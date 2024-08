10 Migliori alternative e concorrenti di Gong nel 2024

Gong.io offre ai rappresentanti commerciali un modo per scalare le loro intuizioni, interazioni e ricavi con l'aiuto dell'intelligenza artificiale (IA). Tuttavia, non è l'unico strumento in questo spazio. Negli ultimi anni sono apparse molte alternative a Gong, quindi vale la pena vedere come si forma la concorrenza per sapere se è ancora lo strumento giusto per voi.

In questa guida daremo un'occhiata alle migliori alternative a Gong. Analizzeremo le loro migliori funzionalità/funzioni, i limiti e i prezzi. Cerchiamo di capire se esiste un'alternativa a questo popolare software di intelligence in grado di fornirvi queste ricche informazioni commerciali e molto altro ancora. 👀

Cosa cercare in un'alternativa a Gong?

Gong è considerato un software di revenue intelligence e revenue intelligence alimentato dall'IA piattaforma SaaS di abilitazione alle vendite dai team commerciali e di vendita, per cui è logico che, nel valutare un'alternativa, vi servano funzionalità/funzioni simili. Cercate strumenti che vi permettano di ottenere informazioni sulle interazioni dei vostri clienti. Lo strumento giusto vi aiuterà ad analizzare i dati per concludere più affari, aumentare la produttività e incrementare i ricavi.

Nel considerare le migliori alternative a Gong, prestate molta attenzione ad aree quali:

Facilità d'uso: La piattaforma commerciale è facile da usare? Da fare una curva di apprendimento ripida?

La piattaforma commerciale è facile da usare? Da fare una curva di apprendimento ripida? Funzionalità/funzione: Da fare con tutte le funzionalità necessarie? Ne mancano alcune? È sovraccarica?

Da fare con tutte le funzionalità necessarie? Ne mancano alcune? È sovraccarica? Compatibilità: L'alternativa Gong lavora con lo stack tecnologico esistente? Può sostituire anche altri strumenti?

L'alternativa Gong lavora con lo stack tecnologico esistente? Può sostituire anche altri strumenti? Prezzo : Il nuovo strumento è più o meno costoso di Gong? Rientra nel vostro budget?

Il nuovo strumento è più o meno costoso di Gong? Rientra nel vostro budget? Valutazioni e recensioni: Da fare: cosa pensano gli utenti reali dello strumento? Ha una valutazione elevata?

Ogni team commerciale ha esigenze diverse, ma le funzionalità/funzioni di cui sopra sono sicuramente quelle da ricercare nella vostra nuova alternativa a Gong. Pensate se, oltre alle funzionalità/funzione standard della piattaforma per l'impegno commerciale, avete bisogno di un autodialer, di un coaching commerciale, di riepiloghi/riassunti delle riunioni e altro ancora. Considerate i vostri obiettivi e il modo in cui lavorate al meglio, e utilizzate questi dati per costruire una lista ristretta delle migliori alternative a Gong.

Le 10 migliori alternative a Gong per i team commerciali nel 2024

ClickUp AI consente ai team commerciali di essere più sicuri delle loro comunicazioni grazie alla correzione di bozze, all'accorciamento o alla stesura delle email

I team commerciali apprezzano strumenti come Gong, che riuniscono in un unico luogo una matrice di funzionalità/funzione per le vendite. Ma c'è uno strumento che si spinge oltre e che consente di gestire l'intero processo commerciale in un unico hub centrale: ClickUp

Il nostro software di project management commerciale vi offre un modo semplice per visualizzare l'imbuto di vendita, monitorare l'attività degli account e automatizzare i processi commerciali in modo da poter lavorare meglio, non di più. Assegnate automaticamente le attività in base alle fasi e alla logica del processo, triggerate gli aggiornamenti di stato e informate il team commerciale su quale attività o lead affrontare successivamente.

Una delle migliori funzionalità/funzione di ClickUp è la vasta collezione di modelli facili da usare, tra cui modelli di reportistica commerciale . Con questo modello, il team commerciale può vedere rapidamente come si sta comportando Modello di reportistica commerciale di ClickUp . Identificate i vostri successi commerciali e vedete quando sono avvenuti, l'importo delle vendite e i progetti di vendita in un unico posto.

Utilizzare ClickUp AI per accelerare i flussi di lavoro commerciali e automatizzare piccole attività ripetitive, dando ai vostri agenti più tempo per chiudere gli affari. Riepilogare/riassumere automaticamente le riunioni, creare elementi d'azione e generare attività in base alle conversazioni.

