate sui progetti.

Limiti di Clockify

A differenza delle alternative a Clockify , manca di controlli amministrativi avanzati e di alcune funzionalità/funzioni di approvazione essenziali.

Azioni webhook e opzioni di automazione limitate, che restringono la personalizzazione del flusso di lavoro o le integrazioni esterne.

Prezzi di Clockify

Free

Base: 6,99 $ al mese per utente

Standard: 9,99 $ al mese per utente

Enterprise : 14,99 $ al mese per utente

Suite di produttività per la produttività: 15,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Clockify

G2: 4,5/5 (oltre 180 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 9.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Clockify?

Da un utente verificato:

Ciò che mi è piaciuto di più di Clockify è stata la semplicità e la comodità con cui ha reso il monitoraggio del tempo. L'ho usato quotidianamente e in poco tempo è diventato parte integrante della mia routine. L'interfaccia è pulita e facile da navigare, quindi registrare le ore o passare da un'attività all'altra richiedeva solo pochi clic. […] L'app mobile a volte può sembrare instabile. Inoltre, la personalizzazione e l'esportazione di report dettagliati non è sempre intuitiva e avrebbe potuto essere progettata meglio.

Ciò che mi è piaciuto di più di Clockify è stata la semplicità e la comodità con cui ha reso il monitoraggio del tempo. L'ho usato quotidianamente e in poco tempo è diventato parte integrante della mia routine. L'interfaccia è pulita e facile da navigare, quindi registrare le ore o passare da un'attività all'altra richiedeva solo pochi clic. […] L'app mobile a volte può sembrare instabile. Inoltre, la personalizzazione e l'esportazione di report dettagliati non è sempre intuitiva e avrebbe potuto essere progettata meglio.

4. Bitrix24 (ideale per CRM integrato e gestione delle attività)

tramite Bitrix24

Bitrix24 offre una suite di strumenti per CRM, gestione delle attività, comunicazione tra team e automazione del flusso di lavoro. Per i supervisori dei servizi sul campo e i responsabili della costruzione, fornisce accesso alle conversazioni con i clienti, agli aggiornamenti sui lavori, ai documenti di lavoro e allo stato di avanzamento delle attività.

I suoi strumenti integrati di automazione del flusso di lavoro senza codice aiutano a far avanzare i lead attraverso diverse fasi. Ad esempio, crea attività quando vengono ricevuti aggiornamenti dai clienti e avvisa il personale quando il lavoro procede.

La sua automazione robotica dei processi (RPA) consente di semplificare le attività di routine non tecniche, come l'approvazione automatica dei documenti, la generazione di attività e il trigger di email.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bitrix24

Gestisci le pipeline e effettua il monitoraggio dei potenziali clienti dall'acquisizione alla completa esecuzione del lavoro con strumenti di gestione dei lead e delle trattative.

Riscatta i pagamenti tramite Pagamenti online , integrati direttamente con preventivi e fatture.

Indirizza le richieste dei clienti con il suo contact center omnicanale tramite chat, email, telefonia e canali social.

Genera contenuti di marketing con AI CoPilot per email, trascrizioni di chiamate, idee e completamento dei campi CRM.

Limitazioni di Bitrix24

A differenza di altre alternative a Workmax, manca di funzionalità avanzate per la reportistica, l'analisi dei dati e gli strumenti di project management.

Le prestazioni possono rallentare con set di dati molto grandi o durante i picchi di utilizzo.

Prezzi di Bitrix24

Base: 61 $ al mese per cinque utenti

Standard: 124 $/mese per 50 utenti

Professional: 249 $ al mese per 100 utenti

Enterprise: 499 $/mese per 250 utenti

Valutazioni e recensioni di Bitrix24

G2: 4. 1/5 (oltre 500 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 900 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Bitrix24?

