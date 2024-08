Un approccio proattivo alla leadership del cambiamento: 10 strategie per i moderni manager del cambiamento

Il ruolo di un leader organizzativo è molto simile a quello di un giardiniere. Come leader, avete sempre a che fare con agenti di cambiamento e una parte importante del vostro lavoro consiste nel guidare le persone attraverso le trasformazioni, alimentarle e garantirne la crescita. 🌱

Il cambiamento organizzativo è un tema costante nelle aziende di esito positivo. **Basta guardare Microsoft, Apple o Tesla: sono tutte organizzazioni guidate da leader visionari che hanno rifiutato lo stato delle cose e hanno abbracciato la crescita attraverso il lavoro richiesto

L'unico problema è che una leadership efficace nel cambiamento non è un concetto semplice. In media, il 70% delle iniziative di cambiamento fallisce a causa di problemi quali la resistenza del personale e la scarsa comprensione del quadro generale.

In questa guida esploreremo le complessità di una leadership del cambiamento di successo, affrontando i seguenti aspetti:

Modelli comprovati di leadership del cambiamento

10 strategie per diventare un leader del cambiamento di esito positivo

Suggerimenti per evitare le minacce mentre si guida il cambiamento

Che cos'è la leadership del cambiamento?

Qualsiasi iniziativa di cambiamento, come l'implementazione di una nuova strategia aziendale o di un modello operativo, richiede un lavoro esteso. È necessario un piano strategico con passaggi, moduli di formazione e un sistema di supporto per consentire agli stakeholder di superare le sfide legate alla transizione e raggiungere un risultato auspicabile.

La leadership del cambiamento è un approccio incentrato sulle persone per gestire i conflitti e i paradossi intrinseci e facilitare le trasformazioni a livello organizzativo Guida i leader a utilizzare il loro potere per influenzare e ispirare l'azione negli altri.

Malcolm Higgs e Deborah Rowland, importanti studiosi di leadership, hanno sottolineato che l'esito positivo della leadership del cambiamento consiste nel guidare le persone con attenzione e lungimiranza. Ecco come definiscono questo concetto nel loro libro studio popolare :

la leadership del cambiamento è la capacità di influenzare ed entusiasmare gli altri attraverso la difesa personale, la visione e la spinta ad accedere alle risorse per costruire una solida piattaforma per il cambiamento

Inoltre, l'approccio della leadership del cambiamento stabilisce che il cambiamento è un'iniziativa continua all'interno di un'organizzazione e non un progetto finito. Il leader deve prepararsi ad attività quali:

Identificare le opportunità di cambiamento per la crescita dell'organizzazione

Anticipare le pressioni basate sulla transizione che possono portare alla resistenza dei dipendenti

Supervisionare l'iniziativa di gestione del cambiamento in termini di portata, velocità e account

Suggerimento: Avete bisogno di un quadro rapido per pianificare e guidare gli adeguamenti organizzativi? Saltate sul sito Modello di lista di controllo per la gestione del cambiamento di ClickUp per delineare i processi e i protocolli di cambiamento, gestire i costi e preparare il team all'iniziativa proposta. 💪

Tenete traccia di tutto ciò che riguarda la vostra transizione con questa lista di controllo per il cambiamento lista di controllo per la gestione del cambiamento modello

Leadership del cambiamento vs. gestione del cambiamento

la leadership del cambiamento e la gestione del cambiamento sono spesso usate in modo intercambiabile, ma la loro distinzione va oltre la semplice semantica. Gestione del cambiamento comporta l'impiego di una serie di strumenti o strutture per mantenere il controllo su qualsiasi lavoro richiesto dal cambiamento: l'obiettivo è quello di introdurre gradualmente i cambiamenti all'interno di un'azienda. Il focus è sul processo iterativo e sull'imposizione dall'alto verso il basso. Si autorizzano aggiustamenti su piccola scala per mitigare l'impatto del cambiamento a un ritmo misurato, rendendo l'iniziativa economicamente vantaggiosa e riducendo al minimo le interruzioni e il rischio di fallimento.

D'altro canto, la leadership del cambiamento adotta una prospettiva dirompente e a lungo termine. È la forza e la visione che guida l'azione verso una trasformazione su larga scala. Dà la possibilità a ogni individuo all'interno dell'azienda di essere un agente del cambiamento, enfatizzando la cultura collaborativa rispetto all'imposizione dall'alto verso il basso.

