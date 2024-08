10 meilleurs outils de collaboration pour le développement de logiciels en 2024

Lorsque vous travaillez avec une équipe DevOps, un bon.. forfait de projet et la méthodologie agile peuvent vous mener loin. À travail, ce ne sont pas les seules choses dont votre équipe de développement de logiciels a besoin pour faire son meilleur travail. L'autre ingrédient clé est le travail d'équipe et cela nécessite une collaboration. 👭

Les outils de collaboration en ligne pour le développement de logiciels sont essentiels pour toute équipe, en particulier pour les équipes à distance. Bien sûr, ils permettent à vos programmeurs de rester sur la bonne voie avec leurs tâches, mais leur pouvoir s'étend bien au-delà.

Voyons comment les outils de collaboration pour le développement de logiciels peuvent stimuler l'efficacité de votre équipe DevOps et ce qu'il faut rechercher dans une plateforme de collaboration. Vous découvrirez également les meilleurs outils pour faire passer votre équipe au niveau supérieur. ✨

Qu'est-ce qu'un outil de collaboration pour le développement logiciel ?

Un outil de collaboration pour le développement logiciel est une application qui rationalise le flux de travail et facilite la communication et la collaboration entre les membres de l'équipe DevOps distribuée. Il permet de s'assurer que tout le monde est sur la même page et tire ensemble dans la bonne direction.

A outil de collaboration pour la gestion de projet permet de partager facilement des idées et de donner un retour d'information constructif. Les Scrum Masters et autres managers peuvent les utiliser pour maintenir la motivation de l'équipe, qu'ils soient dans le même bureau ou non. Lorsque les développeurs, qu'ils soient au bureau ou à distance, ont le sentiment de faire partie intégrante de l'équipe, le résultat est une plus grande adhésion, une plus grande créativité et une plus grande capacité d'innovation, ce qui se traduit par une équipe plus heureuse et plus efficace. 😊

Les outils de collaboration pour le développement de logiciels facilitent également le travail avec les services externes et le partage des informations avec les parties prenantes, qu'il s'agisse de l'équipe de développement ou de l'équipe de développement développement du projet de l'étape à l'achevé. ✅

Que faut-il rechercher dans un outil de collaboration pour le développement de logiciels ?

Les meilleurs outils de collaboration pour le développement de logiciels combinent les outils de gestion de projet et des outils de communication dotés de fonctionnalités de collaboration. En fonction des besoins de votre entreprise, vous souhaiterez probablement disposer de tout ou partie de ces fonctions :

Les 10 meilleurs outils de collaboration pour le développement logiciel à utiliser en 2024

Maintenant que vous avez une idée des types de fonctionnalités disponibles, réfléchissez à ceux dont votre équipe a besoin. Réduisez vos options grâce à cet examen des meilleurs outils de collaboration pour le développement de logiciels disponibles aujourd'hui.

Les plus de 15 vues de ClickUp offrent aux prestataires une solution mur à mur pour chaque équipe

ClickUp est une solution tout-en-un de gestion de projet et d'aide à la décision de productivité qui vous aide à gérer tous les aspects de votre entreprise. Très axé sur le travail d'équipe, c'est un outil de collaboration populaire pour le développement de logiciels.

ClickUp n'offre pas seulement une collaboration, mais une collaboration sécurisée. Après tout, il ne sert à rien de travailler dur pour voir un concurrent lancer votre produit avant vous. Avec son centre de sécurité des données, son cadre de gestion des risques, son cryptage SSL 256 bits et ses paramètres de sécurité avancés, vous travaillerez ensemble sans vous soucier des violations de données. 🔐

Partagez des idées et des flux de travail collaboratifs avec votre équipe à l'aide de Tableaux blancs ClickUp . Transformez ensuite ces idées directement en tâches et attribuez-les aux membres de l'équipe. Détection de collaboration ClickUp permet à tout le monde d'être sur la même page, en vous informant lorsque quelqu'un de votre équipe affiche, modifie en cours ou commente une tâche.

