I 10 migliori strumenti di intelligenza artificiale per la consulenza: Recensioni e prezzi dettagliati inclusi

Da fare l'analisi dei dati dei client è come scalare l'Everest? O Da fare la previsione delle tendenze è come leggere le foglie di tè? Con il giusto Strumenti di IA trasformerete queste attività complesse in un'esperienza magica, sia per i vostri clienti che per la vostra sanità mentale.

Che siate consulenti esperti o alle prime armi, gli strumenti di IA per la consulenza semplificano la vostra attività aziendale, offrono ai vostri client migliori approfondimenti e migliorano il vostro gioco. In questa guida spiegheremo come scegliere i migliori strumenti di IA per i servizi di consulenza e condivideremo i nostri 10 strumenti preferiti per questo lavoro.

Cosa sono gli strumenti di IA per la consulenza?

Gli strumenti di intelligenza artificiale (IA) sono un tipo di software che le aziende di consulenza utilizzano da fare per prendere decisioni basate sui dati in meno tempo. Gli strumenti di IA seguono alcuni algoritmi di apprendimento automatico piuttosto avanzati per analizzare una quantità pazzesca di dati, identificare modelli, prevedere tendenze e sputare utili intuizioni a una velocità e una precisione che superano anche i professionisti della scienza dei dati più esperti. 🤖

La maggior parte dei consulenti utilizza gli strumenti di IA per:

Analisi dei dati : L'IA interpreta enormi insiemi di dati e dà un senso ai numeri più velocemente degli esseri umani, di solito senza errori

L'IA interpreta enormi insiemi di dati e dà un senso ai numeri più velocemente degli esseri umani, di solito senza errori Previsioni: Grazie all'apprendimento automatico, gli strumenti di IA anticipano i cambiamenti del mercato e del comportamento dei consumatori. Non sono una sfera di cristallo magica, ma sono la cosa migliore che ci sia

Grazie all'apprendimento automatico, gli strumenti di IA anticipano i cambiamenti del mercato e del comportamento dei consumatori. Non sono una sfera di cristallo magica, ma sono la cosa migliore che ci sia Elaborazione del linguaggio naturale ( NLP ): NLP fa l'analisi del sentiment, che è un modo elegante per dire che lo strumento di IA misura correttamente le emozioni umane da un testo scritto

NLP ): NLP fa l'analisi del sentiment, che è un modo elegante per dire che lo strumento di IA misura correttamente le emozioni umane da un testo scritto Computer vision : Sapevate che alcuni strumenti di IA possono "vedere"? Utilizzano la computer vision per prendere decisioni su dati visivi, come immagini, video e grafici di dati

Gli strumenti di IA consentono anche alle piccole startup di consulenza di offrire soluzioni all'avanguardia ai propri client, il che rappresenta un vero e proprio cambiamento.

Come scegliere i migliori strumenti di consulenza IA per la vostra azienda

State affidando a un'IA i dati dei vostri clienti e della vostra reputazione. È necessario scegliere uno strumento di alta qualità per produrre intuizioni intelligenti e impressionare i clienti.

Cercate queste funzionalità per ottenere il massimo dagli strumenti di consulenza IA:

Interfaccia semplice per l'utente: Non dovrebbe essere necessaria una formazione speciale per utilizzare gli strumenti di IA. Scegliete opzioni intuitive, senza curve di apprendimento che vi faranno perdere la testa

Non dovrebbe essere necessaria una formazione speciale per utilizzare gli strumenti di IA. Scegliete opzioni intuitive, senza curve di apprendimento che vi faranno perdere la testa Visualizzazione dei dati: Scegliete strumenti di IA che generano grafici meravigliosi a partire dai dati dei vostri client o clienti. Questa funzionalità/funzione conferisce ai reportistici una dose extra di professionalità, che è un must nella consulenza

Scegliete strumenti di IA che generano grafici meravigliosi a partire dai dati dei vostri client o clienti. Questa funzionalità/funzione conferisce ai reportistici una dose extra di professionalità, che è un must nella consulenza Automazione del flusso di lavoro: Non si può essere ovunque contemporaneamente, quindi scegliete strumenti di IA che generano grafici di grande impattoautomatizzano i processi ripetitivi come il passaggio delle attività e la voce dei dati

Non si può essere ovunque contemporaneamente, quindi scegliete strumenti di IA che generano grafici di grande impattoautomatizzano i processi ripetitivi come il passaggio delle attività e la voce dei dati Previsione: I progetti futuri e l'individuazione delle tendenze sono indispensabili per i servizi di consulenza. Dopotutto, i vostri clienti si fidano di voi per essere sempre all'avanguardia nel loro settore

I progetti futuri e l'individuazione delle tendenze sono indispensabili per i servizi di consulenza. Dopotutto, i vostri clienti si fidano di voi per essere sempre all'avanguardia nel loro settore Strumenti e modelli per la scrittura: La vostra azienda è in grado di gestireStrumento di scrittura per l'IA deve essere in grado di gestire l'ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO), i post sui social media e i riepiloghi/riassunti. Modelli di consulenza sono indispensabili per creare reportistica di livello professionale in pochi clic

Riepilogare/riassumere le note delle riunioni in pochi secondi con ClickUp AI

10 Migliori strumenti di IA per la consulenza nel 2024

Al giorno d'oggi sembra che tutti abbiano uno strumento di IA, ma non tutti gli strumenti presenti sul mercato sono strumenti di IA per la consulenza, nello specifico.

