Modelli gratuiti di elenchi di cose da fare Asana per organizzare le attività

Finalmente ti siedi per affrontare il lavoro della giornata, solo per renderti conto che hai passato più tempo a capire cosa fare che a farlo davvero.

È qui che un elenco di cose da fare ben strutturato può fare la differenza. Se utilizzi Asana, i suoi modelli gratuiti di elenchi di cose da fare offrono un modo rapido per organizzare le priorità quotidiane, i risultati del team o gli obiettivi personali.

Ma se hai mai avuto la sensazione che la tua lista delle cose da fare non riesca a stare al passo con la tua giornata lavorativa, non ti sbagli. Continua a leggere fino alla fine e scoprirai che esiste un modo più intelligente per gestire tutto con ClickUp. 🤩

Cosa sono i modelli di elenco delle cose da fare di Asana?

Un modello di elenco delle cose da fare Asana è una configurazione di progetto predefinita progettata per semplificare il monitoraggio delle attività in Asana.

Fornisce un'area di lavoro riutilizzabile in cui le attività sono organizzate in sezioni, come elenchi giornalieri, settimanali o a livello di progetto. Puoi utilizzarlo per assegnare titolari, impostare date di scadenza e stabilire dipendenze in un'unica griglia personalizzabile.

Cosa rende un buon modello di elenco delle cose da fare Asana?

I migliori modelli di elenco delle cose da fare raggiungono un equilibrio tra struttura e flessibilità, aiutando i team a evitare configurazioni ripetitive per le attività quotidiane e adattandosi alle esigenze specifiche di un progetto.

Ecco una panoramica degli elementi chiave per supportare la produttività a lungo termine del tuo team. 👀

Sezioni centralizzate: imposta colonne strutturate come Da fare, In corso e Terminato per monitorare lo stato delle attività e mantenere il flusso di lavoro nell'ordine corretto

Informazioni dettagliate sulle attività: include assegnatari, scadenze, attività secondarie e tag all'interno di ogni attività per ridurre l'ambiguità e i follow-up

Campi personalizzati strutturati: Implementa campi per priorità, stato o lavoro richiesto, standardizzati tramite campi di libreria per facilitare il filtraggio e la reportistica

Automazioni e dipendenze: utilizza regole personalizzate per organizzare il lavoro completato o impostare sequenze di attività, migliorando il passaggio delle attività e l'accuratezza del flusso di lavoro

Visualizzazioni multiple: Offre layout elenco, bacheca, calendario o sequenza, così puoi cambiare prospettiva a seconda delle esigenze delle attività

Miglioramenti regolari: aggiorna il modello in base al feedback del team e all'evoluzione dei modelli di lavoro per mantenere l'efficienza

Modelli gratuiti di elenchi di cose da fare Asana

Ecco i migliori modelli di elenchi di cose da fare di Asana, che possono aiutarti a creare un sistema di elenchi di cose da fare e semplificare la gestione delle attività.

1. Modello di elenco delle cose da fare settimanale Asana

tramite Asana

Questo modello di elenco delle cose da fare settimanale ti offre un'area di lavoro digitale flessibile per organizzare, modificare e pianificare la tua settimana con facilità. Utilizza le bacheche Kanban per ordinare le attività in base al giorno della settimana, assegnare i titolari, impostare le date di scadenza e aggiungere dipendenze che mantengono allineato il lavoro interfunzionale. Man mano che le priorità cambiano, è sufficiente trascinare e rilasciare le attività per riordinarle.

📌 Ideale per: Teams o singoli individui che devono destreggiarsi tra più priorità durante la settimana

2. Modello di pianificatore giornaliero Asana

tramite Asana

Questo modello ti aiuta a pianificare ogni giornata in modo più strutturato rispetto al semplice appunti delle attività. Ti consente di mappare le cose da fare mantenendo intatto il contesto: priorità, lavoro richiesto, blocchi di tempo e date di scadenza.

Usa i campi personalizzati per taggare e ordinare le attività a tuo piacimento e Le mie attività per visualizzare una dashboard personalizzata di ciò che hai da fare.

📌 Ideale per: Persone che gestiscono un volume elevato di lavoro in giornate frenetiche

3. Modello di obiettivi a breve termine Asana

tramite Asana

Questo modello di elenco delle cose da fare di Asana aiuta a suddividere obiettivi ambiziosi in piani d'azione mirati e a breve termine. Utilizzalo per delineare attività cardine più piccole e realizzabili, collegarle a strategie a lungo termine e creare slancio con indicatori di stato visibili.

Il modello fornisce inoltre al tuo team una tabella di marcia da seguire, aiutandoti a tenere traccia delle attività, adattare i piani e avanzare verso l'obiettivo generale.

📌 Ideale per: Team che impostano traguardi trimestrali o obiettivi sprint che contribuiscono a risultati aziendali più ampi

🔍 Lo sapevi? Quel box non spuntato nella tua lista delle cose da fare ti tormenta? Gli psicologi lo chiamano effetto Zeigarnik, quando il nostro cervello si fissa sulle attività incomplete invece di celebrare quelle che abbiamo portato a termine.

