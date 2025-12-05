Comment rédiger des invitations IA ? Conseils, modèles et exemples

Avez-vous déjà demandé à un outil d'IA de « rédiger un article de blog » et obtenu une réponse fade ou robotique ?

C'est parce que vos instructions étaient trop vagues.

Les bonnes instructions IA sont comme les bons briefs : claires, spécifiques et axées sur les objectifs. Les mauvaises ne font que créer plus de travail.

L'IA s'intégrant désormais à l'écriture, au codage et à la stratégie, la rédaction de messages est devenue une compétence créative indispensable.

Ce guide vous montre comment créer des invitations qui donnent des résultats plus intelligents, plus rapides et plus utiles, avec des exemples et des modèles à essayer immédiatement.

Qu'est-ce qu'une invite IA ?

Une invite IA est l'instruction que vous donnez à un outil d'IA pour obtenir une réponse. C'est le point de départ de l'interaction, et les performances de l'IA dépendent en grande partie de la qualité de cette instruction.

Si vous apprenez à rédiger des invitations pour l'IA, commencez ici : votre invitation définit le ton, la structure et la profondeur du résultat.

Si vos instructions sont vagues, l'IA fera des suppositions et les résultats seront généralement inexacts. Des limites claires permettent d'éviter cela.

✅ Bon : « Transformez ce paragraphe pour le mettre en forme comme une anecdote amusante, par exemple : « Saviez-vous que... ? » ❌ Mauvais : « Rendez cela plus intéressant. »

👀 Le saviez-vous ? Les analystes du marché estiment que le marché de l'ingénierie des invitations pour l'IA est passé d'environ 0,85 milliard de dollars en 2024 à environ 1,13 milliard de dollars en 2025, soit un TCAC d'environ 32,7 %. Cette croissance est due à la demande croissante en matière de personnalisation de l'IA, d'automatisation et de génération de contenu alimenté par l'IA.

Pourquoi il est important de rédiger de bonnes instructions pour l'IA

Apprendre à rédiger des invitations efficaces est essentiel pour obtenir des résultats fiables à partir des outils d'IA.

Voici pourquoi cela fait une plus grande différence que la plupart des gens ne le pensent :

Cela réduit l'ambiguïté dans les résultats : l'IA fonctionne mieux lorsqu'elle comprend exactement ce que vous voulez. Une invite bien rédigée élimine les résultats vagues ou hors sujet que vous devriez trier dans votre processus d'écriture. Cela vaut aussi bien pour la création d'articles de blog que pour la rédaction d'instructions artistiques pour des projets visuels.

Vous passez moins de temps à réviser et à relancer : lorsque vos instructions n'ont pas une clarté suffisante, vous obtiendrez probablement des résultats médiocres et perdrez du temps à les modifier. Des instructions efficaces permettent d'obtenir un résultat plus proche de l'objectif dès le premier essai, en particulier avec des contenus générés par l'IA plus complexes.

Vous évitez les contenus fantaisistes ou hors de propos : des invites mal formulées conduisent souvent à des informations inexactes ou à du texte de remplissage. Plus vos instructions sont réfléchies, moins l'IA générative aura besoin de « remplir les blancs » avec des informations potentiellement inventées.

Cela permet de maintenir la cohérence du ton et de la structure : si vous travaillez sur plusieurs documents, briefs ou projets, un style de prompt répétable permet de maintenir une voix, un format et une profondeur cohérents, ce qui est particulièrement utile lorsque vous adaptez si vous travaillez sur plusieurs documents, briefs ou projets, un style de prompt répétable permet de maintenir une voix, un format et une profondeur cohérents, ce qui est particulièrement utile lorsque vous adaptez les prompts d'écriture à différentes équipes.

Types de messages IA (avec exemples)

Décortiquons les principaux types de prompts IA que vous rencontrerez :

1. Prompts d'instruction

Les invites pédagogiques guident le modèle d'IA dans l'exécution d'une tâche spécifique ou la génération d'un résultat particulier. Ces invites donnent à l'IA des instructions directes, telles que rédiger, résumer, schématiser ou expliquer.

✅ Utilisez des invites instructives lorsque vous souhaitez que l'IA produise un objectif précis.

