10 modèles de gouvernance des instructions LLM dans ClickUp

À l'heure actuelle, les prompts IA les plus précieux de votre équipe sont probablement dispersés dans des fils de discussion Slack et des notes désorganisées. Lorsque tout le monde improvise, vous risquez d'obtenir des résultats incohérents, des fuites de données et une perte de temps considérable.

Ce guide vous propose les meilleurs modèles ClickUp pour servir de centre de contrôle de votre IA. Du gestion des versions aux vérifications de biais en passant par les flux de travail d'approbation, ces modèles de gouvernance des prompts vous aident à transformer les LLM d'une expérience risquée en un atout d'entreprise sûr, évolutif et hautement performant. 🙌

Aperçu des modèles de gouvernance des invites LLM

Voici un aperçu rapide des modèles de gouvernance des invites LLM présentés dans ce guide, ainsi que l'étape du cycle de vie des invites que chacun d'entre eux vous aide à contrôler.

⭐️ Bonus : Les meilleurs grands modèles linguistiques

Qu'est-ce que la gouvernance des instructions LLM ?

La gouvernance des prompts LLM désigne l'ensemble des politiques, des flux de travail et des contrôles qui régissent la manière dont les prompts IA sont créés, révisés, versionnés et retirés au sein de votre organisation. Cela signifie que chaque modèle de prompt utilisé par votre équipe suit un cycle de vie structuré, plutôt que de se retrouver dispersé dans des documents et des fils de discussion aléatoires.

📌 Quelques exemples de chaos lié aux instructions : Un bot du service client utilise une invite obsolète après la mise à niveau du modèle → il fournit des informations erronées sur la politique de remboursement

Une invite d'une application de santé divulgue le contexte du patient au modèle → violation de la loi HIPAA

Une équipe commerciale utilise 12 prompts différents pour le même cas d'utilisation → notation des prospects incohérente

Un développeur déploie sans le savoir une invite vulnérable à l'injection → un attaquant manipule le résultat

Pourquoi les modèles de gouvernance des instructions LLM sont-ils importants ?

La plupart des équipes négligent la gouvernance jusqu'à ce qu'un problème survienne. Il se peut que le message du chatbot du service marketing contredise celui du bot d'assistance de l'ingénierie, ou qu'un nouvel employé déploie en production un message qui n'a pas été testé.

À ce stade, vous faites seulement le travail de limitation des dégâts au lieu de la prévention.

Les modèles résolvent ce problème en vous fournissant une structure prête à l'emploi pour chaque étape du cycle de vie des invites. Voici comment ils vous aident :

Cohérence entre les équipes : le marketing, l'ingénierie et l'assistance puisent tous dans la même bibliothèque de prompts régie, de sorte que les résultats sont conformes à le marketing, l'ingénierie et l'assistance puisent tous dans la même bibliothèque de prompts régie, de sorte que les résultats sont conformes à la voix de la marque et aux exigences de conformité

Intégration plus rapide : les nouveaux membres de l'équipe récupèrent un modèle de prompt approuvé et l'adaptent au lieu de tout rédiger à partir de zéro

Auditabilité : les secteurs réglementés sont en mesure d'indiquer quelle invitation a généré quel résultat et qui l'a approuvé

Réduction de la prolifération de l'IA : sans système centralisé, les équipes créent des documents de prompts un peu partout dans Google Docs, Notion et des canevas Slack aléatoires. Les modèles dans un sans système centralisé, les équipes créent des documents de prompts un peu partout dans Google Docs, Notion et des canevas Slack aléatoires. Les modèles dans un environnement de travail convergent éliminent cette fragmentation

Amélioration continue : lorsque vous pouvez identifier les invites qui fonctionnent bien et celles qui sont révisées à plusieurs reprises, vous améliorez l'ensemble de la bibliothèque

