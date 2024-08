Motion vs. Asana: Uno scontro tra titani della gestione delle attività

La gestione delle attività è un po' come affrontare un puzzle impegnativo. Comporta la messa insieme di vari pezzi, dal piano all'impostazione gli oggetti del progetto al monitoraggio delle attività e alla riunione delle scadenze. 🧩

Inoltre, dovete assicurarvi che il team lavori senza problemi per evitare intoppi o ritardi nel progetto. È una situazione difficile da gestire senza gli strumenti giusti.

Tra i numerosi attività e project management le app Motion e Asana sono le soluzioni migliori, in quanto offrono funzionalità/funzione come l'automazione delle attività, strumenti di monitoraggio del tempo e varie visualizzazioni dei progetti per mantenere i flussi di lavoro senza intoppi. A prima vista possono sembrare molto simili, ma sotto la superficie si nascondono differenze significative.

Siamo qui per aiutarvi a districare il dilemma Motion vs. Asana e a proporre un'alternativa software per il project management che potrebbe risolvere tutte le vostre difficoltà di gestione delle attività. 💪

Che cos'è Asana?

Via: Asana Stanchi di essere costantemente di passare da un'attività all'altra schede e finestre quando ci si destreggia tra più progetti? Con Asana, potete gestire tutte le attività e i progetti in un unico comodo hub. 🎯

Questo popolare strumento per il project management eccelle nell'organizzazione e nel monitoraggio del lavoro del team. Il suo design facile da usare e la capacità di adattarsi a vari flussi di lavoro lo distinguono da altri strumenti. Sia che stiate di dare priorità alle attività monitorare lo stato di avanzamento, individuare i rischi o gestione di team interfunzionali asana vi copre.

È versatile quando si tratta di metodologie di progetto, dimensioni aziendali o nicchie. Sia che si tratti di attività operative, team di marketing , oppure progetti di sviluppo software asana vi aiuta a pianificare con precisione, riducendo i ritardi e gli errori lungo il percorso.

Inoltre, Asana fa il passo più lungo della gamba integrandosi perfettamente con innumerevoli strumenti di collaborazione, produttività e comunicazione come Slack e Google Calendar.

Funzionalità/funzione di Asana

Cosa rende Asana uno strumento di gestione delle attività e dei progetti così popolare? Diamo un'occhiata più da vicino alle sue migliori funzionalità/funzioni! 🧐

1. Visualizzazioni multiple dei progetti

L'esito positivo di un progetto si basa su una visualizzazione a 360° del lavoro. Ecco perché Asana offre un intervallo di visualizzazioni del progetto che consentono di monitorare senza sforzo le attività cardine, le scadenze e tutti i dettagli più complessi.

Utilizzate le schede Kanban per organizzare e aggiornare le attività con note adesive digitali, rendendo la gestione del lavoro una passeggiata 🚶

I calendari e le sequenze di Asana aiutano i project manager a tenere sotto controllo i loro programmi, rendendo più facile individuare eventuali problemi e pianificare di conseguenza.

La vista Gantt di Asana è eccellente per visualizzare le attività e delle dipendenze, mentre la vista Elenco offre una visualizzazione dettagliata delle attività, dei progetti dettagliati e un'immersione profonda nei microprocessi. Il bello di Asana è che anche i membri del team possono passare da una visualizzazione all'altra in base alle loro preferenze.

Via: Asana

2. Automazioni

Asana offre una soluzione potente per liberarvi dalle attività e dai processi ripetitivi e dispendiosi in termini di tempo che spesso rallentano la vostra produttività. Con l'aiuto del Workflow Builder di Asana, potete prendere il controllo del vostro flusso di lavoro, creando regole personalizzate, trigger e azioni che mettono l'automazione al lavoro per voi.

Potete iniziare con semplici Automazioni di attività che fanno una grande differenza. Tra queste vi sono le date di scadenza a cascata, la spunta automatica delle caselle o la notifica al team in Slack quando un'attività è completata. 👏

Questo strumento versatile è in grado di gestire anche flussi di lavoro più complessi che includono più utenti, vari strumenti e innumerevoli attività, consentendo di snellire anche i processi più complessi.

