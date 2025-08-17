Gestion des flux de travail : outils, avantages et bonnes pratiques

Et si la moitié de votre équipe était simplement en congé pendant la moitié de la journée ? Cela semble contre-productif, n'est-ce pas ? En réalité, 51 % des employés consacrent au moins deux heures par jour à des tâches répétitives qui pourraient être automatisées à l'aide d'un logiciel de gestion des flux de travail, ce qui permettrait de gagner du temps et de réduire les efforts.

C'est pourquoi la gestion des flux de travail est importante. Sans elle, les équipes se retrouvent souvent prises au piège dans des cycles de tâches redondantes, de décisions retardées et de processus d'entreprise inefficaces.

Avec l'essor de l'IA et des logiciels d'automatisation des flux de travail, vous pouvez désormais faire bien plus sans avoir à compter sur l'effort manuel.

Cet article présente des stratégies utiles pour créer un système de gestion des flux de travail efficace qui améliore la productivité de votre équipe.

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Avantages de la mise en place d'un système de gestion des flux de travail

Un processus efficace de gestion des flux de travail aide les équipes à se concentrer sur le travail à forte valeur ajoutée.

Lorsqu'elle est bien mise en œuvre, l'automatisation des flux de travail permet une exécution plus rapide, une meilleure collaboration et une visibilité en temps réel. Voici quelques-uns des principaux avantages liés à l'application des bonnes pratiques en matière de gestion des flux de travail :

1. Éliminez les tâches répétitives et les erreurs

Les tâches manuelles et répétitives telles que les validations, les transferts et la saisie d'entrées peuvent freiner la productivité et augmenter les taux d'erreur. L'automatisation des flux de travail permet de structurer ces tâches en flux de travail automatisés qui déclenchent des actions en fonction de règles prédéfinies.

Par exemple, les demandes d'achat peuvent être acheminées vers le bon approbateur en fonction du service ou de l'intervalle budgétaire, ce qui évite les retards et garantit un traitement plus fluide.

👀 Anecdote : la chaîne de montage d'Henry Ford a été le tout premier flux de travail, réduisant le temps de production d'une voiture de 12 heures à seulement 93 minutes.

2. Améliorez la collaboration interfonctionnelle et la responsabilisation

À mesure que les équipes s'agrandissent, la gestion de flux de travail multiples entre les services devient plus complexe. Une gestion agile des flux de travail implique des processus qui garantissent que chaque tâche est attribuée, séquencée et suivie efficacement.

Dans le domaine des opérations informatiques, par exemple, les tickets d'assistance peuvent être acheminés selon des flux de travail séquentiels en fonction de leur priorité ou de leur type, ce qui permet aux membres de l'équipe de se concentrer sur leurs rôles tandis que les responsables suivent leur statut sans avoir à effectuer de relances constantes.

🧠Le saviez-vous : 63 % des entreprises qui investissent dans des logiciels d'automatisation des flux de travail constatent un retour sur investissement en seulement six mois. En offrant aux équipes une visibilité en temps réel sur l'avancement des tâches et les responsabilités, l'automatisation contribue directement à l'obtention de résultats plus rapides, à une meilleure collaboration et à un impact commercial mesurable.

3. Boostez la productivité de votre équipe

La gestion des flux de travail renforce la cohésion et la productivité des équipes en réduisant le temps consacré aux tâches routinières et en éliminant toute confusion quant à la propriété des tâches.

Par exemple, les équipes RH doivent gérer des tâches répétitives et urgentes, notamment lors de l'intégration des nouveaux employés. Les meilleurs logiciels de gestion des flux de travail permettent d'automatiser entièrement ces étapes.

Dès l'arrivée d'un nouveau collaborateur, des tâches telles que la mise à disposition des accès, la création d'identifiants et la collecte de documents sont automatiquement attribuées. Cette automatisation réduit les allers-retours, garantit la cohérence et offre une expérience d'intégration plus fluide en s'appuyant sur les flux de travail existants.

