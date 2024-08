Comment humaniser le contenu IA : Stratégies et outils

Il est temps d'accepter le fait que nous avons tous utilisé des outils d'écriture IA pour générer du contenu à un moment ou à un autre de notre vie professionnelle.

Et pourquoi pas ? Le texte généré par l'IA est pratique et rapide comme l'éclair. Mais, pour être honnête, il peut aussi sembler fade et sans vie.

L'IA a toujours été conçue comme un outil - quelque chose à manier par les humains pour obtenir de meilleurs résultats. Et votre contenu généré par l'IA n'a pas besoin, et ne devrait pas, donner l'impression d'être robotisé et reporter. Les rédacteurs et éditeurs expérimentés doivent repérer et humaniser les textes générés par l'IA, en tirant le meilleur parti de l'IA et de ses incroyables avantages tout en préservant un ton et un style humains.

Dans cet article, je partagerai les stratégies exactes que mon équipe et moi-même utilisons pour donner vie au contenu généré par l'IA. Si vous cherchez à améliorer votre utilisation de l'IA, je vous invite à lire cet article Outils d'écriture IA en y ajoutant une pincée de personnalité et d'humanité unique, vous êtes au bon endroit.

Découvrons comment faire travailler l'IA pour vous afin de produire du contenu de type humain.

**Les outils d'écriture IA peuvent générer des articles, des billets de blog, des descriptions de produits et d'autres formes de contenu écrit en fonction d'entrées et de paramètres donnés.

L'IA peut également créer ou modifier des images, produire de la musique et des vidéos, etc. **L'objectif de l'IA pour la création de contenu est généralement de gagner du temps, d'accroître l'efficacité et de maintenir la cohérence

Voici comment fonctionne la génération de contenu par l'IA :

Entrée et collecte de données: Les outils d'IA sont alimentés par de grands ensembles de données de différents styles d'écriture, de sujets et de formes. Ces données aident les modèles d'IA à apprendre la structure et la formation de différents types de contenu

Les outils d'IA sont alimentés par de grands ensembles de données de différents styles d'écriture, de sujets et de formes. Ces données aident les modèles d'IA à apprendre la structure et la formation de différents types de contenu Formation et reconnaissance des formes: Les modèles d'IA sont soumis à une formation, au cours de laquelle les données sont traitées pour apprendre les règles linguistiques, les expressions courantes et le contexte des différents types de contenu

Les modèles d'IA sont soumis à une formation, au cours de laquelle les données sont traitées pour apprendre les règles linguistiques, les expressions courantes et le contexte des différents types de contenu **Génération de contenu : lorsque vous fournissez une invite à l'IA, celle-ci utilise son matériel d'entraînement et les modèles qu'elle a appris pour générer un texte adapté au contexte. Elle prédit les mots et les phrases qui doivent suivre en fonction des modèles qu'elle a appris

Ce processus fait appel à une combinaison de technologies, telles que l'apprentissage automatique (ML), le traitement du langage naturel (NLP), les réseaux adversoriels génératifs (GAN), et bien d'autres encore.

La croissance d'OpenAI, une startup qui a introduit le ChatGPT en 2020, a complètement achevé la façon dont nous abordons la génération de contenu aujourd'hui. Elle possède de grands modèles de langage (LLM) comme GPT-3 et GPT-4 qui sont capables de générer des contenus cohérents et réalistes en quelques secondes.

Pourtant, comme tout contenu généré par l'IA, il présente des inconvénients.

Quels sont les problèmes posés par les textes générés par l'IA? La création de contenu généré par l'IA accélère le processus d'écriture sans aucun doute ; cependant, tout n'est pas rose et arc-en-ciel.