Via: Asana

3. Collaborazione con il team

Asana è un hub completo per tutte le esigenze di collaborazione, il che lo rende la scelta ideale per chi lavora in remoto e per chi è in contatto con i colleghi team ibridi . Consente la condivisione di file in PDF, JPG e Documenti Google senza alcuno sforzo e facilita la comunicazione in tempo reale tra i team attraverso interazioni di gruppo e chat private.

All'interno dell'interfaccia user-friendly di Asana, è possibile assegnare attività ai membri del team, stabilire le dipendenze, impostare le priorità, definire le date di scadenza e apportare le modifiche necessarie, il tutto comodamente organizzato all'interno di una scheda attività centralizzata.

Il calendario di Asana semplifica il coordinamento dei programmi, garantendo che tutti siano informati sugli aggiornamenti senza il fastidio di interminabili scambi di email. 📨

Come bonus aggiuntivo, Asana si integra perfettamente con le app di email e gli strumenti di messaggistica più diffusi, come Slack, Microsoft Teams e Zoom, migliorando ulteriormente l'esperienza di lavoro del team.

Via: Asana

Prezzi di Asana

Basic : Free Forever per sempre

: Free Forever per sempre Premium : $10,99/mese per utente

: $10,99/mese per utente Business : $24,99/mese per utente

: $24,99/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Che cos'è Motion?

Via: Movimento Motion è uno strumento di project management e di attività alimentato dall'IA che ottimizza il flusso di lavoro automazioni di attività ripetitive e aumenta la produttività . I project management tradizionali possono lasciare un project manager affogare in un mare di progetti, ma Motion cambia le carte in tavola con i suoi algoritmi di apprendimento automatico. 🤖

Questi algoritmi stabiliscono le priorità delle attività e dei progetti in base a fattori critici come le date di scadenza, le date di inizio, le priorità e le riunioni programmate, eliminando ogni dubbio su cosa affrontare successivamente.

Motion va oltre la gestione delle attività: trasforma il team di Google e di Apple in un'azienda di successo calendari online in un sistema di pianificazione unificato e guidato dall'IA. È sufficiente impostare la priorità e la scadenza dell'attività e Motion si occuperà di tutto il resto, incastrando abilmente le attività nella vostra giornata e navigando tra le riunioni interne e gli appuntamenti esterni.

La funzionalità di rimozione della polvere di Motion visualizza le attività in scadenza nel giorno corrente e nasconde abilmente le altre. Inoltre, le attività e le riunioni quotidiane sono visualizzate su una homepage personalizzabile con uno sfondo modificabile, che consente di dare un tocco personale al proprio ambiente di lavoro.

Funzionalità/funzione di Motion

Motion si distingue come soluzione per la gestione delle attività, ma cosa la contraddistingue esattamente? Esploriamo le funzionalità/funzione che rendono questo strumento uno dei preferiti dal pubblico. 🕵

1. Calendario

Il Calendario intelligente di Motion, basato sull'IA, combina riunioni, attività, elenchi di cose da fare e attività in un'agenda meticolosamente ottimizzata.

Il calendario di Motion Strumento di IA è in grado di identificare e integrare facilmente le attività più critiche nel calendario senza richiedere l'inserimento manuale. Inoltre, il calendario reagisce agli eventi imprevisti, rimodulando il vostro programma di conseguenza e assicurandovi che i vostri impegni siano sempre rispettati programma giornaliero si allinea alle attività più urgenti.

Questa funzionalità/funzione consente anche di impostare l'orario di lavoro, mentre Motion calcola le attività settimanali, le riunioni e le ore di lavoro totali, creando un programma personalizzato che vi terrà in carreggiata. Se completare tutte le attività entro la scadenza diventa impossibile, si riceve un avviso.

Inoltre, è possibile combinare i calendari di Gmail e Outlook in un'unica visualizzazione per avere una visione completa. 📅

2. Assistente riunioni

L'Assistente riunioni di Motion consente di creare una pagina personalizzata per la prenotazione di riunioni con un semplice drag and drop. È anche possibile inviare un link condivisibile al proprio team per mostrare chiaramente la propria disponibilità.

Per gli scenari più complessi, che prevedono riunioni con fusi orari diversi, è possibile scegliere gli orari disponibili per le riunioni e generare un messaggio precompilato contenente le fasce orarie scelte e il link alla pagina di prenotazione. Il link si aggiorna automaticamente se la disponibilità del calendario cambia.

