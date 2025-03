Un contenu engageant peut promouvoir votre produit/service, inciter les lecteurs à acheter et faire de vous leur marque de prédilection. Mais la création de contenu est-elle aussi amusante que ses résultats le laissent penser ? OUI !

La technologie est là pour vous aider, et ChatGPT est votre nouveau meilleur ami. Que vous luttiez contre le blocus de l'écrivain, que vous cherchiez des idées ou que vous peaufiniez un paragraphe délicat, nous avons les meilleurs conseils et astuces pour vous aider à paramétrer votre processus de création de contenu à l'aide de l'intelligence artificielle.

Découvrez comment utiliser ChatGPT pour la création de contenu, découvrez son potentiel et laissez-nous vous présenter un autre outil, plus puissant Générateur de contenu IA .

⏰60-Second Summary

ChatGPT est un chatbot basé sur un modèle de traitement du langage naturel créé par OpenAI

Il répond aux requêtes des utilisateurs en fonction des données qui lui sont transmises par les humains

Vous voulez que ChatGPT crée du contenu ? Rédigez des invitations détaillées et contextuelles, et définissez toutes les exigences relatives au type de contenu nécessaire en entrée

ClickUp est une alternative à ChatGPT qui utilise l'IA sous le formulaire suivant ClickUp Brain pour automatiser la génération de contenu

ClickUp s'intègre à votre environnement de travail pour comprendre le processus et ne fait pas en sorte que vous saisissiez tout à partir de zéro dans vos invitations pour générer du texte

ClickUp Brain peut non seulement rédiger du contenu pour vous à partir de zéro, mais il agit également comme votre gestionnaire de projet et votre gestionnaire de connaissances avec des capacités telles que les questions-réponses en langage naturel, la résumée et les mises à jour de progression automatisées

ChatGPT, créé par OpenAI, est un chatbot conversationnel à grand modèle de langage qui répond aux requêtes de l'utilisateur en répondant aux questions suivantes des invitations, instructions d'écriture . L'outil apprend à partir d'énormes quantités de données d'entraînement et utilise des capacités de traitement du langage naturel pour générer des réponses contextuelles.

via ChatGPT Voici les dernières versions de ChatGPT pour vous aider dans vos différents besoins de création de contenu :

GPT-4o mini et GPT-4o pour générer du texte et comprendre des images

et pour générer du texte et comprendre des images o1-mini et o1-preview pour répondre à des invitations, des instructions ou des questions nécessitant des capacités de raisonnement avancées

et pour répondre à des invitations, des instructions ou des questions nécessitant des capacités de raisonnement avancées DALL-E 3 pour créer des images

pour créer des images Un modèle vocal (utilisant GPT-4o) pour répondre aux requêtes audio en temps réel

(utilisant GPT-4o) pour répondre aux requêtes audio en temps réel Un modèle de recherche pour rechercher sur le web, résumer et citer des informations importantes

🧠 Fun Fact : À partir de 2023, les entreprises américaines ont économisé jusqu'à 1,5 milliard d'euros 50 000 $ à 70 000 en utilisant ChatGPT.

Prix du ChatGPT

Savoir combien vous allez dépenser pour votre modèle de traitement du langage naturel est idéal avant de décider comment utiliser ChatGPT pour le contenu. La plupart de vos besoins peuvent être réunis par une version gratuite, mais les versions payantes peuvent donner de meilleurs résultats pour les contenus spécialisés.

ChatGPT 3.5: Version gratuite

Version gratuite ChatGPT Plus: 20$/mois

20$/mois ChatGPT Team: $25/utilisateur par mois (minimum d'utilisateurs de 2 places)

$25/utilisateur par mois (minimum d'utilisateurs de 2 places) ChatGPT Enterprise: Tarification personnalisée

👀 Did You Know? Le PDG de KPMG Inde, Yezdi Nagporewalla, a remis en question la fameuse histoire selon laquelle.. Les outils d'IA remplaceront les humains . Au lieu de cela, il a encouragé une approche hybride humain-IA pour augmenter la productivité et a partagé que les PDG continueront à embaucher année après année.

De la rédaction créative à l'optimisation des actifs existants pour la performance, voici six façons d'utiliser ChatGPT pour la création de contenu :

1. Rédiger un article de blog

ChatGPT peut prendre vos idées et créer des ébauches structurées d'un blog ou des descriptions de produits, vous évitant ainsi de fixer une page blanche, sans fin.

