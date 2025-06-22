I 13 migliori software di gestione dei rischi nel 2026

L'espansione dell'azienda comporta spesso una maggiore esposizione a minacce finanziarie, operative e di sicurezza informatica. Se ti senti impreparato ad affrontare queste sfide, non sei il solo.

L'84% delle aziende ammette che potrebbe migliorare la propria preparazione ai rischi per garantire la resilienza aziendale.

La soluzione? Trovare il software di gestione dei rischi giusto.

Questi strumenti ti aiutano a identificare, valutare e affrontare i potenziali rischi, garantendo al contempo la conformità alle normative, proteggendo i tuoi sistemi e preservando la reputazione del tuo marchio.

Gli strumenti di gestione del rischio possono variare notevolmente in termini di risultati effettivi. Scegli quello sbagliato e potresti ritrovarti a dover affrontare inefficienze, minacce non individuate o persino problemi di conformità.

In questo articolo analizzeremo i migliori strumenti di gestione del rischio disponibili sul mercato, mettendo in evidenza i loro punti di forza, i loro eventuali limiti e perché potrebbero essere adatti alla tua azienda.

Ecco la nostra selezione dei migliori strumenti disponibili sul mercato per pianificare, mitigare e affrontare i rischi aziendali:

Strumento Funzionalità principali Ideale per Prezzi* ClickUp – Dashboard e stati personalizzati – Automazioni e avvisi – Documenti, attività e collaborazione in un unico posto – Registro dei rischi, modelli SWOT e di valutazione Ideale per team di tutte le dimensioni che necessitano di monitoraggio completo dei rischi, collaborazione e automazione Piano Free disponibile; personalizzazioni disponibili per le aziende LogicGate Risk Cloud – Simulazioni Monte Carlo – Database grafico per i rischi dell’azienda – Gestione della conformità – Flussi di lavoro senza codice Ideale per team di medie e grandi aziende che devono individuare e analizzare i rischi legati a terze parti Prezzi personalizzati Resolver – Centro di comando per l'analisi dei rischi – Strumenti di social listening – Reportistica KPI/KRI – Audit trail e controllo degli accessi Ideale per le organizzazioni che danno priorità alla reputazione del marchio e alla resilienza operativa Prezzi personalizzati ServiceNow – Tassonomia dei rischi e autovalutazioni – Automazioni dei flussi di lavoro – Dashboard di analisi delle prestazioni – Integrazioni IRM Ideale per le grandi aziende che desiderano automatizzare le indagini sui rischi e le attività di conformità Prezzi personalizzati MetricStream – Rilevamento dei rischi informatici in tempo reale – Supporto del framework ESG – Accesso mobile ai moduli di gestione dei rischi – Strumenti di previsione delle minacce Ideale per le aziende che si occupano di sicurezza informatica e conformità normativa Prezzi personalizzati AuditBoard – Mappatura dei rischi di terze parti – Dashboard e analisi personalizzate – Integrazione con Slack/MS Word – Contenuti formativi sulla conformità Ideale per le organizzazioni che gestiscono i rischi dei fornitori e necessitano di tracciabilità degli audit Prezzi personalizzati Onspring – Flussi di lavoro automatizzati per la conformità– Gerarchia dei rischi e gestione delle politiche– Monitoraggio dell'impatto finanziario– Monitoraggio delle attestazioni Ideale per enti pubblici e organizzazioni di livello aziendale che gestiscono strutture di rischio complesse Prezzi personalizzati SAI360 – Domande e risposte basate sull'IA per l'indicizzazione dei rischi – Strumenti di gestione degli incidenti – Moduli di formazione in materia di E&C – Allineamento con gli audit federali/internazionali Ideale per le aziende che desiderano visualizzare tutti i fattori di rischio in un unico report visivo Prezzi personalizzati Fusion Ideale per i settori altamente regolamentati che necessitano di una strategia di resilienza e di visibilità sulla conformità Ideale per i settori altamente regolamentati che necessitano di una strategia di resilienza e di visibilità sulla conformità Prezzi personalizzati Diligent – Contabilità delle emissioni di carbonio – Modelli di report pronti per la revisione contabile – Condivisione dei rischi con dirigenti e consigli di amministrazione – Strumenti per la conformità IT Ideale per le aziende che danno priorità alla sostenibilità, alla conformità e alla reportistica dirigenziale Prezzi personalizzati OneTrust – Governance etica dell'IA – Quantificazione automatizzata dei rischi – Raccolta dei consensi e formazione sulla privacy – Definizione delle priorità basata sul rischio Ideale per le aziende IT e incentrate sui dati che operano in ecosistemi digitali complessi Prezzi personalizzati Riskonnect – Gestione dei cambiamenti normativi – Esperti di rischio virtuali – Modelli di conformità personalizzati – Avvisi in tempo reale Ideale per le organizzazioni che devono effettuare il monitoraggio dell'evoluzione delle normative e necessitano di consulenza in materia di conformità Prezzi personalizzati Quantivate – Modelli di rischio specifici per il settore finanziario – Valutazioni continue del rischio – Strumenti di reportistica GRC – Flussi di lavoro pronti per l'audit Ideale per i provider di servizi finanziari che gestiscono la conformità specifica del settore e i rischi informatici Prezzi personalizzati

