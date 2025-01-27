15 migliori software per la gestione del rischio d'impresa (ERM) per il 2025

Oggi le aziende devono affrontare una quantità di rischi e incertezze senza precedenti. Interruzioni della catena di approvvigionamento, minacce informatiche, fluttuazioni della valuta, sconvolgimenti geopolitici e molti altri scenari possono compromettere la crescita in qualsiasi momento.

L'implementazione di un programma di Enterprise Risk Management (ERM) aiuta a gestire questi rischi, semplificando la gestione delle attività.

Tuttavia, la gestione manuale dei rischi può richiedere molto tempo. Perché allora non adottare un software di gestione del rischio d'impresa?

Dopo innumerevoli ore di ricerca e test, il team di ClickUp e io abbiamo individuato 15 soluzioni di gestione del rischio di altissimo livello. Questi strumenti offrono funzioni superiori, dagli insight in tempo reale alla gestione della continuità aziendale, e ottimi piani tariffari.

Scopriamoli!

La gestione del rischio d'impresa e la sua importanza

L'Enterprise Risk Management (ERM) ottimizza i processi di gestione del rischio, aiutando l'azienda a identificare e affrontare le potenziali minacce in tutta l'organizzazione. Consente di ridurre i rischi in modo proattivo prima che si aggravino.

Che si tratti di rischi operativi, finanziari o informatici, l'Enterprise Risk Management garantisce che nessun rischio venga trascurato. Vi aiuta ad automatizzare le valutazioni dei rischi, a migliorare la conformità e a aumentare l'efficienza operativa

Con il giusto software di gestione del rischio d'impresa, questo processo diventa molto più gestibile. Risparmia tempo e risorse e migliora il processo decisionale.

Consiglio per i professionisti: Volete garantire la sicurezza dei sistemi della vostra azienda? Utilizzate un efficace per la gestione del rischio di cybersecurity per sistemi sicuri con una migliore identificazione dei rischi.

**Cosa cercare in un software di gestione dei rischi per le aziende?

Quando si cerca il miglior software per la gestione del rischio d'impresa, ci sono alcune funzionalità/funzione che non possono mancare.

Ecco le funzionalità/funzione chiave a cui ho dato priorità quando ho cercato un software efficace che soddisfacesse le mie aspettative:

Dashboard centralizzato: Scegliete un software ERM che consolidi tutti i dati, le valutazioni del rischio e i processi, fornendo informazioni in tempo reale a tutta l'organizzazione

Scegliete un software ERM che consolidi tutti i dati, le valutazioni del rischio e i processi, fornendo informazioni in tempo reale a tutta l'organizzazione **Automazioni nelle valutazioni del rischio: scegliere una soluzione che automatizzi i processi di valutazione del rischiol'identificazione del rischiomonitoraggio e reportistica, riducendo al minimo i lavori richiesti manualmente e garantendo una continua consapevolezza del rischio

Gestione della conformità: Assicurarsi che il software supporti la conformità normativa attraverso il monitoraggio degli indicatori di rischio chiave (KRI) e l'allineamento con le normative sulla privacy e gli standard di settore

Assicurarsi che il software supporti la conformità normativa attraverso il monitoraggio degli indicatori di rischio chiave (KRI) e l'allineamento con le normative sulla privacy e gli standard di settore Visibilità del rischio: Cercate un software che aumenti la visibilità del rischio con mappe di calore e analisi avanzate per monitorare i rischi tra le unità aziendali e migliorare il processo decisionale informato

Cercate un software che aumenti la visibilità del rischio con mappe di calore e analisi avanzate per monitorare i rischi tra le unità aziendali e migliorare il processo decisionale informato Gestione della continuità aziendale: Privilegiare un sistema di gestione della continuità aziendalesoftware di gestione del rischio che supporti i piani di continuità aziendale, aiutando a mitigare i rischi per salvaguardare le prestazioni aziendali a lungo termine

I 15 migliori software per la gestione dei rischi aziendali

Ecco i 15 software per la gestione del rischio d'impresa (ERM) che ho trovato migliori per diverse aziende e che si adattano alle vostre esigenze:

1. ClickUp (il migliore per il monitoraggio completo dei rischi e la collaborazione)

Avete trovato difficile il monitoraggio e la mitigazione dei rischi in modo efficiente? Provate ClickUp -uno strumento di project management all-in-one che offre una potente soluzione di gestione del rischio d'impresa (ERM)!