4. Modello di lista di controllo per l'avvio di un'azienda con Asana

tramite Asana

Questo modello di elenco delle cose da fare di Asana è l'ideale per chiunque desideri avviare la propria attività ma si senta sopraffatto dall'idea. Se non hai idea da dove iniziare, non preoccuparti. È preconfigurato con sezioni strutturate, tra cui Strategia, Registrazione della tua attività, Branding e marketing e Logistica. Questo ti aiuta a eseguire ogni passaggio nell'ordine corretto, senza stress.

Ogni sezione include il monitoraggio dello stato di avanzamento, i budget stimati rispetto a quelli proposti e lo spazio per adeguarsi al mutare delle priorità. Inoltre, puoi condividere le attività con i cofondatori o i collaboratori per dividere le responsabilità e segnalare tempestivamente i rischi.

📌 Ideale per: Fondatori che stanno creando la loro prima roadmap operativa, dalla registrazione al lancio

5. Modello matrice di Eisenhower per Asana

tramite Asana

Basato sul metodo della matrice di Eisenhower, questo modello ti aiuta a separare le attività in quattro categorie chiare in base alla loro urgenza e importanza: Da fare, Da pianificare, Da delegare e Da eliminare.

Il layout riutilizzabile ti consente di trascinare e rilasciare le attività nel quadrante corretto. Allega il contesto a queste attività con campi personalizzati, aggiungi documenti o note, imposta date di inizio e coinvolgi i colleghi per gli elementi delegati.

📌 Ideale per: Leader che stabiliscono le priorità delle attività su base settimanale per un processo decisionale efficiente

6. Modello di registro di lavoro Asana

tramite Asana

Questo modello di elenco delle cose da fare di Asana ti aiuta a registrare le attività quotidiane in base al loro stato. Individua facilmente ciò che hai pianificato, ciò che è stato effettivamente fatto e quanto tempo ha richiesto ogni attività.

A differenza delle tabelle orarie generiche, ti consente di taggare le attività con il contesto, come il tipo di fatturazione, il livello di lavoro richiesto e la priorità. In questo modo è più semplice individuare gli schemi ricorrenti, monitorare le attività che richiedono poco valore e adeguare i flussi di lavoro in tempo reale.

📌 Ideale per: Professionisti che monitorano la produzione giornaliera per ottimizzare l'utilizzo del tempo, la fatturazione e le tendenze di produttività

💡 Suggerimento: nei progetti Lean o Agile, prova il metodo Weighted Shortest Job First per assegnare priorità alle attività in base al loro rendimento. Dividi il costo del ritardo per la dimensione del lavoro e saprai esattamente quale attività ti offre il ROI maggiore.

7. Modello di piano di progetto di design Asana

tramite Asana

Vuoi passare da una semplice lista di controllo a un piano di progetto strutturato per i flussi di lavoro di progettazione?

Questo modello ti aiuta a pianificare e monitorare le risorse creative in vari formati, inclusi banner web, grafica social e immagini per email, così non ti perderai nulla.

Puoi organizzare il lavoro in sezioni chiare come Riferimenti, Risorse web, Risorse social e altro ancora, con campi personalizzati per specificare i tipi o lo stato delle risorse. I team possono anche utilizzarlo come distinta base di lavoro per progetti interfunzionali in cui il coordinamento è fondamentale, come il lancio di una campagna sulla sicurezza informatica.

📌 Ideale per: Team creativi che coordinano risorse visive su più canali con più collaboratori

💡 Suggerimento: Affronta per prima cosa le attività più importanti (e solitamente più intimidatorie). Il metodo Eat That Frog ti aiuta a creare slancio sin dall'inizio, così il resto della giornata risulterà più leggero.

8. Modello per obiettivi aziendali e obiettivi di business di Asana

tramite Asana

Questo modello è stato creato per supportare una pianificazione orientata ai risultati. Semplifica l'assegnazione dei titolari, l'impostazione delle scadenze e la suddivisione degli obiettivi in componenti misurabili utilizzando OKR o framework simili.

Puoi allineare tutto, dagli obiettivi di fatturato alle metriche sulla soddisfazione dei clienti fino agli obiettivi di assunzione, in un unico posto. Usalo per collegare la strategia all'esecuzione, monitorare i contributi del team e offrire a tutti visibilità su come il loro lavoro supporta il successo dell'azienda.

📌 Ideale per: Team dirigenziali che traducono obiettivi strategici in piani di esecuzione trasversali ai team.

📖 Leggi anche: Le migliori app IA per elenchi di cose da fare

9. Modello di collaborazione per agenzie Asana

tramite Asana

Il modello di elenco delle cose da fare di Asana offre ai team interni e alle agenzie visibilità sul lavoro imminente, sulle attività attive e sulla pipeline dei client. Ogni sezione, come Attività da pianificare, Lavoro in corso (WIP) e Prossimi risultati attesi, aiuta a chiarire cosa richiede attenzione, entro quando e da parte di chi.

Inoltre, mantiene sequenze chiare, garantendo che le approvazioni non subiscano ritardi.

