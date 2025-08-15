le 10 migliori alternative ad Axosoft nel 2025 per il project management agile

Se hai avuto difficoltà con l'interfaccia utente goffa, gli aggiornamenti lenti o i flussi di lavoro rigidi di Axosoft, sai già che non è stato progettato per il modo in cui lavorano oggi i team Agile.

Esistono strumenti migliori. Strumenti che eliminano la necessità di setacciare infiniti elenchi a discesa solo per aggiornare una user story. Questi strumenti offrono visibilità in tempo reale, bacheche intuitive con funzione drag-and-drop, pianificazione degli sprint assistita dall'IA e integrazioni che funzionano davvero senza andare in pezzi ad ogni sprint.

In questa guida, saltiamo le parti superflue e mettiamo in evidenza le alternative ad Axosoft che offrono risultati concreti. Questo elenco è per te: il PM che si destreggia tra il caos interfunzionale, il responsabile dello sviluppo che ha bisogno di bacheche sprint pulite o il fondatore di una startup alla ricerca di qualcosa che funzioni. Entriamo nel vivo!

👀 Lo sapevi? Negli anni '90, i reparti software di livello mondiale erano spesso tra i peggiori in termini di prestazioni: i progetti superavano i tempi previsti, i budget e talvolta fallivano completamente. La svolta è arrivata nel 2001 con l'introduzione del Manifesto Agile, che ha dato il via a un cambiamento radicale dalle pratiche di gestione rigide a un approccio più flessibile e collaborativo allo sviluppo.

Perché scegliere le alternative ad Axosoft?

Axosoft non è uno strumento cattivo, ma è fuori dal mondo dei moderni flussi di lavoro Agile. Ecco perché la maggior parte dei team Agile lo sta abbandonando:

Interfaccia utente e esperienza obsolete : l'interfaccia risulta goffa e poco intuitiva rispetto agli strumenti Agile più moderni

Curva di apprendimento ripida : l'inserimento di nuovi membri nel team può essere lento e frustrante

Funzionalità/funzioni di collaborazione limitate : la modifica in tempo reale, : la modifica in tempo reale, gli strumenti di collaborazione per lo sviluppo , i commenti e le integrazioni sono assenti o deludenti

Flussi di lavoro rigidi : personalizzare Axosoft in base al processo effettivo del tuo team richiede spesso più lavoro del necessario

Scarsa scalabilità : la gestione di più team o progetti su larga scala può diventare rapidamente caotica

Mancanza di funzionalità/funzioni moderne: nessuna gestione del backlog assistita da IA, automazione delle attività limitata e meno modelli integrati rendono più difficile giustificarne l'utilizzo

Alternative ad Axosoft in sintesi

Ecco una rapida panoramica dei casi d'uso e delle strutture dei prezzi per ciascuna alternativa ad Axosoft discussa in questo post:

Strumento Funzionalità/funzioni chiave Ideale per Prezzi* ClickUp • Bacheche Agile con Sprint, backlog, Gantt, documenti, dashboard • Gestione dei progetti e delle conoscenze IA con ClickUp Brain • Flussi di lavoro personalizzati, integrazioni di strumenti di sviluppo (ad es. GitHub, GitLab) Team di medie e grandi dimensioni che necessitano di un project management Agile end-to-end Piano Free disponibile; prezzi personalizzati per le aziende Jira • Bacheche Scrum/Kanban, flussi di lavoro personalizzati • Potente filtro con JQL • Integrazioni native con Confluence e Bitbucket Team Agile di medie e grandi dimensioni che necessitano di personalizzazione e monitoraggio approfonditi Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 8,60 $/utente/mese; prezzi personalizzati per le aziende Gitlab • DevOps + pianificazione Agile unificate • CI/CD integrato, richieste di unione, test di sicurezza • Versioni del codice + monitoraggio Team DevSecOps da organizzazioni di medie dimensioni ad aziende Piano Free disponibile; prezzi personalizzati per le aziende Wrike • Viste attività e carico di lavoro, dashboard, moduli • Aggiornamenti in tempo reale, correzione di bozze, monitoraggio del tempo • Analisi avanzate e report Team interfunzionali che gestiscono progetti e carichi di lavoro in modo collaborativo Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $10/utente/mese; prezzi personalizzati per le aziende Monday. com • Viste Kanban, Sequenza, Gantt • Automazioni del flusso di lavoro, dashboard • Modelli e integrazioni Agile predefiniti Team di piccole e medie dimensioni che necessitano di flussi di lavoro visivi e personalizzabili Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 12 $/utente/mese; prezzi personalizzati per le aziende Asana • Sequenza e viste Carico di lavoro, dipendenze • Monitoraggio degli obiettivi, vista portfolio • Automazioni e allineamento OKR Team Agile in startup e organizzazioni di medie dimensioni focalizzate su un'esecuzione rapida Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $13,49/utente/mese; prezzi personalizzati per le aziende Targetprocess • Supporto per framework SAFe/LeSS/Nexus • Mappatura del flusso di valore, roadmap • Allineamento strategico e a livello di team Team Agile su larga scala che utilizzano framework Agile aziendali Prezzi personalizzati per le aziende Trello • Bacheche Kanban con funzione drag-and-drop • Power-Up per calendario, votazioni, campi personalizzati • Generatore di automazioni Butler Singoli individui e piccoli team che gestiscono flussi di lavoro Agile semplici o personali Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 6 $/utente/mese; prezzi personalizzati per le aziende Zoho Sprints • Epiche, backlog, pianificazione sprint • Integrazioni con la suite Zoho • Report e retrospettive Agile Startup e piccoli team Agile alla ricerca di una soluzione Agile conveniente I piani a pagamento partono da 1 $/utente/mese; prezzi personalizzati per le aziende YouTrack • Scrum/Kanban, monitoraggio del tempo, automazione • Grafici Gantt, integrazione helpdesk • Flussi di lavoro e script personalizzati Team tecnici di qualsiasi dimensione che gestiscono attività di sviluppo e monitoraggio dei problemi Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da $4,40/utente/mese; prezzi personalizzati per le aziende

