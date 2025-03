Gemini Vs. ChatGPT pour le code : Lequel est le meilleur ?

Embourbés dans des projets de codage ou confus au sujet de nouveaux langages de programmation ? L'époque où les développeurs et les data scientists se référaient à GitHub et à d'autres plateformes de développeurs pour trouver des solutions est révolue.

Avec l'essor de l'intelligence artificielle (IA), ChatGPT, Gemini de Google et d'autres outils d'IA générative les ont remplacées.

📌 82% des développeurs ont rapporté utiliser régulièrement ChatGPT en 2024, suivi par Google Gemini à 22%.

Mais lequel de ces outils surpasse l'autre dans une comparaison tête à tête ?

Rejoignez-nous pour comparer Gemini et ChatGPT pour le code. Nous explorerons tout, de l'assistance au code aux fonctionnalités de résolution de problèmes, pour vous aider à trouver le modèle d'IA parfait pour vos besoins.

Qu'est-ce que Gemini?

la France n'est pas un pays comme les autres, mais un pays comme les autres Google Gemini Google Gemini, anciennement connu sous le nom de Google Bard, est un chatbot d'IA générative avancé présenté comme l'un des meilleures alternatives à ChatGPT . Basé sur de puissants modèles de grand langage (LLM) et des capacités de traitement du langage naturel (NLP), il vous aide à vous attaquer à diverses tâches créatives et génératives, y compris le codage.

Il s'agit d'un Outil de code IA vous assiste dans le débogage, la génération de code, l'aide au codage et la compréhension de bases de code complexes à l'aide d'invitations simples en langage naturel.

Contrairement aux outils traditionnels se concentrant sur un seul type d'entrée, Gemini gère le texte, les images, l'audio, la vidéo et le code. Cette polyvalence vous permet d'extraire des informations significatives, d'automatiser des tâches et de résoudre des problèmes de manière efficace.

Fonctionnalités de Gemini

Gemini de Google est l'option idéale pour générer du code dans plusieurs langues ou déboguer des codes existants pour détecter des anomalies.

Voici quelques-unes de ses meilleures fonctionnalités qui permettent de résoudre les problèmes suivants les défis du développement de logiciels .

1. Fonctionnalité multimodale

Comme Google Gemini gère plusieurs types d'entrées, il génère, analyse et interprète des contenus de différentes formes. Vous pouvez utiliser Google Gemini pour générer des descriptions à partir d'images, résumer les points clés d'un contenu vidéo et traduire des données audio en texte à des fins d'analyse.

Par exemple, si vous faites référence à une vidéo YouTube pour votre problème de codage, collez le lien de la vidéo pour recevoir son résumé automatisé ou téléchargez une image pour une extraction de contenu détaillée.

2. Assistance avancée au codage

Gemini fournit des réponses précises en matière de code dans plus de 20 langages assistés, notamment Python, JavaScript et C++. Que vous ayez besoin d'une révision de code ou que vous souhaitiez générer du code à partir de zéro, Google Gemini fait tout ce qu'il faut faire !

Demandez des extraits de code, déboguez le code existant et recevez des explications complètes sur des fonctions spécifiques.

capture d'écran d'un code Python généré dans Google Gemini Advanced_

Par exemple, en fournissant une invite du type "Écrire une fonction Python pour calculer les nombres de Fibonacci", Gemini IA (Advanced) génère instantanément le script Python correspondant.

3. Intégration avec Google Apps

La meilleure partie de Google Gemini est les intégrations profondes que vous obtenez avec la suite de Google, comme Docs, Sheets, Gmail et Calendrier. Cela vous permet de travailler dans l'ensemble de l'écosystème sans changer de plateforme pour récupérer des informations. Vous pouvez directement extraire des tableaux et exporter des extraits de code générés par Google Gemini dans Docs ou Sheets.

Par exemple, vous pouvez demander n'importe quoi, du résumé de document et de la création de contenu à la recherche de code existant ou d'autres données en temps réel à partir de feuilles de calcul, en utilisant la barre latérale "Ask Gemini" dans les applications.

