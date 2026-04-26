10 modèles de modèles opérationnels d'entreprise dans ClickUp

Les modèles de fonctionnement d'entreprise documentent la manière dont les décisions, les processus, les rôles, les indicateurs et la gouvernance s'articulent au sein des grandes organisations. La plupart des entreprises fonctionnent encore selon des modèles de fonctionnement que personne n'a jamais consignés par écrit. Posez la question « qui approuve les contrats avec les fournisseurs ? » ou « à qui revient cette décision ? » et la réponse se trouve souvent dans la tête de quelqu'un, et non dans un système.

C'est une façon fragile de fonctionner, d'autant plus que 66 % des dirigeants ont repensé leurs modèles opérationnels au cours des deux dernières années.

Les modèles de modèle opérationnel d'entreprise permettent de rendre ce travail visible.

Ils transforment la manière invisible dont nous travaillons en quelque chose de documenté et d'utilisable. Ainsi, les nouvelles recrues n'ont plus à décrypter les connaissances tacites. Les pivots stratégiques ne se perdent plus entre la direction et les équipes qui effectuent le travail.

Ce guide présente 10 modèles gratuits de modèles opérationnels d'entreprise ClickUp, explique quand les utiliser et comment ils aident les équipes à documenter la gouvernance, les processus, les objectifs, les routines et l'exécution.

Le saviez-vous ? 63 % des entreprises ont atteint la plupart de leurs objectifs de transformation de leur modèle opérationnel, mais seules 24 % d'entre elles ont pleinement réussi. Cet écart s'explique souvent par une documentation déconnectée du travail quotidien, de la propriété et de la prise de décision.

Aperçu des modèles de modèle opérationnel d'entreprise

Qu'est-ce qu'un modèle de modèle opérationnel d'entreprise ?

Un modèle de fonctionnement d'entreprise documente la manière dont une grande organisation prend ses décisions, attribue la propriété, gère les processus, effectue le suivi des performances et établit la connexion entre la stratégie et l'exécution.

Les meilleurs modèles de modèle opérationnel d'entreprise couvrent cinq domaines clés : la gouvernance, les processus, les ressources humaines, la technologie et les indicateurs. Dans ClickUp, ces modèles deviennent des flux de travail dynamiques, car les équipes peuvent relier la documentation aux tâches, aux propriétaires, aux tableaux de bord, aux validations et aux automatisations.

Quel modèle de modèle opérationnel d'entreprise devriez-vous utiliser en premier ?

Commencez par le modèle qui correspond à votre plus grande lacune opérationnelle. Utilisez un modèle de gouvernance si les décisions sont lentes à prendre. Utilisez un modèle de processus si le travail s'effectue différemment d'une équipe à l'autre. Utilisez un modèle d'OKR si la stratégie ne se traduit pas en exécution.

Si votre organisation a besoin de… Commencez par ce modèle Voir tous les travaux stratégiques en cours Modèle de cahier de travail Traduisez la stratégie en actions mensuelles Modèle de plan opérationnel Alignez les équipes autour d'objectifs mesurables Modèle d'OKR et d'objectifs d'entreprise Clarifiez la mission, la vision et les valeurs Modèle « De la vision aux valeurs » Mettez en œuvre des initiatives complexes Modèle de plan de mise en œuvre Documenter les flux de travail reproductibles Modèle de document sur les processus de l'entreprise Standardisez les étapes d'exécution Modèle de procédures opérationnelles standard Améliorez le rythme opérationnel quotidien Modèle de méthode de fonctionnement quotidienne Visualisez les transferts et les goulots d'étranglement Modèle de tableau blanc pour la cartographie des processus Définissez les autorisations et les pouvoirs de décision Modèle de plan de gouvernance

Les 10 meilleurs modèles de modèles opérationnels d'entreprise

Chaque modèle ci-dessous aborde un aspect différent du modèle opérationnel de l'entreprise, de l'alignement stratégique de haut niveau jusqu'à l'exécution opérationnelle quotidienne. Tous les modèles sont disponibles dans ClickUp et peuvent être personnalisés pour s'adapter à la structure spécifique de votre organisation.