📮ClickUp Insight : 13 % des personnes interrogées dans notre sondage souhaitent utiliser l'IA pour prendre des décisions difficiles et résoudre des problèmes complexes. Cependant, seules 28 % d'entre elles déclarent utiliser régulièrement l'IA au travail. Une raison possible : les préoccupations en matière de sécurité ! Les utilisateurs peuvent ne pas vouloir partager des données sensibles relatives à la prise de décision avec une IA externe. ClickUp résout ce problème en intégrant des solutions basées sur l'IA directement dans votre environnement de travail sécurisé. Des normes SOC 2 aux normes ISO, ClickUp est conforme aux normes de sécurité des données les plus strictes et vous aide à utiliser en toute sécurité la technologie d'IA générative dans l'ensemble de votre environnement de travail.

📮ClickUp Insight : 13 % des personnes interrogées dans le cadre de notre sondage souhaitent utiliser l'IA pour prendre des décisions difficiles et résoudre des problèmes complexes. Cependant, seules 28 % d'entre elles déclarent utiliser régulièrement l'IA au travail. Une raison possible : les préoccupations en matière de sécurité ! Les utilisateurs peuvent ne pas vouloir partager des données sensibles relatives à la prise de décision avec une IA externe. ClickUp résout ce problème en intégrant des solutions basées sur l'IA directement dans votre environnement de travail sécurisé. Des normes SOC 2 aux normes ISO, ClickUp est conforme aux normes de sécurité des données les plus strictes et vous aide à utiliser en toute sécurité la technologie d'IA générative dans l'ensemble de votre environnement de travail.

👀 Le saviez-vous ? Gartner a constaté que les organisations qui effectuent régulièrement des audits d'IA ont plus de trois fois plus de chances d'obtenir une valeur élevée de l'IA générative, et les modèles dotés de champs de métadonnées intégrés permettent d'en assurer la traçabilité.

10 modèles de gouvernance des instructions LLM dans ClickUp

Chaque modèle ci-dessous couvre une étape différente du cycle de vie de la gouvernance des prompts. Ils sont tous hébergés dans ClickUp, ce qui vous permet de personnaliser les champs, d'ajouter des automatisations et de réaliser des connexions avec des documents connexes sans quitter l'environnement de travail ClickUp. 🛠️

1. Modèle ClickUp de demande et d'approbation de projet

Obtenez un modèle gratuit Standardisez les validations des invites avant leur déploiement grâce au modèle ClickUp de demande et de validation de projet

Vous mettez en production des invitations non vérifiées ? Sans contrôle formel, une logique expérimentale peut facilement se glisser dans votre produit, ce qui peut déclencher des problèmes de conformité ou de sécurité.

Le modèle ClickUp de demande et d'approbation de projet met en place un système centralisé de réception des demandes afin de standardiser la manière dont les invitations sont évaluées. Chaque interaction avec un modèle est soumise à un processus de vérification reproductible au cours duquel les parties prenantes valident les spécifications techniques et les niveaux de risque avant le déploiement.

✨ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Standardisez la saisie des instructions : Capturez les données essentielles telles que les niveaux de risque et les LLM cibles via Capturez les données essentielles telles que les niveaux de risque et les LLM cibles via les formulaires ClickUp afin de fournir d'emblée aux réviseurs un contexte complet

Automatisez le routage des révisions : déclenchez déclenchez des automatisations ClickUp pour alerter les équipes juridiques ou de sécurité dès qu'une demande à haute priorité arrive dans la file d'attente

Visualisez le pipeline : gérez le parcours depuis la première ébauche jusqu'à l'approbation finale grâce gérez le parcours depuis la première ébauche jusqu'à l'approbation finale grâce aux statuts personnalisés de ClickUp , qui créent une piste d'audit claire

✅ Idéal pour : les responsables de la gouvernance de l'IA, les architectes de sécurité et les ingénieurs de prompts qui gèrent des cycles d'approbation complexes dans plusieurs environnements LLM, pipelines de production et cas d'utilisation de données sensibles.