Non c'è bisogno di setacciare il web da soli: Consultate questo elenco dei 10 migliori strumenti di IA per la consulenza nel 2024.

Usate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle email e molto altro ancora

Proprio così: La piattaforma di project management preferita al mondo è anche uno strumento di IA incredibilmente utile per i servizi di consulenza. ClickUp AI è l'unico assistente IA che si adatta al vostro ruolo. Basta aprire l'IA, dirle che siete in consulenza e l'assistente si occuperà di tutto il resto.

Utilizzate ClickUp AI per:

Riepilogare/riassumere le note delle riunioni con i client o i thread di chattare

Generareelementi di azione dai programmi delle riunioni

Scrivere, modificare e formattare qualsiasi contenuto necessario

Comporre sondaggi per i clienti

Pianificare eventi per i vostri clienti

Oh, e avete sentito parlare di Automazioni ClickUp ? ClickUp è dotato di oltre 100 automazioni che semplificano notevolmente la vostra giornata lavorativa. Non si tratta di pura IA, ma queste automazioni basate su trigger gestiscono tutto, dalla creazione di attività alla pubblicazione di commenti e allo spostamento di stati.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Limiti di ClickUp

ClickUp AI è disponibile solo su piani a pagamento

Alcuni utenti trovano le funzionalità/funzione di ClickUp un po' opprimenti all'inizio: sono davvero tante!

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.300+ recensioni)

4,7/5 (8.300+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.700+ recensioni)

2. Neuroni

Via Neuroni La maggior parte degli strumenti di IA fa IA generativa, che crea nuovi contenuti. Ma Neurons Predict è un po' diverso: è un'IA predittiva che genera immagini creative per voi.

Se avete provato a creare da soli annunci, immagini, video e design ma odiate il processo, siete fortunati! Neurons è uno strumento di apprendimento automatico che lavora bene con la vostra azienda di consulenza perché è specializzato nella progettazione basata sui dati.

Sia che abbiate bisogno di maggiori risultati dalle vostre campagne pubblicitarie, sia che offriate consulenza per ricerche di mercato a un client, Neurons è uno strumento indispensabile per gestire e visualizzare i dati dei clienti.

Le migliori funzionalità di Neurons

Confrontate la vostra creatività con gli standard del settore

Impostazione di benchmark e confronto di tutte le creatività con tali benchmark

Pre-testate le creatività prima di rilasciarle nel mondo

Limiti dei neuroni

Neurons è specializzato in immagini per ottenere informazioni preziose, quindi non è l'ideale se avete bisogno di aiuto per scrivere testi o generare reportistica

Alcuni utenti sostengono che i requisiti delle specifiche dei file di Neurons sono difficili da lavorare

Prezzi di Neurons

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni sui neuroni

G2: 5/5 (1 recensione)

5/5 (1 recensione) Capterra: 5/5 (2 recensioni)

3. Tomo

Via Tomo Tome utilizza l'IA e i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) per riepilogare/riassumere accordi aziendali per voi. Legge ogni singola lettera e offre linee rosse per aiutarvi a individuare eventuali problemi contrattuali.

È ricco di funzionalità/funzione come altri strumenti di IA per la consulenza? No, ma se lavorate in un campo che ha a che fare con i contratti, come la legge o gli investimenti, questo strumento è indispensabile.

Anche se non lavorate in un campo ad alta intensità contrattuale, è bello avere un'IA specializzata che esamina i vostri contratti alla ricerca di potenziali problemi, soprattutto se lavorate con aziende clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tome

La funzionalità/funzione "redlines" individua i potenziali problemi per voi

Generazione di "elenchi di problemi" in pochi minuti da inoltrare a client o avvocati

Eseguire rapidamente confronti di mercato per vedere come si colloca il vostro contratto

Limiti di Tome

È necessario passare a Tome Pro per ottenere un supporto clienti umano

Tome non ha molte recensioni

Probabilmente lo sapete, ma per vostra informazione: Tome non sostituisce un avvocato umano

Prezzi di Tome

Contattare per i prezzi

Tome valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (2 recensioni)

4.8/5 (2 recensioni) Capterra: N/A

4. Validatore IA

Via Validatore IA Validator IA è un tipo unico di strumento di IA per la consulenza che convalida le idee di startup - gratis! Chiedete al suo chatbot mentore di convalidare le vostre idee aziendali e di rispondere alle domande più comuni sul lancio di una startup.