📌 Exemple : rédigez un article de blog de 500 mots pour une entreprise FinTech présentant sa nouvelle application de finances personnelles appelée « BudgetBuddy ». Expliquez comment l'application se connecte aux comptes bancaires, classe les dépenses par catégorie, envoie des rappels d'épargne et aide les utilisateurs à fixer des objectifs mensuels. Utilisez un ton convivial, facile à comprendre pour les nouveaux utilisateurs.

Générez des blogs pertinents et optimisés pour le référencement en quelques minutes avec ClickUp Brain.

2. Invites informatives

Les invites informatives vous aident à récupérer des faits, des définitions ou des résumés spécifiques à partir de la base de connaissances de l'IA. Utilisez-les pour apprendre quelque chose ou obtenir une explication claire sans fioritures.

✅ Utilisez des invitations informatives lorsque vous souhaitez obtenir des informations factuelles.

📌 Exemple : Quelles sont les principales différences entre les architectures monolithiques et microservices dans le développement logiciel ? Expliquez les avantages et les inconvénients de chacune, incluez des cas d'utilisation courants et veillez à ce que l'explication reste suffisamment simple pour qu'un chef de produit sans connaissances en codage puisse la comprendre.

3. Prompts créatifs

Les invites créatives font appel à l'imagination. Elles sont conçues pour aider l'IA à générer du contenu original, tel que des histoires, des poèmes, des paroles de chansons ou même des visuels spéculatifs, à l'aide d'un générateur d'art IA. N'oubliez pas de laisser suffisamment de liberté à l'IA pour qu'elle puisse s'exprimer et faire preuve de créativité lorsque vous rédigez des instructions artistiques IA.

✅ Utilisez des invites créatives lorsque vous souhaitez des idées nouvelles, imaginatives ou artistiques.

📌 Exemple : Écrivez une nouvelle qui se déroule dans un futur où les humains communiquent avec les arbres par le toucher. Le personnage principal est un urbaniste qui découvre qu'un chêne centenaire conserve des souvenirs de la terre avant son urbanisation. Le ton doit être réfléchi, légèrement mélancolique, et se terminer par un rebondissement qui invite l'urbaniste à reconsidérer son prochain projet.

4. Prompts analytiques

Les invitations analytiques demandent à l'IA de raisonner sur un problème, d'identifier des modèles ou de tirer des conclusions. Ces invitations nécessitent une réflexion critique de la part du modèle d'IA, et pas seulement la récupération de données. Elles sont souvent utilisées dans la recherche, la stratégie ou les prévisions.

✅ Utilisez des invitations analytiques lorsque vous souhaitez obtenir des analyses ou des informations détaillées basées sur plusieurs variables.

📌 Exemple : Analysez les raisons pour lesquelles l'utilisation des trottinettes électriques est en baisse dans les zones urbaines malgré un taux d'adoption initial élevé. Fournissez une analyse structurée comprenant au moins trois raisons principales et suggérez deux façons dont les entreprises peuvent réagir.

Demandez à ClickUp Brain des données et des tendances sectorielles pour vos recherches et vos rapports.

5. Prompts de clarification

Les invitations de clarification vous aident à approfondir une partie spécifique d'une réponse ou d'une idée précédente. Vous demandez à l'IA d'expliquer quelque chose plus en détail ou de le décomposer davantage, en particulier lorsque vous rédigez ou utilisez des Outils d'IA complexes.

✅ Utilisez des invitations de clarification lorsque quelque chose est vague ou nécessite des précisions.

📌 Exemple : Vous avez mentionné que la lassitude des abonnés est un défi croissant pour les entreprises DTC. Pouvez-vous expliquer ce qui motive cette lassitude du point de vue de la psychologie des consommateurs et comment les marques peuvent y remédier sans recourir à des réductions ?

6. Prompts hypothétiques

Les invitations hypothétiques permettent au modèle IA d'explorer des situations imaginaires ou hypothétiques. Elles sont efficaces pour planifier des scénarios futurs. Vous pouvez même les utiliser pour tester des idées créatives ou construire des mondes fictifs dans un style pop art pour raconter des histoires visuelles.

📌 Exemple : Imaginez un monde où Internet n'est disponible que deux heures par jour. Quel serait l'impact sur l'éducation, le télétravail, les achats en ligne et le comportement sur les réseaux sociaux ? Divisez votre réponse en quatre sections et incluez à la fois les conséquences positives et négatives.