👀 Le saviez-vous ? Le marché mondial de l'IA agentique devrait exploser, passant de 10,86 milliards de dollars en 2025 à près de 199,05 milliards de dollars d'ici 2034. Cela représente une multiplication par environ 18 en seulement 9 ans, alimentée par un taux de croissance annuel composé (TCAC) stupéfiant de 43,84 %.

2. Modèle de directives de rédaction ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Alignez le contenu généré par l'IA sur le ton de la marque à l'aide du modèle de directives de rédaction ClickUp

Les résultats générés par l'IA peuvent rapidement dérailler si vous ne disposez pas d'une définition commune de l'image de marque de votre entreprise. Vous vous retrouvez souvent avec un mélange chaotique de langage d'entreprise rigide et de discours de bot trop enthousiaste qui sème la confusion chez votre public et dilue votre message.

Le modèle de directives de rédaction ClickUp résout ce problème en regroupant vos règles de style, de ton et de grammaire dans un document ClickUp collaboratif. Il comble le fossé entre les prompts bruts et le contenu finalisé, en fournissant à chaque membre de l'équipe un guide clair sur la mise en forme, le style et les termes à éviter.

✨ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Centralisez les normes de marque : conservez les descripteurs de ton et les règles de citation dans un document ClickUp dédié où tout le monde travaille à partir du même guide.

Affichez instantanément les directives : utilisez utilisez ClickUp Brain pour intégrer des règles spécifiques à votre flux de travail sans avoir à fouiller dans les dossiers ni à quitter votre tâche en cours

Lien vers la production : reliez directement votre guide de style aux tâches reliez directement votre guide de style aux tâches d'ingénierie des invites afin que les rédacteurs adoptent le même ton à chaque exécution

✅ Idéal pour : les responsables de marque et les ingénieurs en invites en chef qui standardisent le contenu généré par l'IA dans les pipelines de publication à haut volume, les agences externes ou les flux de travail LLM multimodaux.

🔮 Pourquoi réviser manuellement votre ton et vos ressources de marque alors que ClickUp Brain peut le faire avec vous ? Demandez à Brain de réécrire un brouillon dans le ton de votre marque, de signaler les incohérences dans votre message ou d'expliquer pourquoi un paragraphe ne passe pas. Il extrait le contexte de vos environnements de travail et de vos applications, afin que les suggestions reflètent le travail réel de votre équipe. Affinez le ton de vos brouillons et assurez la cohérence de votre marque avec ClickUp Brain Pour obtenir les meilleurs résultats, soyez précis dans vos instructions. Indiquez-lui le ton à adopter, les expressions à éviter, la structure souhaitée et le résultat que vous visez. Plus vos instructions sont claires, plus le résultat sera utile.

3. Modèle de politique d'audit ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Définissez les critères de révision des instructions et les cycles de gouvernance à l'aide du modèle de politique d'audit ClickUp

Une approche « configurez-le et oubliez-le » en matière d'invites ou d'instructions est la recette idéale pour une dérive des modèles et des problèmes de conformité. À mesure que les LLM sont mis à jour et que les règles métier évoluent, un prompt qui fonctionnait parfaitement il y a six mois peut commencer à renvoyer aujourd'hui des résultats biaisés ou obsolètes.

Le modèle de politique d'audit ClickUp transforme la supervision manuelle en une routine prévisible et documentée. Il ancrera votre gouvernance dans un document centralisé où vous pourrez définir des critères de réussite ou d'échec en matière d'exactitude et de sécurité. Cela permettra à l'ensemble de votre bibliothèque de prompts de rester dans un cycle d'évaluation continu.

