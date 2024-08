Mesurer la productivité des développeurs : Conseils d'amélioration pour les équipes de développement de logiciels

Michael écrit 100 lignes de code par jour, tandis que Dwight en écrit 70. Si l'on vous demande qui est le plus productif, vous répondrez probablement Michael - après tout, il écrit 30 lignes de plus par jour, ce qui fait plus de 600 lignes par mois ! Mais il y a un hic : le code de Michael est souvent défectueux et nécessite d'importantes révisions, alors que Dwight produit toujours un code impeccable. 🧑‍💻

Cela montre que pour mesurer la productivité des développeurs, il ne suffit pas de savoir qui a écrit le plus grand nombre de lignes de code. La production n'est qu'un des aspects à prendre en compte lors de l'évaluation de la productivité de votre équipe de développement de logiciels. L'évaluation de la productivité étant cruciale pour la planification des charges de travail et la fixation d'objectifs réalistes, vous devez savoir quels sont les facteurs à surveiller.

Dans cet article, nous vous dévoilerons les secrets de la mesure de la productivité améliorer la productivité des développeurs pour vous aider à comprendre où en est votre équipe et comment la mener dans la bonne direction.

Qu'est-ce que la productivité des développeurs ?

La productivité des développeurs est une mesure de la capacité d'une équipe de développement logiciel à générer un code de qualité et à achever les tâches correspondantes dans un délai donné.

Bien que cela puisse paraître, la productivité des développeurs ne concerne pas seulement les performances individuelles des développeurs de logiciels - le terme se réfère généralement à l'efficacité, à la collaboration et à l'organisation d'une équipe entière.

Outre les valeurs liées à l'esprit d'équipe, l'évaluation minutieuse de la qualité du code, la gestion du temps l'allocation des ressources et d'autres facteurs est cruciale pour mesurer de manière réaliste la productivité des développeurs de logiciels.

Pourquoi mesurer la productivité des développeurs ?

Il est essentiel d'être au courant de la productivité de votre équipe de développement pour atteindre les objectifs et planifier les activités futures. Voici quelques raisons spécifiques pour lesquelles vous devriez mesurer la productivité des développeurs. 👇

Affectation correcte des ressources

Lorsque vous comprenez la productivité des développeurs de logiciels, vous pouvez facilement identifier les domaines nécessitant des ressources supplémentaires ou moindres, ce qui rend vos flux de travail plus efficaces.

En fonction de la productivité des développeurs, vous pouvez avoir besoin d'embaucher plus de personnes pour achever un projet, d'ajuster les échéanciers du projet ou d'investir plus d'argent dans des outils qui aident votre équipe à exceller dans ses tâches.

Maximiser le potentiel de l'équipe

Certains développeurs de logiciels ont une connaissance approfondie des bases de données, d'autres connaissent toutes les procédures de test, tandis que d'autres encore ont des super-pouvoirs en matière de débogage. C'est à vous de déterminer leurs points forts afin de prendre des décisions éclairées en matière d'attribution des tâches et de débloquer tout le potentiel de l'équipe

Il en va de même pour les faiblesses. Lorsque vous savez qu'un membre de l'équipe éprouve des difficultés dans le cadre d'une tâche ou d'un projet spécifique, vous pouvez lui proposer une formation et une assistance pour l'aider à surmonter les problèmes et à perfectionner ses tâches.

En d'autres termes, mesurer la productivité vous permet de mieux connaître votre équipe et de briller en tant que manager.

Fixation des objectifs

Votre client vous demande d'achever un projet lucratif en un mois, et vous répondez : bien sûr, pas de problème. Vous réalisez rapidement que c'est impossible, à moins que les membres de votre équipe ne se dédoublent et ne travaillent 24 heures sur 24 jusqu'à la date limite.