1. Modèle de « Book of Work » par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez toutes les initiatives en cours en un seul endroit grâce au modèle « Book of Work » de ClickUp

Le modèle « Book of Work » de ClickUp recense l'ensemble des initiatives et des projets de votre entreprise. Il répond à la question fondamentale : sur quoi travaille réellement chacun ?

Lorsque des dizaines d'initiatives sont menées dans différents services, les dirigeants peuvent perdre la visibilité sur la propriété, les dépendances, les ressources et l'alignement stratégique. Ils finissent par prendre des décisions sans avoir une vue d'ensemble, ce qui est un signe classique d 'un mauvais alignement stratégique et explique pourquoi seulement 48 % des initiatives atteignent leurs cibles.

Au lieu de courir après les mises à jour entre les différents outils et équipes, vous pouvez utiliser les tableaux de bord ClickUp pour regrouper en un seul endroit les données en temps réel de chaque initiative. ClickUp Brain vous aide à aller encore plus loin en résumant la santé du portefeuille et en signalant les tâches à risque en fonction des tendances de la progression des tâches.

Ce modèle vous aide à :

Visibilité sur le portefeuille : Bénéficiez d'une vue d'ensemble de tous les travaux en cours dans l'ensemble des unités opérationnelles

Allocation des ressources : identifiez les domaines dans lesquels les équipes sont surchargées ou sous-utilisées

Alignement stratégique : reliez chaque initiative aux objectifs de l'entreprise

Suivi des dépendances : identifiez les points de convergence ou de concurrence entre les projets en matière de ressources

Idéal pour : les PMO, les équipes stratégiques et les responsables opérationnels gérant plusieurs projets qui souhaitent disposer d'une vue centralisée pour suivre la progression, aligner le travail sur les objectifs et assurer la coordination entre les initiatives.

Conseil de pro : Considérez votre « Book of Work » comme un document évolutif, et non comme un instantané trimestriel. Passez-le en revue lors de chaque réunion de coordination de la direction : si une initiative ne figure pas dans le « Book of Work », elle ne devrait pas bénéficier de ressources.

2. Modèle de plan opérationnel par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Passez de la stratégie à l'action grâce au modèle de plan opérationnel de ClickUp

Le modèle de plan opérationnel « » de ClickUp traduit votre stratégie annuelle en plans d'exécution de projets trimestriels et mensuels. Il relie la stratégie annuelle aux jalons trimestriels, aux priorités mensuelles et à l'exécution hebdomadaire.

Trop souvent, les plans stratégiques restent cantonnés à des présentations PowerPoint tandis que les équipes fonctionnent en pilote automatique. Cela crée un décalage : les équipes sont occupées, mais ne se concentrent pas nécessairement sur les bonnes priorités. Ce modèle vous permet d'établir une connexion directe entre la stratégie et l'exécution en liant les éléments du plan opérationnel directement aux tâches ClickUp et aux projets. Lorsqu'une équipe achève un travail, le plan opérationnel se met automatiquement à jour, ce qui vous évite de devoir compter sur des rapports de statut manuels.

Ce modèle vous aide à :

Cascade stratégique : Décomposez les objectifs annuels en jalons trimestriels et en livrables mensuels

Clarté des responsabilités : désignez des propriétaires pour chaque priorité opérationnelle

Suivi des progrès : Suivez l'exécution par rapport à votre plan à l'aide d'indicateurs de performance clés (KPI) clairs Suivez l'exécution par rapport à votre plan à l'aide d'indicateurs de performance clés (KPI) clairs

Déclencheurs d'ajustement : Définissez quand et comment corriger le cap lorsque les choses déraillent

Idéal pour : les managers et chefs d'équipe chargés de mettre en œuvre les plans opérationnels, de suivre les tâches, les échéanciers et la progression au sein des équipes.