✨ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Révisions générées automatiquement : configurez des tâches récurrentes à intervalles réguliers avec configurez des tâches récurrentes à intervalles réguliers avec les tâches récurrentes de ClickUp afin que les missions d'audit apparaissent sans que personne n'ait besoin de se souvenir de les créer

Suivi visuel : identifiez d'un seul coup d'œil les révisions en retard et les taux d'achèvement grâce identifiez d'un seul coup d'œil les révisions en retard et les taux d'achèvement grâce aux tableaux de bord ClickUp , qui transforment les données de l'environnement de travail en représentations visuelles

Critères clairs : Définissez ce qui constitue une réussite ou un échec en matière de précision, de détection des biais, de conformité réglementaire et de cohérence des résultats

✅ Idéal pour : les responsables de la conformité, les ingénieurs en sécurité IA et les équipes juridiques chargées de garantir la fiabilité à long terme des modèles et la conformité réglementaire dans l'ensemble des bibliothèques de prompts de l'entreprise.

4. Modèle de checklist des contrôles internes ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Vérifiez la sécurité des invites et les contrôles de déploiement à l'aide du modèle de checklist des contrôles internes ClickUp

Sauter la vérification finale de la qualité avant la mise en production d'une invite ou d'instructions revient à ouvrir la porte à des erreurs de traitement des données ou à des failles de sécurité. Sans processus de validation dédié, des détails critiques tels que les plans de retour en arrière ou les contrôles de biais sont souvent perdus dans la précipitation du déploiement.

Le modèle de liste de contrôle des contrôles internes de ClickUp offre un filet de sécurité détaillé pour chaque prompt de votre pipeline. Il décompose les exigences de gouvernance complexes en sous-tâches et éléments concrets, rendant impossible d'oublier « accidentellement » une étape de révision de sécurité ou de validation des résultats.

✨ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Attribuez des validations détaillées : décomposez les politiques générales en décomposez les politiques générales en checklists ClickUp spécifiques, dans lesquelles chaque membre de l'équipe est tenu responsable de chaque élément.

Suivez l'état des contrôles : utilisez utilisez les statuts personnalisés de ClickUp pour étiqueter chaque exigence comme « Réussie », « Échouée » ou « À réviser » afin d'avoir une visibilité immédiate sur votre état de préparation à l'audit

Vérifiez les contrôles spécialisés : standardisez votre processus de vérification à l'aide d'échantillons prédéfinis pour garantir la conformité du traitement des données, contrôler les biais et établir des plans de retour en arrière techniques

✅ Idéal pour : les responsables de l'assurance qualité et les auditeurs de conformité IA qui gèrent des contrôles rigoureux avant le déploiement d'applications de prompts à enjeux élevés dans les domaines financier, médical ou juridique.

💡 Conseil de pro : Un déploiement de prompt raté peut compromettre l'intégrité de vos données ou la confiance des utilisateurs en quelques secondes. Même avec une checklist rigoureuse, vous devez prévoir un plan d'action en cas de problème. Utilisez notre guide stratégique de retour en arrière pour définir des déclencheurs spécifiques pour les retours en arrière de version et établir des protocoles de communication clairs pour vos équipes d'ingénierie et de conformité.

5. Modèle ClickUp de gestion des versions

Obtenez un modèle gratuit Suivez les modifications de version des invites et les plans de restauration à l'aide du modèle de gestion des versions ClickUp

Considérer une mise à jour de prompt comme une simple modification mineure du texte est le moyen le plus rapide de perturber un flux de travail de production. Sans une discipline de publication au niveau logiciel, vous perdez la trace de la version du modèle actuellement en production et des modifications apportées à la logique.

Le modèle de gestion des versions ClickUp fait office de registre des versions en temps réel pour l'ensemble de votre bibliothèque de prompts. Vous pouvez documenter les journaux de modifications, les environnements de test et les protocoles de restauration en un seul endroit, offrant ainsi à votre équipe un chemin clair et documenté pour chaque migration.

✨ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Centralisez les métadonnées de version : enregistrez les nombres de version, les dates de déploiement et les étiquettes d'environnement à l'aide des champs personnalisés de ClickUp pour obtenir instantanément le contexte technique.

