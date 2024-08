Caffè, codice e gestione delle crisi: Un giorno nella vita di un Chief Technology Officer (CTO)

I Chief Technology Officer (CTO) o Chief Technologist sono come ponti pieghevoli. 🌉

Aiutano a colmare il divario tra tecnologia e strategia aziendale. Comandando sia l'abilità tecnica che l'acume strategico, i CTO sono molto richiesti da tutte le aziende moderne che vogliono sfruttare al massimo il proprio team tecnologico o essere pronte per le crisi 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Ma Da fare: che tipo di veicoli incontrano ogni giorno questi cosiddetti ponti? E Da fare per capire quando è il momento di ripiegare o marciare in avanti?

Se siete curiosi di esplorare questo ruolo, abbiamo le risposte. Restate con noi per sbirciare in una giornata della vita di un Chief Technology Officer (CTO). Impareremo anche a conoscere:

Ruoli e responsabilità di un CTO

Impostazione delle competenze attese

Strategie per prepararsi alla posizione

Chi sono i Chief Technology Officer?

I CTO sono una miscela di saggezza esecutiva e competenza tecnologica. Possiedono la capacità unica di valutare le decisioni tecniche attraverso la lente di crescita aziendale e di obiettivi strategici più ampi all'interno della C-suite di un'azienda.

Questa prospettiva critica spesso garantisce al CTO una significativa influenza all'interno del senior management dell'organizzazione. Soprattutto in startup tecnologiche i CTO possono assumere un ruolo equivalente a quello del Chief Executive Officer (CEO). Il CTO di una startup può anche gestire la conformità tecnologica in assenza di un responsabile legale a tempo pieno.

Da un punto di vista pratico, un CTO prende dei passaggi per allineare le complessità tecniche di un progetto con le realtà commerciali dell'azienda. Sviluppa politiche e procedure efficaci per tutte le strategie digitali.

Un Chief Technology Officer esperto possiede competenze tecnologiche e di leadership complete: la tabella seguente ne illustra alcune qualità di spicco:

$$$a Panoramica delle responsabilità del CTO in un'azienda

Le mansioni di un CTO variano notevolmente, in dipendenza del suo coinvolgimento nello sviluppo del prodotto, nella ricerca e sviluppo (R&S) e nello sviluppo aziendale complessivo. 📈

Per cominciare, la maggior parte dei CTO è fortemente impegnata nel piano strategico. Ricercano nuove tecnologie e sfruttano soluzioni nuove ed esistenti per raggiungere gli obiettivi aziendali.

Alcune responsabilità tipiche del lavoro di un CTO includono:

Supervisionare le soluzioni tecnologiche dell'azienda

Collaborare con i dirigenti senior per la definizione del budget e per l'elaborazione dei progetti risoluzione dei problemi

Garantire che l'infrastruttura di sicurezza sia in grado di soddisfare i requisiti attuali Certificazioni ISO

Gestione dello sviluppo e della supervisione della tecnologia per i client

Monitoraggio dei problemi tecnici interni

Aiutare i team di ingegneri a collaborare con il team di produttività o di marketing

Monitoraggio della concorrenza e le aspettative del mercato

Per quanto riguarda le relazioni con i clienti, il CTO ha la responsabilità ultima di ricevere e agire in base al feedback diretto del mercato insieme al team tecnologico.

Feedback dei clienti

li aiuta a dare priorità ai problemi che richiedono un'attenzione immediata e ad approvare miglioramenti per i prodotti o i prototipi.

Suggerimento: I CTO possono avere a che fare occasionalmente con clienti fastidiosi, soprattutto nelle startup. Ecco perché i professionisti proattivi amano seguire da vicino gli studi sugli utenti e capire in anticipo i punti dolenti dei loro clienti. Da fare, uno dei modi migliori è quello di utilizzare il metodo

Modello di studio dell'utente di ClickUp

. Aiuta a raggruppare gli utenti in base al tipo e all'età, all'aspetto del software che stanno utilizzando e ad altre categorie significative.