📖À lire également : Exemples de flux de travail et cas d'utilisation

4. Améliorez la transparence et suivez la progression en temps réel

Les équipes sont souvent confrontées à un manque de clarté quant à la propriété et à un manque de visibilité. Grâce à une plateforme structurée de gestion des flux de travail, chaque partie prenante peut suivre l'avancement des tâches, afficher leurs dépendances et recevoir des mises à jour sur leur statut.

Par exemple, un flux de travail structuré sur une plateforme telle que ClickUp peut aider une équipe de marketing de contenu à rester informée et alignée sur les tâches et la progression. Toutes les tâches, échéances, retours, commentaires, etc. sont visibles par tous dans un espace partagé. Les informations circulent automatiquement et de manière contextuelle, ce qui améliore l'efficacité de l'équipe.

📮ClickUp Insight : Près de la moitié des employés ont déjà envisagé l'automatisation, mais n'ont jamais donné suite. Le manque de temps, la surabondance d'outils et l'incertitude constituent souvent des obstacles. ClickUp change la donne. Grâce aux agents IA, vous pouvez créer des flux en quelques minutes, et des commandes simples en langage naturel rendent l'automatisation accessible. Avec des fonctionnalités telles que l'attribution automatique des tâches et les résumés générés par l'IA, ClickUp rationalise le travail sans imposer une courbe d'apprentissage abrupte. 💫Résultats concrets : QubicaAMF a réduit de 40 % le temps consacré à la création de rapports grâce aux tableaux de bord dynamiques et aux diagrammes d’automatisation de ClickUp, transformant ainsi des heures d’effort manuel en informations instantanées.

Types de flux de travail que vous pouvez gérer

Il n'y a pas deux équipes qui travaillent de la même manière. Certaines s'épanouissent dans un cadre structuré ; d'autres ont besoin de flexibilité pour s'adapter au fur et à mesure. Comprendre les différents types de flux de travail est essentiel pour mettre en place une solution de gestion des flux de travail qui fonctionne réellement pour votre équipe.

Voici huit types de flux de travail sur lesquels s'appuient les professionnels et comment ils se déroulent dans la pratique.

1. Flux de travail des processus

Ce sont les piliers des opérations quotidiennes. Les flux de travail suivent une séquence d'étapes stricte et sont particulièrement adaptés aux tâches répétitives qui ne changent pas beaucoup.

📌Exemple : une équipe financière chargée des remboursements mensuels utilise un flux de travail structuré dans lequel les demandes passent par des vérifications, des validations et le paiement final. Chaque étape est clairement définie et se déroule de la même manière à chaque fois.

Ce type de gestion des flux de travail aide les équipes à rester cohérentes, en particulier lorsque la précision et la conformité sont essentielles.

💡Conseil de pro : si votre équipe de contenu ne respecte pas les délais ou doit sans cesse retravailler ses brouillons, il est temps de s'attaquer au cœur du problème : votre processus. Le guide « Comment mettre en place un flux de travail de création de contenu » vous montre comment structurer chaque étape pour obtenir des résultats plus rapides et de meilleure qualité.

2. Flux de travail pour les projets

Lorsque vous gérez un projet, tout n'est pas toujours prévisible. Les flux de travail de projet vous offrent davantage de flexibilité tout en conservant une structure. Ils permettent de coordonner plusieurs tâches, échéanciers et membres de l'équipe vers un objectif commun.

📌Exemple : un responsable marketing qui lance une nouvelle campagne peut être amené à coordonner la rédaction de contenu, la conception, les validations et la publication entre différents outils et collaborateurs. Un flux de travail de projet bien défini peut aider à rationaliser les processus et à assurer la continuité des opérations, même lorsque les priorités changent.

Les flux de travail de projet sont essentiels dans la gestion de projet et constituent la solution idéale pour la collaboration interfonctionnelle et les échéanciers évolutifs, en particulier lorsque les délais sont serrés et que les livrables ne cessent d'évoluer.

3. Flux de travail de dossiers

Tout ne rentre pas dans un modèle. Les flux de travail de cas sont conçus pour des situations où chaque tâche peut présenter des spécificités. Ils sont utiles lorsque vous avez besoin de flexibilité et de prendre des décisions à la volée.