Prix Gemini

Free Forever

Intégration à l'environnement de travail de Google: Gemini Business: 24 $/mois par utilisateur Gemini Enterprise: 36 $/mois par utilisateur

Forfait Google One IA Premium: 19,99 $/mois par utilisateur

19,99 $/mois par utilisateur Gemini Code Assist : 19 $/mois par utilisateur (engagement d'un an)

L'API avancée Google Gemini est disponible avec un modèle de paiement à l'utilisation. La version gratuite, Gemini 1.5, offre jusqu'à 1 million de jetons par heure et des limites de fréquence pour les demandes et les jetons.

Qu'est-ce que ChatGPT?

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider ChatGPT ChatGPT, développé par OpenAI, est un chatbot IA conversationnel qui a redéfini la façon dont les individus et les entreprises interagissent avec la technologie. Automatisé pour la compréhension du langage naturel et la génération créative, il est utilisé pour diverses applications, des discussions occasionnelles à l'automatisation d'entreprises à fort enjeu.

🔍 Did You Know? ChatGPT est rapidement devenu l'une des plateformes d'IA les plus utilisées, avec plus de 1 million d'utilisateurs dans les entreprises, les équipes et l'enseignement.

Compte tenu de ses puissants modèles IA (architecture GPT-4) et de sa compréhension contextuelle, ChatGPT est également utilisé pour écrire du code .

Le plus intéressant ? Ses grands modèles de langage (LLM) vous permettent de générer des conversations de type humain en fonction des invites de l'utilisateur, ce qui en fait un outil de création de contenu et de codage idéal !

Fonctionnalités de ChatGPT

L'assistance alimentée par l'IA de ChatGPT se distingue par ses capacités impeccables en matière de langage naturel et sa polyvalence. Elle est conçue pour s'adapter à diverses tâches et donne aux développeurs, rédacteurs, spécialistes du marketing et autres équipes créatives les moyens de générer des solutions créatives.

Examinons les fonctionnalités de ChatGPT qui en font l'outil le plus performant du marché l'éditeur de code parfait pour vos tâches :

1. Génération intelligente de code

Avec ChatGPT, vous pouvez générer du code presque instantanément en utilisant la bonne invite, instructions. Il assiste plusieurs langages de programmation comme Python, C++, JavaScript, et plus encore. Ainsi, du code HTML de base aux codes avancés développement d'applications besoins de codage, c'est l'option idéale pour convertir les idées en codes exécutables.

2. Assistance avancée au débogage

L'une des fonctionnalités les plus remarquables de ChatGPT est sa capacité de débogage. Lorsqu'un bug perturbe votre flux de travail, collez le code problématique dans ChatGPT. Il identifiera les problèmes potentiels tout en suggérant des corrections.

Voici un exemple de la façon dont ChatGPT met à jour votre code avec les instructions actuelles. Fournissez des extraits de code, que le modèle IA avancé analyse pour signaler les erreurs ou les inefficacités de votre code.

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le chatgpt ChatGPT

3. GPT personnalisés pour le développement de logiciels

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site de l'association Le magasin GPT d'OpenAI Les "Custom GPT" d'OpenAI augmentent la polyvalence de ChatGPT en vous permettant de créer des assistants IA personnalisés. Vous pouvez modifier le moteur GPT (Generative pre-trained Transformer) pour concevoir des modèles IA spécifiquement entraînés pour répondre à vos besoins uniques.

Par exemple, vous pouvez construire un modèle GPT en tant qu'assistant technique d'onboarding. Ce modèle peut répondre à des requêtes sur l'API de votre produit, expliquer la mise en œuvre du code ou guider les utilisateurs dans des installations complexes à l'aide de données issues de votre documentation.

ChatGPT est une excellente solution pour l'automatisation des tâches répétitives de code ou d'assistance client.

ChatGPT Pricing

Gratuit : 0$ (GPT-4o mini)

: 0$ (GPT-4o mini) Plus : 20$/mois (accès limité à o1 et o1-mini)

: 20$/mois (accès limité à o1 et o1-mini) Pro: 200$/mois (accès illimité à GPT-4o et o1)

200$/mois (accès illimité à GPT-4o et o1) Pour Teams : 30$/mois par utilisateur

: 30$/mois par utilisateur Enterprise : Prix personnalisé

Gemini Vs. ChatGPT : Fonctionnalités comparées

Gemini et ChatGPT ont des modèles linguistiques puissants qui s'adressent à différents types de développement et d'utilisation des équipes de développement de logiciels . Cependant, ils excellent également dans d'autres domaines, offrant des fonctionnalités uniques adaptées à des cas d'utilisation distincts.