Le problème ici est que vous n'avez pas mesuré la productivité des développeurs. Connaître la productivité moyenne de votre équipe vous permet de fixer des objectifs et des délais réalistes et de créer des paramètres adaptés à vos capacités.

Outre la satisfaction du client, ce paramétrage réaliste des objectifs est essentiel pour le bien-être de votre équipe. Lorsque la charge de travail est optimale, votre personnel peut maintenir sa concentration, exprimer sa créativité et parvenir à un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Si vous imposez à votre équipe des délais serrés, d'innombrables réunions et des emplois du temps délirants, la satisfaction au travail s'effondrera et les membres de l'équipe se sentiront épuisés.

Suivi de la progression

En mesurant et en suivant la productivité des développeurs de logiciels au fil du temps, vous obtiendrez des informations détaillées sur les tendances et les modèles. Ces données montrent l'état général de votre organisation et indiquent les domaines qui peuvent nécessiter une amélioration.

La mesure de la productivité des développeurs de logiciels est également importante pour garder vos parties prenantes satisfaites . La présentation de données montrant la progression du projet témoigne de votre performance en tant que manager et des efforts collectifs de votre équipe.

Mesurer la productivité des développeurs de logiciels est souvent perçu comme une mesure de la production. Mais la quantité de travail qu'un développeur peut accomplir en un temps donné n'est pas le seul indicateur de productivité sur lequel il faut se concentrer - pour obtenir des résultats précis, il faut une combinaison de facteurs.

Pour éviter de se focaliser sur les mauvais indicateurs de productivité des développeurs ou d'être la proie des paralysie de l'analyse vous pouvez utiliser l'un des deux frameworks les plus populaires : DORA et Espaces.

Cadre DORA

Le cadre de recherche et d'évaluation DevOps (DORA) tire son nom de l'équipe de Google qui l'a mis en place. Il mesure la performance des équipes par rapport à quatre indicateurs et classe les membres sur une échelle en quatre points, de peu performant à élite. L'objectif principal du cadre est d'aider à identifier les goulets d'étranglement et de faciliter l'amélioration continue.

Les quatre indicateurs de productivité des développeurs sur lesquels le cadre DORA se concentre sont :

Fréquence de déploiement : Teams la fréquence à laquelle votre équipe déploie le code ou libère les utilisateurs finaux Délai de production des modifications : Mesure le temps qui s'écoule entre la réception d'une demande de modification du code et son déploiement en production. Cet indicateur vous aide à planifier et à créer des calendriers réalistes Taux d'échec des modifications : Taux d'échec des modifications : il représente le pourcentage de modifications qui entraînent des échecs de production, tels que des temps d'arrêt, des effets négatifs sur les utilisateurs ou des erreurs Temps de rétablissement du service : Indique le temps nécessaire à la restauration du service ou à la reprise après une défaillance de la production

Cadre Espaces

Les indicateurs DORA déterminent avec précision la productivité collective et individuelle des développeurs, mais un tel cadre présente un défaut important : il ne prend pas en compte le bien-être. Le cadre SPACE est une sorte de réponse aux indicateurs DORA, offrant une approche multidimensionnelle de la productivité. Espaces est un acronyme pour cinq indicateurs clés de productivité :

Satisfaction et bien-être : Indique dans quelle mesure les développeurs de logiciels sont satisfaits de leur travail et s'ils recommanderaient leur équipe à d'autres. Mon travail montre également l'impact de leur travail sur leur vie. Cet indicateur repose sur l'hypothèse quela productivité et la satisfaction sont liées2. Performance : Mesure les résultats d'un développeur (la qualité du code et son impact) Activité : Mesure les travaux achevés au cours d'une période donnée. Cet indicateur ne doit jamais être utilisé seul - il doit être considéré comme une pièce de puzzle qui s'intègre dans le tableau plus large de la productivité 🧩 Communication et collaboration : Teams la dynamique d'une équipe, les flux d'information, et les relations entre les membres de l'équipe et les autres membres de l'équiperésolution de problèmes de résolution de problèmes. Il peut également illustrer le temps d'intégration des nouveaux employés, la transparence et la connaissance des priorités - autant de signes d'une équipe en bonne santé et qui fonctionne bien Efficacité et flux : Teams la capacité des membres de l'équipe de développement de logiciels à travailler et à achever les tâches sans interruption ou avec des interruptions minimes

