Comment mettre en œuvre les OKR : méthodes efficaces pour définir des objectifs

Quel est votre prochain grand objectif ? 🎯

Qu'il s'agisse de lancer l'entreprise de vos rêves ou d'élargir votre base d'utilisateurs, nous avons tous un grand projet en tête.

Mais lorsque vous planifiez ces grands objectifs, il est important de vous assurer que votre équipe est sur la même longueur d'onde. C'est là que les objectifs et les résultats clés (OKR) entrent en jeu. Considérez-les comme un outil pratique pour définir des objectifs et les atteindre.

Le cadre OKR peut vous aider à définir des objectifs clairs et ambitieux, puis à suivre votre progression à l'aide d'éléments spécifiques et mesurables, les résultats clés.

Mais comment mettre en œuvre les OKR ? Comment vous assurer que tous les membres de votre équipe connaissent leurs objectifs et peuvent suivre efficacement leur progression ?

Dans cet article, nous aborderons tout ce que vous devez savoir pour mettre en œuvre avec succès les OKR, notamment la planification de vos objectifs, le suivi de la progression et les itérations nécessaires pour atteindre ces objectifs.

Pour revenir à vos grands rêves, vous souhaitez peut-être devenir la start-up leader dans votre champ d'activité au cours des cinq prochaines années. Pour y parvenir, vous devez adopter une approche progressive fondée sur le concept d'amélioration continue. C'est exactement ce que sont les OKR.

Le cadre OKR peut servir de pont entre vous et votre équipe, en traduisant cette vision stratégique en objectifs trimestriels ou annuels partagés et appropriés par tous les membres de l'entreprise.

« Les OKR sont des vecteurs clairs pour les priorités et les idées des dirigeants. »

Les OKR peuvent aider votre entreprise à aller dans la bonne direction en facilitant :

Objectifs ambitieux : les OKR encouragent les équipes à viser haut et à aller au-delà de ce qu'elles pensaient possible

Nous savons désormais ce que les OKR peuvent faire. Mais en quoi consistent-ils exactement ? Les OKR se composent de deux éléments principaux : les objectifs et les résultats clés.

Un objectif est un but clairement défini qui vise à obtenir des résultats spécifiques. Il doit être concret, significatif et suffisamment inspirant pour motiver et impliquer l'équipe

Ensemble, ces deux éléments vous aideront à définir « À quoi ressemble la réussite à la fin de mon projet ? ».

Les objectifs et les résultats clés doivent être quantifiables afin d'être atteints, à l'aide d'indicateurs qui définissent clairement la réussite ou l'achèvement. Cette structure garantit que chaque membre de l'équipe comprend exactement ce qu'il doit faire pour mettre en œuvre les objectifs et comment ses efforts contribueront à des améliorations spécifiques au sein de l'entreprise.

En mettant en œuvre les OKR, vous pouvez aligner les efforts de votre équipe, améliorer l'exécution stratégique et favoriser une culture de propriété et d'amélioration continue. De plus, ils sont très flexibles, vous pouvez donc les adapter et les réitérer à tout moment en fonction de vos besoins spécifiques.

Si les OKR constituent un cadre puissant pour définir des objectifs, ils peuvent facilement dérailler sans une planification minutieuse. Réfléchissez à la stratégie globale de votre entreprise et à la manière dont vous pouvez répercuter les OKR de la direction aux équipes individuelles, afin de créer une voie cohérente vers une vision plus large.

Et soyez créatif ! Les bons OKR doivent être capables d'inspirer votre équipe et de l'aider à se concentrer sur la réalisation de ces objectifs ambitieux !

Voici quelques lignes directrices générales pour vous aider à planifier vos OKR :

Lorsque vous planifiez vos OKR, votre vision à long terme est un phare qui guide tous les objectifs et résultats clés ultérieurs. Revenez à vos objectifs initiaux. Quel est le résultat ultime que vous visez ? Mieux encore, quel problème essayez-vous de résoudre avec votre produit ou vos services ?

Si nous prenons l'exemple de X (anciennement Twitter), nous savons que l'ensemble de l'organisation a subi des changements importants sous la direction d'Elon Musk. Bien que l'entreprise ait ajusté ses objectifs de revenus immédiats et ses OKR pour s'adapter à ces changements, X continue de servir l'objectif plus large d'« être la place publique du monde »

Lorsque vous évoluez dans un environnement en constante mutation, définir des OKR ancrés dans votre vision fondamentale peut vous aider à traverser les périodes les plus turbulentes, y compris les acquisitions !

Les KPI et les objectifs sont en quelque sorte indissociables dans le contexte du cadre OKR.

Vous pouvez utiliser les KPI pour comprendre où des améliorations sont nécessaires et définir vos OKR en conséquence. Vous pouvez également commencer par les OKR et les relier à des KPI spécifiques afin de suivre leur impact sur l'entreprise.

Voici quelques lignes directrices :

Les objectifs sont des descriptions qualitatives de ce que vous souhaitez accomplir. Cependant, malgré leur nature qualitative, ils doivent être orientés vers l'action et inspirants :

Communiquer les OKR à votre équipe

Utilisez un format de réunion All-Hands ou Ask Me Anything pour dévoiler les OKR de votre entreprise à l'équipe. Pendant la réunion, expliquez clairement la vision et les objectifs stratégiques de l'entreprise et montrez comment les OKR s'inscrivent dans une vision plus large.

Incluez des visuels et des exemples concrets pour rendre vos OKR compréhensibles et attrayants pour toute l'équipe. Prévoyez suffisamment de temps pour les questions et les discussions ouvertes. Cela permet de clarifier les doutes et favorise un sentiment de propriété et de responsabilité partagée pour la réalisation de ces objectifs.

En rendant les OKR transparents et en suscitant la discussion dans ce paramètre à l'échelle de l'entreprise, vous poserez les bases d'une équipe plus concentrée et plus motivée pour aller de l'avant.