Voici un aperçu de leurs fonctions, de leurs points forts et de leurs limites sur plusieurs aspects clés.

1. Capacités de discussion

Lors de l'utilisation de L'IA dans le développement de logiciels , vous devez souvent poser de multiples questions et obtenir des éclaircissements avant de commencer le processus de développement du code. La capacité du chatbot à avoir une discussion pertinente est cruciale pour une planification supérieure.

Google Gemini

Google Gemini se concentre sur la fourniture de réponses concises et structurées aux requêtes des utilisateurs. Son intégration avec Google Search garantit des réponses actualisées et ses capacités multimodales lui permettent d'interpréter et de répondre à des entrées telles que des images, du texte et du son, offrant ainsi une perspective complète.

Si son style de discussion est précis et efficace, il est plus axé sur les tâches et moins dynamique dans les dialogues prolongés ou les récits créatifs.

ChatGPT

ChatGPT, en revanche, est réputé pour sa capacité à entretenir des discussions riches en contexte et en flux. Son ton humain et sa capacité d'adaptation en font un outil idéal pour le brainstorming, les discussions approfondies et la production de résultats créatifs.

Même avec un code, ChatGPT peut fournir beaucoup plus de profondeur et de détails que les réponses souvent laconiques des Gémeaux.

Gagnant : ChatGPT pour la profondeur de la discussion qui offre des résultats plus précis et une meilleure compréhension de la logique derrière ces résultats.

2. Capacités multimodales

Les capacités multimodales vous permettent de poser des questions en utilisant plusieurs formes d'entrée, telles que le texte, l'audio, la vidéo et les pièces jointes. Cela élargit votre capacité à travailler avec le chatbot dans différents cas d'utilisation.

Google Gemini

La multimodalité de Gemini se distingue par sa capacité à traiter de manière transparente du texte, des images, des vidéos et de l'audio. Vous pouvez demander à Gemini de résumer une vidéo, d'analyser une image ou de suggérer des améliorations à un document. Le résultat ? Vous n'avez plus besoin de convertir constamment les données en texte et de les copier-coller à l'infini. Mon travail vous fait gagner du temps en vous permettant de travailler directement avec les fichiers originaux.

ChatGPT

Alors que ChatGPT excelle principalement dans les interactions basées sur le texte, OpenAI a introduit une fonction permettant de gérer les extraits de code et d'autres entrées spécifiques.

Il crée même maintenant des images ou du son en suivant des instructions d'invite, mais il lui manque la même profondeur dans les capacités multimodales que Gemini, comme l'analyse directe de vidéos ou d'images.

Gagnant : Google Gemini pour une véritable intégration multimodale qui améliore l'ensemble du processus de codage.

3. Codage et assistance technique

Un facteur clé dans le choix d'un Outils d'IA pour les développeurs est leur capacité à analyser, déchiffrer et achever des tâches de code de base.

Gemini

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/Coding-and-technical-support-1-1400x867.png Gemini Vs ChatGPT pour le code : Génération de code HTML par Gemini /$$img/

capture d'écran du code HTML généré par Gemini_

Gemini offre une assistance au codage avec des fonctions de débogage, de génération d'extraits de code et d'explication de la logique du code. Cependant, son expertise en matière de code est basique par rapport à ChatGPT et nécessite d'être affinée pour des besoins de programmation complexes.

ChatGPT

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/chatgpt-5-1400x951.png Gemini Vs ChatGPT pour le codage : le code "boilerplate" généré dans ChatGPT /$$img/

capture d'écran du code boilerplate généré dans ChatGPT_

ChatGPT est très doué pour le code, l'assistance à plusieurs langages de programmation et les explications approfondies sur les requêtes techniques.

Que vous soyez un débutant apprenant Python ou un expert déboguant un code complexe, ChatGPT fournit des réponses détaillées et logiques qui peuvent réduire considérablement le temps de développement.

🏆 Gagnant : ChatGPT pour un code supérieur et une assistance technique qui permet de gagner du temps et de traiter chaque requête avec des solutions détaillées.

4. Fonctionnalités d'intégration et de productivité

ChatGPT et Gemini assistent l'intégration transparente avec d'autres outils d'analyse de données et de codage.

Gemini

Google s'intègre parfaitement à l'écosystème Google, ce qui en fait un outil idéal pour améliorer la qualité de vie des utilisateurs la productivité des développeurs et des tâches telles que résumer des e-mails, améliorer la structure des documents ou optimiser les calendriers. Il présente toutefois quelques limites pour le développement et les intégrations liées au code.