Come si svolge la giornata tipica di un buon CTO?

La vita di un CTO è un atto costante di bilanciamento tra il cammino funambolico dell'innovazione e i passaggi costanti del

efficienza operativa

. **Ecco come si svolge la loro giornata dalla mattina alla sera

Mattina

Prima di prepararsi per la giornata, la maggior parte dei CTO alimenta il proprio cervello con una colazione elaborata. 🥞

Poiché si tratta di un ruolo ad alto rischio, la giornata di un CTO inizia valutando attentamente tutte le interruzioni della notte. Ad esempio: i muri della sicurezza sono crollati? i sistemi sono impazziti? i team stanno affrontando ostacoli inaspettati?

Il CTO valuta il panorama e formula strategie per affrontare qualsiasi minaccia immediata

Prima di recarsi alle riunioni, i CTO creano un elenco di cose da fare e organizzano tutto il lavoro che devono completare entro la fine della giornata. Un modo semplice per farlo è quello di utilizzare il file Modello ClickUp per il lavoro da fare

Le riunioni di prima mattina sono di solito con i membri del senior management, come ad esempio:

Co-fondatore Titolare della produttività Direttore degli investitori Titolo della produttività Direttore commerciale

La collaborazione è al centro dell'attenzione in queste riunioni mattutine . Le discussioni vertono su nuove iniziative tecnologiche e strategie di innovazione. Il CTO deve spesso collaborare con il Chief Marketing Officer (CMO) o con il Product Manager per progettare le strategie di innovazione roadmap di produttività ottimizzate per gli ultimi input tecnologici

. Le discussioni vertono su nuove iniziative tecnologiche e strategie di innovazione. Il CTO deve spesso collaborare con il Chief Marketing Officer (CMO) o con il Product Manager per progettare le strategie di innovazione roadmap di produttività ottimizzate per gli ultimi input tecnologici Entro la fine della prima parte della giornata, la maggior parte dei CTO ha una riunione agile con il proprio team per discutere i deliverable vecchi e nuovi

Come potete vedere, si tratta di una mattinata piena di impegni! Ecco perché i CTO più intelligenti sfruttano

strumenti software professionali per il project management

come

ClickUp

per attività come la pianificazione di giornate e riunioni. 😏

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-211-1400x583.png Funzionalità/funzione riunioni di ClickUp Immagine dashboard /$$$img/

Prendete note, tenete traccia delle programmazioni e impostate elementi d'azione per il vostro team utilizzando la funzionalità/funzione di ClickUp

Mezzogiorno

La giornata di mezzogiorno di un CTO è tipicamente dedicata al pranzo e alle attività di piano.

Il CTO si riunisce con il suo team di pianificazione per analizzare le tecnologie emergenti, ad esempio il software per l'automazione delle attività e strumenti di IA e analizzarne le tendenze

Prima del pomeriggio, i CTO rivedono i contratti e gli accordi sui livelli di servizio, assicurandosi che gli investimenti tecnologici siano a prova di bomba e producano il massimo valore

A mezzogiorno, i CTO raccolgono gli aggiornamenti del giorno precedente, in termini di piani o nuovi obiettivi fissati

Se l'azienda si trova ad affrontare un'emergenza, il CTO delinea i punti di discussione per la riunione Bacheca successiva

Pomeriggio

Nel pomeriggio molti CTO si dedicano a lavori di project management e program management di tipo tecnologico.