Malgré une formation approfondie, le contenu généré par l'IA présente des limites, telles que :

Le manque de touche humaine : Cette technologie peut générer rapidement un contenu de haute qualité, mais sera-t-il en mesure d'établir une connexion avec votre public ? Pas toujours. L'essence humaine à laquelle les lecteurs s'identifient et s'engagent est souvent absente du contenu généré par l'IA

Cette technologie peut générer rapidement un contenu de haute qualité, mais sera-t-il en mesure d'établir une connexion avec votre public ? Pas toujours. L'essence humaine à laquelle les lecteurs s'identifient et s'engagent est souvent absente du contenu généré par l'IA Hallucination de l'IA: Les modèles d'IA sont exposés au risque d'hallucinations, ce qui signifie qu'ils pourraient potentiellement fournir des résultats incorrects ou trompeurs. Si vous vérifiez de manière croisée tout ce que l'IA génère, cela pourrait vous prendre presque le même temps pour rédiger votre contenu à partir de zéro. Par exemple, ChatGPT affiche un avertissement clair : 'ChatGPT peut faire des erreurs. Vérifiez les informations importantes.'

Vérifier deux fois les informations pour s'assurer de leur authenticité et de leur fiabilité

**L'IA se trahit notamment par son manque évident de flux. Contrairement à l'écriture humaine, le contenu de l'IA passe souvent brusquement d'un sujet à l'autre sans fournir de transitions logiques et faciles à lire pour les lecteurs

Limites liées aux niches spécifiques: Bien que l'IA puisse rapidement passer au crible de vastes quantités de contenu en ligne, elle peine à reproduire la profondeur des connaissances de niche d'un expert humain. Cela conduit à un texte générique, généré par l'IA au niveau de la surface, laissant votre copie comme un autre morceau de contenu indifférencié sur le web

**Pourquoi est-il nécessaire d'humaniser le contenu de l'IA ?

Nous savons que le contenu IA ne peut à lui seul faire tourner votre moteur de contenu, mais cela fait-il que vous devez l'abandonner ? Certainement pas ! Le contenu IA peut accélérer et même améliorer votre rédaction, et il n'y a aucune raison que vous reveniez à passer des heures, voire des jours, à rédiger du bon contenu.

Voici une solution intermédiaire : humaniser le contenu IA pour l'adapter à vos besoins.

Faire cela est nécessaire car :

Google pénalise les sites web dont le contenu est médiocre Google donne la priorité au contenu axé sur les personnes ce qui signifie que votre contenu doit faire preuve d'expertise, offrir une valeur substantielle aux lecteurs et être centré sur leurs besoins. En outre,

Google préfère le contenu E-E-A-T qui signifie Expérience, Expertise, Autorité et Fiabilité.

Bien que Google ne pénalise pas spécifiquement le contenu généré par l'IA, le contenu qui se contente de régurgiter et de répliquer du matériel existant sur Internet et qui manque d'une véritable expertise ne sera pas classé. Pour que votre contenu soit performant et s'aligne sur les bonnes pratiques SEO, vous devez ajouter une couche d'expertise et de perspective humaine.

Plagiat

Copyleaks a découvert que près de 60% du contenu de ChatGPT est plagié . Les répercussions ? Cela peut avoir un impact négatif sur votre classement SEO, la réputation de votre marque et la qualité de votre contenu. Pourquoi les lecteurs viendraient-ils chercher du contenu chez vous alors qu'ils peuvent l'obtenir directement auprès de la source originale ?

En fait, l'utilisation de contenu plagié généré par l'IA pourrait aller à l'encontre de l'objectif même de la création de contenu. Il est donc clé d'humaniser les textes générés par l'IA.

Améliorer la lisibilité

L'objectif final de la rédaction d'un texte est d'établir une connexion avec votre public et de répondre à ses objectifs. Humaniser le contenu généré par l'IA vous permet d'ajouter des exemples et un contexte utiles. La modification en cours du contenu généré par l'IA vous permet également de personnaliser le texte afin qu'il soit significatif pour vos lecteurs.