Que vous ayez besoin de développer une introduction unique, de générer des explications détaillées pour des concepts ou de rédiger des conclusions judicieuses, adaptez l'outil à vos besoins et rédigez un contenu de longue durée en quelques secondes.

📌 Exemple: Si vous êtes un spécialiste du marketing et que vous rédigez un article de blog sur les tendances en matière d'emballage écologique, vous pouvez demander à ChatGPT de rédiger un article informatif et engageant.

Invitation : " Écrivez un article de blog de [limite de mots] sur [sujet] pour [définissez votre cible]." _

Écrivez un article de blog de [limite de mots] sur [sujet] pour [définissez votre cible]." Réponse:

via ChatGPT 👀 Did You Know? ChatGPT amassed 57 millions d'utilisateurs actifs au cours de son premier mois d'existence. Il a fallu six ans et demi à Google Translate pour atteindre ce jalon.

2. Générer des titres et des méta-descriptions

Les titres et les méta-descriptions sont nécessaires pour se classer dans les moteurs de recherche. Ils sont aussi parfois les plus difficiles à rédiger.

ChatGPT peut vous aider à être créatif en vous suggérant des idées de titres et des méta descriptions adaptées au référencement. Atteindre l'équilibre parfait entre la créativité et l'optimisation peut être difficile, mais l'outil IA le rend plus facile.

À ne pas faire, cependant, sans oublier d'ajouter une limite de mots dans les invites, instructions.

📌 Exemple: Lors de la génération d'un titre et d'une méta-description pour un article de blog sur les avantages de l'ingénierie des invites, n'oubliez pas d'indiquer le nombre de suggestions dont vous avez besoin pour chacune d'elles et leur limite de caractères.

Prompt pour l'invite, instructions : " Écrivez \N- [nombre de titres] pour un article de blog sur \N- [sujet du blog]. Le contenu cible \N[votre public]. Veillez à ce que les titres ne dépassent pas \N[la limite de caractères]." _

Écrivez \N- [nombre de titres] pour un article de blog sur \N- [sujet du blog]. Le contenu cible \N[votre public]. Veillez à ce que les titres ne dépassent pas \N[la limite de caractères]." Response:

💡Pro Tip: Vous voulez découvrir des lacunes dans le contenu existant sur les moteurs de recherche afin de les combler avec votre propre morceau ? Collez le contenu existant et incomplet dans ChatGPT et invitez-le à poser des questions, à identifier les lacunes et à suggérer des moyens d'ajouter de la valeur.

Répétez le même processus pour les méta-descriptions en utilisant l'invite, les instructions suivantes :

Invitation à la méta-description: _Écrivez \N[nombre de descriptions] pour un article de blog sur \N[sujet du blog]. Le contenu s'adresse à \N[public cible]. Veillez à ce que les méta-descriptions ne dépassent pas \N[la limite de caractères]

_Écrivez \N[nombre de descriptions] pour un article de blog sur \N[sujet du blog]. Le contenu s'adresse à \N[public cible]. Veillez à ce que les méta-descriptions ne dépassent pas \N[la limite de caractères] Réponse :

3. Optimisation du contenu

ChatGPT peut même s'occuper de l'optimisation du contenu. Utilisez-le pour insérer des mots-clés pertinents sans paraître forcé afin d'améliorer votre classement et votre lisibilité. Il simplifie les phrases complexes sans perdre de leur profondeur ou réécrit des sections pour attirer différents segments d'audience. De plus, il peut générer des CTA convaincants et même identifier des opportunités de liens internes et externes pour améliorer encore le référencement.

📌 Exemple: Lors de la rédaction d'un article de blog sur les stratégies de marketing de contenu, demandez à ChatGPT de suggérer des façons d'inclure naturellement des mots-clés connexes tels que " stratégies de contenu SEO ".

C'est un moyen simple de s'assurer que votre contenu est remarqué sans perdre en qualité.