Automatisez les mises à jour destinées aux parties prenantes : déclenchez des automatisations ClickUp pour informer les responsables de l'ingénierie ou des produits dès qu'une invite passe de l'environnement de test à la production

Conservez une piste d'audit: consultez l'historique des tâches ClickUp pour voir exactement quand les modifications ont eu lieu ou pour restaurer la logique précédente sans avoir à fouiller dans des documents externes consultez l'historique des tâches ClickUp pour voir exactement quand les modifications ont eu lieu ou pour restaurer la logique précédente sans avoir à fouiller dans des documents externes

✅ Idéal pour : les responsables de déploiement et les ingénieurs IA qui coordonnent les déploiements de prompts dans des environnements de test et de production complexes.

6. Prompt et guide ClickUp AI pour les articles de blog

Obtenez un modèle gratuit Standardisez les données d'entrée des articles de blog et les critères de qualité grâce au guide et aux invitations d'IA ClickUp pour les articles de blog

Lorsque chaque rédacteur utilise une logique différente pour ses brouillons, la voix de votre marque se perd dans un mélange de tons contradictoires et de structures SEO incohérentes.

Le guide et modèle de prompt IA ClickUp AI pour les articles de blog fournit un cadre standardisé à l'ensemble de votre équipe créative. Il utilise un document structuré pour consigner les détails essentiels, tels que les mots-clés cibles et l'intention du public. Cela garantit que chaque brouillon généré par l'IA répond à vos critères de qualité dès la première version.

✨ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Standardisez les entrées des instructions : utilisez un utilisez un modèle de tâche dédié pour définir le sujet, le public cible et le nombre de mots requis avant de commencer la rédaction

Tirez parti du contexte de l'environnement de travail : générez des plans directement dans ClickUp Docs, où ClickUp Brain peut extraire les données pertinentes des générez des plans directement dans ClickUp Docs, où ClickUp Brain peut extraire les données pertinentes des tâches ClickUp connectées pour alimenter le brouillon

Reliez les ressources de votre marque : utilisez utilisez les relations entre tâches ClickUp pour associer directement vos consignes de blog à vos guides de style et à vos briefs SEO, afin de pouvoir vous y référer facilement

✅ Idéal pour : les responsables du marketing du contenu et les spécialistes du référencement naturel (SEO) qui supervisent des calendriers de publication à fort volume au sein d'équipes internes et de réseaux de freelances.

⚙️ Automatisez votre contrôle qualité Un guide de prompts standardise vos entrées, mais vous avez tout de même besoin d'un moyen de vérifier les résultats. Utilisez l'agent ClickUp Brand Audit Analyst pour analyser automatiquement vos brouillons à la recherche de dérives de ton et de langage non conforme à l'image de marque. Il signale les problèmes de cohérence en temps réel afin que votre équipe puisse corriger les erreurs avant même que le contenu ne passe à l'étape suivante de la révision. Signalez les écarts de ton avant la révision grâce à l'agent ClickUp Brand Audit Analyst

7. Modèle ClickUp de prompts ChatGPT pour l'ingénierie

Obtenez un modèle gratuit Assurez la sécurité des invites d'ingénierie et mettez en place un système de révision par les pairs grâce au modèle ClickUp « ChatGPT Prompts for Engineering ».

Les ingénieurs considèrent souvent l'IA comme un raccourci rapide pour les codes standard ou le débogage, mais une seule instruction non vérifiée peut involontairement divulguer du code propriétaire ou introduire des failles de sécurité. Sans garde-fou structuré, vous risquez de déployer une logique incorrecte ou d'exposer votre propriété intellectuelle à des modèles publics.

Le modèle ClickUp ChatGPT Prompts for Engineering apporte une discipline rigoureuse à l'ingénierie des prompts techniques. Il sert de référentiel sécurisé pour plus de 200 prompts pré-validés tout en imposant un flux de travail strict de révision par les pairs pour chaque nouvel extrait développé par votre équipe.