Le 10 migliori alternative ad Axosoft da utilizzare

Ecco le migliori alternative ad Axosoft e i migliori software di automazione delle attività per i moderni team Agile:

1. ClickUp (Il migliore per il project management Agile end-to-end)

Inizia a gestire i tuoi sprint in ClickUp Esegui sprint Agile in modo efficiente con la piattaforma di gestione degli sprint ClickUp per pianificare, monitorare e rivedere ogni iterazione con visibilità completa su tutto il team

Se sei stanco di passare da una dozzina di strumenti per gestire sprint, backlog, documentazione e sequenze temporali, ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, riunisce tutto in uno spazio pulito e personalizzabile.

L'esperienza di gestione degli sprint di ClickUp è semplicissima: puoi impostare la durata degli sprint, assegnare punti alle storie e monitorare le metriche di velocità o burndown con dashboard integrate che si aggiornano automaticamente. Ogni sprint può chiudersi automaticamente, le attività possono essere archiviate automaticamente e hai piena visibilità su ciò che viene fatto e ciò che è in ritardo.

Il monitoraggio del backlog è altrettanto fluido. Invece di fogli di calcolo disordinati o strumenti in cui gli elementi vengono sepolti, ClickUp ti consente di trascinare, rilasciare, taggare e dare priorità agli elementi del backlog sulle bacheche Kanban con il controllo totale. Aggiungi attività secondarie, assegna dipendenze e collega gli elementi del backlog direttamente a epiche o obiettivi. Tutto rimane pulito e tracciabile per semplificare il processo di pianificazione degli sprint.

Visualizza chiaramente le sequenze temporali dei progetti con la vista Grafico di Gantt di ClickUp per mappare attività, dipendenze e attività cardine in modo da mantenere il tuo team allineato e all'avanguardia

E quando è il momento di mappare tutto visivamente, la vista Grafico Gantt di ClickUp fornisce una sequenza completa del progetto che si aggiorna in tempo reale al variare delle dipendenze o delle durate. È progettato appositamente per evitare il solito caos dell'ultimo minuto che si verifica quando le sequenze temporali non sono chiare.

Documenta tutto, dai piani di progetto alle basi di conoscenza interne con ClickUp Docs per creare, collaborare e connettere i contenuti direttamente al tuo flusso di lavoro

La documentazione è il punto in cui molti team Agile si bloccano. Le storie degli utenti vivono in Jira. Le specifiche tecniche si nascondono in pagine Confluence casuali. Note retro? Seppellite da qualche parte nei thread di Slack. ClickUp Docs cambia tutto questo.

I documenti sono incorporati direttamente nei flussi di lavoro, quindi i retro sprint, il backlog dei prodotti, le note delle riunioni e i piani di test sono sempre a portata di clic dalle attività a cui si riferiscono. Puoi @menzionare i membri del team o assegnare commenti per raccogliere feedback da loro, formattare blocchi di codice, organizzare tutto in una struttura che cresce con il tuo team e persino creare attività di ClickUp dal testo con un solo clic. Niente più silos, niente più schede sovraccariche.