Autres indicateurs de productivité des développeurs de logiciels

Aucune loi ne vous oblige à utiliser l'espace DORA ou Espaces. Vous pouvez utiliser d'autres indicateurs de productivité ou combiner des éléments des deux cadres - à vous de choisir. Quel que soit votre choix, assurez-vous que les indicateurs sont pertinents et précis. Voici quelques critères pour mesurer la productivité des développeurs :

Points d'histoire pour la précision du forfait

Cet indicateur montre votre degré de compétence dans la planification de votre processus de développement logiciel et vous aide à l'améliorer. Il comparaît le nombre total de points d'histoire vous avez forfait dans une itération par rapport aux story points que vous avez achevés. La précision du forfait vous permet de comprendre les capacités de votre équipe et de faire des prédictions précises sur la quantité de travail que vous pouvez gérer à l'avenir.

Durée du cycle pour mesurer la productivité de l'équipe

Cet indicateur provient de la production allégée et représente le temps qui s'écoule entre la première validation d'une section de code par un développeur et son déploiement (mise en production). En d'autres termes, il s'agit de la durée d'un cycle, durée du cycle indique le temps qu'il faut à un développeur pour achever son travail à partir de la seconde où il commence et constitue un indicateur important de sa rapidité.

**La durée du cycle doit être aussi courte que possible sans sacrifier la qualité

Le taux de désabonnement au code pour mesurer les résultats

La rotation du code va de pair avec l'activité d'un développeur - elle montre le pourcentage de code qui nécessite des modifications

Un développeur peut écrire des milliers de lignes de code, mais un tel rendement n'a aucune valeur si son pourcentage de désabonnement au code est hors diagramme. Un développeur peut écrire des milliers de lignes de code, mais une telle production n'a aucune valeur si le pourcentage de renouvellement du code est très élevé.

Obstacles courants à la productivité des développeurs et moyens de les surmonter

Pour atteindre et maintenir une productivité élevée chez les développeurs, vous devez comprendre les défis typiques auxquels ils sont confrontés et qui pourraient nuire à leur travail et à leur concentration. En tant que manager, vous devez atténuer ces difficultés et créer un environnement de développement dans lequel votre équipe peut s'épanouir. 🌼

Voici les obstacles courants qui entravent la productivité, ainsi que les meilleurs outils et pratiques pour les surmonter :

Donner la priorité à la communication et à la collaboration

Sans une communication et une collaboration adéquates votre équipe de développement logiciel est vouée à être aspirée dans un trou noir de malentendus, de flux de travail inefficaces et de retards. Cela est particulièrement vrai pour les projets hybrides ou teams à distance -ils n'ont pas le privilège de partager le même espace physique avec leurs collègues.

L'un des moyens d'atténuer ce problème est de fournir à votre équipe des espaces de travail de qualité outils de collaboration de qualité pour les aider à travailler ensemble en temps réel et à suivre les derniers changements. Réunions régulières sont également essentielles : elles permettent à chacun de rester dans le coup et sont idéales pour discuter des problèmes courants susceptibles d'entraver la productivité.

Il convient de noter que l'utilisation de la meilleure plateforme de collaboration et la tenue d'un nombre incalculable de réunions ne suffiront pas à assurer la réussite de votre équipe si les conditions suivantes sont réunies dynamique de l'équipe ne sont pas justes. Encouragez vos employés à s'exprimer et à partager ce qui les préoccupe - après tout, ce sont eux qui sont en première ligne et qui devraient avoir un droit de vote dans les décisions qui les concernent.