Secondo una recensione di Capterra:

È un ottimo strumento per la gestione delle attività, la comunicazione tra i team e il monitoraggio dei progetti. Offre molte funzionalità utili come chat e videochiamate, riunioni, calendario, monitoraggio del tempo, promemoria delle attività, condivisione di documenti. […] Ha un'interfaccia utente complessa che per un principiante è difficile da capire. È un programma costoso con opzioni di personalizzazione limitate.

È un ottimo strumento per la gestione delle attività, la comunicazione tra i team e il monitoraggio dei progetti. Offre molte funzionalità utili come chat e videochiamate, riunioni, Calendario, monitoraggio del tempo, promemoria delle attività, condivisione di documenti. […] Ha un'interfaccia utente complessa che per un principiante è difficile da capire. È un programma costoso con opzioni di personalizzazione limitate.

5. Wrike (ideale per l'automazione del flusso di lavoro e il monitoraggio strutturato dei progetti)

tramite Wrike

Wrike si posiziona come una piattaforma di gestione del lavoro creata per la pianificazione, l'esecuzione e la reportistica in team in rapida evoluzione. I team sul campo possono acquisire il lavoro in arrivo tramite moduli di richiesta dettagliati, instradare le attività utilizzando regole di automazione e affidarsi a Wrike Spaces per configurazioni centralizzate.

Le sue dashboard, complete di widget, grafici e dati in tempo reale, mostrano immediatamente lo stato, i modelli di carico di lavoro e i ritardi critici per la sicurezza.

Mentre i diagrammi di Gantt e gli strumenti di gestione delle risorse forniscono chiarezza sulla sequenzialità e sulla capacità, l'accesso tramite dispositivi mobili garantisce ai supervisori sul campo la possibilità di aggiornare le attività, rivedere le sequenze e approvare la documentazione ovunque si trovino.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wrike

Acquisisci i lavori in modo strutturato utilizzando moduli di richiesta personalizzati con domande condizionali e instradamento automatico.

Wrike AI Copilot , che riepiloga gli aggiornamenti, assegna le priorità al lavoro e genera contenuti. Migliora la produttività del team mobile grazie a, che riepiloga gli aggiornamenti, assegna le priorità al lavoro e genera contenuti.

Registra le voci relative al tempo in blocco o modifica/elimina le voci passate secondo necessità per prendere decisioni informate.

Analizza i budget dei progetti, le attività cardine e le prestazioni del team con reportistica dinamica e integrazioni di business intelligence.

Limitazioni di Wrike

La prioritizzazione delle attività è limitata solo a un indicatore di alta importanza, senza impostazioni di priorità sfumate per guidare efficacemente i flussi di lavoro.

A differenza delle alternative a Wrike , manca di strumenti avanzati per la gestione del tempo, come il monitoraggio GPS, il geofencing e la differenziazione degli straordinari.

Prezzi di Wrike

Versione di prova gratis di 14 giorni

Piano Free

Team: 10 $ al mese per utente

Aziendale: 25 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Pinnacle: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 4.400 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 2.800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Wrike?

Secondo un utente verificato:

Wrike è una delle piattaforme di project management più facili da configurare e utilizzare. Ci aiuta a organizzare i progetti in base alla scadenza, ai clienti, all'oggetto e a personalizzare il nostro flusso di lavoro. […] Wrike svolge il suo compito, ma l'interfaccia sembra troppo complessa per un piccolo team alla ricerca di una piattaforma semplice. Alcune funzionalità, come la modifica delle tempistiche e l'impostazione delle dipendenze, richiedono tempo e potrebbero confondere i principianti.

Wrike è una delle piattaforme di project management più facili da configurare e utilizzare. Ci aiuta a organizzare i progetti in base alla scadenza, ai clienti, all'oggetto e a personalizzare il nostro flusso di lavoro. […] Wrike svolge il suo compito, ma l'interfaccia sembra troppo complessa per un piccolo team alla ricerca di una piattaforma semplice. Alcune funzionalità, come la modifica delle tempistiche e l'impostazione delle dipendenze, richiedono tempo e potrebbero confondere i principianti.