Invitation : " _Réécrivez ce paragraphe pour inclure les mots-clés [idées de mots-clés] de façon naturelle

_Réécrivez ce paragraphe pour inclure les mots-clés [idées de mots-clés] de façon naturelle Réponse:

Lire aussi: Guide d'utilisation de l'IA dans le marketing de contenu

4. Rédiger des messages sur les médias sociaux

Les messages sur les médias sociaux sont à la fois originaux, axés sur la discussion, informatifs et mémorables. C'est un jalon à atteindre lorsque vous commencez à écrire ou que vous avez un agenda super spécifique avec un contenu de forme courte. Outils d'écriture IA peuvent créer des textes publicitaires (comme les annonces Google), rédiger un billet entier et même écrire des légendes pour les médias sociaux tout en expérimentant différents styles d'écriture.

⚠️ Rappelez-vous: Vos invitations doivent être spécifiques et descriptives pour empêcher ChatGPT de fournir des résultats génériques.

📌 Exemple: Vous souhaitez lancer un fil Twitter (ou X) pour discuter des défis de la création de contenu. Vous pouvez utiliser ChatGPT pour générer du contenu sur le même sujet en lui donnant une invite pertinente, des instructions sur la tonalité et une limite de mots.

Invitation : " _Écrivez un post relatable sur [spécifiez la plateforme de média social] à propos de [sujet]. Concentrez-vous sur \N[définissez vos principales préoccupations/points de discussion\N]. Offrez des conseils pratiques à \N[l'exigence du sujet]. Décomposez les tweets en \N[nombre de tweets que vous souhaitez pour le fil]. Ils ne doivent pas dépasser \N[limite de mots] et maintenir un ton amical et conversationnel. Structurez le fil avec une accroche forte, des points détaillés et un appel à l'action à la fin. N'oubliez pas que le fil est destiné à \N[l'audience cible]"

_Écrivez un post relatable sur [spécifiez la plateforme de média social] à propos de [sujet]. Concentrez-vous sur \N[définissez vos principales préoccupations/points de discussion\N]. Offrez des conseils pratiques à \N[l'exigence du sujet]. Décomposez les tweets en \N[nombre de tweets que vous souhaitez pour le fil]. Ils ne doivent pas dépasser \N[limite de mots] et maintenir un ton amical et conversationnel. Structurez le fil avec une accroche forte, des points détaillés et un appel à l'action à la fin. N'oubliez pas que le fil est destiné à \N[l'audience cible]" Response:

5. Générer des scripts vidéo

L'écriture de scripts est une autre école de création de contenu. La rédaction de scripts vidéo peut s'apparenter à un numéro de jonglage de haut vol - équilibrer la créativité et le timing tout en gardant votre public éveillé (et diverti).

Entrer Outils d'IA pour la création de contenu les outils de création de contenu à base d'IA sont vos acolytes pour l'écriture de scénarios ! Que vous ayez besoin d'une introduction percutante, d'un cliffhanger pour le milieu ou d'une outro à chute de micro, ils sont là pour vous aider.

Ils peuvent même travailler à partir d'une invite du type : "Rédigez un script vidéo amusant de 2 minutes pour une marque faisant la promotion d'une boîte d'abonnement à un café."

📌 Example:

Invitation : " _Agissez comme un scénariste créatif. Rédigez un script vidéo amusant et attrayant pour \N[sujet du script vidéo \N]. Le ton doit être spirituel et axé sur la discussion, afin d'attirer \N[définissez votre public \N]. Incluez une ligne d'ouverture accrocheuse, une section centrale humoristique mettant en évidence le problème et la solution, et un appel à l'action final mémorable encourageant les spectateurs à cliquer sur [votre CTA]"

_Agissez comme un scénariste créatif. Rédigez un script vidéo amusant et attrayant pour \N[sujet du script vidéo \N]. Le ton doit être spirituel et axé sur la discussion, afin d'attirer \N[définissez votre public \N]. Incluez une ligne d'ouverture accrocheuse, une section centrale humoristique mettant en évidence le problème et la solution, et un appel à l'action final mémorable encourageant les spectateurs à cliquer sur [votre CTA]" Réponse:

💡Pro Tip: Vous pouvez contrôler le partage des données dans ChatGPT. Ouvrez l'outil IA et cliquez sur l'icône de votre profil dans le coin supérieur droit. Allez dans les paramètres et sélectionnez Contrôles des données dans le menu. Activez/désactivez le premier paramètre, "Améliorer le modèle pour tout le monde". Cela empêchera le modèle d'utiliser vos entrées comme données d'entraînement.

6. Remue-méninges sur les idées de sujets

Faites un remue-méninges sur des sujets de blog, créez une stratégie de contenu ou découvrez un thème de campagne en donnant un indice, et ChatGPT s'en chargera.

