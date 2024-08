ClickUp dimostra la propria preparazione aziendale con le certificazioni ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 e ISO 27018:2019

clickUp investe in anticipo in un'architettura sicura costruita per supportare una base clienti globale

SAN DIEGO, 13 ottobre 2022 - ClickUp la piattaforma di produttività che riunisce il lavoro in un unico luogo, ha annunciato oggi di aver ottenuto le certificazioni ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 e ISO 27018:2019. Queste certificazioni dimostrano il continuo commit di ClickUp in materia di sicurezza, privacy, qualità e fiducia per i clienti di tutto il mondo.

"L'obiettivo di ClickUp è quello di essere la piattaforma principale in cui il lavoro viene terminato. Per essere un sistema di registrazione, è assolutamente essenziale avere una base affidabile e sicura", ha dichiarato Shailesh Kumar, SVP of Engineering di ClickUp. "Queste certificazioni indicano che siamo molto più avanti di molti nostri provider nell'adottare passaggi per la sicurezza dei dati dei clienti e per fornire tranquillità agli stakeholder di qualsiasi organizzazione, grande o piccola"

L'International Organization for Standardization (ISO) è un organismo internazionale indipendente e non governativo che sviluppa standard per garantire la qualità, la sicurezza e l'efficienza di prodotti, servizi e sistemi. Esistono più di una dozzina di norme standard della famiglia ISO/IEC 27000 . Il loro utilizzo consente alle organizzazioni di qualsiasi tipo di gestire la sicurezza di beni quali informazioni finanziarie, proprietà intellettuale, dati dei dipendenti o informazioni affidate da terzi.

La norma ISO 27001:2013 è considerata lo standard di sicurezza più elevato per quanto riguarda i dati dei clienti e richiede la convalida di una terza parte per dimostrare la piena conformità. A seguito di un esteso processo di audit da parte di Schellman & Company LLC, le certificazioni ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 e ISO 27018:2019 confermano che ClickUp è in grado di soddisfare i più elevati standard internazionali di sicurezza, affidabilità, qualità e fiducia. Questa certificazione indica inoltre che ClickUp si impegna a migliorare continuamente la propria sicurezza informatica.

"In ClickUp stiamo adottando un approccio proattivo alla sicurezza", ha dichiarato Ryan Brander, Director of Security di ClickUp, "Nell'ultimo anno ClickUp ha quadruplicato le dimensioni del team di sicurezza, ha ottenuto cinque certificazioni di sicurezza, ha superato i nostri concorrenti nelle metriche di valutazione della sicurezza pubblica e ha lanciato un programma di bug bounty, il tutto mettendo i clienti di ClickUp al primo posto e supportando oltre seicento aziende clienti"

La sicurezza è una pietra miliare della strategia aziendale e del commitment di ClickUp nei confronti dei clienti. Le certificazioni ISO 27001:2013, ISO 27017:2015 e ISO 27018:2019 annunciate oggi fanno parte della solida strategia di sicurezza di ClickUp. Queste nuove certificazioni si aggiungono alla certificazione SOC 2 Type 2, alla certificazione PCI DSS, alla conformità GDPR, alla conformità CCPA/CPRA, alla conformità LGPD e alla conformità HIPAA di ClickUp.