Gestione efficace dei rischi con le attività di ClickUp

creare attività, assegnare membri del team e date di scadenza e monitorarle con ClickUp Tasks_

Utilizzo ClickUp con il mio team da mesi e sono stupito dai suoi strumenti di gestione intuitivi. Con Attività di ClickUp consente di mirare a rischi complessi e di suddividerli in attività super gestibili. Teams consente di assegnare le attività ai membri del team e di garantire che vengano assegnate le priorità e affrontate in modo efficiente.

Vedi i tuoi rischi in un colpo d'occhio su ClickUp Dashboard

visualizzare i dati relativi ai rischi e gestirne lo stato utilizzando le Dashboard di ClickUp ClickUp Dashboard è eccellente per la visualizzazione dei dati sul rischio e il monitoraggio del tempo degli indicatori chiave di rischio. Ho potuto vedere facilmente i problemi da affrontare e comunicare efficacemente con gli stakeholder, il che mi ha aiutato a prendere rapidamente decisioni informate.

Automatizzare la gestione del rischio con ClickUp Automazioni

automazione di attività e monitoraggio del loro stato con le Automazioni di ClickUp

Avete paura di trascurare o mancare un rischio? Non preoccupatevi; Automazioni ClickUp consente di automatizzare numerose attività e di ottimizzare il flusso di lavoro. Ad esempio, è possibile impostare promemoria automatici per le valutazioni dei rischi e i follower e concentrarsi maggiormente sull'analisi dei rischi.

Creare piani di rischio dettagliati con ClickUp Documenti

modificate i documenti in tempo reale con i team e le parti interessate in ClickUp Docs_

Utilizzo di Documenti ClickUp per creare documenti completi di gestione del rischio che includano strategie e procedure. Questo strumento è ideale per collaborare con i team per aggiornare i piani di gestione del rischio secondo le necessità.

Discutere i rischi insieme alle attività di ClickUp Chat

connettetevi con il vostro team per discutere facilmente grazie a ClickUp Chat

Utilizzare ClickUp Chattare per discutere di rischi potenziali o esistenti facendo riferimento ad attività e documenti. Riduce notevolmente la confusione, mantiene il contesto delle conversazioni e ne mantiene l'attenzione.

Migliorare i rischi usando il modello di lavagna online per la valutazione dei rischi di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Risk-Assessment-Whiteboard-Template-by-ClickUp.png Modello di lavagna online per la valutazione dei rischi di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-375290599&department=pmo&\_gl=1\*pjpw5a\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdJSN1VpaUVfYlCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scaricare questo modello /%cta/

Il Modello di lavagna online per la valutazione dei rischi di ClickUp è stato particolarmente utile per il mio team. Mi ha aiutato a identificare, valutare e dare priorità ai rischi in modo visivo. Include stati personalizzabili per monitorare i livelli di rischio in tempo reale e funzionalità/funzione di collaborazione per garantire che tutti siano aggiornati sulle misure di gestione del rischio.

Tenete traccia di ogni rischio con il modello di registro dei rischi di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/04/ClickUp-Risk-Management-Risk-Register-Template.png Modello di registro dei rischi per la gestione dei rischi di ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-126294038&dipartimento=ingegneria-prodotto&&_gl=1\*1tpfgwd\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRe4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scaricare questo modello /%cta/

Utilizzate il Modello di registro dei rischi di ClickUp che compie un ulteriore passaggio consentendo di monitorare lo stato di ciascun rischio e di adottare misure preventive in anticipo.

Da fare un'analisi approfondita dei rischi con il modello Analisi dei rischi del project management per pianificare un adeguato piano di mitigazione dei rischi. Questo garantirà la sicurezza dei sistemi e aiuterà a evitare rischi futuri per una migliore gestione del tempo.

Utilizzandolo, il mio team potrebbe sviluppare piani proattivi per mitigare e gestire i rischi legati ai costi del progetto assicurando che i progetti rispettino i tempi e il budget.

