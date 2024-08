Le 20 aziende tecnologiche da tenere d'occhio nel 2024

Negli ultimi decenni, l'industria tecnologica ha fatto molta strada e ha trasformato la vita di milioni di persone in tutto il mondo. Le produttività e i servizi dei giganti tecnologici sono diventati indispensabili e hanno un impatto sul lavoro, sull'istruzione e su vari aspetti della nostra vita quotidiana.

Il settore rappresenta il 35% del valore del mercato mondiale. Nel 2023, l'intelligenza artificiale (IA) ha conquistato la fase centrale, con l'IA generativa che ha ampliato la gamma di strumenti per i professionisti del marketing, dell'IT e di molti altri settori.

Nel 2024 si prevede che le aziende tecnologiche continueranno a essere un motore di innovazione e crescita. In questo articolo esploreremo le 20 principali aziende tecnologiche che si prevede faranno faville nel prossimo anno.

Le più grandi aziende tecnologiche del 2024: Un elenco completo

1. Apple

via Mela

numero totale di dipendenti: 164,000_

capitalizzazione di mercato: 2,90 trilioni di dollari

conosciuta per iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods e computer Mac

Secondo uno studio, oltre 1,46 miliardi di persone in tutto il mondo utilizzano attivamente gli iPhone. Fondata nel 1976, Apple è una delle aziende tecnologiche più note. Il marchio è famoso per l'esito positivo della sua posizione nella creazione e commercializzazione dei dispositivi più ambiti, dai telefoni agli orologi, dai tablet ai personal computer.

Apple rimane una forza da non sottovalutare nel 2024. L'ultima iterazione dell'iPhone e i recenti progressi dell'IA contribuiscono al suo continuo dominio sul mercato.

2. Microsoft Corporation

via Microsoft

numero totale di dipendenti: 221,000_

capitalizzazione di mercato: 2,70 trilioni di dollari

conosciuta per MS Office, Microsoft Teams, Visual Studio e Personal computer

Microsoft è stata fondata nel 1975 ed è diventata un provider di soluzioni software leader a livello mondiale. Microsoft Office (MS Office) è il prodotto più popolare dell'azienda. MS Office è diventato una parte indispensabile della nostra vita, offrendo modelli per fogli di calcolo, presentazioni, note di riunioni, incarichi, progetti, curriculum ed eventi familiari.

I servizi cloud di Microsoft, il sistema operativo Windows e le produttività innovative come il Surface Duo la pongono all'avanguardia dell'innovazione tecnologica.

3. Alphabet Inc.

via Alfabeto

numero totale di dipendenti: 186,779_

Capitalizzazione di mercato: 1,70 trilioni di dollari

conosciuta per Google, Android, YouTube e G-Suite

google è sinonimo di ricerca di qualsiasi cosa su Internet. Nell'ottobre 2015, Alphabet è diventata la principale società di Google. Google vanta un portfolio diversificato che comprende motori di ricerca, pubblicità, cloud computing e ambiziosi progetti moonshot. Mantiene il suo ruolo di leader nella fornitura di tecnologie all'avanguardia come l'IA e il calcolo quantistico.

Al di là delle sue attività principali, questo gigante tecnologico è un investitore che convoglia fondi in molte start-up e aziende tecnologiche. Supporta progetti che vanno dalle case intelligenti alle auto a guida autonoma, fino ai sistemi operativi per il cloud gaming. Inoltre, Alphabet offre certificazioni del settore tecnologico per formare gli utenti sulle sue diverse offerte.

4. Amazon

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/amazon.com-website-1400x692.png

/$$$img/

via Amazon

numero totale di dipendenti: 221,000_

capitalizzazione di mercato: 1,54 trilioni di dollari

conosciuto per il suo E-store, Amazon Prime, Amazon Web Services, Alexa, Twitch e i servizi di streaming_

Amazon è stata fondata nel 1994 e inizialmente era un mercato online. Da allora il gigante tecnologico si è evoluto, espandendo i suoi servizi al cloud computing, allo streaming digitale, all'IA e alla pubblicità online.

