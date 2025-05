Comment réaliser une analyse de la concurrence Exemple de réussite (+ modèles)

Pensez à quelques confrontations de marques emblématiques. Pepsi et Coca-Cola, Apple et Samsung, et Target et Costco, par exemple, sont bien connus pour être de féroces concurrents dans leurs secteurs respectifs.

Il est fascinant de voir comment ils s'efforcent continuellement de se surpasser les uns les autres par le biais d'une publicité intelligente, de produits innovants et d'un marketing stratégique.

Et si vous vous êtes déjà demandé comment ces marques arrivent à rester au coude à coude, la réponse est une analyse concurrentielle approfondie.

Dans cet article de blog, nous vous expliquons tout ce que vous devez savoir sur l'analyse de la concurrence, avec des exemples et des modèles gratuits pour vous aider à démarrer.

⏰ Résumé en 60 secondes L'analyse de la concurrence est un outil stratégique permettant d'évaluer le paysage concurrentiel de votre entreprise

Il vous donne un aperçu des avantages et des inconvénients de vos concurrents et vous permet d'identifier les lacunes et les possibilités d'amélioration

Comment réaliser une analyse de la concurrence : Identifiez et catégorisez les concurrents dans votre secteur d'activité Définissez des indicateurs de comparaison clés pour obtenir des informations ciblées et exploitables Recueillez des données sur les concurrents auprès de sources fiables Utilisez l'analyse SWOT et le modèle des cinq forces de Porter pour analyser les forces et les faiblesses de vos concurrents Comparez vos résultats à la performance de votre entreprise pour identifier les lacunes que vos concurrents ont exploitées et les domaines dans lesquels vous détenez un avantage concurrentiel Créez un forfait d'action, attribuez des rôles et des responsabilités avec des délais et des indicateurs clés pour suivre la progression vers vos objectifs

Qu'est-ce qu'une analyse de la concurrence ?

Une analyse de la concurrence est une étude détaillée des concurrents actuels et potentiels sur un marché spécifique. Les entreprises l'utilisent pour identifier les forces, les faiblesses, les performances et les stratégies de leurs concurrents afin de comprendre comment ajuster leur propre positionnement marketing pour obtenir un meilleur avantage concurrentiel.

Lorsque vous effectuez une analyse de la concurrence, vous devez surveiller les produits d'une entreprise, sa stratégie de prix, son public cible, ses tactiques de marketing et les commentaires de ses clients

Une analyse concurrentielle efficace vous permet de garder un œil sur ce que font vos concurrents, d'éviter les écueils et même de découvrir des opportunités de croissance intéressantes pour votre entreprise.

Accroître la productivité : Utilisez un modèle d'analyse de la concurrence pour consolider les informations sur les concurrents dans des rapports faciles à comprendre.

Pourquoi une analyse de la concurrence est-elle cruciale ?

Une analyse de la concurrence bien exécutée est un excellent outil pour comprendre ce qui a bien fonctionné pour vos concurrents, ce que vous pouvez en tirer et comment vous pouvez vous démarquer et faire les choses différemment pour séduire vos clients.

De plus, une analyse concurrentielle est votre aide-mémoire stratégique qui vous aide à :

Obtenez une vision claire du paysage concurrentiel

Jetez un regard neuf sur vos propres forces, faiblesses, opportunités et menaces (bonjour l'analyse SWOT !)

Déterminez la meilleure façon de positionner votre produit

De plus, une analyse de la concurrence est un bon moyen d'anticiper les changements dans le paysage du marché afin d'être toujours en phase avec les tendances du secteur et l'évolution des demandes des clients.

Comment réaliser une analyse de la concurrence

Une analyse approfondie de la concurrence vous donnera des informations précieuses qui pourront affiner vos stratégies. Voici une analyse étape par étape de la manière dont vous pouvez analyser systématiquement vos concurrents.

1. Identifiez vos concurrents

Une analyse de la concurrence commence par l'identification des différents concurrents sur votre marché cible.