Automatizza le attività ripetitive senza sforzo con le automazioni di ClickUp per risparmiare tempo, ridurre gli errori e mantenere i progetti in movimento senza controlli manuali

Per risparmiare ancora più tempo, le automazioni di ClickUp gestiscono per te il noioso lavoro amministrativo. Puoi impostare automazioni senza codice che spostano le attività attraverso le fasi in base a trigger predefiniti, riassegnano i membri del team o inviano aggiornamenti nel momento in cui qualcosa cambia. Per i team Agile che iterano rapidamente, ciò significa fino al 12% di efficienza in più e più tempo da investire nella creazione di ottimi software.

Accedi a risposte immediate dai dati della tua area di lavoro, genera contenuti e assegna priorità alle attività in modo più efficiente con ClickUp Brain

E poi c'è ClickUp Brain, l'IA di lavoro più completa al mondo che ti aiuta a pianificare, scrivere e costruire senza uscire da ClickUp. Può estrarre aggiornamenti dai tuoi sprint, dare priorità al tuo backlog in base a ciò che sta slittando e persino rispondere a domande interne scansionando i documenti e le attività della tua area di lavoro.

Chiedigli di redigere un report di pianificazione dello sprint o di riepilogare/riassumere l'ultimo retro, e genererà una panoramica accurata.

Puoi anche passare dai migliori LLM, come ChatGPT, Gemini, DeepSeek e Claude, a seconda dello stile di output o della profondità di cui hai bisogno. Questa flessibilità è un enorme elemento di differenziazione rispetto a tutti gli altri strumenti, offrendo ai team un maggiore controllo, una migliore gestione del contesto e risultati di qualità superiore, il tutto senza uscire da ClickUp.

Passa da più LLM utilizzando ClickUp Brain e ottimizza il modello per l'attività da svolgere

💡 Suggerimento per esperti: Vuoi automatizzare la reportistica giornaliera o settimanale per il tuo team? È semplice con gli agenti Autopilot predefiniti in ClickUp! Basta impostare i trigger, definire l'ambito (come attività completate o blocchi) e lasciare che l'agente generi e condivida i report, senza necessità di follow-up manuali. Rimani al passo con le tue attività quotidiane con gli agenti Autopilot predefiniti in ClickUp

Tutto è collegato con la soluzione di project management agile di ClickUp . Supporta Kanban, Agile Scrum e flussi di lavoro ibridi, qualunque siano le esigenze del tuo team, e semplifica la configurazione di dashboard visive, report e cicli di sprint ricorrenti.

Questo ha aiutato organizzazioni leader come Stanley Security a ridurre fino al 50% il tempo dedicato alla creazione e alla condivisione dei report .

Ottieni un modello gratuito Avvia il tuo processo Agile più rapidamente con il modello di project management Agile di ClickUp per ottenere flussi di lavoro predefiniti che si adattano agli approcci Scrum, Kanban o ibridi

La parte migliore? Se stai cercando un vantaggio iniziale, il modello di project management agile ClickUp è una delle migliori configurazioni predefinite disponibili.

Include un layout completo della bacheca per le storie degli utenti e le attività, un elenco dei backlog, sprint integrati e dashboard per monitorare le prestazioni del team, tutti personalizzabili. Non è solo plug-and-play, è progettato per aiutarti a scalare.

Guarda questo video per ulteriori informazioni sulla creazione di flussi di lavoro Agile in ClickUp.

Per i team di sviluppo software che hanno bisogno di connettere tutto, dalla pianificazione alla spedizione, la soluzione Software Team Project Management di ClickUp è ricca di funzionalità. Supporta epiche, monitoraggio delle funzionalità/funzioni, segnalazione dei bug e persino il passaggio del testimone al controllo qualità, integrandosi con strumenti di sviluppo come GitHub. Il tuo team non dovrà più passare da ClickUp a Jira o Confluence: tutto è in un unico posto, creato appositamente per lo sviluppo.

Organizza i progetti di sviluppo software in modo intelligente con gli strumenti di project management per team software di ClickUp per monitorare le build, gestire le release e collaborare

Inoltre, a differenza di Axosoft, è progettato per una collaborazione più ampia che va oltre l'ingegneria. Si adatta altrettanto bene ai flussi di lavoro nel marketing, nella progettazione, nelle risorse umane, nell'IT, ecc.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero trovarsi di fronte a una curva di apprendimento ripida quando lavorano sulla piattaforma per la prima volta

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 44.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un recensore G2 afferma:

La parte migliore di ClickUp è la possibilità di creare dashboard personalizzate che danno priorità a determinati tipi di attività. È facile utilizzare la vista Carico di lavoro per assegnare queste attività al tuo team e condividere le dashboard sopra menzionate con i tuoi clienti in modo che possano vedere ciò che è importante per loro in un'area dedicata. Ma soprattutto, si integra con servizi esistenti come GitHub e, se sei uno sviluppatore, è facile creare integrazioni personalizzate se preferisci. Ora lo uso quotidianamente per gestire tutti i miei progetti.