Oltre alle sue radici di e-commerce, l'influenza di Amazon si estende al cloud computing con Amazon Web Services (AWS). L'azienda è anche nota per aver adottato senza problemi tecnologie emergenti come la consegna con i droni e gli assistenti ad attivazione vocale.

5. Piattaforme Meta (Facebook)

via Meta

numero totale di dipendenti: 83,553_

capitalizzazione di mercato: 884,90 miliardi di dollari

conosciuta per Facebook, WhatsApp, Instagram e Messenger

Facebook è stata fondata nel 2004 come piattaforma di social media unica nel suo genere. La sua popolarità è stata quasi istantanea, poiché milioni di utenti in tutto il mondo sono diventati membri attivi della piattaforma.

Nel 2021, il fondatore di Facebook Mark Zuckerberg ha annunciato una nuova direzione per l'azienda, sottolineando il sogno ambizioso di dominare il metaverso. Per sottolineare il suo commit nel metaverso e rafforzare il suo dominio duraturo nei social media, Facebook è diventato un sottoinsieme della sua principale società, Meta Platforms.

Questa mossa strategica mirava a consolidare la posizione di Meta come attore chiave nella formazione del futuro delle interazioni online. Meta ha anche acquisito aziende innovative come Novi Financial, Hot Studio e WhatsApp.

Zuckerberg è ora a titolo di Meta e ritiene che le produzioni di realtà virtuale e aumentata siano il futuro. L'azienda ha recentemente lanciato una linea di prodotti incentrati su Web3 e Metavers, come Meta Quest e Meta Portal.

6. Tesla Inc

via Tesla

Numero totale di dipendenti: 100,000

Capitalizzazione di mercato: 758 miliardi di dollari

conosciuta per i veicoli elettrici (EV), i cybercarri e i veicoli autonomi

Tesla è un'azienda automobilistica e di energia pulita che progetta e produce auto elettriche, camion, dispositivi di stoccaggio dell'energia, tegole solari e veicoli autonomi.

Alla guida della rivoluzione dei veicoli elettrici, l'innovazione di Tesla nel campo dell'energia sostenibile, della tecnologia di guida autonoma e dello spazio di archiviazione delle batterie la posiziona come un attore critico nel futuro dei trasporti.

7. Broadcom

via Broadcom

numero totale di dipendenti: 20,000+_

Capitalizzazione di mercato: 433,20 miliardi di dollari

conosciuta per lo spazio di archiviazione, il software di gestione delle risorse e il rally

Fondata nel 1961 come divisione di prodotti per semiconduttori di Hewlett-Packard, Broadcom Inc. è uno dei principali provider di semiconduttori e soluzioni software per infrastrutture.

Circa l'80% delle entrate di Broadcom proviene dalla vendita dei suoi prodotti a semiconduttore. Nel 2023, Broadcom ha acquisito VMware e ha introdotto il primo switch con rete neurale on-chip del settore.

8. Samsung Electronics

via Samsung

numero totale di dipendenti: 270,372_

capitalizzazione di mercato: 387,70 miliardi di dollari

conosciuta per telefoni cellulari, televisori e altri dispositivi elettronici di consumo

Fondata nel 1969, Samsung Electronics è un'azienda sudcoreana specializzata nella produzione e vendita di un ampio intervallo di dispositivi elettronici e software. L'azienda fornisce prodotti e servizi che spaziano dalle comunicazioni mobili, all'elettronica di consumo, all'informatica e alle soluzioni per dispositivi.

Oltre a concentrarsi sulla produzione di televisori e telefoni, Samsung è attivamente impegnata in iniziative per la casa intelligente e la salute digitale. In qualità di leader mondiale nell'elettronica personale, l'azienda è una potenza nell'ecosistema tecnologico e ha esteso la sua influenza alla produzione di semiconduttori.