Pro Tip: Volete semplificare il processo di project management e garantire che i vostri progetti rimangano in linea? Esplorate il 10 migliori modelli di gestione del rischio per il project management in Excel, Word e ClickUp.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Impostazione di obiettivi misurabili per mitigare i rischi e monitoraggio dello stato nel tempo con Obiettivi di ClickUp Brainstorming e visualizzazione di idee per la mitigazione dei rischi in collaborazione con i team utilizzando ClickUp Lavagne online per pianificare la gestione del rischio

Integrate ClickUp con i vostri strumenti preferiti per centralizzare il vostro lavoro e aumentare la produttività con Integrazioni ClickUp Monitorate il tempo dedicato alle attività di gestione del rischio in modo efficace con ClickUp Monitoraggio del tempo Comunicate con il vostro team senza problemi con ClickUp Assegnazione Commenti per assegnare attività di ClickUp o utilizzare ClickUp Chat per discussioni rapide



Limiti di ClickUp

L'app mobile di ClickUp manca di alcune funzioni presenti nella versione desktop

Poiché le funzionalità/funzione sono numerose, lo strumento ha una curva di apprendimento (anche se la banca di tutorial lo rende più facile)

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per $7/mese per membro dell'area di lavoro di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4.000+ recensioni)

2. Archer (il migliore per l'identificazione proattiva dei rischi)

via Archer Archer è uno degli strumenti più flessibili per la gestione del rischio d'impresa. Le sue funzionalità di automazione del flusso di lavoro consentono di risparmiare ore di lavoro manuale.

Grazie alle funzionalità di gestione degli audit e di reportistica personalizzabile, semplifica il monitoraggio della conformità e migliora il processo decisionale.

Le migliori funzionalità/funzione di Archer

Garantire la conformità agli standard di settore con funzionalità/funzione integrate di gestione della conformità

Semplificarela valutazione dei progetti e identificare i rischi con valutazioni automatizzate dei rischi

Centralizzare la gestione del rischio per garantire responsabilità e coerenza

Limiti di Archer

Archer non è così moderno rispetto ai suoi concorrenti

Richiede un notevole supporto da parte del fornitore e dell'IT per la gestione continua

Prezzi di Archer

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Archer

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. MetricStream (il migliore per accedere agli approfondimenti sui dati di rischio)

via MetricStream MetricStream è un programma completo di Software GRC che mi aiutasse a valutare i rischi e offrisse approfondimenti in tempo reale sui dati relativi ai rischi.

Grazie alla sua interfaccia personalizzabile, è possibile adattare i report agli specifici oggetti aziendali. Grazie alla funzionalità/funzione di analisi avanzata di MetricStream, è possibile analizzare le tendenze del rischio e prendere rapidamente decisioni informate.

Le migliori funzionalità/funzioni di MetricStream

Automazioni nella creazione, distribuzione e applicazione delle policy per una governance semplificata

Garantire l'allineamento in tempo reale alle normative in evoluzione come GDPR e SOC 2

Visualizzazione dei rischi e semplificazione dell'identificazione dei rischi grazie alle mappe di calore

Limiti di MetricStream

Presenta una curva di apprendimento molto ripida e un'esperienza utente poco intuitiva

Le prestazioni del sistema possono rallentare con insiemi di dati più grandi

Prezzi dietricStream

Prezzi personalizzati

Valutazioni e giudizi su MetricStream

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. SureCloud (il migliore per la gestione del rischio di terze parti)

via SureCloud SureCloud offre un programma di gestione del rischio per centralizzare e semplificare la gestione del rischio in tutta l'organizzazione. Il suo modulo di gestione dei rischi di terzi mi ha aiutato a gestire facilmente i rischi legati ai fornitori.

Ho trovato molto utile il suo dashboard dei rischi in tempo reale. Permette di ottenere visibilità immediata sui rischi emergenti e di individuare potenziali problemi prima che si aggravino.

