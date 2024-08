Comment fixer des objectifs en cascade pour votre équipe en 2024

Ce n'est pas un secret : se fixer des objectifs est lié à la réussite. L'INC a constaté que les gens sont 42% plus susceptibles d'atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés par écrit. De plus, les employés qui ont des objectifs clairs sont 3.6 fois plus susceptibles d'être dévoués à leur entreprise.

Mais en réalité, de nombreuses entreprises ne fixent pas de paramètres clairs. Une étude de la Harvard Business Review a révélé que 84% du personnel interrogés dans une société de services professionnels n'avaient pas une idée claire des principales priorités de l'organisation. En outre, seuls 55 % des cadres pouvaient citer l'un des cinq principaux objectifs de l'entreprise.

À vrai dire, pourquoi tant d'entreprises éprouvent-elles des difficultés à définir des paramètres ? Le processus peut s'avérer difficile, et il ne s'agit pas simplement de formuler un objectif général. Pour être efficaces, les objectifs doivent être mesurables et ciblés sur les objets de l'entreprise.

C'est là que les objectifs en cascade peuvent s'avérer utiles. 👀

Nous allons voir ici ce que sont les objectifs en cascade et identifier les avantages qu'il y a à les utiliser pour votre entreprise. Ensuite, nous vous montrerons comment mettre en œuvre des objectifs en cascade pour aider tous les membres de l'équipe à contribuer à vos objectifs.

Qu'est-ce que les Objectifs en cascade ?

Les objectifs en cascade constituent un cadre structuré d'objectifs. Commencez par les grands objectifs de l'organisation et décomposez-les en cibles plus petites pour les équipes et les individus. L'idée est que chacun doit travailler à l'objectif principal de l'entreprise en s'attelant à des tâches et à des projets qui y contribuent.

Le processus commence par la création, par les parties prenantes, d'un objectif global pour l'entreprise. Ensuite, des objectifs et des tâches sont paramétrés pour les gestionnaires de projet et les chefs d'équipe afin d'atteindre cet objectif principal. Le processus se poursuit avec un effet en cascade pour chaque membre de l'équipe et chaque personne de l'entreprise. ✨

Il s'agit de partir d'un objectif principal et de travailler à rebours pour créer des des projets et des tâches pour chaque équipe qui rapprochent l'entreprise de l'objet. Chaque objectif en cascade doit être clair et mesurable. Ils doivent également être adaptés aux capacités et aux aptitudes de chaque membre de l'équipe.

Types d'objectifs en cascade Objectifs en cascade

Ce cadre d'objectifs plus large comprend plusieurs types d'objectifs en cascade. Chacun d'entre eux propose une approche ou une technique différente pour atteindre l'objectif principal. 🏆

Les types d'objectifs en cascade comprennent :

Objectifs SMART: SMART signifie spécifique, mesurable, réalisable, pertinent et limité dans le temps. Ces objectifs sont conçus pour être réalistes et réalisables

SMART signifie spécifique, mesurable, réalisable, pertinent et limité dans le temps. Ces objectifs sont conçus pour être réalistes et réalisables Objectifs et résultats clés ( OKRs ): Les OKRs prennent un objectif global et le lient à des résultats clés et à des tâches qui sont conçues comme des étapes pour atteindre l'objectif principal

Les OKRs prennent un objectif global et le lient à des résultats clés et à des tâches qui sont conçues comme des étapes pour atteindre l'objectif principal Objectifs ambitieux et audacieux (BHAG): Un objectif à long terme qui vise à susciter l'enthousiasme en plaçant la barre de la réussite très haut, souvent de manière audacieuse, risquée et ambitieuse

Utiliser le modèle d'objectifs SMART de ClickUp Objectifs SMART Modèle permettant de structurer et de rationaliser vos stratégies de définition d'objectifs en un système gérable

Exemples de Objectifs en cascade

Prenons une agence de voyage comme exemple d'objectifs SMART en cascade. L'objet principal de l'entreprise pour le trimestre peut être de vendre 5 400 forfaits vacances. Toutes les tâches et tous les objectifs de chaque équipe doivent être axés sur la réalisation de cet objectif. L'équipe commerciale pourrait ainsi se fixer pour objectif d'accueillir 1 300 nouveaux clients. L'équipe marketing peut avoir pour objectif d'envoyer 40 campagnes de marketing par e-mail.