L'impact émotionnel

Le contenu humanisé est bien meilleur pour transmettre des émotions qui encouragent votre public à s'identifier à ce que vous avez à dire. Le contenu généré par des personnes utilisera presque toujours des phrases de longueurs variées, des rythmes qui reflètent la parole humaine et même des expressions familières qui améliorent le flux d'un article.

La plupart des articles de l'IA ont tendance à présenter une longueur et une structure de phrase identiques. L'humanisation de ce contenu peut être particulièrement importante dans les domaines du marketing, du service client et de la narration, où le public accorde de l'importance à l'authentification, à la confiance et à la crédibilité.

Voix et identité de la marque

Vous et vos concurrents pouvez tous deux générer du contenu à l'aide d'outils d'IA. Ce qui paramètre votre contenu, c'est une voix et une identité de marque distinctes. En humanisant votre contenu, vous vous assurez qu'il s'aligne sur les valeurs et la personnalité de votre marque, créant ainsi une voix unique et cohérente.

Éliminer les erreurs de communication

Enfin, avec un texte généré par l'IA, il est possible de ne pas saisir la nuance d'un message complexe ou de mal communiquer. Humaniser le contenu permet de préserver le sens et le contexte voulus, et le message est transmis sur le ton approprié. Bankrate.com , un site web financier bien établi, a utilisé efficacement l'IA pour générer du contenu pour des requêtes spécifiques telles que " Qu'est-ce que la marge de contribution ? " et " Qu'est-ce que la liquidité financière ? " Cette stratégie a considérablement stimulé leur trafic, le contenu de l'IA apportant des centaines de milliers de visites mensuelles.

À quoi ont-ils fait ?

Ils n'ont pas directement copié et collé le texte généré par l'IA ; au lieu de cela, ils ont veillé à ce que plusieurs experts en la matière révisent et ajoutent leurs expériences au contenu généré par l'IA, reflétant ainsi leur expertise dans le domaine.

Ils ont également respecté les directives de Google en reconnaissant clairement l'utilisation de l'IA.

À retenir: Pour garantir des performances optimales, humanisez, examinez et révisez le contenu généré par l'IA avant de le publier sur votre site web.

Nous avons vu pourquoi il est important d'humaniser les textes générés par l'IA. Voyons maintenant rapidement dans quels cas cela est nécessaire.

**Quand humaniser un texte généré par l'IA ?

Voici quelques cas où vous devriez humaniser le texte de l'IA :

Marketing ou image de marque

Lors de la création d'une image de marque ou de matériel marketing, il est crucial de s'assurer que la voix de la marque transparaît et que vous établissez une connexion authentique avec votre public.

Communication avec les clients

Lorsque interagir directement avec les clients par le biais de tickets d'assistance ou du portail du service client, veillez à humaniser le texte de l'IA afin que les interactions soient personnelles et que l'expérience du client soit positive.

Création de contenu de blog

Lors de la rédaction d'un article de blog, il est impératif d'humaniser le contenu pour construire et engager votre public avec un texte facile à lire et véritablement utile pour que votre contenu se démarque. Vous voulez également que votre personnalité ou la personnalité de votre marque se reflète dans votre contenu.

Communication à fort enjeu

Enfin, dans les scénarios où l'impact du message est critique ou particulièrement sensible - comme la communication de crise - l'humanisation du contenu permet d'apporter de la clarté, de l'empathie et une touche nuancée et réfléchie. Elle réduit également le risque de malentendu.

Voici maintenant quelques stratégies éprouvées que j'ai utilisées pour rendre mon contenu plus humain, plus engageant et plus adapté aux moteurs de recherche.

1. Choisir un outil d'IA qui fonctionne comme un assistant personnel

Il existe une multitude d'outils IA destinés à des usages différents. Certains peuvent vous aider à créer du contenu à partir de zéro, tandis que d'autres améliorent des textes déjà écrits. Recherchez celui qui répond le mieux à vos besoins.

La logique est simple : plus un outil IA est performant, moins il faut de temps et d'efforts pour adapter et humaniser le texte de l'IA.