Le migliori funzionalità/funzioni di SureCloud

Ricevere avvisi per attività ad alto rischio

Visualizzazione dei dati su dashboard per ottenere approfondimenti sulle tendenze del rischio

Garantire la conformità di terzi alle politiche interne

Limiti di SureCloud

Gli strumenti di reportistica e dashboard mancano di diverse funzionalità/funzioni moderne degli strumenti di BI

SureCloud non offremodelli di valutazione del rischio Prezzi di SureCloud

Prezzi personalizzati

Valutazioni e giudizi su SureCloud

G2: 4.3/5 (30+ recensioni)

4.3/5 (30+ recensioni) Capterra: N/A

5. Diligent (il migliore per la gestione centralizzata dei dati sul rischio)

via Diligente OneTrust offre un efficace programma di gestione del rischio per le grandi aziende. Le sue valutazioni automatizzate del rischio semplificano i controlli di conformità, rendendo la reportistica normativa molto più gestibile.

Il dashboard di OneTrust è particolarmente utile per monitorare in tempo reale i vari livelli di rischio.

Le migliori funzionalità/funzione di OneTrust

Automazioni delle attività di conformità per GDPR e CCPA

Accesso ai dashboard per la visibilità in tempo reale della conformità

Organizzare politiche e procedure per la conformità ISO e SOC

Limiti di OneTrust

OneTrust è difficile da integrare con altri sistemi

Gli utenti con aziende di piccole dimensioni lo considerano costoso

Prezzi di OneTrust

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di OneTrust

G2: 4.3/5 (140+ recensioni)

4.3/5 (140+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (30+ recensioni)

7. Resolver (il migliore per la visualizzazione dei rischi e il monitoraggio delle minacce)

via Resolver Resolver è ottimo per il monitoraggio dei rischi emergenti e la visualizzazione immediata delle nuove minacce. Mi ha aiutato a identificare i rischi potenziali e a implementare in modo efficiente i lavori richiesti.

Con la sua visualizzazione dei rischi, mappa le minacce in modo da poter capire come i rischi di un dipartimento potrebbero avere un impatto su un altro.

Le migliori funzionalità/funzione di Resolver

Impostazionemitigazione del rischio flussi di lavoro e promemoria senza doverli inserire manualmente

Visibilità immediata dei rischi emergenti grazie a dashboard dettagliate

Generazione di reportistica pronta per la revisione con pochi clic

Limiti del risolutore

Il processo di implementazione richiede l'assistenza di esperti IT

La gestione dei dashboard è difficile a causa del loro livello di dettaglio

Prezzi del risolutore

Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni del risolutore

G2: 4.4/5 (100+ recensioni)

4.4/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (40+ recensioni)

8. Camms.Risk (il migliore per la gestione degli incidenti e il monitoraggio dei rischi)

via Cammsgroup Camms.Risk offre una soluzione GRC completa ed è incredibile per gestire gli incidenti e garantire la conformità alle varie normative. I suoi modelli precostituiti e il dashboard di facile utilizzo semplificano l'identificazione, l'assegnazione e il monitoraggio dei rischi.

È inoltre possibile utilizzare le numerose altre funzionalità di Camms.Risk, come i registri dei rischi personalizzabili, il monitoraggio in tempo reale e la gestione dei flussi di lavoro per orientare le strategie di rischio agli obiettivi aziendali.

Le migliori funzionalità/funzione di Camms.Risk

Automazioni dei flussi di lavoro per la gestione degli incidenti e il monitoraggio della conformità

Visualizzazione dei dati con dashboard interattivi e strumenti di reportistica

Tracciamento dei rischi con registri dei rischi personalizzabili e dashboard in tempo reale

Limiti dei rischi

L'interfaccia utente non è molto intuitiva

Manca la capacità di quantificare i rischi per una migliore valutazione

Camms.Risk pricing

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Camms.Risk

G2: 4.5/5 (60+ recensioni)

4.5/5 (60+ recensioni) Capterra: N/A

9. Onspring (il migliore per la centralizzazione dei dati di gestione del rischio e della conformità)

via {\an8}Sulla primavera Onspring offre processi di gestione del rischio e consente di gestire le minacce in vari ambiti, come quello finanziario, operativo e reputazionale, in un unico luogo.

La funzionalità/funzione di registro dei rischi è utile anche per organizzare le minacce in gerarchie e fornire aggiornamenti automatici in base ai livelli di tolleranza.