Secondo La ricerca di Gartner sul cambiamento organizzativo l'80% delle aziende segue un approccio di gestione del cambiamento dall'alto verso il basso, implementando le decisioni strategiche attraverso la comunicazione a livello di organizzazione. Tuttavia, questo approccio ha un tasso di esito positivo di appena il 34%, spesso aggravato dalle lacune di comunicazione tra i dirigenti e i dipendenti di voce.

Riconoscendo queste barriere, i Chief Human Resources Officer (CHRO) di tutto il mondo preferiscono un modello più sociale di leadership del cambiamento, facendo leva su fattori astratti come un ambiente di lavoro positivo, l'intelligenza emotiva e il commit del team per rendere efficace un cambiamento.

$$$a Chi è un leader del cambiamento e come si differenzia dai manager del cambiamento?

**Un change leader esperto non opera come un esecutore ma come un facilitatore, guidando in modo collaborativo i manager e i membri del team a integrare il cambiamento

I change leader si distinguono dai change manager perché si concentrano su iniziative di trasformazione a lungo termine. Invece di imporre nuove direttive, mettono i dipendenti in condizione di contribuire alle iniziative di cambiamento.

A livello macro, la responsabilità principale di un change leader è quella di promuovere la fiducia tra i dipendenti e costruire una fede collettiva nei cambiamenti proposti. Ecco alcune competenze essenziali che i leader del cambiamento di esito positivo dimostrano:

Comunicazione aperta

Spirito collaborativo

Commitment per aiutare i dipendenti a sentirsi sicuri

Atteggiamento Da fare

Curiosità nell'esplorare strategie promettenti

Intelligenza emotiva

Pensiero strategico

Adattabilità Azienda General Electric (GE) , un conglomerato multinazionale leader, è un caso di studio perfetto per registrare l'impatto dei leader del cambiamento. L'azienda ha lanciato iniziative di cambiamento dall'esito positivo attingendo alle informazioni di mercato attraverso l'uso sostenibile del capitale umano. L'azienda ha registrato un aumento del 25% del ROI grazie alla spinta verso una maggiore creatività nei ruoli di leadership.

4 modelli di leadership del cambiamento collaudati per guidare il cambiamento in modo efficace

Un modello di leadership del cambiamento offre una struttura per alimentare il coinvolgimento collettivo e aiutare l'azienda a evolversi. Discutiamo quattro popolari modelli di cambiamento utilizzati dai leader di esito positivo.

1. Modello McKinsey 7-S

Sviluppato da Robert H. Waterman, Jr. e Tom Peters alla fine degli anni '70, questo modello identifica sette componenti come chiavi per un cambiamento efficace:

Valori condivisi Struttura Stile Competenze Personale Sistemi Strategia

via:{\an8} McKinsey & Company L'idea è di utilizzare questi sette componenti per ripristinare la stabilità durante l'attuazione di un'iniziativa di cambiamento. Si costruisce una catena di comando e si definire ogni passaggio del processo tenendo conto sia dei fattori operativi che di quelli emotivi.

Il modello McKinsey delle 7-S funziona spesso per le grandi catene aziendali, come ad esempio McDonald's ma tende ad avere tassi di esito positivo complessivamente più bassi a causa della sua complessità.

2. Modello di Kotter a 8 passaggi

John Kotter, professore in pensione della Harvard Business School e consulente di gestione leader, ha sviluppato una metodologia in otto passaggi per sostenere lo slancio verso un cambiamento organizzativo duraturo. Il suo modello prevede:

Creare un senso di urgenza che permetta ai dipendenti di vedere i problemi dello stato quo e di abbracciare il cambiamento Creare un team per il cambiamento composto da responsabili di reparto e personale con risorse chiave Articolare una dichiarazione di visione per delineare: L'iniziativa di cambiamento desiderata I passaggi per raggiungere l'obiettivo Comunicare la visione a tutta l'organizzazione Eliminare le barriere al cambiamento attraverso l'azione, ad esempio:

Introduzione di manuali di formazione Mantenere le risorse a supporto del cambiamento Sviluppare la fiducia e l'accettazione dei dipendenti attraverso vittorie a breve termine Sfruttare i piccoli successi per mantenere lo slancio Incorporare il cambiamento nella cultura e nei processi aziendali

Questo modello è più adatto alle grandi aziende, ma è spesso criticato perché non incorpora il feedback dei dipendenti.

