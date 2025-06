Principali KPI per la gestione dei rischi: esempi, strumenti e best practice

Gli indicatori chiave di prestazione (KPI) per la gestione dei rischi sono molto più che semplici numeri su un dashboard. Fungono da sistema di avviso preventivo per l'organizzazione, identificando i potenziali rischi prima che si aggravino, e da roadmap per la crescita, evidenziando le opportunità di miglioramento.

Con i KPI per la gestione dei rischi, puoi bilanciare il quadro generale con i dettagli critici. Ti aiutano a identificare e affrontare potenziali vulnerabilità e a rafforzare la tua strategia di rischio.

Quindi, sia che stiate perfezionando il vostro approccio attuale o partendo da zero, questo blog è qui per aiutarvi a orientarvi nella complessità dei KPI di gestione dei rischi.

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Ecco una rapida panoramica dei KPI relativi alla gestione dei rischi e della loro importanza: I KPI di gestione dei rischi sono metriche misurabili che aiutano le organizzazioni a identificare, valutare e mitigare i rischi nei settori finanziario, operativo e della sicurezza informatica

Il monitoraggio di indicatori principali quali rischi mitigati, esposizione al rischio, MTTD (tempo medio di rilevamento), MTTR (tempo medio di ripristino), tempi di inattività del sistema di inventario e altro ancora garantisce una mitigazione proattiva dei rischi e la stabilità operativa

Un monitoraggio efficace dei KPI migliora il processo decisionale, aumenta la conformità e allinea i programmi di gestione dei rischi agli obiettivi aziendali

Per analizzare i KPI relativi alla gestione dei rischi, è necessario allineare i KPI agli obiettivi aziendali, utilizzare dashboard centralizzate e implementare flussi di lavoro automatizzati

Garantire la qualità e l'accuratezza dei dati è una sfida comune nell'implementazione dei KPI di gestione dei rischi. È possibile superare questa sfida conducendo audit regolari dei dati

Che cos'è la gestione dei rischi?

La gestione del rischio aziendale è il processo sistematico di identificazione, valutazione e mitigazione dei rischi potenziali che potrebbero influire negativamente sugli obiettivi e sulle prestazioni aziendali di un'organizzazione.

Ciò comporta l'analisi dei rischi finanziari, operativi, strategici o relativi alla conformità e l'implementazione di strategie per ridurne al minimo l'impatto. Il processo di gestione dei rischi include in genere i seguenti passaggi:

🔍 Identificazione dei rischi: riconoscere i potenziali fattori di rischio che potrebbero influire sull'azienda

🎯 Valutazione dei rischi: valutare la probabilità e il potenziale impatto di questi rischi

🛡️ Mitigazione dei rischi: implementazione di strategie per ridurre al minimo o eliminare i rischi identificati

👀 Monitoraggio dei rischi: supervisione continua dell'ambiente di rischio e dell'efficacia delle misure di mitigazione

Ricordate che la gestione dei rischi non si limita all'eliminazione dei rischi. È necessario identificare, dare priorità e gestire i rischi in modo efficiente per aumentare l'efficienza operativa. Una gestione efficace dei rischi richiede un perfetto equilibrio tra assunzione e mitigazione dei rischi.

Cosa sono i KPI per la gestione dei rischi?

I KPI di gestione dei rischi sono metriche quantificabili utilizzate per valutare l'efficacia delle strategie di gestione dei rischi di un'organizzazione. Forniscono informazioni dettagliate sull'efficacia con cui vengono identificati, valutati e mitigati i rischi potenziali, garantendo che un'azienda raggiunga i propri obiettivi con interruzioni minime e sviluppi resilienza.

🧠 Lo sapevate? I KPI di gestione dei rischi sono diversi dagli indicatori chiave di rischio (KRI). I KPI misurano l'esito positivo, ovvero il grado di raggiungimento degli obiettivi aziendali. Ad esempio, il tasso di fidelizzazione dei clienti o la crescita dei ricavi in un progetto. Al contrario, i KRI misurano le potenziali minacce e fungono da segnali di allarme precoci. Ad esempio, un elevato turnover dei dipendenti o un aumento dei reclami dei clienti potrebbero indicare rischi futuri.

Importanza dei KPI nella gestione dei rischi

I KPI aiutano a trasformare i rischi astratti in dati quantificabili, aiutando le aziende a monitorare l'esposizione al rischio, misurare l'esito positivo del lavoro richiesto per la mitigazione e allineare la gestione dei rischi agli obiettivi aziendali.