7. Invites for Chain-of-Thought (CoT)

Les invites de type « chaîne de pensée » demandent à l'IA de suivre son raisonnement étape par étape avant de donner la réponse finale. Cela est particulièrement utile lorsque vous rédigez des invites IA pour des tâches qui nécessitent une réflexion logique ou structurée.

✅ Utilisez des invites de type « chaîne de pensée » lorsque vous accordez autant d'importance au raisonnement qu'à la réponse.

📌 Exemple : Une entreprise vend un abonnement à 150 $ par an. En janvier, elle a enregistré 100 nouveaux clients. Chaque mois, elle enregistre une croissance de 10 % du nombre de nouveaux abonnés, mais le taux de désabonnement est de 5 %. Calculez le chiffre d'affaires prévu à la fin des 6 mois. Montrez votre travail étape par étape, en indiquant notamment comment le taux de désabonnement et la croissance affectent les totaux mensuels.

Calculez vos revenus, identifiez des tendances et affinez vos stratégies avec ClickUp Brain.

8. Enchaînement d'instructions

Le chaînage d'invites utilise la sortie d'une invite comme point de départ pour la suivante. Cela est particulièrement utile lors de la création de tâches à plusieurs niveaux, telles que le développement d'une marque ou la narration visuelle.

✅ Utilisez le chaînage de messages lorsque vous créez des tâches en plusieurs étapes ou que vous affinez le résultat sur plusieurs étapes.

📌 Exemple : Étape 1 : Générez trois noms de marque uniques pour une lessive écologique.

Étape 2 : Prenez le deuxième nom et rédigez un paragraphe présentant l'histoire de la marque qui séduira les milléniaux urbains qui accordent de la valeur à la durabilité et au design.

Étape 3 : en vous basant sur l'histoire de la marque, rédigez un script publicitaire YouTube de 30 secondes qui présente la marque sur un ton frais et optimiste.

Comment rédiger des invites IA efficaces : étape par étape

Maintenant que vous savez pourquoi il est important d'avoir de bonnes invitations, voyons étape par étape comment les rédiger 👇

Étape 1 : Soyez clair et précis

La plupart des échecs de l'IA commencent par une invite vague. Si votre entrée est générale, la sortie le sera également. Au lieu de dire :

« Écrivez sur le leadership pour LinkedIn. »

Essayez quelque chose comme :

« Rédigez un message LinkedIn expliquant pourquoi un leadership empathique améliore les performances d'une équipe. Évitez le ton moralisateur. Utilisez un ton confiant mais accessible. »

Ce simple changement fait toute la différence.

Voici ce qui peut vous aider :

Soyez direct quant à ce que vous voulez : ne tournez pas autour du pot. Dites « Écrivez un e-mail de prospection à un prospect SaaS qui a visité notre page de tarifs à deux reprises », et non « Aidez-moi à vendre des logiciels ».

Évitez les mots de remplissage : évitez les expressions telles que « peut-être », « pourriez-vous » ou « si possible ». L'IA n'a pas besoin de politesse. Elle a besoin de clarté.

Ancrez votre intention dans des verbes : commencez votre invitation par une action : Écrire, Résumer, Expliquer, Liste, Réfléchir, Décrire. Cela indique à l'IA ce qu'elle doit faire dès le départ.

💡 Conseil de pro : les instructions longues ne sont pas automatiquement meilleures. La clarté prime sur la longueur. Une phrase forte peut être plus efficace qu'un paragraphe décousu.

Lorsque vous commencerez à rédiger et à affiner vos invites, vous vous rendrez rapidement compte que vous avez besoin d'un endroit pour les stocker. Vous avez besoin d'un espace pour expérimenter, revoir ce qui a fonctionné et suivre votre progression.

C'est là que ClickUp Docs vous aide. Créez un document dédié à vos invites IA et organisez-les par cas d'utilisation, service ou type de tâche.

Rédigez, organisez et peaufinez vos instructions IA dans ClickUp Docs.

Par exemple :

Une section consacrée aux invitations marketing (publicités, pages de destination, textes d'e-mails)

Autre pour l'assistance (réponses aux tickets, suivis, ajustements de ton)

Quelques exemples que vous avez essayés et améliorés, côte à côte

Prompts d'arts visuels pour vos graphiques

Chaque section peut comporter des en-têtes, des listes repliables et même une collaboration en direct si vous affinez les instructions en équipe.