📌Exemple : dans le domaine du recrutement, un candidat peut passer directement à l'étape de l'entretien tandis qu'un autre nécessite des évaluations supplémentaires. Un processus rigide ne fonctionne pas dans ce cas. Les flux de travail par cas permettent aux équipes de prendre des décisions et de s'adapter en fonction de la situation.

Ce type de gestion des flux de travail est idéal pour les équipes qui traitent des tickets, des demandes de service ou des tâches spécifiques à un client qui ne suivent pas un cheminement fixe.

📖À lire également : Bonnes pratiques pour créer un flux de travail efficace sur les réseaux sociaux

4. Flux de travail séquentiel

Considérez les flux de travail séquentiels comme une chaîne d'évènements où chaque maillon dépend du précédent. Chaque tâche doit être achevée avant que la suivante ne commence, ce qui les rend adaptés aux environnements contrôlés où la précision est essentielle.

📌Exemple : lors d'un contrôle qualité, l'inspection doit être validée avant que l'emballage ne commence. Sauter une étape pourrait entraîner une erreur coûteuse.

5. Flux de travail parallèles

Certains flux de travail peuvent se dérouler sans attendre d'autres. Les flux de travail parallèles permettent aux équipes de travailler simultanément sur différentes tâches individuelles, ce qui contribue à raccourcir les échéanciers de livraison et à utiliser les ressources plus efficacement.

📌Exemple : dans le développement logiciel, les équipes front-end et back-end travaillent souvent simultanément sur leurs parties respectives d'une nouvelle fonctionnalité. Chaque tâche avance de manière indépendante, mais les deux équipes se synchronisent à des moments clés, comme lors des tests ou du lancement.

Ce modèle fonctionne bien pour les grandes équipes chargées de tâches complexes où la rapidité et la coordination sont tout aussi importantes.

💡Conseil de pro : Gardez le contrôle sur plusieurs flux de travail et assurez-vous qu’ils avancent de manière synchronisée grâce aux diagrammes de Gantt de ClickUp. La visualisation de chaque tâche sur un seul échéancier facilite le suivi des chevauchements, la gestion des dépendances et le respect des jalons clés sans retard.

6. Flux de travail basés sur les machines à états

Les flux de travail de type « machine à états » gèrent des tâches qui passent par différentes étapes en fonction de conditions spécifiques. Lorsqu'il existe plusieurs chemins possibles, les équipes ont souvent recours à ce type de flux de travail, dont les transitions dépendent du déroulement des évènements.

Ces flux sont non linéaires et sont toujours déclenchés par un évènement spécifique. Ils sont parfaits pour les processus complexes comportant des exceptions et des boucles.

📌Exemple : dans le service client, un ticket d'assistance peut être ouvert, en attente, escaladé ou résolu. Le statut change en fonction de la réponse du client ou de l'action de l'équipe. Cette organisation offre davantage de contrôle et de visibilité.

👀Anecdote : au Japon, il existe un concept appelé « Poka-yoke » — également connu sous le nom de « prévention des erreurs » — qui a inspiré de nombreuses étapes de sécurité dans les flux de travail.

7. Flux de travail basés sur des règles

Ces flux de travail fonctionnent selon la logique « si ceci, alors cela ». Un flux de travail basé sur des règles utilise des conditions prédéfinies pour déterminer la suite des tâches.

📌 Exemple : Dans un système d'approvisionnement, les demandes d'achat inférieures à 1 000 $ sont envoyées aux chefs d'équipe pour validation, tandis que celles dépassant ce montant sont transmises au service financier. Ces flux de travail réduisent la fatigue décisionnelle et garantissent que les bonnes personnes sont impliquées au bon moment.

Ils sont particulièrement utiles lorsque votre équipe doit réaliser l’automatisation de la prise de décision et gérer les exceptions sans ralentir le processus.

8. Flux de travail collaboratif

Lorsque le travail d'équipe est essentiel, les flux de travail collaboratifs permettent de structurer les efforts collectifs. Ces flux de travail mettent l'accent sur la communication en temps réel, la visibilité partagée et la propriété des tâches au sein des équipes.