Ecco i vantaggi chiave del monitoraggio delle metriche di gestione dei rischi:

Rilevamento precoce dei rischi: identifica i potenziali rischi prima che si aggravino, riducendo al minimo l'impatto

Priorità dei rischi: concentra le risorse sui rischi ad alto impatto per ottimizzare il lavoro richiesto per la mitigazione

Conformità e governance efficaci: garantite il rispetto degli standard normativi e dimostrate la dovuta diligenza

Miglioramento continuo: monitorate lo stato, identificate i modelli e perfezionate le strategie di gestione dei rischi nel tempo per migliorare la sicurezza dell'organizzazione

Senza KPI di gestione dei rischi, le organizzazioni rischiano di operare alla cieca, rendendosi vulnerabili a interruzioni impreviste. Impostando benchmark chiari, le aziende garantiscono che la gestione dei rischi non sia solo un esercizio teorico, ma un processo pratico e continuo.

🌻 Esempio: Nel 2018, Tesla ha dovuto affrontare un'indagine sulle lesioni sul lavoro nella sua fabbrica di Fremont. Ha monitorato attentamente il KPI relativo al tasso di frequenza degli incidenti (IFR) e ha identificato le aree con tassi di infortunio più elevati. Ciò ha migliorato il tasso di infortunio di Tesla del 5 %, un risultato migliore della media del settore.

Aree rilevanti nella gestione dei rischi

Il rischio è ovunque: che si tratti di una crisi finanziaria, di un attacco informatico o di una decisione aziendale sbagliata. Ecco perché la gestione dei rischi deve estendersi a più ambiti, affrontando sfide aziendali distinte.

Di seguito è riportato un elenco delle aree chiave rilevanti nella gestione dei rischi:

Tipo di rischio Descrizione Rischio finanziario Comprende la gestione dei rischi relativi alle fluttuazioni del mercato, ai crediti inesigibili, alla carenza di liquidità e alle perdite sugli investimenti. Pensate a un crollo del mercato azionario che spazza via gli investimenti Rischio operativo Copre i rischi derivanti da guasti interni, errori umani, guasti tecnologici o interruzioni della catena di fornitura Rischio di conformità Garantisce la conformità ai requisiti normativi e agli standard di settore per evitare sanzioni legali e danni alla reputazione. Ad esempio, un'azienda sanitaria monitora il tasso di conformità HIPAA per evitare violazioni della privacy dei dati Rischio strategico Riguarda le decisioni aziendali a lungo termine, la concorrenza di mercato e i cambiamenti esterni che influenzano gli obiettivi organizzativi Rischio legale Si occupa dell'esposizione a cause legali, controversie contrattuali, problemi di proprietà intellettuale e violazioni normative. Un buon esempio potrebbe essere quello di un'azienda citata in giudizio per violazione di brevetto Rischio di sicurezza informatica Protegge da violazioni dei dati, hacking, malware e altre minacce digitali che possono compromettere le informazioni sensibili Rischio reputazionale Affronta i potenziali danni all'immagine del marchio dovuti a pubblicità negativa, insoddisfazione dei clienti o mancanze etiche

🧠 Lo sapevate? I KPI risalgono al 1870, quando emersero durante il movimento per l'efficienza industriale. Successivamente, nel XX secolo, pensatori influenti come Frederick W. Taylor e Peter Drucker hanno perfezionato e ampliato queste idee, introducendole nelle moderne pratiche di gestione.

KPI essenziali per la gestione dei rischi

Il monitoraggio dei KPI di rischio corretti è fondamentale per rimanere all'avanguardia. È possibile individuare tempestivamente potenziali minacce, adeguare il proprio approccio in tempo reale e prevenire i rischi prima che si trasformino in crisi.

Discutiamo i KPI di gestione dei rischi più importanti che i team di gestione dei rischi dovrebbero monitorare.

Gestione dei rischi aziendali: misurazione e audit interno

Il monitoraggio di metriche di rischio specifiche è essenziale per identificare e mitigare i rischi all'interno di un'azienda. Di seguito sono riportati diversi KPI critici visualizzati attraverso una lente di gestione del rischio aziendale:

1. Rischi identificati

Questo KPI monitora il numero di rischi che un'organizzazione ha riconosciuto. Identificare i rischi in anticipo consente ai responsabili della gestione dei rischi di intraprendere azioni preventive contro i rischi emergenti ed evitare costose sorprese. Ciò può includere rischi relativi alle operazioni, alla finanza, alla sicurezza informatica e alla conformità. Un registro dei rischi ben gestito aiuta a dare priorità alle minacce e garantisce un uso efficiente delle risorse.