C'est un brainstorming sans les regards vides et les silences gênants - parfait quand vous avez besoin d'idées, rapidement et en s'amusant !

📌 Exemple: Si vous dites, "Suggérez 10 idées de blog sur les finances personnelles pour les milléniaux", ChatGPT créera des sujets tels que "Comment écraser les prêts étudiants sans pleurer" ou "Les activités secondaires qui paient vraiment les factures"

Prompt : " _Agissez en tant que stratège de contenu créatif. J'ai besoin de \N nombre d'idées \N sur \N sujet \N spécifiquement pour \N TA \N. Concentrez-vous sur des thèmes relatables, engageants et pratiques qui répondent à des défis communs comme \N[concepts de contenu de base\N]. Le ton doit être décontracté, spirituel et accessible"

_Agissez en tant que stratège de contenu créatif. J'ai besoin de \N nombre d'idées \N sur \N sujet \N spécifiquement pour \N TA \N. Concentrez-vous sur des thèmes relatables, engageants et pratiques qui répondent à des défis communs comme \N[concepts de contenu de base\N]. Le ton doit être décontracté, spirituel et accessible" Response:

👀Did You Know? Alors que ChatGPT est actif en 161 pays à travers le monde, certains n'ont pas encore adopté le modèle de traitement du langage naturel. Il s'agit notamment de la Chine, de la Russie, du Venezuela et de l'Afghanistan.

Limites de l'utilisation de ChatGPT pour la création de contenu

Bien que ChatGPT ait le potentiel pour devenir votre outil de référence pour la création de contenu de haute qualité, sans informations détaillées dans les invites, il peut être difficile de travailler avec lui.

Plus vous donnerez de contexte à ChatGPT, meilleur sera le contenu qu'il vous proposera. Mais il y a un autre obstacle : il répète ses modèles d'écriture pour différents sujets, ce qui invite les rédacteurs à apprendre.. comment modifier le contenu de l'IA .

Par conséquent, l'utilisation de ChatGPT sans connaître ses limites peut conduire à un contenu généré par l'IA de qualité médiocre. Si vous ne voulez pas que cela se produise, gardez ces limites à l'esprit :

La version gratuite de ChatGPT a une limite de caractères de 2048 par invite, vous devez donc décomposer une longue invite en plus petites sections

ChatGPT génère un contenu basé sur des données qui lui sont fournies par des humains. Il est donc enclin à commettre des erreurs telles que des informations factuelles erronées et des citations de sources erronées

Copyleaks a révélé que près de 60% des ChatGPT sont plagiés. Cette pratique peut placer votre entreprise face à un dilemme moral. C'est pourquoi les utilisateurs doivent également apprendre àcomment humaniser le contenu de l'IA Si la modification en cours du texte de l'IA ou la limite de caractères de la version gratuite du grand modèle de langage vous dérange, vous pouvez chercher à Alternatives à ChatGPT tels que ClickUp .

Also Read: ChatGPT vs. ClickUp : Quel est le meilleur outil d'IA générative ?

Utilisation de ClickUp Brain pour la création de contenu et la mise à l'échelle

Bien que ChatGPT soit un excellent outil de brainstorming, il a parfois besoin de trop d'informations pour répondre. Comme il ne connaît pas votre contexte de travail, vous devez fournir tous les détails à l'invite, ce qui en fait un exercice fastidieux. ClickUp clickUp, quant à elle, est votre compagnon qui sait tout faire. En tant qu'application Tout pour le travail, elle centralise toutes les données de votre projet et de votre espace de travail et améliore les actions grâce à l'IA, pour que vous soyez toujours au top de votre jeu de productivité !

Prenons une journée dans la vie d'un spécialiste du marketing de contenu, par exemple.

Il commence sa matinée par un brainstorming d'idées de blog avec l'assistant IA de ClickUp, ClickUp Brain . Ensuite, ils créent des Tâches ClickUp pour chaque article de blog et l'assigner aux bons rédacteurs. Ils utilisent Documents ClickUp pour examiner les projets de messages et collaborer de manière transparente sur les commentaires grâce aux commentaires en ligne, aux mentions et à la modification en cours.

Dans l'après-midi, ils suivent l'échéancier de leur campagne sur L'affichage du Calendrier de ClickUp et avant de se déconnecter, ils passent en revue les mises à jour automatisées des tâches pour rester alignés sans avoir à lever le petit doigt.