Collaborez en temps réel sur les documents d'un projet à l'aide de ClickUp Documents et convertissez directement le texte en tâches pouvant faire l'objet d'un suivi. Catégorisez vos documents et connectez-les à vos flux de travail, afin que chacun ait toujours accès aux informations dont il a besoin. ClickUp Affiche de discussion permet à votre équipe de discuter en ligne en temps réel sur la plateforme, vous aide à mettre en forme tous vos Messages pour un impact beaucoup plus important, et rassemble toutes vos discussions, ressources, documents et mises à jour en un seul endroit. 📚

ClickUp meilleures fonctionnalités

Limites de ClickUp

L'application mobile de ClickUp n'est pas tout à fait à la hauteur des fonctions de l'application de bureau, mais l'équipe travaille dessus

Les outils IA ne sont pas disponibles dans le forfait Free

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5$/membre de l'environnement de travail/mois

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,800+ commentaires)

2. Asana

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/image7-4-1400x785.png Outils de collaboration pour le développement de logiciels : envoyer un message dans Asana /$$$img/

via AsanaAsana est une plateforme de gestion de projet conçue pour aider à les équipes interfonctionnelles travaillent ensemble. Ses nombreuses fonctionnalités en font un outil de travail collaboratif idéal pour le développement de logiciels.

Asana permet de clarifier facilement vos objectifs et de les lier aux objectifs de votre équipe et de votre entreprise. Déterminez comment vous allez mesurer la progression, définissez votre échéancier et votre équipe, et alignez les tâches sur ces paramètres. 🎯

Restez au fait de la progression et repérez rapidement tout problème grâce aux mises à jour en temps réel de votre objectif, à la fois à partir des tâches sous-jacentes et des apps liées. Suivez tout sur des tableaux de bord personnalisables qui vous disent ce que vous devez savoir à l'aide de diagrammes et d'aperçus.

Meilleures fonctionnalités d'Asana

Asana se paramètre rapidement et facilement, pour que vous puissiez vous lancer rapidement

Gérez l'accès à l'affichage et à la modification en cours des différents membres de l'équipe

Utilisez le forfait Free Basic pour les équipes de 15 personnes maximum, qui comprend de nombreuses fonctionnalités utiles comme les tâches illimitées, l'affichage du calendrier, les applications mobiles et les intégrations avec d'autres tâches

Les organisations à but non lucratif bénéficient d'une réduction de 50 % sur les forfaits Premium et Business, ainsi que de réductions potentielles sur le forfait Enterprise

Limites d'Asana

Certains utilisateurs estiment que le prix des forfaits payants est élevé pour les petites entreprises

Si vous n'avez pas de connaissances et d'expérience en gestion de projet, la courbe d'apprentissage peut sembler un peu abrupte

Prix d'Asana

Basic: Gratuit

Gratuit Premium: 10,99 $/mois par utilisateur

10,99 $/mois par utilisateur Business: $24.99/mois par utilisateur

$24.99/mois par utilisateur Enterprise: Contact pour les tarifs

G2: 4.3/5 (9,500+ reviews)

4.3/5 (9,500+ reviews) Capterra: 4.5/5 (12 200+ avis)

3. Jira

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Jira-Work-Management.jpg Outils de collaboration pour le développement de logiciels : liste des projets dans Jira /$$$img/

via JiraJira est un produit d'Atlassian spécifiquement conçu comme un outil de collaboration pour le développement de logiciels. À l'aide de la méthodologie agile et du cadre Scrum, Jira vous permet de diviser les grands objectifs en morceaux gérables, d'assigner des tâches et de personnaliser votre flux de travail pour faire les choses le plus efficacement possible.