📌Exemple : une équipe créative travaillant sur une campagne peut utiliser un environnement de travail partagé où les rédacteurs, les graphistes et les responsables peuvent commenter, modifier en cours et valider le contenu en un seul et même endroit. Chacun sait ce qui doit être fait ensuite et qui en est responsable.

📖À lire également : Les 5 étapes clés du cycle de vie d'un projet

Étapes pour mettre en place un flux de travail efficace

Mettre en place un flux de travail, c'est créer un système sur lequel votre équipe peut compter au quotidien. Un système qui permet de gagner du temps, de réduire les erreurs et d'améliorer les résultats.

Voici comment faire :

Étape 1 : Identifiez le processus

Avant de commencer à créer des flux de travail, vous devez d'abord déterminer quels processus méritent d'être mappés. Recherchez les activités répétitives et axées sur les résultats qui semblent actuellement dispersées, incohérentes ou sujettes à des retards.

Questions à se poser :

Sommes-nous en train de courir après les mêmes validations chaque semaine ?

Les mises à jour de statut se perdent-elles dans les discussions ou les e-mails ?

La responsabilité de la prochaine étape d'un processus récurrent n'est-elle pas clairement définie ?

Parmi les scénarios courants, on peut citer l'intégration des nouvelles recrues, la gestion des demandes des fournisseurs, la publication de contenu, le tri des demandes d'assistance ou le traitement des validations de dépenses. Ces tâches impliquent souvent des activités répétitives qui prennent du temps et créent de la confusion lorsqu'elles ne sont pas structurées.

💡Conseil de pro : utilisez les objectifs ClickUp pour définir la raison pour laquelle vous mettez en place ce flux de travail et le résultat le plus important que vous souhaitez atteindre. Liez les tâches ou projets connexes à votre objectif, fixez des cibles mesurables et suivez automatiquement la progression. Suivez la progression de plusieurs objectifs ClickUp en un seul endroit

Choisissez un flux de travail qui :

Répétable (et non ponctuel)

Collaboratif (impliquant plusieurs parties prenantes)

Mesurable (vous pouvez suivre la progression ou la réussite)

Le flux de travail idéal pour commencer est généralement celui que votre équipe utilise déjà régulièrement, mais de manière manuelle.

📖À lire également : Les meilleures techniques de gestion de projet pour chaque projet

Étape 2 : Définissez chaque étape

Une fois le processus identifié, l'étape suivante consiste à le détailler étape par étape. Ne vous contentez pas d'établir une liste de tâches : réfléchissez à leur ordre, à leurs dépendances et aux points de décision.

Questions à se poser :

Par quoi faut-il commencer ?

À quel stade les retards surviennent-ils généralement ?

Comment la tâche passe-t-elle d'une personne à une autre ?

Par exemple, un flux de travail de publication de blog peut inclure :

Création du brouillon par l'auteur

Première modification en cours par le responsable du contenu

Demande d'image envoyée au service de conception

Validation juridique ou par la marque

Importer dans le CMS

Vérification finale et publication

Distribution par e-mail et sur les réseaux sociaux

Chacune de ces étapes peut impliquer différentes personnes, différents outils et différentes étapes de validation. En transposant cela dans un diagramme de flux de travail ou un organigramme, les équipes peuvent avoir une vue d'ensemble, et non plus seulement une vision fragmentée des tâches.

C'est à cette étape que la complexité gagne en visibilité. Vous découvrirez souvent des étapes redondantes, des exigences d'approbation qui ralentissent la progression ou des domaines où les déclencheurs ne sont pas clairement définis.

Mapper tout le processus visuellement facilite non seulement la conception ultérieure de flux de travail automatisés, mais aussi leur communication à toutes les personnes concernées.

