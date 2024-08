10 Migliori software di gestione dei progetti per i servizi professionali nel 2024

I servizi professionali sono offerte specializzate fornite da persone con conoscenze ed esperienza nel campo, come avvocati, architetti, designer o scrittori.

I servizi professionali possono essere offerti da singoli individui (liberi professionisti), da piccole aziende (come gli studi legali) o da grandi aziende (come McKinsey o Accenture). Qualunque sia la scala delle operazioni, i servizi professionali sono tipicamente forniti sotto forma di progetti.

Uno dei principali vantaggi competitivi di un'organizzazione di servizi professionali è un ottimo sistema di project management. Questo aiuta a dimostrare ai client che disponete delle strutture, dei processi, dei sistemi e dei meccanismi di monitoraggio necessari per gestire progetti complessi con esito positivo.

Cosa cercare in un software di project management per servizi professionali?

Un buon software di project management aiuterà i consulenti e le società di servizi professionali a dimostrare la propria competenza operativa. Ecco come.

Agilità e project management olistico

Le soluzioni di project management danno fiducia alla vostra capacità di risolvere problemi complessi. Per dimostrarlo, cercate:

Funzionalità/funzione di gestione delle attività con scadenze, risorse e dipendenze

Visibilità attraverso l'elenco, il tabellone, la sequenza temporale, la vista Gantt e altre visualizzazioni

Capacità di assegnare utenti e supervisori

Documentazione e gestione delle conoscenze

I clienti assumono consulenti per le loro competenze. Una buona strumento per il project management dovrebbe aiutarvi a dimostrarlo. Cercate:

Funzionalità/funzione di documentazione per presentare quadri e modelli

Lista di controllo per l'esecuzione di processi ripetitivi

Strumenti di IA per la consulenza per riepilogare/riassumere le note e creare automaticamente attività a partire da esse

Creatività e collaborazione

Per risolvere problemi complessi, i team devono riunirsi e innovare. Il vostro strumento di project management deve avere:

Lavagne online

Mappe mentali

Feed di commenti per tutte le attività

Eccellenza del processo

Durante la risoluzione dei problemi, è essenziale comunicare regolarmente e in modo chiaro con tutte le parti interessate. Un buon software di project management per consulenti automatizzerà questo processo:

Notifiche

Promemoria

Modelli ripetibili

Ecco i dieci migliori software di project management con tutte queste funzionalità e molto altro ancora.

I 10 migliori software di project management per servizi professionali da utilizzare nel 2024

All'ultimo conteggio, c'erano 441 strumenti di project management tra cui scegliere. Ognuno di essi presenta una combinazione unica di funzionalità e capacità di project management. È quindi comprensibile che siate sopraffatti da tutte le scelte che avete davanti.

abbiamo terminato la ricerca per voi. Abbiamo scelto i dieci migliori, perfetti per i servizi professionali.

1. ClickUp

Esempio di area di lavoro di ClickUp per il project management di uno studio di commercialisti Il software all-in-one di ClickUp per il project management aiuta a pianificare, organizzare e collaborare al lavoro utilizzando attività, processi documentali, obiettivi, lavagne e molto altro! È stato progettato per essere infinitamente personalizzabile, indipendentemente dal settore o dalle dimensioni delle vostre attività.

È possibile impostare flussi di lavoro personalizzati, caricare modelli proprietari, raccogliere dati tramite moduli e cercare tutto ciò che serve.

È possibile assegnare gli utenti in base ai criteri di responsabilità, responsabilità, consultazione e informazione \matrice [RACI] a ciascuna attività.

Utilizzate il modello di matrice RACI di ClickUp per delineare i ruoli dei membri del vostro staff nelle diverse attività e compiti

I clienti di aziende, studi di commercialisti, società immobiliari e provider di servizi IT utilizzano ClickUp per gestire le operazioni. Con ClickUp, gestite le attività e rispettate il budget, ottimizzare i processi impostare promemoria e semplificare la reportistica, tutto in un'unica soluzione.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Project management gerarchico: Suddivisione dei progetti in aree di lavoro > spazi > cartelle > elenchi > attività > sottoattività. Includere elementi di azione e liste di controllo.