Empêcher le changement de contexte

Si vos développeurs jonglent constamment avec de multiples tâches et projets et passent d'une douzaine d'applications à l'autre, il est important d'éviter les changements de contexte applications pour faire À terminé elles sont vouées à s'épuiser à un moment ou à un autre. Changement de contexte est le pas-si-silencieux tueur de productivité et un énorme déclencheur de stress.

Vous pouvez aider vos développeurs à minimiser le changement de contexte en regroupant les tâches similaires, en établissant des priorités et en créant des calendriers qui ne les rendront pas fous.

Conseillez aux développeurs d'allouer du temps pour répondre aux questions de leurs collègues ou assister à des réunions. Ainsi, ils pourront se concentrer sur leur travail sans être constamment interrompus.

Évitez de passer d'un outil ou d'une application à l'autre avec un logiciel tout-en-un plate-forme de gestion de projet couverture suivi de la progression , organisation des tâches , la collaboration, la communication, et d'autres objectifs dont votre équipe peut avoir besoin.

Planifier efficacement

Pauvre allocation de ressources , projet non défini objectifs et buts et des rôles mal définis sont autant d'ingrédients d'un environnement chaotique et improductif. Si vous voulez que vos développeurs excellent dans leur travail, vous devez les préparer à la réussite en leur assignant méticuleusement des tâches et des objectifs forfaits de projet compétences.

Définissez clairement chaque élément d'une tâche ou d'un projet, attribuez les rôles et les tâches, fixez les priorités et contrôlez la progression. Une fois de plus, la meilleure façon de procéder est de recourir à une puissant outil de développement logiciel avec des affichages multiples, des champs personnalisés et des modèles qui font de la planification et de la programmation un jeu d'enfant. Heureusement, nous allons vous présenter une plateforme offrant tout cela et bien plus encore !

Utilisez ClickUp pour mesurer et améliorer la productivité des développeurs

En tant qu'entreprise hautement évaluée, ClickUp est un outil d'évaluation de la productivité des développeurs gestion de projet et de tâche plate-forme, ClickUp offre tout ce dont vous avez besoin pour mesurer, contrôler et améliorer la productivité des développeurs. Ses nombreuses fonctionnalités vous aident à surmonter les obstacles courants et à créer un environnement de travail transparent et propice à la collaboration.

Explorons quelques-uns des meilleurs outils et fonctionnalités de ClickUp et voyons pourquoi ils constituent un choix fantastique pour stimuler votre productivité développement de logiciels la productivité :

Affichages ClickUp

Offres ClickUp plus de 15 affichages de projets vous permet d'aborder votre travail sous différents angles et d'identifier les problèmes dès les premières étapes.

Utilisez la fonction Afficher la vue de la liste pour attribuer, organiser et hiérarchiser les tâches. Tirez parti de Champs personnalisés ClickUp dans cet affichage pour fournir des détails sur chaque tâche. Ajoutez des dates de début et d'échéance pour les projets, téléchargez des fichiers, évaluez les tâches et créez des relations entre les tâches pour assurer l'efficacité de vos flux de travail. Utilisez le champ personnalisé Progression pour surveiller l'achèvement des sous-tâches, des checklists ou des commentaires achevés. 💯

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-List-view-with-action-toolbar-1400x934.png ClickUp 3.0 Vue Liste avec barre d'outils d'action /$$img/

Accédez à la barre d'outils d'action dans la vue Liste de ClickUp 3.0 pour passer rapidement d'une vue à l'autre, d'un document à l'autre, etc

Un autre affichage qui vous plaira est l'affichage Vue ClickUp Charge de travail . Comprenez la capacité de votre équipe, créez des plannings réalistes et allouez correctement les ressources pour vous assurer que vos développeurs ne sont pas débordés.