ClickUp non è solo un luogo dove vedere le vendite commerciali. È un'applicazione di software di piano strategico strumento che ottimizza le vostre vendite commerciali processo decisionale dall'identificazione di un potenziale lead fino all'onboarding del cliente e alla collaborazione con il cliente.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

Limiti di ClickUp:

Con così tante funzionalità/funzione, alcuni utenti potrebbero trovare la flessibilità e la personalizzazione di ClickUp eccessiva all'inizio

Le funzionalità/funzione di ClickUp AI sono nuove di zecca, quindi c'è spazio per crescere nell'offerta di nuove funzionalità - si veda ilClickUp per scoprire le prossime novità

Prezzi di ClickUp:

Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp:

G2: 4,7/5 (2.000+ recensioni)

4,7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. LeadIQ

Via LeadIQ LeadIQ è una piattaforma di prospezione commerciale progettata per facilitare ai team commerciali la chiusura di un maggior numero di riunioni. La piattaforma offre un modo per acquisire e sincronizzare i dati dei clienti da più punti di contatto, identificare quando raggiungere gli account chiave e scrivere messaggi personalizzati per cercare di conquistare i potenziali clienti. ✏️

Le migliori funzionalità/funzione di LeadIQ:

Capire se vale la pena seguire i potenziali contatti

Evitare i doppioni vedendo se un lead è già stato seguito da un membro del team

Creare grandi elenchi da utilizzare per le campagne commerciali

Limiti di LeadIQ:

Gli indirizzi email dei lead non sono sempre verificati e a volte offrono un approccio "best guess", che potrebbe non essere accurato

Alcuni utenti segnalano che l'importazione dei dati in altri sistemi può richiedere più tempo del previsto

Prezzi di LeadIQ:

Freemium: $0/mese per utente

$0/mese per utente Essenziale: $75/mese per utente

$75/mese per utente Pro: $130/mese per utente

$130/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su LeadIQ Prospector:

G2: 4.3/5 (500+ recensioni)

4.3/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (20+ recensioni)

3. Raggiungere

Via Raggiungere Outreach è un'altra piattaforma per l'esecuzione delle vendite che fornisce ai responsabili commerciali e ai venditori gli strumenti per costruire una pipeline di vendita e chiudere gli affari in modo più prevedibile. Questa Strumento di IA assiste nel coinvolgimento commerciale, nella gestione delle trattative, nell'intelligenza delle conversazioni e altro ancora. 🛣️

Le migliori funzionalità/funzione di Outreach:

I modelli facilitano l'inizio delle attività

Automazioni delle attività e flusso di lavoro commerciale semplificato

Identificare i lead migliori con gli strumenti di lead-scoring

Limiti dell'Outreach:

Può essere difficile ritornare alle note fatte in precedenza sui contatti; alcuni utenti riferiscono

Alcuni utenti vorrebbero che ci fossero opzioni di reportistica più approfondite

Prezzi di Outreach:

Standard: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Professionale: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Outreach:

G2: 4,3/5 (oltre 3.000 recensioni)

4,3/5 (oltre 3.000 recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 200 recensioni)

4. Clari

Via Clari Clari si concentra sulla precisione delle entrate, consentendo ai team di utilizzare i dati e gli algoritmi intelligenti per aggiudicarsi più contratti e mantenere i clienti già acquisiti. Cattura i dati, crea piani d'azione reciproci e utilizza la gestione della pipeline per gestire un processo commerciale più efficace dall'inizio alla fine. ✔️

Le migliori funzionalità/funzione di Clari:

Esecuzione di previsioni di vendita più accurate per il vostro team commerciale

Sincronizzazione automatica dei dati con il vostroSistema CRM* Modifiche in movimento con l'intuitiva app mobile

Limiti di Clari:

Lo strumento può talvolta essere eccessivamente proattivo quando si tratta di suggerire i passaggi successivi; alcuni utenti segnalano

Alcuni utenti segnalano problemi quando cercano di visualizzare un anno intero nel modulo di previsione

Prezzi di Clari:

Esecuzione: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Previsione : Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Piattaforma: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Clari:

G2: 4,6/5 (1.000+ recensioni)

4,6/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (10+ recensioni)