Les outils de communication et de collaboration vous permettent de rester en contact avec l'ensemble de votre équipe afin que tout le monde soit au courant et travaille ensemble. L'automatisation par glisser-déposer vous fait gagner du temps, et vous bénéficiez de toutes les analyses et de tous les rapports dont vous avez besoin, ainsi que d'informations puissantes pour la prise de décision. 📊

Les meilleures fonctionnalités de Jira

Gardez tout le monde à jour grâce à la fonction intégréemodèles de forfaits de développement de logiciels intégrés pour de nombreux aspects différents du développement de logiciels, y compris le suivi des bugs, les tableaux Scrum et les tableaux Kanban

Gérer des projets complexes et suivre leur progression en toute simplicité

Évoluer en fonction de votre croissance, en commençant simplement puis en personnalisant au fur et à mesure de vos besoins

Améliorer la collaboration grâce à des intégrations avec d'autres outils Atlassian, tels que Trello, Confluence et Compass, ainsi qu'avec des plateformes externes telles queEnvironnement de travail Googlezoom et Microsoft 365

Limites de Jira

L'interface utilisateur est assez complexe et peut être un peu écrasante pour les nouveaux utilisateurs

Il n'est pas surprenant que Jira s'intègre plus facilement avec d'autres outils d'Atlassian

Prix de Jira

Gratuit : Gratuit/mois par utilisateur

Gratuit/mois par utilisateur Standard: $8.15/mois par utilisateur

$8.15/mois par utilisateur Premium: 16$/mois par utilisateur

16$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.3/5 (5,500+ reviews)

4.3/5 (5,500+ reviews) Capterra: 4.4/5 (13,500+ avis)

4. Smartsheet

via Smartsheet Smartsheet est une plateforme de collaboration conçue pour les professionnels de l'informatique et affichée dans un format de type feuille de calcul. Elle travaille aussi bien pour des projets à petite échelle que pour des projets à grande échelle.

Les formulaires facilitent la collecte de données et de commentaires auprès d'autres membres de l'équipe ou de parties prenantes externes. Liez des fichiers pertinents et ayez des discussions au sein de la plateforme Smartsheet pour que tout votre contenu soit au même endroit. Tous les membres de l'équipe de collaboration ont la possibilité d'afficher le contenu et d'ajouter des commentaires, ainsi que de suivre la progression en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités de Smartsheet

Utilisez l'automatisation par glisser-déposer pour gagner du temps et rationaliser votre travail

Choisissez votre vue parmi les options Grille, Gantt, Carte ou Calendrier 🗓️

Consultez vos analyses et rapports sous un formulaire visuel pour un aperçu rapide, puis affichez les détails si vous en avez besoin

Intégrez d'autres outils de collaboration tels que Slack, Skype et Dropbox

Limites de Smartsheet

Si vous n'êtes pas un fan des feuilles de calcul, le format Smartsheet pourrait ne pas travailler pour vous

Les mises à jour peuvent parfois être décalées et vous devrez peut-être actualiser manuellement pour voir les informations les plus récentes

Prix de Smartsheet

Free

Pro : 7 $/mois par utilisateur

7 $/mois par utilisateur Business: 25 $/mois par utilisateur

25 $/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.4/5 (14,700+ reviews)

4.4/5 (14,700+ reviews) Capterra: 4.5/5 (3,000+ reviews)

5. Rocket.Chat

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/62699b0c2cd70761982bb82a\_free-trial.webp Outils de collaboration pour le développement de logiciels : Les affichages mobile et bureau de Rocket.Chat /$$$img/

via Rocket.Chat En son cœur, Rocket.Chat est une plateforme de discussion open-source qui peut être utilisée comme outil de collaboration pour le développement de logiciels. Idéale pour la collaboration à distance, asynchrone ou hybride, elle met fortement l'accent sur la confidentialité et la sécurité de haut niveau afin que vous sachiez que vos données sont en sécurité.