Priorità: Contrassegnate le attività come urgenti, ad alta, normale o bassa priorità e gestitele di conseguenza.

ClickUp Whiteboards è il vostro hub visivo centralizzato per trasformare in modo collaborativo le idee del team in azioni coordinate

Lavagna online: Brainstorming, collaborazione e mappatura dei flussi di lavoro su una lavagna online condivisa.

Documenti: Documentate i vostri processi o framework e condivideteli senza sforzo. È inoltre possibile utilizzare Documenti per prendere note, annotare i verbali delle riunioni e altro ancora.

15+ visualizzazioni: Visualizzate i vostri progetti nel modo che preferite: vista Elenco per tutte le attività, vista Bacheca raggruppata per stato, vista Sequenza per seguire lo stato di avanzamento o vista Calendario per guardare avanti.

Utilizzate ClickUp per gestire in modo efficiente i vostri progetti con oltre 15 visualizzazioni, modelli predefiniti e numerose funzionalità/funzione di collaborazione

Monitoraggio del tempo: Se siete un consulente che si fa pagare a ore, potete monitorare il tempo al secondo con il timer di ClickUp. Potete anche aggiungere manualmente i tempi registrati in un secondo momento.

Personalizzazione: Personalizzate i tipi di attività, i flussi di lavoro, gli stati, i campi e i tag. Gestite il progetto a modo vostro. Modelli di consulenza : Sconfiggete il blocco dei project manager con modelli personalizzabili per ogni caso d'uso!

Usate ClickUp AI per scrivere più velocemente, riepilogare/riassumere testi, generare risposte alle email e molto altro ancora

ClickUp AI: Utilizzate l'IA per riepilogare le note delle riunioni, generare automaticamente attività, creare promemoria e altro ancora!

Limiti di ClickUp

Gli utenti che si avvicinano per la prima volta a ClickUp potrebbero trovarsi di fronte a una curva di apprendimento molto ripida

Utenti esterni, come appaltatori o clienti, potrebbero aver bisogno di account ClickUp per vedere progetti/piani condivisi, a seconda delle impostazioni

Prezzi di ClickUp

ClickUp offre piani tariffari adatti a ogni consulente o team:

Gratuito per sempre

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Prezzi personalizzati disponibili. Parla con il nostro team commerciale per trovare il piano migliore per voi

ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 [2,000+ recensioni]

4.7/5 [2,000+ recensioni] Capterra: 4.7/5 [2.000+ recensioni]

2. Elegante

via Più moderno Nifty è un'area di lavoro collaborativa che unisce team, obiettivi e processi. Permette di gestire i progetti creando attività e organizzandole sotto forma di elenchi, Kanban, timeline, calendario e corsie.

Include moduli, documenti, file, discussioni, monitoraggio del tempo e reportistica automatizzata sui progetti.

Le aree di lavoro collaborative possono diventare rapidamente troppo ingombranti e opprimenti. Nifty corre anche questo rischio.

Le migliori funzionalità/funzione di Nifty

Struttura: I progetti sono strutturati su attività cardine e poi suddivisi in attività. Quando si completa un'attività, lo stato di avanzamento della milestone viene aggiornato automaticamente.

Bacheca: Ogni progetto include un forum di discussione e l'integrazione di Zoom per una collaborazione più approfondita.

Documenti: Nifty include un leggero editor di documenti. Tuttavia, se avete conoscenze organizzative su Documenti Google, potete integrare anche quello.

Monitoraggio del tempo: Nifty offre un modo semplice per i consulenti di registrare il tempo impiegato per ogni attività. È anche possibile impostare delle valutazioni per ottenere informazioni sulla produttività del team.