🌟 Come monitorarlo in modo efficace: Identifica la gravità dei rischi individuati, stabilendo se si tratta di rischi a basso impatto o se hanno un impatto medio o elevato.

2. Esposizione al rischio

L'esposizione al rischio misura il danno potenziale di un rischio. Aiuta le aziende a comprendere la gravità delle minacce e a stabilire le priorità del lavoro richiesto per mitigarle. Questo KPI è spesso misurato in termini finanziari, ma può anche includere impatti reputazionali o operativi. Comprendendo i livelli di esposizione, le aziende possono stabilire i limiti di tolleranza al rischio e allocare le risorse in modo efficace.

🌟 Come monitorarlo in modo efficace: Classificate i rischi (ad esempio, finanziari, operativi, di sicurezza informatica, di conformità) e monitorate le tendenze nel tempo per individuare potenziali minacce.

3. Mitigazione dei rischi

Questo KPI misura l'efficacia con cui un'organizzazione riduce o controlla i rischi. Una mitigazione efficace dei rischi include misure preventive, piani di emergenza e miglioramenti dei processi. Valutazioni regolari garantiscono che le strategie rimangano pertinenti ed efficaci.

🌟 Come monitorarlo in modo efficace: Assegna un punteggio (da 1 a 10 o Basso-Medio-Alto) a ciascun rischio in base all'impatto e alla probabilità. Tieni traccia di come il punteggio cambia dopo il lavoro richiesto per mitigare il rischio, al fine di misurarne lo stato.

4. Frequenza dei rischi

La frequenza del rischio tiene traccia della frequenza con cui un particolare rischio si verifica in un determinato periodo. I rischi frequenti possono indicare punti deboli nei processi o nei controlli di rischio attuali. Il monitoraggio di questo KPI aiuta le aziende a individuare modelli ricorrenti e ad adottare misure correttive.

🌟 Come monitorarlo in modo efficace: Utilizza una media mobile di 3 o 6 mesi per calcolare la frequenza del rischio. Questo appiana le fluttuazioni e rivela le tendenze a lungo termine.

5. Costi del rischio

I costi di rischio si riferiscono all'impatto finanziario dei rischi su un'azienda. Ciò include perdite dirette, come multe legali o violazioni dei dati, e costi indiretti come danni alla reputazione.

🌟 Come monitorarlo in modo efficace: Tenete un registro centralizzato dei costi di rischio per documentare le perdite finanziarie, le sanzioni legali e le spese di mitigazione. Potete anche confrontare i costi di rischio con gli investimenti di mitigazione per garantire una gestione dei rischi efficiente in termini di costi.

6. Consapevolezza dei rischi da parte dei dipendenti

I dipendenti svolgono un ruolo cruciale nell'identificazione e nella reportistica dei rischi nelle loro operazioni quotidiane. Questo KPI misura il grado di comprensione e risposta dei dipendenti ai rischi. Una forza lavoro in grado di riconoscere le potenziali minacce può prevenire gli incidenti prima che si aggravino.

🌟 Come monitorarlo in modo efficace: Utilizza classifiche o sistemi a punti per la reportistica dei rischi, l'individuazione di email di phishing o il superamento di quiz. Puoi anche condurre esercitazioni sulla sicurezza o simulazioni di violazioni della conformità per misurare le risposte dei dipendenti.

7. Conformità normativa

Questo KPI monitora l'efficacia con cui un'azienda rispetta le normative legali e di settore. La non conformità può comportare multe, cause legali e danni alla reputazione. Audit regolari, formazione sulla conformità e politiche interne rigorose aiutano le organizzazioni a rimanere conformi.

🌟 Come monitorarlo in modo efficace: Implementa un sistema di gestione della conformità, conduci audit regolari, monitora le tendenze di conformità e intraprendi azioni correttive per le aree non conformi.

🧠 Lo sapevate? La Fondazione Raspberry Pi monitora i limiti di credito dei clienti in base alla loro cronologia dei pagamenti come KPI. La Fondazione rivede regolarmente i limiti di credito con la cronologia delle scadenze e degli incassi per mitigare i potenziali rischi di credito.

📮ClickUp Insight: il 92% dei lavoratori utilizza metodi incoerenti per monitorare gli elementi di azione, con conseguenti decisioni mancate e ritardi nell'esecuzione. Che si tratti di inviare note di follow-up o di utilizzare fogli di calcolo, il processo è spesso frammentato e inefficiente. La soluzione di gestione delle attività di ClickUp garantisce una conversione perfetta delle conversazioni in attività, consentendo al team di agire rapidamente e rimanere allineato.