Vous pouvez classer les concurrents en trois catégories : Direct : Entreprises qui proposent le même produit ou service aux mêmes clients que vous. Quelques exemples populaires sont Coca-Cola vs Pepsi, Nike vs Adidas ou Uber vs Lyft

Indirect : Entreprises qui proposent des produits différents mais répondent à des besoins des clients similaires à ceux de votre entreprise. Pensez à Airbnb par rapport aux hôtels. Tous deux répondent aux besoins d'hébergement des voyageurs, mais diffèrent dans la manière dont ils les fournissent

Concurrents émergents : Entreprises plus récentes sur le marché et susceptibles d'avoir un impact sur votre entreprise à l'avenir. Tesla contre Rivian en est un bon exemple. Tesla est bien établie dans l'espace des véhicules électriques, mais Rivian attire rapidement l'attention car elle s'adresse au même segment de marché

via ManyChat

✨Conseil bonus : Une bonne pratique consiste à identifier au moins les principaux concurrents dans chaque catégorie pour une analyse plus approfondie. Vous pouvez utiliser des outils d'analyse de la concurrence pour organiser les données que vous collectez, identifier des modèles et créer des stratégies.

2. Définir des indicateurs clés pour la comparaison

Une fois que vous avez listé vos concurrents, vous devez décider des domaines spécifiques que vous souhaitez comparer.

Une fois que vous aurez identifié ces domaines, vous pourrez les relier à quelques indicateurs clés pour obtenir des informations ciblées et exploitables. Vous aurez ainsi une meilleure idée de la façon dont vos offres se comparent à celles de vos concurrents.

*voici un aperçu de certains des domaines de comparaison courants et des indicateurs associés Produits ou services : Notez les fonctionnalités et caractéristiques uniques, la satisfaction des utilisateurs, les avis sur les produits, la variété des offres, l'innovation produit et l'efficacité de la prestation de services dans votre paysage concurrentiel

Tarification : Suivi des prix, des réductions et des offres, des coûts par rapport aux avantages et de l'élasticité des prix

Stratégie marketing : Surveillez leur classement SEO, leur stratégie de contenu, leurs publicités payantes, leur message de marque, leur engagement sur les réseaux sociaux et leur stratégie de marketing produit

*expérience client : suivi des scores CSAT, des taux de fidélisation des clients, du temps de réponse de l'assistance et des parcours des utilisateurs

Ventes et distribution : comparez les taux de conversion des ventes, la portée géographique, les canaux de distribution, les tactiques de vente et les sources de revenus

Performance financière : Vérifiez la croissance du chiffre d'affaires, les marges bénéficiaires, la part de marché, la structure des coûts et les investissements

✨Conseil bonus : hiérarchisez les indicateurs qui comptent pour votre entreprise et concentrez-vous uniquement sur eux afin de ne pas diluer l'efficacité de votre processus décisionnel.

3. Rassemblez suffisamment de données sur vos concurrents

Maintenant que vous savez quels indicateurs vous souhaitez suivre, identifiez les principales sources à partir desquelles vous pouvez collecter des données fiables sur vos concurrents directs et indirects.

Par exemple, des outils tels que Google Analytics, SpyFu et SimilarWeb peuvent être utilisés pour auditer des sites web. Les sites d'évaluation tiers tels que G2, Trustpilot et les réseaux sociaux fournissent des informations sur ce que les utilisateurs pensent de vos concurrents.

✨Conseil bonus : Si vous souhaitez obtenir des informations financières, il est conseillé de consulter les archives publiques ou les rapports destinés aux investisseurs. Vous pouvez même opter pour des outils d'analyse de la concurrence basés sur l'IA, tels que Kompyte pour le suivi des actions des concurrents sur différentes plateformes

ClickUp Brain pour obtenir des informations sur les actions et les stratégies de vos concurrents

Cohésif pour identifier les modèles ou les tendances dans le contenu de vos concurrents

4. Analysez les forces et les faiblesses de vos concurrents

C'est la partie où vous étudiez les domaines dans lesquels vos concurrents s'en sortent mieux et où vous avez un avantage. En fonction de vos objectifs de recherche, des cadres tels que l'analyse SWOT ou les cinq forces de Porter peuvent être des outils utiles.