Limiti di Nifty

Per gli utenti che si avvicinano per la prima volta a questo strumento all-in-one potrebbe risultare difficile da utilizzare

La visualizzazione del calendario può essere inadeguata

Limitata flessibilità nell'aggiunta di campi personalizzati

Impossibilità di aggiungere lo stesso progetto a più portfolio

Prezzi di Nifty

Gratis

Plus: $10 per utente al mese

$10 per utente al mese Business: $18 per utente al mese

$18 per utente al mese Azienda: Contattare Nifty per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Nifty

G2: 4.7/5 [5000+ recensioni]

4.7/5 [5000+ recensioni] Capterra: 4.8/5 [2000+ recensioni]

3. Notion

via Notion Notion è nato come uno strumento pulito per prendere appunti, con una semplice interfaccia di $$$a per documentare le cose. Se i vostri servizi professionali riguardano l'istruzione, la formazione, il coaching o la gestione della conoscenza, Notion è un'ottima opzione per mostrare i vostri contenuti.

Anche se ora si è evoluto in un'area di lavoro completa per la produttività, che include wiki, database e gestione delle attività, è in ritardo su alcune funzionalità avanzate.

Le migliori funzionalità/funzione di Notion

Pubblicazione di contenuti : Crea pagine web pulite e prive di fronzoli con un banner e un testo in Markdown e le pubblica online gratis

: Crea pagine web pulite e prive di fronzoli con un banner e un testo in Markdown e le pubblica online gratis Gerarchia dei documenti : Organizza i documenti in una gerarchia di cartelle, pagine e sottopagine

: Organizza i documenti in una gerarchia di cartelle, pagine e sottopagine Ricerca : Ricerca rapida e accurata di tutto ciò che serve nell'area di lavoro

: Ricerca rapida e accurata di tutto ciò che serve nell'area di lavoro IA generativa: Scrivere o modificare documenti, compresi i piani di progetto, in modo rapido

Notion può essere utilizzato come un software gratuito per il project management da consulenti indipendenti, poiché non prevede limiti di blocco per i singoli.

Limiti di Notion

Nessun monitoraggio del tempo integrato

Nessuna funzionalità/funzione personalizzata di reportistica e visualizzazioni

Limitata personalizzazione dei tipi di attività, dei filtri o dei campi

Limiti alle dimensioni dei file

Prezzi di Notion

Free

Plus: $10 per utente al mese

$10 per utente al mese Business: $18 per utente al mese

$18 per utente al mese Enterprise: Contattare Notion per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4.7/5 [5000+ recensioni]

4.7/5 [5000+ recensioni] Capterra: 4.8/5 [2000+ recensioni]

4. Lavoro di squadra

via Lavoro di squadra Teamwork è una piattaforma di project management online con moduli personalizzati per le organizzazioni di servizi professionali. Con Teamwork è possibile gestire più progetti complessi progetti complessi , attività e sottoattività, processi e tempi.

Essendo un nuovo arrivato nel panorama, Teamwork sta ancora sviluppando molte funzionalità/funzioni avanzate. Anche per i consulenti indipendenti e i freelance, Teamwork può sembrare complesso.

Le migliori funzionalità/funzione di Teamwork

Dashboard intuitivo delle attività : Visualizza solo le attività più recenti; è anche personalizzabile per includere il nome e il logo della vostra azienda

: Visualizza solo le attività più recenti; è anche personalizzabile per includere il nome e il logo della vostra azienda Integrazione con le email : Rispondere ai commenti e alle notifiche via email

: Rispondere ai commenti e alle notifiche via email Fatturazione : Monitoraggio del tempo su Teamwork, calcolo delle ore fatturabili, generazione di fogli di presenza e fatturazione, tutto in un unico posto

: Monitoraggio del tempo su Teamwork, calcolo delle ore fatturabili, generazione di fogli di presenza e fatturazione, tutto in un unico posto Account client gratis: Consente l'accesso a più client senza pagare un extra