💜 Bonus: Oltre a queste opzioni software, prova il Calcolatore di valutazione dei rischi gratis di ClickUp per valutare i rischi in modo semplice e veloce.

Cosa dovresti cercare in un software di gestione dei rischi?

Il 61% dei dirigenti prevede che i rischi che devono affrontare aumenteranno in modo significativo nei prossimi tre-cinque anni.

È una questione importante. Significa che è giunto il momento di scegliere una piattaforma di gestione dei rischi realmente progettata per affrontare ciò che ci aspetta.

Ecco cosa dovresti cercare:

Avvisi in tempo reale : assicurati che il tuo programma di gestione dei rischi invii avvisi immediati per : assicurati che il tuo programma di gestione dei rischi invii avvisi immediati per mitigare tempestivamente i rischi prima che le potenziali minacce si trasformino in problemi reali

Controlli personalizzabili : scegli un software di gestione della valutazione dei rischi che ti consenta di impostare soglie e metodi di valutazione che riflettano i tipi di rischio e la tolleranza specifici della tua azienda

Integrazione perfetta : verifica che il software di gestione dei rischi che stai scegliendo si integri senza problemi con il tuo stack tecnologico esistente. Idealmente, dovrebbe integrarsi con i tuoi sistemi CRM ed ERP, con i meccanismi di analisi predittiva, con l'assistenza dedicata e con gli strumenti di monitoraggio dei social media. Questo perché essi contengono dati operativi, relativi ai clienti e alla reputazione fondamentali per identificare e gestire i rischi in tempo reale

Informazioni chiare e utilizzabili: concentrati sulla trasformazione delle informazioni in azioni concrete: limitarsi a raccogliere dati sui rischi non è sufficiente. Scegli una piattaforma di gestione dei rischi che vada oltre : concentrati sulla trasformazione delle informazioni in azioni concrete: limitarsi a raccogliere dati sui rischi non è sufficiente. Scegli una piattaforma di gestione dei rischi che vada oltre la semplice identificazione dei rischi e suggerisca soluzioni concrete per affrontarli ed eliminarli

👀 Lo sapevi? Il costo medio di un attacco ransomware è di 4,45 milioni di dollari. E questo senza contare il costo del riscatto stesso.

Il miglior software di gestione dei rischi per mitigare i rischi

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato su ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Il 90% delle organizzazioni sta passando a una gestione centralizzata dei rischi. Sei pronto a unirti a questi numeri?

Di seguito abbiamo raccolto i migliori strumenti di gestione del rischio, completi di funzionalità distintive, pro, contro e valutazioni, in modo che tu possa trovare quello più adatto alle tue esigenze.

1. ClickUp (Ideale per il monitoraggio completo dei rischi e la collaborazione)

Inizia a gestire meglio i rischi con ClickUp Tieni traccia dei tuoi progetti e monitora i rischi che potrebbero comprometterli, tutto in un unico posto con ClickUp

Semplifica la gestione dei rischi con ClickUp. È l'app completa per il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto basato sull'intelligenza artificiale, che ti aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente.

Le attività di ClickUp ti aiutano a trasformare il tuo piano di gestione dei rischi in azioni concrete che puoi monitorare e mettere in pratica. Puoi organizzare ogni misura di mitigazione in un semplice elenco di attività e scegliere come visualizzarlo: bacheche, elenchi o persino con le scadenze riportate in una vista Calendario.