La parte migliore di ClickUp è la possibilità di creare dashboard personalizzate che danno priorità a determinati tipi di attività. È facile utilizzare la vista Carico di lavoro per assegnare queste attività al tuo team e condividere le dashboard sopra menzionate con i tuoi clienti in modo che possano vedere ciò che è importante per loro in un'area dedicata. Ma soprattutto, si integra con servizi esistenti come GitHub e, se sei uno sviluppatore, è facile creare integrazioni personalizzate se preferisci. Ora lo uso quotidianamente per gestire tutti i miei progetti.

📮ClickUp Insight: Il 13% degli intervistati nel nostro sondaggio desidera utilizzare l'IA per prendere decisioni difficili e risolvere problemi complessi. Tuttavia, solo il 28% afferma di utilizzare regolarmente l'IA nel proprio lavoro. Un possibile motivo: problemi di sicurezza! Un cliente potrebbe non voler condividere dati sensibili relativi al processo decisionale con un'IA esterna. ClickUp risolve questo problema portando la risoluzione dei problemi basata sull'IA direttamente nella tua area di lavoro sicura. Dagli standard SOC 2 a quelli ISO, ClickUp è conforme ai più elevati standard di sicurezza dei dati e ti aiuta a utilizzare in modo sicuro la tecnologia IA generativa in tutta la tua area di lavoro.

2. Jira (Ideale per team di sviluppo con flussi di lavoro complessi)

tramite Jira

Se gestisci flussi di lavoro Agile complessi, Jira è uno degli strumenti più comunemente utilizzati in questo spazio. È particolarmente adatto per la gestione di cicli di sprint complessi, backlog, epiche e dipendenze, rendendolo una buona scelta per i team di sviluppo.

Puoi personalizzare quasi ogni parte del tuo processo, dai flussi di lavoro alle regole di automazione, e collegare le attività direttamente alle release. Utilizza le bacheche Scrum o Kanban integrate per visualizzare il lavoro in corso. E genera grafici di velocità o burndown per monitorare le prestazioni in tempo reale.

Migliori funzionalità/funzioni di Jira

Struttura i progetti con backlog grooming, tipi di problemi personalizzati e approfondimenti sugli sprint

Configura flussi di lavoro con rami, condizioni, validatori e post-funzioni

Integrazione profonda con Bitbucket, Confluence e Figma per una visibilità completa del ciclo di vita

Imposta autorizzazioni e livelli di sicurezza per un controllo granulare degli accessi

Cerca e filtra con JQL in progetti su larga scala

Limiti di Jira

Può essere opprimente per team piccoli o non tecnici

La configurazione e la personalizzazione richiedono tempo e competenze amministrative

Prezzi di Jira

Free

Standard: 8,60 $/mese per utente

Premium: 17 $/mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jira

G2: 4,3/5 (oltre 6.300 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 3.600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jira?

Un recensore di Capterra afferma:

Mi piace il concetto di gestione agile degli sprint per cui è stato progettato Jira. Mi piace il modo in cui le attività sono organizzate sulla bacheca delle attività di Jira... L'interfaccia utente è migliorabile, potrebbe essere più modulare

Mi piace il concetto di gestione agile degli sprint per cui è stato progettato Jira. Mi piace il modo in cui le attività sono organizzate sulla bacheca delle attività di Jira... L'interfaccia utente è migliorabile, potrebbe essere più modulare

3. GitLab (Ideale per team che combinano DevOps e pianificazione Agile)

tramite Gitlab

Se sei stanco di cercare diversi strumenti per il controllo del codice sorgente, CI/CD, scansione di sicurezza e project management, scegli Gitlab.

Elimina completamente la frammentazione. Ti offre un'unica applicazione per pianificare, creare, proteggere e distribuire software. Puoi gestire i problemi, collaborare alla revisione del codice, impostare pipeline automatizzate con monitoraggio in tempo reale e persino applicare standard di sicurezza e conformità, il tutto senza uscire dalla piattaforma.