ChatGPT

ChatGPT s'intègre à plusieurs outils et API tiers, ce qui en fait une excellente option pour des cas d'utilisation plus larges. Cependant, l'intégrer au sein d'une application ou d'une plateforme spécifique présente encore quelques défis.

Gagnant : Ex aequo. Google Gemini pour l'intégration avec les applications Google ; ChatGPT pour l'adaptabilité à des outils plus larges.

**Gemini vs. ChatGPT : Quel est le meilleur ?

Bien que ChatGPT ait un léger avantage sur Gemini en termes de capacités de codage, Gemini et ChatGPT offrent tous deux d'excellentes fonctionnalités dans leurs domaines respectifs.

Donc, si vous devez faire un choix :

Choisissez Google Gemini si vous avez besoin de fonctionnalités multimodales, d'une intégration transparente à l'environnement travail de Google ou de réponses concises aux requêtes. Il est parfait pour les professionnels qui travaillent beaucoup avec les applications Google ou qui ont besoin d'une assistance sous forme de texte, d'image ou de vidéo

si vous avez besoin de fonctionnalités multimodales, d'une intégration transparente à l'environnement travail de Google ou de réponses concises aux requêtes. Il est parfait pour les professionnels qui travaillent beaucoup avec les applications Google ou qui ont besoin d'une assistance sous forme de texte, d'image ou de vidéo Choisissez ChatGPT si vous privilégiez la profondeur de la discussion, l'expertise en matière de code ou la génération de contenu créatif. C'est le choix idéal pour les développeurs, les créateurs de contenu et tous ceux qui ont besoin d'un assistant flexible et intelligent pour diverses tâches

Gemini vs. ChatGPT sur Reddit

De nombreux développeurs et passionnés de technologie ont débattu de ChatGPT v s. Google Gemini à des fins de codage et a constaté que les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients.

J'utilise Gemini pour écrire, et je trouve que ChatGPT est trop... nerveux ? Essayant trop fort d'être mignon/personnalisable/engageant ? Avec Gemini, j'ai l'impression de parler à une vraie personne qui est sincère, et j'aime beaucoup plus cette attitude calme que ChatGPT Utilisateur Reddit Ingénieur en logiciel ici. Je suis honnêtement choqué que quelqu'un dise que Gemini Advanced est une meilleure option pour le code que GPT-4\N. J'ai utilisé les deux de manière extensive, et ChatGPT est tout simplement bien supérieur à mon avis. Gemini ne semble pas pouvoir saisir les problèmes simples, y compris la syntaxe manquante, qui, de manière réaliste, devraient être les problèmes les plus simples à résoudre. La syntaxe manquante ne demande même pas au modèle de comprendre la logique, mais simplement de s'assurer que la syntaxe est correcte, ce qui devrait être le problème le plus facile à résoudre. Je reviens à GPT pour le code jusqu'à nouvel ordre Utilisateur Reddit Comme ceci l'utilisateur a résumé le Gemini de Google est idéal pour la génération de contenu, tandis que le ChatGPT peut écrire un meilleur code et est idéal pour la résolution de problèmes.

GPT-4 est meilleur pour le code que Gemini avancé - testé sur python J'ai eu un problème de code python facile aujourd'hui - et j'ai pensé utiliser advanced Gemini pour m'aider. C'était un grand va-et-vient, et finalement, Gemini ne savait pas comment résoudre le problème que mon code avait J'ai alors téléchargé le code dans GPT 4, et le problème a été résolu instantanément Utilisateur Reddit Rencontre ClickUp : La meilleure alternative à Gemini Vs. ChatGPT Meet ClickUp : The Best Alternative to Gemini Vs

Gemini et ChatGPT peuvent être excellents pour le codage de base, mais nécessitent une intervention humaine pour adapter les résultats à des projets spécifiques. Cela signifie que vous devez ajuster le code partout où cela est nécessaire et le réviser ou le tester avant de le mettre en ligne.

C'est là qu'une plateforme de productivité et de collaboration alimentée par l'IA comme.. ClickUp offre une alternative solide. Vous ne comprenez pas en quoi un outil de gestion de projet est pertinent dans une discussion sur les outils IA pour le code ? Laissez-nous vous expliquer !

