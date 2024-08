Gli stili di gestione giusti per voi? 7 grandi esempi per i leader

La maggior parte delle persone non ha idea di come descrivere il proprio stile di "leadership" o "management".

È più una questione di personalità che altro. Detto questo, la società esiste da tempo. Abbiamo visto molti leader andare e venire. Alcuni di loro sono stati meravigliosi, altri orribili, e molte volte il valore del leader è negli occhi di chi guarda.

Da fare? Ognuno di noi apprezza leader diversi in base alla propria personalità. Molto spesso, quello che per una persona è un buon leader, per un'altra è un completo rifiuto.

Tuttavia, è innegabile che il carisma, lo stile, la competenza e le grandi idee elevino alcune persone al di sopra di altre.

In questo post ci addentreremo nelle specificità dei diversi tipi di leader e vedremo quali sono quelli che lavorano meglio per portare a termine gli oggetti e raggiungere gli obiettivi.

Diversi tipi di stili di gestione

1. Stile di gestione del coaching

Non si tratta solo di sport. Si tratta invece di trovare le migliori capacità nelle persone e di incoraggiarle ad agire. I leader del coaching guardano al futuro, pensano alle esigenze future dell'organizzazione e si preparano per questo. A volte devono prendere decisioni difficili basate su situazioni che potrebbero sembrare in conflitto con il coaching personale che hanno offerto ai dipendenti.

Ma in definitiva, un manager efficace che adotta lo stile del coaching manageriale vuole il meglio per ogni persona, a prescindere dalla sua evoluzione. Le migliori analogie con i grandi allenatori vengono ovviamente dallo sport, ma non tutti gli allenatori sportivi sono bravi nello stile del coaching manageriale.

Ho avuto difficoltà a trovare leader famosi nel coaching, perché spesso si mettono dietro a tutti gli altri, un po' come la leadership dei servitori. Sono sempre impegnati a coltivare le persone con opportunità di sviluppo professionale e questo spesso lo rende un lavoro ingrato. Per migliorare il modo in cui allenate i vostri dipendenti,

date un'occhiata a questo ottimo libro

consigliato dal CEO di ClickUp, Zeb Evans.

Protagonisti famosi dei coach:

Joe Maddon, manager dei Chicago Cubs: Joe Maddon ha portato i Chicago Cubs alla prima vittoria delle World Series in oltre 80 anni, spezzando la famosa maledizione. Ma perché è un grande allenatore leader? Ha vinto con giovani giocatori che ha aiutato a crescere.

Sheryl Sandberg, COO di Facebook: è stata

credito per aver aiutato

Mark Zuckerberg a crescere in Facebook, instillando al contempo una cultura di inclusione.

2. Stile autocratico

Il leader autocratico pretende che si faccia a modo suo o che si faccia l'autostrada, causando spesso l'irritazione dei lavoratori più creativi e qualificati sotto la sua guida.

In definitiva, sono bravi ad ottenere il loro modo di fare, nel bene e nel male.

Sono i leader autoritari che vengono definiti "esigenti" e "inflessibili" La collaborazione non è il loro punto forte.

Ma questi leader che esigono autorità possono andare bene per i dipendenti che amano la routine e le istruzioni; i leader autorevoli sono anche bravi a prendere decisioni rapide. I leader autocratici offrono anche una stretta sorveglianza che può sfociare in un comportamento minaccioso. Questo crea troppi problemi di comunicazione che possono danneggiare il morale del team.

Dirigenti autocratici famosi:

Martha Stewart

: La famosa magnate della vita domestica è intelligente e concentrata. Era anche una leader esigente, che si aspettava che il suo staff si adeguasse. Notoriamente bramava la competizione e non gestiva bene le critiche.

3. Stile di gestione amministrativo e burocratico

Questi supervisori si concentrano sull'ordine. Il processo è importante. Seguono una procedura predeterminata e non hanno interesse per le opinioni dei colleghi o dei subordinati. Con questo stile di gestione, la lettera della legge ha sempre la meglio sullo spirito della legge.

È un equivoco pensare che questa versione di leadership sia inflessibile. La verità è che è molto adatta alla leadership di crisi e situazionale, ed è per questo che i processi prosperano nell'esercito o nella polizia. Si tratta di muoversi velocemente all'unisono con un processo prescritto, una volta presa una decisione.

Certo, questo stile di leadership non funziona per tutti i settori e non è necessario. Non tutte le aziende si trovano ad affrontare situazioni di vita o di morte, ed è ingiusto per un manager trattare tutte le situazioni come se si trattasse di widget o altro.

Famosi leader amministrativi e burocratici:

Colin Powell:

Molto militare, Powell ha lavorato anche attraverso i corridoi della politica per servire e appoggiare presidenti di ogni tipo. Allo stesso tempo, non era considerato un falco o un rivoluzionario, ma lavorava a stretto contatto con le procedure e le politiche stabilite dai suoi superiori.