5. LeadLoft

Via LeadLoft La piattaforma di LeadLoft offre ai team commerciali un luogo centrale per la prospezione, la ricerca e il monitoraggio. Lo strumento è dotato di playbook automatizzati progettati per aiutare a iniziare le conversazioni con i clienti, prenotazioni integrate nel calendario e gestione della pipeline per identificare quando si chiudono gli affari. 📅

Le migliori funzionalità/funzione di LeadLoft:

Automazioni nelle conversazioni commerciali con i clienti grazie a playbook già pronti

Costruzione di funnel commerciali personalizzati e creazione di elenchi di contatti personalizzati

Creazione di campagne di messaggistica su LinkedIn direttamente all'interno della piattaforma

Limiti di LeadLoft:

Le metriche e le opzioni di reportistica per le campagne email possono risultare limitate; alcuni utenti dicono che

Alcuni utenti vorrebbero che fossero integrate funzionalità/funzione di automazione di massa

Prezzi di LeadLoft:

All-Access: $100/mese (include 2 utenti - gli utenti aggiuntivi costano $100/mese per utente)

$100/mese (include 2 utenti - gli utenti aggiuntivi costano $100/mese per utente) Servizio gestito: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su LeadLoft:

G2: 5/5 (10+ recensioni)

5/5 (10+ recensioni) Capterra: n/a

6. Lucciole.ai

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Fireflies.ai\\_.jpg Lucciole.ai /$$$img/

Via Fireflies.aiA Fireflies si differenzia dalle altre alternative di Gong presenti in questo elenco, in quanto non è direttamente una piattaforma di revenue intelligence. I team commerciali possono invece utilizzare Fireflies per trascrivere, riepilogare/riassumere e analizzare automaticamente le conversazioni vocali. Questa app, dotata di IA, si integra con altri strumenti del flusso di lavoro commerciale e di successo dei clienti incluso ClickUp -per creare attività di follower a partire dagli argomenti della conversazione.

Le migliori funzionalità di Fireflies.ai:

Generare automaticamente un riepilogo/riassunto della riunione

Comprendere il punteggio del tempo di conversazione di ogni partecipante

Si integra con le app più diffuse per le videoconferenze, come Zoom, Microsoft Teams e Google Meet

Limiti di Fireflies.ai:

Alcuni utenti segnalano che l'interfaccia utente a volte può essere confusa

È possibile registrare e trascrivere solo le riunioni all'interno della propria organizzazione, non quelle a cui si partecipa altrove

Prezzi di Fireflies.ai:

Gratuito

Pro: $18/mese per utente

$18/mese per utente Business: $29/mese per utente

$29/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Fireflies.ai valutazioni e recensioni:

G2: 4.5/5 (70+ recensioni)

4.5/5 (70+ recensioni) Capterra: 4/5 (5 recensioni)

7. Avoma

Via Avoma Avoma è un altro Riunione di IA che non solo cattura informazioni da riunioni e chiamate, ma offre anche informazioni sulle conversazioni e sulle entrate. L'app è dotata di registrazione e trascrizione automatica delle riunioni, presa di appunti collaborativa, note generate dall'IA e revenue intelligence integrata. 📝

Le migliori funzionalità/funzione di Avoma:

Ottenere informazioni utili sulle riunioni con la trascrizione e le note automatiche

Aggiunta della registrazione e del monitoraggio delle chiamate a piattaforme come Zoom e Google Meet

Identificare le parole riempitive in modo da poter offrire una migliore esperienza ai clienti nelle chiamate future

Limiti di Avoma:

Attualmente la piattaforma ha solo la funzione di trascrivere le chiamate commerciali e le riunioni tenute in inglese

Alcuni utenti riferiscono che l'aggiunta del notetaker a una riunione non pianificata può richiedere 5-10 minuti

Prezzi di Avoma:

Basic: $0/mese per utente

$0/mese per utente Starter: $24/mese per utente

$24/mese per utente Plus: $59/mese per utente

$59/mese per utente Business: $79/mese per utente

$79/mese per utente Enterprise: $149/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Avoma:

G2: 4.6/5 (900+ recensioni)

4.6/5 (900+ recensioni) Capterra: 5/5 (5 recensioni)

8. Jiminny

Via Jiminny Jiminny è una piattaforma di conversation intelligence pensata per i team commerciali che vogliono incrementare i ricavi comprendendo come si relazionano con i clienti. La piattaforma registra le chiamate, analizza le interazioni con i clienti e offre spunti per aiutare il team commerciale a crescere. 📈