Sicurezza informatica e sicurezza delle reti: monitoraggio degli attacchi informatici

I KPI relativi ai rischi di sicurezza informatica aiutano le organizzazioni a misurare l'efficacia delle loro strategie di sicurezza, identificare le vulnerabilità e migliorare la risposta agli incidenti. Di seguito sono riportati i KPI chiave che forniscono informazioni utili sulla posizione di un'organizzazione in materia di sicurezza informatica:

1. Valutazioni della sicurezza

Le valutazioni di sicurezza sono punteggi che valutano oggettivamente la posizione di un'organizzazione in materia di sicurezza informatica. Queste valutazioni sono spesso generate da piattaforme di terze parti e si basano su fattori quali la sicurezza degli endpoint, la cadenza delle patch, la sicurezza delle applicazioni web, la sicurezza della rete, i rischi di phishing, lo stato di salute del DNS e altro ancora.

🌟 Come monitorarlo in modo efficace: Utilizza piattaforme come SecurityScorecard che forniscono valutazioni della sicurezza in tempo reale, con un voto in lettere da A a F su 10 categorie di sicurezza. Ciò consente alle organizzazioni di confrontare le prestazioni di sicurezza informatica con gli standard del settore.

2. Tempo medio di rilevamento (MTTD)

L'MTTD misura il tempo medio necessario per identificare una minaccia o una violazione della sicurezza. Un MTTD più basso indica un sistema di rilevamento più efficiente, che riduce i potenziali danni causati dagli attacchi informatici. Ad esempio, se l'MTTD di un'organizzazione è di 48 ore, significa che occorrono in media due giorni per rilevare una minaccia.

MTTD = Tempo totale necessario per rilevare gli incidenti / Numero di incidenti

🌟 Come monitorarlo in modo efficace: implementa strumenti di gestione delle informazioni e degli eventi di sicurezza (SIEM) come Splunk o Datadog per aggregare gli avvisi di sicurezza e rilevare le minacce in tempo reale.

3. Tempo medio di risoluzione (MTTR)

MTTR misura il tempo medio necessario per contenere e risolvere un incidente di sicurezza dopo il rilevamento. Un MTTR più basso indica un processo di risposta agli incidenti più efficace.

Ad esempio, un MTTR di 4 ore rispetto a un MTTR di 5 o 8 ore significa che l'organizzazione è in grado di risolvere rapidamente gli incidenti. Gli strumenti di automazione e piani di risposta agli incidenti ben definiti possono migliorare significativamente l'MTTR.

MTTR = Tempo totale impiegato per risolvere gli incidenti / Numero di incidenti

🌟 Come monitorarlo in modo efficace: utilizza i dati storici per impostare una soglia MTTR accettabile e configurare avvisi in tempo reale per le deviazioni.

4. Tasso di applicazione delle patch di vulnerabilità (VPR)

Questo KPI monitora il numero medio di giorni necessari per applicare le patch alle vulnerabilità note. Un ciclo di patch più breve riduce le opportunità a disposizione degli aggressori.

Ad esempio, se un'organizzazione impiega 10 giorni per correggere vulnerabilità critiche, è esposta a un rischio maggiore rispetto a un'organizzazione che applica le patch entro 48 ore.

VPR = Numero di vulnerabilità corrette/Numero totale di vulnerabilità identificate

🌟 Come monitorarlo in modo efficace: definire scadenze per l'applicazione delle patch in base al rischio (ad esempio, le vulnerabilità critiche devono essere corrette entro 48 ore).

5. Gestione degli accessi (e percentuale di esito positivo dell'autenticazione degli utenti)

Il KPI relativo alla gestione degli accessi misura l'efficacia dei processi di autenticazione e autorizzazione degli utenti. Tiene traccia della percentuale di accessi riusciti rispetto ai tentativi falliti. Limitare gli utenti con accesso amministrativo e garantire password complesse e dati biometrici può aumentare il tasso di esito positivo dell'autenticazione degli utenti.

Un alto tasso di esito positivo con un numero minimo di tentativi falliti può indicare la presenza di controlli di accesso robusti. L'autenticazione a più fattori (MFA) e i controlli di accesso basati sui ruoli (RBAC) sono fondamentali per migliorare questo KPI.

🌟 Come monitorarlo in modo efficace: Imposta il rilevamento delle anomalie per segnalare accessi ripetuti non riusciti, tentativi di accesso non autorizzati o geolocalizzazioni insolite.

