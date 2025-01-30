I 10 migliori software di project management per liberi professionisti 2025

Lavorare come freelance è una vera gioia nella maggior parte dei casi. Tuttavia, se non disponi di un sistema per gestire tutti i tuoi client e i tuoi progetti freelance, rischi di impostare te stesso per molte frustrazioni e, possibilmente, di non rispettare le scadenze.

Ma questo lo sapete già. Ecco perché state cercando il miglior software di project management per liberi professionisti. Fortunatamente per voi, oggi esploreremo 10 software di project management per liberi professionisti.

Questi strumenti possono aiutarti a gestire più client, pianificare progetti e monitorare lo stato. Prima di entrare nei dettagli, però, chiariamo alcune cose:

Il costo è uno degli aspetti più importanti da considerare prima di scegliere uno strumento di project management freelance. Dopotutto, molto probabilmente sei un lavoratore autonomo e desideri mantenere bassi i costi generali.

Ma questo non sarà un grosso problema, dato che puoi accedere a molti software di project management gratis.

(SUGGERIMENTO: il primo strumento di questo elenco è gratis e ricco di funzionalità/funzione essenziali per project management. )

Qualità 1: visualizzare multiple

Visualizza le tue attività con oltre 15 visualizzazioni in ClickUp, tra cui Elenco, Bacheca e Calendario

Ti serve un software di project management che ti consenta di pianificare facilmente l'ambito e le tempistiche del tuo progetto. Lo strumento che sceglierai dovrebbe offrire diverse visualizzazioni, come la visualizzazione Kanban di ClickUp, il calendario, l'elenco e le visualizzazioni delle attività, solo per citarne alcune.

Qualità 2: Monitoraggio dei progressi

Ottieni una panoramica di alto livello sullo stato di avanzamento delle iniziative allineate con il widget Portfolio in ClickUp

I liberi professionisti sanno che ai client piace vedere lo stato di avanzamento del progetto. Ecco perché è meglio utilizzare uno strumento che consenta una condivisione facile dello stato del progetto.

Il tuo software di project management freelance dovrebbe avere una funzionalità di reportistica per mappare il tuo stato per tutti i tuoi client unici. Essere in grado di suddividerlo in portfolio specifici ti aiuta a rimanere organizzato.

Qualità 3: Personalizzabile e collaborativo

Crea dashboard personalizzate in ClickUp per ottenere una panoramica di alto livello di tutto il tuo lavoro

Siamo realistici: i lavoratori freelance sono unici e gestiscono diversi tipi di progetti. È importante utilizzare un software di project management per freelance che possa essere adattato e personalizzato in base alle proprie esigenze specifiche.

Ancora più importante, lo strumento scelto deve supportare più di un membro quando è necessario aggiungere un membro o un client in più alla dashboard del progetto. Ma soprattutto, il miglior software di project management per liberi professionisti dovrebbe essere facile da configurare e utilizzare.

Ora che sai cosa cercare, passiamo in rassegna i 10 strumenti da prendere in considerazione per project management come libero professionista.

I 10 migliori software di project management per freelance

Trasforma le tue idee in attività con la funzionalità/funzione lavagna online di ClickUp

C'è un buon motivo per cui abbiamo inserito ClickUp al primo posto nella classifica dei migliori project management per liberi professionisti. Innanzitutto, ClickUp offre un piano gratuito con tutte le funzionalità/funzione essenziali di cui un libero professionista potrebbe aver bisogno.

ClickUp promette tre cose: pianificazione, collaborazione e monitoraggio dei progetti. Questo pratico software di project management ti dà accesso a diverse visualizzazioni, tra cui vista Gantt, elenco, calendario, Bacheca e casella. Puoi anche creare una visualizzazione più personalizzata da una qualsiasi delle oltre 10 visualizzazioni di ClickUp.

Converti i commenti in attività di ClickUp o assegnali per trasformare istantaneamente i pensieri in elementi concreti

Con ClickUp, puoi chattare con i clienti in tempo reale all'interno della dashboard del progetto. I clienti possono lasciare commenti o assegnare modifiche tramite @ commenti. Puoi condividere allegati, che si tratti di immagini, documenti o file di codice, tutto all'interno di ClickUp.

Non ti perderai nulla grazie alle notifiche in tempo reale e a una piattaforma centrale dove tutto è facilmente accessibile e per la condivisione.

