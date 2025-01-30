I 10 migliori software di project management per liberi professionisti 2025

Lavorare come freelance è una vera gioia nella maggior parte dei casi. Tuttavia, se non disponi di un sistema per gestire tutti i tuoi client e i tuoi progetti freelance, rischi di impostare te stesso per molte frustrazioni e, possibilmente, di non rispettare le scadenze.
Ma questo lo sapete già. Ecco perché state cercando il miglior software di project management per liberi professionisti. Fortunatamente per voi, oggi esploreremo 10 software di project management per liberi professionisti.
Questi strumenti possono aiutarti a gestire più client, pianificare progetti e monitorare lo stato. Prima di entrare nei dettagli, però, chiariamo alcune cose:
Cosa cercare in uno strumento di project management per freelance?
Il costo è uno degli aspetti più importanti da considerare prima di scegliere uno strumento di project management freelance. Dopotutto, molto probabilmente sei un lavoratore autonomo e desideri mantenere bassi i costi generali.
Ma questo non sarà un grosso problema, dato che puoi accedere a molti software di project management gratis.
(SUGGERIMENTO: il primo strumento di questo elenco è gratis e ricco di funzionalità/funzione essenziali per project management. )
Qualità 1: visualizzare multiple
Ti serve un software di project management che ti consenta di pianificare facilmente l'ambito e le tempistiche del tuo progetto. Lo strumento che sceglierai dovrebbe offrire diverse visualizzazioni, come la visualizzazione Kanban di ClickUp, il calendario, l'elenco e le visualizzazioni delle attività, solo per citarne alcune.
Qualità 2: Monitoraggio dei progressi
I liberi professionisti sanno che ai client piace vedere lo stato di avanzamento del progetto. Ecco perché è meglio utilizzare uno strumento che consenta una condivisione facile dello stato del progetto.
Il tuo software di project management freelance dovrebbe avere una funzionalità di reportistica per mappare il tuo stato per tutti i tuoi client unici. Essere in grado di suddividerlo in portfolio specifici ti aiuta a rimanere organizzato.
Qualità 3: Personalizzabile e collaborativo
Siamo realistici: i lavoratori freelance sono unici e gestiscono diversi tipi di progetti. È importante utilizzare un software di project management per freelance che possa essere adattato e personalizzato in base alle proprie esigenze specifiche.
Ancora più importante, lo strumento scelto deve supportare più di un membro quando è necessario aggiungere un membro o un client in più alla dashboard del progetto. Ma soprattutto, il miglior software di project management per liberi professionisti dovrebbe essere facile da configurare e utilizzare.
Ora che sai cosa cercare, passiamo in rassegna i 10 strumenti da prendere in considerazione per project management come libero professionista.
I 10 migliori software di project management per freelance
1. ClickUp
C'è un buon motivo per cui abbiamo inserito ClickUp al primo posto nella classifica dei migliori project management per liberi professionisti. Innanzitutto, ClickUp offre un piano gratuito con tutte le funzionalità/funzione essenziali di cui un libero professionista potrebbe aver bisogno.
ClickUp promette tre cose: pianificazione, collaborazione e monitoraggio dei progetti. Questo pratico software di project management ti dà accesso a diverse visualizzazioni, tra cui vista Gantt, elenco, calendario, Bacheca e casella. Puoi anche creare una visualizzazione più personalizzata da una qualsiasi delle oltre 10 visualizzazioni di ClickUp.
Con ClickUp, puoi chattare con i clienti in tempo reale all'interno della dashboard del progetto. I clienti possono lasciare commenti o assegnare modifiche tramite @ commenti. Puoi condividere allegati, che si tratti di immagini, documenti o file di codice, tutto all'interno di ClickUp.
Non ti perderai nulla grazie alle notifiche in tempo reale e a una piattaforma centrale dove tutto è facilmente accessibile e per la condivisione.
ClickUp funzionalità/funzione
- Priorità per organizzare le attività in urgenti, alte, normali o basse
- Autorizzazione e diritti di accesso per controllare chi ha accesso a cosa
- Assegna commenti e lascia annotazioni sui file immagine per lavorare in modo più collaborativo
- ClickUp Obiettivi per definire ciò che si desidera completare in un determinato periodo di tempo
- ClickUp Mappe mentali per raccogliere idee sui progetti e ottenere il contributo dei client
Vantaggi di ClickUp
- Una miriade di modelli di progetto gratis per iniziare rapidamente
- ClickUp Doc collaborativo per organizzare e condivisione informazioni per tutti i tuoi client
- Potenti integrazioni con Quickbooks, Google Drive, Teams, Jira, ecc.