9. Oracle Corporation

via Oracolo

numero totale di dipendenti: 143,000_

Capitalizzazione di mercato: 282,01 miliardi di dollari

conosciuta per Oracle Cloud, Java, MySQL e Oracle Linux

Fondata nel 1977 da Larry Ellison e Jeff Henley, Oracle è specializzata in sistemi di gestione di database e soluzioni cloud. Le produzioni più diffuse dell'azienda includono software come pianificazione delle risorse d'impresa (ERP),

[gestione del capitale umano](https://en.wikipedia.org/wiki/Human_gestione del capitale umano)

(HCM),

[gestione delle relazioni con i clienti](https://en.wikipedia.org/wiki/Customer_gestione delle relazioni con i clienti)

(CRM), gestione delle prestazioni in azienda (EPM) e

gestione della catena di fornitura

(SCM).

Oracle ha anche il credito di aver creato il primo database autonomo al mondo per aiutare a organizzare e mettere in sicurezza i dati dei clienti.

10. Tencent Holdings Limited

via Tencent

numero totale di dipendenti: 112,771_

Capitalizzazione di mercato: 263,80 miliardi di dollari

Conosciuta per WeChat, PUBG Mobile, QQ e Riot Games

Avete mai giocato a PubG sul vostro smartphone? Se avete risposto "sì", avete interagito con una produzione di Tencent Games.

Fondata nel 1998, Tencent è un'azienda cinese famosa per i suoi portali web, piattaforme di e-commerce, sistemi di pagamento, social network e giochi per cellulari.

Il gruppo vanta la titolarità di Tencent Music e Tencent Games, entrambe entità di spicco nell'industria globale dei video. Con oltre 1 miliardo di utenti attivi mensili, WeChat, lo strumento di comunicazione di Tencent, è un attore importante nel settore dei social media. Oltre alle sue offerte principali, Tencent fornisce soluzioni di marketing e servizi cloud.

11. Adobe

via Adobe

numero totale di dipendenti: 26,000+_

Capitalizzazione di mercato: 260,20 miliardi di dollari

conosciuta per Adobe Creative Cloud, Adobe Photoshop, Acrobat Reader e abbonamenti a corsi online

Adobe è leader nelle soluzioni software creative. Il gigante tecnologico concede in licenza strumenti per il design, la fotografia e la modifica di video che rimangono indispensabili per professionisti e dilettanti.

Nel 2021, Adobe ha lanciato il suo software per il marketing digitale e ha ampliato la sua impronta di Customer Experience Management (CXM) per aiutare le aziende a gestire i propri clienti a ottimizzare i loro siti web . Nel 2022 ha firmato un accordo per l'acquisizione di una delle principali aziende di software per la progettazione, Figma, ma la fusione è fallita a causa delle resistenze normative.

12. Salesforce

via Forza vendita

numero totale di dipendenti: 73,541_

Capitalizzazione di mercato: 243,80 miliardi di dollari

conosciuta per Slack, Customer 360, Tableau e Einstein AI

Fondata nel 1999 da un ex dirigente di Oracle, Salesforce è un'azienda di software cloud-based che offre una suite completa di prodotti progettati per unire team commerciali, servizi, marketing, commercio e IT attraverso un dashboard unificato. Il software e le applicazioni CRM dell'azienda coprono le vendite, l'automazione del marketing, l'e-commerce e altro ancora e sono adatti ad aziende di tutte le dimensioni.

Oltre alla sua offerta, Salesforce integra la sua soluzione IA, Einstein, con le sue produttività. Questa integrazione mira ad automatizzare le attività ripetitive e a facilitare la creazione di altre applicazioni IA, migliorando ulteriormente l'utilità della suite.

13. Sistemi Cisco

via Cisco

numero totale di dipendenti: 79,500_

Capitalizzazione di mercato: 205,24 miliardi di dollari

conosciuta per Cisco+, Cisco ONE, Cisco DNA, Webex e Jabber

Cisco è stata fondata da un gruppo di informatici dell'Università di Stanford nel 1984. Il gigante tecnologico produce e vende apparecchiature di telecomunicazione, software di rete e hardware per computer. L'azienda ha anche partecipazioni significative in mercati specializzati come l'Internet delle cose (IoT), le videoconferenze e la gestione dell'energia.

