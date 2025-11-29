10 strategie di video marketing per la crescita delle startup

Stai scorrendo il tuo feed quando una Clip di 15 secondi attira la tua attenzione. Racconta una storia che ti interessa. Ti incuriosisce, ti fa venire voglia di esplorare ulteriormente la pagina e, prima che te ne accorga, hai passato un'ora a seguire l'account.

Un ottimo video marketing induce le persone a fermarsi, guardare e ricordare.

Ecco perché non sorprende che il 93% dei marketer affermi che il video marketing ha garantito loro un buon ROI.

In questo post del blog esploreremo le giuste strategie di video marketing per il successo delle startup, al fine di trasformare pochi secondi di attenzione in relazioni durature con i clienti. 🤩

🔍 Lo sapevi? I video continuano a garantire ottimi rendimenti: due terzi dei partecipanti allo studio affermano che il ROI è in miglioramento o rimane stabile. Quasi il 50% dei professionisti del marketing riferisce risultati migliori, mentre il 44% dei professionisti commerciali afferma lo stesso.

Perché il video marketing è essenziale per la crescita delle startup

Quando si crea un'azienda, l'attenzione è la valuta più preziosa e i video sono uno dei modi più rapidi per attirare l'attenzione.

Ecco perché è necessario impostare un flusso di lavoro per la produzione video:

Aumenta il coinvolgimento combinando immagini e suoni per creare messaggi memorabili ed emotivamente coinvolgenti.

Semplifica le idee complesse attraverso attraverso video esplicativi che aiutano il pubblico a comprendere rapidamente prodotti tecnici o innovativi.

Aumenta le conversioni utilizzando i video nelle tue landing page, trasformando i visitatori passivi in clienti attivi.

Migliora le prestazioni SEO, poiché i motori di ricerca danno la priorità alle pagine con video incorporati, indirizzando più traffico organico al tuo sito.

Ampliate la vostra portata e credibilità attraverso una narrazione autentica e condivisibile che crea fiducia e amplifica la visibilità su tutte le piattaforme.

Diversifica la strategia dei contenuti utilizzando video per demo, spiegazioni dei prodotti, testimonianze, storie culturali o Clip educative per ogni fase del tuo funnel.

Sfrutta i contenuti brevi e quelli creati dagli autori per mettere in risalto il valore del prodotto, mostrare la personalità del marchio e aumentare la fedeltà dei clienti con un budget limitato.

Ottieni un impatto misurabile grazie a un aumento delle registrazioni, dell'interesse per i prodotti e della condivisione sui social media.

🧠 Curiosità: i formati video brevi (come gli "Shorts" su YouTube) hanno un numero maggiore di visualizzazioni e "Mi piace" per visualizzazione rispetto ai video normali. Tuttavia, hanno anche un numero inferiore di commenti per visualizzazione e non ottengono risultati altrettanto positivi nelle categorie istruzione/politica.

10 strategie di video marketing comprovate per la crescita delle startup

Hai creato qualcosa di significativo: un prodotto che risolve un problema, un team che crede in esso e un mercato pronto ad accoglierlo. Non puoi semplicemente mettere insieme un video e sperare per il meglio; devi attuare alcune strategie collaudate che trasformano le visualizzazioni occasionali in utenti fedeli.

Ebbene, è proprio quello che abbiamo qui! 💁

1. Definisci gli obiettivi di video marketing della tua startup

Inizia con la direzione prima della produzione; non buttarti subito nelle riprese. Chiediti: qual è lo scopo di questo video?

Prima ancora di iniziare a registrare, decidi quale sarà l'esito positivo che desideri ottenere. Vuoi aumentare le iscrizioni, incrementare le visite al sito web o informare gli utenti sul tuo prodotto?

📌 Esempio: una nuova startup di gestione dei prodotti si pone l'obiettivo di aumentare le richieste di demo del 15% in 60 giorni utilizzando una serie di brevi video esplicativi. Ogni script e CTA punta direttamente a tale obiettivo.

🔍 Lo sapevi? Anche l'idea di quanto possa essere breve un annuncio video ha una storia: il termine "blipvert" (spot pubblicitario ultra breve) è stato coniato nella serie TV degli anni '80 Max Headroom per indicare annunci pubblicitari che potevano durare anche solo un secondo.

2. Conosci il tuo pubblico e la piattaforma più adatta

I tuoi video sono destinati a un pubblico specifico (nel posto giusto). Inizia identificando dove si trovano i tuoi utenti target e come consumano i contenuti in quel luogo.