À lire également : 10 modèles gratuits de plans opérationnels sous Excel et Word

3. Modèle d'OKR et d'objectifs d'entreprise par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Alignez les objectifs à l'échelle de l'entreprise sur le travail quotidien à l'aide du modèle « OKR et objectifs de l'entreprise » de ClickUp

Dans de nombreuses organisations, les objectifs sont fixés en début d'année, mais perdent rapidement de leur visibilité dès le deuxième trimestre. En conséquence, les équipes finissent par travailler en parallèle sans vision commune, et les priorités commencent à s'estomper.

C'est là que le modèle « OKR et objectifs d'entreprise » de ClickUp vous aide. Il structure la manière dont les OKR sont définis et suivis, en reliant les objectifs à l'échelle de l'entreprise aux équipes de travail et aux tâches que les individus accomplissent réellement.

Il mappe vos OKR directement dans la hiérarchie ClickUp (environnements de travail, Espaces, dossiers et listes), afin que tout reste connecté. Les équipes peuvent relier les tâches quotidiennes aux résultats clés, ce qui permet de voir plus facilement comment le travail quotidien contribue aux objectifs généraux de l'entreprise.

Ce modèle fournit :

Alignement hiérarchique : les objectifs de l'entreprise se répercutent jusqu'aux niveaux des services et des équipes

Définition des résultats clés : Définissez des résultats mesurables qui indiquent clairement la progression réalisée

Fréquence des points : Mettez en place des rythmes de révision réguliers pour rester concentré lors de la maintenance

Visibilité interfonctionnelle : découvrez comment les différentes équipes contribuent aux objectifs communs

Idéal pour : les équipes de direction, les PMO et les chefs de service chargés d'aligner les OKR à l'échelle de l'entreprise sur l'exécution au niveau des équipes, avec une visibilité claire sur les progrès réalisés dans toutes les unités opérationnelles.

Anecdote : Selon une étude de Gallup, seule la moitié environ des employés se dit tout à fait d'accord avec l'affirmation selon laquelle ils savent ce qu'on attend d'eux au travail.

4. Modèle « De la vision aux valeurs » par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez votre mission, votre vision et vos principes directeurs à l'aide du modèle « Vision to Values » de ClickUp

Le modèle « Vision to Values » de ClickUp documente les éléments fondamentaux qui guident la prise de décision de votre entreprise : mission, vision, valeurs et principes stratégiques. C'est le « pourquoi » qui sous-tend le « comment » de votre modèle opérationnel. Lorsque ces éléments fondamentaux sont noyés dans les présentations d'intégration, la prise de décision devient incohérente.

Enregistrez votre modèle « De la vision aux valeurs » dans ClickUp Docs et liez-le dans votre environnement de travail afin qu'il soit toujours à portée de main. À mesure que de nouvelles initiatives prennent forme, les équipes peuvent se référer à ces documents pour s'assurer que les décisions et les propositions restent en adéquation avec vos valeurs fondamentales.

Ce modèle vous aide à définir :

Formulation de la mission : une déclaration claire de la raison d'être de votre organisation

Définition de la vision : la direction que prend votre organisation à long terme

Documentation des valeurs : les principes comportementaux ou les principes comportementaux ou les valeurs fondamentales qui guident toutes les décisions

Principes stratégiques : Cadres décisionnels pour les situations ambiguës

Idéal pour : Les fondateurs et les équipes de direction qui définissent la vision, la mission et les valeurs de l'entreprise, et qui recherchent un point de référence commun permettant aux équipes d'aligner leurs décisions et leurs initiatives.

5. Modèle de plan de mise en œuvre pour les équipes simples, complexes et d'entreprise par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Gérez les déploiements, quelle que soit leur complexité, grâce au modèle de plan de mise en œuvre pour les équipes simples, complexes et d'entreprise de ClickUp

Le modèle de plan de mise en œuvre pour les équipes simples, complexes et d'entreprise fournit des cadres de mise en œuvre de projet à plusieurs niveaux en fonction de la complexité organisationnelle. Il reconnaît que l'approche de mise en œuvre d'une start-up est fondamentalement différente de celle d'une multinationale.