Pour choisir un outil, tenez compte du type de contenu, de la langue, de la cible et du budget avec lesquels vous travaillez

Par exemple, disons que vous utilisez actuellement le modèle gratuit de ChatGPT, mais que vous devez systématiquement modifier le texte de l'IA parce qu'il ne fournit pas un contenu contextuel dont votre équipe tire profit. C'est à ce moment-là que vous essayez un outil d'IA tel que ClickUp Brain .

ClickUp Brain est une solution tout-en-un qui vous permet de d'écrire du contenu résumer des textes longs, modifier en cours le contenu, générer des ébauches de contenu de rédiger des textes attrayants pour les médias sociaux, et bien plus encore. Il analyse le contexte du contenu pour proposer des améliorations et des optimisations sur mesure, en garantissant la pertinence et la cohérence.

Générer du contenu pertinent et engageant avec ClickUp Brain

Vous pouvez également intégrer ClickUp Docs pour la modification en cours de documents en collaboration et en temps réel . Avec Teams, vous et votre équipe pouvez travailler ensemble sur du contenu de manière transparente.

Grâce à son intégration avec ClickUp Brain, Docs est parfait pour l'expérimentation et l'idéation . Avec ClickUp Brain, votre document devient un terrain de jeu polyvalent pour expérimenter diverses invites IA et créer du contenu comme vous l'entendez

Si vous avez déjà rédigé du contenu, ClickUp Brain vous fournit des informations et des suggestions en temps réel, vous aidant à affiner votre rédaction et à la rendre plus percutante.

Collaborez avec toutes les parties prenantes et améliorez la rédaction en temps réel avec ClickUp Docs

2. Entraînez votre outil IA à écrire comme vous

Considérez l'IA comme un stagiaire en rédaction. Vous devez former le modèle à générer du texte IA en fonction de vos attentes et de vos exigences.

Voici comment entraîner votre outil IA à écrire comme vous :

Fournissez des échantillons de vos précédents textes ou articles qui reflètent la voix de votre marque

Partagez vos guides de style et saisissez toutes vos exigences uniques

Itérer l'invite, avec plus de spécifications pour affiner le contenu

En suivant ces étapes, le modèle IA sera progressivement en mesure d'imiter la voix et la tonalité de la marque, de sorte que votre effort d'humanisation du contenu soit minimisé. N'oubliez pas que plus votre invite est détaillée et explicative, meilleurs seront les résultats.

Pour minimiser l'effort de rédaction d'une invite détaillée, ClickUp propose Des modèles d'invitations, instructions IA conçus pour des objectifs uniques. Vous pouvez les saisir directement dans ChatGPT et obtenir les résultats souhaités.

Voici un exemple de la fonction ClickUp ChatGPT Invites, instructions pour le modèle de marketing qui vous permet d'intensifier vos efforts de marketing grâce à plus de 600 invitations pertinentes.

Que vous souhaitiez concevoir une nouvelle campagne de marketing ou stimuler spécifiquement les ventes, cette collection d'invites est ce qu'il vous faut.

Accélérez la rédaction d'articles de marketing convaincants avec les invitations ChatGPT pour le marketing de ClickUp

Avec ce modèle, vous pouvez :

Utiliser des invitations efficaces et détaillées pour générer des textes IA pour les titres Google, les descriptions de produits, les copies d'appel à l'action, et plus encore

Demander de l'aide pour des invites dans plus de 40 catégories, telles que l'image de marque, le marketing d'affiliation, le marketing d'évènement, les publicités Facebook, etc

Rédigez des invitations spécifiques aux mots-clés et riches en référencement pourgénérer des textes IA de haut niveau* Incorporer les invites instructions de la persona de l'utilisateur pour encourager l'engagement dans le contenu généré

⭐️ Bonus : Outre ce modèle, ClickUp dispose d'une collection d'invites, ciblées sur différents cas d'utilisation, telles que ClickUp ChatGPT Invitations, instructions pour les RH et le recrutement Modèle , ClickUp ChatGPT Invitations, instructions pour le modèle de gestion des produits et ClickUp ChatGPT Invitations pour le modèle de Copywriting .