📌 Esempio: una startup B2B SaaS potrebbe trovare il suo pubblico più attivo su LinkedIn, dove i video rapidi e basati su approfondimenti ottengono i risultati migliori. Nel frattempo, una startup che sviluppa app dedicate allo stile di vita potrebbe registrare un coinvolgimento maggiore su Instagram Reels o TikTok, dove dominano lo storytelling visivo e le tendenze.

💡 Suggerimento professionale: crea rapidamente dei profili del pubblico e collegali a piani di contenuti specifici per piattaforma nei modelli dei social media. Questo aiuterà il tuo team ad adattare di conseguenza il tono, le immagini e la durata dei video.

3. Crea una storia di marca forte

Invece di creare un elenco di funzionalità/funzioni, costruisci una narrazione attorno al problema che risolvi e alle persone che aiuti. Per assicurarti di raccontare la tua storia, crea uno storyboard e una sceneggiatura per ogni video prima della produzione.

Una grande storia di una band:

Mette in evidenza il problema con un punto dolente facilmente riconoscibile

Mostra la tua soluzione come protagonista

Crea una connessione emotiva con le persone

📌 Esempio: una startup di moda sostenibile potrebbe aprire il suo video con il problema dei rifiuti della moda veloce, proseguire con il modo in cui si rifornisce di materiali etici e chiudere con un invito a "fare acquisti consapevoli". È emotivo, semplice e mirato.

🚀 Suggerimento rapido: il brainstorming creativo non è spesso lineare. Le lavagne online di ClickUp aiutano a mappare visivamente la tua storia man mano che le idee prendono forma. Traccia l'arco narrativo, aggiungi note adesive per le scene chiave e assegna azioni da intraprendere al tuo team creativo. In questo modo tutti, dagli scrittori agli editori, rimarranno allineati sullo stesso thread narrativo. Allinea il tuo processo di produzione nelle lavagne online di ClickUp. Elabora una strategia di video marketing vincente per le piattaforme di social media con le lavagne online basate sull'IA di ClickUp.

4. Pianifica il tuo calendario dei contenuti video

La costanza vince sull'intensità. Non è necessario pubblicare un video ogni volta che ti viene l'ispirazione; basta creare un calendario dei contenuti in linea con i tuoi cicli di lancio, le campagne o gli eventi. Non dimenticare di bilanciare i tipi di contenuto.

Combina demo dei prodotti, video tutorial e clip dietro le quinte per attirare diversi segmenti di pubblico. Puoi anche effettuare la sincronizzazione dei video con il lancio di email, eventi o promozioni commerciali per ottenere una maggiore diffusione.

📌 Esempio: una startup che si occupa di consegna di cibo a domicilio potrebbe pianificare video settimanali "Behind-the-Box" che mostrano gli chef al lavoro, le recensioni dei clienti e i consigli sull'app, mantenendo costante il coinvolgimento su tutte le piattaforme.

💡 Suggerimento professionale: il modello di calendario dei contenuti di ClickUp è progettato per aiutarti a pianificare e pubblicare i tuoi contenuti in modo più efficace. Questo modello offre un'interfaccia semplice e intuitiva che semplifica il trascinamento dei file, l'aggiunta di commenti e il monitoraggio dello stato dei tuoi contenuti. Ottieni un modello gratis Abbandona i noiosi fogli di calcolo e utilizza il modello di calendario dei contenuti di ClickUp per pianificare, organizzare e effettuare il monitoraggio dei contenuti durante tutto l'anno.

5. Concentrati su tipi di video ad alto impatto

Quando il budget e la larghezza di banda della tua startup sono limitati, non tutti i video meritano lo stesso tempo di visualizzazione. La chiave è concentrarsi su formati che garantiscano sia la portata che la fidelizzazione. Il punto di equilibrio tra storytelling creativo e prestazioni misurabili.

Inizia con idee video che attirano e mantengono naturalmente l'attenzione: video esplicativi, testimonianze dei clienti e tutorial. Questi formati semplificano la tua proposta di valore e ti consentono di costruire rapidamente credibilità.

Ecco cosa dicono i dati di coinvolgimento di Wistia:

Il punto è questo: più lungo è il video, minore è il tasso di coinvolgimento. È così che funziona l'attenzione umana. Ma più breve non significa sempre migliore. Un video tutorial di 10 minuti che approfondisce il valore può superare un Clip di 1 minuto in termini di tempo totale di visualizzazione.

Un chiaro indizio è che le persone rimangono sintonizzate quando imparano qualcosa di utile. Quindi, che si tratti di un consiglio veloce di 60 secondi o di una presentazione dettagliata del prodotto, cerca di insegnare prima di vendere.