I flussi di lavoro delle richieste di unione di Gitlab, le integrazioni Kubernetes e la scansione delle vulnerabilità integrata consentono ai tuoi team di passare dall'idea alla produzione senza perdere la supervisione o la qualità. È robusto per le grandi organizzazioni che gestiscono pipeline DevSecOps complesse e desiderano una visibilità coerente del team.

Migliori funzionalità/funzioni di Gitlab

Collega i problemi ai repository, ai commit e alle richieste di unione per una maggiore visibilità DevOps e verificali

Automatizza le distribuzioni e gli aggiornamenti senza strumenti di terze parti

Sincronizza i flussi di lavoro con epiche, attività cardine e CI/CD in un'unica area di lavoro

Monitora la produttività con metriche relative alla durata del ciclo, alla distribuzione e al completamento

Tieni traccia del tempo automaticamente attraverso la registrazione basata su problemi e richieste di unione

Limiti di Gitlab

L'interfaccia può risultare complessa e poco intuitiva per chi non è esperto di sviluppo

Prezzi di Gitlab

Free

Premium: Prezzi personalizzati

Ultimate: Prezzi personalizzati

GitLab Dedicated: Prezzi personalizzati

GitLab Dedicated for Government: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Gitlab

G2: 4,5/5 (oltre 820 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 1.180 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Gitlab

Un recensore su Reddit dice:

GitLab è quasi un punto di riferimento unico per il ciclo di vita dello sviluppo software. Offre repository git, monitoraggio dei problemi, CI/CD, Wiki, repository di container e molto altro ancora, il tutto integrato in un'unica applicazione. Alcuni lo trovano problematico perché è pesante. Personalmente mi piace avere un unico strumento per cui posso ottenere supporto e che tutto sia ben integrato...

GitLab è quasi un punto di riferimento unico per il ciclo di vita dello sviluppo software. Dispone di repository git, monitoraggio dei problemi, CI/CD, Wiki, repository di container e altro ancora, il tutto integrato in un'unica applicazione. Alcuni lo trovano problematico perché è pesante. Personalmente mi piace avere un unico strumento per cui posso ottenere assistenza e che tutto sia ben integrato...

👀 Lo sapevi? Solo il 25% delle aziende Fortune 500 ha un approccio coerente e strutturato per anticipare e gestire le interruzioni strategiche, lasciando la maggior parte di esse vulnerabili a cambiamenti imprevisti.

4. Wrike (Ideale per team interfunzionali con monitoraggio dettagliato delle attività)

tramite Wrike

Wrike offre un'alternativa moderna ad Axosoft, in particolare per i team che desiderano andare oltre il semplice monitoraggio del backlog. È progettato per gestire il lavoro a tutti i livelli (individuale, di team o aziendale) con flussi di lavoro personalizzabili, moduli di richiesta dinamici, dashboard in tempo reale e viste dettagliate del carico di lavoro.

A differenza di Axosoft, che può sembrare rigido e datato, Wrike supporta la correzione di bozze creativa, analisi avanzate e collaborazione interfunzionale, rendendolo un'opzione flessibile sia per il project management che per la supervisione operativa.

Funzionalità/funzioni migliori di Wrike

Crea moduli di richiesta e flussi di lavoro per semplificare l'acquisizione e personalizzare i processi

Imposta le dipendenze delle attività e abilita gli aggiornamenti in tempo reale per evitare colli di bottiglia

Visualizza la capacità del team con grafici sul carico di lavoro per bilanciare le risorse ed evitare il burnout

Tieni traccia delle prestazioni con la reportistica e il monitoraggio del tempo per ottenere informazioni dettagliate sui progetti e sul budget

Limiti di Wrike

Wrike condivide il DNA del project management di Axosoft, ma è più orientato al marketing, alle operazioni e ai team interfunzionali. Sebbene supporti le bacheche Agile e le dipendenze, manca dei dettagli specifici per lo sviluppo forniti da Axosoft

Prezzi di Wrike

Free

Team: 10 $/mese per utente

Business: 25 $/mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Pinnacle: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 4.270 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 2.800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Wrike?

Un recensore G2 afferma:

Apprezzo molto le varie viste disponibili, dalla possibilità di passare alla finestra In arrivo, alle dashboard e agli elenchi Da fare. La disponibilità di queste viste consente a me e al mio team di tenere traccia del nostro lavoro e di essere più collaborativi. Ci permette inoltre di lavorare con diversi team della nostra agenzia.

Apprezzo molto le varie viste disponibili, dalla finestra In arrivo alle dashboard e agli elenchi delle cose da fare. La disponibilità di queste viste consente a me e al mio team di tenere traccia del nostro lavoro e di collaborare in modo più efficace. Ci permette inoltre di lavorare con diversi team all'interno della nostra agenzia.