ClickUp peut facilement devenir votre outil de gestion du temps logiciel de flux de travail du contenu , en particulier avec ses fonctionnalités d'IA et d'automatisation qui travaillent de votre côté.

Un assistant IA interne

ClickUp Brain est conçu pour être votre compagnon de connexion entre les tâches, les documents, les personnes et la base de connaissances de votre entreprise. C'est comme si vous aviez un collègue super-organisé et ultra-intelligent qui n'est jamais en vacances !

Brain's AI Writer for Work est votre interlocuteur privilégié pour rédiger un contenu rapide et de qualité dans l'outil. Il tire des insights de toutes vos applications connectées, de sorte qu'il ne vous suggérera pas d'écrire sur les chiens alors que votre entreprise vend de la nourriture pour chats.

Il a quelques bons tours dans son sac :

Assistance à la rédaction ininterrompue : Rédigez des articles de blog et des descriptions de produits ou créez du contenu pour les médias sociaux à l'aide de l'IA Writer. Il s'intégrera en douceur à votre flux de travail et vous proposera des suggestions adaptées à votre style

Outil intégré de vérification orthographique, d'édition et de résumé : Passez en revue vos fautes d'orthographe dans les documents et les tâches, modifiez en cours avec l'IA et résumez le contenu en quelques minutes sans intervention manuelle. Fini les fautes de frappe ou les erreurs grammaticales embarrassantes !

Rédaction d'e-mails: Demandez au rédacteur IA de créer du contenu pour des e-mails de prospection à froid, des réponses à chaud, un avis d'une ligne, etc. À ClickUp Brain, vous n'avez pas besoin de suivre des cours de maître en..l'utilisation de l'IA pour le copywriting; oui, c'est aussi intuitif

Génération de modèles : Générez instantanément des modèles de tâches, de documents et de projets, adaptés à tous les cas d'utilisation

Oubliez les pages d'invitation: Ne vous souciez plus des instructions détaillées avec l'outil de rédaction ClickUp AI. Il comprend un langage simple et crée un contenu de haute qualité basé sur la façon dont il obtient votre organisation sans que vous ayez à expliquer chaque détail minutieusement

Traduire sans connaître la langue: Utilisez l'outil pour traduire du contenu généré par l'IA ou du texte écrit par un humain au sein de l'écosystème ClickUp

Gestion efficace des documents

ClickUp Docs est une fonctionnalité polyvalente qui vous permet de créer, modifier et partager des documents dans le cadre de votre flux de travail. Votre carnet numérique est toujours organisé et intégré à vos projets.

À ce propos, comment ClickUp Docs améliore-t-il la création de contenu ?

Imaginez la rédaction collaborative d'un article de blog avec votre équipe, le fait de le lier à votre Calendrier de contenu, d'assigner des tâches graphiques et d'optimisation du référencement, et de suivre la progression - le tout au sein de la même plateforme. ClickUp Docs rend cela possible, en réduisant le besoin de passer d'un outil à l'autre et en gardant tout ensemble.

ClickUp Docs offre plusieurs avantages :

Documentation centralisée : Conservez tout votre contenu, des ébauches de blog aux stratégies de marketing, en un seul endroit pour ne plus avoir à chercher dans des dossiers ou des applications sans fin

: Conservez tout votre contenu, des ébauches de blog aux stratégies de marketing, en un seul endroit pour ne plus avoir à chercher dans des dossiers ou des applications sans fin Collaboration en temps réel : Travaillez simultanément avec votre équipe sur des documents, effectuez des modifications et partagez vos cours instantanément pour une meilleure création de contenu

Collaboration sur la modification en cours dans ClickUp Docs avec la collaboration instantanée et en direct de ClickUp

Intégration avec les flux de travail : Liez vos documents directement aux tâches, projets et autres flux de travail dans ClickUp et assurez-vous que votre création de contenu est liée à votre gestion de projet globale

Connectez ClickUp Docs à vos flux de travail pour rendre la gestion des documents efficace

Personnalisation et mise en forme : Utilisez des options de formatage riches, des modèles et des styles pour rendre vos documents informatifs et visuellement attrayants

: Utilisez des options de formatage riches, des modèles et des styles pour rendre vos documents informatifs et visuellement attrayants Partage sécurisé : Contrôlez qui peut afficher ou modifier vos documents grâce aux paramètres de confidentialité

Partager ClickUp Docs avec un lien public ou privé

Logiciel de marketing

ClickUp est également une plateforme de productivité tout-en-un permettant aux équipes marketing de réfléchir, de forfaiter et d'exécuter leurs programmes. Des campagnes multicanal aux évènements mondiaux, Logiciel de gestion de projet marketing ClickUp offre un environnement de travail flexible qui s'adapte aux besoins de votre équipe.