📌 Esempio: una startup potrebbe pubblicare una serie di clip di due minuti che spiegano le diverse funzionalità del prodotto, accompagnate da brevi testimonianze. Questi video più brevi e ricchi di valore creano familiarità e interesse più rapidamente di un unico lungo filmato promozionale.

6. Ottimizza i video per ottenere la massima diffusione

Considera la reperibilità come parte del tuo flusso di lavoro di creazione dei contenuti. Rendi i tuoi video facili da trovare utilizzando titoli chiari, parole chiave semplici e miniature che siano davvero invitanti. Mantieni il formato e la lunghezza adatti alla piattaforma, in modo che l'algoritmo non ti penalizzi.

Condividi i tuoi video sulle tue piattaforme social per dare loro una spinta in più. Ricorda, piccole modifiche = maggiore portata senza drammi.

Ecco come puoi massimizzare la tua portata:

Utilizza titoli ottimizzati per la SEO: concentrati sull'intento di ricerca (ciò che il tuo pubblico digita effettivamente) e mantieni i titoli al di sotto dei 60 caratteri in modo che non vengano troncati.

Scrivi descrizioni ricche di parole chiave: includi le parole chiave principali in modo naturale nelle prime righe e aggiungi timestamp o link collegati a risorse per i video più lunghi.

Progetta miniature accattivanti: usa colori contrastanti, immagini espressive e testo minimale, mantenendo coerente il branding.

Aggiungi CTA efficaci: guida gli spettatori al passaggio successivo, come iscriversi, visitare o scaricare, con promoti sullo schermo o schermate finali.

Ottimizza i metadati e i tag: aggiungi parole chiave accurate, tag di marca e categorie pertinenti per aiutare gli algoritmi ad indice correttamente i tuoi contenuti.

Aggiungi didascalie e trascrizioni: migliora l'accessibilità, potenzia la SEO e rendi i tuoi video guardabili anche senza audio.

💡 Suggerimento professionale: produci in batch diversi video brevi e di grande impatto in un'unica sessione. In questo modo i tuoi contenuti saranno coerenti, efficienti e pronti per l'uso su più piattaforme, massimizzando al contempo ogni secondo dell'attenzione del tuo pubblico.

7. Sfrutta efficacemente i canali social

Ogni piattaforma social ha un proprio ritmo unico e i tuoi video dovrebbero essere adattati ad esso. Ciò che funziona su YouTube potrebbe fallire su Instagram, e ciò che diventa virale su LinkedIn potrebbe affondare su TikTok. Il trucco? Adatta il tuo messaggio al mezzo.

Ecco alcuni consigli:

Adatta il formato dei tuoi video: utilizza video verticali (9:16) per Instagram Reels e TikTok e orizzontali (16:9) per YouTube e LinkedIn.

Cattura subito l'attenzione: cattura l'attenzione nei primi tre secondi, soprattutto su piattaforme in cui si scorre molto, come Instagram e TikTok.

Personalizza le didascalie: scrivi didascalie personalizzate per la piattaforma: colloquiali su Instagram, orientate al valore su LinkedIn e attente alle tendenze su TikTok.

Pubblica al momento giusto: controlla le analisi per identificare quando il tuo pubblico è più attivo e programma i video di conseguenza.

🤝 Promemoria amichevole: rispondi ai commenti, condividi i clip generati dagli utenti e aggiungi i tuoi video migliori ai preferiti per mantenere la visibilità.

💡 Bonus: Hai bisogno di trovare lo script della demo del prodotto di tre settimane fa o il montaggio finale del tuo video di lancio? Con ClickUp Brain MAX, puoi fare questo e molto altro ancora: Cerca istantaneamente su ClickUp, Google Drive, Dropbox e tutte le tue app collegate per individuare file video, script e brief creativi in pochi secondi: non dovrai più cercare tra le cartelle o chiedere "Chi ha l'ultima versione?".

Usa Talk to Text per raccogliere idee per i video, assegnare attività di modifica o aggiornare le sequenze di produzione con la voce, senza usare le mani mentre rivedi i filmati o prepari le riprese successive.

Utilizza modelli di IA premium come ChatGPT, Claude e Gemini in un'unica soluzione contestuale che comprende i tuoi obiettivi di video marketing, la voce del tuo marchio e i risultati delle campagne passate. Prova ClickUp Brain MAX per ricerche più approfondite e contestualizzate. Prova ClickUp Brain MAX, l'intelligenza artificiale che conosce la strategia video della tua startup, le preferenze del pubblico e il calendario dei contenuti. Abbandona oggi stesso la proliferazione di strumenti di IA.