💡Conseil de pro : clarifiez vos processus et concrétisez vos idées grâce aux tableaux blancs et aux cartes mentales de ClickUp. Esquissez les étapes, reliez les dépendances et consignez les décisions dans un espace partagé afin que tout le monde ait une vision commune du plan. De plus, utilisez les cartes mentales ClickUp pour définir les étapes principales et secondaires, puis convertissez la carte en un plan structuré que votre équipe peut suivre. Vous obtenez ainsi un support visuel compréhensible pour votre équipe et un flux de travail prêt à être mis en œuvre. Clarifiez votre flux de travail et concrétisez vos idées grâce aux tableaux blancs et aux cartes mentales de ClickUp.

Étape 3 : Attribuer les rôles et les responsabilités

Maintenant que vous savez ce qui doit être fait et quand, il est temps de définir qui est responsable de quoi.

Le flou dans la répartition des rôles est l'une des principales causes d'échec des systèmes de gestion des flux de travail, car il conduit les collaborateurs à supposer que quelqu'un d'autre s'occupe de la tâche.

Un bon flux de travail clarifie les responsabilités. Il contribue à réduire la microgestion et garantit que les membres de l'équipe restent sur la même longueur d'onde sans qu'il soit nécessaire de faire le point en permanence.

Problèmes courants et solutions : Deux personnes partent du principe que l'autre s'en charge → Définissez clairement qui est responsable de chaque étape

Le travail reste bloqué dans les méandres des processus de validation → Désignez des réviseurs et des validateurs là où c'est nécessaire

Un transfert a lieu, mais personne ne le suit → Informez les parties prenantes qui doivent en être informées

Utilisez une plateforme de gestion des flux de travail qui vous permet de définir des permissions, des dates d'échéance et la propriété à chaque étape.

💡Conseil de pro : clarifiez les responsabilités et affichez clairement les échéances grâce aux tâches ClickUp. Attribuez chaque étape à la bonne personne, fixez des dates d'échéance, ajoutez des priorités et regroupez tout le contexte dont votre équipe a besoin en un seul endroit. Les mises à jour sur l'avancement, les commentaires et les pièces jointes apparaissent directement à côté de la tâche, afin que chacun sache exactement quoi faire et quand. Attribuez des propriétaires et ajoutez des observateurs aux tâches ClickUp pour une meilleure visibilité

Étape 4 : Choisissez l'outil adapté

Après avoir mappé votre processus et attribué les responsabilités, l'étape suivante consiste à effectuer la sélection de la bonne plateforme de gestion des flux de travail pour donner vie à Tout.

L'outil que vous choisissez doit s'adapter à votre structure existante et vous aider à la faire évoluer, à réaliser l'automatisation des tâches répétitives et à offrir une visibilité sur l'avancement du travail.

Prenons l'exemple de ClickUp. ClickUp est utilisé par des équipes de tous les secteurs pour gérer un large éventail de flux de travail personnalisés, allant de la simple validation de tâches au lancement de produits impliquant plusieurs services.

C'est ce type de flexibilité qui fait de ClickUp l'application incontournable pour les équipes opérationnelles. ClickUp s'adapte à vos processus, plutôt que de vous imposer les siens.

Comme l'a partagé Vikas Kalwani sur uSERP :

ClickUp est la meilleure plateforme pour la gestion des tâches, des équipes, des flux de travail, du contenu, etc. J'ai même obtenu un badge ClickUp Verified Power User. La facilité avec laquelle on peut créer et déplacer des cartes, ainsi que créer de nouvelles sous-tâches, me fascine.

ClickUp est la meilleure plateforme pour la gestion des tâches, des équipes, des flux de travail, du contenu, etc. J'ai même obtenu un badge d'utilisateur expérimenté sur ClickUp. La facilité avec laquelle on peut créer et déplacer des cartes, ainsi que créer de nouvelles sous-tâches, me fascine.

Outre l'utilisation des objectifs, des tableaux blancs, des cartes mentales et des tâches dans ClickUp, voici d'autres moyens de gérer efficacement vos flux de travail avec cette plateforme.