4. Stile di gestione democratico

Tutti hanno diritto di voto, giusto? Chi abbraccia lo stile democratico è felice di coinvolgere il proprio personale nelle decisioni aziendali. Se optate per questo stile, dimostrate ai vostri collaboratori che vi fidate di loro e che ammirate le loro opinioni ed esperienze.

I leader democratici ritengono che i dipendenti siano in grado di governarsi da soli e che voi siate semplicemente lì per far procedere le cose.

Famosi leader di stile democratico (non politico!)

Tony Hsieh di Zappos: Questo è uno dei più famosi stili di gestione democratica perché utilizza uno stile di gestione piatto per team e dipendenti, letteralmente senza manager. Si chiama olocrazia. E anche se molti cavillano su

olocrazia vs democrazia

ma si adatta come esempio generale. Zappos è un grande esperimento di olocrazia e dovreste assolutamente indagare

il loro approccio

.

5. Stile di gestione motivazionale e carismatico:

Queste persone sono carismatiche, estroverse e sono "persone" con una visione ampia. Sembrano di buon cuore e compassionevoli, ma potrebbero essere un po' freddi a porte chiuse. Le loro capacità a tu per tu possono essere un po' carenti.

I leader che rientrano in questa tipologia sono di solito in posizione centrale, con una presenza di comando. A volte (non sempre) questi leader usano ricompense roboanti per motivare i dipendenti al raggiungimento degli obiettivi, usando il loro carisma per incoraggiare ulteriori motivazioni.

Leader carismatici famosi:

Elon Musk: Ha costruito Tesla e SpaceX basandosi in parte sul suo carisma e sulla sua accessibilità, oltre a essere un fantastico visionario.

Non tutti i leader carismatici hanno queste caratteristiche

. È una personalità che molte persone nel mondo aziendale vogliono emulare, e parte del motivo è il suo stile estroverso (ma di successo).

6. Stile di gestione relazionale e facilitativa

Questi leader compiono un lavoro richiesto per sviluppare una relazione con i team che crei una sensazione di sicurezza, in modo che tutti si sentano coinvolti e in grado di contribuire. È uno stile partecipativo. Sono grandi ascoltatori e propongono domande strategiche stimolanti per far progredire l'organizzazione verso una visione più ampia.

La decisione finale non è necessariamente la loro: sono aperti a ciò che è meglio per l'organizzazione. I leader relazionali incoraggiano lo sviluppo individuale insieme al brainstorming partecipativo e alla generazione di idee. Sono bravi a riflettere, a imparare da

errori

e la comunicazione bidirezionale.

Famosi leader relazionali facilitatori:

James Parker,

Ex CEO della Southwest Airlines: Sembra un po' un cliché mettere i dipendenti e i clienti al primo posto, ma a detta di tutti è quello che Parker ha fatto quando era alla Southwest, contribuendo a creare la cultura positiva per cui è conosciuta.

7. Stile di gestione "laissez-faire "

I leader con questo stile danno poche indicazioni e vogliono che i dipendenti reagiscano e prendano decisioni da soli. Vengono dati gli strumenti e le risorse, e poi si aspettano dei risultati da queste risorse. I problemi non vengono necessariamente portati al leader, ma vengono decisi dal gruppo, purché il problema venga risolto.

Questo stile non funziona per tutti o per tutti i team e richiede un alto grado di fiducia nell'esperienza e nelle conoscenze del personale.

Esempi famosi di gestione laissez-faire

Warren Buffett

: Sorprendentemente, Buffett è noto per il suo stile di gestione "laissez-faire" nei confronti delle società che acquista e possiede. Molte volte, il suo acquisto è un'approvazione di ciò che un'azienda sta già facendo, quindi non vede la necessità di intervenire. Naturalmente, Buffett si aspetta risultati eccellenti, altrimenti non avrebbe una tale stringa di esiti positivi.

Conclusione

Una cosa da ricordare: spesso i migliori leader si adattano all'evoluzione dei loro team, delle situazioni e degli obiettivi aziendali. È difficile dire quando e come un capo divisione debba adottare un certo stile di gestione. Ci sono pro e contro per tutti. Dovrete conoscere la vostra personalità e quella del vostro team, oltre alle attività e ai progetti da portare a termine.

A volte questo può significare una mano pesante, altre volte un atteggiamento di "laissez-faire". Molti manager di livello intermedio sono guidati dalle preoccupazioni dei loro superiori e dei loro inferiori, il che li costringe ad adattarsi piuttosto che ad aderire rigidamente a un certo stile. Potreste dover scegliere lo stile di gestione più efficace per la situazione in quel momento.

Detto questo, è importante sapere quali stili sono disponibili e conosciuti, in modo da essere pronti a utilizzarli al momento opportuno.

Quali stili di gestione hanno funzionato meglio per voi e per i vostri team?