Per garantire che il vostro programma sia gestibile, potete limitare il numero di riunioni per giorno lavorativo. Una volta raggiunto il limite, il calendario chiuderà le fasce orarie rimanenti. ❌

L'Assistente riunioni di Motion si integra perfettamente con Zoom, Google Meet, Microsoft Teams e Zapier, semplificando le vostre riunioni gestione delle riunioni e processi di schedulazione .

3. Gestione attività

Il Task Manager di Motion consente di gestire le attività e di stabilire in modo efficace le priorità e la pianificazione per completarle nei tempi previsti. ⏰

Aggiungere attività è un gioco da ragazzi: basta un clic o una pressione di un tasto per terminare il lavoro. È possibile creare attività giornaliere o settimanali e Motion assegnerà automaticamente il tempo nel calendario. Per una maggiore flessibilità, è possibile definire finestre temporali personalizzate per attività specifiche.

Il piano intelligente delle attività di Motion tiene conto di priorità, scadenze, date di inizio e orari di lavoro preferiti. In caso di imprevisti, Motion entra in azione, rimodulando automaticamente le attività e i calendari per garantire che tutto venga terminato in tempo.

Motion permette anche di suddividere le attività in progetti, chiarendo dove si dedica più tempo. Inoltre, è possibile importare attività da numerose app grazie all'integrazione con Zapier.

Prezzi di Motion

Individuale : $19/mese per utente

: $19/mese per utente Team: $12/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Motion vs. Asana: Funzionalità/funzione a confronto

Scegliere un chiaro vincitore nella sfida tra Motion e Asana non è un compito semplice, viste le utili funzionalità/funzione di entrambe le produttività. Per risolvere definitivamente questo dibattito, mettiamoli l'uno contro l'altro in tre categorie chiave: integrazioni, visualizzazioni dei progetti e interfaccia utente. 🤼

1. Integrazioni

Asana dispone di un robusto ecosistema di integrazione con 270+ app di terze parti. Si connette senza problemi con altre applicazioni strumenti per il project management come l'area di lavoro di Google, Microsoft 365, Slack e Trello, che lo rendono adatto a diversi progetti. Offre inoltre un'API aperta, che consente integrazioni personalizzate e automazioni tramite servizi come Zapier.

Motion ha una libreria di integrazioni più piccola rispetto ad Asana. Tuttavia, di recente si è integrato con Zapier, ampliando in modo significativo la connessione con centinaia di altre app. Inoltre, elimina la necessità di ulteriori calendario che permettono di combinarli in un unico calendario intelligente disponibile all'interno dell'app.

Asana si aggiudica la vittoria in questo round, poiché attualmente dispone di un elenco più esteso di integrazioni native. 🎂

2. Visualizzazioni del progetto

Asana offre cinque visualizzazioni dei progetti, che consentono di tenere sotto controllo ogni aspetto dei progetti. Con le sue Bacheca Kanban vista Bacheca, le attività possono essere organizzate senza soluzione di continuità come schede su una lavagna, visualizzando e un modo agile di gestire il lavoro . Le viste Calendario e Sequenza aiutano a monitorare meticolosamente le scadenze, mentre la vista Gantt eccelle nella gestione del lavoro visualizzazione degli obiettivi . Per una ripartizione granulare, la vista Elenco di Asana mostra le date di scadenza, gli assegnatari e le priorità.

Motion, invece, ha una visualizzazione Bacheca per una rapida visualizzazione dei progetti in base a stati come Da fare, In corso e Terminato. È presente anche una vista Elenco che consente di approfondire le attività con l'aggiunta di campi personalizzati, come lo stato, la durata e la priorità. Il calendario all-in-one di Motion è una funzionalità/funzione che semplifica la programmazione di attività e riunioni, la riprogrammazione e il monitoraggio delle attività cardine.

Sebbene la funzionalità/funzione del calendario di Motion sia unica e offra una pianificazione efficiente, **Asana vince il confronto con il suo intervallo esteso di visualizzazioni dei progetti, che soddisfa una più ampia varietà di preferenze degli utenti. 🥇

3. Interfaccia utente

Motion vanta un'interfaccia utente stretta che semplifica la creazione e la gestione delle attività. La sua funzione di calendario organizza ordinatamente le attività essenziali sul lato e visualizza gli eventi del calendario nell'area principale. Inoltre, facilita l'aggiunta rapida di attività attraverso il drag-and-drop, offrendo facili opzioni di collaborazione per il lavoro di squadra del progetto.