Envoyez des messages à des individus ou à des groupes, ou utilisez des canaux privés pour votre équipe. Passez des appels audio ou vidéo lorsque vous avez besoin d'avoir des discussions plus détaillées, et partagez en toute sécurité tout ce qui se trouve sur votre appareil ou dans le stockage cloud. 📤

Les meilleures fonctionnalités de Rocket.Chat

Utilisez le code open-source pour personnaliser la plateforme Rocket.Chat en fonction de vos besoins

Créez un espace central consultable pour conserver toutes vos tâches, tous vos messages et tous vos projets en un seul endroit

Configurez des rôles personnalisés pour contrôler qui a accès aux différents niveaux d'information

Automatisation des tâches répétitives et manuelles afin de libérer du temps pour un travail plus important

Limites de Rocket.Chat

Il y a encore quelques bugs et l'application mobile présente parfois des pépins

Vous devrez payer un supplément pour les modules complémentaires comme le moteur de discussion en marque blanche, l'hébergement cloud dédié et les services professionnels tels que la migration des données et le conseil en implémentation

Prix de Rocket.Chat

Communauté: Gratuit

Gratuit Enterprise: $7/mois par utilisateur

G2: 4.2/5 (300+ commentaires)

4.2/5 (300+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (149+ commentaires)

6. TeamViewer

via TeamViewerTeamViewer est un logiciel d'accès à distance qui vous permet de vous connecter à n'importe quel autre appareil, partout dans le monde. Utilisez-le pour accéder à vos propres fichiers à distance, offrir une assistance aux clients ou aux membres de l'équipe, identifier les problèmes à résoudre et dispenser une formation à distance.

Cet outil de collaboration pour le développement de logiciels offre une excellente qualité d'image et un taux de transfert de fichiers extrêmement rapide. Il est également capable de Terminé les problèmes de faible bande passante, ce qui vous permet de faire les choses terminées même si la connexion n'est pas à haut débit. 🐌

Meilleures fonctionnalités de TeamViewer

Soyez rapidement opérationnel grâce à une installation rapide à partir d'un simple téléchargement

Utilisez TeamViewer sur des appareils de bureau ou mobiles, sur plusieurs systèmes d'exploitation et dans plus de 30 langues

Soyez tranquille avec le haut niveau de sécurité, notamment le cryptage 256 bits et l'authentification à deux facteurs

Intégrez d'autres équipes comme Microsoft Teams, Freshworks, Salesforce, Jira et SAP

Limites de TeamViewer

L'offre d'accès à distance ne vous permet de vous connecter qu'à un maximum de trois appareils gérés et n'offre pas d'assistance technique par téléphone en cas de problème

Certains utilisateurs ont rencontré des problèmes de connexion occasionnels qui les ont empêchés de faire leur travail

Prix de TeamViewer

TeamViewer Remote Access: 24,90 $/mois pour 1 utilisateur (jusqu'à 3 appareils)

24,90 $/mois pour 1 utilisateur (jusqu'à 3 appareils) TeamViewer Business: 50,90 $/mois pour 1 utilisateur (jusqu'à 200 appareils)

50,90 $/mois pour 1 utilisateur (jusqu'à 200 appareils) TeamViewer Premium: $112.90/mois pour 15 utilisateurs

$112.90/mois pour 15 utilisateurs TeamViewer Corporate: $229.90/mois pour 30 utilisateurs

$229.90/mois pour 30 utilisateurs TeamViewer Tensor: Contacter pour la tarification

G2: 4.4/5 (3,200+ reviews)

4.4/5 (3,200+ reviews) Capterra: 4.6/5 (11,200+ reviews)

7. Planche de bois

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/list-of-team-members-and-their-points-in-Wooboard.jpg Liste des membres de l'équipe et de leurs points dans Wooboard /$$$img/

via Panneau de bois Wooboard a un point de vue légèrement différent de celui de nombreuses options de collaboration. Présenté comme une "plateforme de santé mentale et de reconnaissance", il se concentre sur l'engagement et le bien-être des employés. C'est un outil de collaboration pour le développement de logiciels dans le sens où les membres de l'équipe DevOps heureux et en bonne santé feront toujours leur meilleur travail.