3. Approccio Bacharach

Questo metodo, sviluppato dal professore della Cornell University Samuel Bacharach, incoraggia i leader a essere agenti di cambiamento, elaborando il piano di cambiamento in modo ponderato e lasciandolo permeare organicamente nell'azienda.

L'approccio Bacharach mira a contenere gli effetti negativi della filosofia top-down: non si annuncia il cambiamento e si lascia che siano i dipendenti a gestirlo, ma si fa il lavoro di base per garantire che il team sia psicologicamente ricettivo all'iniziativa. L'attenzione è rivolta a:

Impostazione di un programma per il cambiamento

Mappare il terreno operativo e culturale dell'organizzazione

Individuare i metodi per ottenere il supporto del team del supporto al programma

Creare spazi per l'accettazione del cambiamento da parte del team

4. Modello ADKAR

Sviluppato dall'imprenditore di esito positivo Jeffrey Hiatt, il modello Modello ADKAR si concentra sulla formazione dei dipendenti in merito al valore del cambiamento e ai cambiamenti nella loro vita quotidiana. In qualità di leader, li supportate attraverso cinque fasi: Consapevolezza, Desiderio, Conoscenza, Capacità e **Rafforzamento.

Questo modello offre un solido approccio alla leadership del cambiamento incentrato sulle persone, concentrandosi sulla gestione del "lato umano" per ottenere un esito positivo. I dipendenti coinvolti hanno maggiori probabilità di collaborare e di essere produttivi durante i processi di gestione del cambiamento.

10 Strategie per diventare un efficace leader del cambiamento nel 2024

Indipendentemente dal modello di leadership del cambiamento scelto, alcune pratiche sono comuni alla maggior parte dei framework. Abbiamo raccolto le 10 strategie imperdibili che vi aiuteranno a diventare i leader del cambiamento più evoluti su qualsiasi scala. Esploreremo anche le soluzioni all'interno di ClickUp's Project Management Suite che rendono più fluidi i processi legati al cambiamento.🌻

1. Stabilire una visione chiara con OKR definiti

I leader del cambiamento di successo anticipano gli esiti positivi dei dipendenti e incorporano le soluzioni nella loro visione. La visione deve spiegare in che modo il cambiamento proposto si allinea a valori aziendali fondamentali e porta al benessere organizzativo, aiutando i dipendenti a superare le paure e a rimanere coinvolti nei processi di gestione del cambiamento.

Un modo per definire obiettivi del team per qualsiasi processo di cambiamento è rappresentato dagli Oggetti e Risultati Chiave (OKR). Il ruolo degli OKR nella leadership trasformativa è venuto alla ribalta quando Larry pagina, CEO di Alphabet e co-fondatore di Google, ha attestato la loro influenza sulla crescita di Google :

gli OKR ci hanno aiutato a raggiungere una crescita di 10 volte, molte volte. Hanno contribuito a rendere ancora più realizzabile la nostra missione follemente audace di "organizzare le informazioni del mondo". Hanno mantenuto il resto dell'azienda e me in linea con i tempi e il monitoraggio quando era più importante.{\i} Creare i migliori OKR per il cambiamento è un gioco da ragazzi con un sistema di strumento per il project management come ClickUp . Per istanza, con Obiettivi ClickUp teams consente di sviluppare obiettivi misurabili e vincolati nel tempo, tracciabili nelle diverse fasi dell'iniziativa di cambiamento: in questo modo è possibile registrare piccole vittorie e mantenere il team motivato.

Bonus: Scrivete una visione impressionante e chiara per il cambiamento con il programma ClickUp Goals Modello di proposta di cambiamento ClickUp . Consente di semplificare tutti i passaggi proposti, gli OKR e le risorse per tenere aggiornati gli stakeholder su ciò che accadrà.

Fate il primo passaggio verso il rinnovamento della struttura aziendale con questo modello di proposta di cambiamento realizzato da esperti

2. Realizzare un piano strategico orientato all'azione

Coinvolgete il team in una discussione dettagliata e create un piano completo per l'esecuzione del cambiamento. Puntate a sfruttare la trasparenza per costruire la fiducia e il sostenere la motivazione dei dipendenti permettendo loro di entrare in connessione con la vostra visione e di comprendere il loro ruolo nell'assicurare l'esito positivo.