Pour mieux comprendre, envisagez d'utiliser l'analyse SWOT pour vous concentrer sur la recherche des forces et faiblesses individuelles de chaque concurrent.

D'un autre côté, les cinq forces de Porter seraient plus utiles pour étudier l'environnement industriel au sens large et les facteurs systémiques susceptibles d'avoir un impact sur tous vos concurrents.

Quel que soit le cadre que vous utilisez, n'oubliez pas de vous poser quelques questions clés, telles que : Quelle est leur part de marché par rapport à celle de leurs concurrents ?

Comment leurs stratégies de tarification se comparent-elles aux normes du secteur ?

Quelle est leur stratégie d'acquisition et de fidélisation de la clientèle ?

Comment leur équipe marketing réagit-elle aux commentaires et aux avis des clients ?

✨Conseil bonus : Explorez les forces et les vulnérabilités de vos concurrents grâce à un modèle des 5 forces de Porter facile à utiliser qui peut donner une image complète de la concurrence directe et indirecte au sein de votre secteur.

5. Évaluez vos résultats

Après avoir identifié les forces et les faiblesses de vos concurrents, comparez les résultats avec les performances de votre entreprise. À faire cela, vous aurez une vue d'ensemble et vous saurez si vos concurrents ont su tirer parti de certaines lacunes. Vous pourrez également identifier les domaines dans lesquels vous disposez d'un avantage concurrentiel certain et que vous pouvez encore améliorer.

✨Conseil bonus : Rationalisez votre processus d'analyse comparative en utilisant une matrice d'analyse des concurrents. Elle présente les données des concurrents de manière visuellement attrayante et organisée et facilite la comparaison de vos indicateurs d'entreprise avec ceux de vos concurrents.

6. Créer un forfait

Sur la base des résultats de votre analyse de la concurrence, identifiez les trois ou quatre principaux domaines dans lesquels vous souhaitez commencer à apporter des améliorations. Ensuite, définissez des objectifs SMART (spécifiques, mesurables, réalisables, réalistes et temporellement définis) pour chaque domaine afin de concentrer vos efforts et de suivre efficacement la progression.

Par exemple, si vous ressentez le besoin d'améliorer votre stratégie marketing pour prendre l'avantage sur vos concurrents, vous vous fixez comme objectif d'augmenter de 30 % le trafic sur votre site web au cours des six prochains mois. Vos objectifs SMART ressembleraient à ceci : Ciblez 15 mots-clés à fort volume identifiés lors de l'analyse des concurrents

Augmentez de 30 % le nombre de sessions organiques mensuelles

Affectez trois rédacteurs de contenu au projet et un budget de 2 000 $ pour les outils de référencement naturel Vous pouvez appliquer cela à d'autres domaines et trouver différentes façons de mettre en avant votre USP pour vous démarquer sur le marché.

✨Conseil bonus : Concentrez-vous sur les changements qui auront un impact immédiat, comme l'optimisation du référencement de votre site web ou l'amélioration de votre engagement sur les réseaux sociaux, tout en prévoyant des changements plus importants et à long terme, tels que l'innovation produit ou le positionnement de votre marque.

Comment ClickUp peut-il vous aider ?

L'analyse de la concurrence est un processus en plusieurs étapes qui implique beaucoup (et nous voulons dire beaucoup !) de planification, de collecte de données, d'analyse et d'élaboration de stratégies. Ajoutez à cela le stress lié au traitement d'innombrables feuilles de calcul et de notes éparses, et vous obtenez une recette pour être submergé.

ClickUp peut être votre meilleur allié en matière de productivité.

Elle vous aide à rester organisé, à collaborer comme un pro et à rassembler toutes vos tâches, discussions, données et idées sous un même toit. C'est l'application Tout pour le travail, qui rationalise les processus complexes en garantissant que tout est organisé et accessible.

1. Collaborez avec votre équipe grâce à ClickUp Docs

Dites adieu aux documents interminables et aux informations éparpillées.

Utilisez ClickUp Docs pour maintenir un référentiel unique et facilement accessible de notes, de données et d'observations. Que vous souhaitiez lister les informations sur les concurrents ou partager les points clés d'un rapport sectoriel, ClickUp Docs est l'outil parfait pour gérer tout type d'informations.