💡 Conseil de pro : créez un tableau « Mauvaises invitations / Meilleures invitations » dans votre document afin que tout le monde puisse apprendre à partir d'itérations réelles. Au fil du temps, vous remarquerez des schémas qui vous permettront de rédiger des invitations plus pertinentes.

Étape 2 : Fournissez le contexte (rôle, public, format)

Le contexte aide l'IA à comprendre qui elle doit être, à qui elle s'adresse et comment le message doit être formulé. Voici comment intégrer ce contexte dans vos invites :

1. Définissez le rôle

Cette ligne définit le rôle et la perspective de l'IA afin qu'elle puisse répondre « en cohérence avec son caractère » avec plus de cohérence et de contexte.

Vous êtes responsable du service client...

Agissez comme un responsable RH senior rédigeant une note de service interne...

Imaginez que vous êtes un concepteur UI/UX en train d'examiner une page d'accueil...

Vous êtes responsable de l'ingénierie des invites et vous formez le modèle d'IA

2. Définissez votre public

Indiquez à l'IA à qui s'adresse le message. Cela permet d'adapter le langage, le ton et la profondeur.

…à l'intention d'un fondateur non technicien…

…expliquer cela aux nouveaux utilisateurs…

…destiné aux développeurs seniors qui évaluent des outils open source…

3. Spécifiez le format

En indiquant à l'IA la structure à suivre, vous évitez d'obtenir des résultats sous forme de murs de texte. Cela est particulièrement important lorsque le format a son importance, comme dans le cas d'un e-mail par opposition à un texte de présentation.

Quelques façons de préciser :

Mettre en forme sous forme de liste à puces des avantages et des inconvénients

Rédigez une présentation de blog en trois paragraphes avec un accroche, une idée et un $$cta.

Utilisez un tableau comparatif des fonctionnalités des différents outils

Une fois que vous avez ajouté un rôle, un public et un format, vous pouvez affiner l'invite avec ClickUp Brain. Cela est particulièrement utile lorsque vous êtes encore en train d'apprendre à rédiger des invitations efficaces. Même les utilisateurs expérimentés ont recours à l'affinage pour obtenir des résultats de meilleure qualité.

Imaginons que vous ayez rédigé une publication LinkedIn, mais que vous ne soyez pas sûr qu'elle soit suffisamment claire. Demandez à ClickUp Brain de l'améliorer en termes de clarté, de ton ou de structure.

C'est là que l'IA devient un partenaire dans votre processus créatif, vous aidant à formuler des invitations plus précises et plus réfléchies afin que vos résultats soient utilisables dès le premier essai.

Étape 3 : Définissez le format ou la longueur de la sortie

Imaginez que vous donniez à votre designer un brief qui se résume à « Faites en sorte que ce soit joli ». Vous ne feriez jamais cela, et la rédaction d'invites ou d'instructions n'est pas différente.

Plus vous serez précis quant au format et à la taille du résultat, moins vous passerez de temps à corriger des réponses incohérentes ou à demander à l'IA de réessayer.

Alors, posez-vous la question suivante :

Vous souhaitez communiquer rapidement ? → Utilisez des listes à puces ou numérotées.

Vous souhaitez construire un argumentaire ou raconter une histoire ? → Demandez des paragraphes structurés.

Besoin de comparer les options ? → Demandez un tableau avec des en-têtes.

Vous voulez juste un accroche ? → Demandez une phrase de moins de 25 mots.

Parfois, le problème vient du fait que vous ne savez pas quel format fonctionnera le mieux. Dans ces moments-là, utilisez ClickUp Brain comme assistant de rédaction IA.

Avant même de rédiger vos instructions, posez-vous les questions suivantes :

« Quelle est la meilleure façon de présenter les avantages d'un produit dans une annonce de lancement ? »

« Dois-je utiliser un paragraphe, une liste ou un tableau pour cette newsletter ? »

« Je souhaite mettre en avant l'histoire d'un fondateur sur LinkedIn. Comment mettre en forme ce contenu pour susciter le plus d'intérêt ? »

Utilisez ClickUp Brain pour réfléchir au format, au nombre de mots et plus encore.

Au lieu de deviner, ClickUp Brain peut vous suggérer la structure idéale en fonction de votre objectif, tel que l'engagement ou la lisibilité (ainsi que le nombre de mots).

Étape 4 : Testez, affinez et répétez

Même une invite détaillée peut donner un résultat trop rigide, trop long, trop superficiel ou inapproprié. Cela ne signifie pas que l'invite a échoué, mais plutôt que vous avez atteint le début d'un brouillon fonctionnel.