Supponiamo che tu stia conducendo un'analisi delle cause alla radice per identificare potenziali minacce. Con ClickUp, puoi suddividere l'intero processo in attività, assegnare ogni passaggio al team giusto e fissare delle scadenze per garantire che il lavoro proceda senza intoppi.

Pianifica l'analisi delle cause alla radice e delega le attività di mitigazione del rischio al tuo team utilizzando le attività di ClickUp

Vuoi dare priorità alle attività in base al potenziale impatto? Usa le Priorità delle attività di ClickUp per contrassegnarle come urgenti, ad alta priorità, a priorità normale o a bassa priorità. Puoi anche allegare la tua politica di gestione dei rischi e le liste di controllo di valutazione dei rischi all'interno delle attività, in modo che il tuo team sappia esattamente come risolvere i problemi. I membri del team possono anche aggiungere le cause identificate e le possibili soluzioni direttamente all'interno dell'attività, così nulla va perso nel trambusto.

Evidenzia le attività critiche modificando le loro etichette di priorità con le attività di ClickUp

I responsabili della gestione dei rischi possono aggiungere stati personalizzati delle attività (come "Verificato", "Mitigato", "Attivo") e campi personalizzati in ClickUp (come "Conseguenza", "Costo previsto del rischio" e "Risposta al rischio") per approfondire la natura e gli effetti dei rischi evidenziati. È un modo semplice per dare struttura e visibilità al tuo lavoro richiesto per la gestione dei rischi.

Supervisiona i progetti di gestione dei rischi in base agli assegnatari, alle date di scadenza e al carico di lavoro sulle dashboard di ClickUp

Utilizza i dashboard di ClickUp per monitorare le date di scadenza, verificare i tassi di completamento delle attività relative alla gestione dei rischi e tenere sotto controllo il tuo carico di lavoro. Puoi personalizzarli in base a qualsiasi vista analitica desideri.

Viste quali "Costi dei rischi", "Rischi per stato", "Rischi per livello" e "Rischi per risposta" consentono agli stakeholder di analizzare i dati sui rischi da diverse angolazioni. Ciò permette inoltre di identificare e rispondere in modo proattivo alle potenziali minacce prima che si aggravino.

E se vuoi evitare di eseguire manualmente noiose valutazioni dei rischi di routine, prova ClickUp Automations! Avrai a disposizione oltre 50 trigger di azione per garantire che ogni attività passi attraverso i canali giusti in tempo e senza lavoro richiesto.

Automatizza le attività di valutazione dei rischi con trigger personalizzati, come i cambiamenti di stato, utilizzando ClickUp Automazioni

Ad esempio, puoi impostare un trigger in modo che ogni volta che la priorità di un rischio passa a "Alta", l'attività venga automaticamente inviata al responsabile della gestione dei rischi per la "Revisione". Una volta revisionata, l'attività passa alla fase di "Mitigazione" e viene riassegnata al team di conformità per l'intervento.

Questa efficienza rende più semplice valutare regolarmente i rischi e prendere decisioni rapide quando serve. È la chiave per garantire il regolare svolgimento delle attività e mantenere la flessibilità in un panorama dei rischi in costante evoluzione.

A proposito di cambiamenti costanti, se i tuoi team e i tuoi reparti non sono allineati, il tuo lavoro di gestione del rischio continuerà a non dare i risultati sperati. ClickUp Docs ti aiuta a colmare queste lacune centralizzando le informazioni di cui tu e il tuo team avete bisogno per attuare efficacemente il vostro piano di mitigazione.

Crea e collabora ai piani di gestione dei rischi con ClickUp Docs

Quando crei un brief di gestione dei rischi per un nuovo sistema di assistenza tramite ticket, puoi persino utilizzare l'assistenza AI di ClickUp Brain per generarlo automaticamente con semplici comandi in linguaggio naturale. Specifica i dettagli necessari come la tempistica, gli obiettivi e i risultati attesi. Il sistema fornirà quindi un brief completo e dettagliato.

📮 ClickUp Insight: il 22% dei nostri intervistati è ancora diffidente quando si tratta di utilizzare l'IA nel lavoro. Di questo 22%, la metà è preoccupata per la privacy dei propri dati, mentre l'altra metà semplicemente non è sicura di potersi fidare di ciò che l'IA dice loro. ClickUp affronta entrambe le preoccupazioni in modo diretto grazie a solidi strumenti di sicurezza e generando collegamenti dettagliati alle attività e alle fonti per ogni risposta. Ciò significa che anche i team più cauti possono iniziare a godere dell'aumento di produttività senza perdersi il sonno chiedendosi se le loro informazioni siano protette o se stiano ottenendo risultati affidabili.