ClickUp funzionalità/funzione

Priorità per organizzare le attività in urgenti, alte, normali o basse

Autorizzazione e diritti di accesso per controllare chi ha accesso a cosa

Assegna commenti e lascia annotazioni sui file immagine per lavorare in modo più collaborativo

ClickUp Obiettivi per definire ciò che si desidera completare in un determinato periodo di tempo

ClickUp Mappe mentali per raccogliere idee sui progetti e ottenere il contributo dei client

Vantaggi di ClickUp

Contro di ClickUp

L'ampio intervallo di funzionalità/funzione può essere travolgente

Le funzionalità di ricerca potrebbero essere più veloci (aggiornamenti in arrivo! 😉)

Prezzi di ClickUp

ClickUp offre un piano gratuito ricco di funzionalità/funzione e piani premium convenienti come segue:

Illimitato : 7 $ al mese per membro

*aziendale: 12 $ al mese per membro

*azienda: Prezzo disponibile su richiesta

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 5.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3.000 recensioni)

2. Monday. com

La vista Bacheca di Monday consente di visualizzare le opzioni personalizzate per i dettagli di visualizzazione delle schede e di suddividerle in gruppi

Se stai cercando una soluzione di project management per liberi professionisti, avrai sicuramente sentito parlare di Monday. Questo software di project management è robusto e rappresenta una scelta comune per i liberi professionisti con molti client o progetti complessi.

Monday si concentra sulla disponibilità dei dati del progetto, sulla collaborazione e sul monitoraggio completo dei progetti.

Monday. com funzionalità/funzione

Visualizzare Kanban, calendario, elenco e grafico

Automazione del carico di lavoro nei piani premium

Bacheche e documenti privati

Dashboard di progetto e flussi di lavoro altamente personalizzabili

Notifiche di modifica dello stato delle attività

Moday. com pro

oltre 200 modelli per liberi professionisti

App Android e iOS per pianificare e per il monitoraggio delle attività dei progetti freelance ovunque ti trovi

È possibile creare una dashboard del progetto per ogni bacheca delle attività o combinare più bacheche

Attività cardine per il monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto

Integrazioni avanzate con altri strumenti popolari

Moday. com contro

Un piano Free molto limitato (solo 3 bacheche Kanban e 2 membri del team nel piano Free)

I piani premium sono piuttosto costosi rispetto alla maggior parte degli strumenti che abbiamo recensito

Le autorizzazioni multilivello sono disponibili solo nel piano Enterprise

All'inizio potrebbe sembrare complesso

Prezzi di Moday.com

Monday. com offre un piano Free e altri quattro piani a pagamento, come mostrato di seguito:

Base : 8 $ al mese per utente

Standard : 10 $ al mese per utente

Pro : 16 $ al mese per utente

piano Enterprise: disponibile su richiesta

Valutazioni e recensioni su Moday.com

G2 : 4,7/5 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 3.000 recensioni)

3. Trello

Via Trello

Ogni volta che fai menzione di lavagne kanban a un libero professionista, la sua mente penserà immediatamente a Trello. Questo software di project management funziona principalmente su lavagne Kanban. Trello è perfetto per i liberi professionisti che amano visualizzare i progetti su lavagne.

Funzionalità/funzioni di Trello

Bacheche, elenchi e schede per suddividere e organizzare le attività di progetto

Butler automazione per semplificare i flussi di lavoro

Modelli per la maggior parte delle funzioni di project management

Dashboard centrale per visualizzare un progetto, le date di scadenza, le attività e le attività cardine

Plugin per estendere le funzionalità

Vantaggi di Trello

Le migliori visualizzazioni della lavagna Kanban per visualizzare

Affidabile funzionalità drag-and-drop

Numerose opzioni di personalizzazione personalizzata

Utenti illimitati nel piano Free

Spazio di archiviazione illimitato

Contro di Trello

Solo 10 bacheche nel piano Free

Limiti di dimensione dei file per gli allegati

Non è possibile assegnare attività ad altri collaboratori con il piano Free

Nessun monitoraggio nativo del tempo

Difficile da utilizzare all'inizio

Prezzi di Trello

Trello offre un piano Free Forever e tre piani a pagamento.

Free

Standard : 5 $ al mese per utente

Premium : 10 $ al mese per utente

Azienda: 17,50 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Trello

G2 : 4. 4/5 (oltre 13.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 22.000 recensioni)

4. Asana

Esempio della funzionalità/funzione calendario del team di Asana

Asana è un potente software di project management, anche se non è specificamente pensato per i liberi professionisti. Detto questo, Asana è eccellente se desideri uno strumento senza troppi fronzoli per gestire progetti complessi.