✨ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Suivez les métadonnées techniques : consignez les langages de programmation, les frameworks spécifiques et le statut de l'audit de sécurité à l'aide des champs personnalisés de ClickUp pour chaque prompt d'ingénierie

Planifiez les échéanciers de déploiement : utilisez utilisez la vue Gantt de ClickUp pour visualiser comment les cycles de développement et de test des invites s'alignent sur les jalons clés de vos sprints d'ingénierie plus larges

Mettez en place des mesures de sécurité : normalisez une vérification obligatoire de l'absence de « code propriétaire » et une étape de révision par les pairs dans la description de la tâche avant toute exécution du LLM

✅ Idéal pour : les responsables DevOps et les ingénieurs logiciels en chef qui mettent en œuvre une assistance IA sécurisée dans le cadre de migrations de bases de code complexes, de flux de travail de débogage et de développement de fonctionnalités.

8. Modèle ClickUp de prompts ChatGPT pour la gestion de produits

Obtenez un modèle gratuit Protégez les invites stratégiques relatives aux produits grâce au modèle ClickUp « ChatGPT Prompts for Product Management ».

Les invites de produit traitent souvent les « joyaux de la couronne » de votre stratégie, qu'il s'agisse de fonctionnalités non encore publiées de votre feuille de route ou d'informations sensibles sur la concurrence. Si l'accès à ces données n'est pas contrôlé, vous risquez d'exposer des données sensibles à des parties prenantes non autorisées ou de divulguer accidentellement des modèles de tarification avant qu'ils ne soient finalisés.

Le modèle ClickUp ChatGPT Prompts for Product Management offre un coffre-fort sécurisé contenant plus de 130 invites prédéfinies couvrant tout, de la rédaction du cahier des charges à la hiérarchisation des fonctionnalités. Il permet de sortir la découverte de produit des fenêtres de chat éparpillées pour la placer dans un environnement contrôlé où le contexte stratégique est protégé et partagé uniquement avec les membres de l'équipe concernés.

✨ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Appliquez un contrôle d'accès granulaire : utilisez utilisez les permissions ClickUp pour restreindre la visibilité sur les invites sensibles, afin que seuls certains responsables produit puissent afficher ou modifier la logique de la feuille de route stratégique

Rédigez en tenant compte du contexte de l'environnement de travail : générez des user stories et des PRD directement dans ClickUp Docs, où ClickUp Brain peut extraire les spécifications techniques de votre backlog existant

Standardisez les flux de travail de découverte : classez votre bibliothèque de prompts en catégories claires, telles que classez votre bibliothèque de prompts en catégories claires, telles que l'analyse concurrentielle et la notation des fonctionnalités, afin que l'équipe reste alignée sur la méthodologie

✅ Idéal pour : les responsables des opérations produit et les chefs de projet seniors qui coordonnent des activités de découverte et de documentation à enjeux élevés au sein d'équipes d'ingénierie et de conception interfonctionnelles.

📚 En savoir plus : Gemini vs ChatGPT pour le codage

9. Modèle ClickUp de prompts ChatGPT pour la gestion de projet

Obtenez un modèle gratuit Générez des mises à jour de projet plus précises à partir de l'activité de l'environnement de travail grâce au modèle ClickUp ChatGPT Prompts for Gestion de projet.

La création manuelle de rapports de statut est une perte de temps notoire qui a souvent pour résultat des mises à jour superficielles. Lorsque les chefs de projet copient-collent à partir de notes disparates, le rapport final passe généralement à côté des nuances.

Le modèle ClickUp ChatGPT Prompts for Gestion de projet fournit une structure technique pour ces tâches quotidiennes de supervision. Vous disposez d'une bibliothèque de plus de 190 prompts validés qui fonctionnent avec ClickUp Brain pour transformer l'activité en temps réel de l'environnement de travail en résumés clairs et exploitables pour vos parties prenantes.