D'altra parte, Asana può avere una curva di apprendimento ripida, ma offre un intervallo più ampio di funzionalità personalizzate e di collaborazione. Inizialmente, la sua interfaccia utente può sembrare un po' difficile da comprendere a causa delle sue numerose funzionalità, ma compensa con opzioni personalizzate e codici colore per una migliore organizzazione.

Per gli utenti che cercano uno strumento che non sacrifichi la semplicità per la funzionalità, Motion è il chiaro vincitore. Si basa su semplici trascinamenti per gestire le attività e non include un numero eccessivo di funzioni, garantendo una gestione rapida ed efficiente delle attività. 🎉

Motion vs Asanaon Reddit

Per capire meglio gli usi estesi di entrambi gli strumenti, abbiamo voluto verificare cosa pensano gli utenti di Reddit di Motion e Asana come prodotti a sé stanti.

La maggior parte degli utenti trova che Motion è un ottimo strumento di produttività e un fidato assistente virtuale . Un utente di Redditor ha detto:

_Ho l'ADHD e le automazioni offerte da Motion sono davvero molto utili. la programmazione e la riprogrammazione automatica sono molto utili. Da fare per risparmiare tempo e il fatto che sia immediatamente visibile sul calendario ti rende abbastanza produttivo.È necessario fare un po' di lavoro richiesto per impostare "orari" che significano diverse caselle di tempo per farlo funzionare senza problemi. Ad esempio, orari di lavoro, orari serali, orari mattutini, orari del fine settimana, ecc. Una volta che si è stabilito tutto ciò, si può iniziare a creare attività programmate al momento giusto Asana è uno strumento di gestione e un sistema di comunicazione complesso e alcuni utenti potrebbero avere difficoltà ad adattarsi. Un utente di Redditor ha spiegato:

Mi piace Asana, ma le persone con cui lavoro a volte fanno fatica. Vogliono che sia più un elenco di cose da fare che una panoramica dell'intero ciclo del progetto e una mappa di ciò che ognuno sta facendo. Lottano con il modo in cui seppellisce le attività secondarie, vogliono che tutto sia a un unico livello di profondità, il che non è il modo in cui lo strumento è stato progettato. Hanno difficoltà a usare Asana per comunicare e trasferire file. Secondo la mia esperienza, Asana funziona meglio quando è l'ecosistema per la comunicazione del progetto.

Riunione ClickUp: La migliore alternativa a Motion vs. Asana

Scegliere tra Motion e Asana può sembrare un compromesso difficile. Asana ha più visualizzazioni dei progetti e funzionalità/funzione di collaborazione, mentre Motion è più facile da usare ed eccelle nell'automazione delle attività.

Per evitare di dare la priorità a un aspetto piuttosto che all'altro, provate a ClickUp -una soluzione all-in-one per il project management e l'attività. Racchiude praticamente tutte le funzionalità/funzione che si possono sognare per guidare con sicurezza i progetti e i team verso l'esito positivo. Sia che si tratti di pianificare attività, pianificazione dei contenuti , oppure comunicare con il proprio team clickUp vi copre le spalle.

Approfondiamo le funzionalità/funzione di ClickUp per capire perché è l'ultimo arrivato alternativa ad Asana e Motion. 🏆

1. Visualizzazione del calendario di ClickUp

Pianificate le attività, monitorate le scadenze e tenete d'occhio il completamento degli obiettivi con la visualizzazione Calendario di ClickUp

Potenziate l'organizzazione del progetto, semplificate il piano di Sequenza e mettete tutti sulla stessa pagina con la vista Calendario di ClickUp Visualizzazione del calendario di ClickUp . Se si preferisce una visualizzazione giornaliera, settimanale o mensile, questa funzionalità è disponibile. 📆

Seguite i vostri progetti ad alto livello o immergetevi nei dettagli delle attività. Grazie ai filtri, è possibile affinare la visualizzazione per mostrare solo le attività più importanti e condividere facilmente il Calendario con chiunque ne abbia bisogno attraverso un link condivisibile.