8. Riutilizza e ridimensiona i video esistenti

Creare video nuovi ogni settimana non è sostenibile per la maggior parte delle startup, ma un riutilizzo intelligente lo è. Hai già dell'oro nei tuoi archivi, basta solo lucidarlo.

Puoi tagliare i contenuti di lunga durata in frammenti, ad esempio trasformando webinar o demo in Clip di 30-60 secondi per i social media. Inoltre, riutilizzare le trascrizioni dei video di lunga durata in contenuti scritti ottimizzati per i motori di ricerca (SEO) per il tuo sito web è un'ottima idea.

Ascolta il responsabile del team blog internazionale di Wix:

Non fa mai male riutilizzare i tuoi contenuti lunghi in formati brevi (come Instagram Reels, YouTube Shorts, ecc.) e viceversa. In questo modo, puoi attirare persone che consumano informazioni in modi diversi. È una tecnica intramontabile che aumenta il valore del tuo lavoro.

Non fa mai male riutilizzare i tuoi contenuti lunghi in formati brevi (come Instagram Reels, YouTube Shorts, ecc.) e viceversa. In questo modo, puoi attirare persone che consumano informazioni in modi diversi. È una tecnica intramontabile che aumenta il valore del tuo lavoro.

9. Tieni traccia delle metriche di coinvolgimento e delle prestazioni

I dati ti aiutano a capire cosa funziona, cosa non funziona e dove investire il tuo prossimo lavoro richiesto. Ecco alcune metriche di rendimento che ti consigliamo di monitorare nel tuo software di project management per la produzione video:

Numero di visualizzazioni : quante volte il tuo video è stato guardato; un indicatore di base della portata.

Tempo di visualizzazione : il tempo totale che gli spettatori dedicano alla visione del tuo video; ha un alto valore per gli algoritmi delle piattaforme.

Tasso di visualizzazione completa (VTR) : la percentuale di spettatori che guardano il tuo video fino alla fine.

Fidelizzazione : mostra dove gli spettatori abbandonano il video, aiutandoti a identificare i momenti forti e quelli deboli del tuo video.

Durata media della visualizzazione : per quanto tempo in media lo spettatore rimane coinvolto prima di abbandonare la pagina.

Click-Through Rate (CTR) : misura quanti spettatori hanno cliccato sul tuo invito all'azione, sulla miniatura o sul link dopo aver guardato il video.

Tasso di coinvolgimento : interazioni totali (Mi piace, commenti, condivisioni, salvataggi) rispetto al numero totale di visualizzazioni o alla portata.

Condivisioni sui social : la frequenza con cui il tuo video viene condiviso, aumentando la visibilità e la portata organica.

Tasso di conversione: quanti spettatori hanno completato un'azione desiderata (iscrizione, acquisto, scaricare) dopo la visione.

📌 Esempio: se il video dimostrativo del tuo prodotto ha un tempo di visualizzazione elevato ma un CTR basso, il tuo CTA potrebbe apparire troppo tardi; prova a inserirlo prima nel video.

🧠 Curiosità: il primo video di marca veramente virale ha spesso il credito per la serie "Will It Blend?" di BlendTec (iniziata intorno al 2006). L'idea semplice (il CEO che frulla oggetti strani come gli iPhone in un video) ha dimostrato come video + umorismo + condivisibilità = oro per il marketing nell'era online.

10. Ripeti il processo con feedback e approfondimenti

Considera ogni caricamento come un esperimento, imparando dai tuoi successi (e dai tuoi fallimenti) per rendere il prossimo ancora più efficace. Utilizza i commenti del pubblico, i grafici sul tempo di visualizzazione, i test A/B e le analisi della piattaforma per perfezionare il tuo approccio creativo, il ritmo, i messaggi e le call to action.

Anche piccole modifiche, come ritoccare le miniature, rielaborare le frasi di apertura o sperimentare nuovi formati, possono portare a miglioramenti significativi. Ecco alcuni semplici modi per migliorare grazie al feedback:

Prova diverse miniature, introduzioni o CTA.

Incoraggia commenti, sondaggi o sondaggi

Confronta ogni mese i tipi di video, gli argomenti e le tendenze delle prestazioni.

Aggiorna la strategia dei contenuti in base al comportamento del pubblico e alle modifiche dell'algoritmo della piattaforma.