Le migliori funzionalità/funzione di Onspring

Automazioni dei flussi di lavoro per le valutazioni del rischio, gli audit e i controlli

Generazione di informazioni sui rischi in tempo reale per migliorare le decisioni aziendali

Utilizzo di analisi avanzate per rilevare le anomalie

Limiti di Onspring

Presenta una curva di apprendimento più ripida per gli utenti non tecnici

Ha opzioni di personalizzazione limitate per i reportistica di rischio

Prezzi di Onspring

Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni Onspring

G2: 4.7/5 (50+ recensioni)

4.7/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (70+ recensioni)

10. SAI360 (migliore per la gestione della conformità e per l'automazione dei flussi di lavoro)

via SAI360 Il sistema di gestione del rischio di SAI360, che automatizza i flussi di lavoro e le notifiche e monitora le minacce, si è rivelato piuttosto efficace per i miei lavori richiesti.

Anche i dashboard preconfigurati forniscono informazioni in tempo reale su vari rischi, come quelli legati alla cybersecurity e alle terze parti. Questo può aiutarvi a prendere decisioni aziendali più rapide e intelligenti.

Le migliori funzionalità/funzione di SAI360

Sfruttare i quadri normativi preconfigurati per soddisfare i requisiti di conformità

Generazione di reportistica dettagliata e personalizzata per i diversi stakeholder

Impostazione di avvisi e notifiche automatiche per le valutazioni e gli audit

Limiti di SAI360

Sono stati segnalati tempi di caricamento lenti e ritardi nel sistema

Non si integra bene con gli strumenti per i big data

Prezzi diSAI360

Prezzi personalizzati

Valutazioni e giudizi diSAI360

G2: 4.1/5 (100+ recensioni)

4.1/5 (100+ recensioni) Capterra: N/A

11. ServiceNow GRC (il migliore per risolvere i problemi di conformità)

via ServiceNow GRC ServiceNow GRC offre approfondimenti in tempo reale e automazione dei flussi di lavoro, ottimi per snellire la gestione dei rischi e ridurre il lavoro richiesto.

È possibile utilizzare ServiceNow GRC per gestire rischi come le minacce alla sicurezza informatica, i problemi di conformità e la gestione dei fornitori. È anche molto efficace per centralizzare tutti i dati sui rischi in un unico luogo, semplificando il monitoraggio e la mitigazione dei rischi.

Le migliori funzionalità/funzione di ServiceNow GRC

Automazioni per snellire i processi di conformità di routine

Accesso a informazioni istantanee e visualizzazione dei dati per migliorare il processo decisionale

Automazioni nella gestione degli audit per dare priorità ai rischi e snellire i flussi di lavoro

Limiti di ServiceNow GRC

L'interfaccia utente è complessa e poco intuitiva

Comporta una curva di apprendimento dopo l'implementazione dello strumento

Prezzi di ServiceNow GRC

Prezzi personalizzati

Valutazioni e giudizi su ServiceNow GRC

G2: 4.4/5 (20+ recensioni)

4.4/5 (20+ recensioni) Capterra: N/A

12. LogicManager (migliore per la gestione di un panorama di rischio complesso)

via LogicManager LogicManager è un noto strumento di gestione del rischio d'impresa progettato per aiutarvi ad anticipare e mitigare i rischi. Aiuta a dare priorità ai rischi aziendali collegandoli agli obiettivi organizzativi.

L'analisi guidata dall'IA di Logic Manager mi ha aiutato a identificare la probabilità di rischio che mi sarebbe sfuggita manualmente e mi ha aiutato a prendere decisioni più intelligenti per l'azienda.

**Per saperne di più Cos'è un piano di emergenza e come svilupparlo?

Le migliori funzionalità/funzione di LogicManager

Identificare i rischi e mitigarli efficacemente in tutti i reparti

Trasformare i dati in relazioni chiare con la reportistica automatizzata

Monitoraggio di tutti gli incidenti di rischio in un unico luogo

Limiti di LogicManager

Poco personalizzabile e privo di molte integrazioni critiche

Presenta difficoltà nel misurare l'efficacia delle attività GRC

Prezzi di LogicManager

Prezzo personalizzato

Valutazioni e giudizi su LogicManager

G2: 4.6/5 (50+ recensioni)

4.6/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (20+ recensioni)

13. LogicGate (il migliore per la quantificazione e la valutazione dei rischi)

via LogicGate LogicGate ottimizza efficacemente i processi di gestione del rischio. La sua funzionalità/funzione di valutazione dei rischi include un punteggio preconfigurato, che ritengo sia un'ottima funzionalità per aiutarvi a valutare i rischi e ad assegnare immediatamente le mitigazioni.