Da lì, il tuo team potrà collaborare utilizzando funzionalità di comunicazione chiave, come ClickUp Assign Comments e ClickUp Chat, per effettuare la condivisione di suggerimenti e feedback.

Questo ambiente collaborativo garantisce la trasparenza delle informazioni sui rischi e l'allineamento delle strategie di mitigazione con i tuoi obiettivi aziendali.

Prima di avviare un nuovo progetto, puoi anche discutere con Brain dei rischi legati alla strategia e all'implementazione e chiedergli suggerimenti su come mitigarne l'impatto.

Fai brainstorming, trova risposte e crea documenti con ClickUp Brain

ClickUp offre anche oltre 1.000 modelli per semplificare la configurazione di processi e flussi di lavoro. Tra questi figurano modelli per la valutazione dei rischi.

Il tuo team può utilizzare il modello di lavagna online per la valutazione dei rischi di ClickUp per individuare i rischi emergenti e valutare il loro potenziale impatto sul flusso di lavoro.

Scarica il modello gratis Esamina le categorie di rischio e il potenziale impatto con il modello di lavagna online per la valutazione dei rischi di ClickUp

Aiuta il tuo team a visualizzare le potenziali minacce insieme ai relativi livelli di probabilità. Puoi anche definire misure preventive per ridurre l'esposizione al rischio e il suo impatto. Aggiungi note adesive per annotare i dettagli, lascia commenti per fornire feedback e personalizza il sistema di valutazione del rischio in base a ciascun progetto.

Hai terminato la valutazione? Metti in evidenza ogni dettaglio relativo al rischio con il modello di analisi dei rischi per il project management di ClickUp. Per un monitoraggio continuo, il modello di registro dei rischi di ClickUp ti consente di tenere sotto controllo lo stato dei rischi, la titolarità e i progressi nella risoluzione.

Questi modelli garantiscono che tutti i dati rilevanti sui rischi vengano raccolti e organizzati in un unico posto, fornendo supporto sia per la preparazione alle verifiche che per la conformità normativa.

In conclusione? ClickUp ti aiuta a stare un passo avanti, rendendo più facile identificare i rischi in anticipo e prendere decisioni più intelligenti. Fornisce al tuo team gli strumenti per gestire le minacce alla sicurezza informatica, ridurre al minimo l'esposizione legale e mantenere le operazioni stabili, anche se il panorama dei rischi continua a cambiare.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Limiti di ClickUp

All'inizio alcuni utenti potrebbero trovare un po' opprimenti le numerose opzioni relative al flusso di lavoro e alla collaborazione

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Una recensione su G2 recita:

Ha migliorato il mio flusso di lavoro, ovvero mi permette, con l'aiuto di ClickUp, di dare priorità alle attività. Una delle soluzioni più importanti offerte da ClickUp è il monitoraggio, la gestione e l'escalation dei rischi.

Ha migliorato il mio flusso di lavoro, ovvero mi permette, con l'aiuto di ClickUp, di dare priorità alle attività. Una delle soluzioni più importanti offerte da ClickUp è il monitoraggio, la gestione e l'escalation dei rischi.

💡 Consiglio da esperto: aggiungi widget personalizzati per il tuo elenco di attività alle schermate iniziali del tuo cellulare e del tuo desktop per controllare lo stato di avanzamento della valutazione dei rischi ovunque ti trovi.

2. LogicGate Risk Cloud (Ideale per individuare i rischi legati a terze parti)

tramite LogicGate Risk Cloud

LogicGate semplifica la gestione del rischio grazie a un'interfaccia centralizzata che non richiede codice. Qui puoi quantificare il rischio in termini monetari. Sfruttando le simulazioni Monte Carlo e il modello Open FAIR, puoi valutare i potenziali impatti finanziari di vari scenari di rischio, consentendo ai tuoi piani di emergenza di concentrarsi sulla salvaguardia dei profitti anche in caso di interruzioni.

Questo approccio non solo aiuta a stabilire le priorità degli investimenti, ma fornisce anche supporto per strategie orientate al ROI, trasformando la gestione del rischio in un vantaggio competitivo.