Gérez la complexité de la mise en œuvre grâce aux différentes vues de ClickUp : les diagrammes de Gantt ClickUp pour les dépendances de l'échéancier, les vues Tableau ClickUp pour le suivi de l'avancement par étapes et les vues Liste ClickUp pour la gestion détaillée des tâches. Déclenchez automatiquement les transitions entre les étapes et les notifications aux parties prenantes grâce aux automatisations ClickUp.

Ce modèle vous aide à :

Évaluation de la complexité : Déterminez quel niveau de mise en œuvre correspond à votre situation

Cartographie des parties prenantes : Identifiez toutes les parties concernées par la mise en œuvre

Déploiement par étapes : Organisez la mise en œuvre en étapes gérables

Atténuation des risques : Anticipez et préparez-vous aux défis courants liés à la mise en œuvre Anticipez et préparez-vous aux défis courants liés à la mise en œuvre

Idéal pour : les équipes qui déploient de nouvelles initiatives ou de nouveaux systèmes, avec un plan clair pour gérer les échéanciers, les dépendances et la coordination entre les équipes, quel que soit le niveau de complexité

6. Modèle de document sur les processus d'entreprise par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Documentez la manière dont le travail est effectué au sein des équipes grâce au modèle de document sur les processus d'entreprise de ClickUp

Vous est-il déjà arrivé de devoir demander à quelqu'un comment fonctionne un processus parce qu'il n'est consigné nulle part ?

C'est généralement à ce moment-là que les choses commencent à se dégrader. Les équipes se fient à leur mémoire ; différentes versions d'un même processus circulent, et le travail devient incohérent à mesure que l'équipe s'agrandit.

Le modèle de document sur les processus d'entreprise de ClickUp vous offre un espace unique pour documenter la manière dont les choses sont réellement faites. Il devient un point de référence commun sur lequel les équipes peuvent s'appuyer pour leurs initiatives futures.

Vous pouvez organiser vos processus à l'aide de ClickUp Docs et de pages imbriquées. Associez-les directement aux flux de travail qui les exécutent, afin que la documentation reste liée au travail lui-même.

Ce modèle vous aide à :

Inventaire des processus : répertoriez tous les principaux processus de l'entreprise par fonction

Propriété des processus : désignez clairement les propriétaires chargés de la maintenance des processus

Contrôle des versions : suivez l'évolution des processus au fil du temps

Cartographie des connexions : Montrez comment les processus s'articulent et sont en dépendance les uns par rapport aux autres

Idéal pour : les équipes opérationnelles et les propriétaires de processus qui mettent en place un système centralisé pour documenter et assurer la maintenance des processus métier au sein des différentes équipes.

Conseil de pro : lorsque vous documentez des processus, rédigez-les à l'intention de votre nouvelle recrue, et non de votre collaborateur le plus expérimenté. Si un document de processus repose sur trop de contexte, il ne résistera pas au roulement du personnel.

7. Modèle de procédures opérationnelles standard par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Standardisez les flux de travail reproductibles grâce au modèle de procédures opérationnelles standard de ClickUp

Avez-vous déjà remarqué que le même processus est terminé différemment selon la personne qui s'en charge ?

C'est là que les choses dérapent. Les équipes sautent des étapes, interprètent les instructions différemment et produisent des résultats incohérents.

Le modèle de procédures opérationnelles standard de ClickUp offre à votre équipe une méthode claire et reproductible pour exécuter les processus. Vous définissez chaque étape une seule fois, et tout le monde suit le même chemin.

Transformez chaque procédure opératoire normalisée en modèle de tâche ClickUp avec des checklists ClickUp prédéfinies, des responsables ClickUp et des dates d'échéance. Lorsqu'une personne exécute un processus, elle crée une tâche et suit les étapes. Vous pouvez également utiliser les automatisations ClickUp pour exiger que la checklist soit achevée avant de clôturer une tâche.