📌 Esempio: se i video educativi ottengono risultati migliori rispetto ai clip culturali, sposta il 60% del tuo programma di produzione futuro verso tutorial o guide pratiche.

💡 Suggerimento professionale: crea fin dall'inizio un formato video ricorrente. Anche qualcosa di semplice come "Friday Fixes" o "Startup Snacks" contribuisce a creare coerenza, e la coerenza batte la viralità in termini di portata a lungo termine.

🧠 Curiosità: la campagna The Force di Volkswagen del 2011 è stata pubblicata su YouTube quattro giorni prima del Super Bowl. Ha ottenuto 1,8 milioni di visualizzazioni entro giovedì mattina e 17 milioni prima del calcio d'inizio, cambiando la natura degli spot pubblicitari del Super Bowl da "spot televisivi una tantum" a campagne digitali complete.

Come gestire in modo efficiente i flussi di lavoro del video marketing

Sai bene che i video funzionano. I dati parlano chiaro: i contenuti video stimolano il coinvolgimento, creano fiducia e convertono meglio rispetto al solo testo.

Ma per le startup, il divario tra "dovremmo fare più video" e la reale produzione di contenuti coerenti e di qualità sembra impossibile da colmare. Ciò significa risorse sparse in cartelle, versioni perse in vecchie catene di e-mail, scadenze che si avvicinano inosservate e colli di bottiglia nell'approvazione. Questo fenomeno è chiamato Work Sprawl. ClickUp riunisce tutte le tue operazioni di video marketing in un unico posto come primo spazio di lavoro IA convergente al mondo.

Il software di project management per il marketing ClickUp riunisce tutte le app di lavoro, i dati e i flussi di lavoro. Dall'idea iniziale alla pubblicazione finale, il tuo team può pianificare calendari dei contenuti, collaborare alla stesura di script, monitorare le tempistiche di produzione, gestire le risorse e analizzare le prestazioni senza dover cambiare strumento.

Ecco come lo strumento di project management per i progetti di produzione video centralizza l'ideazione, la produzione e la pubblicazione in un unico spazio di lavoro:

Ideazione creativa con ClickUp Documenti

Ogni grande video nasce da un'idea forte, e ClickUp Docs stimola questa creatività. Questi documenti collaborativi e dinamici ti offrono uno spazio per brainstorming sui concetti delle campagne, bozze di script e archiviazione di brief creativi.

Crea un documento ClickUp, con IA integrata, per documentare in modo collaborativo le idee per la tua strategia video

Puoi formattare le tue idee con intestazioni, liste di controllo, incorporamenti e persino @menzionare i tuoi colleghi per ottenere un feedback immediato. Inoltre, poiché i documenti sono collegati direttamente alle attività di ClickUp, puoi trasformare qualsiasi idea in un passaggio concreto.

📌 Esempio: il tuo team di marketing redige una bozza del concept del video "Behind the Startup" in un documento ClickUp. All'interno dello stesso documento, tagghi il tuo responsabile del design per aggiungere immagini allo storyboard, assegni un'attività al tuo copywriter per la sceneggiatura del video e colleghi il concept finito al tuo calendario dei contenuti.

📮 Approfondimento ClickUp: il 45% degli intervistati nel nostro sondaggio afferma di tenere aperte per settimane le schede relative alle ricerche di lavoro. Per un altro 23%, queste preziose schede includono thread di chat IA ricchi di contesto. In sostanza, la stragrande maggioranza delle persone affida la memoria e il contesto a fragili schede del browser. Ripeti con noi: le schede non sono basi di conoscenza. 👀 ClickUp Brain MAX cambia le regole del gioco. Questa super app basata sull'intelligenza artificiale ti consente di effettuare ricerche nella tua area di lavoro, interagire con più modelli di IA e persino utilizzare comandi vocali per recuperare il contesto da un'unica interfaccia. Poiché MAX risiede nel tuo PC, non occupa spazio nelle schede e può salvare le conversazioni fino a quando non le elimini!

Crea un flusso di lavoro delle attività facile da seguire

Una volta che le tue idee sono pronte, è il momento di trasformare la creatività in un piano strutturato. Suddividi ogni progetto video in passaggi chiari e attuabili utilizzando attività di ClickUp con attività secondarie e liste di controllo all'interno del software di video marketing.

Crea attività di ClickUp specifiche per suddividere i progetti video in lavori realizzabili

Puoi assegnare la titolarità, impostare le priorità, aggiungere dipendenze (in modo che la modifica non inizi prima della conclusione delle riprese) e utilizzare modelli di attività per risparmiare tempo sui tipi di video ricorrenti, come demo di prodotti o testimonianze.

