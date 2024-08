Les 10 meilleurs logiciels de résolution de problèmes à utiliser en 2024

Vous voulez une solution pour aider vos équipes à bien travailler ensemble, réduire les frictions et accélérer la productivité ?

Le meilleur logiciel de résolution de problèmes a toutes les réponses pour vous. Les logiciels de résolution de problèmes permettent de trouver les goulets d'étranglement, de simplifier les flux de travail et d'automatiser les tâches afin d'améliorer l'efficacité. Résultat ? La communication est facilitée et votre équipe bénéficie d'un environnement de travail collaboratif.

Les logiciels de résolution de problèmes vous offrent les outils et les techniques de visualisation appropriés pour mieux articuler vos idées et vos concepts.

Ce n'est pas tout : il automatise également les tâches répétitives pendant que votre équipe se concentre sur le brainstorming et l'idéation.

Dans cet article, nous présenterons les meilleurs logiciels de résolution de problèmes et mettrons en évidence leurs différentes caractéristiques, leurs limites, les évaluations des clients et les détails des prix pour vous aider à prendre une décision éclairée.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de résolution de problèmes ?

Les entreprises sont confrontées à de nombreux défis, qu'il s'agisse d'inefficacités opérationnelles, de plaintes de clients ou de divergences financières.

Alors que votre équipe navigue lentement à travers ces problèmes, un logiciel de résolution de problèmes doté des bonnes fonctionnalités vous évitera bien des tracas. Avant d'investir dans un tel logiciel, tenez compte de certains des facteurs suivants :

Interface conviviale: Le logiciel doit avoir une interface intuitive et facile à utiliser afin de minimiser la courbe d'apprentissage pour les utilisateurs

Le logiciel doit avoir une interface intuitive et facile à utiliser afin de minimiser la courbe d'apprentissage pour les utilisateurs Polyvalence: Recherchez un logiciel qui traite différents types de problèmes et de complexités. Il doit pouvoir s'adapter à différents secteurs et scénarios

Recherchez un logiciel qui traite différents types de problèmes et de complexités. Il doit pouvoir s'adapter à différents secteurs et scénarios Cartes mentales et fonctions de visualisation: Procurez-vous des solutions logicielles de résolution de problèmes qui proposent des cartes mentales et d'autres astuces visuelles. Il doit s'agir d'une toile numérique permettant à votre équipe de lancer des idées, de relier les points et d'exécuter des stratégies

Procurez-vous des solutions logicielles de résolution de problèmes qui proposent des cartes mentales et d'autres astuces visuelles. Il doit s'agir d'une toile numérique permettant à votre équipe de lancer des idées, de relier les points et d'exécuter des stratégies Assistant IA: Si votre équipe est coincée dans des tâches répétitives et banales, il est temps de laisser l'IA prendre le relais. Avec le bon outil de résolution de problèmes, l'IA intégrée s'occupe des tâches quotidiennes, laissant votre équipe se concentrer sur les choses importantes

Si votre équipe est coincée dans des tâches répétitives et banales, il est temps de laisser l'IA prendre le relais. Avec le bon outil de résolution de problèmes, l'IA intégrée s'occupe des tâches quotidiennes, laissant votre équipe se concentrer sur les choses importantes Capacités d'automatisation: Recherchez un processus de résolution de problèmes axé sur l'automatisation. De cette façon, vous garantissez l'efficacité et l'efficience sans le travail fastidieux

Recherchez un processus de résolution de problèmes axé sur l'automatisation. De cette façon, vous garantissez l'efficacité et l'efficience sans le travail fastidieux Suivi des objectifs: Vos efforts s'améliorent lorsque vous optimisez votre processus de suivi. Vous avez besoin de fonctions de surveillance et de suivi des objectifs pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie

Vos efforts s'améliorent lorsque vous optimisez votre processus de suivi. Vous avez besoin de fonctions de surveillance et de suivi des objectifs pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie **Rentabilité : recherchez les fonctionnalités offertes par les différents plans et comparez-les afin de choisir une option qui offre un maximum de fonctionnalités et dont les avantages justifient le coût

Les 10 meilleurs logiciels de résolution de problèmes en 2024

Bien que vous ayez de nombreuses options, choisissez celle qui offre les bonnes caractéristiques qui répondent à vos besoins.