Au sein de l'équipe commerciale, le responsable des ventes peut fixer des objectifs de discussion pour chaque représentant, par exemple 150 nouveaux clients par personne. Du côté du marketing, le responsable peut décomposer le travail en objectifs basés sur l'augmentation des conversions sur les médias sociaux ou la création d'un certain nombre de campagnes publicitaires.

Le tableau de bord OKR de ClickUp Tableau de bord OKR affiche des vues adaptées aux projets interfonctionnels, stimule l'efficacité par l'automatisation et normalise les bonnes pratiques pour une réussite évolutive

Examinons maintenant de plus près un exemple d'objectifs en cascade à l'aide des OKR. Supposons que le propriétaire d'une concession de bateaux paramètre l'objet principal pour devenir le plus grand vendeur de bateaux de la région.

Les résultats clés de cet objectif peuvent ressembler à ce qui suit :

Résultat clé #1: Traiter 55 % de toutes les équipes commerciales de la région

Traiter 55 % de toutes les équipes commerciales de la région Résultat clé #2: Amélioration de l'image de marque et de la visibilité de 35%

Amélioration de l'image de marque et de la visibilité de 35% Résultat clé #3: Mise en œuvre d'un système de gestion de la relation client (CRM) pour gérer l'ensemble de l'engagement des clients

Comme vous pouvez le constater, ces résultats clés concernent différents départements, notamment les équipes commerciales et le marketing. A partir d'ici, les managers d'équipe peuvent prendre l'un de ces résultats clés comme objectif principal de l'équipe. Ensuite, ils le décomposent en résultats clés pour atteindre cet objectif.

Par exemple, l'équipe de vente peut avoir pour objectif principal de réaliser 55 % de toutes les ventes régionales de bateaux, et les résultats clés peuvent comprendre l'embauche de trois nouveaux représentants commerciaux et l'augmentation du nombre de ventes de bateaux de 40 % d'une année sur l'autre. Les résultats clés de l'équipe marketing pourraient inclure l'embauche d'un consultant pour la mise en place d'un CRM et la réalisation de 10 campagnes publicitaires ou d'initiatives de marketing par e-mail.

Avantages des paramètres Objectifs en cascade

Les avantages d'un approche descendante de la définition des objectifs se traduisent par un plus grand dévouement des employés, un travail plus ciblé et une meilleure collaboration. Du cadre supérieur aux employés de niveau entrée, chacun est lié à un objectif unique et son travail est planifié de manière à atteindre les objectifs principaux et les objectifs personnels des employés.

Voici quelques-uns des avantages clés liés à la définition d'objectifs en cascade. 💪

Meilleur gestion des performances

Les objectifs en cascade facilitent le suivi et l'évaluation des performances dans l'ensemble de l'organisation. Avec des objectifs objectifs de projet sur mesure pour chaque membre de l'équipe, il est facile d'évaluer ce que fait chaque employé.

Comme les objectifs en cascade sont généralement mesurables, vous pouvez utiliser des indicateurs pour voir à quel point une équipe ou une personne est proche de son objectif, où les projets ont pris du retard ou mettre en évidence un élément qui a bien fonctionné.

Augmentation de l'engagement des employés

Les employés travaillent mieux lorsqu'ils ont des objectifs qui contribuent directement à la réussite de l'organisation. Cela signifie qu'ils seront plus enclins à accepter de nouveaux projets, à générer des idées créatives et à se concentrer sur le travail qui compte. Ils seront motivés pour automatiser le travail et consacrer leur temps à des tâches plus importantes.

Affichez et gérez rapidement les Automatisations actives et inactives dans les Espaces avec les mises à jour et les descriptions des utilisateurs

Amélioration de la stratégie et alignement des objectifs

De nombreuses entreprises souffrent de problèmes de désalignement, en particulier lorsque plusieurs départements sont impliqués dans un même projet. Le fait de paramétrer les objectifs de l'entreprise et de répartir le travail entre les différents services pour atteindre ces objectifs facilite l'alignement et simplifie la tâche la gestion des processus d'entreprise . 📈

Lorsque vous décidez de faire évoluer l'entreprise ou un projet, il est facile de cloisonner les nouveaux employés. Il suffit de penser à l'objectif principal de l'entreprise et à ce que la nouvelle personne peut apporter pour que l'équipe atteigne la ligne d'arrivée.