📌 Ideale per: Team di marketing o operazioni che lavorano con agenzie e desiderano semplificare campagne, sequenze e approvazioni

10. Modello di piano di progetto interfunzionale Asana

tramite Asana

Quando più team sono coinvolti in un progetto, i minimi dettagli possono facilmente andare persi tra strumenti e finestre In arrivo. Questo modello di project management Asana aiuta a centralizzare la pianificazione interfunzionale fornendo visibilità su ogni fase del progetto: Pianificazione, Attività cardine, Passaggi successivi e Piano di comunicazione.

Ti aiuta a visualizzare le dipendenze in una sequenza in stile Gantt e a modificarle facilmente in base ai cambiamenti di programma.

📌 Ideale per: Responsabili di progetto che gestiscono iniziative che coinvolgono più reparti con sequenze e risultati finali variabili

Limiti del modello di elenco delle cose da fare di Asana

È vero che i modelli di elenco delle cose da fare di Asana possono aiutare i team a partire con il piede giusto. Tuttavia, presentano diversi limiti che possono ostacolare l'efficienza e la scalabilità.

Eccone alcuni:

Ambito del progetto limitato: i modelli sono limitati ai singoli progetti, quindi le modifiche apportate in un secondo momento non aggiornano retroattivamente le copie esistenti

Configurazione manuale per le attività ricorrenti: richiede agli utenti di riconfigurare le regole di ricorrenza ogni volta che il modello viene riutilizzato, aggiungendo lavoro ripetitivo

Lacune nell'automazione delle attività secondarie: le regole spesso ignorano le attività secondarie a meno che non vengano applicati passaggi aggiuntivi o configurazioni alternative

Spazio di archiviazione modelli limitato: limita il numero di modelli di attività salvati per progetto, senza gestione centralizzata dei modelli

Comportamento incoerente dei campi nei diversi progetti: i campi personalizzati non aggiunti tramite la libreria dei campi non vengono sincronizzati o riportati in modo affidabile nelle visualizzazioni incrociate tra progetti

Le attuali limitazioni di Asana in termini di flessibilità dei modelli, approfondimento della reportistica e integrazioni con il calendario rappresentano delle sfide. Molti dei nostri modelli richiedono una revisione manuale e le regole di automazione possono essere inaffidabili quando vengono applicate su più progetti

Le attuali limitazioni di Asana in termini di flessibilità dei modelli, approfondimento della reportistica e integrazioni con il calendario rappresentano delle sfide. Molti dei nostri modelli richiedono una revisione manuale e le regole di automazione possono essere inaffidabili quando vengono applicate su più progetti

In poche parole, i modelli Asana spesso funzionano in silos, il che è ottimo per un singolo progetto, ma può essere difficile da allineare tra i reparti senza duplicazioni.

Modelli alternativi ad Asana

ClickUp risolve i limiti di Asana con modelli che collegano attività, documenti, sequenze e liste di controllo in un'unica area di lavoro unificata. Come software di gestione delle attività, facilita la visibilità condivisa tra i modelli senza compromettere il controllo a livello di attività.

Le automazioni sono molto utili e le attività e gli elenchi dei modelli consentono di risparmiare tantissimo tempo. Adoro il layout e la possibilità di personalizzazione, dai campi personalizzati alle viste.

Le automazioni sono molto utili e le attività e gli elenchi dei modelli consentono di risparmiare tantissimo tempo. Adoro il layout e la possibilità di personalizzazione, dai campi personalizzati alle visualizzazioni.

Ecco i migliori modelli ClickUp che combinano la struttura delle liste di cose da fare con la flessibilità dei flussi di lavoro personalizzabili. 🧰

1. Modello di elenco delle cose da fare di ClickUp Basic

Ottieni il modello gratis Gestisci le attività in evoluzione e le commissioni personali con il modello di elenco delle cose da fare di ClickUp Basic

Il modello di elenco delle cose da fare di base di ClickUp elimina la complessità della gestione delle attività e ti offre una configurazione semplice per pianificare la tua giornata e tenere sotto controllo le priorità. Con questa alternativa ad Asana, puoi iniziare immediatamente utilizzando colonne predefinite, passare da un formato all'altro in base al tuo stile e aggiornare lo stato delle attività.

Ecco come ti aiuta a rimanere concentrato e organizzato:

Passa dalla vista Bacheca per una barra delle attività visiva alla vista Elenco per liste di controllo strutturate

Utilizza i due stati integrati, Da fare e Completato , per mantenere il tuo sistema pulito e funzionale

Aggiungi e modifica rapidamente le attività senza fatica di configurazione utilizzando il layout minimale

📌 Ideale per: Persone che gestiscono commissioni personali o professionali quotidiane e hanno bisogno di una struttura leggera per organizzarsi rapidamente

📮 Approfondimento ClickUp: Pensi che la tua lista delle cose da fare funzioni? Ripensaci. Il nostro sondaggio mostra che il 76% dei professionisti utilizza un proprio sistema di prioritizzazione per la gestione delle attività. Tuttavia, una recente ricerca conferma che il 65% dei lavoratori tende a concentrarsi su attività facili da portare a termine piuttosto che su attività di alto valore senza una prioritizzazione efficace. Le priorità delle attività di ClickUp trasformano il modo in cui visualizzi e affronti progetti complessi, evidenziando facilmente le attività critiche. Con i flussi di lavoro basati sull'IA e i flag di priorità personalizzati di ClickUp, saprai sempre cosa affrontare per primo.