L'IA è stata addestrata sulla base di dati provenienti da migliaia di startup, criteri di angel investor e metodi di lean startup. Consideratelo come una guida rapida a tutto ciò che riguarda le startup. Questo strumento è ideale per i consulenti che lavorano con le startup, ma funziona anche se siete voi stessi una startup in crisi.

Validator IA: le migliori funzionalità/funzioni

Convalida gratis le idee aziendali con il chatbot mentore

Chiedete all'IA di fornirvi una guida personalizzata per iniziare a costruire la vostra azienda

Identificare i potenziali problemi utilizzando l'analisi concettuale dell'IA

Limiti dell'IA di Validator

Validator non ha molte recensioni

Non offre molte funzionalità/funzione come gli altri strumenti di consulenza IA di questo elenco

Prezzi di Validator IA

Gratuito

Validator IA valutazioni e recensioni

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Robot legale

Via Robot legale Avete mai firmato un contratto enorme con tonnellate di gergo legale e vi siete chiesti: "Che diavolo ho appena firmato?" 🤯

Legal Robot è uno strumento di consulenza IA che traduce accordi e contratti legali in inglese semplice. Come Tome, genera automaticamente un'analisi dei vostri documenti legali e li confronta con la giurisprudenza e altri documenti legali.

Funzionalità/funzioni migliori di Legal Robot

Esegue analisi dei contratti per trovare problemi di stile o di linguaggio legale

Traduce il "legalese" in linguaggio semplice

Legal Robot è dotato di una funzionalità/funzione per la gestione delle richieste GDPR e DMCA

Limiti di Legal Robot

Legal Robot non è ancora in funzione dal settembre 2024

Legal Robot non è una consulenza legale

Prezzi di Legal Robot

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Legal Robot

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Gong

Via GongGong è tutto incentrato sui dati commerciali. Utilizza l'IA generativa per catturare tutte le interazioni con i client per informare la vostra strategia e mantenere la produttività del vostro team. In ultima analisi, Gong mira a incrementare i vostri profitti rivedendo le vostre pratiche commerciali.

Gong è una buona scommessa se avete bisogno di migliorare la vostra pipeline di vendita, ma è anche un solido strumento di IA per la consulenza commerciale. Lo strumento di IA utilizza i vostri dati per aiutarvi a creare playbook di vendita vincenti, a identificare i rischi delle trattative e a definire i passaggi successivi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Gong

Visualizzazione unificata delle interazioni con i clienti e delle dinamiche di mercato

Vedere le metriche dei membri del team, come le percentuali di vittoria, in una dashboard visiva

Acquisizione e aggiornamento automatico dei dati su tutte le piattaforme in tempo reale

Limiti di Gong

A volte Gong falsifica le trascrizioni delle chiamate e ha difficoltà a capire gli accenti

Alcuni utenti affermano che Gong ha problemi di integrazione

Prezzi di Gong

Contattare per i prezzi

Gong valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (oltre 5.300 recensioni)

4,7/5 (oltre 5.300 recensioni) Capterra: 4,8/5 (oltre 520 recensioni)

7. Lucciole

Via Lucciole Da fare molte telefonate ai client? Sappiamo che Da fare sicuramente, dopotutto sei un consulente. 👀

Avete bisogno di Fireflies per semplificare le note delle riunioni.

Fireflies è uno strumento intelligente di automazione delle note delle riunioni. Trascrive e riepiloga le note delle riunioni e crea anche un database ricercabile per aiutarvi a trovare facilmente le note delle chiamate. Può anche utilizzare l'NLP per analizzare le conversazioni vocali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Fireflies

Trascrive automaticamente le riunioni su più app per le videoconferenze

La ricerca con IA semplifica il filtraggio e l'identificazione degli argomenti chiave delle riunioni

Collaborazione con i colleghi tramite commenti, frasi e note di riunione condivise

Limiti di Fireflies

Fireflies fa risparmiare tempo a chi ha molte chiamate, ma non ha molte funzionalità/funzione non legate alle riunioni

Alcuni utenti affermano che la piattaforma ha difficoltà a garantire l'accuratezza delle trascrizioni

Prezzi di Fireflies

**Gratuito

Pro: $10/mese per utente, fatturati annualmente

$10/mese per utente, fatturati annualmente Business: $19/mese per utente, con fatturazione annuale

$19/mese per utente, con fatturazione annuale Azienda: Contattare per i prezzi

valutazioni e recensioni di Fireflies

G2: 4.5/5 (80+ recensioni)

4.5/5 (80+ recensioni) Capterra: 4/5 (5 recensioni)

8. Gallinaio

Via Scagnozzo Non è necessario essere un cattivo per avere un tirapiedi. Questo strumento di consulenza legale IA consente di accedere immediatamente alle conoscenze legali collettive del team. Come Fireflies, permette di cercare all'interno del contenuto esistente per trovare clausole e definizioni.