Simplifiés les flux de travail et les tâches ciblées

Grâce à la cascade d'objectifs, il est plus facile pour les responsables de créer des flux de travail et d'assigner des tâches au niveau de l'entreprise et au niveau individuel. Avec un objectif global en tête, décomposez les tâches en étapes gérables à tous les niveaux de l'organisation. ✍️

Améliorez la clarté de vos projets grâce aux types de tâches personnalisables et améliorez l'organisation de vos efforts de gestion des tâches

Vous pouvez également créer des priorités et des dépendances pour orienter le travail, qu'il s'agisse d'objectifs d'équipe ou individuels. Mettez en évidence les tâches dont l'impact est le plus élevé et l'effort le plus faible, afin qu'elles soient traitées en premier. Ensuite, identifiez les domaines qui nécessitent une autre tâche avant que le travail ne puisse commencer. Avec les objectifs en cascade comme guide, vous pouvez créer des listes de tâches quotidiennes pour gérer le suivi du projet vers la réussite.

Ces objectifs permettent également de supprimer les redondances, en particulier pour les grandes équipes. De plus, ils évitent les objectifs concurrents et permettent à chacun de se concentrer sur le travail.

Plus de transparence et de compte-rendu

Comme tout le monde travaille à la réalisation des Objectifs de l'entreprise, les objectifs en cascade ajoutent un élément de responsabilité. Chaque personne sait de quel travail elle est responsable et quelle est la contribution attendue d'elle. Cela accroît la transparence et permet aux employés de s'approprier les projets tout au long du processus de définition des objectifs.

La mise en œuvre d'objectifs en cascade est un processus continu qui doit être revu tout au long de l'année. C'est également une bonne idée d'obtenir l'adhésion des employés et de leur permettre d'avoir leur mot à dire sur leurs objectifs individuels et d'équipe. De cette façon, ils se sentiront plus connectés au travail et auront une plus grande propriété sur le projet. Voici comment mettre en œuvre des objectifs en cascade en cinq étapes simples. ✅

1. Examiner la mission de l'entreprise et fixer des objectifs à long terme

Avant de songer à fixer des objectifs, il est important de prendre en compte la mission de l'entreprise - qui peut manquer de clarté pour les employés des grandes entreprises. Votre mission et vos valeurs doivent toujours guider votre travail. C'est le moteur de votre objectif et la raison pour laquelle vous faites des affaires.

En comprenant la mission et les valeurs de votre entreprise, vous pouvez créer des objectifs réalisables qui font progresser votre entreprise. En veillant à ce que les employés comprennent la mission, vous les rendez plus performants dans leur travail et plus en phase avec les besoins de l'entreprise. 🧐

Établir des objectifs mesurables pour les tâches et les projets avec une progression automatique pour atteindre plus efficacement les objets avec des échéanciers définis et des cibles quantifiables

Une fois que vous connaissez votre mission, utilisez un outil tel que Objectifs ClickUp pour définir des cibles mesurables. Ce logiciel de définition d'objectifs facilite la détermination, l'attribution, la gestion et le suivi des objectifs. Il permet de paramétrer et de suivre la progression des objectifs SMART, des KPI et des OKR.

Commencez par créer un objectif principal pour l'entreprise et tous les départements ou équipes. Ensuite, travaillez avec chaque équipe et chaque personne pour créer des objectifs réalisables qui contribuent aux objectifs principaux de l'entreprise. Organisez des réunions avec chaque membre de l'équipe pour lui permettre de contribuer aux objectifs spécifiques et au travail qui, selon lui, a le plus d'impact.

Organisez les objectifs de l'entreprise dans des dossiers pour voir les objectifs de haut niveau ou les objectifs individuels de chaque membre de l'équipe. La fonctionnalité de suivi de la progression ajoute un diagramme en pourcentage qui indique le nombre de tâches achevées en vue de la réunion de l'objectif.