Valutano le scadenze, allocano le risorse ingegneristiche nel rispetto dei vincoli di budget e prendono decisioni strategiche per i singoli team

Questo è un momento eccellente per la valutazione della vulnerabilità dell'infrastruttura e per il brainstorming strategie di mitigazione del rischio di cybersecurity

Tutto ciò che non è stato discusso nelle riunioni di mezzogiorno viene discusso nel pomeriggio. Questo è anche il momento in cui i CTO possono incontrare i dipendenti e verificare se hanno bisogno di ulteriori informazioni istruzioni o di formazione

Anche la ricerca fa parte del pomeriggio di un CTO medio. Potrebbe voler identificare il tipo di tecnologia utilizzata dai concorrenti e fare una mossa prima di arretrare. Il Modello di analisi competitiva di ClickUp può essere di grande aiuto in questo caso

Sera

Quando cala il sipario finale, i CTO rivedono le prestazioni della giornata e verificano se ci sono aree che necessitano di aggiustamenti.

Spesso i CTO possono riunirsi con i CEO della loro rete di supporto davanti a una tazza di caffè. Ma il più delle volte queste riunioni non sono molto produttive, soprattutto perché questi due ruoli sono assunti da tipi di personalità molto diverse che possono conversare solo fino a quando dura il caffè 😉

Non è sempre così, ma i responsabili delle assunzioni possono chiedere ai CTO di condurre colloqui veloci per il team tecnico prima di andarsene

Prima di concludere la giornata, i CTO più saggi si prendono anche un po' di tempo lontano dallo schermo e si dedicano alla cura di sé o ad altre attività rigeneranti

$$$a Approfondimenti sui diversi compiti di un CTO

Sebbene abbiamo analizzato la quotidianità generale, le responsabilità specifiche di un CTO possono variare in modo significativo a seconda dell'azienda

obiettivi e delle finalità dell'azienda

. Dal tenere sotto controllo tutti i protocolli software a

strategie

con il project manager, gestiscono più ruoli contemporaneamente. 🤹

Ecco quattro ruoli che un CTO può assumere:

1. Supervisore dell'infrastruttura

Questo CTO supervisiona vari aspetti dell'infrastruttura cloud dell'azienda, le misure di sicurezza dei dati, i lavori di manutenzione e le operazioni di rete. Di tanto in tanto avvia un'indagine interna per identificare le vulnerabilità dei dati dell'organizzazione, un'operazione obbligatoria se l'azienda subisce violazioni della sicurezza.

Anche la gestione dei costi dell'infrastruttura e l'ottimizzazione delle spese sono componenti fondamentali del ruolo di un CTO. I CTO mirano a ridurre al minimo le spese rivedendo i servizi e gli strumenti attualmente utilizzati dall'azienda e prospettando, se necessario, soluzioni alternative.

2. Leader tecnologici che rivedono la strategia tecnologica dell'azienda

I CTO si concentrano sulla creazione di una solida strategia tecnologica. Ciò include la formazione di una roadmap a lungo termine per l'infrastruttura tecnologica dell'azienda che si allinei con gli obiettivi aziendali generali.

Questo aspetto del lavoro comporta principalmente:

Sviluppare piani strategici per la ricerca, lo sviluppo tecnologico, l'adozione e l'applicazione delle tecnologie

Condurre test tecnici rilevanti

Stabilire standard tecnologici e linee guida per garantire l'uniformità tra i sistemi

Promuovere la collaborazione tra dipartimenti interfunzionali

Suggerimento: Se state costruendo una roadmap IT dettagliata, prendete in considerazione l'utilizzo di

Modello di roadmap IT di ClickUp

. Vi aiuta a sviluppare una chiara Sequenza per le consegne e a sfruttare gli strumenti di collaborazione integrati per lavorare con altri dipartimenti.

3. Collaboratore della strategia aziendale e dei documenti di conoscenza

I CTO promuovono una cultura di

condivisione della conoscenza

attraverso la conduzione di workshop mensili, che fungono da forum per le discussioni sia di front-end (FE) che di back-end (BE).

Queste sessioni sono una piattaforma per lo scambio di idee fantasiose e per rimanere aggiornati sulle tendenze e sui settori digitali.

I CTO possono anche lavorare alla stesura di documenti di conoscenza, come ad esempio

piani di miglioramento continuo

e

Quadri di governance dell'IA

.