📌 Esempio: il team di marketing della tua startup crea un'attività per ogni fase: ideazione, approvazione della sceneggiatura, riprese, modifica e pubblicazione con scadenze, assegnatari e documenti o Clip allegati. Il project manager può vedere immediatamente chi sta lavorando a cosa, cosa è in ritardo e cosa è pronto per la revisione.

Un cliente condivide anche:

In particolare, la funzionalità Subtask e la possibilità di definire le dipendenze dei progetti hanno rappresentato per noi una svolta, poiché lavoriamo spesso su progetti con più componenti, che coinvolgono diversi membri dei nostri team (o dei nostri clienti). Inoltre, la scheda Home, che offre una panoramica completa del progetto, è stata estremamente utile per evitare inutili ritardi nella comunicazione o nella produzione.

In particolare, la funzionalità Subtask e la possibilità di definire le dipendenze dei progetti hanno rappresentato per noi una svolta, poiché lavoriamo spesso su progetti con più componenti, che coinvolgono diversi membri dei nostri team (o dei nostri clienti). Inoltre, la scheda Home, che offre una panoramica completa del progetto, è stata estremamente utile per evitare inutili ritardi nella comunicazione o nella produzione.

Aggiungi l'automazione basata sull'IA con ClickUp Brain.

ClickUp Brain accelera il tuo flusso di lavoro di video marketing, dall'ideazione alla pubblicazione.

Utilizzalo per generare script video basati sulla posizione del tuo prodotto, trovare idee accattivanti per varie piattaforme o redigere descrizioni e didascalie video in linea con la voce del tuo marchio.

Hai bisogno di riutilizzare un webinar in brevi clip?

ClickUp Brain può suggerire i momenti chiave da evidenziare e redigere bozze di testi social per ogni segmento. Non riesci a trovare titoli o miniature per i tuoi video? Chiedi a Brain di analizzare i tuoi contenuti più performanti e di consigliarti modi per rinnovarli in modo che risuonino con il tuo pubblico. Scopri di seguito come potenziare l'intera produzione di contenuti video con ClickUp AI.

Il vero vantaggio: Brain comprende il contesto della tua startup perché ha accesso alla tua area di lavoro connessa. Conosce bene le linee guida del tuo marchio, il pubblico di destinazione, i risultati delle campagne passate e il messaggio del prodotto. Quindi, quando gli chiedi di aiutarti con la strategia video, non ricevi consigli di marketing generici, ma raccomandazioni su misura per ciò che ha effettivamente funzionato per il tuo team e che è in linea con i tuoi obiettivi attuali.

Inoltre, Brain può anche essere il tuo co-project manager. Ad esempio, se crei un'attività "Video dimostrativo del prodotto", genera istantaneamente un framework completo, comprese le attività secondarie per la sceneggiatura, le riprese, la modifica e la pubblicazione, ciascuna assegnata al titolare giusto.

Puoi anche chiedere: "Qual è lo stato del nostro prossimo lancio video?" o "Quali attività video sono in ritardo rispetto alla tabella di marcia?" In pochi secondi, lo strumento di marketing basato sull'IA riepiloga gli aggiornamenti, assegna i titolari ed evidenzia i potenziali ostacoli.

🧠 Curiosità: il 1° luglio 1941, uno spot di 10 secondi per Bulova fu trasmesso dall'emittente televisiva newyorkese WNBT (ora WNBC) prima di una partita di baseball. Costò circa 9 dollari, mostrava un orologio sopra una mappa degli Stati Uniti ed è ampiamente riconosciuto come il primo spot televisivo a pagamento.

Garantisci un flusso di lavoro di approvazione fluido con ClickUp Clips.

Quando il tuo team ha bisogno di comunicare visivamente, ClickUp Clips trasforma infinite discussioni nei commenti in messaggi video chiari e concisi.

Invece di scrivere feedback dettagliati sulle modifiche ai video o spiegare la tua visione per la prossima campagna, registra una breve condivisione dello schermo che mostri esattamente ciò che intendi.

Fornisci feedback sui video di marketing per ottenere la massima chiarezza con ClickUp Clips

Ad esempio, il tuo direttore creativo può registrare un Clip in cui illustra le opzioni delle miniature e spiega perché una funziona meglio delle altre.

Ogni clip viene salvato automaticamente nel tuo Hub clip, creando una libreria ricercabile di feedback video, indicazioni creative e discussioni strategiche a cui il tuo team può fare riferimento in qualsiasi momento. I nuovi membri del team possono guardare i clip precedenti per comprendere lo stile e gli standard dei tuoi video, invece di doverli ricostruire da messaggi Slack sparsi.