2. Établir des objectifs à court terme sur une base trimestrielle

Les objectifs en cascade efficaces sont un mélange de d'objectifs à court terme et à long terme . Une fois que vous avez mappé les principaux objectifs annuels pour chaque individu, décomposez-les en cibles trimestrielles. 🛠️

Utilisez un outil tel que Les modèles de définition d'objectifs de ClickUp pour rendre cette tâche plus rapide et plus facile. Avec plusieurs paramètres au choix, définissez des objectifs SMART, des OKR, des tableaux de bord équilibrés ou des objectifs de carrière en deux fois moins de temps.

Le modèle OKR de ClickUp offre à l'équipe de direction une source unique de vérité pour le suivi en temps réel de la progression

Vous pouvez forfaiter des objectifs pour l'année entière, répartis en trimestres, mais revenez souvent sur ces objectifs. L'idéal est de se réunir à la fin du trimestre pour faire le point sur le travail achevé et fixer des cibles pour le trimestre suivant afin de rester sur la bonne voie pour atteindre les objectifs plus larges de l'entreprise.

Faites la différence entre les objectifs et les buts -les objectifs sont les principales cibles, tandis que les objets aident les employés à comprendre comment atteindre cet objectif. Chacun joue un rôle clé dans l'établissement des priorités pour le travail à effectuer chaque trimestre.

3. Fixer des objectifs individuels et des objectifs d'équipe

Répétez ce processus de définition des objectifs pour chaque équipe et chaque membre. Veillez à ce qu'ils aient leur mot à dire dans le processus de prise de décision lors du choix des objectifs. N'oubliez pas que tous les projets et toutes les tâches doivent être reliés à l'objectif principal de l'entreprise et aux cibles trimestrielles.

Utiliser Priorités du ClickUp pour créer des flux de travail qui répartissent le travail en fonction de son importance. Ajoutez des champs personnalisés pour le travail qui a le plus d'impact et qui demande le moins d'effort. Utilisez un code couleur pour identifier facilement les tâches faciles à achever et celles qui auront le plus d'impact.

Paramétrer rapidement la priorité des tâches au sein d'une tâche afin de communiquer ce qui doit être traité en premier Dépendances ClickUp permettent également d'identifier facilement le travail bloqué par une autre tâche. C'est ainsi qu'il est possible d'identifier un travail bloqué par une autre tâche, les équipes interfonctionnelles peuvent rapidement voir le travail qu'elles doivent faire pour éviter les retards de flux de travail pour le reste de l'entreprise.

4. Recouper les objectifs en travaillant à partir du bottom up

Une fois que vous avez fixé des objectifs pour chaque personne, équipe et entreprise, vous devez vérifier que tout est conforme à votre forfait stratégique. Mon travail consiste à partir de la base pour passer en revue tous les objectifs personnels, ceux de l'équipe et ceux de l'entreprise objectifs de gestion de projet aux plus hauts niveaux de l'entreprise.

Prenez note des objectifs qui ne correspondent pas à la stratégie de votre entreprise ou des domaines qui doivent être améliorés. Soumettez le forfait d'objectifs à la direction et aux parties prenantes clés pour qu'ils l'examinent comme il se doit.

5. Planifiez les contrôles et les évaluations de performance

Comme pour la plupart des projets, il ne suffit pas de les mettre en œuvre et de les oublier. Les bilans sont la clé pour rester au fait des objectifs stratégiques et s'adapter si nécessaire. Utiliser L'affichage du Calendrier de ClickUp pour suivre la progression et programmer des contrôles réguliers. 💼

Gérer les projets et planifier les tâches à travers l'affichage flexible du Calendrier pour garder les équipes synchronisées

Les check-ins ne sont pas seulement l'occasion de passer en revue les objectifs de performance ; c'est aussi une excellente opportunité d'obtenir un retour d'information et d'améliorer la fidélisation des employés. Préparez un forfait d'une demi-heure ou d'une heure pour passer en revue les objectifs individuels et obtenir des informations sur le terrain.

Au cours des réunions, passez en revue les objectifs généraux de l'entreprise, les objectifs des dirigeants et de sa progression personnelle. Décidez si vous devez fixer de nouveaux objectifs pour atteindre des cibles plus élevées ou vous adapter aux changements du marché. Ajustez les objectifs et les calendriers en fonction des commentaires des employés et offrez une assistance en cas de besoin.

Définissez des objectifs et atteignez-les plus rapidement avec ClickUp