Consultez notre liste des dix meilleurs outils de résolution de problèmes pour vous assurer que vous disposez des fonctionnalités nécessaires pour résoudre efficacement des problèmes complexes :

1. ClickUp

Gérez votre projet de petite entreprise à chaque étape grâce à des modèles, des fonctions de collaboration et plus de 15 vues de projet avec ClickUp

Henry Ford a dit un jour que le succès s'imposait de lui-même si tout le monde avançait ensemble. Le logiciel de résolution de problèmes ClickUp vous aide à réussir en veillant à ce que tous les membres de votre équipe soient toujours sur la même longueur d'onde.

Grâce à la collaboration en direct, vous pouvez voir si vos coéquipiers consultent ou modifient des documents. En savoir plus.., modifier des documents en temps réel. De plus, les modifications effectuées sur n'importe quel appareil sont mises à jour instantanément, de sorte que personne n'est à la traîne.

Les tableau blanc cette fonction est très utile pour réunir votre équipe en vue d'un brainstorming et d'une réflexion. Comme la résolution de problèmes implique de générer et d'évaluer plusieurs idées, le tableau blanc permet d'écrire, de modifier et de construire des idées ensemble.

ClickUp Whiteboards est votre centre visuel centralisé pour transformer de manière collaborative les idées de l'équipe en actions coordonnées

Maintenant que vous avez réfléchi aux problèmes fondamentaux, vous devez établir un point de référence visuel clair pour l'analyse en cours. C'est là que la fonction de cartes mentales de ClickUp se distingue. Créez une structure hiérarchique, avec le problème principal au centre et les sous-thèmes qui en découlent.

Dessinez des connexions et reliez des objets entre eux pour créer des feuilles de route ou des flux de travail à partir de vos idées et de celles de votre équipe dans ClickUp Whiteboards

Comme ces cartes comportent des interconnexions, il est facile de visualiser les liens entre différents éléments. Cette fonctionnalité permet d'identifier efficacement les relations de cause à effet possibles dans un problème.

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Utilisation de ClickUp AI pour générer un article de blog dans ClickUp Docs à partir d'une simple invite à ajouter des détails et d'autres aspects importants

Documentation: Aborder et résoudre les problèmes en stockant et en accédant aux documents relatifs au projet dansClickUp Docs *Cartes mentales : Identifier les connexions critiques, découvrir des idées et mettre en œuvre des approches créatives en cartographiant visuellement les relations entre les concepts et les informations avec des cartes mentalesCartes mentales ClickUp *Priorisation des tâches: Facilitez la résolution des problèmes pour vos développeurs de logiciels : triez les tâches par ordre d'urgence. Cela permet à votre équipe de se concentrer sur les aspects les plus importants, ce qui rend la résolution des problèmes plus efficace

Aborder et résoudre les problèmes en stockant et en accédant aux documents relatifs au projet dansClickUp Docs *Cartes mentales : Identifier les connexions critiques, découvrir des idées et mettre en œuvre des approches créatives en cartographiant visuellement les relations entre les concepts et les informations avec des cartes mentalesCartes mentales ClickUp *Priorisation des tâches: Facilitez la résolution des problèmes pour vos développeurs de logiciels : triez les tâches par ordre d'urgence. Cela permet à votre équipe de se concentrer sur les aspects les plus importants, ce qui rend la résolution des problèmes plus efficace Tableaux blancs virtuels: Améliorationla résolution collaborative des problèmes et la pensée critique grâce àTableaux blancs ClickUp. Brainstorming, visualisation des idées et recherche collective de solutions dans un cadre interactif