✨ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Ancrage en temps réel : générez des résumés basés sur les données réelles de l'environnement de travail — ClickUp Brain extrait les informations des tâches ClickUp, des tableaux de bord ClickUp et générez des résumés basés sur les données réelles de l'environnement de travail — ClickUp Brain extrait les informations des tâches ClickUp, des tableaux de bord ClickUp et du suivi du temps ClickUp

Commentaires documentés : joignez les commentaires des réviseurs directement à la tâche de l'instruction à l'aide joignez les commentaires des réviseurs directement à la tâche de l'instruction à l'aide des commentaires ClickUp afin que le suivi des améliorations se fasse parallèlement à l'original

Déployez des catégories spécialisées : accédez à des invitations pré-validées pour les évaluations des risques, les aperçus des ressources et les briefings des parties prenantes afin de garantir une communication professionnelle et cohérente

✅ Idéal pour : les responsables PMO et les chefs de projet seniors qui coordonnent des livrables à cadence élevée entre des flux de travail transversaux d'ingénierie et de marketing.

🎥 Voici une présentation visuelle du fonctionnement concret des modèles de planification de projet de ClickUp.

10. Modèles ClickUp de prompts ChatGPT pour la rédaction

Obtenez un modèle gratuit Assurez la cohérence du ton de votre marque dans l'ensemble de vos contenus grâce au modèle ClickUp « ChatGPT Prompts for Writing ».

Les flux de travail de rédaction à haut volume sont souvent le premier endroit où la cohérence de la marque commence à s'effriter. Si une proposition formelle semble rigide alors que l'e-mail de suivi est trop enjoué, votre message paraîtra décousu et risque de semer la confusion chez votre public.

Le modèle ClickUp ChatGPT Prompts for Writing sert de bibliothèque de référence pour les productions créatives de votre équipe. Il centralise plus de 200 prompts validés dans une structure de dossiers contrôlée, vous permettant ainsi de maintenir une voix unifiée dans les notes internes, les publications sur les réseaux sociaux et les propositions clients à enjeux élevés.

✨ Pourquoi vous allez adorer ce modèle :

Centralisez vos ressources créatives : stockez chaque invitation, chaque instruction dans un système de dossiers structuré afin de regrouper les sous-catégories telles que les e-mails et les contenus pour les réseaux sociaux dans un seul emplacement

Actualisez les invites obsolètes : configurez configurez des rappels ClickUp pour alerter les éditeurs lorsqu'il est temps de procéder à une révision de la qualité ou à une mise à jour de la logique

Accédez à une logique validée : déployez un référentiel prêt à l'emploi contenant plus de 200 consignes de rédaction couvrant tous les canaux, de LinkedIn aux briefs destinés aux parties prenantes internes

✅ Idéal pour : les responsables du contenu et les responsables de la communication qui gèrent des cycles de publication à haut volume au sein des services marketing internes ou avec des agences partenaires externes.

📚 À lire également : Comment rédiger des invitations d'IA ?

🎥 Découvrez comment les prompts négatifs pour l'IA améliorent la qualité du contenu, la clarté de la rédaction, la génération d'images et les résultats de codage, tout en maintenant l'organisation des flux de travail au sein de ClickUp.

Comment mettre en place un cadre de gouvernance des invites avec ClickUp

Disposer de modèles est la première étape. C'est en les intégrant dans un système opérationnel que la gouvernance prend réellement tout son sens. 👀

Définissez le périmètre de votre gouvernance : déterminez quelles équipes, quels cas d'utilisation et quels LLM relèvent de la gouvernance. Obtenez les commentaires des parties prenantes de manière asynchrone en rédigeant la politique dans un document ClickUp et en le partageant

Configurez votre inventaire de prompts : Créez un référentiel centralisé de prompts dans un dossier ClickUp dédié. Suivez les métadonnées complètes de chaque prompt (propriétaire, modèle, version, statut, niveau de risque, date du dernier audit) à l'aide des champs personnalisés de ClickUp.