Limiti di Teamwork

Può sembrare complicato da impostare e da gestire

Nessuna lista di controllo

Integrazioni limite con altri strumenti di produttività

Prezzi di Teamwork

Free Forever: $0

$0 Starter: $8.99

$8.99 Consegnare: $13,99

$13,99 Crescere: $25.99

$25.99 Scala: Contattare Teamwork per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Teamwork

G2: 4.4/5 [1050+ recensioni]

4.4/5 [1050+ recensioni] Capterra: 4.5/5 [800+ recensioni]

5. Asana

via Asana Asana è una delle app più popolari per il project management interfunzionale. È stata costruita per supportare diversi team, come quelli del marketing, delle operazioni, dell'IT, del prodotto e del commerciale. È particolarmente popolare tra le piccole aziende e le organizzazioni guidate da fondatori.

Nonostante le sue eccezionali funzionalità/funzione di pianificazione dei progetti, non soddisfa gli standard di uno strumento all-in-one. Su diversi front è carente.

Le migliori funzionalità/funzione di Asana

Attività in più elenchi : Riduce la duplicazione del lavoro aggiungendo qualsiasi attività a più progetti

: Riduce la duplicazione del lavoro aggiungendo qualsiasi attività a più progetti Design orientato agli obiettivi : Allinea il team agli obiettivi, traccia i progetti e monitora lo stato

: Allinea il team agli obiettivi, traccia i progetti e monitora lo stato Integrazioni : Connessione di oltre 200 strumenti ad Asana per una visualizzazione completa e senza soluzione di continuità

: Connessione di oltre 200 strumenti ad Asana per una visualizzazione completa e senza soluzione di continuità Interfaccia visiva: Trascinare e rilasciare le attività su Sequenze e Calendari per una facile gestione

Limiti di Asana

Funzionalità/funzioni limitate nella versione gratuita

Solo cinque visualizzazioni, che limitano la visibilità per i project management

Niente strumenti di collaborazione visiva, come le mappe mentali

Prezzi di Asana

Free: **10 dollari per utente al mese

Plus: $10 per utente al mese

$10 per utente al mese Business: $18 per utente al mese

$18 per utente al mese Enterprise: Contattate Asana per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4.4/5 [1050+ recensioni]

4.4/5 [1050+ recensioni] Capterra: 4.5/5 [800+ recensioni]

6. Wrike

via Wrike Wrike è una pluripremiata applicazione basata sul web per progetti d'impresa gestione. È stato progettato per essere utilizzato da team di grandi dimensioni in configurazioni aziendali che richiedono funzionalità/funzione complesse e un'architettura robusta.

Come corollario, Wrike può essere eccessivo per le piccole aziende e i consulenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Wrike

Visualizzazione a tre pannelli : Interfaccia intuitiva orientata all'accessibilità e alla produttività

: Interfaccia intuitiva orientata all'accessibilità e alla produttività Priorità delle attività : Contrassegnare le attività importanti/urgenti in modo che i team lavorino prima su di esse

: Contrassegnare le attività importanti/urgenti in modo che i team lavorino prima su di esse Reportistica : Reportistica completa per monitorare e seguire lo stato di avanzamento

: Reportistica completa per monitorare e seguire lo stato di avanzamento Newsfeed: Newsfeed simile a quello dei social media per rimanere aggiornati su ciò che accade nel team

Limiti di Wrike

Il filtro integrato nasconde le attività completate per impostazione predefinita, che deve essere rimosso manualmente per vedere tutte le attività in una sola volta

Le notifiche di alcune app esterne integrate richiedono anche un'ora di tempo

Nessuna opzione di chattare

I prezzi di Wrike

Personale: $0

$0 Starter: $13,49 per utente al mese

$13,49 per utente al mese Avanzato: $30,49 per utente al mese

$30,49 per utente al mese Azienda: Contattare Wrike per i prezzi

Contattare Wrike per i prezzi Enterprise+: Contattare Wrike per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2: 4.4/5 [1050+ recensioni]

4.4/5 [1050+ recensioni] Capterra: 4.5/5 [800+ recensioni]

7. Kintone

via Kintone Kintone è un'area di lavoro personalizzabile che riunisce dati, flussi di lavoro e collaborazione. Con Kintone è possibile creare applicazioni di database, flussi di lavoro e attività personalizzate.