Voici comment ClickUp Marketing peut vous aider :

Planification et exécution des campagnes : Accélérez vos campagnes de marketing et la création de contenu avec ClickUp Brain. Générez des idées de campagne, des briefs de contenu, des blogs, des études de cas, des e-mails, et plus encore

Rédiger une étude de cas marketing avec ClickUp Brain

Collaboration entre plusieurs équipes : Gardez votre équipe sur la même page en utilisant les documents ClickUp, les Tableaux blancs et les outils de Révision pour la collaboration à travers le marketing, en veillant à ce que chaque membre de l'équipe soit synchronisé à chaque étape

Utiliser les Tableaux blancs ClickUp pour l'affectation des utilisateurs et des tâches

Gestion de projet visuelle : Visualisez la progression vers les objectifs avec une transparence à l'échelle de l'équipe avec l'aide de Diagrammes de Gantt ClickUp les diagrammes de Gantt, les échéanciers et les calendriers de ClickUp vous permettent de visualiser les échéanciers et d'exécuter en toute confiance, ce qui améliore la productivité et élimine les goulets d'étranglement

Utilisez ClickUp Gantt View pour visualiser les tâches et les dépendances

Analyse des données et rapports : Suivez et analysez en détail la progression de vos objectifs marketing grâce à Tableaux de bord ClickUp car ils contextualisent les tâches liées à votre feuille de route et à vos forfaits de mise sur le marché

Suivez la progression de vos projets avec les tableaux de bord ClickUp

Intégration dans les favoris : Améliorez les performances de votre équipe marketing en connectant ClickUp à plus de 1000 intégrations bidirectionnelles natives, notamment HubSpot, Zoom, G Suite, Slack et bien plus encore

En plus de ces outils, vous pouvez également utiliser des modèles de calendrier de contenu de ClickUp pour vous éviter de partir de zéro. Explorons-en quelques-uns !

Les Modèle de calendrier de contenu ClickUp est un modèle prêt à l'emploi et entièrement personnalisable qui vous aide à forfaiter, organiser et suivre votre contenu tout au long de l'année. Utilisez-le pour maintenir un calendrier de publication cohérent et collaborer avec votre équipe.

Télécharger ce modèle

Ce modèle vous permet de :

Visualiser votre plan de contenu à votre façon - voir les échéances sur le calendrier, gérer les flux de travail avec un Tableau de type Kanban, ou suivre la progression grâce à un échéancier détaillé pour repérer rapidement les lacunes ou les goulots d'étranglement dans votre calendrier

Suivez l'état d'avancement de chaque contenu dans le pipeline de production pour savoir si un élément est bloqué au stade de l'approbation ou prêt à être mis en ligne

Assignez des tâches à votre équipe, obtenez des commentaires directement sur la tâche et assurez-vous que tout le monde est aligné sans fils d'e-mail interminables

Automatisez les rappels pour que tout se passe comme sur des roulettes

Surveillez les indicateurs clés tels que les échéanciers de publication et les taux d'engagement en un seul endroit.

Un autre planificateur fantastique est le Modèle de mise à l'échelle de la production de contenu ClickUp . Il offre un flux de travail structuré qui reflète le processus interne de mise à l'échelle du contenu de ClickUp, vous permettant d'augmenter votre production de contenu sans compromettre la qualité.

La mise en œuvre de ce modèle peut améliorer votre production de contenu, réduire le temps de publication et maintenir des normes de haute qualité, ce qui est crucial pour des stratégies de marketing de contenu efficaces.