Le migliori funzionalità/funzione di Jiminny:

Capire il vostro rapporto di conversazione per essere un partecipante più attento alle riunioni

Vedere le statistiche degli altri membri del team per motivarvi a migliorare

Rivedere le registrazioni per ascoltare ciò che il team commerciale e il cliente hanno effettivamente detto

Limiti di Jiminny:

Alcuni utenti ritengono che le trascrizioni delle chiamate non siano sempre completate

Non è sempre facile capire come condividere i video; alcuni utenti hanno segnalato che

Prezzi di Jiminny:

100$/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Jiminny:

G2: 4.6/5 (400+ recensioni)

4.6/5 (400+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (10+ recensioni)

9. Zoom IQ

via Zoom IQ Se si utilizza regolarmente Zoom per le vostre videochiamate e riunioni, vale la pena di prendere in considerazione il componente aggiuntivo dello strumento di intelligenza delle conversazioni. Zoom IQ per il settore commerciale mira a migliorare la produttività e la redditività dei ricavi, utilizzando le informazioni raccolte direttamente dalle chiamate dei clienti su Zoom. 📱

Le migliori funzionalità/funzione di Zoom IQ:

Utilizzare l'intelligenza conversazionale per migliorare la percezione dei clienti

Fornite un feedback migliorato ai membri del team, compresi i punteggi di sentiment e di engagement

Previsione accurata dell'imbuto commerciale e identificazione delle tendenze della pipeline

Limiti di Zoom IQ:

Il mio lavoro si svolge solo con Zoom, quindi è utile solo se questa è la vostra app per videoconferenze preferita

Non si sa molto di Zoom IQ, quindi ci sono poche informazioni sugli utenti che possono aiutarvi a prendere una decisione valida

Prezzi di Zoom IQ:

Contattare per prezzi

Valutazioni e recensioni di Zoom IQ:

Non esistono recensioni separate per la funzionalità IQ di Zoom, ma le valutazioni e le recensioni complessive di Zoom sono le seguenti:

G2: 4,5/5 (oltre 53.000 recensioni)

4,5/5 (oltre 53.000 recensioni) Capterra: 4,6/5 (13.000+ recensioni)

10. Osservare.ai

Via Osservare.IA Observe.ai è stato progettato per i leader che vogliono incrementare le prestazioni dei loro contact center. Utilizzate la piattaforma per ottenere informazioni sulle interazioni con i clienti, per allenare il vostro team sulle sue prestazioni e per utilizzare il software di intelligenza delle conversazioni dal vivo per migliorare il vostro modo di lavorare. 📣

Le migliori funzionalità/funzione di Observe.ai:

Utilizzo di parole chiave per trovare rapidamente l'interazione con il cliente che state cercando

Velocizzare le valutazioni leggendo le trascrizioni delle chiamate autogenerate

Istruire gli agenti commerciali su come migliorare utilizzando intuizioni intelligenti

Limiti di Observe.ai:

A volte ilverbale della riunione non sono sempre accurati; alcuni utenti hanno segnalato che

Alcuni utenti suggeriscono che le chiamate lunghe possono essere automaticamente Clip, causando confusione

Prezzi di Observe.ai:

contattare per prezzi

Valutazioni e recensioni di Observe.ai:

G2: 4.6/5 (100+ recensioni)

4.6/5 (100+ recensioni) Capterra: n/a

Migliora i processi commerciali del tuo team con ClickUp

Ogni team commerciale di successo ha bisogno di un luogo in cui archiviare i dati dei clienti e ricavarne informazioni utili che possano guidare una forte crescita commerciale e dei ricavi strategia operativa . Gong può essere un grande attore in questo spazio, ma non è l'unico - e questo elenco dimostra solo che ci sono molte opportunità in altre app e strumenti per i leader commerciali che si concentrano sull'ottimizzazione e sulla crescita delle prestazioni commerciali.

Se siete alla ricerca di una piattaforma che non solo vi aiuti a scalare le operazioni commerciali, ma che vi offra un hub per la produttività tutto in uno, scegliete ClickUp. È l'app che le sostituisce tutte, offrendovi un luogo centrale per la gestione delle conoscenze, delle risorse e delle vendite. Provate ClickUp gratis oggi stesso e conosci la migliore alternativa Gong in circolazione. 🤩