Standardisez vos cadres de travail grâce aux modèles ClickUp

Une fois la structure mise en place, les modèles de tâches et les fonctionnalités d'automatisation de la gestion de projet de ClickUp vous permettent de reproduire des étapes répétitives sans avoir à les refaire. Ainsi, que vous attribuiez les mêmes tâches d'intégration aux nouvelles recrues ou que vous lanciez des rapports mensuels, vous pouvez le faire en quelques clics, sans avoir à recréer manuellement le processus à chaque fois.

👇 Voici un guide rapide pour vous aider à harmoniser vos processus grâce aux modèles ClickUp :

Si vous débutez, le modèle de diagramme de flux de processus de ClickUp simplifie les flux de travail complexes en étapes claires et visuelles. Ce modèle facilite la documentation, le partage et l'optimisation de chaque étape de votre processus.

Obtenez un modèle gratuit Le modèle de diagramme de processus de ClickUp vous aide à visualiser et à définir votre flux de travail en étapes simples

Gagnez du temps et réduisez vos efforts grâce à l'IA et à l'automatisation

Les automatisations ClickUp sont particulièrement utiles lorsque vous souhaitez simplifier les tâches répétitives et réduire les transferts de tâches. Vous pouvez configurer des déclencheurs qui attribuent automatiquement des tâches, modifient les statuts, envoient des mises à jour ou même lancent des flux de travail personnalisés entre les équipes.

Automatisez les transferts, les validations et les mises à jour de statut pour réduire le travail manuel à l'aide des automatisations ClickUp

Par exemple, lorsqu'un statut de tâche passe à « Prêt pour révision », une règle d'automatisation peut notifier le réviseur, appliquer un modèle de flux de travail ou même lancer une tâche de suivi.

Et si vous êtes prêt à aller encore plus loin dans l'optimisation de votre flux de travail, ClickUp Brain ajoute une couche intelligente à votre environnement de travail. Vous pouvez lui poser des questions sur vos tâches, générer des mises à jour de projet, rédiger de la documentation et même créer des automatisations en utilisant le langage naturel. Tout simplement comme ceci :

Analysez votre environnement de travail, extrayez les données relatives aux tâches, identifiez les propriétaires et générez une mise à jour claire avec ClickUp Brain

Si vous souhaitez rationaliser encore davantage vos processus, les agents ClickUp Autopilot automatisent les actions en fonction des informations issues de votre environnement de travail, éliminant ainsi tout besoin d'intervention manuelle.

Par exemple, lorsqu'un brief de campagne est téléchargé, un agent peut automatiquement créer des tâches, fixer des échéances et déclencher des rappels pour les lancements à venir.

Favorisez la collaboration au sein de l'équipe d'assistance

ClickUp offre aux équipes un espace unifié pour suivre les responsabilités, les échéanciers et le statut des tâches. Que vous gériez des flux de travail séquentiels en marketing ou des flux de travail basés sur des règles dans les achats, tout est transparent.

Pour faciliter encore davantage la collaboration, vous pouvez utiliser les vues personnalisées de ClickUp afin d'afficher les informations dans le format le mieux adapté à chaque équipe. Des vues Liste et Tableau aux vues Calendrier, Échéancier et Diagramme de Gantt, chaque équipe peut se concentrer sur ce qui compte le plus pour elle tout en gardant une vue d'ensemble.

Planifiez, ajustez et suivez les échéanciers des tâches grâce à une interface visuelle de type glisser-déposer pour les flux de travail séquentiels, en utilisant les vues personnalisées de ClickUp

De plus, la collaboration en équipe est grandement facilitée grâce aux documents ClickUp collaboratifs que les équipes peuvent modifier ensemble, ainsi que les discussions en temps réel ou asynchrones dans ClickUp Chat.

Le résultat est une diminution du nombre de réunions de suivi, une responsabilisation plus claire et davantage de temps consacré au travail stratégique. Cela facilite également la mise à l'échelle : lorsque votre équipe s'agrandit, vous n'avez pas besoin de repenser vos flux de travail à partir de zéro.

Étape 5 : Tester, surveiller et optimiser

Ce qui semble solide sur le papier peut facilement s'effondrer dans la pratique.