Grâce à cette vue, il est facile de déterminer si votre équipe de développement logiciel a besoin d'un nouveau membre et si vous êtes prêt pour un autre projet. Au fur et à mesure que vous ajoutez des données à la vue Charge de travail, vous obtiendrez une image claire de la productivité de votre équipe. 🖼️

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Charge de travail-view-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Vue Charge de travail simplifiée /$$img/

Voir les charges de travail de l'équipe en un coup d'œil pour mieux déléguer ou réaffecter les tâches et comprendre rapidement qui est en sous ou en surcapacité

Éliminez les obstacles à la communication grâce à l'outil de gestion de l'information de ClickUp 3.0 ClickUp Affiche de discussion . Cette vue porte la collaboration à un niveau supérieur : grâce aux messages en temps réel, aux étiquettes, aux @mentions et aux commentaires, vous pouvez informer les membres de votre équipe de développement logiciel des modifications les plus récentes et faire en sorte que tout le monde soit sur la même page. Comme l'affichage est intégré à ClickUp, vous pouvez dire adieu aux changements de contexte gênants. 👋

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Chat-view-simplified.png ClickUp 3.0 Affiche de discussion simplifiée /$$$img/

Ajoutez des membres de l'équipe aux discussions et collaborez avec ClickUp Teams dans un seul espace et évitez de passer d'un logiciel à l'autre

Tableaux de bord ClickUp

Paramétrez votre centre de contrôle de mission et assurez-vous qu'aucune information ne passe à travers les mailles du filet grâce aux tableaux de bord ClickUp Tableaux de bord ClickUp .

Cette fonctionnalité est idéale pour le suivi des sprints de développement utilisez-le pour surveiller les points de récit et les charges de travail, identifier les problèmes et obtenir une vision détaillée de la productivité de votre équipe.

Les tableaux de bord peuvent vous aider à visualiser les ressources afin d'éliminer le gaspillage et de vous assurer que vos flux de travail fonctionnent comme une montre suisse. ⌚

La beauté des tableaux de bord ClickUp réside dans leur personnalisation : choisissez parmi plus de 50 cartes et personnalisez les diagrammes pour zoomer sur un domaine spécifique et mesurer la productivité des développeurs.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Dashboard-Bugs-per-view-and-tasks-per-status.png Tableaux de bord ClickUp 3.0 Bugs par affichage et tâches par statut /$$img/

Créez des tableaux de bord détaillés et ajoutez facilement des cartes pour visualiser la progression des points sprint, les tâches par statut et les bugs par affichage

Modèles ClickUp

ClickUp vous permet de créer des flux de travail et des projets entiers à partir de zéro. Mais il offre également un raccourci pratique pour ceux qui n'ont pas le temps de tout recommencer depuis le début : les modèles ClickUp.

La bibliothèque de ClickUp offre plus de 1 000 modèles à des fins diverses, de les forfaits de marketing à gestion de projet et ressources humaines .

Si vous souhaitez suivre et mesurer la productivité des développeurs, nous vous recommandons l'outil Modèle de suivi des indicateurs clés de performance pour les développeurs ClickUp . Utilisez-le pour personnaliser le modèle de suivi des KPIs que vous souhaitez suivre et surveillez les performances des équipes et des individus pour vous assurer que tout se déroule comme prévu. Les riches informations du modèle vous aident à découvrir les inefficacités et à maximiser vos ressources pour fournir de la qualité et atteindre les objectifs. 🎯

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/KPI-2-1400x543.png Modèle de suivi des KPI pour les développeurs ClickUp /$$img/

Personnalisez les KPI que vous souhaitez suivre et gardez un œil sur la productivité des développeurs avec le modèle de suivi des KPI de ClickUp Developers

Un autre modèle qui vaut la peine d'être consulté est le modèle de suivi des KPI de ClickUp Developers Modèle de développement logiciel ClickUp . Ce modèle multifonctionnel vous permet de d'élaborer des feuilles de route pour les produits des listes d'exécution des tâches et des carnets de commandes. Utilisez-le pour tester différents scénarios, suivre et rapporter les bugs et gérer les sprints en toute simplicité.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/image-62.png Modèle de développement logiciel ClickUp /$$img/