🚀 Suggerimento utile: ClickUp Brain ti offre un assistente di scrittura integrato che comprende il contesto del tuo progetto, gli esempi del kit del marchio e il flusso di lavoro. Con esso, puoi redigere bozze di script video, didascalie social, descrizioni e persino delineare flussi di lavoro. Esempio di prompt: Scrivi una sceneggiatura di 90 secondi per il prossimo video di testimonianza dei clienti della nostra startup. Tono: amichevole ma professionale. Includi alla fine un forte invito all'azione per "provare una demo gratis".

Automatizza lo svolgimento del flusso di lavoro con le automazioni di ClickUp.

Man mano che i video passano dall'ideazione alla pubblicazione, i passaggi manuali rallentano il processo. Le automazioni di ClickUp utilizzano Trigger > Condizioni > Azioni per spostare le attività, assegnare i titolari, cambiare lo stato e pubblicare commenti automaticamente.

Attiva/disattiva l'automazione di cui hai bisogno o personalizza le regole tramite l'IA in base ai tuoi flussi di lavoro.

Ad esempio, quando lo stato di un'attività "Riprese" cambia in "Completato", le automazioni possono assegnare automaticamente "Modifica" al tuo editor, impostare la data di scadenza +2 giorni e avvisare le parti interessate. In questo modo, la tua pipeline di produzione video rimane in movimento anche quando stai facendo altre 10 cose.

🚀 Suggerimento rapido: mentre le automazioni gestiscono azioni prevedibili e basate su regole, gli agenti ClickUp apportano intelligenza adattiva al tuo flusso di lavoro. Comprendono il contesto, analizzano i modelli e prendono decisioni intelligenti. Ad esempio, se il tuo editor non rispetta la scadenza per un video dimostrativo del prodotto, un Ambient Agent può automaticamente ridefinire le priorità delle attività correlate, avvisare il tuo project manager e persino riepilogare gli aggiornamenti in sospeso. Aggiungi agenti IA per: Individua i potenziali ostacoli

Genera rapidi riassunti di tutti gli esempi di video formativi in corso.

Assegna le attività in modo dinamico in base al carico di lavoro o alle competenze

Organizza il tuo programma con ClickUp Calendario

Pubblicare con regolarità è fondamentale per la crescita delle startup. Il Calendario di ClickUp ti consente di visualizzare a colpo d'occhio ogni attività cardine della sceneggiatura, delle riprese, della modifica e della pubblicazione.

Utilizza il Calendario ClickUp per gestire il video marketing delle startup

Grazie alla sincronizzazione bidirezionale con calendari esterni, come Google Calendar, qualsiasi aggiornamento effettuato in ClickUp viene automaticamente riportato su tutte le piattaforme collegate. Puoi anche trascinare e rilasciare le attività tra giorni o settimane per riprogrammarle istantaneamente e scegliere tra layout giornalieri, settimanali o mensili in base al tuo ritmo di produzione.

Le attività contrassegnate dai colori diversi facilitano l'identificazione delle priorità, ad esempio il rosso per "Modifica", il verde per "Approvato" e il blu per "Pubblicato". Le attività secondarie con date di scadenza specifiche vengono visualizzate come eventi separati.

💡 Suggerimento professionale: quando le scadenze sono strette, i promemoria personalizzati assicurano che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda, sollecitando il tuo team prima di grandi riprese, lanci di video o revisioni di contenuti.

Tieni traccia e misura i risultati con i dashboard di ClickUp.

Una volta che i video sono online, è necessario verificarne le prestazioni e le dashboard di ClickUp forniscono questa chiarezza in tempo reale. È possibile aggiungere schede per le attività in produzione, il tempo medio dallo script alla pubblicazione, il carico di lavoro per editor o metriche di rendimento come il coinvolgimento e la conversione.

Aggiungi schede personalizzate alla tua dashboard ClickUp per effettuare il monitoraggio delle metriche giuste

Ad esempio, puoi creare una dashboard chiamata "Metriche di produzione video".

Una scheda mostra otto video attualmente in fase di modifica, mentre un'altra mostra il tempo medio di elaborazione di 12 giorni (in aumento rispetto ai 9 giorni dello scorso trimestre).

🔍 Lo sapevi? Il 78% dei consumatori desidera che i marchi utilizzino maggiormente i video per comunicare con loro. E quando questi video sono personalizzati, hanno un impatto ancora maggiore. I video personalizzati hanno una probabilità 3,5 volte maggiore rispetto ai video generici di convertire o fidelizzare un cliente.