2. Modello di elenco delle cose da fare quotidiane ClickUp

Ottieni il modello gratuito Rimani concentrato sul raggiungimento dei tuoi obiettivi quotidiani con il modello di elenco delle cose da fare di ClickUp

Il modello di elenco delle cose da fare quotidiane di ClickUp è progettato per dare alla tua giornata una struttura che ti aiuti a raggiungere i tuoi obiettivi quotidiani. Ti aiuta a individuare ciò che è importante in quel momento, in modo che la pianificazione quotidiana sembri più un ritmo che un reset.

Questo esempio di elenco delle cose da fare ti aiuta a:

Crea coerenza con un Contatore di serie per monitorare le abitudini quotidiane

Ordina le attività utilizzando i campi Categoria e Dove per raggruppare gli elementi relativi alla casa, al lavoro o alle commissioni

Visualizza la tua giornata nella vista Calendario o attiva/disattiva le viste Carico di lavoro e Gantt quando pianifichi le attività tra i team

📌 Ideale per: Professionisti che devono bilanciare più priorità durante la giornata e desiderano concentrarsi su attività ad alto impatto ora dopo ora

3. Modello di elenco delle cose da fare per il calendario ClickUp

Ottieni il modello gratuito Ottieni un hub centrale che filtra le attività in base a ruoli e categorie con il modello di elenco delle cose da fare del Calendario di ClickUp

Se il tuo programma cambia continuamente, prova il modello di elenco delle cose da fare del Calendario di ClickUp per tenerlo sotto controllo. Trasforma il tuo elenco di attività in un calendario dinamico che ti aiuta a pianificare, visualizzare e modificare il tuo carico di lavoro su base giornaliera o settimanale.

Questo modello può anche essere utilizzato come lista delle cose da fare per chi soffre di ADHD e ti permette di concentrarti sugli elementi essenziali grazie alla vista Per ruolo che filtra gli incarichi in base alla responsabilità.

Ecco come questo modello offre maggiore chiarezza:

Visualizza tutte le attività su una sequenza utilizzando la Visualizzazione pianificazioni per pianificare settimanalmente o mensilmente

Utilizza campi personalizzati come Categoria, Risorse e Livello di produttività per valutare rapidamente il contesto delle attività

Pianifica riunioni con uno scopo preciso grazie alla Visualizzazione richiesta riunione che sincronizza gli elementi da svolgere prima della riunione

📌 Ideale per: Team e liberi professionisti che gestiscono attività con scadenze precise che richiedono un blocco temporale accurato e una pianificazione visiva

🔍 Lo sapevi? Benjamin Franklin è spesso accreditato come l'inventore ufficiale dell'elenco delle cose da fare, come parte della sua ricerca per vivere secondo 13 virtù personali. Il suo elenco delle cose da fare non era solo un insieme di punti elenco, ma era organizzato per ora. Iniziava alle 5 del mattino con "Alzati, lavati e rivolgi la tua attenzione alla bontà"

4. Modello di elenco delle cose da fare di ClickUp

Ottieni il modello gratuito Mantieni lo slancio verso i tuoi obiettivi professionali con il modello di elenco delle cose da fare di ClickUp

Il modello di elenco delle cose da fare di ClickUp raggruppa le attività relative al lavoro per tipo (lavoro del client, amministratore, outreach), registra le informazioni critiche direttamente nelle schede delle attività e aiuta a individuare immediatamente ritardi o ostacoli.

Ecco come questo modello ti aiuta a tenere sotto controllo la tua settimana lavorativa:

Aggiungi dettagli ricchi di contesto utilizzando campi personalizzati come Tipo di attività, Note importanti e Frequenza

Mappa la tua settimana con la vista Calendario settimanale e passa alla vista Mensile per una pianificazione più ampia

Mantieni ordinata la comunicazione relativa alle attività con campi come Email di contatto e Risorse

📌 Ideale per: Team interfunzionali e team leader che hanno bisogno di suddividere i flussi di lavoro, assegnare la titolarità e monitorare chiaramente i lavori in corso (WIP)

5. Modello di elenco attività ClickUp

Ottieni il modello gratuito Tieni traccia delle attività su più livelli (progetti, metriche, assegnatari) con il modello di elenco attività di ClickUp

Il modello Elenco attività di ClickUp ti aiuta a organizzare, monitorare e gestire una varietà di attività in corso in più contesti. Include campi e viste specifici per il flusso di lavoro che ti aiutano a collegare le attività a progetti, ruoli e metriche di stato.

Ecco cosa rende questo modello unico e funzionale:

Project Manager e Project Name Assegna la titolarità con i campi personalizzati in ClickUp per evitare ambiguità

Monitora lo stato in tempo reale utilizzando il campo Stato di completamento

Gestisci grandi insiemi di attività con attività secondarie annidate e viste multiple per coordinare sequenze complesse e bilanciare la capacità del team

📌 Ideale per: Responsabili delle operazioni, team di assistenza clienti o chiunque supervisioni flussi di lavoro stratificati che richiedono più di una semplice lista di controllo lineare

💡 Suggerimento: Se sei stanco di stabilire le priorità basandoti sull'istinto, il framework RICE ti aiuta a classificare le attività in base a portata, impatto, sicurezza e lavoro richiesto, così saprai cosa vale davvero la pena fare per primo. È particolarmente utile per i product manager che devono giustificare le priorità e mostrare come sono state prese le decisioni.