6. Jibble (ideale per il riconoscimento facciale e le tabelle orarie automatizzate)

tramite Jibble

Jibble Positions è una piattaforma di monitoraggio del tempo creata per i team che si spostano da un sito all'altro. Registra le ore di lavoro direttamente sul campo tramite dispositivi mobili, tablet o desktop. Esegue la sincronizzazione automatica di tutti i dati quando la connessione viene ripristinata.

La piattaforma combina semplici registrazioni degli orari di entrata con livelli di verifica avanzati, come il riconoscimento facciale e l'acquisizione GPS. In questo modo, puoi assicurarti che ogni registro rifletta accuratamente chi era presente in loco, quando è arrivato e dove è stato svolto il lavoro.

Jibble calcola anche gli straordinari in base alle tue regole, assegna le ore a progetti o clienti specifici e genera tabelle orarie pronti per il libro paga.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jibble

Suddividi le ore per sito, attività, mestiere o appaltatore, individuando i turni con carenza di personale o identificando i divari di produttività dei dipendenti con il suo motore di reportistica.

Limita la presenza a siti specifici e blocca le timbrature fuori dall'intervallo tramite il geofencing.

Assicurati una registrazione accurata del tempo dedicato alle attività e ai progetti utilizzando i suoi strumenti di monitoraggio dei progetti e delle attività.

Limiti di Jibble

Opzioni di personalizzazione e visualizzazioni della reportistica limitate, come dashboard o grafici

L'app mobile richiede tempo per la sincronizzazione dei dati quando si cambia rete.

Prezzi di Jibble

Free

Premium: 4,99 $ al mese per utente

Ultimate: 9,99 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jibble

G2: 4,8/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 1.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jibble?

Come afferma un utente:

Jibble offre un'interfaccia pulita e intuitiva che rende incredibilmente facile registrare l'entrata e l'uscita, sia che tu sia alla scrivania o in viaggio. L'app mobile è reattiva e affidabile, il che è fondamentale per i nostri team da remoto o per coloro che lavorano sul campo. […] Sebbene le funzionalità di base siano solide, le opzioni di personalizzazione sono piuttosto limitate, soprattutto per quanto riguarda i filtri di reportistica e i formati di esportazione.

Jibble offre un'interfaccia pulita e intuitiva che rende incredibilmente facile registrare l'entrata e l'uscita, sia che tu sia alla scrivania o in viaggio. L'app mobile è reattiva e affidabile, il che è fondamentale per i nostri team remoti o per coloro che lavorano sul campo. […] Sebbene le funzionalità di base siano solide, le opzioni di personalizzazione sono piuttosto limitate, soprattutto per quanto riguarda i filtri di reportistica e i formati di esportazione.

7. QuickBooks Time (ideale per la registrazione dei tempi di lavoro in base alla posizione e la sincronizzazione delle buste paga)

QuickBooks Time è un'ottima scelta per le piccole imprese che già gestiscono le buste paga o la fatturazione all'interno di QuickBooks. Elimina uno dei maggiori punti critici che potresti dover affrontare: l'inserimento manuale delle ore.

Grazie alle tabelle orarie automatizzate, alla registrazione GPS, agli strumenti di monitoraggio del tempo e alle approvazioni integrate, impiegherai meno tempo a raccogliere le ore lavorative. Il piano Elite include il monitoraggio del chilometraggio, il confronto tra stime e dati effettivi dei progetti, il geofencing e feed dettagliati delle attività.

Ciò consente di visualizzare in modo chiaro come il tempo si traduce in budget e scadenze. E poiché fa parte dell’ecosistema più ampio di QuickBooks, le aziende ottengono un flusso di lavoro connesso per monitorare le ore, gestire le buste paga, fatturare i clienti e rimanere conformi.

Le migliori funzionalità/funzioni di QuickBooks Time

Crea, modifica e condividi i turni utilizzando le opzioni di pianificazione del team integrate nel software di contabilità.