Voici une boucle simple 👇 Essayez 2 ou 3 versions rapides Parfois, deux invitations différentes vous rapprochent davantage du résultat souhaité qu'une seule invitation fortement modifiée. Comparez-les et choisissez les meilleurs éléments. Exécutez la commande une foisNe cherchez pas la perfection dès le départ. Créez une version et observez son comportement. Examinez le résultat d'un œil critique Posez-vous les questions suivantes : Le ton correspond-il à ce que j'avais en tête ? Y a-t-il des éléments importants qui manquent ou qui sont trop expliqués ? Une structure différente (liste, récit, tableau) améliorerait-elle la clarté ? Affinez une variable à la foisModifiez le public, la façon de mettre en forme ou le ton, mais pas les trois à la fois.

À cette étape, utilisez ClickUp Docs pour gérer vos tests et vos ajustements de messages. Vous pouvez créer une source unique de vérité où vos brouillons de messages, les résultats de l'IA et les commentaires sont regroupés.

Rédigez et peaufinez vos invitations et instructions dans un document ClickUp Doc avec des commentaires en direct et une mise en forme claire côte à côte.

Créez un document pour chaque projet ou cas d'utilisation. À l'intérieur, vous pouvez :

Enregistrez vos premières ébauches de messages et ajoutez une étiquette pour indiquer ce qu'ils devaient faire.

Colle le résultat de l'IA directement ci-dessous pour une comparaison côte à côte.

Rédigez une note rapide sur ce qui n'a pas fonctionné (ton ? profondeur ? structure ?)

Ajoutez une version améliorée ci-dessous afin que vos améliorations soient documentées.

Une fois que vous avez testé plusieurs variantes, invitez un collègue à examiner les invitations. Il pourra laisser des commentaires en ligne sur la formulation et la structure, ou même suggérer de réécrire une invitation pour l'adapter à un canal spécifique, par exemple en la raccourcissant pour un tweet ou en la simplifiant pour un public non technique.

Vous pourrez ainsi créer un historique des versions dont vous pourrez vous inspirer. Et si quelque chose fonctionne bien, vous pouvez copier cette invite finale dans votre bibliothèque d'invites partagée pour la réutiliser ultérieurement.

🧠 Anecdote amusante : en 2018, un portrait créé par une IA s'est vendu chez Christie's pour la somme astronomique de 432 500 dollars, soit plus de 40 fois son estimation, ce qui en fait l'une des premières œuvres d'art réalisées par une machine à surpasser des pièces exposées aux côtés d'icônes telles qu'Andy Warhol et Roy Lichtenstein.

Étape 5 : Enregistrez et réutilisez les invites gagnantes

Chaque invite efficace que vous rédigez est un raccourci pour la prochaine fois. Si vous prévoyez de collecter des invites qui fonctionnent bien, n'oubliez pas :

Enregistrez les invites avec leur contexte : ne vous contentez pas de coller l'invite dans un document. Ajoutez le « pourquoi » : à quoi a servi le résultat ? Qu'est-ce qui a rendu l'invite efficace ? Quel type de ton ou de structure fonctionne le mieux ? À quoi a servi le résultat obtenu ? Qu'est-ce qui a rendu ces instructions efficaces ? Quel type de ton ou de structure fonctionne le mieux ? Enregistrez différentes versions de vos invites : parfois, la version 1 est idéale pour les contenus courts, tandis que la version 2 convient mieux aux contenus formels. Conservez les deux et ajoutez-y de brèves annotations telles que : « Ton informel », « Public technique », « Adapté aux réseaux sociaux ». « Ton informel » « Public technique » « Socialement convivial » Réutilisez-les à bon escient : une invite percutante pour l'introduction d'un blog peut souvent être adaptée pour devenir : un accroche-regard sur LinkedIn, une phrase d'introduction dans un e-mail, un suivi commercial. Accroche LinkedIn Ouverture d'e-mail Suivi des ventes

À quoi a servi le résultat obtenu ?

Qu'est-ce qui a rendu ces instructions efficaces ?

Quel type de ton ou de structure fonctionne le mieux ?

« Ton informel »

« Public technique »

« Socialement convivial »

Accroche LinkedIn

Ouverture d'e-mail

Suivi de l'équipe commerciale

Plus vous réutiliserez intentionnellement, plus vous gagnerez en confiance dans la mise à l'échelle de la production, sans chaos.