6. Traffico non umano (NHT)

NHT misura la percentuale di traffico proveniente da bot, script o sistemi automatizzati anziché da utenti umani. Un NHT elevato può indicare attività dannose come scraping, attacchi DDoS o credential stuffing. Il monitoraggio regolare dell'NHT può aiutare le organizzazioni a identificare e bloccare il traffico sospetto.

🌟 Come monitorarlo in modo efficace: Utilizza firewall per applicazioni web (WAF) e soluzioni di gestione dei bot per monitorare e mitigare efficacemente gli attacchi NHT.

7. Costo per incidente

Il costo per incidente misura l'impatto finanziario di un incidente di sicurezza informatica, inclusi i costi diretti (ad esempio, riparazione, multe) e i costi indiretti (ad esempio, danni alla reputazione, tempi di inattività). La riduzione di questo costo comporta investimenti in misure di sicurezza proattive e nella pianificazione della risposta agli incidenti.

Costo per incidente = Costo totale degli incidenti / Numero di incidenti

🌟 Come monitorarlo in modo efficace: monitorate separatamente i costi relativi a risposta, risoluzione, tempi di inattività, spese legali, danni alla reputazione e sanzioni per non conformità. Ciò consente di identificare le aree che contribuiscono maggiormente all'impatto finanziario.

📖 Per saperne di più: Esempi e modelli di indicatori chiave di prestazione (KPI)

Pianificazione della catena di fornitura e della continuità aziendale

Le aziende della catena di fornitura possono migliorare le proprie prestazioni, garantire la continuità aziendale e mantenere un vantaggio competitivo sul mercato monitorando i KPI comuni per la gestione dei rischi nella catena di fornitura.

1. Consegna puntuale

La puntualità delle consegne misura la percentuale di ordini consegnati ai clienti entro i tempi concordati. Questo KPI riflette l'efficienza della catena di fornitura nel soddisfare le aspettative dei clienti.

Un elevato tasso di puntualità nelle consegne indica un coordinamento efficace tra approvvigionamento, produzione e logistica. Il monitoraggio costante di questo KPI aiuta a identificare i colli di bottiglia, ridurre i rischi e individuare le aree di miglioramento nel processo di consegna.

🌟 Come monitorarlo in modo efficace: Monitora le consegne corrette al primo tentativo (FTR), che mostrano la frequenza con cui le consegne vengono completate senza necessità di rielaborazioni o correzioni.

2. Giorni commerciali di inventario

Il rapporto tra giorni di vendita e inventario (DSI) indica il numero medio di giorni necessari a un'azienda per vendere l'intero inventario. Fornisce informazioni dettagliate sull'efficienza della gestione dell'inventario e sulla domanda dei prodotti.

Un DSI più basso suggerisce un efficiente turnover delle scorte, mentre un DSI più alto può indicare un eccesso di scorte o prodotti a bassa rotazione, con un conseguente aumento del rischio.

🌟 Come monitorarlo in modo efficace: Confronta le tendenze DSI con le previsioni commerciali per ottimizzare i punti di riordino ed evitare l'eccesso di scorte. Inoltre, se disponi di più magazzini o negozi, monitora il DSI per posizione per identificare le aree con scorte a bassa rotazione.

3. Costo di trasporto per tonnellata spedita

Questo KPI di rischio misura il costo medio sostenuto per spedire un'unità di merce. Include le spese relative al trasporto, al carburante, alla movimentazione e altri costi logistici. Il monitoraggio del costo di trasporto per tonnellata spedita consente alle aziende di valutare l'efficacia in termini di costi dei propri metodi di spedizione e di identificare opportunità di riduzione dei costi.

La distanza di spedizione, la modalità di trasporto, i prezzi del carburante e il volume delle spedizioni sono fattori chiave che incidono sui costi di trasporto. L'ottimizzazione dei percorsi, il consolidamento delle spedizioni e la negoziazione di tariffe vantaggiose con i vettori possono aiutare a ridurre queste spese e questi rischi.

🌟 Come monitorarlo in modo efficace: Utilizza sistemi ERP o di gestione dei trasporti come SAP, Oracle o FreightPOP per raccogliere i costi di spedizione in tempo reale e classificare le spese (carburante, spese di trasporto, magazzinaggio, ecc.) per individuare i fattori di costo.

4. Rotazione delle scorte

Il turnover dell'inventario indica quante volte l'inventario di un'azienda viene venduto e sostituito in un determinato periodo. Riflette l'efficienza della gestione dell'inventario e la domanda di prodotti.

Un tasso di turnover elevato indica una gestione efficace dell'inventario, mentre un tasso più basso può suggerire un eccesso di scorte o un calo delle vendite. Un elevato turnover dell'inventario riduce anche i costi di magazzino, minimizza il rischio di obsolescenza e migliora il flusso di cassa.