En réalité, la gestion de projets de codage nécessite plus que la simple génération de code. Vous devez connaître les bons paramètres, les fonctions d'appel et les cadres de codage pour vous assurer que vous pouvez déployer le code généré correctement au sein de votre système, sans que des fonctionnalités critiques ne se cassent.

ClickUp est une solution tout-en-un qui comble le fossé entre le codage et la gestion de projet. Elle vous aide à rationaliser la communication, à hiérarchiser les tâches et à superviser tous les aspects de votre pipeline de développement.

ClickUp's One-Up #1 : IA avancée pour la génération de code contextuel, l'achevé et le débogage

Essayez maintenant

Utilisez le puissant réseau neuronal IA de ClickUp, ClickUp Brain clickUp Brain est un logiciel qui permet d'améliorer la productivité de toutes les équipes de votre entreprise, y compris les développeurs.

Grâce à ses fonctionnalités alimentées par l'IA, vous pouvez automatiser des tâches, générer des résumés rapides ou créer des modèles et de la documentation pour vos projets de codage, ce qui vous permet de gagner du temps et de l'énergie mentale.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/debugging-your-code-with-ClickUp-Brain-1-e1735913424793-1400x963.png déboguer votre code avec ClickUp Brain /$$img/

Obtenez des suggestions instantanées pour déboguer votre code avec ClickUp Brain

Il vous aide avec des suggestions de correction de bug, la génération de code et la planification de code, ce qui le rend idéal pour divers projets et cas d'utilisation. Générez rapidement du code type, obtenez des suggestions en temps réel pour le refactoring et les corrections de code, et analysez les projets et exemples de codage passés pour accéder à des suggestions d'amélioration sur mesure.

L'IA peut interpréter les descriptions en anglais simple des tâches de code, ce qui permet aux utilisateurs de décrire ce dont ils ont besoin dans un langage courant. Cette fonctionnalité permet aux membres de l'équipe qui ne sont pas forcément très familiers avec la syntaxe du code de communiquer plus facilement leurs besoins de manière efficace.

Que vous travailliez seul ou au sein d'une équipe de développement, ClickUp gère en toute transparence l'ensemble de votre flux de travail, de l'écriture du code aux tests et au déploiement des projets.

ClickUp's One-Up #2 : Des documents richement mis en forme pour le maintien de la cohérence des pratiques de codage

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Docs-15.gif Documents ClickUp https://clickup.com/features/docs Essayez maintenant /$$cta/ Documents ClickUp vous aide à maintenir la cohérence des pratiques de codage grâce à une collaboration, une normalisation et une gestion de la documentation améliorées. Des fonctionnalités telles que les commentaires en ligne, la modification en cours et les @mentions permettent une communication efficace entre les membres de l'équipe, garantissant que chacun est aligné et peut contribuer à la maintenance des normes de codage.

Le contrôle des versions permet de réduire les erreurs et d'éviter la perte d'informations importantes. Les équipes peuvent également créer une structure logique pour leurs documents à l'aide de dossiers et de sous-pages imbriquées, ce qui permet d'organiser efficacement la documentation de codage.

Vous pouvez utiliser des options de mise en forme de texte riche, telles que l'ajout de titres, de listes à puces et numérotées, de bannières de couleur, etc., dans Docs pour rendre votre documentation de développement plus lisible et plus percutante.

Partager facilement le code avec Code Block Formatting

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/docs.png ClickUp Documents /$$$img/

Paramétrez votre langage de codage préféré et créez des extraits de code partageables dans vos documents ClickUp Mise en forme du bloc de code de ClickUp de ClickUp facilite le partage des extraits de code dans vos tâches ou vos documents. Qu'il s'agisse de collaborer avec les membres d'une équipe ou de réviser le code au cours d'un sprint, ClickUp s'assure que votre code est mis en forme de manière appropriée avec une coloration syntaxique adéquate.

Il est ainsi plus facile de lire, de déboguer et d'affiner votre code directement dans la plateforme, ce qui permet de gagner du temps et d'éviter les erreurs lors de la collaboration entre équipes.

ClickUp's One-Up #3 : Le hub de travail tout-en-un pour les équipes logicielles

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-for-Software-Teams-1.png ClickUp pour les équipes de logiciels https://clickup.com/teams/software En savoir plus /$$$cta/

Si vous souhaitez aller plus loin que la génération et l'achevé de code, le logiciel spécialement conçu ClickUp pour les équipes logicielles vous permet de gérer l'ensemble du cycle de développement au sein d'un hub de travail.