Fate il primo passaggio verso il brainstorming dei piani con Lavagne online di ClickUp scelto da G2 come uno dei principali lavagna online collaborativa strumenti in 2023. Grazie a questa funzionalità, è possibile convertire qualsiasi elemento della lavagna in un'attività con pochi clic, consentendo al team di lavorare su idee approvate sul posto.

Utilizzate le lavagne online di ClickUp per assegnare attività, taggare gli assegnatari e tutto ciò che è necessario per avviare la vostra prossima collaborazione

Concludete il processo di ideazione visualizzando ogni parte del piano di cambiamento che avete creato, comprese le priorità, le strutture, i comportamenti e le risorse necessarie, con l'aiuto di Mappe mentali di ClickUp . Questa funzionalità aiuta a collegare i componenti del piano ai processi su una tela visiva, facilitando agli stakeholder chiave la rapida comprensione del quadro generale.

3. Creare una documentazione dettagliata per tutte le fasi del cambiamento

Le iniziative di cambiamento possono spaventare perché portano incertezza nei programmi dei dipendenti. La soluzione? Eliminare questa paura attraverso una documentazione dettagliata che possa guidare i vostri collaboratori in ogni passaggio. Documenti di ClickUp è il vostro migliore amico! Questa funzionalità/funzione fornisce una piattaforma organizzata per la creazione di diversi documenti, tra cui basi di conoscenza guide per gli utenti, modifiche ai processi e procedure operative standard. Con pagine illimitate e funzioni come la modifica collaborativa e le intestazioni predefinite, è possibile creare in poco tempo un ricco centro risorse a supporto della vostra iniziativa di cambiamento.

Usate ClickUp AI per riepilogare/riassumere, controllare l'ortografia o regolare la lunghezza dei contenuti nei documenti

Il Relazioni la funzionalità/funzione di Documenti semplifica la gestione dei file consentendo di collegare attività e pagine collegate, garantendo un facile accesso. È anche possibile taggare i documenti per aiutare i colleghi a recuperare più rapidamente le informazioni.

Inoltre, il flusso di lavoro della documentazione può essere potenziato grazie a ClickUp AI . Contiene oltre 100 prompt adatti a diverse esigenze. Si può usare per creare documenti di processo preformattati, scrivere comunicazioni per i dipendenti e fare brainstorming per aumentare l'efficienza di progetti e dashboard.

Scatenate la creatività, create modelli o generate copie alla velocità della luce con il miglior partner al mondo per il brainstorming

4. Umanizzate la vostra comunicazione sul cambiamento

I leader efficaci del cambiamento danno priorità alla creazione di canali di comunicazione più rilassati per aumentare la ricettività dei loro messaggi. L'idea è quella di incoraggiare i dipendenti a valutare l'iniziativa senza essere stressati, a esprimere le proprie preoccupazioni e a partecipare attivamente al dialogo prima che i processi di cambiamento entrino in funzione.

Ad esempio, si può saltare una noiosa email e condurre delle sessioni di chat significative o riunioni a tu per tu con i dipendenti chiave per trasmettere messaggi relativi al cambiamento. Umanizzare la comunicazione del cambiamento significa affrontare le domande fondamentali sulla necessità del cambiamento, sui benefici del cambiamento e su cosa ci guadagna il team.

Il Visualizzazione della ClickUp Chat è un'opzione eccellente se volete essere più accessibili al vostro team. Consente di incorporare fogli di calcolo, pagine web, video e altro ancora nelle conversazioni, rendendo la comunicazione rapida e utile.

La visualizzazione della chat memorizza tutti i commenti in ClickUp

Si può anche utilizzare il metodo Modello di riunione individuale dei dipendenti ClickUp per impostare la fase di dialogo più rilassata con i singoli membri del team.

5. Stabilire un sistema di supporto per i dipendenti

Una volta avviata l'iniziativa di cambiamento, è necessario fornire un supporto costante per alimentare il team e promuovere una cultura a favore della crescita . Questa strategia prevede che si affrontino le lamentele e che ci si confronti con il team per riconoscere ciò che sta vivendo.