14. Intel Corporation

via Intel

numero totale di dipendenti: 121,100_

capitalizzazione di mercato: 198,50 miliardi di dollari

conosciuta per le CPU e i semiconduttori

Chi può dimenticare l'iconico logo Intel? C'è stato un tempo in cui quasi tutti i PC annunciavano quel suono inconfondibile all'accensione. Lo schermo nero e vuoto del PC si illuminava poi con il familiare logo Intel. Fondato nel 1968, il gigante tecnologico è tuttora una delle aziende di hardware più importanti al mondo.

Intel è specializzata nella produzione di chipset ,

controllori di interfaccia di rete

, memoria flash ,

[unità di elaborazione grafica](https://en.wikipedia.org/wiki/Graphics unità di elaborazione grafica)

, FPGA e altri dispositivi legati alle comunicazioni e all'informatica. L'azienda fornisce anche

microprocessori

ad altre aziende. Intel è anche uno degli sviluppatori del sistema di

x86

serie di impostazioni di istruzioni presenti nella maggior parte dei PC.

In qualità di gigante dei semiconduttori, le innovazioni di Intel nella tecnologia dei chip svolgono un ruolo cruciale nell'alimentazione di vari dispositivi, dai laptop ai data center. L'azienda è ora in prima linea nelle tecnologie emergenti come l'IA, il cloud computing, la trasformazione della rete 5G e l'ascesa dell'intelligent edge.

15. SAP

via SAP

numero totale di dipendenti: 107,415_

capitalizzazione di mercato: 177,30 miliardi di dollari

conosciuta per SAP S/4HANA Cloud

Fondata nel 1972, SAP è un'azienda leader nel settore del software che offre soluzioni gestionali incentrate sull'elaborazione dei dati e sul flusso delle informazioni. L'introduzione dei software SAP R/2 e SAP R/3 ha elevato lo standard globale di pianificazione delle risorse aziendali (ERP). Il gigante tecnologico utilizza l'in-memory computing, che consente l'elaborazione continua di ampie impostazioni di dati.

SAP eccelle nella raccolta e nella centralizzazione dei dati, facilitando la raccolta e l'analisi separate per ogni reparto o team. Questo approccio migliora l'interpretazione dei dati raccolti e contribuisce ad aumentare la produttività.

Progettato per adattarsi a tutti i team e i reparti di un'organizzazione, il software ERP comprende aree come le risorse umane, le vendite, il marketing e la gestione dei prodotti.

16. Intuit

via Intuit

numero totale di dipendenti: 17,300_

capitalizzazione di mercato: 165,40 miliardi di dollari

conosciuta per QuickBooks, TurboTax e Mint

Intuit è una società di software fondata nel 1983. Specializzata in strumenti finanziari per lavoratori autonomi e piccole aziende, Intuit offre un intervallo di prodotti, tra cui QuickBooks, TurboTax e Mint. Inoltre, Intuit possiede TSheets, un'app per la gestione e la pianificazione del tempo, Mailchimp e Credit Karma, una società finanziaria recentemente acquisita da Intuit.

Intuit Assist, un assistente generativo alimentato dall'IA, fornisce raccomandazioni personalizzate e intelligenti. È stato concepito per assistere i consumatori e le piccole imprese, consentendo loro di prendere decisioni finanziarie informate e prudenti.

17. Tecnologie Uber

via Tecnologie Uber

numero totale di dipendenti: 29,300_

Capitalizzazione di mercato: 119,87 miliardi di dollari

conosciuta per Uber e UberEats

Presente in oltre 10.000 città in tutto il mondo, Uber ha rivoluzionato il settore dei trasporti. L'azienda tecnologica fornisce servizi di taxi-hailing, consegna di cibo e trasporto merci a oltre 131 milioni di utenti in tutto il mondo. L'azienda collabora inoltre con oltre 6 milioni di autisti e corrieri.

L'approccio innovativo di Uber al ride-sharing e alla consegna di cibo ha rimodellato la mobilità urbana. Uber è entrata a far parte del S&P 500 il 18 dicembre 2023.