4. Leader nell'acquisizione dei talenti e nella valutazione delle prestazioni

In qualità di leader dell'acquisizione dei talenti e della valutazione delle prestazioni in aziende in rapida crescita, i CTO si occupano di retribuzioni e di

valutazioni delle prestazioni

per i professionisti del settore tecnologico dei team remoti e in loco.

I CTO esperti offrono assistenza per:

Attrarre e inserire esperti di tecnologia

Conduzione di colloqui con i team

Fornire mentorship ai team tecnologici

Correggere le lacune di competenze attraverso strategie di formazione e sviluppo mirate

Modello da provare: La

Modello di matrice per la formazione ClickUp

per valutare le competenze e identificare le opportunità di apprendimento per i team tecnici.

Come diventare CTO

Dal momento che questo ruolo esecutivo di alto livello richiede competenze tecniche e

forti capacità di leadership

in questo caso si trovano alcune barriere di voce. La maggior parte dei ruoli di CTO richiede 15+ anni di esperienza in campo tecnologico e sono tipicamente aperti a professionisti con esperienza di leadership, come direttori IT o sviluppatori Java senior. Di solito è necessario sottoporsi a un rigoroso processo di assunzione, completato da test e colloqui.

**La descrizione del lavoro di un CTO standard prevede le seguenti caratteristiche chiave

Una solida formazione accademica in informatica, ingegneria o in un campo pertinente

Passione per l'apprendimento continuo e per l'aggiornamento sulle ultime tendenze tecnologiche attraverso certificazioni e corsi di sviluppo professionale

Capacità di guidare e ispirare team tecnologici con eccezionali capacità comunicative e interpersonali, assicurando una collaborazione efficace con diversi stakeholder

Una comprensione approfondita di concetti emergenti come l'intelligenza artificiale, quadri di gestione del rischio di cybersecurity e leadership del cambiamento

Le organizzazioni possono talvolta cercare candidati con un'ulteriore distinzione accademica, dando la priorità a un master in informatica o in gestione tecnologica.

6 Strategie per aiutare i CTO (e i futuri CTO!) a dare il meglio di sé ogni giorno

Se aspirate a diventare Chief Technology Officer, non lasciatevi intimidire dal carico di lavoro o dai requisiti di esperienza. Preparate un piano a lungo termine nelle prime fasi della vostra carriera e lavorate per raggiungerlo.

Un grande favore che potete fare a voi stessi è migliorare le vostre capacità di multitasking e di pensiero critico: queste sono le competenze fondamentali che aiutano i CTO a guadagnare meglio degli altri professionisti IT.

Per sviluppare le competenze di base e alleggerire il carico di lavoro, iniziate a usare comprehensive

strumenti per il project management

come ClickUp. La piattaforma

Suite di project management

supporta la documentazione, l'automazione e molte altre funzionalità/funzione che i CTO possono sfruttare!

Provate a implementare queste sei strategie selezionate con ClickUp per essere sempre un passo avanti nella vostra carriera! 🧑‍💻

1. Padroneggiare l'arte della gestione del tempo

Da fare per mantenere la produttività tra email, chiamate e riunioni? Padroneggiando la programmazione e la gestione del tempo!

Con il

Visualizzazione del calendario di ClickUp

da fare, è possibile assicurarsi che l'elenco delle cose da fare rimanga ben organizzato e visivamente accattivante. Programmate blocchi dedicati per le vostre attività principali, assegnando tempo per le riunioni agili e di livello, per le interazioni tra colleghi e per gli impegni del team di leadership. La funzionalità di trascinamento del Calendario vi aiuta a mantenere la giornata flessibile e a riprogrammare senza sforzo.

Utilizzo

Gestione del tempo di ClickUp

strumenti per gestire senza sforzo

monitoraggio del tempo

su diverse piattaforme e integrare perfettamente i timesheet nei flussi di lavoro dei progetti.