Si noti che anche il più piccolo accenno di malcontento dovrebbe richiedere un'attenzione immediata, soprattutto se i cambiamenti proposti sono estesi. Se notate un'insoddisfazione legata ai processi, mostrate al team una prospettiva più ampia per conquistare la loro fiducia. 💗

Con ClickUp, potete incoraggiare i membri del team a a condividere il feedback sulle attività legate al cambiamento utilizzando thread di commenti e menzioni . I dipendenti possono utilizzare Commenti assegnati per richiedere chiarimenti su problemi specifici, tutti rintracciabili fino alla risoluzione del problema.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Assign-Comments\_Task\_2021.gif Assegnazione di attività per i commenti /$$$img/

Convertite i commenti in attività e assegnateli al vostro team con ClickUp

6. Identificate e affrontate le resistenze del team

/Riferimenti/ https://clickup.com/it/blog/117535/dinamiche-del-team/ Conflitti all'interno e all'esterno del team /%href/

possono essere inevitabili quando si attuano grandi cambiamenti organizzativi. I leader del cambiamento devono condurre valutazioni di base per:

Capire perché i dipendenti visualizzano il cambiamento come una minaccia

Affrontare le cause profonde scoperte

Cercare soluzioni che vadano a beneficio di tutte le parti coinvolte

L'assistenza costante e la formazione in fase di onboarding riducono al minimo la resistenza del team durante il lavoro richiesto.

In quanto software di gestione del cambiamento clickUp offre una serie di modelli per promuovere il lavoro di squadra collaborativo e ridurre al minimo la resistenza al cambiamento. Per istanza, il programma Modello di gestione del cambiamento di ClickUp può essere il vostro punto di riferimento per una gestione completa del cambiamento. È dotato di Statue personalizzate e di quattro Visualizzazioni di ClickUp per monitorare le attività.

Monitorate il fattore umano durante le transizioni della vostra organizzazione con questo modello pronto all'uso

Non è tutto: se vi trovate di fronte a resistenze del team in qualsiasi modulo, potete mappare il problema e trovare soluzioni utilizzando il modello di gestione del cambiamento di ClickUp Modello di analisi delle cause principali di ClickUp .

7. Stabilire l'account per le attività di gestione del cambiamento

Per facilitare qualsiasi cambiamento aziendale, il leader del cambiamento deve promuovere una cultura della responsabilità e incoraggiare i dipendenti ad accettare la responsabilità e la titolarità. È possibile:

Monitorare i commit legati al cambiamento

Definire ruoli e responsabilità in base alla complessità dell'iniziativa

Impostare scadenze e attività cardine per le vittorie critiche

Il modo migliore per procedere è l'impostazione di una rete interconnessa di attività di gestione del cambiamento. Fortunatamente, la maggior parte strumenti per il project management supporto gestione delle attività , tra cui ClickUp.

Con Attività di ClickUp , si ottiene l'intera serie di funzioni di gestione delle attività, come la creazione di dipendenze, di date di scadenza tracciabili e di sequenze di consegna. Inoltre, è possibile usufruire di una funzione nativa Monitoraggio del tempo del progetto per raccogliere informazioni sulla complessità delle varie attività di gestione del cambiamento, aiutandovi a stabilire la responsabilità sulla base di dati affidabili.

Visualizzate, aggiungete o rimuovete un'attività da o verso altri elenchi di attività per migliorare la visibilità e la collaborazione tra team

8. Promuovere l'apprendimento continuo se l'iniziativa di cambiamento richiede un aggiornamento delle competenze

Nell'era delle trasformazioni digitali, molte iniziative di cambiamento richiedono l'aggiornamento dei dipendenti. Se questo è il caso della vostra azienda, preparate attivamente la vostra forza lavoro ai cambiamenti previsti.

Progettate nuovi corsi e sessioni di formazione per i team interessati o indirizzateli verso risorse adeguate. Per combattere le potenziali resistenze, potete anche offrire incentivi ai dipendenti che danno priorità all'aggiornamento professionale. 🎉

9. Campione di inclusività

Molti programmi di cambiamento organizzativo sono un'ottima opportunità per attrarre una forza lavoro più diversificata e migliorare l'immagine del marchio. I leader del cambiamento dovrebbero integrare nei loro piani una cultura di equità e inclusività, prendendo in considerazione varie dimensioni della diversità, come l'etnia, la disabilità o il livello di istruzione.

Dall'altro lato, l'iniziativa potrebbe anche consistere nel registrare i divari di percezione in base all'identità dei dipendenti e utilizzare le informazioni per apportare cambiamenti.