🔄 Comparaison avant/après des instructions

❌ Avant ✅ Après (enregistré et réutilisable) Rédigez une publication sur les réseaux sociaux à propos de ClickUp, l'outil de productivité et de planification de projets. Rédigez une publication LinkedIn présentant ClickUp, un outil de planification de projet basé sur l'IA. Commencez par évoquer un problème courant : la difficulté de jongler entre différentes plateformes pour gérer ses tâches. Soulignez la manière dont cette fonctionnalité centralise les échéanciers, les attributions et les mises à jour de l'équipe (et même l'IA). Terminez par une question invitant les professionnels à partager la manière dont ils gèrent actuellement le chaos lié aux projets. Adoptez un ton concis, réfléchi et orienté vers le leadership. Comptez 200 mots et utilisez un style hybride mêlant listes et paragraphes.

Voyez par vous-même :

❌ Avant (ennuyeux !)

✅ Après (encore mieux !)

Obtenez des réponses précises et pertinentes à chaque fois sur ClickUp Brain.

Cadres de rédaction de messages à essayer

Si vous souhaitez améliorer les résultats de l'IA, commencez par améliorer vos entrées. Les meilleures invites proviennent d'instructions claires et détaillées, en particulier lorsque vous utilisez des outils tels que ClickUp Brain ou que vous créez des flux de travail qui s'appuient sur l'IA générative.

Voici huit modèles de rédaction d'invites qui vous aideront à obtenir des résultats meilleurs et plus précis dans des tâches telles que la rédaction, la stratégie et même les instructions artistiques.

1. Rôle + tâche + objectif

Format : « Agis en tant que [rôle] et aide-moi à [tâche] afin que je puisse [objectif]. »

📌 Exemple de prompt : Agissez en tant que chercheur UX et aidez-moi à rédiger des questions de sondage afin que je puisse découvrir pourquoi les utilisateurs abandonnent leur panier au moment du paiement.

2. C. R. A. F. T. (Contexte – Rôle – Action – Format – Ton)

Cette structure détaillée des invitations décompose chaque aspect d'une requête afin d'assurer la cohérence entre le ton, l'objectif et la livraison.

Composant Ce qu'il demande Exemple Contexte Quelle est la situation ? Nous lançons une nouvelle application de productivité. Rôle Qui l'IA doit-elle incarner ? Un responsable marketing produit Action Que souhaitez-vous faire ? Rédigez un e-mail de lancement de produit Mettre en forme Quelle structure ? Short e-mail with title, CTA and body Ton Quelle est la voix ? Énergique et persuasif

3. P. A. S. (Problème – Agitation – Solution)

P. A. S. est un cadre narratif utilisé dans le marketing et la rédaction publicitaire pour cerner le problème du public et positionner votre solution comme la réponse. Il s'agit d'un excellent cadre de rédaction publicitaire, amélioré grâce à l'IA.

📌 Exemple de prompt : Rédigez une page d'accueil pour une application de suivi du temps à l'aide de P. A. S. Le public cible est constitué de designers indépendants.

4. Objectif – Obstacle – Conseils

Le cadre GOG aide l'IA à raisonner à travers les contraintes et à suggérer des solutions ou des idées en tenant compte des compromis.

📌 Exemple de prompt : Je souhaite faire passer mon newsletter à 5 000 abonnés en 3 mois, mais je n'ai pas de budget publicitaire. Suggérez-moi un plan de croissance axé sur le contenu.

5. R. A. G. (Récupérer – Augmenter – Générer)

La stratégie de prompt R. A. G est souvent utilisée dans les systèmes d'IA avancés. Elle extrait les informations pertinentes, ajoute du contexte et génère la réponse finale.

Récupérer : quel contenu de base souhaitez-vous prendre en compte ?

Augmenter : quel contexte ou instruction supplémentaire peut être utile ?

Générer : quel est le résultat souhaité ?

📌 Exemple de prompt : « Voici les entretiens bruts avec les clients [coller]. Résumez les trois principaux points faibles récurrents et proposez une solution pour chacun d'entre eux. Mettez vos réponses en forme sous forme de tableau. »

Il existe un écosystème croissant d'outils qui vous aident à trouver l'inspiration, à expérimenter plus rapidement et même à créer des modèles à partir de ce qui fonctionne.