🌟 Come monitorarlo in modo efficace: Monitorate separatamente il turnover degli elementi ad alta domanda, stagionali e a bassa rotazione per ottimizzare i livelli delle scorte.

5. Tasso di esaurimento delle scorte dovuto all'inesattezza delle previsioni

Questo KPI misura la frequenza delle rotture di stock derivanti da previsioni inaccurate della domanda. Le rotture di stock frequenti possono comportare perdite commerciali e una diminuzione della fiducia dei clienti.

È possibile migliorare l'accuratezza delle previsioni utilizzando analisi avanzate, incorporando dati commerciali in tempo reale e collaborando strettamente con i fornitori.

🌟 Come monitorarlo in modo efficace: Classificate le rotture di stock in errori di previsione, problemi della catena di fornitura e picchi di domanda imprevisti per individuare le aree di miglioramento.

6. Tempo di inattività del sistema di inventario

Il tempo di inattività del sistema di inventario si riferisce ai periodi in cui il sistema di gestione dell'inventario non è operativo, compromettendo la capacità di monitorare e gestire i livelli delle scorte. Il tempo di inattività può interrompere le operazioni, causando ritardi ed errori.

🌟 Come monitorarlo in modo efficace: Tenete un registro dei tempi di inattività per registrare la data, la durata, la causa e la risoluzione di ogni incidente.

7. Tasso di merce danneggiata

Il tasso di merce danneggiata rappresenta la percentuale di inventario che diventa invendibile a causa di danni durante la movimentazione, lo spazio di archiviazione o il trasporto. Per calcolarlo, dividi la quantità di merce danneggiata per l'inventario totale e moltiplica per 100.

Un elevato tasso di danni alle scorte può comportare un aumento dei costi e una riduzione della redditività.

🌟 Come monitorarlo in modo efficace: Monitorate le scorte danneggiate in tempo reale utilizzando scanner di codici a barre o tag RFID (Radio Frequency Identification) per individuare modelli ricorrenti, come danni frequenti in determinate posizioni o picchi di danni durante i periodi di alta stagione.

Misurazione e analisi dei KPI di gestione dei rischi

Ora è il momento di vedere come misurare i KPI di rischio. Ecco alcune linee guida per aiutarti a iniziare.

Allinea gli obiettivi aziendali con i KPI

Se operi nel settore fintech, i rischi maggiori potrebbero riguardare il rilevamento delle frodi, la conformità normativa o le violazioni della sicurezza dei dati. Se invece gestisci un'azienda di software per la catena di fornitura, le tue preoccupazioni potrebbero riguardare maggiormente l'affidabilità dei fornitori, le interruzioni operative o i ritardi nelle consegne.

In breve, i KPI universali non funzionano: devono essere allineati al panorama dei rischi specifico del settore e agli obiettivi più ampi dell'azienda.

Innanzitutto, pensate a ciò che volete ottenere. Volete ridurre le perdite dovute alle frodi del 20%? Garantire un tempo di attività del sistema del 99,9%? Dimezzare le interruzioni legate ai fornitori? I KPI di gestione dei rischi dovrebbero supportare direttamente questi obiettivi.

Successivamente, è necessario mappare i KPI agli obiettivi aziendali. Ad esempio, se ci si concentra sulla conformità, monitorare i tassi di superamento degli audit normativi o gli incidenti relativi alle violazioni delle politiche.

Vuoi mappare gli obiettivi aziendali chiave, monitorare lo stato di avanzamento e raggiungere le prestazioni? Prova ClickUp Obiettivi! Ti aiuta a definire gli obiettivi aziendali e i risultati chiave per raggiungerli. Ad esempio, puoi impostare l'obiettivo di ridurre il tempo medio di rilevamento (MTTD) degli incidenti di sicurezza da 6 ore a 3 ore nel prossimo trimestre.

Definisci gli obiettivi aziendali e mappali ai KPI di gestione dei rischi con ClickUp Obiettivi

Imposta i benchmark dei KPI

Una volta identificati i KPI pertinenti, è necessario impostare dei benchmark per un monitoraggio efficace delle prestazioni. Senza benchmark, non sarà possibile sapere se i KPI indicano un esito positivo, negativo o semplicemente una prestazione nella media.