Volete dare priorità a diversità, equità e inclusività (DEI) come leader del cambiamento? Provate il Modello di piano strategico per la diversità, l'equità e l'inclusione di ClickUp .

I leader del cambiamento con esito positivo spesso adottano metodi decisionali innovativi per rimanere vigili di fronte alle sfide quotidiane dell'implementazione. È comune trovarsi di fronte a contrattempi come il mancato rispetto delle scadenze o la riduzione del coinvolgimento dei dipendenti nel pieno dei processi di transizione. Il team di leadership deve anticipare e imparare a lavorare con questi ostacoli per garantire che l'obiettivo finale sia raggiungibile.

In sintesi, è necessario monitorare continuamente lo stato di avanzamento , prevedere aggiustamenti per le piccole battute d'arresto e pianificare ulteriori iniziative di cambiamento in base alla ricettività del team.

ClickUp offre una varietà di strumenti, come ad esempio Dashboard , Grafici di Gantt e calendario personalizzabile per monitoraggio degli stati di avanzamento . Consentono di mantenere i processi di cambiamento flessibili e agili anche nei momenti di incertezza.

Benefici della leadership del cambiamento

Vediamo alcuni benefici chiave dell'incorporazione di strategie di leadership del cambiamento.

Impatto positivo sulla redditività

Programmi di cambiamento mal eseguiti portano alla perdita di dipendenti e persino di personalizzati. Questi alti tassi di abbandono finiscono per ridurre le vendite e la redditività.

Poiché la leadership del cambiamento richiede l'allineamento dei cambiamenti micro e macro a livello aziendale e dei dipendenti, il rischio di perdere l'attività è significativamente basso.

Tabella di marcia per una crescita efficiente

Un'azienda con un team di leadership competente non solo è in grado di gestire abilmente i cambiamenti pianificati, ma anche di innovare rapidamente. In questo modo è più facile introdurre nuovi prodotti o servizi e conquistare mercati inesplorati.

Cultura aziendale equilibrata

Il celebre leader aziendale Simon Sinek ha proposto il concetto di "cultura aziendale equilibrata" Il cerchio d'oro per guidare le organizzazioni, il quadro evidenzia come le persone siano più guidate dalle convinzioni che dalle azioni. Fortunatamente, la leadership del cambiamento razionalizza non solo il COSA e il COME, ma anche il PERCHE' dell'azione proposta.

La maggior parte delle strategie di leadership del cambiamento sono radicate nell'ottimismo e nella trasparenza, consentendo ai team di essere più produttivi , godono di soddisfazione sul lavoro e lavorano diligentemente per ottenere risultati di crescita.

Perché le iniziative di cambiamento falliscono: Sfide comuni

Sebbene la leadership del cambiamento sia tra le più trasformative stili di gestione è saggio aspettarsi e prepararsi ad affrontare alcune sfide comuni.

Resistenza dei dipendenti e conflitti sul posto di lavoro

I conflitti, sia tra i dipendenti, sia tra un dipendente e un manager, sia tra i reparti, possono interrompere le operazioni e influire sul flusso di lavoro del cambiamento. Risolvere subito questi conflitti è fondamentale per mantenere lo slancio.

Ritardi dovuti a blocchi mentali le riunioni improvvisate e la scarsa comunicazione sono comuni durante le fasi di cambiamento. In qualità di leader, dovreste stilare programmi flessibili per tutte le fasi di implementazione del cambiamento, in modo che tali deviazioni non prolunghino i tempi di completamento del progetto oltre un livello accettabile.

Gestire i licenziamenti

A seconda del settore, le aziende possono proporre cambiamenti organizzativi riducendo il personale o ridistribuendo le responsabilità tra i dipendenti esistenti. Il leader deve assicurarsi che questi cambiamenti siano attuati con tatto e sensibilità, in modo che l'immagine dell'azienda non ne risenta.

Abbracciare la leadership del cambiamento con ClickUp

La gestione del cambiamento richiede più di un approccio di leadership convenzionale. Le strategie che abbiamo discusso vi aiuteranno a tracciare un percorso equilibrato verso lo stato del vostro team e a garantire l'esito positivo dell'organizzazione.

Seguire le best practice di leadership del cambiamento è più facile con ClickUp e la sua solida suite di strumenti per la gestione del cambiamento modelli di gestione del cambiamento e funzioni. Iscriviti gratis oggi stesso e diventa il leader di cui il tuo team ha bisogno!