È anche possibile collegare le conversazioni ai dati per una migliore visibilità. Grazie alla flessibilità nella gestione dei database, è l'ideale per essere il vostro software di gestione dei contatti .

Tale personalizzazione comporta anche complicazioni e confusione.

Le migliori funzionalità/funzione di Kintone

Collaborazione : Funzionalità/funzione di chattare che mantiene ogni conversazione nel suo contesto

: Funzionalità/funzione di chattare che mantiene ogni conversazione nel suo contesto Servizi professionali Automazione : Automazioni per promemoria e notificherisparmiare tempo sprecato nei follower

: Automazioni per promemoria e notificherisparmiare tempo sprecato nei follower Personalizzazione: Flussi di lavoro personalizzati, attività, promemoria, approvazioni e trasferimenti di attività

Limiti di Kintone

L'interfaccia utente complicata significa che è necessario chiamare un rappresentante del servizio clienti ogni volta che ci si trova in difficoltà

Opzioni di integrazione limitate

Mancanza di video/documenti per imparare lo strumento

Prezzi di Kintones

24 dollari per utente al mese

Valutazioni e recensioni di Kintone

G2: 4.6/5 [200+ recensioni]

4.6/5 [200+ recensioni] Capterra: 4.7/5 [140+ recensioni]

8. Paymoapp

via Paymoapp Paymo è uno strumento di project management per consulenti individuali e piccole aziende. Aiuta a gestire progetti, attività, risorse, file, finanze, ecc. È anche possibile monitorare il tempo e la redditività con questo strumento.

Essendo progettato per team di piccole dimensioni, presenta limiti di collaborazione e di gestione del flusso di lavoro funzionalità/funzione.

Le migliori funzionalità/funzione di Paymoapp

Monitoraggio del tempo : Una volta impostata, lasciatela funzionare in background e catturate i vostri tempi registrati

: Una volta impostata, lasciatela funzionare in background e catturate i vostri tempi registrati Fatturazione : Converte automaticamente i tempi registrati in fogli di presenza e fatture

: Converte automaticamente i tempi registrati in fogli di presenza e fatture Bilanci di tempo : Impostazione della durata stimata per ogni attività e confronto con i dati effettivi

: Impostazione della durata stimata per ogni attività e confronto con i dati effettivi Schedulatore di team : Comprendere il carico di lavoro per una migliore gestione delle risorse

: Comprendere il carico di lavoro per una migliore gestione delle risorse Attività ricorrenti: Creazione automatica di attività ricorrenti su base giornaliera, settimanale o mensile

Limiti di Paymoapp

Numero limitato di viste: solo elenco, tabella, tabella, calendario e grafico Gantt

Meno opzioni di integrazione rispetto ad altri strumenti di project management

Mancanza di un'interfaccia utente intuitiva, risultante in una curva di apprendimento ripida

Prezzi di Paymoapp

Gratis

Starter: $9,9 per utente al mese

$9,9 per utente al mese Piccolo ufficio: $15,9 per utente al mese

$15,9 per utente al mese Business: $23,9 per utente al mese

Valutazioni e recensioni di Paymoapp

G2: 4.6/5 [550+ recensioni]

4.6/5 [550+ recensioni] Capterra: 4.8/5 [450+ recensioni]

9. Alveare

via Alveare Hive è un software di project management progettato per i team ibridi. Aiuta i team di servizi professionali a migliorare la visibilità, la collaborazione e l'orientamento agli obiettivi. Con Hive è possibile definire l'ambito del progetto, assegnare attività, monitorare il tempo, inviare aggiornamenti automatizzati, raccogliere feedback e monitorare lo stato.