Il ne s'agit pas simplement d'écrire quelques lignes de code, mais de créer un environnement de travail organisé et productif où les équipes peuvent collaborer de manière transparente, suivre la progression et respecter facilement les réunions.

Utilisez-le pour :

Planifier des projets de manière intuitive : Décomposer des projets complexes en projets gérables Tâches ClickUp avec la planification de sprint, la priorisation du backlog et les flux de travail Agile

: Décomposer des projets complexes en projets gérables Tâches ClickUp avec la planification de sprint, la priorisation du backlog et les flux de travail Agile Collaborez sans barrières : Partager des idées en temps réel avec des commentaires filtrés, des flux de travail de revue de code et des intégrations comme GitHub et GitLab

: Partager des idées en temps réel avec des commentaires filtrés, des flux de travail de revue de code et des intégrations comme GitHub et GitLab Suivez la progression de manière visuelle : Suivez les échéanciers, les dépendances et les jalons grâce aux outils suivants Tableaux de bord ClickUp et Les affichages personnalisés de ClickUp, comme les tableaux Kanban et les diagrammes de Gantt

: Suivez les échéanciers, les dépendances et les jalons grâce aux outils suivants Tableaux de bord ClickUp et Les affichages personnalisés de ClickUp, comme les tableaux Kanban et les diagrammes de Gantt Centraliser tout : Conservez votre code, votre documentation et vos mises à jour en un seul endroit avec Intégrations ClickUp pour des outils tels que Bitbucket, Jenkins, et plus encore

Vous voulez rendre votre processus de codage encore meilleur ? Jetez un coup d'œil à l'outil Modèle de développement logiciel ClickUp pour vous aider à structurer vos projets de développement.

Ce modèle entièrement personnalisable est idéal pour les équipes de conception, de produit, d'ingénierie et d'assurance qualité afin de gérer leurs activités de développement de produits. De la construction et de la maintenance d'une feuille de route de produit au suivi des corrections de bug et des nouvelles versions, vous pouvez tout faire avec cette solution !

ClickUp's One-Up #4 : Gestion de projet agile pour les équipes de développement qui vont vite

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/ClickUp-Agile.png ClickUp Agile https://clickup.com/teams/agile En savoir plus /$$$cta/

La polyvalence de ClickUp va au-delà du simple suivi des tâches. Avec ses fonctionnalités personnalisables, ses intégrations profondes et ses outils avancés, ClickUp pour les Teams Agiles vous permet de structurer vos projets de code selon vos besoins.

Utilisez les tableaux Kanban Agile pour prioriser votre backlog, fixer des objectifs de sprint avec des diagrammes d'épuisement et lier les tâches directement aux validations GitHub ou GitLab. Surveillez les échéanciers avec des diagrammes de Gantt, rationalisez les revues de code avec des commentaires assignés, et gardez votre équipe alignée à chaque étape.

Qu'il s'agisse de cycles de revue de code complexes, de planification de sprint ou de débogage, ClickUp vous fournit les outils nécessaires pour tout gérer.

Move Over Gemini and ChatGPT. Avec ClickUp, vous livrez un code plus propre, plus rapidement

Bien que ChatGPT et Gemini de Google fassent partie des outils IA génératifs les plus puissants, ils répondent à des besoins d'utilisateurs différents.

Que vous cherchiez à générer des images, à résoudre des problèmes ou à obtenir de l'aide pour coder, la qualité des invitations détermine les résultats de ces outils.

Pour le codage, la profondeur, la précision, l'organisation et la collaboration en temps réel sont essentielles - et c'est là que ClickUp brille.

ClickUp n'est pas seulement un gestionnaire de tâches, c'est une plateforme tout-en-un conçue pour les développeurs et les équipes Agile. Grâce à l'assistant IA de ClickUp, vous pouvez instantanément analyser les documents du projet, vérifier l'exactitude du code et générer des éléments d'action à partir des discussions. Suivez la progression du sprint avec des diagrammes de burndown, visualisez les flux de travail avec des diagrammes de Gantt et intégrez GitHub ou GitLab pour que tout reste connecté. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui -nous vous promettons que vous ne reviendrez pas en arrière !