6. Modello di gestione delle attività di ClickUp

Ottieni il modello gratuito Assegna le priorità e pianifica meglio le attività con il modello di gestione delle attività di ClickUp

Quando tutto sembra ugualmente urgente, il modello di gestione delle attività di ClickUp ti consente di ordinare le attività in base all'impatto e alla scadenza. Ottieni una cartella strutturata e pronta all'uso che ordina il tuo lavoro in fasi chiare: Elementi di azione, Idee e Backlog.

Cosa rende questo modello un aggiornamento per la gestione delle attività? Scopriamolo insieme:

Definisci e assegna il lavoro in modo intelligente utilizzando la vista Team per visualizzare la titolarità delle attività

Tieni traccia dei dettagli essenziali delle attività all'istante con campi personalizzati precaricati come Assegnatario, Data di scadenza e Durata stimata

Cambia prospettiva utilizzando sei viste dinamiche, tra cui la vista Bacheca per il monitoraggio in stile Kanban e la vista Calendario per la pianificazione con trascinamento della selezione

📌 Ideale per: Manager e responsabili di reparto che desiderano coordinare le attività tra i vari progetti senza passare da un'app all'altra per le liste di cose da fare

7. Modello di elenco delle cose da fare in movimento ClickUp

Ottieni il modello gratuito Organizza un trasloco senza problemi con il modello di elenco delle cose da fare per traslochi di ClickUp

Coordinare un trasloco, che si tratti della configurazione della tua casa o del trasferimento di un ufficio, può sembrare come gestire un centinaio di micro-progetti contemporaneamente. Il modello di elenco delle cose da fare per il trasloco di ClickUp ti aiuta a suddividere ogni attività in fasi chiare e concrete, in modo da non perdere nulla.

Con questo modello puoi:

Apri la vista Fasi del trasloco per mappare ogni fase del trasloco

Tieni traccia dello stato di avanzamento con stati personalizzati come Da fare , In programma o Completato

Assegna responsabilità e ordina le attività con campi personalizzati come Titolare, Posizione, o Livello di urgenza

📌 Ideale per: Singoli individui o responsabili interni dell'ufficio che gestiscono la logistica dettagliata dei trasferimenti

A qualsiasi organizzazione che abbia difficoltà a gestire i propri progetti, ClickUp sarà di aiuto nella collaborazione sulle attività. Con questo software, le persone possono tenere traccia degli elementi dell'elenco delle cose da fare e lavorare su tali attività entro il tempo stabilito. Aiuta inoltre il team di project management a monitorare lo stato generale dei progetti per garantire il rispetto delle scadenze.

A qualsiasi organizzazione che abbia difficoltà a gestire i propri progetti, ClickUp sarà di aiuto nella collaborazione alle attività. Con questo software, le persone possono tenere traccia degli elementi dell'elenco delle cose da fare e lavorare su tali attività entro il tempo stabilito. Aiuta inoltre il team di project management a monitorare lo stato di avanzamento complessivo dei progetti per garantire il rispetto delle scadenze.

8. Modello di elenco delle cose da fare ClickUp

Ottieni il modello gratis Dai una struttura alle tue aspirazioni con il modello Bucket List di ClickUp

Il modello ClickUp Bucket List è un sistema di monitoraggio degli obiettivi per chi desidera trasformare grandi sogni in piani concreti. Ti consente di:

Raggruppa e filtra le idee con campi personalizzati come Continente, Destinazione, Persone coinvolte e Soddisfazione

Conserva i ricordi nel contesto utilizzando il campo Foto per allegare immagini di ispirazione o caricare contenuti dopo un'esperienza

Assegna priorità agli obiettivi utilizzando la Visualizzazione per valutazione o filtra viaggi e progetti in base a chi partecipa tramite la Visualizzazione per persone

Pianifica in base alla geografia o al tema utilizzando la Visualizzazione per continente e suddividi gli obiettivi più grandi in attività secondarie tracciabili

📌 Ideale per: Professionisti orientati agli obiettivi che desiderano monitorare le proprie ambizioni personali, i traguardi di sviluppo delle competenze o le aspirazioni per esperienze a lungo termine

9. Modello di elenco delle cose da fare per i compiti di classe di ClickUp

Ottieni il modello gratuito Semplifica la gestione delle attività accademiche con il modello di elenco delle attività da svolgere per i compiti in classe di ClickUp

Gestire i piani delle lezioni, i voti e i controlli degli studenti non è sempre facile. Il modello di elenco delle cose da fare per i compiti in classe di ClickUp ti aiuta a tenere tutto sotto controllo senza dover cercare in cartelle isolate.

Con 12 stati delle attività già pronti, viste predefinite come Elenco per data di scadenza o Documenti e campi per Voto, Tipo di attività e Argomenti trattati, ottieni visibilità senza dover reinventare la ruota ogni semestre.