È l'ideale per chi opera nel campo legale, perché arricchisce i contratti con suggerimenti dell'IA. Funziona come un database di contratti e un sistema di gestione dei documenti che utilizza l'IA per analizzare, organizzare e semplificare il lavoro contrattuale.

Funzionalità/funzione migliori di Henchman

Revisione istantanea delle modifiche contrattuali con un solo clic

Henchman offre suggerimenti sui contratti basati su analisi storiche

Utilizzo di filtri avanzati per filtrare per tipo di contratto, data e nome della parte interessata

Limiti di Henchman

Henchman è stato progettato specificamente per i servizi legali, quindi se non siete interessati, probabilmente non otterrete valore dalla piattaforma

Alcuni utenti affermano che i filtri avanzati sono difficili da trovare e si dimenticano di usarli

Prezzi di Henchman

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni sull'Henchman

G2: 4.5/5 (10+ recensioni)

4.5/5 (10+ recensioni) Capterra: N/A

9. Ripristino

Via Riproporre Siete un'agenzia di marketing che crea contenuti per i client? Repurpose è lo strumento di consulenza IA che fa per voi. Questo strumento è specializzato in flussi di lavoro automatizzati per i contenuti. Basta creare un post in Repurpose e la piattaforma lo pubblicherà su più piattaforme in pochi secondi. 📚

Questo strumento di automazione è dotato di modelli di flusso di lavoro, video con passaggi e supporto in live chat per ridurre il tempo dedicato alla pubblicazione di contenuti per i vostri client.

Funzionalità/funzione migliori di Repurpose

Integrazione di Repurpose con TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Zoom e altro ancora

Utilizzate lo strumento di conversione per convertire i video in podcast audio

Pubblicare gratuitamente 10 file audio e video durante la versione di prova di 14 giorni

Limiti di Repurpose

Repurpose non è tecnicamente uno strumento di IA, ma è più che altro uno strumento dipiattaforma di automazione* Repurpose non ha molte recensioni

Prezzi di Repurpose

Podcaster: $12,42/mese per utente, fatturati annualmente

$12,42/mese per utente, fatturati annualmente Content Marketer: $20,75/mese per utente, con fatturazione annuale

$20,75/mese per utente, con fatturazione annuale Agenzia: $104,08/mese per utente, con fatturazione annuale

Repurpose valutazioni e recensioni

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. ChatGPT

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Chat-GPT--1400x951.png Chattare il dashboard di GPT /%img/

Via ChatGPT ChatGPT di OpenAI è un genio dell'IA. Dovete scrivere un'email di rottura per un client difficile? Da fare. Volete un copione per la presentazione di un client? Sarà vostro in pochi clic.

Mentre altri strumenti di IA per la consulenza presenti in questo elenco sono specializzati in immagini o contratti legali, ChatGPT è specializzato nella creazione di contenuti testuali. Se avete bisogno di aiuto per scrivere email, post sui social media, reportistica o presentazioni, questo è lo strumento che fa per voi.

Le migliori funzionalità di ChatGPT

ChatGPT ha un'interfaccia molto semplice basata su un chatbot

Riepilogare/riassumere rapidamente reportistica o semplificare argomenti complessi con una sola query

Chiedete a ChatGPT di generare idee per campagne di marketing, piani per eventi e altro ancora per i vostri client

Limiti di ChatGPT

ChatGPT si blocca spesso

È necessario sapere come prompt ChatGPT per ottenere i risultati desiderati

Prezzi di ChatGPT

**Gratis

Plus: $20/mese per utente

Valutazioni e recensioni di ChatGPT

G2: 4.7/5 (340+ recensioni)

4.7/5 (340+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (20+ recensioni)

Combinare lo strumento di consulenza IA con i flussi di lavoro

Gli strumenti di IA stanno trasformando praticamente ogni settore e la consulenza non fa eccezione. Integrate gli strumenti di consulenza IA nei vostri flussi di lavoro per lavorare in modo più intelligente e generare risultati eccezionali per i vostri client.

In qualità di consulenti, supportate i vostri client nella buona e nella cattiva sorte. Ma quando avete bisogno di supporto, scegliete lo strumento di IA giusto per la consulenza: ClickUp. Combinate il vostro strumento di scrittura IA con modelli, attività di ClickUp, Documenti e CRM per mantenere tutto il vostro lavoro nella stessa piattaforma.

Siete curiosi di vederlo in azione? Provate subito ClickUp AI gratuitamente.