Avete problemi con le scadenze dei progetti IT del team? Invece di tenere riunioni quotidiane tra i dipendenti, sfruttate la

Stime di ClickUp

per creare stime di durata per ogni attività del flusso di lavoro. Impostazione

date e orari tracciabili

e ricevere una notifica quando le attività sono in ritardo.

Considerate l'opportunità di applicare le funzioni pre-costruite

Modelli IT

ai vostri flussi di lavoro per risparmiare tempo nelle attività quotidiane come la reportistica sugli incidenti e il monitoraggio del tempo.

Il

Modello di agenda giornaliera ClickUp

è un'altra risorsa preziosa per la gestione delle attività quotidiane interne e rivolte ai clienti. Questo modello versatile consente di:

Categorizzare le attività in sezioni distinte, come Personale, Lavoro o Obiettivi

Dare priorità alle attività in base alla loro importanza e urgenza

Visualizzare i rilasci di produttività attraverso grafici e diagrammi

2. Organizzare in modo proattivo le attività del team

Conosciamo tutti le famose parole dello zio Ben per Peter Parker: Da un grande potere derivano grandi responsabilità.

Ma qualsiasi CTO direbbe: "Da grandi ruoli derivano grandi responsabilità".

Fortunatamente, il

ClickUp Software Team Suite

è stata progettata per aiutare i CTO a gestire tutte le loro responsabilità di lavoro da un'unica piattaforma, grazie a funzionalità/funzione per:

Pianificazione e monitoraggio degli sprint

Monitoraggio di bug e problemi

Creazione di liste di controllo per il piano di rilascio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-503.png Immagine della dashboard delle attività di ClickUp /$$$img/

Organizzate il vostro progetto secondo l'esclusiva gerarchia di ClickUp e personalizzate la visualizzazione del vostro lavoro con oltre 15 visualizzazioni

Organizzate i flussi di lavoro del team con

Attività di ClickUp

e aggiungere dipendenze per azioni interconnesse. L'interfaccia visiva della piattaforma consente di impostare attività per intere roadmap in pochi clic.

È anche possibile fare il primo passaggio verso la centralizzazione di tutta la documentazione utilizzando

Documenti di ClickUp

. Questa funzionalità consente di creare documentazione tecnica perfettamente strutturata, come guide per l'utente, white paper, manuali di produttività e reportistica infrastrutturale. Utilizzate la formattazione del testo per aggiungere tabelle, elenchi puntati e banner e condividete immediatamente i documenti con i membri del team.

Volete accelerare i rilasci di produttività? Grazie a

collaborazione dal vivo

è possibile lavorare su accordi e

procedure operative standard

con i membri più anziani del team in tempo reale. Inoltre, con ClickUp AI chiamato anche ClickUp Brain, il vostro team ha accesso a prompt specifici per il settore che gli consentono di generare documenti più velocemente che mai!

Lo strumento IA può essere utilizzato anche per fare brainstorming, generare email per i clienti, creare brief di prodotto, creare documenti di lavoro

roadmap tecnologiche

e riepilogare/riassumere testi lunghi. 🤩

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-AI-Product-Requirements-Document-Example.gif Esempio di documento sui requisiti del prodotto ClickUp AI /$$$img/

Automatizzate la stesura della documentazione con l'IA, monitorate lo stato di avanzamento attraverso grafici e sprint e risolvete rapidamente i bug di codifica con ClickUp AI

**ClickUp si integra con gli strumenti Git, consentendo ai team di gestire tutte le attività di sviluppo da un'unica piattaforma.

3. Automazioni dove possibile

L'automazione delle attività ripetitive non solo libera tempo prezioso per voi e per il vostro team, ma snellisce anche il flusso di lavoro complessivo. L'ambito di applicazione dell'automazione va oltre le attività di assicurazione della qualità (QA) nell'IT. Anche le attività di amministratore di tutti i giorni possono beneficiare in modo significativo di

processi di automazione

.