Ce modèle vous aide à créer :

Documentation étape par étape : des procédures claires et numérotées que tout le monde peut suivre

Exigences relatives aux rôles : Définissez qui peut et doit effectuer chaque procédure

Prérequis : Définissez clairement ce qui doit être en place avant de commencer une tâche

Gestion des exceptions : expliquez ce qu'il faut faire lorsque les procédures standard ne s'appliquent pas

Idéal pour : les équipes gérant des flux de travail répétitifs tels que l'intégration, l'assistance ou les opérations, avec un système clair, étape par étape, que tout le monde doit suivre de la même manière.

À lire également : Gestion des flux de travail : outils, avantages et bonnes pratiques

8. Modèle de méthode de fonctionnement quotidien par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Planifiez et suivez l'exécution quotidienne grâce au modèle de méthode de fonctionnement quotidien de ClickUp

Certains rôles fonctionnent selon des routines. Lorsque ces routines ne sont pas clairement définies, les performances deviennent inégales et difficiles à mesurer.

Le modèle de méthode de fonctionnement quotidien de ClickUp offre aux équipes un moyen structuré de planifier et de mener à bien les activités quotidiennes. Il est particulièrement utile pour les rôles tels que la vente, la réussite client et les opérations, où la cohérence est le moteur des résultats.

Vous pouvez configurer des tâches récurrentes pour établir automatiquement le plan quotidien et suivre l'utilisation du temps grâce à la fonctionnalité de suivi du temps de projet de ClickUp.

Utilisez les tableaux de bord pour voir dans quelle mesure les équipes achevent leurs activités quotidiennes de manière cohérente et à quel moment les performances commencent à baisser.

Ce modèle vous aide à mettre en place :

Activités planifiées par blocs horaires : Organisez votre journée en blocs de travail ciblés par type d'activité

Hiérarchisation des priorités : Planifiez l'ordre des tâches pour maintenir la dynamique et rester concentré

Suivi des indicateurs : Évaluez l'exécution quotidienne par rapport à des cibles de performance claires

Renforcement des habitudes : Mettez en place des routines fiables qui fournissent une assistance pour une production constante

Idéal pour : les équipes ayant des flux de travail quotidiens structurés, telles que les équipes commerciales, de réussite client ou d'opérations, qui souhaitent disposer d'un système cohérent pour planifier, suivre et mener à bien leurs activités quotidiennes.

ClickUp Insight : Plus de la moitié des employés (57 %) perdent du temps à fouiller dans les documents internes ou la base de connaissances de l'entreprise pour trouver des informations liées au travail. Et lorsqu'ils n'y parviennent pas ? Un sur six a recours à des solutions de contournement personnelles : fouiller dans d'anciens e-mails, des notes ou des captures d'écran juste pour reconstituer le puzzle. ClickUp Brain élimine les recherches en fournissant des réponses instantanées, alimentées par l'IA, issues de l'ensemble de votre espace de travail et des applications tierces intégrées, afin que vous obteniez ce dont vous avez besoin, sans difficulté.

9. Modèle de tableau blanc pour la cartographie des processus par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez les flux de travail et identifiez les goulots d'étranglement grâce au modèle de Tableau blanc « Processes Map » de ClickUp

Lorsque vous essayez de comprendre comment le travail circule entre les équipes, les documents trop chargés en texte sont rarement d'une grande aide. Ils ne permettent pas d'avoir une vue d'ensemble, en particulier là où les processus se chevauchent ou ralentissent.

Le modèle de tableau blanc « Process Map » de ClickUp vous offre un moyen visuel de cartographier le flux des processus au sein de votre organisation. Il est particulièrement adapté aux ateliers, aux revues de processus et aux discussions interfonctionnelles où les équipes ont besoin de visualiser les connexions entre les différents éléments.

Vous pouvez mapper les processus en temps réel à l'aide des tableaux blancs ClickUp. Transformez ensuite vos idées en tâches et associez-les aux flux de travail qu'elles représentent.