18. Sony Corporation

via Sony Corporation

numero totale di dipendenti: 108,900_

Capitalizzazione di mercato: 116,07 miliardi di dollari

conosciuta per l'elettronica di consumo, l'intrattenimento e la PlayStation

Originariamente nota come Tokyo Tsushin Kogyo K.K., Sony Group Corporation è stata fondata a Tokyo nel 1946 da Masaru Ibuka e Akio Morita. È un conglomerato multinazionale con business che abbracciano vari settori, tra cui media, elettronica, finanza e semiconduttori. Il gruppo comprende diverse entità, come Sony Corporation, Sony Entertainment e Sony Financial Group, per citarne alcune.

Sony è il più grande produttore di sensori di immagine e ha conquistato più della metà della quota di mercato. È anche uno dei principali attori nel mercato dei televisori e dello streaming.

19. Negozio

via Shopify

numero totale di dipendenti: +10,000_

capitalizzazione di mercato: 92,23 miliardi di dollari

conosciuta per l'e-commerce

Shopify, una piattaforma di e-commerce, è una soluzione completa per le aziende e i privati che desiderano avviare, espandere e gestire in modo efficiente le proprie attività. Questo negozio online consente alle aziende di commercializzare i propri prodotti ai clienti, facilitando al contempo l'accettazione dei pagamenti attraverso diversi canali commerciali e posizioni.

L'esito positivo delle aziende che utilizzano Shopify alimenta il continuo sviluppo di funzionalità/funzioni e produttività, dando potere alle aziende di oggi e contribuendo all'evoluzione del commercio futuro.

Con Shopify, chiunque può lanciare la propria azienda, vendere prodotti, pianificare campagne di marketing e gestire le finanze senza sforzo, il tutto da un'unica piattaforma, eliminando la necessità di assistenza da parte degli sviluppatori di software.

20. Zoom

via Zoom

numero totale di dipendenti: 6787_

Capitalizzazione di mercato: 29,96 miliardi di dollari

conosciuta per Zoom One, Zoom Spazi e Zoom Eventi

Con sede a San Jose, Zoom è una società di software quotata in borsa fondata nel 2011. È una delle aziende più giovani di questo elenco. Fornisce una piattaforma di comunicazione e collaborazione all-in-one e consente alle aziende di connettersi e collaborare a distanza.

Zoom offre un intervallo di soluzioni che comprendono funzionalità/funzione quali chat, chiamate audio e video, riunioni, offerte di contact center cloud, lavagna online e altro ancora. Queste funzionalità/funzione facilitano la collaborazione e promuovono connessioni significative tra i dipendenti remoti. Zoom ha avuto un ruolo fondamentale nell'aiutare le aziende a sostenere le operazioni durante la pandemia. Negli anni successivi, le offerte dell'azienda hanno aperto la strada all'aumento globale dei posti di lavoro a distanza.

Cosa rende le migliori aziende tecnologiche un esito positivo?

L'esito positivo di questi famosi giganti tecnologici può essere attribuito a diversi fattori chiave:

Presenza globale : Queste aziende hanno un impatto globale e forniscono un'ampia gamma di servizi software di gestione delle operazioni di tecnologia dell'informazione soluzioni complete. I loro prodotti e servizi supportano le attività quotidiane di piccole e grandi aziende, consentendo loro di accedere a mercati e demografie diversi

: Queste aziende hanno un impatto globale e forniscono un'ampia gamma di servizi software di gestione delle operazioni di tecnologia dell'informazione soluzioni complete. I loro prodotti e servizi supportano le attività quotidiane di piccole e grandi aziende, consentendo loro di accedere a mercati e demografie diversi Innovazione : L'ideologia delle aziende tecnologiche di punta e dei loro team di gestione altamente diversificati ruota attorno al costante superamento dei limiti del possibile e alla capacità di pensare al futuro. Queste aziende investono molto in ricerca e sviluppo per introdurre tecnologie all'avanguardia