Ecco come è possibile impostare i benchmark dei KPI di gestione dei rischi:

Definisci cosa si intende per esito positivo nel tuo settore. Un'organizzazione sanitaria può impostare un benchmark per mantenere un tasso di conformità del 95% alle normative sui dati dei pazienti

Analizza gli standard di settore e i dati storici per stabilire soglie realistiche. Ad esempio, se l'MTTD medio per le violazioni della sicurezza nel tuo settore è di 6 ore, ma le aziende con le migliori prestazioni raggiungono le 3 ore, impostare un benchmark inferiore a 4 ore ti consente di rimanere competitivo

Monitorate le prestazioni nel tempo e perfezionate i benchmark in base alle tendenze. Se il KPI relativo all'affidabilità dei fornitori mostra una media dell'85% di consegne puntuali, ma il vostro obiettivo è del 95%, potrebbe essere necessario rivalutare le relazioni con i fornitori o i processi operativi.

Utilizza la tecnologia per analizzare i KPI in tempo reale

L'analisi dei KPI va oltre il semplice monitoraggio dei dati. È necessario identificare i rischi in anticipo, monitorare le tendenze e prendere decisioni informate. Ecco perché sono necessari strumenti con sistemi di monitoraggio automatizzati, dashboard visive e meccanismi di avviso tempestivo che segnalano potenziali minacce.

Una dashboard centralizzata che mostra i KPI in tempo reale può essere preziosa in questo senso. Le dashboard di ClickUp possono aiutarti in questo senso. Visualizzano tutti i KPI in modo da ottenere informazioni più approfondite e prendere decisioni più informate.

Tieni traccia di tutte le metriche chiave e delle relative immagini con i dashboard ClickUp

Inoltre, è possibile personalizzare le dashboard con oltre 50 widget per l'analisi dei rischi critici e l'individuazione dei modelli di rischio.

Scopri come impostare una dashboard in ClickUp!👇

Se hai bisogno di informazioni dettagliate sui tuoi KPI, utilizza ClickUp Brain, il potente assistente IA di ClickUp. Analizza i dati delle dashboard e ti fornisce risposte immediate.

Genera formule e ottieni analisi dei dati commerciali in un attimo con ClickUp Brain

Imposta flussi di lavoro automatizzati

I flussi di lavoro automatizzati semplificano l'analisi dei KPI di gestione dei rischi raccogliendo dati in tempo reale, triggerando avvisi e generando report senza intervento manuale. Per configurare questa funzione, inizia mappando il tuo processo di risposta ai rischi.

Definisci trigger chiave, ovvero soglie specifiche che, se superate, richiedono un intervento immediato. Ad esempio, se il tempo di inattività del sistema supera i 15 minuti, un avviso automatico può notificare il team IT, creare un'attività nel tuo strumento di project management ed escalare il problema se non viene risolto entro un determinato periodo di tempo.

Le automazioni di ClickUp possono aiutarti ad automatizzare il monitoraggio e l'analisi dei KPI impostando dei trigger. Ad esempio, puoi impostare un trigger in modo che, se il KPI relativo al tempo di risposta agli incidenti supera il traguardo, il team di gestione dei rischi riceva un avviso automatico. Ciò riduce la necessità di monitorare manualmente i KPI, soprattutto per i rischi critici.

Imposta trigger automatici per l'analisi dei KPI con le Automazioni di ClickUp

Rivedi e modifica regolarmente i KPI

Quando si parla di rischi, non si può tralasciare l'audit interno, che costituisce la spina dorsale del miglioramento continuo. L'audit interno consente di valutare l'efficacia del lavoro richiesto dalla gestione dei rischi e di evidenziare le aree da migliorare.

Se hai bisogno di uno strumento semplice per esaminare i KPI, utilizza il modello KPI ClickUp. Ti aiuta a visualizzare i KPI e offre maggiore chiarezza sugli obiettivi dell'azienda e sulle prestazioni dei KPI. La sua visualizzazione sequenziale aiuta a impostare le attività cardine e a monitorare lo stato di avanzamento. Inoltre, la visualizzazione per reparto semplifica il monitoraggio dei KPI nei diversi reparti.

Scarica questo modello Tieni facilmente traccia di tutti i tuoi KPI in un unico posto con il modello KPI ClickUp facile da usare

Il modello di lavagna online per la valutazione dei rischi di ClickUp è un'altra risorsa eccellente per la gestione dei rischi. La mappa personalizzabile con codici colore consente di identificare i potenziali rischi a colpo d'occhio e di documentarne la probabilità e l'entità in un unico posto.

Il modello ClickUp Risk Register garantisce che nessun rischio venga trascurato. Con campi per "Descrizione", "Conseguenza", "Costo di mitigazione" e "Probabilità", organizza i rischi in base alla priorità, offrendo una chiara visibilità delle strategie di mitigazione dei rischi e dei costi associati.