Con Asana puoi visualizzare i progetti in una bacheca, una timeline e una lista. Questa app per la project management può anche aiutarti ad automatizzare la gestione delle attività, ad esempio impostando automaticamente le date di scadenza.

Funzionalità/funzione di Asana

Moduli per richiedere e inviare richieste di progetto

Obiettivi per descrivere ciò che devi completare e quando

Attività e attività secondarie per pianificare tutto il lavoro del tuo progetto

Attività cardine per visualizzare e condivisione del stato con i client

Sezioni per organizzare i progetti

Dashboard e grafici personalizzati per visualizzare tutti i progetti

Controlli di autorizzazione e privacy per definire chi accede a cosa

Vantaggi di Asana

Molte funzionalità/funzione nel piano Free

oltre 200 integrazioni con potenti strumenti come Slack, Google Calendar, Harvest, Dropbox, Google Drive, ecc

Professionali ma intuitivi e facili da usare

Contro di Asana

I piani a pagamento sono un po' costosi

Il loro utilizzo può risultare complesso

Prezzi di Asana

Asana offre un piano gratuito e due piani a pagamento, come mostrato di seguito.

Premium : 10,99 $ al mese per utente

Aziendale: 24,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Asana

G2 : 4. 3/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,5 (oltre 11.000 recensioni)

5. Notion

Via Notion

Sebbene Notion possa essere visualizzato principalmente come uno strumento per prendere appunti, può anche fungere da app per la gestione delle attività per i liberi professionisti. Notion è particolarmente indicato per i liberi professionisti nel campo creativo, esempio gli scrittori freelance, grazie alle sue funzionalità di presa appunti e documentazione.

È anche uno dei pochi software di project management gratis presenti in questo elenco.

Funzionalità/funzione di Notion

Funzionalità di presa di nota e documentazione

Viste Bacheca, Elenco e Calendario per visualizzare i progetti

Contenuto ricco incorporato durante la pianificazione delle attività nello strumento di project management

Filtri per accedere rapidamente ad attività e progetti

Collaborazione in tempo reale

Notifiche sui cambiamenti di stato, sul completamento delle attività e sui commenti

Notion pro

Numerosi modelli di comunità per aiutarti a iniziare

Interfaccia utente semplice

Sicurezza grazie alla conformità SOC2 e al Single Sign-On SAML

Livelli granulari di ruoli e autorizzazioni

Esporta l'area di lavoro, inclusi progetti, attività e altri dettagli

Notion contro

Funzionalità/funzione limitate per la gestione di progetti e attività

Piani premium costosi

Prezzi di Notion

Notion offre un piano gratuito e tre piani premium come segue:

Plus : 8 $ al mese per utente

*aziendale: 15 $ al mese per utente

*azienda: prezzi disponibili su richiesta

Valutazioni e recensioni di Notion

G2 : 4,6/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 1.000 recensioni)

6. Hive

Via Hive

Hive è l'app di project management che fa per te se stai cercando uno strumento che combini la gestione delle attività e quella delle riunioni. Questo strumento di project management è ottimo anche per l'utilizzo dei suoi modelli personalizzati e per le funzioni dettagliate di monitoraggio del tempo.

Funzionalità/funzione di Hive

Visualizzazioni multiple (Gantt, tabella, calendario, kanban, portfolio) per pianificare e visualizzare il tuo progetto

Modelli di project management

Monitoraggio del tempo

Nota colaborativa

Moduli condivisibili per raccogliere e inviare richieste di progetto

Calendario integrato nell'app

Hive pros

Potenti integrazioni con strumenti leader del settore

Chattare nativo in tempo reale

Progetti illimitati

Nota collaborativa illimitata per le riunioni

Emoji personalizzate nell'app di project management

Svantaggi di Hive

Alcuni riportano che l'app mobile per il project management è lenta

Gli utenti potrebbero trovarli un po' costosi per le loro esigenze

Prezzi di Hive

Hive è disponibile in tre piani: uno gratis e due a pagamento.