Configura un dispositivo Time Kiosk condiviso per il personale in loco.

Confronta il lavoro richiesto con le aspettative con Previsioni di progetto vs. Dati effettivi

Tieni traccia automaticamente degli spostamenti sul campo utilizzando il Monitoraggio del chilometraggio.

Limiti di QuickBooks Time

I dipendenti non possono accedere ai dati delle tabelle orarie oltre i due periodi di paga, limitando così i limiti per il monitoraggio del tempo.

Mancano opzioni di reportistica e non è possibile archiviare il lavoro, causando inefficienza.

Prezzi di QuickBooks Time

Time Premium: 20 $ al mese per utente

Time Elite: 40 $ al mese per utente

Time Premium + Payroll Premium: 88 $ al mese per utente

Time Elite + Payroll Elite: 134 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di QuickBooks Time

G2: 4,5/5 (oltre 1.400 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 6.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di QuickBooks Time?

Ecco il parere di un utente sulla piattaforma:

Adoro il fatto che QB Time si integri con il nostro software di gestione dello studio e con QBO. Detto questo, ci sono alcune funzionalità/funzioni mancanti che potrebbero essere più importanti per chi monitora il tempo dedicato a lavori specifici. […] Non mi piace il fatto che i lavori non possano essere archiviati in Quickbooks. Dobbiamo quindi scorrere anni di vecchi elementi per effettuare il monitoraggio del tempo.

Adoro il fatto che QB Time si integri con il nostro software di gestione dello studio e con QBO. Detto questo, ci sono alcune funzionalità/funzioni mancanti che potrebbero essere più importanti per chi effettua il monitoraggio del tempo dedicato a lavori specifici. […] Non mi piace il fatto che i lavori non possano essere archiviati in Quickbooks. Dobbiamo quindi scorrere anni di vecchi elementi per effettuare il monitoraggio del tempo.

tramite Buddy Punch

Buddy Punch è un software di monitoraggio del tempo creato per i consulenti. Offre un'interfaccia intuitiva per registrare le presenze dal campo, dall'ufficio o da un chiosco in modalità di condivisione. Inoltre, integra strumenti per prevenire il furto di tempo, far rispettare gli orari e garantire l'accuratezza delle ore lavorative dei dipendenti.

Funzionalità/funzioni come il riconoscimento facciale, la foto all'entrata, i timbri GPS, il geofencing e i blocchi IP eliminano le incertezze relative alle presenze. Gli avvisi in tempo reale aiutano i supervisori a individuare i ritardi, le mancate timbrature e le uscite anticipate prima che diventino problemi di gestione delle buste paga.

Le migliori funzionalità/funzioni di Buddy Punch

Misura lo sforzo per lavoro utilizzando i codici di lavoro per il monitoraggio del tempo basato sui progetti.

Effettua l'automazione del calcolo dei tempi con Regole sugli straordinari , Arrotondamento e Monitoraggio delle pause .

Gestisci più rapidamente le buste paga grazie al calcolo automatico delle ore, alle integrazioni dirette e all'esportazione dei report.

Visualizza lo stato della forza lavoro in tempo reale tramite la dashboard Chi sta lavorando.

Limiti di Buddy Punch

La visualizzazione del calendario e dei turni presenta alcuni problemi di layout, come spazi inutili e opzioni limitate per contrassegnare condizioni di turno specifiche.

La pubblicazione dei turni deve essere effettuata contemporaneamente per tutti i turni. Non è possibile pubblicare singoli turni specifici.

Prezzi di Buddy Punch

Versione di prova gratis di 14 giorni

Starter: 5,49 $ al mese per utente

Pro: 6,99 $ al mese per utente

Enterprise: 11,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Buddy Punch

G2: 4,8/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 1.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Buddy Punch?