1. Marchés de messages

Ces plateformes proposent des idées de messages pré-rédigés soumis par des créateurs et des utilisateurs de la communauté. C'est un excellent moyen d'explorer différents cas d'utilisation ou d'apprendre la structure des messages.

PromptBase : une place de marché où vous pouvez acheter et vendre des invites hautement performantes pour différents modèles d'IA.

FlowGPT : une bibliothèque communautaire de messages partagés, consultable par catégorie et type de modèle.

PromptHero : collections de messages sélectionnés pour la génération d'images , l'écriture, le codage et plus encore, particulièrement efficaces pour les outils visuels tels que Midjourney et d'autres outils d'IA artistiques de premier plan.

2. Générateurs de messages IA

Ces outils vous aident à créer de meilleures invitations en vous fournissant des informations structurées, telles que l'objectif, le public et le format, puis en générant l'invite complète sur cette base.

AIPRM : une extension Chrome pour ChatGPT qui ajoute une bibliothèque d’invites classées par marketing, référencement et productivité.

PromptPerfect : optimise vos instructions pour améliorer les performances de modèles tels que GPT-4, Claude ou Bard.

ClickUp Brain : vous aide à créer de meilleures invitations en vous suggérant une structure, un ton et une manière de mettre en forme adaptées à votre objectif. Vous pouvez mettre en évidence une invitation approximative et demander à ClickUp Brain de l'améliorer pour la rendre plus claire, de l'adapter à un public différent ou de la restructurer sous forme de liste, de paragraphe ou d'e-mail. : vous aide à créer de meilleures invitations en vous suggérant une structure, un ton et une manière de mettre en forme adaptées à votre objectif. Vous pouvez mettre en évidence une invitation approximative et demander à ClickUp Brain de l'améliorer pour la rendre plus claire, de l'adapter à un public différent ou de la restructurer sous forme de liste, de paragraphe ou d'e-mail.

3. Modèles de messages pour ClickUp AI

Vous n'avez pas besoin de réinventer vos invites chaque lundi matin. Grâce aux modèles d'invites ClickUp Brain, vous pouvez enregistrer celles qui fonctionnent et ne plus jamais avoir à les rédiger à partir de zéro.

Pourquoi est-ce si efficace ? Vous n'êtes pas limité à des modèles génériques préremplis. Vous pouvez créer vos propres modèles, en fonction de vos besoins spécifiques.

Vous prévoyez de lancer un produit ? 👉 Enregistrez votre invitation préférée pour rédiger une annonce percutante avec un $$cta efficace.

Vous avez besoin d'assistance ? 👉 Créez une invite qui réécrit les réponses de remboursement avec empathie et en conservant le ton de la marque.

Vous faites tout seul ? 👉 Créez une invite réutilisable qui transforme vos notes éparses en mises à jour hebdomadaires claires.

Une fois que vous avez trouvé un format qui fonctionne, il vous suffit de cliquer sur « Enregistrer ». La prochaine fois, vous n'aurez qu'à cliquer une fois.

👀 Le saviez-vous ? 62 % des organisations déclarent déjà tester des agents IA, ce qui témoigne du passage d'une assistance passive à une exécution active et autonome.

Erreurs courantes à éviter dans les invites d'instructions

Même les utilisateurs expérimentés peuvent parfois se tromper. Voici ce à quoi vous devez faire attention lorsque vous essayez de créer des invites qui fonctionnent réellement.

Écrire sans point de référence : se lancer dans une invite, des instructions sans base de référence conduit souvent à des résultats dispersés. Utilisez un format clair, un exemple ou un résultat précédent afin que l'IA sache quelle direction suivre.

Ne pas fournir suffisamment de contexte : l'IA ne lit pas dans vos pensées. Plus vous fournissez de contexte, comme le ton, le public ou la façon de mettre en forme le contenu, plus le résultat sera précis et efficace.

En supposant que l'IA déduira votre intention : sans tâche spécifique, le modèle pourrait passer complètement à côté de votre objectif. La reconnaissance de l'intention s'améliore lorsque vous énoncez clairement ce que vous voulez : un résumé, un titre, un script ou une première ébauche.

Utiliser des remplissages plutôt que des fonctions : les invites vagues telles que « Pouvez-vous m'aider avec ça ? » ne sont pas très utiles. Concentrez-vous sur le résultat et utilisez des verbes d'action pour guider le modèle vers la bonne structure.