Ecco cosa puoi fare:

Imposta promemoria per la valutazione utilizzando le attività ricorrenti di ClickUp , così gli incarichi a lungo termine non sfuggiranno al tuo radar

Tieni traccia dello stato di avanzamento durante il semestre con una visualizzazione in sequenza che evidenzia gli obiettivi didattici settimanali e il carico di valutazione

📌 Ideale per: Educatori, team accademici o genitori che seguono l'istruzione domestica e desiderano monitorare i compiti, gli invii e i cicli di valutazione

10. Modello ClickUp "Getting Things Done"

Ottieni il modello gratuito Organizza il tuo sistema di attività per ottenere il massimo impatto con il modello ClickUp Getting Things Done

Basato sulla metodologia GTD di David Allen, il modello ClickUp Getting Things Done ti aiuta a registrare, chiarire ed eseguire le attività ordinandole in sette elenchi GTD già pronti, come Azioni successive, In attesa e File promemoria.

Tagga le attività in base all'ambiente e al tempo/all'energia richiesti

Accedi a sette elenchi pre-salvi che corrispondono a ciascuna fase GTD, dalla finestra In arrivo alla revisione settimanale

Fissa la vista Documento GTD per creare procedure operative standard, note di riunioni o una guida GTD dinamica per il tuo team

📌 Ideale per: Appassionati di produttività che utilizzano il metodo GTD per suddividere le idee, dare priorità alle azioni e passare all'esecuzione delle attività

💡 Suggerimento: Il cambio di contesto uccide la produttività. Raggruppa le attività in base al tipo, ad esempio lavoro amministrativo, attività che richiedono concentrazione profonda o risposte rapide, e suddividile in fasce orarie specifiche per concentrarti senza interruzioni. Pensa al "Monday delle riunioni" o al "Mercoledì della scrittura".

11. Modello di elenco delle cose da fare per la ristrutturazione della casa ClickUp

Ottieni il modello gratuito Rimani al passo con le attività di ristrutturazione con il modello di elenco delle cose da fare per la ristrutturazione della casa di ClickUp

Stai cercando di gestire la ristrutturazione della tua casa tra chiamate Zoom ed email a tarda notte? Il modello di elenco delle cose da fare per la ristrutturazione della casa di ClickUp semplifica questo processo. Suddivide il tuo progetto di ristrutturazione in fasi chiare e ti consente di mappare le attività stanza per stanza, assegnare gli appaltatori e sequenziare le dipendenze in modo da non programmare la tinteggiatura prima dell'impianto idraulico.

Usa la vista Bacheca per organizzare il lavoro in fasi come Progettazione, Approvvigionamento ed Esecuzione

Aggiungi campi di monitoraggio dei costi per monitorare manodopera e materiali per attività

Assegna attività a collaboratori o fornitori con scadenze e indicatori di stato

📌 Ideale per: Proprietari di immobili e appaltatori che pianificano ristrutturazioni, gestiscono budget e coordinano fornitori o squadre di lavoro

⚙️ Bonus: Abbina questi modelli di elenco delle cose da fare alla potenza di ClickUp Brain, l'assistente IA integrato e sensibile al contesto di ClickUp. Puoi chiedergli di assegnare priorità alle attività, suggerire scadenze ottimali e molto altro ancora! Chiedi a ClickUp Brain di suggerirti le scadenze ottimali per le attività e di assegnare meglio le priorità al tuo lavoro

12. Modello di lista di controllo dei prodotti digitali ClickUp

Ottieni il modello gratis Mappa le fasi di sviluppo del prodotto con il modello di lista di controllo per prodotti digitali di ClickUp

Il modello di lista di controllo dei prodotti digitali di ClickUp offre ai membri dei team di prodotto e marketing un layout di documento pronto all'uso per ogni passaggio critico. È possibile inserire i dettagli di titolarità, le date di scadenza e i file chiave direttamente nel documento.

Ecco come puoi trarne vantaggio:

Aggiungi campi personalizzati come Data di lancio, Reparto e Segnali di rischio per monitorare il contesto di lavoro

Incorpora registrazioni dello schermo tramite ClickUp Clips e commenti collaborativi per centralizzare il feedback

Abbinalo alle automazioni di ClickUp o ai riepiloghi/riassunti di ClickUp Brain per semplificare le attività ripetitive e i passaggi di consegne

📌 Ideale per: Fondatori, product manager o team di sviluppo che monitorano gli aggiornamenti delle funzionalità/funzioni, gli elementi in arretrato e le attività cardine del rilascio

13. Modello di elenco delle cose da fare per l'organizzazione di feste ClickUp

Ottieni il modello gratis Suddividi il tuo evento in semplici fasi per pianificarlo più facilmente con il modello di elenco delle cose da fare per l'organizzazione di feste di ClickUp

Il modello di elenco delle cose da fare per l'organizzazione di feste di ClickUp ti aiuta a organizzare tutto in un unico posto per ospitare il perfetto evento sociale. Crea e gestisci elenchi di ospiti e informazioni sui fornitori. Aggiungi dettagli per le decorazioni, le sequenze temporali e quelle commissioni dell'ultimo minuto che spuntano sempre. Puoi anche contrassegnare ciò che è in corso, ciò che è in sospeso e ciò che richiede ancora una decisione, in modo che nulla venga tralasciato.