Le dashboard personalizzabili e le simulazioni Monte Carlo di LogicGate aiutano inoltre a quantificare i rischi in termini finanziari per migliorare il processo decisionale.

Le migliori funzionalità/funzioni di LogicGate

Personalizzazione di reportistica e dashboard per il coinvolgimento degli stakeholder

Semplificare i processi di conformità grazie a flussi di lavoro preconfigurati

Visualizzazione dei rischi con heatmap, grafici a barre e altro ancora

Limiti di LogicGate

La configurazione iniziale richiede conoscenze tecniche adeguate

Velocità di reportistica più lenta in caso di carichi di dati pesanti

Prezzi di LogicGate

Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di LogicGate

G2: 4.6/5 (150+ recensioni)

4.6/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (60+ recensioni)

14. AuditBoard (il migliore per l'automazione della valutazione del rischio per una rapida comprensione)

via AuditBoard AuditBoard è uno strumento ERM affidabile che semplifica il monitoraggio e la gestione dei rischi in tutta l'organizzazione. La sua funzionalità/funzione di RiskOversight centralizza la gestione dei rischi: ciò significa che posso evitare di passare al setaccio i dati, semplificare le valutazioni e identificare rapidamente i rischi.

Le migliori funzionalità/funzione di AuditBoard

Archiviare i documenti di audit e accedervi facilmente

Ricevere avvisi per i rischi e gestire la conformità in modo proattivo

Automazioni per la valutazione dei rischi e loro rapida identificazione

Limiti di AuditBoard

Tempi di risposta del supporto clienti più lenti, con conseguenti ritardi nella risoluzione di problemi critici

L'interfaccia non è intuitiva per i nuovi utenti, il che rallenta l'adozione del software

Prezzi di AuditBoard

Prezzi personalizzati

Valutazioni e giudizi di AuditBoard

G2: 4.6/5 (1000+ recensioni)

4.6/5 (1000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (300+ recensioni)

15. Fusion Risk Management (il migliore per la semplificazione dei processi di recupero)

via Fusion Fusion è un altro potente software di gestione del rischio aziendale che aiuta a valutare i rischi dell'organizzazione e a creare programmi di continuità aziendale efficaci.

Utilizzando le sue funzionalità/funzione chiave, come la valutazione del rischio e dell'impatto, il disaster recovery IT e la mappatura delle dipendenze, è possibile raccogliere dati in tempo reale tra i vari reparti e dare priorità ai lavori richiesti.

Le migliori funzionalità/funzione di Fusion

Mappa e analisi delle interdipendenze tra le unità aziendali

Semplificare la risposta agli incidenti e i lavori richiesti con processi automatizzati

Accesso a dati e analisi in tempo reale per un processo decisionale informato

Limiti di Fusion

L'integrazione con altri sistemi ostacola il flusso continuo dei dati tra le piattaforme

Complesso per i principianti, richiede una curva di apprendimento ripida

Prezzi di Fusion

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Fusion

G2: 4.4/5 (120+ recensioni)

4.4/5 (120+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (40+ recensioni)

Ottimizzate i vostri processi di gestione del rischio con ClickUp

La scelta del giusto software ERM o di gestione del rischio d'impresa può risultare difficile e travolgente con le tante opzioni disponibili. Con questo elenco selezionato a mano, valutiamo attentamente i 15 strumenti migliori per voi, considerando le loro funzionalità/funzioni, i loro svantaggi significativi e le recensioni degli utenti.

Nel caso in cui il processo sia dubbio o richieda molto tempo, abbiate fiducia, ascoltate il nostro consiglio e scegliete ClickUp, una piattaforma di produttività all-in-one che offre una suite completa di funzionalità/funzione in grado di ottimizzare i processi di gestione del rischio.

Siete pronti a fare il prossimo passaggio? Iscrivetevi a ClickUp e scoprite come trasforma i vostri lavori richiesti per la gestione del rischio!