C'est pourquoi la dernière étape de l'optimisation des flux de travail est l'une des plus importantes : testez-la, surveillez-la et continuez à l'affiner au fur et à mesure que votre équipe l'utilise.

Commencez par tester le flux de travail dans un environnement à faible risque. Faites appel à de vrais membres de l'équipe et à de vraies tâches, mais dans un environnement contrôlé. Cette phase pilote vous aidera à détecter les problèmes courants tels que les étapes manquantes, les instructions vagues ou les retards d'approbation qui n'apparaissent pas lors de la phase de planification.

Une fois le flux de travail mis en place, surveillez ses performances au quotidien. Suivez les indicateurs clés à l'aide de votre système de gestion des flux de travail, tels que :

Taux d'achèvement des tâches

Temps consacré à chaque étape

Goulots d'étranglement ou validations ignorées

Nombre de tâches rouvertes ou réattribuées

💡Conseil de pro : Gardez une vue d'ensemble claire de la progression de votre équipe et identifiez les points à améliorer grâce aux tableaux de bord ClickUp. Vous pouvez regrouper tous vos indicateurs clés en un seul endroit, de l'achèvement des tâches aux goulots d'étranglement, afin de toujours savoir où concentrer votre attention et comment assurer la fluidité du travail. Transformez vos données en informations exploitables grâce aux tableaux de bord ClickUp

Questions à se poser :

Affectons-nous les bonnes personnes à chaque étape ?

La séquence des étapes est-elle toujours d'actualité ?

Peut-on rationaliser les tâches répétitives grâce à l'automatisation ?

Certains flux de travail personnalisés doivent-ils être adaptés en fonction de l'équipe ou du service ?

Même un petit ajustement, comme modifier le moment où les notifications sont envoyées ou réduire le nombre de niveaux d'approbation, peut avoir un impact majeur sur l'efficacité du flux de travail.

📖À lire également : Qu'est-ce que l'exécution du projet?

Automatisation des flux de travail : que peut-on automatiser ?

Toutes les tâches ne nécessitent pas une intervention humaine. La véritable force de l'automatisation des flux de travail réside dans l'identification des étapes de votre processus qui peuvent s'exécuter de manière fiable en arrière-plan.

Voici quelques exemples courants de flux de travail automatisés qui permettent de gagner du temps et de réduire les erreurs : Automatisation des formulaires : convertissez les formulaires soumis (par exemple, demandes de congés, demandes de renseignements) en tâches structurées avec des personnes assignées et des dates d'échéance.

Attribution des tâches : attribuez automatiquement les tâches en fonction de déclencheurs tels que les envois de formulaires, les dates de début des projets ou l'évolution des priorités.

Mises à jour de statut : faites passer les tâches à l'étape suivante (par exemple, de « En cours de révision » à « Approuvé ») lorsque les checklists sont achevées ou que des commentaires sont ajoutés.

Circuit d'approbation : envoyez des documents, des projets ou des budgets à la bonne personne en charge de l'approbation, en fonction de règles prédéfinies telles que le service ou les seuils de coûts.

Notifications et rappels : alertez les parties prenantes lorsqu'une tâche est en retard, qu'une dépendance est débloquée ou qu'une contribution est requise.

Flux de travail récurrent : générez automatiquement des rapports hebdomadaires, des bilans mensuels ou des étapes d'intégration sans duplication manuelle.

Vous pouvez également automatiser des actions plus avancées à l'aide de flux de travail basés sur des règles, dans lesquels le flux des tâches varie en fonction des données saisies ou des sélections effectuées.

Par exemple, si un client sélectionne « Urgent » dans un formulaire de demande, la tâche peut être automatiquement étiquetée, classée par ordre de priorité et envoyée directement à un membre senior de l'équipe.

La clé réside dans une automatisation juste suffisante pour éliminer les frictions, sans pour autant sacrifier la flexibilité. Concentrez-vous sur les domaines où la cohérence est essentielle, et ne recourez aux étapes manuelles que lorsque votre jugement ou une certaine nuance sont nécessaires.

👀 Anecdote : les flux de travail faisaient partie du plan d'alunissage d'Apollo 11; ils étaient rédigés à la main, classés par code couleur et vérifiés deux fois par 400 ingénieurs.