Solo : $0

Teams : 12 $ al mese per utente

Azienda: prezzi disponibili solo su richiesta

Valutazioni e recensioni di Hive

G2 : 4,6/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

7. Todoist

Via Todoist

Todoist è una popolare app per creare liste di cose da fare sia per il lavoro che per la vita privata. Come task manager, Todoist punta sulla semplicità, sull'organizzazione e sulla capacità di aiutarti a gestire al meglio tutti i tuoi lavori freelance per una project management completa.

Inoltre, Todoist semplifica l'inserimento delle attività grazie all'analisi del linguaggio naturale e alla funzionalità delle attività ricorrenti. Ad esempio, se digiti "completare l'attività XYZ domani", Todoist riconosce la data di domani e imposta un promemoria di notifica.

Inoltre, tutte le tue attività vengono automaticamente ordinate in categorie pertinenti (oggi, prossime o una visualizzazione con filtro personalizzato) per alleggerire il tuo carico mentale. In questo modo, l'app visualizza solo ciò su cui dovresti concentrarti ora.

Puoi anche invitare client e altri collaboratori a discutere un progetto nei commenti e attivare la condivisione della dashboard del progetto o di attività specifiche.

Funzionalità/funzione di Todoist

Valutazione delle priorità per tutte le attività relative a più progetti

Attività secondarie per semplificare il piano e il controllo dello stato

Modelli di progetto

Estensioni e widget per espandere le funzionalità di Todoist

Promemoria per attività urgenti

Notifiche per avvisarti quando i collaboratori commentano, completano un'attività o lasciano un commento

Bacheche in stile Kanban e visualizzazioni del feed del calendario

Inoltra le tue email a Todoist come attività

Cronologia delle attività per il monitoraggio dello stato

Todoist pros

Si integra con oltre 70 strumenti

Consigli sulla produttività basati su punti di forza e caratteristiche

Aggiungere ai preferiti per accedere rapidamente a attività e progetti importanti

Etichette e filtri per ricerche rapide

Temi con oltre 10 colori per adattarsi alla tua personalità e al tuo stile

Todoist contro

Versione gratis con limite (è possibile avere un massimo di 5 utenti per progetto)

Le notifiche possono essere ripetitive e fastidiose

È necessario pagare per accedere ai ruoli utente

Prezzi di Todoist

Todoist offre tre piani:

Free

Pro : 4 $ al mese per utente

*aziendale: 6 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Todoist

G2 : 4. 4/5 (oltre 700 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 1.900 recensioni)

8. Basecamp

Via Basecamp

Basecamp è uno strumento online per la collaborazione e project management. È l'unico strumento in questo elenco che non offre un piano gratuito. Tuttavia, i piani a pagamento includono funzionalità essenziali per project management di cui i liberi professionisti hanno bisogno.

Per la maggior parte dei liberi professionisti, Basecamp è centralizzato, facile da usare e offre supporto a numerose integrazioni.

Funzionalità e funzioni di Basecamp

Dashboard di una pagina per tutti i tuoi progetti, programmi e attività

Messaggi e chat in tempo reale per semplificare la comunicazione con i client e gli altri collaboratori

Attività da svolgere accompagnate da scadenze e promemoria di notifica

Visualizza Kanban per visualizzare rapidamente più progetti

Supporto file cloud per Notion, Dropbox e altro ancora

Vantaggi di Basecamp

Ricchi di funzionalità/funzione

Nessun limite di spazio di archiviazione

Email riepilogativi giornaliere sullo stato di avanzamento dei progetti

Basecamp contro

Nessuna versione gratis

Integrazioni con limiti

Passare da un prodotto all'altro è piuttosto complicato per completare le attività

Prezzi di Basecamp

Basecamp ha un prezzo di 11 dollari al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Basecamp

G2 : 4. 1/5 (oltre 5.000 recensioni)

Capterra: 4. 3/5 (oltre 14.000 recensioni)

9. nTask

via nTask

Una delle cose che potrebbero attrarre un libero professionista verso nTask sono i suoi piani a pagamento convenienti, a partire da soli 3 $. E anche se si sceglie il piano gratuito, nTask offre molte funzionalità essenziali per la gestione delle attività. Purtroppo, rispetto ad altre app di project management presenti in questo elenco, nTask non dispone di bacheche Kanban nel piano gratuito.

nTask è facile da usare per i progetti freelance e i piani a pagamento non hanno limiti sul numero di membri del team che è possibile aggiungere.

funzionalità/funzione di nTask

Bacheche Kanban drag and drop

Modelli predefiniti di lavagne Kanban per una facile pianificazione e visualizzazione dei progetti

Valutazione delle priorità e stato delle attività

Assegnatario di più responsabili e collaboratori alle attività

Commenta le attività

Attività secondarie e dipendenze delle attività

Team chat per comunicare in tempo reale con i client

Timer automatico per il monitoraggio della durata delle attività

Programma della riunione e discussione per acquisire rapidamente le istruzioni del client

nTask pros

Strumenti completi per la gestione delle attività e del project management

Formattare la lista di controllo per gestire le cose da fare

Facili da configurare e utilizzare

Stato di avanzamento affidabile

Svantaggi di nTask

Il piano Free non include una lavagna kanban.