Pianificare le attività è un gioco da ragazzi: basta trascinarle sul Calendario e il gioco è fatto. Le attività con codice colore consentono di organizzare il calendario per progetto, priorità o altri campi personalizzati. Inoltre, è possibile avviare riunioni direttamente dalla visualizzazione del Calendario.

2. Attività di ClickUp

Utilizzate ClickUp Tasks per automatizzare la definizione e il monitoraggio degli obiettivi, celebrare le attività cardine, modificare le attività in blocco e molto altro ancora

Aumentate la vostra produttività con Attività di ClickUp , lo strumento definitivo per la collaborazione senza soluzione di continuità e la gestione personalizzata delle attività. Questa piattaforma versatile semplifica l'arte di gestione delle attività in innumerevoli modi:

Personalizzare il vostro monitoraggio degli obiettivi per adattarsi al vostro flusso di lavoro

Rimanete motivati con il monitoraggio diAttività cardine e celebrando i risultati raggiunti

Salutate le attività ripetitive e dispendiose in termini di tempo con la magia delle Automazioni

Semplificate i flussi di lavoro grazie all'integrazione con strumenti popolari come Google Calendar e Outlook, Zoom e Microsoft Teams

Artigianato Liste di controllo delle attività per monitorare ogni dettaglio, sia nell'ambito di intricati flussi di lavoro che di semplici elenchi di Da fare. Personalizzate le vostre attività con la libertà di codice e di etichetta, rendendole uniche. 🦄

Non lasciatevi sopraffare da progetti complessi: suddivideteli in attività secondarie di dimensioni ridotte. E c'è un trucco pratico: la funzione Barra delle azioni in blocco consente di modificare più attività contemporaneamente per ottenere la massima efficienza.

I campi personalizzati consentono di monitorare date di scadenza, assegnatari e priorità. Inoltre, Promemoria di ClickUp vi assicurano di non perdere mai più una scadenza.

3. ClickUp project management

Il project management di ClickUp consente di monitorare le attività cardine e le attività in oltre 15 visualizzazioni, automatizzare le attività ricorrenti, creare pianificazioni e collaborare in tempo reale

ClickUp è un'applicazione Funzionalità/funzione di Project Management è la soluzione completa per creare piani di progetto, gestire attività e promuovere la collaborazione con il minimo lavoro richiesto. ✨

Utilizzo 15+ visualizzazioni del progetto per visualizzare e gestire i flussi di lavoro. Organizzate senza problemi le attività con schede drag-and-drop utilizzando le Bacheche Kanban o tracciate meticolosamente le attività cardine e le dipendenze con opzioni ampie come le viste Gantt Chart, Sequenza e Carico di lavoro.

Con Obiettivi di ClickUp è possibile fissare chiari traguardi di consegna, metriche di prestazione e OKR, mantenendo il team motivato e produttivo grazie a schede di valutazione settimanali dei dipendenti e a messaggi di richiamo.

Le funzionalità di gestione delle attività di ClickUp offrono:

Commenti e correzioni di bozze in tempo reale per una rapida approvazione dei lavori

Conversazioni istantanee con la visualizzazione della chat

Brainstorming attraversoMappe mentali* Facile condivisione degli allegati ClickUp Documenti offre una soluzione completa per l'archiviazione, la modifica e la condivisione di documenti importanti, completata da un sistema di Assistente IA per generare sequenze di progetti, studi sui test degli utenti, riepiloghi/riassunti delle riunioni ed email coinvolgenti per i clienti.

Semplificate ulteriormente il vostro flusso di lavoro con 100 e più Automazioni ClickUp per liberare il tempo per attività più importanti, oppure scegliere tra una selezione di oltre 1.000 modelli eliminando la necessità di iniziare i progetti da zero.

ClickUp: Il vostro assistente definitivo per la gestione delle attività

Dite addio ai compromessi e sperimentate un project management senza soluzione di continuità con ClickUp, la scelta migliore tra i alternative a Motion , Asana e molti altri strumenti di gestione delle attività.

ClickUp offre migliaia di modelli, automazione delle attività per risparmiare tempo e una gestione ottimizzata delle attività collaborazione in tempo reale . Prova gratuitamente ClickUp e sentite voi stessi la differenza! 🤩