- Una funzionalità di monitoraggio del tempo globale per misurare quanto tempo dedichi a un progetto
- Una pratica app mobile per gestire i progetti ovunque ti trovi
Contro di ClickUp
- L'ampio intervallo di funzionalità/funzione può essere travolgente
- Le funzionalità di ricerca potrebbero essere più veloci (aggiornamenti in arrivo! 😉)
Prezzi di ClickUp
ClickUp offre un piano gratuito ricco di funzionalità/funzione e piani premium convenienti come segue:
- Illimitato: 7 $ al mese per membro
- *aziendale: 12 $ al mese per membro
- *azienda: Prezzo disponibile su richiesta
Valutazioni e recensioni di ClickUp
- G2: 4,7/5 (oltre 5.000 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 3.000 recensioni)
2. Monday. com
Se stai cercando una soluzione di project management per liberi professionisti, avrai sicuramente sentito parlare di Monday. Questo software di project management è robusto e rappresenta una scelta comune per i liberi professionisti con molti client o progetti complessi.
Monday si concentra sulla disponibilità dei dati del progetto, sulla collaborazione e sul monitoraggio completo dei progetti.
Monday. com funzionalità/funzione
- Visualizzare Kanban, calendario, elenco e grafico
- Automazione del carico di lavoro nei piani premium
- Bacheche e documenti privati
- Dashboard di progetto e flussi di lavoro altamente personalizzabili
- Notifiche di modifica dello stato delle attività
Moday. com pro
- oltre 200 modelli per liberi professionisti
- App Android e iOS per pianificare e per il monitoraggio delle attività dei progetti freelance ovunque ti trovi
- È possibile creare una dashboard del progetto per ogni bacheca delle attività o combinare più bacheche
- Attività cardine per il monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto
- Integrazioni avanzate con altri strumenti popolari
Moday. com contro
- Un piano Free molto limitato (solo 3 bacheche Kanban e 2 membri del team nel piano Free)
- I piani premium sono piuttosto costosi rispetto alla maggior parte degli strumenti che abbiamo recensito
- Le autorizzazioni multilivello sono disponibili solo nel piano Enterprise
- All'inizio potrebbe sembrare complesso
Prezzi di Moday.com
Monday. com offre un piano Free e altri quattro piani a pagamento, come mostrato di seguito:
- Base: 8 $ al mese per utente
- Standard: 10 $ al mese per utente
- Pro: 16 $ al mese per utente
- piano Enterprise: disponibile su richiesta
Valutazioni e recensioni su Moday.com
- G2: 4,7/5 (oltre 6.000 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 3.000 recensioni)
Dai un'occhiata a queste alternative a Monday.com!
3. Trello
Ogni volta che fai menzione di lavagne kanban a un libero professionista, la sua mente penserà immediatamente a Trello. Questo software di project management funziona principalmente su lavagne Kanban. Trello è perfetto per i liberi professionisti che amano visualizzare i progetti su lavagne.
Funzionalità/funzioni di Trello
- Bacheche, elenchi e schede per suddividere e organizzare le attività di progetto
- Butler automazione per semplificare i flussi di lavoro
- Modelli per la maggior parte delle funzioni di project management
- Dashboard centrale per visualizzare un progetto, le date di scadenza, le attività e le attività cardine
- Plugin per estendere le funzionalità
Vantaggi di Trello
- Le migliori visualizzazioni della lavagna Kanban per visualizzare
- Affidabile funzionalità drag-and-drop
- Numerose opzioni di personalizzazione personalizzata
- Utenti illimitati nel piano Free
- Spazio di archiviazione illimitato
Contro di Trello
- Solo 10 bacheche nel piano Free
- Limiti di dimensione dei file per gli allegati
- Non è possibile assegnare attività ad altri collaboratori con il piano Free
- Nessun monitoraggio nativo del tempo
- Difficile da utilizzare all'inizio
Prezzi di Trello
Trello offre un piano Free Forever e tre piani a pagamento.
- Free
- Standard: 5 $ al mese per utente
- Premium: 10 $ al mese per utente
- Azienda: 17,50 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Trello
- G2: 4. 4/5 (oltre 13.000 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 22.000 recensioni)
Dai un'occhiata a queste alternative a Trello!
4. Asana
Asana è un potente software di project management, anche se non è specificamente pensato per i liberi professionisti. Detto questo, Asana è eccellente se desideri uno strumento senza troppi fronzoli per gestire progetti complessi.