Le migliori funzionalità/funzioni di LogicGate Risk Cloud

Gestisci con facilità le complesse normative di conformità relative ai settori del petrolio, del gas e delle energie alternative

Sviluppa passaggi concreti per rafforzare il tuo programma di gestione dei rischi

Accedi al database grafico di tutti i rischi dell'azienda e informatici per una migliore visibilità dei rischi

Esamina le piattaforme di terze parti per individuare rischi potenziali ed emergenti e adotta misure di sicurezza dei dati prima dell'onboarding

Limiti di LogicGate Risk Cloud

Prestazioni lente con set di dati di grandi dimensioni o flussi di lavoro complessi

Manca di strumenti analitici e di reportistica visiva affidabile

Prezzi di LogicGate Risk Cloud cloud

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di LogicGate Risk Cloud cloud

G2: 4,6/5 (oltre 155 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 70 recensioni)

🧠 Curiosità: Ispirata al famoso casinò, la simulazione Monte Carlo è una tecnica matematica spesso utilizzata nei modelli di previsione e di proiezione del rischio. Si avvale del campionamento casuale per modellare e prevedere la probabilità di diversi esiti in scenari incerti.

3. Resolver (Ideale per la gestione della reputazione del marchio e il rafforzamento della resilienza del sistema)

tramite Resolver

Resolver è una piattaforma completa di gestione dei rischi progettata per aiutare le organizzazioni a identificare e mitigare i rischi digitali e fisici. Offre un'interfaccia centralizzata e senza codice per la generazione di indicatori chiave di rischio (KRI) e fornisce supporto per la creazione di KPI di gestione dei rischi.

Il centro di comando della piattaforma offre una visione d'insieme della situazione in tempo reale, consentendo agli utenti di attivare allarmi, localizzare il personale di sicurezza tramite mappe in tempo reale e dispiegarlo in modo efficiente nelle aree critiche.

Le migliori funzionalità di Resolver

Comprendi l'impatto complessivo di un potenziale rischio sulle tue operazioni aziendali con Risk Intelligence

Utilizza il social listening per identificare e mitigare i rischi per la reputazione del tuo marchio

Garantisci la sicurezza dei dati e la conformità grazie a audit trail, controlli degli accessi e supporto alle normative

Limiti di Resolver

La funzione di ricerca non dispone di filtri

Non include strumenti integrati per la gestione delle attività come calendari o promemoria

Prezzi di Resolver

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Resolver

G2: 4,3/5 (oltre 155 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 60 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Resolver?

Una recensione su G2 dice:

Ritengo che Resolver sia piuttosto intuitivo per gli utenti che si trovano ad affrontare l'esperienza RCSA, il che ha rappresentato una svolta per la seconda linea di difesa della nostra azienda. Le persone si sentono molto meno intimidite e lo trovano più intuitivo.

Ritengo che Resolver sia piuttosto intuitivo per gli utenti che si trovano ad affrontare l'esperienza RCSA, il che ha rappresentato una svolta per la seconda linea di difesa della nostra azienda. Le persone si sentono molto meno intimidite e lo trovano più intuitivo.

📚 Leggi anche: I migliori strumenti software per la conformità SOC 2

4. ServiceNow (Ideale per l'automazione delle indagini sui rischi)

tramite ServiceNow

Il tuo team dovrebbe avere ben chiari i segnali da cercare per individuare i rischi. Con ServiceNow, puoi creare una tassonomia dei rischi nella libreria delle dichiarazioni di rischio per garantire che tutti siano allineati. La sua soluzione di gestione integrata dei rischi (IRM) automatizza i flussi di lavoro, aiutando i team ad avviare le indagini, gestire i piani di mitigazione e risparmiare tempo riducendo il lavoro richiesto.

Le migliori funzionalità/funzioni di ServiceNow

Crea autovalutazioni per esaminare le normative di conformità e l'allineamento direttamente sulla piattaforma

Identifica i controlli critici non funzionanti grazie alle soglie di analisi delle prestazioni

Esegui analisi delle tendenze di rischio e identifica i KPI di rischio su una dashboard interattiva

Limiti di ServiceNow

Un eccesso di personalizzazione può causare problemi di prestazioni, specialmente quando sono coinvolti flussi di lavoro complessi o script scritti male

Imposta un limite di 10.000 record per operazione per impostazione predefinita, il che può ostacolare le esportazioni di dati su larga scala

Prezzi di ServiceNow

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ServiceNow

G2: 4,4/5 (oltre 2.200 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 300 recensioni)

5. MetricStream (Ideale per la conformità e la sicurezza informatica)

tramite MetricStream

Le minacce informatiche rivolte agli accessi aziendali sono aumentate del 58%, con attacchi finalizzati al furto di informazioni sempre più diffusi.