Utilisez le modèle de développement logiciel ClickUp pour suivre et gérer les sprints et établir les feuilles de route et les carnets de commandes des produits

ClickUp Tableaux blancs

ClickUp sait que la collaboration est la clé d'un environnement de travail fonctionnel et d'une productivité élevée, et l'un des meilleurs moyens de l'encourager est le tableau blanc Tableaux blancs ClickUp .

Les Tableaux blancs sont des toiles numériques qui vous permettent, à vous et à votre équipe, de faire du brainstorming, d'élaborer des stratégies, de communiquer et de concrétiser des idées en quelques clics. Vous pouvez écrire, dessiner, joindre des images et des liens, établir des connexions entre les objets et ajouter des notes autocollantes pour communiquer vos idées.

La conception par glisser-déposer rend les Tableaux blancs ClickUp faciles à utiliser, et comme chaque changement se produit en temps réel, vous pouvez être sûr à 100 % de ne rien manquer.

Les tableaux blancs peuvent minimiser le changement de contexte : créez des tâches directement à partir de votre tableau blanc et fournissez plus de contexte en liant les documents et les fichiers, ce qui permet de conserver votre travail au même endroit. ✅

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Whiteboards-Collaboration.png ClickUp 3.0 Tableaux blancs Collaboration /$$img/

Collaborez visuellement avec les membres de l'équipe au sein des Tableaux blancs ClickUp pour faire du brainstorming et transformer les idées en éléments exploitables

ClickUp Automatisations

Votre équipe d'ingénieurs logiciels perd-elle du temps avec des tâches répétitives qui drainent leur énergie, réduisent leur productivité et font des trous dans votre budget ?

Avec Automatisations ClickUp vous pouvez dire adieu au gaspillage des ressources et permettre à votre équipe de se concentrer sur les tâches qui apportent le plus de valeur.

ClickUp offre plus de 100 Automatisations pré-construites pour divers objectifs, y compris le changement de statut, l'assignation de tâches, l'assignation de coéquipiers et la publication de commentaires.

Vous pouvez également créer vos propres Automatisations en les personnalisant :

Déclencheurs : Déclencheurs : les évènements qui démarrent votre Automatisation

: : les évènements qui démarrent votre Automatisation Conditions : Les critères qui doivent être réunis pour que l'Automatisation se produise

: Les critères qui doivent être réunis pour que l'Automatisation se produise Actions : Les évènements qui ont lieu lorsque l'Automatisation est lancée

Si vous souhaitez utiliser une Automatisation connectée à une autre application, vous serez heureux d'apprendre que ClickUp propose des Automations d'intégration. La plateforme assiste les Automatisations provenant d'applications telles que Calendly, GitHub, HubSpot, et Twilio.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Managing-Automations-list.png ClickUp 3.0 Liste de gestion des automatisations /$$img/

Affichez et gérez rapidement les Automatisations actives et inactives à travers les Espaces avec les mises à jour et les descriptions des utilisateurs

Augmenter la productivité des développeurs avec ClickUp

Mesurer et améliorer la productivité des développeurs nécessite une approche multidimensionnelle, car vous devez analyser divers indicateurs et supprimer les obstacles qui pèsent sur les flux de travail.

Avec ClickUp, vous pouvez observer les performances de vos développeurs sous différents angles et obtenir des représentations visuelles de la productivité collective et individuelle des développeurs. La plateforme vous dote également d'outils pour éliminer les obstacles et créer un environnement sans stress ni distraction où les développeurs peuvent mettre en valeur leurs compétences. 💪 S'inscrire à ClickUp et commencez à suivre la productivité des développeurs dès aujourd'hui !