5. Monday. com (Ideale per la pianificazione visiva e la collaborazione a livello di team)

Se l'interfaccia utente di Axosoft ti sembra troppo rigida o datata, Monday.com offre un'alternativa fresca e visiva. Le sue bacheche personalizzabili rendono la pianificazione Agile intuitiva e collaborativa, con un facile passaggio tra le viste Kanban, Sequenza, Gantt e Calendario.

Rispetto ad Axosoft, Monday.com rende l'automazione e le integrazioni più liberamente accessibili, senza richiedere conoscenze tecniche.

Monday. com migliori funzionalità/funzioni

Crea modelli di progetto con automazioni drag-and-drop e trigger personalizzati

Raggruppa i flussi di lavoro in dashboard condivise con dati in tempo reale provenienti da più bacheche

Automatizza la creazione dei progetti, l'assegnazione delle attività e i promemoria utilizzando i modelli Agile

Sincronizzazione automatica degli aggiornamenti su Slack, Teams e notifiche email

Limiti di Monday.com

Reportistica limitata nei piani di livello inferiore

Può diventare costoso con l'aumentare delle dimensioni del team

Prezzi di Monday.com

Free

Base: 12 $/mese per utente

Standard: 14 $/mese per utente

Pro: 24 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Monday. com valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (oltre 12.800 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 5.450 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Monday.com?

Un recensore di Capterra afferma:

monday. com offre un'area di lavoro digitale che ci permette di consolidare il lavoro richiesto e collaborare sulle nostre attività. Ci ha reso più facile lavorare sulle nostre operazioni di routine aiutandoci a pianificare in anticipo.

monday. com offre un'area di lavoro digitale che ci permette di consolidare il lavoro richiesto e collaborare sulle nostre attività. Ci ha reso più facile lavorare sulle nostre operazioni di routine aiutandoci a pianificare in anticipo.

📖 Leggi anche: Una giornata nella vita di uno sviluppatore di software

6. Asana (Ideale per team Agile che puntano alla semplicità e alla velocità)

tramite Asana

Asana è una buona scelta per i team Agile che amano la velocità e la semplicità. Offre bacheche Agile, flussi di lavoro sprint, dipendenze delle attività e attività cardine del progetto senza che l'interfaccia dello strumento risulti appesantita.

I team possono allineare i progetti dei reparti agli OKR trimestrali e agli obiettivi aziendali con gerarchie di obiettivi. Tutto è pulito, veloce e ben organizzato, rendendolo ideale per i team che preferiscono flussi di lavoro più leggeri e una gestione delle attività più rapida.

Migliori funzionalità/funzioni di Asana

Organizza il lavoro con Portfolios e Obiettivi per una visibilità in tempo reale dei progetti esecutivi

Trigger azioni automatizzate come l'assegnazione di attività o lo spostamento di schede in base allo stato di avanzamento o alle date di scadenza

Previeni i conflitti di risorse per i progetti cross-team con la funzionalità Carico di lavoro di Asana

Mappa e gestisci le iniziative in modo visivo utilizzando la vista Sequenza e le linee di dipendenza

Limiti di Asana

La reportistica avanzata è disponibile solo sui piani superiori

Prezzi di Asana

Personale: Gratis

Starter: 13,49 $ al mese per utente

Avanzato: 30,49 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Enterprise+: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,4/5 (oltre 11.420 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 13.410 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Asana?

Un recensore su Reddit dice:

Recentemente ho provato Asana per testarne le capacità, il valore, la facilità d'uso e le funzionalità/funzioni complessive. Sebbene abbia trovato Asana una soluzione più costosa rispetto ad altri strumenti di project management disponibili sul mercato, ritengo che sia un prodotto eccellente.

Recentemente ho provato Asana per testarne le capacità, il valore, la facilità d'uso e le funzionalità/funzioni complessive. Sebbene abbia trovato Asana una soluzione più costosa rispetto ad altri strumenti di project management disponibili sul mercato, ritengo che sia un prodotto eccellente.

7. Targetprocess (Ideale per scalare Agile nei team aziendali)

tramite Targetprocess

Se stai gestendo programmi Agile su larga scala come SAFe o LeSS, Targetprocess è uno dei pochi strumenti creati per quel livello di orchestrazione. Colma magnificamente il divario tra strategia ed esecuzione, offrendo gestione del portfolio e pianificazione PI insieme a bacheche dettagliate delle attività.

Viste personalizzabili, metriche in tempo reale e roadmap strategiche lo rendono popolare tra le aziende che gestiscono centinaia di team Agile.