Le valutazioni di sicurezza informatica in tempo reale di MetricStream ti aiutano a essere sempre pronto e a stroncare queste minacce sul nascere.

La piattaforma offre app mobili per la gestione dei rischi IT, consentendo la collaborazione in tempo reale e l'accesso alle informazioni critiche in qualsiasi momento e ovunque. Queste soluzioni mobili migliorano la produttività e garantiscono che il tuo framework di gestione dei rischi di sicurezza informatica sia diffuso in tutta l'azienda. ​

Le migliori funzionalità/funzioni di MetricStream

Riduci gli eventi di rischio e aumenta la resilienza grazie alla visibilità sulle minacce future

Identifica e mitiga i rischi comuni nel tuo stack tecnologico prima che influenzino le tue operazioni

Gestisci i framework ESG con l'automazione della raccolta dei dati e della reportistica, garantendo la conformità

Limiti di MetricStream

Gli utenti potrebbero riscontrare problemi legati a bug e tempi più lunghi per la risoluzione dei rischi

Le personalizzazioni richiedono spesso competenze specialistiche o assistenza esterna

Prezzi di MetricStream

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di MetricStream

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

6. AuditBoard (Ideale per identificare i rischi legati ai fornitori terzi)

tramite AuditBoard

AuditBoard è un software di gestione dei rischi che semplifica la personalizzazione della valutazione e del controllo dei rischi. La sua interfaccia intuitiva e l'integrazione con MS Word e Slack ti consentono di tenere aggiornati gli stakeholder sulle attività di gestione dei rischi e sugli ultimi sviluppi in tempo reale.

Le analisi basate sull'IA forniscono informazioni utili, mentre i dashboard personalizzabili visualizzano chiaramente gli indicatori di rischio chiave per un processo decisionale informato.

Le migliori funzionalità/funzioni di AuditBoard

Rileva i cambiamenti nell'ambiente di controllo di terze parti per anticipare i rischi

Mappa e implementa i requisiti di controllo e di framework con il project management per la sicurezza informatica

Accedi a webinar periodici, e-book e schede informative sulle soluzioni per rimanere aggiornato sulle mutevoli norme di conformità

Limiti di AuditBoard

Il sistema spesso non riesce a inviare notifiche sulle minacce in tempo reale

Prezzi di AuditBoard

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di AuditBoard

G2: 4,6/5 (oltre 1.200 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di AuditBoard?

Una recensione su G2 dice:

Apprezzo il fatto che AuditBoard sia basato su cloud, facilmente accessibile, consenta di archiviare i documenti e collaborare con gli altri membri del team, registri le approvazioni dei passaggi in modo semplice e organizzi i piani d'azione della direzione in modo da poterli condividere con il client.

Apprezzo il fatto che AuditBoard sia basato su cloud, facilmente accessibile, consenta di archiviare i documenti e collaborare con gli altri membri del team, registri le approvazioni dei passaggi in modo semplice e organizzi i piani d'azione della direzione in modo da poterli condividere con il client.

7. Onspring (Ideale per la gestione dei rischi in ambito aziendale e pubblico)

via Onspring

Onspring è una soluzione appositamente progettata per la conformità e la gestione dei rischi destinata alle aziende e alle agenzie federali. Offre un piano d'azione e un software per la gestione delle attività cardine che consente di prevedere i costi dei rischi.

La piattaforma offre visibilità in tempo reale sui rischi, consentendo alle organizzazioni di gestire un registro dei rischi con gerarchie multiple e di monitorare gli impatti finanziari in base alla tolleranza al rischio. Onspring automatizza inoltre i flussi di lavoro del ciclo di vita, i test di conformità e le attestazioni tra i vari gruppi funzionali.