Con Asana puoi visualizzare i progetti in una bacheca, una timeline e una lista. Questa app per la project management può anche aiutarti ad automatizzare la gestione delle attività, ad esempio impostando automaticamente le date di scadenza.
Funzionalità/funzione di Asana
- Moduli per richiedere e inviare richieste di progetto
- Obiettivi per descrivere ciò che devi completare e quando
- Attività e attività secondarie per pianificare tutto il lavoro del tuo progetto
- Attività cardine per visualizzare e condivisione del stato con i client
- Sezioni per organizzare i progetti
- Dashboard e grafici personalizzati per visualizzare tutti i progetti
- Controlli di autorizzazione e privacy per definire chi accede a cosa
Vantaggi di Asana
- Molte funzionalità/funzione nel piano Free
- oltre 200 integrazioni con potenti strumenti come Slack, Google Calendar, Harvest, Dropbox, Google Drive, ecc
- Professionali ma intuitivi e facili da usare
Contro di Asana
- I piani a pagamento sono un po' costosi
- Il loro utilizzo può risultare complesso
Prezzi di Asana
Asana offre un piano gratuito e due piani a pagamento, come mostrato di seguito.
- Premium: 10,99 $ al mese per utente
- Aziendale: 24,99 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Asana
- G2: 4. 3/5 (oltre 9.000 recensioni)
- Capterra: 4,5 (oltre 11.000 recensioni)
Scopri queste alternative ad Asana!
5. Notion
Sebbene Notion possa essere visualizzato principalmente come uno strumento per prendere appunti, può anche fungere da app per la gestione delle attività per i liberi professionisti. Notion è particolarmente indicato per i liberi professionisti nel campo creativo, esempio gli scrittori freelance, grazie alle sue funzionalità di presa appunti e documentazione.
È anche uno dei pochi software di project management gratis presenti in questo elenco.
Funzionalità/funzione di Notion
- Funzionalità di presa di nota e documentazione
- Viste Bacheca, Elenco e Calendario per visualizzare i progetti
- Contenuto ricco incorporato durante la pianificazione delle attività nello strumento di project management
- Filtri per accedere rapidamente ad attività e progetti
- Collaborazione in tempo reale
- Notifiche sui cambiamenti di stato, sul completamento delle attività e sui commenti
Notion pro
- Numerosi modelli di comunità per aiutarti a iniziare
- Interfaccia utente semplice
- Sicurezza grazie alla conformità SOC2 e al Single Sign-On SAML
- Livelli granulari di ruoli e autorizzazioni
- Esporta l'area di lavoro, inclusi progetti, attività e altri dettagli
Notion contro
- Funzionalità/funzione limitate per la gestione di progetti e attività
- Piani premium costosi
Prezzi di Notion
Notion offre un piano gratuito e tre piani premium come segue:
- Plus: 8 $ al mese per utente
- *aziendale: 15 $ al mese per utente
- *azienda: prezzi disponibili su richiesta
Valutazioni e recensioni di Notion
- G2: 4,6/5 (oltre 1.000 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 1.000 recensioni)
Dai un'occhiata a queste alternative a Notion!
6. Hive
Hive è l'app di project management che fa per te se stai cercando uno strumento che combini la gestione delle attività e quella delle riunioni. Questo strumento di project management è ottimo anche per l'utilizzo dei suoi modelli personalizzati e per le funzioni dettagliate di monitoraggio del tempo.
Funzionalità/funzione di Hive
- Visualizzazioni multiple (Gantt, tabella, calendario, kanban, portfolio) per pianificare e visualizzare il tuo progetto
- Modelli di project management
- Monitoraggio del tempo
- Nota colaborativa
- Moduli condivisibili per raccogliere e inviare richieste di progetto
- Calendario integrato nell'app
Hive pros
- Potenti integrazioni con strumenti leader del settore
- Chattare nativo in tempo reale
- Progetti illimitati
- Nota collaborativa illimitata per le riunioni
- Emoji personalizzate nell'app di project management
Svantaggi di Hive
- Alcuni riportano che l'app mobile per il project management è lenta
- Gli utenti potrebbero trovarli un po' costosi per le loro esigenze
Prezzi di Hive
Hive è disponibile in tre piani: uno gratis e due a pagamento.
- Solo: $0
- Teams: 12 $ al mese per utente
- Azienda: prezzi disponibili solo su richiesta
Valutazioni e recensioni di Hive
- G2: 4,6/5 (oltre 400 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)
Bonus: software di monitoraggio del tempo per liberi professionisti!