Errori comuni commessi dalle startup nel video marketing

Ecco alcuni errori comuni che potresti commettere nel video marketing, insieme a soluzioni pratiche per ciascuno di essi:

Errori comuni ✅ Soluzioni Nessun obiettivo chiaro o KPI Definisci obiettivi video specifici prima della produzione per orientare i contenuti. Alla ricerca della viralità piuttosto che del valore fondamentale Concentrati sulla creazione di contenuti che risuonino profondamente con un pubblico target specifico. Budget allocato in modo errato Investi adeguatamente nella strategia, scrivi sceneggiature per i video e assicurati una distribuzione multicanale, non solo attrezzature. Mancanza di una strategia di distribuzione Sviluppa un piano chiaro per l'utilizzo dei canali di proprietà, guadagnati e a pagamento. Messaggistica incentrata sulle funzionalità/funzioni Evidenzia i vantaggi e l'impatto emotivo piuttosto che limitarti a un elenco delle funzionalità/funzioni del prodotto. Messaggi poco chiari o confusi Utilizza un linguaggio semplice e privo di gergo tecnico che trasmetta chiaramente il messaggio principale. Ritmo lento e gancio debole Cattura l'attenzione nei primi secondi e mantieni lo slancio con una narrazione chiara e una modifica accurata. Ignorare il pubblico di destinazione Ricerca e personalizza i video in base agli interessi, ai punti deboli e alle preferenze di un pubblico target ben definito.

"Pausa" e "Play" intelligenti: passa a ClickUp

La creazione di video efficaci ruota attorno alla struttura, alla tempistica e all'esecuzione intelligente. Quando i tuoi script, le modifiche e i programmi di pubblicazione sono tutti riuniti in un unico spazio di lavoro, il video marketing diventa... facile (sì, osiamo dirlo!).

ClickUp, l'app completa per il lavoro, rende efficiente ogni passaggio del flusso di lavoro di produzione video. Utilizza ClickUp Docs per scrivere la sceneggiatura dei tuoi video, Tasks per gestire le fasi di produzione e Calendario per pianificare le date di pubblicazione senza perdere un colpo.

Monitora lo stato delle campagne tramite i dashboard e lascia che le automazioni di ClickUp gestiscano i passaggi ripetitivi. E, naturalmente, hai sempre ClickUp Brain che ottimizza ogni fase riassumendo gli aggiornamenti, assegnando priorità alle attività e trasformando i dati in informazioni utili.

Domande frequenti (FAQ)

Le startup dovrebbero iniziare con video chiari e brevi che spiegano il loro prodotto o servizio, condividono la storia del loro marchio o del loro fondatore e creano fiducia. Tra i tipi più efficaci vi sono i video esplicativi, le testimonianze dei clienti, le demo dei prodotti, i video professionali con istruzioni e gli sguardi dietro le quinte.

Con un budget limitato, le startup possono sfruttare smartphone o fotocamere a basso costo e strumenti di modifica gratuiti o economici. Concentrati su una narrazione autentica piuttosto che su una produzione raffinata. L'utilizzo di contenuti esistenti, come clip generate dagli utenti o testimonianze dei clienti, riduce i costi. Anche la collaborazione con liberi professionisti o l'utilizzo di semplici animazioni e modelli può essere d'aiuto.

La frequenza di pubblicazione dipende dalla piattaforma e dal pubblico, ma un programma pratico prevede da tre a sette post a settimana su piattaforme come Instagram e Facebook. TikTok supporta una frequenza più elevata con quattro post al giorno; tuttavia, 3-5 volte a settimana è una frequenza ragionevole.

La misurazione del ROI comporta il monitoraggio delle visualizzazioni dei video, delle metriche di coinvolgimento, dei tassi di clic e di conversione e della fidelizzazione del pubblico. Integra l'analisi dei video con i sistemi commerciali o CRM per attribuire i lead o le vendite ai contenuti video. Ulteriori indicatori includono la consapevolezza del marchio, la durata e la generazione di lead.

Strumenti come Filmora, CapCut e iMovie consentono di gestire la modifica in modo economico. Tuttavia, se desideri una piattaforma per gestire l'intero flusso di lavoro di creazione dei contenuti video, ClickUp è un'ottima opzione. Offre strumenti completi per fornirti supporto in tutte le fasi, dall'ideazione e la sceneggiatura all'interno di ClickUp Docs alle riprese, alla modifica e alla pubblicazione utilizzando il Calendario ClickUp.