Le migliori funzionalità di Onspring

Applica l'automazione ai flussi di lavoro relativi alla conformità per ridurre il lavoro richiesto e aumentare l'efficienza

Rispetta gli standard di conformità e individuazione dei rischi in linea con i principi del GAO Green Book, oltre a tutte le normative vigenti

Redigi e approva nuove politiche in base ai tuoi attuali profili di rischio

Limiti di Onspring

La gestione di flussi di lavoro personalizzabili, come l'impostazione delle soglie e l'automazione, è un po' complessa

Non include contenuti predefiniti per il registro dei rischi né controlli per framework quali SOX e PCI

Prezzi di Onspring

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Onspring

G2: 4,7/5 (oltre 55 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Onspring?

Una recensione su G2 dice:

Apprezzo molto la flessibilità di Onspring. Se ho un'idea, di solito è il primo strumento a cui ricorro per vedere se può essermi d'aiuto.

Apprezzo molto la flessibilità di Onspring. Se ho un'idea, di solito è il primo strumento a cui ricorro per vedere se può essermi d'aiuto.

8. SAI360 (Ideale per il monitoraggio e la catalogazione di tutti i rischi in un unico report visivo)

tramite SAI360

SAI360 è all'altezza del suo nome come software di gestione dei rischi aziendali, fornendo una visione completa delle potenziali minacce, dai rischi legati alle relazioni con i fornitori alla protezione dei dispositivi e dei dati. La piattaforma offre anche formazione in materia di E&C (Etica e Conformità), in modo che il tuo team sia preparato a individuare e scongiurare anche i rischi più piccoli.

Le migliori funzionalità di SAI360

Ricevi aggiornamenti in tempo reale e consigli su come mitigare i rischi legati agli incidenti con il software di gestione degli incidenti

Monitora l'indice di rischio e scopri i dati chiave utilizzando domande e risposte basate sull'IA

Esegui audit in linea con gli standard di conformità federali e internazionali

Limiti di SAI360

Alcuni utenti trovano la terminologia relativa alla conformità un po' difficile da comprendere

L'interfaccia sembra obsoleta e poco intuitiva per i nuovi utenti. I dashboard richiedono una configurazione manuale e non offrono flessibilità in tempo reale.

Prezzi di SAI360

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di SAI360

G2: 4,1/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

9. Fusion (Ideale per le aziende che operano in settori altamente regolamentati)

tramite Fusion

Fusion Risk Management offre strumenti per valutare e gestire la resilienza organizzativa. La sua piattaforma consente di visualizzare le metriche relative alla continuità operativa, identificare le vulnerabilità operative e mappare le dipendenze tra processi, sistemi e terze parti.

Le sue funzionalità principali includono valutazioni dinamiche dei rischi, flussi di lavoro automatizzati e simulazioni di scenari per valutare potenziali interruzioni. Resilience Copilot, basato sull'IA, fornisce approfondimenti e raccomandazioni per migliorare le strategie di risposta.

Le soluzioni di Fusion offrono supporto per la conformità a standard quali ISO 22301 e facilitano l'integrazione con i sistemi esistenti, ottimizzando i processi di gestione dei rischi.

Le migliori funzionalità di Fusion

Mappa le dipendenze nelle tue operazioni aziendali e valuta i rischi in ogni fase

Visualizza la resilienza del sistema per comprendere in che modo le interruzioni potrebbero influire sulle operazioni

Tieni informati tutti gli stakeholder durante gli incidenti utilizzando le integrazioni ENS

Limiti di Fusion

Richiede un lungo supporto tecnico per la personalizzazione

Ha una curva di apprendimento ripida, in particolare per quanto riguarda le autorizzazioni e le impostazioni di sicurezza

Prezzi di Fusion

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Fusion

G2: 4,4/5 (oltre 120 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 50 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Fusion?

Una recensione su G2 dice:

Apprezzo molto il vostro punto di accesso per la gestione della conformità, che offre una chiara comprensione della nostra posizione in materia. Mi piacciono in particolare le certificazioni di accesso, che forniscono i report di cui ho bisogno per i revisori. Ideale per eseguire revisioni del controllo degli accessi.

Apprezzo molto il vostro punto di accesso per la gestione della conformità, che offre una chiara comprensione della nostra posizione in materia. Mi piacciono in particolare le certificazioni di accesso, che forniscono i report di cui ho bisogno per i revisori. Ideale per eseguire revisioni del controllo degli accessi.