7. Todoist
Todoist è una popolare app per creare liste di cose da fare sia per il lavoro che per la vita privata. Come task manager, Todoist punta sulla semplicità, sull'organizzazione e sulla capacità di aiutarti a gestire al meglio tutti i tuoi lavori freelance per una project management completa.
Inoltre, Todoist semplifica l'inserimento delle attività grazie all'analisi del linguaggio naturale e alla funzionalità delle attività ricorrenti. Ad esempio, se digiti "completare l'attività XYZ domani", Todoist riconosce la data di domani e imposta un promemoria di notifica.
Inoltre, tutte le tue attività vengono automaticamente ordinate in categorie pertinenti (oggi, prossime o una visualizzazione con filtro personalizzato) per alleggerire il tuo carico mentale. In questo modo, l'app visualizza solo ciò su cui dovresti concentrarti ora.
Puoi anche invitare client e altri collaboratori a discutere un progetto nei commenti e attivare la condivisione della dashboard del progetto o di attività specifiche.
Funzionalità/funzione di Todoist
- Valutazione delle priorità per tutte le attività relative a più progetti
- Attività secondarie per semplificare il piano e il controllo dello stato
- Modelli di progetto
- Estensioni e widget per espandere le funzionalità di Todoist
- Promemoria per attività urgenti
- Notifiche per avvisarti quando i collaboratori commentano, completano un'attività o lasciano un commento
- Bacheche in stile Kanban e visualizzazioni del feed del calendario
- Inoltra le tue email a Todoist come attività
- Cronologia delle attività per il monitoraggio dello stato
Todoist pros
- Si integra con oltre 70 strumenti
- Consigli sulla produttività basati su punti di forza e caratteristiche
- Aggiungere ai preferiti per accedere rapidamente a attività e progetti importanti
- Etichette e filtri per ricerche rapide
- Temi con oltre 10 colori per adattarsi alla tua personalità e al tuo stile
Todoist contro
- Versione gratis con limite (è possibile avere un massimo di 5 utenti per progetto)
- Le notifiche possono essere ripetitive e fastidiose
- È necessario pagare per accedere ai ruoli utente
Prezzi di Todoist
Todoist offre tre piani:
- Free
- Pro: 4 $ al mese per utente
- *aziendale: 6 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Todoist
- G2: 4. 4/5 (oltre 700 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 1.900 recensioni)
*dai un'occhiata a queste alternative a Todoist!
8. Basecamp
Basecamp è uno strumento online per la collaborazione e project management. È l'unico strumento in questo elenco che non offre un piano gratuito. Tuttavia, i piani a pagamento includono funzionalità essenziali per project management di cui i liberi professionisti hanno bisogno.
Per la maggior parte dei liberi professionisti, Basecamp è centralizzato, facile da usare e offre supporto a numerose integrazioni.
Funzionalità e funzioni di Basecamp
- Dashboard di una pagina per tutti i tuoi progetti, programmi e attività
- Messaggi e chat in tempo reale per semplificare la comunicazione con i client e gli altri collaboratori
- Attività da svolgere accompagnate da scadenze e promemoria di notifica
- Visualizza Kanban per visualizzare rapidamente più progetti
- Supporto file cloud per Notion, Dropbox e altro ancora
Vantaggi di Basecamp
- Ricchi di funzionalità/funzione
- Nessun limite di spazio di archiviazione
- Email riepilogativi giornaliere sullo stato di avanzamento dei progetti
Basecamp contro
- Nessuna versione gratis
- Integrazioni con limiti
- Passare da un prodotto all'altro è piuttosto complicato per completare le attività
Prezzi di Basecamp
- Basecamp ha un prezzo di 11 dollari al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Basecamp
- G2: 4. 1/5 (oltre 5.000 recensioni)
- Capterra: 4. 3/5 (oltre 14.000 recensioni)
Dai un'occhiata a queste alternative a Basecamp!