Secondo il feedback di un utente:

Il software è piuttosto intuitivo. Apprezzo il fatto che ci avvisi in caso di turni in ritardo, in anticipo o saltati, e mi piace anche che ci sia un'opzione per disattivare tutti gli avvisi, se necessario. […] Mi piacerebbe che la versione per computer rendesse più facile compilare gli spazi vuoti durante la pianificazione. Anche se mi piace la funzionalità drag-and-drop, finisce per essere piuttosto lenta e dispendiosa in termini di tempo quando devo spostare i turni al membro dello staff giusto.

Il software è piuttosto intuitivo. Apprezzo il fatto che ci avvisi in caso di turni in ritardo, in anticipo o saltati, e mi piace anche che ci sia un'opzione per disattivare tutti gli avvisi, se necessario. […] Mi piacerebbe che la versione per computer rendesse più facile compilare gli spazi vuoti durante la pianificazione. Anche se mi piace la funzionalità drag-and-drop, finisce per essere piuttosto lenta e dispendiosa in termini di tempo quando devo spostare i turni al membro dello staff giusto.

9. Rippling (ideale per la gestione delle risorse umane, delle retribuzioni, dei dispositivi e della forza lavoro)

tramite Rippling

Rippling è una piattaforma di gestione dei servizi sul campo progettata per gestire insieme risorse umane, paghe, IT, finanza e conformità. Il suo modello di dati Employee Graph collega tutto, dagli orari e dai dati sulla posizione ai codici di lavoro, alle tariffe salariali e alle strutture organizzative.

In questo modo, i sistemi di monitoraggio del tempo, delle presenze e delle retribuzioni si sincronizzano automaticamente. Il monitoraggio del tempo si collega direttamente alle politiche aziendali, consentendo l'automazione del calcolo degli straordinari, dei controlli di geolocalizzazione, dell'inserimento dei nuovi assunti, degli audit e altro ancora. I manager hanno una visibilità in tempo reale su chi è presente sul posto, chi è in ritardo e se le ore corrispondono ai piani di personale.

Le migliori funzionalità di Rippling

Configura politiche personalizzate per la pianificazione, la conformità, gli straordinari e le regole di assegnazione del personale.

Crea automazioni avanzate con Workflow Studio utilizzando i dati in tempo reale dei dipendenti e delle app.

Inserisci i lavoratori in pochi minuti con provisioning automatico, contratti, accesso e configurazione dei dispositivi.

Riduci i rischi di non conformità con aggiornamenti automatici delle leggi sul lavoro, requisiti di formazione e audit.

Limiti di Rippling

Molte funzionalità chiave sono offerte come componenti aggiuntivi a pagamento, aumentando in modo imprevisto la proliferazione degli strumenti.

Le funzionalità di reportistica non dispongono di funzionalità avanzate come tabelle pivot, drill-down e anteprime nella piattaforma, a differenza delle alternative a Rippling.

Prezzi a cascata

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni positive

G2: 4,8/5 (oltre 11.000 recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Rippling?

Ecco cosa dice una recensione su G2:

Adoro la funzionalità di assistenza e chat, penso che anche l'opzione IA sia molto completa, ma poi poter chattare con un agente, abbastanza rapidamente, con persone davvero disponibili. C'è sempre un follow-up alla funzionalità di supporto. […] Mi piacerebbe che ci fosse un'integrazione con Docusign in modo da poter integrare le lettere di offerta che inviamo. Inoltre, non mi piace la quantità di email che ricevo ogni giorno, che riempiono la mia finestra In arrivo.

Adoro la funzionalità di assistenza e chat, penso che anche l'opzione IA sia molto completa, ma poi poter chattare con un agente, abbastanza rapidamente, con persone davvero disponibili. C'è sempre un follow-up alla funzionalità di supporto. […] Mi piacerebbe che ci fosse un'integrazione con Docusign in modo da poter integrare le lettere di offerta che inviamo. Inoltre, non mi piace la quantità di email che ricevo ogni giorno, che riempiono la mia finestra In arrivo.