Améliorationla résolution collaborative des problèmes et la pensée critique grâce àTableaux blancs ClickUp. Brainstorming, visualisation des idées et recherche collective de solutions dans un cadre interactif Suivi des objectifs: Définir et suivre les paramètres de l'entreprise pour relever les défis, suivre les progrès et s'assurer que l'équipe de développement de logiciels reste alignée sur les objectifs

Définir et suivre les paramètres de l'entreprise pour relever les défis, suivre les progrès et s'assurer que l'équipe de développement de logiciels reste alignée sur les objectifs Droits d'accès personnalisés: La personnalisation des droits d'accès garantit que les bonnes personnes disposent des autorisations nécessaires pour contribuer à la résolution des problèmes

La personnalisation des droits d'accès garantit que les bonnes personnes disposent des autorisations nécessaires pour contribuer à la résolution des problèmes ClickUp AI: Utilisez ClickUp AI pour automatiser les tâches répétitives, analyser les données et améliorer la productivité dans la résolution de problèmes complexes

Limitations de ClickUp

Une courbe d'apprentissage est nécessaire pour appréhender pleinement toutes les fonctionnalités et capacités

Prix de ClickUp

Plan gratuit pour toujours

**Plan illimité : 7 $ par mois et par utilisateur

Plan d'affaires Plan : 12 $ par mois par utilisateur

: 12 $ par mois par utilisateur Business Plus Plan : 19 $ par mois par utilisateur

: 19 $ par mois par utilisateur Entreprise Plan : tarification personnalisée

: tarification personnalisée ClickUp AI: 5 $ par espace de travail sur tous les plans payants

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. Omnex Systems

via Omnex Le logiciel de résolution de problèmes d'Omnex comporte de nombreuses fonctions utiles pour suivre, gérer et résoudre rapidement les problèmes. Il s'agit d'un guichet unique pour traiter les problèmes internes et externes.

La plateforme est également centrée sur le client, qui répond à ses demandes dans le format qu'il préfère. Cela garantit une expérience personnalisée et conviviale, améliorant encore la résolution des problèmes grâce à une interaction transparente avec les parties prenantes.

Les meilleures caractéristiques d'Omnex

Définir des délais et des mesures pour la résolution des problèmes

Exploiter plusieurs outils de résolution des problèmes, tels que 5Why, Is/Is Not, etc

Répondre aux clients dans différents formats, y compris 8D, 7D et PRR

Limites d'Omnex

Le lancement d'un projet comporte de nombreuses étapes

Des retards temporaires peuvent survenir

Prix de l'Omnex

Omnex propose des plans de tarification personnalisés

3. Hive

via Ruche Hive est une autre excellente plateforme pour mieux former vos équipes tout en résolvant des défis complexes et en améliorant leurs compétences en matière de résolution de problèmes. Elle est très interactive et permet à tous les membres de votre équipe de voir ce qui se passe et d'exprimer leurs opinions simultanément. Gestion du travail collaboratif vous aide à résoudre les problèmes de manière efficace. Hive est votre armoire virtuelle où le partage de documents avec différentes équipes et le travail collaboratif deviennent plus accessibles.

Les meilleures caractéristiques de Hive

L'interface conviviale assure une navigation fluide

La vue Gantt aide à établir le calendrier des projets

Les hiérarchies de projets facilitent l'exécution des tâches

La vue Kanban permet de mieux comprendre l'avancement du projet

Limites de Hive

Comme il s'agit d'un outil relativement nouveau, il a besoin de mises à jour fréquentes et de fonctionnalités supplémentaires

Des bogues occasionnels ralentissent les processus

La localisation des notes de tâches et de réunions prend beaucoup de temps

Les rapports générés automatiquement ne sont pas toujours exacts

Outre la billetterie, la plateforme a besoin de fonctionnalités intuitives

Prix de Hive

Free Forever Plan

Équipes: 12 $ par mois et par utilisateur

12 $ par mois et par utilisateur Entreprise: plans personnalisés

Les évaluations des clients de Hive

G2: 4.6/5 (480+ avis)

4.6/5 (480+ avis) Capterra: 4.5/5 (190+ avis)

4. Asana

via Asana Asana est un outil populaire de résolution de problèmes qui accélère les processus de travail la prise de décision . Il améliore la gestion de projet et ses nombreuses intégrations sont utiles. Les documents de projet bien organisés permettent de trouver rapidement ce dont on a besoin.