Créez des référentiels d'informations centralisés avec ClickUp Docs

Vous pouvez inviter les membres de l'équipe à modifier le document, partager leurs commentaires et attribuer des commentaires. Tout le monde peut contribuer en temps réel et lier les documents aux tâches pour préserver le contexte pour toutes les personnes impliquées dans le processus.

ClickUp Brain

Utilisez ClickUp Brain, l'assistant basé sur l'IA, pour créer rapidement des rapports d'analyse concurrentielle, des idées de brainstorming et des forfaits exploitables

Vous pouvez également l'utiliser pour résumer les notes de réunion et mettre en évidence les tâches, les délais et les assignés grâce à la puissance de l'IA. Ainsi, vous n'avez pas à relire manuellement les notes ni à courir le risque de manquer des détails clés.

Utilisez ClickUp Brain pour réaliser une analyse de la concurrence

2. Garantissez des rapports pertinents grâce aux tableaux de bord ClickUp

Rassemblez des données essentielles et présentez-les de manière visuellement attrayante à l'aide des tableaux de bord ClickUp. Ils sont personnalisables et peuvent afficher une vue d'ensemble de la charge de travail de l'équipe, de la progression des projets, des campagnes marketing, etc.

Créez des rapports personnalisés avec les tableaux de bord ClickUp

Les tableaux de bord facilitent le suivi d'indicateurs de performance spécifiques et l'évaluation des informations en un coup d'œil. Ils garantissent que vos rapports sont dynamiques et prêts à être présentés, afin que vous puissiez repérer les tendances et identifier les problèmes potentiels avant qu'ils ne s'aggravent. Les éléments visuels tels que les diagrammes et les graphiques facilitent également la représentation de données complexes, ce qui rend vos tableaux de bord de la concurrence plus faciles à comprendre.

💡Conseil de pro : Si vous souhaitez obtenir des informations spécifiques sur un sujet, il vous suffit de demander à ClickUp Brain et il effectuera une recherche dans tous les tableaux de bord de votre environnement de travail pour vous fournir les informations les plus pertinentes. Vous n'avez pas à passer du temps à parcourir des documents ou à demander l'information dont vous avez besoin.

3. Modèles ClickUp prêts à l'emploi

Pour faciliter la planification, choisissez un modèle gratuit d'analyse de la concurrence de ClickUp pour obtenir un cadre structuré avec des sections prédéfinies qui vous aideront à recueillir et à analyser systématiquement les informations sur vos concurrents.

Cliquez sur le modèle d'analyse de la concurrence de ClickUp

Le modèle d'analyse concurrentielle de ClickUp, par exemple, vous permet de présenter les informations sur les concurrents sur un Tableau blanc. L'affichage interactif vous aide à mieux comprendre les forces et les faiblesses de vos concurrents ainsi que le paysage de l'industrie. Vous pouvez ajouter ou modifier des éléments selon vos besoins pour votre analyse.

Obtenir un modèle gratuit Mieux comprendre vos concurrents grâce au modèle d'analyse concurrentielle ClickUp

Avec ce modèle, vous pouvez :

Créez une liste de concurrents directs et indirects et suivez leurs activités à l'aide de la vue Tableau de ClickUp

Visualisez les données critiques pour créer un rapport d'analyse concurrentielle

Planifiez une stratégie et identifiez les jalons de chaque tâche en utilisant la vue Gantt de ClickUp

Modèle de tarification ClickUp pour l'analyse de la concurrence

Le modèle de tarification pour l'analyse de la concurrence de ClickUp est un autre outil très utile. Il est conçu pour vous aider à étudier les produits et services de vos concurrents et la manière dont ils sont tarifés. Vous pouvez comparer les modèles de tarification et analyser la manière dont les clients réagissent à chacun d'entre eux.