Migliori funzionalità/funzioni di Targetprocess

Supporta i framework Agile (SAFe, LeSS, Nexus) con la mappatura della gerarchia

Collega visivamente gli elementi di lavoro tra team, programmi e flussi di valore

Regola le viste a livello di team, portfolio o soluzione con tabelle pivot e roadmap

Allinea gli obiettivi IT e aziendali con il monitoraggio dalla strategia all'esecuzione

Analizza lo stato di avanzamento, i colli di bottiglia e le tendenze con report personalizzabili

Limiti di Targetprocess

La configurazione può essere lunga per le organizzazioni complesse

L'interfaccia utente sembra leggermente datata rispetto agli strumenti Agile più recenti

Prezzi di Targetprocess

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Targetprocess

G2: 4,3/5 (oltre 240 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 540 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Targetprocess?

Un recensore di Capterra afferma:

È facile da usare e offre funzionalità di monitoraggio, pianificazione e project management.

È facile da usare e offre funzionalità di monitoraggio, pianificazione e project management.

8. Trello (Ideale per bacheche Agile leggere e onboarding rapido)

tramite Trello

Trello offre un approccio semplice al project management che si adatta sorprendentemente bene a una varietà di casi d'uso. È una delle alternative leggere ad Axosoft.

Basato sui principi Kanban, gli utenti possono creare bacheche con elenchi e schede attività facili da adattare a elenchi personali di cose da fare, pipeline di sviluppo dei prodotti, calendari dei contenuti e altro ancora.

Mentre l'interfaccia principale rimane pulita e intuitiva, i Power-Up di Trello, ovvero integrazioni e componenti aggiuntivi, consentono di supportare flussi di lavoro avanzati. Pensa a funzionalità/funzioni come il collegamento di più bacheche, le viste sequenza, le attività ricorrenti e i campi personalizzati.

Migliori funzionalità/funzioni di Trello

Automatizza l'assegnazione delle attività, i promemoria delle date di scadenza e l'ordinamento delle schede con Butler

Aggiungi potenziamenti come Votazioni, Calendario, Invecchiamento schede e TeamGantt alle bacheche Trello

Scala Kanban con funzionalità avanzate come sequenze temporali e visualizzazioni dashboard Agile in Trello Premium

Tieni traccia di dettagli quali budget, priorità o ore con campi personalizzati nelle schede

Limiti di Trello

Potrebbe sembrare troppo semplice per scalare team Agile

Le automazioni sono limitate a meno che non si esegua l'aggiornamento

Prezzi di Trello

Free

Standard: 6 $ al mese per utente

Premium: 12,50 $ al mese per utente

Enterprise: 17,50 $/mese per utente (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5 (oltre 13.680 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 23.510 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Trello?

Un recensore su Reddit dice:

Sono ossessionato da Trello e lo uso per tantissime cose: dalla pianificazione delle attività lavorative a quelle extra-lavorative, dall'organizzazione dei viaggi e dei progetti domestici alla pianificazione dei pasti... lo uso letteralmente per tutto. Una delle cose che amo di più è che, a livello base, è molto intuitivo, proprio come hai detto tu: una bacheca kanban con elenchi che puoi trascinare a tuo piacimento.

Sono ossessionato da Trello e lo uso per tantissime cose: dalla pianificazione delle attività lavorative a quelle extra-lavorative, dall'organizzazione dei viaggi e dei progetti domestici alla pianificazione dei pasti... lo uso letteralmente per tutto. Una delle cose che amo di più è che, a livello base, è molto intuitivo, proprio come hai detto tu: una bacheca kanban con elenchi che puoi trascinare a tuo piacimento.

9. Zoho Sprints (Ideale per piccoli team Agile con un budget limitato)

tramite Zoho Sprints

Se desideri funzionalità Agile di base con un budget limitato, Zoho Sprints è la soluzione giusta. Offre monitoraggio delle storie degli utenti, gestione del backlog dei prodotti, sprint, reportistica, tabelle orarie e gestione delle riunioni, il tutto senza richiedere un budget aziendale.