Wooboard utilise la gamification sociale et les incitations pour encourager les membres de l'équipe à faire attention à leur propre santé mentale et à celle de leurs collègues. Il permet également aux managers de reconnaître et de récompenser facilement leur équipe pour son excellent travail. 🥇

Les meilleures fonctionnalités de Wooboard

Améliorez le moral et stimulez la productivité en reconnaissant régulièrement les réalisations de votre équipe

Récompensez-les avec des points échangeables contre des récompenses réelles comme des jours de congé, de l'argent ou des bons d'achat pour Amazon, Starbucks, Fitbit, Spotify ou Whole Foods

Intégrez Wooboard à Slack et Teams ou utilisez l'API ouverte pour l'intégrer au logiciel de votre entreprise, afin que l'utilisation du système fasse partie de votre quotidien

Utiliser les fonctionnalités de rapports pour gérer et suivre la reconnaissance

Limites de Wooboard

Il n'y a pas encore assez d'avis pour être sûr du travail de Wooboard

Le site Web ne fournit aucune information sur les prix - vous devez contacter l'équipe commerciale pour obtenir un devis

Prix du Wooboard

Contact pour les prix

G2: 3.5/5 (1 commentaire)

3.5/5 (1 commentaire) Capterra: Pas encore de commentaires

8. GitHub

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/GitHub.png Fichiers de code de GitHub /$$$img/

via GitHub GitHub est une plateforme destinée aux développeurs qui utilise l'IA pour accélérer les processus de développement. Les outils de gestion de projet de GitHub vous permettent de gérer les projets et les problèmes, ce qui en fait un outil de collaboration très efficace pour le développement de logiciels.

La collaboration est simplifiée grâce à de multiples fonctionnalités. Faites un brainstorming avec votre équipe dans l'espace Discussions de la plateforme. Codez et construisez au sein des espaces Codespaces puis révisez et testez là aussi.

Utilisez les demandes de tirage pour informer l'équipe lorsque de nouvelles modifications sont téléchargées et prêtes à être vérifiées. Le contrôle de version garantit que tout le monde est sur la même page et vous permet de stocker toutes les itérations pour référence ultérieure.

Les meilleures fonctionnalités de GitHub

Accélérez le taux d'achèvement des tâches en utilisant le langage naturel pour inviter l'IA à suggérer un code pertinent 🤖

Automatisez votre flux de travail pour réduire le temps perdu dans les tâches répétitives et banales

Consultez la communauté open-source pour obtenir des extraits de code et d'autres ressources

Restez au fait de votre travail à l'aide de l'application mobile, même lorsque vous êtes en déplacement

Limites de GitHub

Les fonctionnalités sont nombreuses et les nouveaux utilisateurs peuvent avoir besoin d'un certain temps pour apprendre à utiliser la plateforme

Vous devez payer un supplément pour des modules complémentaires comme une grande capacité de stockage de fichiers et une sécurité avancée

Prix de GitHub

Free

Teams: 4 $/mois par utilisateur

4 $/mois par utilisateur Enterprise: 21$/mois par utilisateur

21$/mois par utilisateur Entreprise: Contact pour les tarifs

GitHub évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.8/5 (5,800+ reviews)

9. Slack

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/via-Slack.png La boîte de discussion de Slack /$$$img/

via Slack Slack est une plateforme de productivité qui utilise des canaux pour gérer la communication et stocker toutes les ressources dont vous avez besoin pour faire votre travail.

Paramétrez des canaux pour les équipes, les départements ou les paramètres. Limitez l'accès aux canaux à quelques personnes ou permettez à tous les membres de votre entreprise d'y accéder. Les canaux pour les clients ou fournisseurs externes facilitent également le travail en commun. 🤝

Cet outil de collaboration pour le développement de logiciels utilise l'IA pour automatiser les tâches de routine et rationaliser votre flux de travail afin que vous en fassiez plus en moins de temps. Le Workflow Builder ne nécessite aucun code, utilisant à la place une simple fonction de glisser-déposer

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Discutez en temps réel, utilisez une réunion quotidienne pour avoir une discussion vocale en direct, ou envoyez des clips audio ou vidéo pour une communication asynchrone

Laissez le chatbot prendre des notes à votre place pendant vos réunions pour que vous restiez présent

Effectuez des recherches dans les archives pour retrouver rapidement les discussions passées et les fichiers stockés auxquels vous souhaitez vous référer