Télécharger ce modèle

Les fonctionnalités clés de ce modèle sont :

Garder votre pipeline de contenu organisé, en assurant un flux régulier d'idées prêtes à être développées

Offrir une visibilité claire du flux de travail, vous aidant à identifier les goulots d'étranglement et à gérer les délais

Permettre des flux de travail personnalisés qui s'alignent sur les processus uniques de votre équipe, ce qui contribue à la productivité et à la clarté

Améliorer la communication au sein de l'équipe et veiller à ce que toutes les parties prenantes soient en phase tout au long du processus de création de contenu

Permettre à votre équipe d'étendre ses efforts en matière de contenu, favorisant la croissance du trafic organique et de l'engagement

En outre, les modèles suivants facilitent votre processus de création de contenu.

Modèle de calendrier de contenu ClickUp

Créez des forfaits hebdomadaires de contenu et de distribution de clous avec Le modèle de calendrier de contenu de ClickUp . Il est idéal pour déterminer exactement où, quand et comment votre contenu sera présenté à votre cible. Et le meilleur ? Il vous permet de centraliser les approbations des clients et les ressources de contenu en un seul endroit afin de minimiser les allers-retours et de publier le contenu plus rapidement.

Le modèle de plan de contenu ClickUp

Améliorez votre stratégie de contenu avec Le modèle de plan de contenu de ClickUp qui offre une approche structurée de l'organisation de vos initiatives de contenu. Il comprend des statuts personnalisés pour suivre la progression des différentes étapes, des champs personnalisés pour saisir des informations essentielles (comme le type de contenu, l'objectif, etc.) et des affichages dynamiques (tableau, calendrier) pour une supervision complète. Ce modèle favorise la collaboration entre les membres de l'équipe, en veillant à ce que toutes les tâches soient clairement attribuées et que les délais soient respectés de manière efficace.

Le modèle de gestion de contenu ClickUp

Rationalisez vos opérations de contenu avec Le modèle de gestion de contenu de ClickUp le modèle de gestion de contenu de ClickUp est conçu pour les équipes qui souhaitent optimiser leur flux de travail. Ce modèle offre des fonctionnalités de statuts personnalisés pour suivre le contenu depuis sa création jusqu'à sa publication. Vous bénéficiez également de fonctionnalités de gestion de projet telles que le suivi du temps et les dépendances des tâches pour gérer facilement de grandes quantités de contenu.

Le client de ClickUp, SidBabla coordonnateur du programme de bien-être au Dartmouth College - Student Wellness Center, a partagé ses réflexions sur l'utilisation de ClickUp pour créer du contenu :

_Nous utilisons ClickUp pour gérer et suivre notre pipeline de création de contenu pour les médias sociaux et numériques. Cela nous permet de connaître le statut de chaque contenu (en progression, nécessitant des modifications en cours, programmé, etc.) ainsi que le nom du concepteur principal. ) et de savoir qui est le concepteur principal. Cela élimine également toutes les communications par e-mail, car la section des commentaires pour chaque tâche peut être utilisée pour délibérer et déléguer les tâches/étapes suivantes (ce qui répond au besoin de suivi de notre cycle de création de contenu)

Sid Babla, coordinateur du programme de bien-être au Dartmouth College - Student Wellness Center

Lire aussi: 7 Modèles de rédaction de contenu gratuits pour une création de contenu plus rapide

Créer du contenu sans effort avec ClickUp

ChatGPT est rapide, créatif et peut vous aider à faire un brainstorming.

Mais soyons réalistes : il n'est pas parfait.

La version gratuite a une limite de caractères, de sorte que vous devez constamment écrire des invites de taille réduite qui ne sont pas les meilleures pour fournir le bon résultat. Il peut également se tromper sur les faits et présenter des risques de plagiat. Vous devez être extrêmement prudent lorsque vous l'utilisez et vérifier chaque chose. De plus, la rédaction d'invitations détaillées pour fournir le contexte prend beaucoup de temps.

ClickUp Brain résout ces problèmes grâce à sa compréhension contextuelle de votre rôle, de votre projet et des exigences de votre équipe. Il n'a pas besoin de longues instructions car il peut récupérer les bons détails dans votre environnement de travail ClickUp et adapter son style d'écriture au vôtre sans effort.

Il est complété par des modèles, des automatisations et une gestion des documents qui vous permettent de gérer l'ensemble de votre pipeline de production de contenu et de votre flux de travail en un seul endroit.

Que vous ayez besoin d'aide pour suivre les délais, collaborer avec votre équipe ou vous assurer que votre stratégie de contenu est pertinente, ClickUp vous aide à produire en toute confiance un travail dont vous pouvez être fier. S'inscrire à ClickUp gratuitement et faites-en l'expérience !