10. Diligent (Ideale per l'automazione dei controlli di verifica e della raccolta delle prove)

tramite Diligent

🠠 Curiosità: il 77% dei dirigenti aziendali afferma che le proprie pratiche di sostenibilità hanno aumentato la fedeltà dei clienti.

Con la contabilità del carbonio e la gestione dei rischi di Diligent, puoi andare oltre le solite metriche di rischio, verificare il tuo rendimento in termini di sostenibilità ambientale e migliorare la reputazione del tuo marchio.

La piattaforma garantisce l'automazione della raccolta dei dati in oltre 2.000 attività, fornisce supporto per la reportistica sulle emissioni di Scope 1, 2 e 3 e fornisce 80 report predefiniti pronti per l'audit.

Le migliori funzionalità di Diligent

Calcola le emissioni di gas serra per rimanere entro i parametri di sostenibilità

Condividi i profili di rischio e i piani di mitigazione con i dirigenti e i membri del consiglio di amministrazione

Attiva un programma di conformità IT per ottenere le certificazioni più rapidamente

Limiti di Diligent

Ha troppe funzionalità/funzioni per chi cerca solo un sistema di gestione dei rischi

Le integrazioni con strumenti di terze parti sono limitate rispetto alla concorrenza

Prezzi di Diligent

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni approfondite

G2: 4,5/5 (oltre 450 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 80 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Diligent?

Una recensione su G2 recita:

Mi piace il sistema Diligent, è facile da usare e offre un'ottima esperienza per gli utenti, oltre ad essere estremamente utile per organizzare le riunioni del consiglio di amministrazione e caricare rapidamente i documenti; apprezzo la sua efficienza e la compatibilità con diversi sistemi operativi.

Mi piace il sistema Diligent, è facile da usare e offre un'ottima esperienza utente, oltre ad essere estremamente utile per organizzare le riunioni del consiglio di amministrazione e caricare rapidamente i documenti; apprezzo la sua efficienza e la compatibilità con diversi sistemi operativi.

11. OneTrust (Ideale per monitorare i rischi in ecosistemi IT complessi)

tramite OneTrust

Hai difficoltà a calcolare l'impatto dei rischi? OneTrust può effettuare l'automazione di questi calcoli per te e mostrare le priorità di mitigazione del rischio nei singoli contesti. Il software di gestione dei rischi raccoglie inoltre il consenso per la raccolta dei dati in ogni passaggio del percorso del cliente, garantendo la conformità normativa.

Le migliori funzionalità di OneTrust

Forma il tuo personale sulle best practice di valutazione dei rischi con i programmi di formazione e certificazione della piattaforma

Gestisci i dati in modo responsabile con pratiche di IA etiche

Quantifica i rischi in contesti operativi aziendali specifici

Limiti di OneTrust

La funzionalità di reportistica può spesso risultare lenta a causa di bug

Prezzi di OneTrust

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su OneTrust

G2: 4,5/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 30 recensioni)

12. Riskonnect (Ideale per identificare le metriche di rischio chiave)

tramite Riskonnect

Oltre all'identificazione e alla mitigazione dei rischi, Riskonnect mette a disposizione un team dedicato alla conformità normativa per aiutare la tua azienda a districarsi tra le complesse normative e a eseguire valutazioni approfondite.

La piattaforma include la gestione dei cambiamenti normativi, dashboard analitici personalizzabili e un quadro di conformità unificato. Si integra inoltre perfettamente con altri sistemi, semplificando i processi e garantendo che le organizzazioni rimangano proattive nella gestione sia dei rischi che dei requisiti di conformità.

Le migliori funzionalità di Riskonnect

Valuta l'evoluzione delle normative di conformità e adatta di conseguenza le strategie di gestione del rischio

Imposta avvisi automatici per semplificare i processi di identificazione e mitigazione dei rischi

Consulta i responsabili della gestione dei rischi virtuali e gli esperti per risolvere rapidamente le sfide di sicurezza più complesse

Limiti di Riskonnect

La funzionalità di reportistica è difficile da usare per i principianti

Prezzi di Riskonnect

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Riskonnect

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: Il regista francese Albert Lamorisse ha ideato un gioco da tavolo chiamato Risk, che introduce i giocatori alla pianificazione strategica, alla formazione di alleanze e alle conseguenze dell'assunzione di rischi in un'impostazione di gioco di guerra.

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G2: Recensioni insufficienti

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