💡Suggerimento: integra gli audit interni con i modelli di valutazione dei rischi, gli strumenti e l'analisi degli indicatori di performance di ClickUp, che possono aiutare le aziende a creare un sistema di gestione dei rischi a prova di manomissione.

Superare le sfide nell'implementazione dei KPI per la gestione dei rischi

Diverse sfide possono ostacolare l'implementazione di KPI per la gestione dei rischi. Vediamo quali sono gli ostacoli più comuni e le strategie per superarli.

Definizione dei KPI rilevanti

❗Il disallineamento tra i KPI scelti e i rischi effettivi affrontati dall'organizzazione offre informazioni fuorvianti e porta a decisioni sbagliate.

✅ Soluzione: crea liste di controllo complete per la valutazione dei rischi al fine di identificare le aree critiche e sviluppare KPI che forniscano informazioni significative su questi rischi specifici.

🌻 Esempio: Nike ha dovuto affrontare una forte reazione negativa per le sue pratiche lavorative non etiche negli anni '90. Per mitigare i rischi reputazionali e di conformità, Nike ha implementato KPI quali punteggi di audit dei fornitori, sondaggi sulla soddisfazione dei lavoratori e tassi di violazione della conformità. Grazie a un monitoraggio più rigoroso e alla formazione dei fornitori, Nike ha migliorato le condizioni di lavoro in alcuni dei suoi stabilimenti.

Garantire la qualità e l'accuratezza dei dati

❗I KPI dipendono fortemente da dati accurati e tempestivi. Una scarsa qualità dei dati può portare a valutazioni errate dei rischi e a decisioni sbagliate. Le sfide in questo ambito includono incongruenze nei dati, informazioni obsolete ed errori nei processi di raccolta dei dati che possono risultare in misurazioni inaccurate dei KPI.

✅ Soluzione: implementa framework di governance dei dati, conduci audit regolari dei dati e investi in sistemi di gestione dei dati affidabili per migliorare la qualità dei dati e garantire che i KPI siano basati su informazioni accurate.

Integrazione dei KPI nei processi organizzativi

❗Affinché i KPI siano efficaci, devono essere integrati senza problemi nei processi e nei quadri decisionali esistenti dell'organizzazione. Una mancanza di integrazione può comportare che i KPI vengano trascurati o sottovalutati.

✅ Soluzione: integrare i KPI nei sistemi di gestione delle prestazioni, allinearli agli obiettivi strategici e rivederli regolarmente.

Superare la resistenza al cambiamento

❗L'implementazione di nuovi KPI può incontrare resistenza da parte dei dipendenti. Ciò può derivare da una mancanza di comprensione dell'importanza dei KPI o dal timore di una maggiore responsabilità.

✅ Soluzione: investi in iniziative di gestione del cambiamento, fornisci formazione ai dipendenti e comunica i vantaggi dei KPI nel miglioramento della gestione dei rischi e delle prestazioni complessive dell'organizzazione.

🌻 Esempio: Infosys ha sfruttato la gestione dei rischi basata sui dati per affrontare la scarsità d'acqua. Il suo team ERM ha monitorato il consumo pro capite di acqua, i modelli di precipitazioni, i costi dell'acqua trasportata con autocisterne e l'utilizzo di forniture esterne. Analizzando queste metriche, Infosys ha ottimizzato le strategie di conservazione, riducendo il consumo pro capite di acqua.

Affrontando in modo proattivo queste sfide, molte organizzazioni possono migliorare l'efficacia dei propri KPI di gestione dei rischi, ottenendo una migliore identificazione, valutazione e mitigazione dei rischi.

Implementa i KPI per la gestione dei rischi con ClickUp

Le aziende sono esposte a rischi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, dai problemi operativi alle incertezze del mercato. Sebbene questi rischi non possano essere completamente eliminati, è possibile mitigarli in modo significativo con le giuste strategie. Il monitoraggio dei KPI di gestione dei rischi è fondamentale per identificare le vulnerabilità e garantire la stabilità.

Con una piattaforma come ClickUp, puoi facilmente monitorare e gestire le metriche e i KPI relativi al rischio in un'unica piattaforma centralizzata. Le sue dashboard personalizzabili, l'automazione delle attività e la reportistica in tempo reale consentono al tuo team di stare al passo con le sfide massimizzando l'efficienza.

Il rischio può essere costante, ma con ClickUp puoi monitorare metriche significative. Iscriviti a ClickUp e mitiga il rischio in modo nuovo e moderno.