: L'ideologia delle aziende tecnologiche di punta e dei loro team di gestione altamente diversificati ruota attorno al costante superamento dei limiti del possibile e alla capacità di pensare al futuro. Queste aziende investono molto in ricerca e sviluppo per introdurre tecnologie all'avanguardia Adattabilità : Le aziende tecnologiche di esito positivo si adattano rapidamente alle tendenze del mercato e alle richieste dei consumatori. Il lorosoftware di business intelligence sfrutta la flessibilità e l'agilità per navigare in un panorama tecnologico dinamico e in evoluzione

: Le aziende tecnologiche di esito positivo si adattano rapidamente alle tendenze del mercato e alle richieste dei consumatori. Il lorosoftware di business intelligence sfrutta la flessibilità e l'agilità per navigare in un panorama tecnologico dinamico e in evoluzione Acquisizione e mantenimento dei talenti: Costruire e mantenere un team di professionisti qualificati è fondamentale. Le migliori aziende tecnologiche attirano i migliori talenti offrendo retribuzioni competitive e opzioni di lavoro da remoto e flessibili. Altri vantaggi offerti dai giganti del settore tecnologico sono i bonus per le alte prestazioni, gli stipendi per l'istruzione, i piani personalizzati per lo sviluppo della carriera, i programmi di mentorship e i viaggi internazionali. Queste aziende offrono anche ambienti di lavoro inclusivi e diversificati che promuovono politiche di parità retributiva e riducono il divario retributivo di genere.

Quali strumenti utilizzano le aziende tecnologiche?

Per avere successo, le aziende tecnologiche si affidano a molti strumenti per snellire e gestire le loro operazioni . Tra questi spicca ClickUp.

ClickUp è un sistema completo per il lavoro, il team e l'organizzazione project management strumento che aiuta le organizzazioni e i team a raggiungere i propri obiettivi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Visualize-and-Plan-ClickUp.gif ClickUp Project Management GIF /$$$img/

ClickUp riunisce i team per pianificare, monitorare e collaborare a qualsiasi progetto, tutto in un unico luogo.

Utilizzando ClickUp come piattaforma centrale per tutti i progetti membri del team e gli stakeholder consente alle aziende di suddividere progetti complessi in attività gestibili. Permette di assegnare le responsabilità, di monitorare lo stato di avanzamento e di automatizzare i passaggi del flusso di lavoro manuale.

L'automazione di ClickUp si integra con altri strumenti software per garantire un flusso di dati continuo tra tutti i reparti. Grazie alla sicurezza di livello aziendale, ClickUp è la scelta migliore per le aziende tecnologiche che vogliono crescere senza compromessi in termini di sicurezza.

Funzionalità/funzioni avanzate come quelle precostituite modelli di roadmap tecnologica e i modelli di tecnologia dell'informazione la presenza di strumenti di collaborazione e l'integrazione immediata con le app di comunicazione fanno di ClickUp la soluzione ideale per le aziende tecnologiche più importanti.

Distinguersi nel settore tecnologico

Guardando al panorama tecnologico del 2024, le aziende leader di cui sopra si distinguono come veri e propri leader nell'innovazione tecnologica e nell'adattabilità e hanno un mercato globale.

Da nomi noti come Apple e Samsung a realtà emergenti come Shopify, queste aziende hanno accesso allo stack tecnologico più all'avanguardia, agiscono sulle tendenze e continuano a influenzare il futuro del mondo.

Nel dinamico mondo della tecnologia, strumenti come ClickUp diventano fondamentali per rimanere concentrati. Come soluzione completa per la gestione del lavoro, dei progetti e del team, ClickUp è una delle soluzioni più efficaci per la gestione del lavoro migliori strumenti per le startup . Permette alle grandi aziende tecnologiche di semplificare le operazioni, migliorare i processi aziendali promuovere la collaborazione e raggiungere gli obiettivi in modo efficiente.

Se guardiamo al futuro, questi prodotti e servizi tecnologici avranno un ruolo fondamentale nel formare i progressi tecnologici nell'apprendimento automatico e nella realtà virtuale.

Per saperne di più su ClickUp, registrarsi per una versione di prova gratuita .