3. Éliminez le jargon et les phrases clichées, et utilisez la voix active

Le contenu généré par l'IA comprend souvent des phrases telles que "maîtriser l'art de" "dans le monde dynamique de" et "une tapisserie de" Modification en cours du contenu généré par l'IA est nécessaire pour s'assurer que le résultat est conforme à la voix de votre marque.

Identifiez et remplacez ces termes courants dans le texte de l'IA par un langage plus naturel, plus varié et plus proche de l'humain.

Par exemple, lorsque j'ai demandé à ChatGPT la signification de NLP, voici ce qu'il a répondu :

réponse de $$GPTa à une invite, à écrire un article de blog sur la PNL_

Si votre intention est de créer un contenu utile, il est conseillé d'éviter d'utiliser trop de termes techniques ou de jargon qui nuisent à l'expérience de lecture.

Scannez le contenu généré pour les phrases à voix passive et essayez de maximiser l'utilisation de la voix active **Les phrases sont souvent plus courtes et plus percutantes, ce qui améliore la lisibilité et maintient l'attention du lecteur.

Par exemple, dans l'article de blog sur la PNL généré par ChatGPT, l'introduction est sèche et manque d'exemples concrets, de statistiques ou d'une touche personnelle.

Voici une façon potentiellement plus humaine de tenter la même introduction:

mon travail : "Vous êtes-vous déjà demandé comment travaillent des systèmes comme Alexa, Siri ou les robots vocaux ? Le traitement du langage naturel (NLP) est la technologie qui sous-tend ces programmes. Le NLP rend possible les interactions entre les humains et la technologie avec un minimum d'effort.'

4. Incorporer les expériences personnelles et l'expertise dans le domaine

Les textes de l'IA, contrairement aux écrits humains, sont génériques et manquent d'expériences relatables.

Enrichissez ce contenu en ajoutant des expériences personnelles et une expertise pour que votre contenu se démarque. Vous écrivez pour des humains, pas pour des machines, et les humains réagissent plus fortement aux émotions qu'à des paragraphes et des paragraphes d'informations.

Créer une narration, répondre aux points de douleur du lecteur, et les emmener à travers un voyage avec votre contenu afin qu'ils vous fassent confiance et s'engagent avec lui.

L'objectif est simple : nous n'essayons pas seulement de fournir des détails factuels ; nous voulons atteindre le public, parler avec lui et l'aider à mieux comprendre le sujet.

Conseil de pro: N'oubliez pas d'ajouter des citations de leaders du secteur, d'incorporer des faits et des statistiques d'assistance et d'aller en profondeur en expliquant les subtilités du contenu. Rendez votre contenu riche en exemples du monde réel, abordez les défis courants et incluez de l'humour lorsque c'est possible.

Posons à ChatGPT une autre question sur le marketing vidéo.

Il est demandé à ChatGPT d'expliquer brièvement le marketing vidéo. Bien que la réponse soit bonne, elle manque de faits et de chiffres issus de la recherche qui rendraient l'argument (des taux de conversion plus élevés) plus convaincant.

Comment humaniser le texte de l'IA en y ajoutant de la valeur et en le rendant fiable ? Tout simplement en ajoutant une statistique et en disant :

_"Engager vos clients avec un mélange de stimulation auditive et visuelle est un excellent moyen de capter leur attention. En fait, le texte de l'IA est un outil de communication

il n'y a pas d'autre moyen de capter l'attention de vos clients https://www.g2.com/articles/video-marketing-statistics 86 % des entreprises accordent désormais la priorité à la création de vidéos il n'y a pas d'autre solution que de créer des vidéos

comme un outil de marketing clé

5. Ajouter des visuels au texte de l'IA pour assurer l'optimisation du référencement

Une autre façon de rompre la monotonie du contenu de l'IA est d'ajouter simplement des images.