Il est excellent pour gérer de nombreux petits projets et convient aux équipes qui ne disposent pas de flux de travail complexes ou de fonctions de collaboration.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

La fonction de règles et de flux de travail permet d'automatiser les activités répétitives

Les flux de travail personnalisables permettent aux équipes d'adapter l'outil à leurs besoins spécifiques

Pour faciliter la compréhension, organisez les tâches sous forme de liste, de calendrier, d'échéancier, de diagramme de Gantt ou de tableau Kanban

Intégration avec des outils et des applications populaires tels que Google Drive, Dropbox, Slack, Zoom, Microsoft, etc.

Limitations d'Asana

Inefficace pour gérer des projets plus importants avec des sous-projets et des flux de travail multiples

Capacité limitée à mesurer les écarts du projet par rapport aux plans initiaux

Absence de flux de travail complets et d'animations personnalisables, une fonctionnalité offerte par certains concurrents

La tarification est moins avantageuse pour les petites équipes ; les fonctionnalités avancées telles que les champs personnalisés, les portefeuilles et les vues chronologiques ne sont disponibles que dans les plans premium

Prix d'Asana

Personnel (gratuit)

Débutant: 10,99 $ par mois et par utilisateur

10,99 $ par mois et par utilisateur Avancé: 24,99 $ par mois et par utilisateur

Notes des clients d'Asana

G2: 4.3/5 (9,520+ reviews)

4.3/5 (9,520+ reviews) Capterra: 4.5/5 (12 290+ avis)

5. Meistertask

via Tâche d'entretien Mesitertask est l'un des outils de résolution de problèmes qui offre de solides tableaux Kanban. Ces tableaux visualisent le flux de travail et facilitent l'identification des goulets d'étranglement et la remontée des problèmes à leur source. Ces fonctions de visualisation sont similaires à celles que l'on trouve dans le logiciel meilleurs outils d'analyse des causes profondes .

Une fonction de glisser-déposer personnalisable permet en outre aux utilisateurs de réorganiser et de hiérarchiser facilement les tâches. Ainsi, les membres de votre équipe peuvent facilement jouer sur le terrain et répartir les tâches de manière efficace.

Meistertask meilleures caractéristiques

Obtenez une représentation visuelle de la chronologie des tâches grâce à une vue de la chronologie

Rationaliser les processus avec des flux de travail automatisés

Catégoriser et prioriser facilement les tâches au sein des sections

Contrôler et analyser le temps passé sur les tâches pour obtenir des informations précieuses

Limitations de Meistertask

Les espaces négatifs inutiles nuisent à la visibilité des tâches

Fonctions de rapport et d'analyse limitées, non accessibles hors ligne

Processus d'enregistrement déroutant

Prix de Meistertask

Basic (gratuit)

(gratuit) Pro: 6,50 $ par mois et par utilisateur

6,50 $ par mois et par utilisateur Business: 12 $ par mois et par utilisateur

12 $ par mois et par utilisateur Entreprise: tarification personnalisée

Meister task ratings and reviews

G2: 4.6/5 (170+ commentaires)

4.6/5 (170+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (1130+ avis)

6. Travail d'équipe

via Travail d'équipe Teamwork est un autre logiciel de résolution de problèmes viable qui permet de relever les défis opérationnels. Il fournit une vue d'ensemble claire de l'attribution des tâches, de la rentabilité des projets et d'autres détails essentiels.

Combiné à techniques de brainstorming efficaces une telle division claire du travail vous aidera à résoudre plus rapidement des problèmes complexes.