Obtenir un modèle gratuit Rassemblez et analysez les données sur les concurrents grâce au modèle de tarification ClickUp pour l'analyse de la concurrence

Le modèle vous aide à :

Mapper les différents concurrents, leurs points de qualité et leurs forfaits pour créer un rapport d'analyse concurrentielle complet

Mieux comprendre le marché sur lequel vous opérez grâce à l'analyse du secteur

Identifiez les niveaux de prix où vous avez un avantage significatif sur vos concurrents

Modèle d'analyse des concurrents ClickUp SEO

Le modèle d'analyse des concurrents ClickUp SEO est un autre outil pratique, idéal pour élaborer une stratégie de référencement solide.

Il vous donne un aperçu de ce que font vos concurrents en matière de référencement et vous indique si vous pouvez tirer parti de certaines opportunités pour votre stratégie de contenu. Le modèle d'analyse SEO est également très utile si vous souhaitez vous tenir au courant des dernières tendances en matière de référencement.

Obtenir un modèle gratuit Analysez les performances SEO de vos concurrents grâce au modèle d'analyse des concurrents SEO de ClickUp

Vous pouvez utiliser ce modèle pour :

Créez une feuille de calcul et dressez une liste des domaines et des mots-clés utilisés par les concurrents

Identifiez les opportunités de référencement naturel qui vous permettront de surpasser vos concurrents

Analysez les sites Web des concurrents et leurs liens retour

4. Gérez efficacement vos tâches avec les tâches ClickUp

Une bonne façon d'effectuer efficacement votre analyse de la concurrence est de vous assurer que les membres de votre équipe savent exactement ce qu'il y a à faire à chaque étape du processus.

Utilisez les tâches ClickUp pour attribuer des éléments d'action clairs à chaque membre de l'équipe, achevés avec des dates d'échéance et des rappels, afin que rien ne soit oublié.

Ajoutez des détails tels que la date du projet, le budget, la catégorie de tâche et les coordonnées de contact pour chaque tâche grâce aux champs personnalisés. Ainsi, les personnes assignées à une tâche disposent de toutes les informations nécessaires pour achever leur travail.

Créez et attribuez des éléments d'action aux membres de l'équipe avec les tâches ClickUp

Vous pouvez également attribuer des libellés codés par couleur à vos tâches pour aider vos coéquipiers à identifier les tâches qui nécessitent une attention immédiate.

📮ClickUp Insight : 92 % des travailleurs utilisent des méthodes incohérentes pour le suivi des éléments d'action, ce qui a pour résultat des décisions manquées et une exécution retardée. Que vous envoyiez des notes de suivi ou utilisiez des feuilles de calcul, le processus est souvent dispersé et inefficace. La solution de gestion des tâches de ClickUp garantit une conversion transparente des discussions en tâches, afin que votre équipe puisse agir rapidement et rester alignée.

Exemples d'analyse de la concurrence en action

Pour vous donner une meilleure idée du travail d'analyse concurrentielle, voici quelques exemples concrets d'entreprises qui ont fait preuve de créativité pour prendre de l'avance.

1. Burger King contre McDonalds

Dans les années 1970, McDonald's détenait la plus grande part de marché dans l'industrie de la restauration rapide. Burger King faisait encore ses preuves et les deux chaînes étaient engagées dans une rivalité sérieuse pour déterminer qui se démarquerait dans la guerre des hamburgers.

Les offres, les prix et les stratégies marketing de Burger King et McDonald's ont révélé des opportunités intéressantes pour se différencier.

🔥 Un bon exemple d'analyse concurrentielle est le « Whopper Detour », où Burger King a utilisé le géorepérage pour cibler les clients se trouvant à moins de 200 mètres de n'importe quel emplacement McDonald's via son application mobile. Les clients pouvaient précommander un Whopper pour seulement un centime, et l'application Burger King les dirigeait vers le point de vente le plus proche pour récupérer leur commande.

via COTW

2. Lyft vs. Uber

Un autre exemple d'analyse de la concurrence est l'étude menée par Lyft sur les stratégies de prix, les programmes de fidélité et la croissance d'Uber, qui l'a aidé à renforcer sa présence dans certaines villes afin de répondre aux besoins locaux.