Ecco perché ne hai bisogno:

Ordina le attività in Fasi dell'evento per registrare lo stato di avanzamento visivo e gli aggiornamenti in tempo reale

Usa stati personalizzati come Necessita ulteriori informazioni e Bloccato per sapere sempre cosa è in movimento e cosa richiede attenzione

Tieni traccia del cibo, dell'arredamento e dell'intrattenimento in viste separate come Bacheca fornitori o Lista di controllo arredamento per evitare di perdere tempo

📌 Ideale per: Organizzatori di eventi che coordinano una celebrazione con molteplici aspetti da gestire, come catering e decorazioni

14. Modello di elenco delle cose da fare per la cura di sé ClickUp

Ottieni il modello gratis Mappa le routine di cura personale giornaliere e settimanali con il modello di elenco delle cose da fare per la cura personale di ClickUp

Il modello di elenco delle cose da fare per la cura di sé di ClickUp ti aiuta a ritagliarti del tempo da dedicare al tuo benessere con lo stesso livello di organizzazione che applichi al lavoro o alle priorità del tuo team. Puoi creare un piano personalizzato per prenderti cura della tua mente, del tuo corpo e del tuo spirito, con stati tracciabili per identificare gli schemi e assumerti le tue responsabilità.

In che modo questo modello ti aiuta a gestire le attività personali?

Categorizza le abitudini utilizzando i campi personalizzati Note, Riferimenti, Tipo di cura personale e Tipo di benessere

Monitora lo slancio con stati come Crushing, Off Track e On Hold

Pianifica le routine utilizzando la vista Calendario o raggruppale per tipo con la vista Tipo di cura personale

📌 Ideale per: Professionisti impegnati che desiderano sviluppare abitudini di benessere costanti nella routine fisica, mentale ed emotiva

15. Modello di lista di controllo per il controllo qualità ClickUp

Ottieni il modello gratis Rendi più chiaro il tuo processo di controllo qualità con il modello di lista di controllo per il controllo qualità di ClickUp

Il modello di lista di controllo per il controllo qualità di ClickUp ti aiuta a identificare le lacune, segnalare i problemi e registrare i risultati in uno spazio centralizzato. Con campi predefiniti come Procedura di test, Critico, Minore e Risultati, puoi classificare e dare priorità ai problemi all'istante.

Ecco come puoi utilizzare questo modello per il controllo qualità:

Documenta i risultati delle ispezioni e i livelli di gravità con otto sezioni, tra cui Risultati, Critico e Procedura di test

Applica stati personalizzati come Nuova approvazione o Rifiutato per mostrare lo stato di ciascun elemento nella pipeline di controllo qualità

Attiva/disattiva la vista Elenco progetti e la vista Tabella per gestire le ispezioni nel modo più adatto al tuo modo di lavorare

📌 Ideale per: team di controllo qualità e responsabili della produzione che supervisionano la produzione, gli audit di processo o le revisioni di conformità normativa

16. Modello di lista di controllo SEO ClickUp

Ottieni il modello gratuito Mantieni i tuoi contenuti allineati agli algoritmi di ricerca con il modello di lista di controllo SEO di ClickUp

Il modello di lista di controllo SEO di ClickUp tiene traccia dei tag dei titoli, dei dati strutturati, dei collegamenti interni e delle ottimizzazioni specifiche per pagina dei tuoi contenuti. Con campi predefiniti come Homepage, Pagina dei dettagli del prodotto, Pagina delle domande frequenti e Importanza, puoi segmentare facilmente le attività in base alla loro posizione e al loro impatto.

Cosa distingue questo modello di lista di controllo SEO:

Tieni traccia dello stato di ottimizzazione utilizzando tag predefiniti come Completato , In corso o In sospeso

Utilizza le viste integrate come Lista di controllo SEO e Capacità del team per tenere sotto controllo lo stato delle attività e la larghezza di banda del team

Aggiungi riferimenti o note di controllo direttamente nel campo Riferimento per una centralizzazione ottimale

📌 Ideale per: Strateghi dei contenuti, specialisti SEO o esperti di marketing che effettuano il monitoraggio di correzioni tecniche e ottimizzazioni a livello di pagina su larga scala

17. Modello di lista di controllo per le assunzioni ClickUp

Ottieni il modello gratuito Tieni traccia di ogni punto di contatto dei candidati con il modello di lista di controllo per le assunzioni di ClickUp

Il modello di lista di controllo per le assunzioni di ClickUp ti aiuta a monitorare i candidati, gestire i colloqui e organizzare i passaggi di inserimento dei nuovi assunti. Ogni fase del processo di assunzione è mappata, così puoi monitorare lo stato, le scadenze e la titolarità a colpo d'occhio.

La vista Elenco mantiene tutto trasparente per il tuo team, mentre le attività secondarie annidate e i thread di commenti garantiscono la collaborazione e il follow-up.