10. ClockShark (ideale per il monitoraggio del tempo e il calcolo dei costi di lavoro tramite GPS)

tramite ClockShark

ClockShark è un software di fatturazione oraria per i team che lavorano in mobilità. Invece di affidarsi alla memoria di fine giornata, l'app mobile effettua la selezione del lavoro e dell'attività non appena i lavoratori timbrano il cartellino.

Ogni minuto sottoposto a monitoraggio viene sincronizzato automaticamente con il codice di costo del lavoro corretto, fornendoti un calcolo dei costi di lavoro chiaro, dati accurati sui salari e una registrazione chiara di chi ha lavorato e dove.

Crew Clock semplifica ai supervisori la registrazione delle presenze di interi team, mentre gli strumenti di pianificazione consentono di assegnare lavori, aggiungere indicazioni e comunicare immediatamente eventuali modifiche al personale. Grazie al supporto offline, ai promemoria geolocalizzati e alle profonde integrazioni con QuickBooks, Sage, Xero, ADP e Paychex, ClockShark garantisce il regolare svolgimento delle tue operazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClockShark

Registra con precisione le presenze con Monitoraggio GPS , Percorsi di navigazione e Who’s Working Now .

Archivia i dettagli dei lavori, le note e le indicazioni utilizzando gli strumenti Paperless Job Management (Gestione dei lavori senza carta).

Genera reportistica e dashboard in tempo reale su orari, presenze, produttività e dati finanziari per prendere decisioni basate sui dati.

Limiti di ClockShark

Non dispone della funzionalità di monitoraggio del tempo offline, il che può essere problematico per i cantieri con connessione Internet debole o assente.

Consente solo un'integrazione attiva alla volta, il che può essere limitante per le aziende che utilizzano più sistemi.

Prezzi di ClockShark

Versione di prova gratis di 14 giorni

Standard: 49 $ al mese per utente

Pro: 71 $/mese per utente 11 $/mese per utente

Valutazioni e recensioni di ClockShark

G2: 4,6/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 1.900 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClockShark?

Questo recensore lo riassume bene:

Tutti i miei dipendenti sono in un'unica app. Posso vedere i loro programmi, aggiungere appuntamenti, vedere dove si trovano e dove sono stati durante la giornata, e i miei dipendenti possono inviarmi delle note. […] Mi piacerebbe che ci fosse una funzionalità di timestamp per effettuare il monitoraggio di quando è stato fissato un appuntamento o quando è stata inserita una nota.

Tutti i miei dipendenti sono in un'unica app. Posso vedere i loro programmi, aggiungere appuntamenti, vedere dove si trovano e dove sono stati durante la giornata, e i miei dipendenti possono inviarmi delle note. […] Mi piacerebbe che ci fosse una funzionalità di timestamp per effettuare il monitoraggio di quando è stato fissato un appuntamento o quando è stata inserita una nota.

Gestisci le operazioni nel campo end-to-end con ClickUp

A volte non sono i grandi problemi a rallentare il lavoro del personale, ma i continui attriti. Se le frustrazioni quotidiane con WorkMax stanno diventando routine, è segno che la tua prossima piattaforma deve fornirti dati più chiari, processi più fluidi e una migliore visibilità in ogni cantiere.

Gli strumenti in questo elenco colmano le lacune di WorkMax in modi diversi.

Ma se stai cercando una soluzione che unifichi tutte le tue operazioni sul campo, inclusi compiti, monitoraggio del tempo, moduli, comunicazione e supporto IA, ClickUp è la scelta giusta.

Con ClickUp Monitoraggio del tempo per una registrazione precisa dei lavori, ClickUp Forms per la raccolta di dati sul campo ottimizzata per i dispositivi mobili e ClickUp Brain per risposte contestualizzate, avrai a disposizione un unico spazio di lavoro che elimina tutti i silos.

Iscriviti gratis a ClickUp oggi stesso! ⚓