🔥 De plus, Lyft se présente également comme une alternative plus « chaleureuse » à Uber pour une expérience plus centrée sur le client. En conséquence, Lyft a considérablement évolué, rattrapant Uber en termes de part de marché et continuant à élargir ses offres pour rester compétitif.

via Cashry

3. Netflix par rapport aux autres plateformes OTT

Netflix est l'un des acteurs clés de l'industrie du streaming et du divertissement et se démarque de ses concurrents tels que Prime Video, Disney+ et Apple TV+.

via WebEngage

🔥 Voici ce que Netflix fait mieux que ses concurrents : Ils utilisent divers outils de veille concurrentielle pour identifier ce qui fonctionne pour leurs rivaux et aussi pour se tenir au courant des dernières tendances

La plateforme se distingue par sa capacité à adapter constamment ses offres et à développer des contenus originaux en réponse aux besoins des clients

L'analyse détaillée des données des bibliothèques de contenu des concurrents permet à Netflix d'identifier les types de contenu populaires et de développer des genres similaires pour attirer davantage de téléspectateurs.

Netflix surveille également de près l'opinion du public à l'égard de ses concurrents grâce à l'écoute sociale

Les défis de l'analyse des concurrents et comment les surmonter

Examinons quelques défis courants de l'analyse des concurrents et comment vous pouvez les relever.

1. Données inexactes

Des données erronées peuvent conduire à de mauvaises décisions et à des stratégies inadaptées. Elles peuvent fausser votre vision et avoir un impact sur les décisions majeures de l'entreprise, telles que la tarification et le développement de produits.

Solution : ✅ Collecter des données provenant de plusieurs sources crédibles ✅ Utilisez des outils de veille concurrentielle ou des plateformes d'études de marché pour obtenir des informations plus précises sur vos concurrents

2. Négliger les concurrents indirects

Vous risquez de passer à côté d'offres de produits alternatives auxquelles vous n'avez pas vraiment pensé. Même si les concurrents indirects ne sont pas forcément dans votre ligne de mire, l'évolution de la dynamique du marché peut en faire une menace potentielle.

Solution : ✅ Exploiter les cinq forces de Porter pour identifier toute menace de substitution ✅ Surveiller les concurrents sur les marchés adjacents

3. Difficulté à quantifier l'avantage concurrentiel

Des facteurs tels que la fidélité à la marque, l'innovation et le sentiment des clients sont assez difficiles à quantifier. Par conséquent, il peut être difficile de comprendre l'ampleur réelle de l'avantage de votre concurrent.

Solution : ✅ Utilisez l'écoute sociale pour identifier ce que les clients pensent activement de leurs concurrents ✅ Tirer parti des modèles d'évaluation des marques pour comprendre la valeur financière d'une marque. Cela inclut l'évaluation basée sur les revenus, l'évaluation basée sur le marché ou l'évaluation basée sur les coûts

Conseils pratiques pour une analyse efficace de la concurrence

Vous trouverez ci-dessous quelques conseils utiles pour une analyse efficace de la concurrence. Surveillez toujours les nouvelles innovations et tendances technologiques afin de pouvoir en tirer profit lorsque l'occasion se présente ✅

Utilisez la segmentation de la clientèle pour identifier le public exact que vos concurrents ciblent et la manière dont ils l'engagent ✅

Analysez les différents canaux marketing utilisés par vos concurrents afin de pouvoir suivre ceux qui sont les plus performants et les intégrer à votre stratégie commerciale et marketing ✅

Définissez votre avantage concurrentiel avec ClickUp

L'analyse concurrentielle consiste à rester vif et flexible, à s'adapter aux nouvelles informations et à faire pivoter sa stratégie au besoin.

Lorsqu'elle est bien faite, l'analyse de la concurrence peut vous aider à identifier les lacunes du marché, à réagir plus rapidement aux tendances du marché, à améliorer le développement de produits, et plus encore. C'est comme une feuille de route vers la réussite, qui vous guide vers des décisions plus intelligentes et vous permet de déjouer la concurrence.

Si vous cherchez un moyen d'organiser vos données, d'obtenir des informations créatives et de rationaliser votre analyse, ClickUp est votre meilleur allié. Il a tout ce dont vous avez besoin pour gérer vos tâches, collaborer efficacement et respecter les délais.

Alors, si vous êtes prêt à battre vos concurrents, inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp et transformez vos connaissances en actions.