Ecco come puoi utilizzare questa lista di controllo per le assunzioni:

Applica i campi Fonte del candidato e Fase del colloquio per tracciare la provenienza di ciascun candidato e lo stato di avanzamento del processo

Registra i feedback delle selezioni e le decisioni finali direttamente all'interno di ciascuna attività utilizzando i campi Note sull'intervista e Risultato dell'assunzione

Ordina i candidati per reparto o ruolo utilizzando visualizzazioni filtrate come Pipeline specifica per ruolo o Stato delle assunzioni per reparto

📌 Ideale per: Reclutatori e team delle risorse umane che gestiscono offerte di lavoro, colloqui e attività di inserimento dei nuovi assunti

💡 Suggerimento: mantieni un unico elenco completo delle priorità per tutte le attività e le idee che ti frullano in testa. Quindi, ogni mattina, inserisci 3-5 attività in un elenco giornaliero in base alla priorità e ai livelli di energia. In questo modo, rimarrai concentrato senza sentirti sopraffatto.

18. Modello di lista di controllo per progetti ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci più risultati contemporaneamente con il modello di lista di controllo per progetti ClickUp

Il modello di lista di controllo del progetto ClickUp non è una normale lista di controllo del progetto. Ti aiuta a monitorare la sequenza, lo stato e l'impatto di ogni attività, semplificando la gestione di flussi di lavoro complessi tra reparti o team.

Ecco come questa lista di controllo per il project management ti aiuta a essere sempre pronto per l'esecuzione:

Individua le fasi ad alto rischio utilizzando i campi Rischio stato e Tipo di fase

Automatizza i passaggi tra reparti diversi utilizzando le relazioni tra attività di ClickUp con trigger integrati

Monitora le scadenze in evoluzione con aggiornamenti in tempo reale nella Visualizzazione sequenza del progetto

Individua tempestivamente le carenze di risorse con la vista Riepilogo/riassunto assegnazione team, progettata per evidenziare i sovraccarichi nei progetti paralleli

📌 Ideale per: Responsabili di progetto che coordinano iniziative in più fasi che richiedono sequenzializzazione, monitoraggio dello stato e trasparenza a livello di team

19. Modello di lista di controllo per le vacanze ClickUp

Ottieni il modello gratis Usa il modello di lista di controllo per le vacanze di ClickUp per pianificare un periodo di relax e goderti la tua assenza dall'ufficio

Nessuno vuole trascorrere le vacanze stressandosi per caricabatterie dimenticati o prenotazioni dell'ultimo minuto. Il modello di lista di controllo per le vacanze di ClickUp tiene tutto in ordine, dalle conferme di prenotazione ai promemoria per mettere in valigia la crema solare e le scarpe da ginnastica, così potrai goderti il tempo libero senza controllare dieci volte le valigie.

Puoi monitorare ciò che deve ancora essere acquistato, ciò che è già stato preparato e persino assegnare attività di preparazione del viaggio al tuo partner, ai tuoi figli o ai tuoi colleghi se stai pianificando un viaggio di gruppo.

Ecco come funziona questo modello:

Segmenta gli elementi relativi al viaggio in Da mettere in valigia, In valigia e Da acquistare utilizzando gli stati delle attività

Categorizza gli elementi essenziali con i campi Tipo di elemento, Viaggio di vacanza e Quantità per una preparazione più rapida

Passa da una vista all'altra, come Elenco acquisti e Stato degli elementi, per individuare immediatamente eventuali lacune

📌 Ideale per: Organizzatori e viaggiatori frequenti che devono organizzare gli elementi essenziali per il viaggio, i bagagli e le sequenze temporali

20. Modello di lista di controllo per il pensionamento ClickUp

Ottieni il modello gratis Metti ordine nella tua vita dopo il pensionamento con il modello di lista di controllo per il pensionamento di ClickUp

Il modello di lista di controllo per il pensionamento di ClickUp è un hub di pianificazione strutturato all'interno di ClickUp Docs che ti consente di centralizzare documenti, link, note e sequenze temporali. Se hai rimandato attività importanti, come il trasferimento di un piano pensionistico 401(k) o l'impostazione dei benefici post-pensionamento, questo modello ti aiuta a realizzarle con un piano solido.

Ecco cosa rende efficace questo modello:

Mappa le attività cardine prima del pensionamento con raggruppamenti di attività come Preparazione finanziaria, Preparazione legale e Pianificazione dello stile di vita

Utilizza i link di riferimento e la sezione Documenti incorporati per conservare moduli, dettagli sulle politiche e informazioni sui provider in un unico posto

Imposta promemoria ClickUp per elementi con priorità bassa ma urgenti, come iscrizioni a Medicare o sequenze temporali per il ridimensionamento di proprietà

📌 Ideale per: Professionisti che si preparano alla transizione, al monitoraggio di attività cardine come la pianificazione finanziaria, la configurazione dei benefit e i cambiamenti dello stile di vita

I modelli di elenco delle cose da fare di Asana strutturano attività semplici, ma quando la tua giornata prevede scadenze mutevoli, collaborazioni interfunzionali o attività personali, è facile che questi formati diventino insufficienti.

È qui che entra in gioco ClickUp.

I modelli di elenco delle cose da fare di ClickUp offrono viste personalizzabili, titoli dettagliati delle attività, campi di monitoraggio più approfonditi e strutture personalizzabili su misura per tutto, dalla SEO alla cura di sé, adattandosi al tuo modo di lavorare.

Iscriviti gratis a ClickUp oggi stesso e crea un sistema di attività che si adatta alle tue esigenze! ✅