Suivez, triez et filtrez vos tâches sans effort, et transformez vos données en informations exploitables grâce aux champs personnalisés de ClickUp

Créez des flux de travail de réception et d'approbation : acheminez automatiquement les nouveaux envois vers le bon réviseur en fonction du niveau de risque ou du service, par la connexion du modèle de demande et d'approbation de projet ClickUp aux automatisations ClickUp

Mettez en place un contrôle des versions : suivez chaque modification apportée aux invites grâce au modèle de gestion des versions de ClickUp. Conservez une piste d'audit intégrée via l'historique des tâches et l'historique des révisions de ClickUp Docs.

Conservez l'historique de vos invites grâce à l'historique des pages de ClickUp Docs

Planifiez des audits récurrents : appliquez le modèle de politique d'audit ClickUp et utilisez les tâches récurrentes de ClickUp. Visualisez d'un seul coup d'œil le statut d'audit de toutes les invitations actives en l'associant aux tableaux de bord ClickUp.

Formez votre équipe : obtenez des réponses à vos questions sur les politiques de gouvernance en temps réel sans avoir à solliciter l'équipe chargée de la conformité — ClickUp Brain recherche pour vous les documents et tâches associés

AICamp a constaté que les équipes utilisant des bibliothèques de prompts partagées sont 40 % plus productives, car elles ne réinventent plus la roue. Mieux encore ? Elles constatent une adoption de l'IA 60 % plus rapide à l'échelle de l'entreprise.

Cessez de gérer les invitations. Commencez à optimiser les performances.

La gouvernance des invites est passée d'un concept technique à une réalité opérationnelle. Pour toute équipe dont le flux de travail dépend des LLM, elle offre plus de cohérence, une meilleure sécurité et moins de mauvaises surprises coûteuses.

La révolution ne réside toutefois pas seulement dans la création d'une meilleure bibliothèque de prompts, mais aussi dans la capacité à gérer, auditer et améliorer ces prompts au sein même de l'environnement de travail de votre équipe.

En comblant le fossé entre l'intelligence artificielle et l'exécution opérationnelle, vous pouvez briser les silos entre vos données de prompts, vos normes de marque et vos plans de projet. C'est exactement ce que vous offre l'environnement de travail IA convergent de ClickUp, en regroupant toutes vos informations, tâches et discussions d'équipe en un seul endroit.

Prêt à créer un flux de travail qui ne se contente pas de stocker les invitations, mais qui les exécute également ?

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Foire aux questions sur les modèles de gouvernance des invites LLM

Quelle est la différence entre un modèle de prompt et un modèle de gouvernance des prompts ?

Un modèle de prompt est une structure réutilisable permettant de rédiger des prompts LLM efficaces, avec des instructions à compléter. Un modèle de gouvernance des prompts constitue la couche de politique et de flux de travail qui contrôle la manière dont ces modèles de prompts sont créés, approuvés, versionnés et audités au sein de votre équipe.

Comment adapter les modèles de gouvernance LLM aux instructions utilisées dans plusieurs modèles ?

Ajoutez un champ « modèle cible » à chaque modèle afin que les réviseurs puissent évaluer les risques spécifiques au modèle, tels que les limites de la fenêtre contextuelle ou les politiques de conservation des données. Le flux de travail de gouvernance reste le même : seules les métadonnées et les critères d'évaluation varient selon le modèle.

Les petites équipes peuvent-elles tirer parti de la gouvernance des instructions LLM ?

En effet, les petites équipes ressentent plus rapidement les inconvénients liés à des prompts incohérents, car elles ont moins de marge de manœuvre pour absorber les erreurs. Même une installation légère comprenant une bibliothèque de prompts partagée, un propriétaire et une révision trimestrielle permet d'éviter que les dérives ne s'aggravent.

Quel est le lien entre la gouvernance des invites et les pratiques existantes en matière de gouvernance des données ?

La gouvernance des invites s'inscrit dans le cadre plus large de votre stratégie de gouvernance des données. Elle applique les mêmes principes (contrôle d'accès, pistes d'audit, classification et gestion du cycle de vie) spécifiquement aux invites et aux résultats générés par vos modèles LLM dans le flux d'instructions.