Nonostante le sue funzionalità/funzione semplici e facili da usare, la maturità e la complessità delle sue capacità di project management ci lasciano a desiderare.

Le migliori funzionalità/funzione di Hive

Relazioni con le attività : Collega facilmente le schede alle attività per mostrare come sono collegate

: Collega facilmente le schede alle attività per mostrare come sono collegate Cartelle master : Riunire le informazioni e richiedere approvazioni, tutto in un unico posto

: Riunire le informazioni e richiedere approvazioni, tutto in un unico posto Gerarchia dei progetti : Flusso progetto principale > sottoprogetti > attività > sottoattività per un monitoraggio e un management più semplici

: Flusso progetto principale > sottoprogetti > attività > sottoattività per un monitoraggio e un management più semplici Correzione di bozze: Correzione di bozze di documenti e video incorporata

Limiti di Hive

Le schede delle attività accettano solo testi e non immagini o altri media

Limite di 500 automazioni indipendentemente dal piano

Non è possibile aggiungere regole parziali alle colonne Kanban

Prezzi di Hive

Gratis

Teams: $5 per utente al mese

$5 per utente al mese Aziende: Contattare Hive per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Hive

G2: 4.6/5 [450+ recensioni]

4.6/5 [450+ recensioni] Capterra: 4.5/5 [150+ recensioni]

10. Progetti Zoho

via Progetti Zoho Zoho Projects è uno strumento di project management multiuso e completamente personalizzabile. Con Zoho Projects è possibile creare attività, automatizzare i flussi di lavoro e personalizzare campi, layout e stati.

Dispone di moduli personalizzati per esigenze specifiche del settore, come il monitoraggio dei problemi e gli SLA, i progetti, ecc.

Nonostante sia un player robusto, manca di alcune funzionalità di base e intuitive per l'utente.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho Projects

Integrazioni: Collega tutti gli strumenti dell'area di lavoro di Google per visualizzare un unico pannello. Collega anche altri strumenti, tra cui Dropbox, GitHub, Slack e Google Apps Marketplace

Collega tutti gli strumenti dell'area di lavoro di Google per visualizzare un unico pannello. Collega anche altri strumenti, tra cui Dropbox, GitHub, Slack e Google Apps Marketplace Personalizzazione : Creazione di layout personalizzati, campi, viste, funzioni, modelli di progetto, tag, schede web e altro ancora

: Creazione di layout personalizzati, campi, viste, funzioni, modelli di progetto, tag, schede web e altro ancora Collaborazione : monitorare le conversazioni sul feed e comunicare in tempo reale attraverso chat pubbliche e private

: monitorare le conversazioni sul feed e comunicare in tempo reale attraverso chat pubbliche e private Automazione delle attività : Automazioni di regole aziendali, SLA, webhook, notifiche e regole di flusso di lavoro per una migliore efficienza operativa

Limiti di Zoho Projects

Mancanza di funzionalità/funzione complete di reportistica

La ricerca nella barra delle attività è limitata alle attività di un particolare progetto e non all'intera area di lavoro

Prezzi di Zoho Projects

Gratis

Premium: 5 dollari per utente al mese

5 dollari per utente al mese Azienda: $10 per utente al mese

Valutazioni e recensioni di Zoho Projects

G2: 4.3/5 [350+ recensioni]

4.3/5 [350+ recensioni] Capterra: 4.3/5 [400+ recensioni]

Migliora il tuo gioco nei servizi professionali con il giusto software per il project management

Esistono centinaia di strumenti di project management di ogni forma e dimensione. Abbiamo selezionato i dieci migliori per darvi un'idea della situazione. Scegliete uno di questi per dimostrare ai vostri clienti che siete agili, orientati ai processi e comunicativi.

In tutta onestà, però, alla fine di questa ricerca, possiamo affermare con certezza che ClickUp si distingue come il miglior strumento di project management completo della categoria. Non siete convinti?