9. nTask
Una delle cose che potrebbero attrarre un libero professionista verso nTask sono i suoi piani a pagamento convenienti, a partire da soli 3 $. E anche se si sceglie il piano gratuito, nTask offre molte funzionalità essenziali per la gestione delle attività. Purtroppo, rispetto ad altre app di project management presenti in questo elenco, nTask non dispone di bacheche Kanban nel piano gratuito.
nTask è facile da usare per i progetti freelance e i piani a pagamento non hanno limiti sul numero di membri del team che è possibile aggiungere.
funzionalità/funzione di nTask
- Bacheche Kanban drag and drop
- Modelli predefiniti di lavagne Kanban per una facile pianificazione e visualizzazione dei progetti
- Valutazione delle priorità e stato delle attività
- Assegnatario di più responsabili e collaboratori alle attività
- Commenta le attività
- Attività secondarie e dipendenze delle attività
- Team chat per comunicare in tempo reale con i client
- Timer automatico per il monitoraggio della durata delle attività
- Programma della riunione e discussione per acquisire rapidamente le istruzioni del client
nTask pros
- Strumenti completi per la gestione delle attività e del project management
- Formattare la lista di controllo per gestire le cose da fare
- Facili da configurare e utilizzare
- Stato di avanzamento affidabile
Svantaggi di nTask
- Il piano Free non include una lavagna kanban.
- Occasionalmente si carica lentamente anche con una connessione Internet potente
Prezzi di nTask
nTask offre un piano Free e altri tre piani premium.
- Premium: 3 $ al mese per utente
- Aziendale: 8 $ al mese per utente
- Azienda: disponibile su richiesta
Valutazioni e recensioni di nTask
- G2:4. 4/5 (oltre 10 recensioni)
- Capterra: 4. 1/5 (oltre 90 recensioni)
Bonus: i migliori strumenti per il lavoro da casa!
10. TickTick
TickTick è un'app che funge da lista di controllo, task manager e lista delle cose da fare. Questo strumento di gestione delle attività può sembrare semplice, ma è perfetto per i freelance con pochi client abituali.
L'interfaccia semplice dell'app consente di iniziare rapidamente i propri progetti senza esitazioni o ritardi. Il calendario di TickTick è uno dei punti di forza dell'app. Nello specifico, è possibile visualizzare il calendario in cinque diverse modalità, esempio giornaliera, settimanale e mensile, a seconda delle proprie esigenze.
È anche possibile condividere gli elementi spuntati e le liste da fare con i client e altri collaboratori con un semplice clic. In termini di strumenti di project management, TickTick funziona meglio come app per le liste da fare.
Funzionalità/funzione di TickTick
- Tag per classificare le attività del progetto per client o argomento
- Promemoria personalizzati per tutte le tue attività e i tuoi progetti
- Sincronizzazione su oltre 10 piattaforme, tra cui
- Comandi vocali (per le cose da fare)
- Trasforma le email dei client in attività con pochi clic
- Organizza le attività in cartelle, elenchi, controlli e elementi di attività
- Timer Pomodoro per aiutarti a rimanere concentrato su un progetto
Vantaggi di TickTick
- La versione a pagamento è relativamente conveniente rispetto alla maggior parte degli strumenti presenti in questo elenco.
- Interfaccia intuitiva e facile da usare
- La possibilità di pianificare attività ricorrenti può alleggerire il tuo carico di lavoro.
- Filtri personalizzati e personalizzazione dei livelli di priorità
- Funzione di rumore bianco per aumentare la concentrazione anche quando si lavora da casa
- Elenco e cronologia delle attività, riepilogo/riassunto e statistiche per determinare lo stato
- Analizza le date in linguaggio naturale
Svantaggi di TickTick
- Fastidiosi popup nella versione gratis
- Opzioni di personalizzazione con limite per i software di project management
- La semplicità di Tick Tick sacrifica la robustezza necessaria per un software di project management, soprattutto quando si lavora con molti progetti o client
Prezzi di TickTick
- TickTick offre un piano gratis e uno premium a partire da 27,99 $ all'anno.
Valutazioni e recensioni di TickTick
- G2: 4,5/5 (oltre 30 recensioni)
- Capterra: 4,8/5 (oltre 80 recensioni)
ClickUp: l'unico strumento di project management freelance di cui avrai mai bisogno
Come libero professionista, hai bisogno di qualcosa di semplice ma robusto per gestire le attività e il carico di lavoro che derivano dalla tua attività. Vuoi anche aumentare la tua produttività e mantenere un sano equilibrio tra vita professionale e vita privata.
ClickUp può fare il salto per diventare un partner affidabile per tutto il tuo lavoro freelance.
Ad esempio, gli scrittori freelance apprezzeranno ClickUp Doc e le integrazioni native di ClickUp con Google Drive, Gmail e Slack. Al contrario, gli sviluppatori freelance apprezzeranno la facilità con cui ClickUp si integra con Jira e altri strumenti di sviluppo.
Con ClickUp, puoi accedere a tutte le funzionalità/funzione necessarie per gestire client, progetti e una miriade di altre attività freelance.