Intégrez-le à des milliers d'applications telles que Google Agenda,DropboxhubSpot, Microsoft Teams, etcSalesforce Les limites de Slack

Slack fait partie de la boîte à outils d'Atlassian et fonctionne mieux si vous l'utilisez avec d'autres outils d'Atlassian comme Jira

Le forfait Free ne vous permet de voir que les 90 derniers jours de messages, ce qui est limitatif pour les projets plus importants

Prix de Slack

Free

Pro : 7,25 $/mois par utilisateur

7,25 $/mois par utilisateur Business+: 12,50 $/mois par utilisateur

12,50 $/mois par utilisateur Enterprise Grid: Contact pour les tarifs

G2: 4.5/5 (31,900+ reviews)

4.5/5 (31,900+ reviews) Capterra: 4.7/5 (23,100+ reviews)

10. Environnement de travail de Google

via Environnement de travail de Google L'espace de travail L'environnement de travail de Google universe propose plusieurs outils de collaboration pour le développement de logiciels, notamment Google Agenda, Gmail, Google Drive, Google Meet et Google Chat.

Utilisez Google Docs ou Google Sheets pour collaborer avec votre équipe en temps réel, puis stockez les informations relatives à votre projet - avec l'historique de ses versions - au sein de la plateforme. Utilisez Google Meet pour présenter vos Google Slides à votre équipe ou à d'autres parties prenantes.

Tous vos fichiers sont facilement organisés au sein de dossiers hiérarchiques afin que vous trouviez toujours ce dont vous avez besoin. Et comme la plateforme est basée sur le cloud, il est facile de partager des fichiers avec n'importe qui, n'importe où dans le monde. 🌎

Les meilleures fonctionnalités de l'environnement de travail Google

Centralisez tout sur une seule plateforme pour ne plus jamais avoir à passer d'une application à l'autre

Démarrez rapidement grâce à l'interface utilisateur conviviale et intuitive

Stockez et accédez à des documents Microsoft tels que Word ou Excel dans l'environnement de travail

Soyez assuré que vos données sont en sécurité grâce aux contrôles de sécurité et de gestion qui sont encore renforcés dans les forfaits Business Plus et Enterprise

Les limites de l'environnement de travail Google

Les fonctionnalités de Google Docs, Sheets et Slides ne sont pas encore tout à fait comparables à celles des produits équivalents de Microsoft

L'offre Business Starter ne permet qu'un stockage de 30 Go par utilisateur, ce qui n'est pas très performant

Prix de l'environnement Google de travail

Business Starter: 6 $/mois par utilisateur

6 $/mois par utilisateur Business Standard: 12 $/mois par utilisateur

12 $/mois par utilisateur BusinessPlus: 18 $/mois par utilisateur

18 $/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.6/5 (40,600+ reviews)

4.6/5 (40,600+ reviews) Capterra: 4.7/5 (15,100+ reviews)

Faites passer votre équipe au niveau supérieur avec les outils de collaboration pour le développement de logiciels

Le développement de logiciels le plus efficace nécessite un solide forfait projet, des méthodologies adaptées à votre entreprise et, surtout, un excellent travail d'équipe. Il est donc logique d'utiliser les meilleurs outils de collaboration pour le développement de logiciels que vous pouvez vous procurer. 💪

Il en existe de nombreux, chacun ayant ses avantages et ses inconvénients, et il vaut la peine de faire des recherches pour savoir lequel est le plus adapté aux besoins de votre entreprise.

ClickUp vous offre tous les outils dont vous avez besoin pour faciliter la collaboration en équipe, et ses avantages vont bien au-delà du travail d'équipe. C'est un outil de gestion de projet et de productivité qui assiste tous les aspects de votre Business, en vous facilitant la vie et en améliorant la productivité et la satisfaction professionnelle de votre équipe.

Et le résultat naturel de tout cela ? L'amélioration de vos résultats. 🤩 S'inscrire gratuitement aujourd'hui et préparez-vous à faire passer votre équipe et votre entreprise au niveau supérieur.