Défis courants dans la gestion des flux de travail

Vous pensez peut-être que votre flux de travail est parfait, mais il suffit de négliger quelques étapes cruciales pour que tout bascule. Voici les erreurs les plus courantes commises par les équipes lors de la planification ou de la refonte des flux de travail :

Sauter l'étape de la documentation et se fier à des connaissances informelles entraîne une exécution incohérente et des problèmes d'intégration lorsque les membres de l'équipe changent

L'automatisation d'un processus défaillant ou peu clair sans le simplifier au préalable entraîne un résultat d'augmentation des inefficacités plutôt qu'un réel gain de productivité.

Une définition insuffisante des exigences et l'omission de certaines étapes ou parties prenantes du processus actuel peuvent conduire à la création d'un nouveau système qui ne résout pas les problèmes réels existants

La complexification excessive des flux de travail , avec un nombre trop élevé d'étapes ou de dépendances, rend plus difficile pour les équipes de mener à bien leurs tâches ou de s'adapter pendant les périodes de pointe

Ne pas attribuer de propriété à chaque étape entraîne un flou dans les responsabilités, des transferts retardés et des relances répétées

Ignorer les retours d'expérience des personnes qui utilisent réellement le flux de travail freine son adoption et crée un décalage entre la conception des processus et les besoins concrets.

Concevoir uniquement pour le « scénario idéal » , où tout se passe comme prévu, conduit à un flux de travail rigide, incapable de gérer les exceptions ou les écarts imprévus.

Le manque de formation ou de documentation concernant les nouveaux flux de travail peut entraîner de la frustration, de l'inertie ou une utilisation incorrecte de la part des équipes

Ignorer les besoins d'intégration avec des outils essentiels à l'entreprise tels que les ERP, les CRM et d'autres logiciels crée des silos de données, obligeant les équipes à revenir à des processus manuels

ClickUp facilite le flux de votre travail

Une gestion efficace des flux de travail joue un rôle crucial pour garantir le bon déroulement des projets et éviter que les équipes n'aient constamment l'impression d'être en retard.

Des flux de travail inefficaces entraînent des retards et des doublons. Cependant, si les outils de gestion de projet structurés promettent visibilité et responsabilisation, beaucoup sont trop rigides pour s'adapter à l'évolution des besoins.

ClickUp apporte clarté et contrôle en s'adaptant aux processus de votre équipe, et non l'inverse. C'est la solution flexible pour les équipes qui doivent agir rapidement sans sacrifier la qualité.

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La gestion des flux de travail consiste en une approche structurée visant à organiser, coordonner et automatiser une série de tâches afin d'atteindre un résultat commercial spécifique. L'objectif principal est d'améliorer l'efficacité, de réduire les erreurs et d'augmenter la productivité.

Une gestion efficace des projets et des flux de travail comprend généralement les éléments suivants : Tâches : il s'agit des étapes ou activités individuelles au sein d'un flux de travail. Processus : ensemble de tâches connexes qui, lorsqu'elles sont achevées dans un ordre spécifique, permettent d'atteindre un objectif métier. Personnes/rôles : les individus ou équipes chargés d'achever les tâches au sein d'un flux de travail. Règles/logique : les conditions prédéfinies qui déterminent le cheminement du flux de travail. Automatisation : De nombreux systèmes de gestion des flux de travail utilisent la technologie pour automatiser les tâches répétitives, telles que l'envoi de notifications, l'acheminement de documents et la mise à jour des enregistrements

Ces pratiques constituent les fondements essentiels de toute initiative de gestion des flux de travail réussie :Commencez par définir des objectifs clairsImpliquez les personnes qui effectuent le travailDéfinissez clairement les responsabilités et les rôlesDocumentez tout pour assurer la cohérence, la formation et les améliorations futuresÉliminez les tâches redondantes et les étapes inutilesIdentifiez les tâches manuelles, répétitives et basées sur des règles, puis automatisez-lesStandardisez les processus, mais prévoyez des exceptions