Ce modèle vous aide à visualiser :

Comment les processus s'articulent : mappez les flux de travail sous forme d'étapes liées entre les équipes et les systèmes

Où se produisent les transferts : Identifiez précisément où la propriété change de mains pendant l'exécution

Où les choses ralentissent : identifiez les goulots d'étranglement et les inefficacités dans le flux

Points à améliorer : Mettez en évidence les domaines pouvant être simplifiés ou optimisés

Idéal pour : les équipes qui cartographient et améliorent les flux de travail entre les services et qui ont besoin d'un espace visuel partagé pour harmoniser les processus de travail et identifier les goulots d'étranglement.

10. Modèle de plan de gouvernance par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez les responsabilités décisionnelles et les flux d'approbation à l'aide du modèle de plan de gouvernance de ClickUp

Les décisions sont ralenties lorsque la propriété n’est pas clairement définie. Les collaborateurs attendent des validations, remontent les problèmes trop tardivement ou impliquent les mauvaises parties prenantes.

Le modèle de plan de gouvernance de ClickUp vous permet de remédier à cela au niveau du système. Il vous aide à définir qui prend les décisions, comment elles sont mises en œuvre et ce qui se passe lorsqu'un problème doit être escaladé.

Au lieu d'improviser au fur et à mesure, les équipes suivent une feuille de route claire. Les rôles, les responsabilités et les attentes restent visibles, ce qui permet de prendre des décisions plus rapidement et avec moins d'allers-retours.

Vous pouvez aller plus loin en intégrant directement des cadres de gouvernance de projet dans vos flux de travail. Utilisez les champs personnalisés et les automatisations de ClickUp pour définir des seuils d'approbation et des déclencheurs d'escalade. Lorsqu'une demande dépasse les compétences d'une personne, ClickUp la transfère automatiquement vers le bon approbateur, afin qu'aucune tâche ne reste en suspens.

Ce modèle vous aide à définir :

Propriété décisionnelle : qui prend quelles décisions et à quel niveau

Flux d'approbation : comment les décisions passent de la demande à la résolution

Voies d'escalade : quand et où les décisions sont transmises à la hiérarchie supérieure

Points de contrôle de la gouvernance : Comment les décisions sont-elles réévaluées au fil du temps ?

Idéal pour : les équipes de direction et les PMO qui souhaitent définir clairement les responsabilités en matière de propriété décisionnelle et les flux d'approbation pour l'ensemble des projets et des services.

Construisez votre modèle opérationnel avec ClickUp

ClickUp rassemble la documentation relative au modèle opérationnel et l'exécution quotidienne au sein d'un même espace de travail. Les équipes peuvent relier les plans de gouvernance, les procédures opératoires normalisées (SOP), les OKR, les cartes de processus, les routines quotidiennes et le travail de portefeuille aux tâches et aux tableaux de bord qui permettent de faire avancer le travail.

Les modèles de fonctionnement d'entreprise transforment une stratégie abstraite en un outil concret pour les équipes. Les meilleurs modèles définissent qui prend les décisions, comment le travail s'organise et comment la réussite est mesurée.

Lorsque votre modèle opérationnel est mis en œuvre là où le travail s'effectue, il cesse d'être un simple document théorique et commence à guider l'exécution.

Commencez dès aujourd'hui gratuitement avec ClickUp!

Foire aux questions

Quels sont les 5 éléments d'un modèle opérationnel ?

Les cinq composantes principales sont les processus (comment le travail est effectué), les personnes (rôles et structure), la technologie (outils), la gouvernance (pouvoirs de décision) et les indicateurs (comment la performance est mesurée).

En quoi un modèle de fonctionnement d'entreprise diffère-t-il d'un canevas de modèle d'entreprise ?

Un canevas de modèle d'entreprise décrit comment vous créez de la valeur pour vos clients en externe, tandis qu'un modèle de fonctionnement décrit comment vous opérez en interne pour fournir cette valeur.

Puis-je utiliser ces modèles de modèle opérationnel pour des startups SaaS ou des équipes plus petites ?

Oui, les modèles de modèle opérationnel de ClickUp fonctionnent tout aussi bien pour les petites équipes. Ils vous aident à documenter les processus dès le début, afin que les connaissances importantes ne restent pas uniquement dans la tête des gens, et offrent à votre équipe une structure claire sur laquelle s'appuyer pour se développer.