Étant donné que de nombreuses personnes qui consomment du contenu sur Internet trouvent le contenu visuel plus engageant et attrayant, les moteurs de recherche le préfèrent et le classent mieux. Exercez votre liberté créative en ajoutant des images, des GIF, des mèmes, des infographies et des visuels explicatifs.

Optimisez votre contenu IA pour le référencement en ajoutant un texte alt à vos images. Veillez à inclure des mots-clés et des étiquettes méta

Les étiquettes Alt permettent aux moteurs de recherche de parcourir les images et de comprendre leur pertinence ; elles améliorent l'expérience de l'utilisateur si l'image ne se charge pas et, enfin, elles sont importantes pour les lecteurs ayant des difficultés visuelles.

L'optimisation du référencement vous donne également un avantage concurrentiel sur le marché du contenu numérique. Le contenu optimisé pour le SEO peut continuer à attirer du trafic et à générer des leads au fil du temps, offrant ainsi une valeur et un retour sur investissement à long terme. La plupart des outils d'IA ne sont pas en mesure de produire du contenu intégré avec des images et des visuels appropriés.

6. Utiliser des détecteurs d'IA pour déterminer quel texte d'IA a besoin d'être humanisé

Voici votre dernier pari : copiez-collez directement le contenu généré par l'IA dans un convertisseur de texte humain et identifiez les sections qu'il signale. Ces sections sont susceptibles d'être trop robotisées et impersonnelles.

Collons la même réponse de l'IA sur le marketing vidéo dans Copyleaks. Voici le résultat :

les détecteurs de contenu de l'IA peuvent facilement détecter les textes de l'IA_

Le est détecté comme un contenu généré par l'IA et est signalé. Entrons maintenant du contenu IA humanisé et voyons ce que dit Copyleaks :

Vous pouvez toujours reformuler le contenu généré par l'IA pour contourner les détecteurs d'IA

Le contenu n'est plus signalé. Là encore, le fait de modifier le contenu à l'aide d'une statistique et d'une formulation simple a permis d'humaniser le texte généré par l'IA et de ne pas le marquer.

N'oubliez pas que l'utilisation des outils d'IA pour modifier votre contenu ne fonctionne que lorsque la section signalée comme étant générée par l'IA est minime. Si un long document est truffé de drapeaux de contenu généré par l'IA, il peut nécessiter une réécriture achevée par un être humain.

Dans ce cas, vous pouvez utiliser ClickUp Docs pour copier et coller le contenu signalé et recevoir des suggestions de ClickUp Brain pour l'améliorer.

Travaillez avec votre équipe sur un seul ClickUp Doc en toute simplicité

De plus, si une équipe de rédacteurs travaille sur un contenu, l'utilisation de ClickUp Docs les aide à collaborer en un seul endroit. Ils peuvent ajouter leurs contributions, suggestions et commentaires en temps réel et mettre le contenu en forme plus rapidement.

Humaniser le contenu IA avec ClickUp Les outils d'IA peuvent créer du contenu à grande échelle , compiler des insights et résumer des résultats de recherche en un clin d'œil.

Cependant, si votre objectif est d'amener les lecteurs à s'engager profondément avec votre contenu, vous devez humaniser le texte de l'IA. L'utilisation des stratégies et des outils décrits ci-dessus peut vous donner le meilleur des deux mondes : un contenu généré à l'échelle et à la vitesse, amélioré par la touche humaine.

Choisissez le bon outil d'IA pour que vos brouillons générés par l'IA soient dans une forme décente. Ensuite, appliquez votre expertise humaine, portez votre casquette d'éditeur et appuyez sur "publier" !

Essayez l'outil IA avancé de ClickUp, ClickUp Brain, pour vos projets et constatez la différence. Associez-le à ClickUp Docs pour faciliter la collaboration en temps réel et l'enrichissement du texte. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et assistez à la magie de la création de contenu par IA humanisée.