Occasionalmente si carica lentamente anche con una connessione Internet potente

Prezzi di nTask

nTask offre un piano Free e altri tre piani premium.

Premium : 3 $ al mese per utente

Aziendale : 8 $ al mese per utente

Azienda: disponibile su richiesta

Valutazioni e recensioni di nTask

G2 :4. 4/5 (oltre 10 recensioni)

Capterra: 4. 1/5 (oltre 90 recensioni)

10. TickTick

Via TickTick

TickTick è un'app che funge da lista di controllo, task manager e lista delle cose da fare. Questo strumento di gestione delle attività può sembrare semplice, ma è perfetto per i freelance con pochi client abituali.

L'interfaccia semplice dell'app consente di iniziare rapidamente i propri progetti senza esitazioni o ritardi. Il calendario di TickTick è uno dei punti di forza dell'app. Nello specifico, è possibile visualizzare il calendario in cinque diverse modalità, esempio giornaliera, settimanale e mensile, a seconda delle proprie esigenze.

È anche possibile condividere gli elementi spuntati e le liste da fare con i client e altri collaboratori con un semplice clic. In termini di strumenti di project management, TickTick funziona meglio come app per le liste da fare.

Funzionalità/funzione di TickTick

Tag per classificare le attività del progetto per client o argomento

Promemoria personalizzati per tutte le tue attività e i tuoi progetti

Sincronizzazione su oltre 10 piattaforme, tra cui

Comandi vocali (per le cose da fare)

Trasforma le email dei client in attività con pochi clic

Organizza le attività in cartelle, elenchi, controlli e elementi di attività

Timer Pomodoro per aiutarti a rimanere concentrato su un progetto

Vantaggi di TickTick

La versione a pagamento è relativamente conveniente rispetto alla maggior parte degli strumenti presenti in questo elenco.

Interfaccia intuitiva e facile da usare

La possibilità di pianificare attività ricorrenti può alleggerire il tuo carico di lavoro.

Filtri personalizzati e personalizzazione dei livelli di priorità

Funzione di rumore bianco per aumentare la concentrazione anche quando si lavora da casa

Elenco e cronologia delle attività, riepilogo/riassunto e statistiche per determinare lo stato

Analizza le date in linguaggio naturale

Svantaggi di TickTick

Fastidiosi popup nella versione gratis

Opzioni di personalizzazione con limite per i software di project management

La semplicità di Tick Tick sacrifica la robustezza necessaria per un software di project management, soprattutto quando si lavora con molti progetti o client

Prezzi di TickTick

TickTick offre un piano gratis e uno premium a partire da 27,99 $ all'anno.

Valutazioni e recensioni di TickTick

G2 : 4,5/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 80 recensioni)

ClickUp: l'unico strumento di project management freelance di cui avrai mai bisogno

Come libero professionista, hai bisogno di qualcosa di semplice ma robusto per gestire le attività e il carico di lavoro che derivano dalla tua attività. Vuoi anche aumentare la tua produttività e mantenere un sano equilibrio tra vita professionale e vita privata.

ClickUp può fare il salto per diventare un partner affidabile per tutto il tuo lavoro freelance.

Condivisione facile di aggiornamenti, link e reazioni mentre consolidi le conversazioni importanti con la visualizzazione 'Chat' in ClickUp

Ad esempio, gli scrittori freelance apprezzeranno ClickUp Doc e le integrazioni native di ClickUp con Google Drive, Gmail e Slack. Al contrario, gli sviluppatori freelance apprezzeranno la facilità con cui ClickUp si integra con Jira e altri strumenti di sviluppo.

Con ClickUp, puoi accedere a tutte le funzionalità/funzione necessarie per gestire client, progetti e una miriade di altre attività freelance.

Prova ClickUp gratis oggi stesso.