Caractéristiques du travail d'équipe

Quatre vues distinctes du projet : liste, tableau, tableaux et Gantt

La gestion efficace des tâches simplifie le processus de création et d'affectation des tâches aux utilisateurs, en améliorant la qualité de l'informationla collaboration au sein de l'équipe* La fonction de suivi du temps permet de déterminer les heures facturables, ce qui facilite la budgétisation des projets et l'affectation des ressources

Les fonctions de communication standard, telles que les commentaires et les mentions de collègues, sont intégrées de manière transparente, ce qui favorise une collaboration pratique

Limites du travail d'équipe

Vous devez souscrire à des plans premium pour débloquer des fonctionnalités avancées

L'interface utilisateur est complexe et représente un défi pour certains utilisateurs

Certaines fonctionnalités, comme la fonction de rappel, ne fonctionnent pas sur les applications mobiles

Les notifications continues par courrier électronique peuvent perturber la concentration, car les mises à jour ou les changements de statut ne sont pas tous cruciaux

Prix du travail d'équipe

**Gratuit pour toujours

Démarrage: 5,99 $ par mois et par utilisateur

5,99 $ par mois et par utilisateur Livraison: 9,99 $ par mois et par utilisateur

9,99 $ par mois et par utilisateur Croissance: $19.99 par mois par utilisateur

$19.99 par mois par utilisateur Échelle: tarification personnalisée

Teamwork Customer Ratings

G2: 4.4/5 (1,070+ reviews)

4.4/5 (1,070+ reviews) Capterra: 4.5/5 (830+ commentaires)

7. Trello

via Trello Trello est une autre bonne option si vous recherchez un logiciel de résolution de problèmes efficace. Grâce à ses puissants outils de gestion des tâches, il vous permet de gérer efficacement vos problèmes.

Cependant, les outils de communication et de collaboration de Trello ne sont pas à la hauteur par rapport à d'autres outils de résolution de problèmes. De plus, il s'appuie fortement sur les intégrations pour faire le gros du travail.

Caractéristiques de Trello

Rationalisez votre flux de travail sans effort en organisant les tâches à l'aide d'une interface simple de type "glisser-déposer"

La fonction de carte de projet offre une vue d'ensemble complète pour vous aider à visualiser les tâches, les dépendances et les progrès en un coup d'œil

Concentrez-vous sur ce qui compte le plus et hiérarchisez efficacement les tâches grâce à ses outils intuitifs

Gardez le contrôle de vos responsabilités grâce à des listes de tâches dynamiques

Limites de Trello

La version gratuite impose des limites sur les pièces jointes, le manque d'intégrations avancées et l'automatisation

L'organisation manuelle des cartes Trello une par une est une tâche qui prend du temps

Il n'y a pas de fonctionnalité pour créer un tableau de bord complet ou un diagramme de Gantt pour fournir une vue d'ensemble claire

L'absence de restrictions sur le mouvement des cartes pose un risque de sécurité, n'importe qui pouvant accéder au tableau et potentiellement le perturber

Trello devient moins pratique lorsque le tableau devient très peuplé

Prix de Trello

**Gratuit

Standard: 5 $ par mois et par utilisateur

5 $ par mois et par utilisateur Premium: 10 $ par mois et par utilisateur

10 $ par mois et par utilisateur Entreprise: 17,50 $ par mois et par utilisateur

Evaluation des clients de Trello

G2: 4.4/5 (13,000+ reviews)

4.4/5 (13,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (23,000+ commentaires)

8. Wrike

via Wrike Wrike est l'un des sites préférés des outils de collaboration pour la gestion de projets qui aident les entreprises de toutes tailles. Grâce à des modèles préconfigurés pour les tâches, les flux de travail et la communication, il vous soulage.

Il dispose également d'un tableau de bord convivial et d'outils d'entreprise pour gérer les projets récurrents et ponctuels.