È abbastanza semplice per le startup, ma comunque abbastanza potente da eseguire un ciclo Agile completo in modo efficiente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Sprints

Gestisci user story, attività, bug ed epiche in un ambiente Agile per le PMI

Migliora la stima con grafici burndown in tempo reale, monitoraggio della velocità e pianificazione delle release

Integra la pianificazione degli sprint con Zoho Projects, CRM e strumenti di terze parti per una maggiore visibilità

Esegui retrospettive con modelli integrati e monitoraggio degli elementi di azione

Personalizza le bacheche scrum con corsie, limiti di lavoro in corso (WIP) e campi per gli obiettivi degli sprint

Limiti di Zoho Sprints

Integrazioni limitate rispetto ai grandi operatori

La reportistica può sembrare basilare per le esigenze aziendali

Prezzi di Zoho Sprints

Starter: 1 $ al mese per utente (fatturato annualmente)

Elite: 3 $ al mese per utente

Premier: 6 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zoho Sprints

G2: 4,4/5 (oltre 160 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 280 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Zoho Sprints?

Un recensore G2 afferma:

L'interfaccia utente e l'esperienza utente pulite e intuitive semplificano la gestione dei flussi di lavoro Agile. Apprezzo anche l'ottima implementazione dei principi Agile nella piattaforma. Le opzioni di personalizzazione sono piuttosto flessibili e la visualizzazione globale offre una panoramica utile di più progetti. Anche il prezzo è competitivo.

L'interfaccia utente e l'esperienza utente pulite e intuitive semplificano la gestione dei flussi di lavoro Agile. Apprezzo anche l'ottima implementazione dei principi Agile nella piattaforma. Le opzioni di personalizzazione sono piuttosto flessibili e la visualizzazione globale offre una panoramica utile di più progetti. Anche il prezzo è competitivo.

🧠 Curiosità: oltre il 90% delle organizzazioni ha adottato pratiche Agile in qualche forma per gestire i progetti e accelerare la consegna.

10. YouTrack (ideale per il monitoraggio dei problemi con flussi di lavoro personalizzabili)

tramite YouTrack

YouTrack rispecchia l'approccio intuitivo di Axosoft per gli sviluppatori, con bacheche Agile, monitoraggio dei problemi e flussi di lavoro basati sulla tastiera. A differenza di molti sistemi rigidi, ti consente di definire flussi di lavoro personalizzati, campi dei problemi e bacheche Agile in base ai processi naturali del tuo team.

Supporta metodologie Scrum, Kanban o miste, insieme a un monitoraggio dettagliato dei problemi, il monitoraggio del tempo e una funzionalità di knowledge base.

È importante sottolineare che YouTrack offre ampie funzionalità di automazione e modelli di backlog di prodotto, dalle regole personalizzate allo scripting completo, consentendo ai team di automatizzare la complessa logica aziendale direttamente all'interno dello strumento.

Migliori funzionalità/funzioni di YouTrack

Personalizza i flussi di lavoro con comandi in linguaggio naturale (ad es. "Risolvi entro venerdì, assegna a @John")

Supporto per il project management agile e tradizionale ( project management Scrum + Waterfall)

Combina monitoraggio dei progetti, ticketing dell'helpdesk e knowledge base in un'unica piattaforma

Analizza lo stato di salute dei progetti con report integrati come flusso cumulativo, burndown e grafici Gantt

Localizza le aree di lavoro in più lingue e fusi orari per team globali

Limiti di YouTrack

L'interfaccia utente può sembrare meno moderna rispetto agli strumenti più recenti

Un ecosistema di app più piccolo rispetto ad altri strumenti presenti in questo elenco

Prezzi di YouTrack

Free

A pagamento: 4,40 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di YouTrack

G2 : 4,3/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di YouTrack?

Un recensore di Capterra afferma:

...è molto flessibile, si adatta a tanti stili di flusso di lavoro. Inoltre, il software stesso è piuttosto leggero e veloce...

...è molto flessibile, si adatta a tanti stili di flusso di lavoro. Inoltre, il software stesso è piuttosto leggero e veloce...

Pronto a passare oltre Axosoft? Diventa agile con ClickUp!

Se Axosoft ha iniziato a sembrare un ostacolo invece che un trampolino di lancio, non sei solo tu, e non è solo il tuo team. Il tuo strumento di project management dovrebbe sembrare un'estensione del miglior istinto del tuo team: flessibile, veloce e costruito per una collaborazione reale.

Ogni alternativa che abbiamo esaminato ha i suoi punti di forza, ma se stai cercando la soluzione più completa e adattabile, ClickUp è difficile da battere.

Dalla creazione di flussi di lavoro Agile che hanno senso al monitoraggio degli obiettivi, dall'automazione delle cerimonie sprint al collegamento diretto delle attività a iniziative più grandi, ClickUp mette tutto in un unico posto senza appesantirti. È progettato per i team che vogliono muoversi più velocemente senza sacrificare la chiarezza o il controllo.

Iscriviti gratis a ClickUp e inizia oggi stesso a creare un flusso di lavoro migliore.