Automazioni ClickUp

può essere particolarmente utile per automatizzare senza sforzo le attività di routine. La funzionalità/funzione offre oltre 100 Automazioni che possono essere personalizzate per allinearsi a un evento o a una data. Questo approccio permette a tutti di concentrarsi sulle priorità principali senza essere impantanati da attività banali.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-12.gif Immagine del dashboard delle Automazioni di ClickUp /$$$img/

Impostazione di automazioni personalizzate in ClickUp per attività ripetitive

4. Creare un elenco settimanale delle priorità e monitorarle

Sebbene padroneggiare l'arte del multitasking sia fondamentale, è essenziale trovare un equilibrio tra le attività che guidano la strategia aziendale e quelle di natura più tattica.

Per superare questo conflitto, create ogni settimana un elenco di priorità di alto livello con

Priorità di ClickUp

. Perfezionatela ogni giorno per ottenere un allineamento ottimale utilizzando quattro codici colore:

Basso Normale Alto Urgente

volete monitorare le priorità dei progetti da un'unica piattaforma? Non dite altro!

Automazioni per il monitoraggio dei progetti con l'aiuto di agile

Dashboard di ClickUp

. È possibile personalizzare le KPI, le metriche e gli stati che si desidera monitorare e

impostare le schede

per monitorarle in tempo reale. Non è tutto: potete anche controllare le priorità, gli sprint e le date di scadenza dalla vostra dashboard personalizzata.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-427-1400x916.png Dashboard di ClickUp /$$$img/

Ottenete panoramiche di alto livello del vostro lavoro con le dashboard completamente personalizzabili di ClickUp

5. Delegare le attività quando possibile

Gestire efficacemente le responsabilità del CTO, sia tattiche che strategiche, può essere un'impresa ardua. Da fare senza fare tutto da soli: è meglio

delegare le attività

tra i membri del team. Fornite loro indicazioni e supporto quando necessario e guardate come vi semplificheranno la giornata.

Questo approccio vi permette, come leader, di incanalare i vostri lavori richiesti in iniziative strategiche più impegnative, man mano che la vostra azienda cresce.

ClickUp dispone di una serie di strumenti di collaborazione a supporto delle attività di ClickUp delegate

Visualizzazione della chat

per chiedere immediatamente chiarimenti. È anche possibile

menzionare i compagni di squadra

oppure

assegnare elementi d'azione attraverso i commenti

per comunicare gli aggiornamenti.

6. Dedicare tempo all'auto-riflessione e all'aggiornamento

**Il ruolo complesso di un CTO richiede una riflessione strategica e un aggiornamento costante

Che siate un CTO o vogliate diventarlo, assegnate del tempo libero da riunioni e lavoro nel vostro calendario, concedendovi il lusso di allontanarvi dai progetti e di riflettere sullo sviluppo personale o professionale. L'idea è quella di prendersi del tempo per:

Rivedere le proprie competenze trasversali e trasversali

Acquisire competenze in nuove tecnologie

Esplorare le certificazioni per acquisire competenze su argomenti di tendenza (come l'Internet delle cose o l'architettura di rete)

I CTO possono facilmente impostare traguardi realistici e tracciabili per se stessi o per i membri del team usando

Obiettivi di ClickUp

. Possono essere traguardi di lavoro misurabili o obiettivi di riqualificazione personale.

Iniziare la giornata come Chief Technology Officer con ClickUp

Il ruolo di un CTO è impegnativo ma gratificante. Si tratta di dare forma al futuro e di far lavorare la tecnologia e l'azienda. Se siete attratti dal brivido dell'innovazione e dalla sfida dell'equilibrio strategico, la vita di un CTO vi aspetta. Ma preparatevi: le luci della fase non perdonano e il pubblico si aspetta un capolavoro!

Lasciate che ClickUp sia il vostro CTO toolkit con la sua interfaccia intuitiva, gli strumenti di gestione e le funzionalità/funzione di collaborazione per assicurarvi la vittoria in ogni sfida.

Iscrivetevi gratuitamente

e inizia a conquistare le tue responsabilità professionali e personali! ❤️