Les meilleures caractéristiques de Wrike

Outils de planification pour définir les tâches, fixer les délais et allouer les ressources

Une vue d'ensemble claire permet d'identifier les difficultés potentielles

Rapports détaillés pour analyser les performances du projet

Aide à résoudre efficacement les problèmes en classant les tâches par ordre de priorité

Limites de Wrike

Il n'y a pas d'options pour visualiser les projets sur le tableau Kanban (seulement les tâches)

Les fonctionnalités de base de la gestion de projet sont absentes, telles que les pauses pour une tâche

Les prix restent élevés

Prix de Wrike

**Gratuit

Variante professionnelle: $9.80 par mois et par utilisateur

$9.80 par mois et par utilisateur Variante Business: $24.80 par mois et par utilisateur

Les évaluations des clients de Wrike

G2: 4.2/5 (3500+ commentaires)

4.2/5 (3500+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (2540+ commentaires)

9. Lundi

via Lundi Monday est une plateforme ouverte basée sur le cloud, qui permet aux entreprises de mieux collaborer sur les projets. Explorez de nombreux modèles prédéfinis ou créez-en un à partir de zéro en fonction de vos besoins.

Les meilleures caractéristiques de Monday

Rationaliser les flux de travail en effectuant des changements en masse de manière efficace

Planifiez et organisez efficacement les tâches grâce à de puissants outils de planification

Conservez un enregistrement détaillé des activités du projet, en assurant la transparence et en facilitant le suivi de l'avancement, ce qui est essentiel pour la résolution des problèmes

Obtenez des informations précieuses grâce à des vues personnalisables et à des rapports complets, ce qui facilite la prise de décisions fondées sur des données

Limites de Monday

La taille minimale de l'équipe est de trois personnes pour les plans payants

L'essai gratuit ne dure que 14 jours

Les fonctions avancées telles que le suivi du temps ne sont disponibles que dans les plans premium

Prix du lundi

**Gratuit

Basic: $8 par mois et par utilisateur

$8 par mois et par utilisateur Standard: 10 $ par mois et par utilisateur

10 $ par mois et par utilisateur Pro: 16 $ par mois et par utilisateur

16 $ par mois et par utilisateur Enterprise: tarification personnalisée

Monday évaluations des clients

G2: 4.7/5 (9,570+ reviews)

4.7/5 (9,570+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,430+ commentaires)

10. Airtable

via Airtable Airtable est une plateforme de collaboration basée sur le cloud qui combine la simplicité d'une feuille de calcul avec la complexité d'une base de données relationnelle.

Elle permet aux utilisateurs de créer et de gérer des bases de données, des feuilles de calcul et d'autres types de données structurées de manière flexible et conviviale. Grâce à son interface conviviale, vous pourrez rapidement organiser et suivre les informations essentielles à la résolution des problèmes.

Les meilleures caractéristiques d'Airtable

Collaboration en temps réel

Joindre des fichiers, des images et d'autres éléments multimédias directement aux enregistrements

Mettre en évidence et formater les cellules en fonction de conditions spécifiques avec le formatage conditionnel

Utiliser des modèles prédéfinis pour différents cas d'utilisation

Limitations d'Airtable

Bien que l'interface soit conviviale, les utilisateurs qui ne sont pas familiers avec les bases de données peuvent la trouver initialement complexe

Pour les ensembles de données extrêmement volumineux ou les relations complexes, Airtable peut être confronté à des problèmes de performance

En tant que plateforme basée sur le cloud, elle dépend d'une connexion internet, et le manque de connectivité peut entraver les efforts de résolution des problèmes

Prix d'Airtable

**Gratuit

Équipe: 20 $ par mois et par utilisateur

20 $ par mois et par utilisateur Entreprise: 45$ par mois et par utilisateur

45$ par mois et par utilisateur Entreprise: prix personnalisé

Évaluation des clients de Airtable

G2: 4.6/5 (2,180+ reviews)

4.6/5 (2,180+ reviews) Capterra: 4.7/5 (1920+ commentaires)

Résoudre les problèmes pour obtenir des résultats commerciaux fructueux

Il est préférable d'investir dans un logiciel de résolution de problèmes afin de s'assurer que les problèmes ne paralysent pas votre équipe et que vous disposez des outils nécessaires pour résoudre les problèmes et vous concentrer sur le travail stratégique. Notre liste des dix meilleurs logiciels de résolution de problèmes devrait vous aider à trouver celui qui convient le mieux à votre organisation.

