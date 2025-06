Comment devenir ingénieur en invites, instructions

2022 a été une année importante pour l'intelligence artificielle. Elle a explosé dans la conscience publique avec le lancement de ChatGPT par OpenAI. Aujourd'hui, l'IA est sans doute le sujet le plus brûlant de la planète, qui fait parler tout le monde.

Mais vous êtes-vous déjà demandé qui sont les véritables MVP (joueurs les plus précieux) derrière les assistants IA intelligents et conversationnels tels que Claude, ChatGPT et Google Gemini ?

Ingénieurs en invites, instructions.

Ils écrivent des invites, des instructions qui enseignent aux modèles linguistiques tels que ChatGPT à comprendre et à répondre aux entrées humaines. Et ils sont très demandés.

Le salaire déclaré des ingénieurs en invites varie entre 200 000 et plus de 300 000 dollars par an, des entreprises comme Anthropic offrant 300 000 dollars pour des postes d'ingénieur en invites en interne.

C'est un potentiel de croissance considérable.

Alors, comment faire pour percer dans le monde de l'ingénierie des invites, des instructions et des instructions ?

Vous trouverez ci-dessous une feuille de route étape par étape pour devenir ingénieur en invites, instructions et commandes. Que vous soyez un passionné d'IA ou un professionnel ayant une formation en science des données ou en intelligence artificielle, nous avons des conseils pratiques et des points à retenir pour vous.

Et si vous êtes étudiant ou développeur et que vous êtes curieux de découvrir le monde de l'IA et les incroyables outils d'IA générative qui invitent les ingénieurs à créer, n'hésitez pas à consulter nos ressources gratuites ci-dessous.

À lire absolument 10 outils d'IA éducatifs pour les étudiants en 2024 les 10 meilleurs outils d'IA pour les développeurs en 2024

Qui est un ingénieur en invites, instructions ?

Un ingénieur en invites est spécialisé dans la création de demandes claires et efficaces, appelées invites, pour des modèles linguistiques tels que ChatGPT ou Claude. Si tout le monde peut taper des invites, les organisations emploient des ingénieurs en invites pour leurs compétences uniques qui permettent d'obtenir des résultats plus précis et plus pertinents.

Par exemple, imaginez que vous créez une page de connexion à l'aide de Python via des modèles de langage à grande échelle (LLM) tels que ChatGPT ou Perplexity.

Un utilisateur lambda pourrait fournir une simple invite telle que « Comment créer une page de connexion à l'aide de Python » pour obtenir une réponse générique avec des informations de base.

D'autre part, un ingénieur prompt disposant des connaissances nécessaires en matière d'interactions LLM et de prompts spécifiques pourrait répondre quelque chose comme ceci : « Fournissez un guide étape par étape pour créer une page de connexion sécurisée en Python à l'aide de Flask et SQLAlchemy, y compris les techniques d'authentification et de hachage des mots de passe. »

Naturellement, les instructions détaillées de l'ingénieur en invites produiront des résultats personnalisés, beaucoup plus approfondis et structurés.

Pourquoi ? Parce que l'ingénieur en invites, instructions et commandes a guidé l'assistant IA pour qu'il se concentre sur des aspects spécifiques de la tâche.

Les ingénieurs en invites savent également comment utiliser le contexte et mener des discussions afin d'exploiter pleinement les capacités de l'IA. De plus, ils sont conscients que : Quand et où utiliser des mots-clés spécifiques dans les invites, les instructions, les descriptions, etc

Comment concevoir des invites idéales pour une compréhension maximale

Quand fournir des informations supplémentaires ou des limitations

La capacité d'un ingénieur en invites à rédiger des instructions claires exploite tout le potentiel de l'IA pour des tâches telles que la relecture de documents juridiques ou la rédaction de réponses au service client, entre autres.

À ce titre, les ingénieurs chargés des invites étudient le comportement de l'intelligence artificielle, à la recherche de moyens d'améliorer les performances et de réduire les biais en affinant les invites utilisées pour interagir avec ces systèmes.

Le rôle d'un ingénieur en invites, instructions

Le rôle d'un ingénieur en invites est simple : créer et affiner des invites qui aident les grands modèles linguistiques à accomplir des tâches avec précision et cohérence.

Certaines des responsabilités et tâches quotidiennes de l'ingénierie des invites comprennent :

Rédiger des invites claires, concises et spécifiques qui guident les modèles d'IA afin qu'ils produisent les résultats ou les comportements souhaités

À l'aide de méthodes avancées telles que l'apprentissage en quelques essais, les invites de chaîne de pensée et l'IA constitutionnelle pour améliorer les LLM

Travailler en étroite collaboration avec des équipes interfonctionnelles telles que des scientifiques des données et des concepteurs UX/UI afin d'intégrer et de mettre en œuvre le modèle d'IA sur différentes plateformes

Affinement et amélioration constants des invites en les ajustant pour maintenir leur précision

Évaluer les performances des invites, des instructions et des réponses à l'aide de paramètres et de repères

Collaboration avec des experts dans des champs spécifiques (tels que le droit, la finance, la santé) pour créer des invites spécialisées

Création et gestion de bibliothèques de modèles d'invites réutilisables pour accélérer le développement de diverses applications

Participation à des discussions d'équipe, à des revues de code et à des sessions de partage des connaissances

Restez informé des dernières tendances en matière de technologies d'IA, de NLP (programmation en langage naturel) et de NLU (compréhension du langage naturel)

Compétences requises pour devenir ingénieur en invites, instructions

Si le rôle d'ingénieur en invites vous intéresse, vous devez développer les compétences suivantes :

Analyse des données

Les ingénieurs en invites doivent posséder d'excellentes compétences analytiques pour interpréter les données, évaluer les performances des invites et prendre des décisions éclairées.

Pour optimiser l'efficacité des invites, ils doivent analyser des informations complexes, identifier des modèles et tirer des enseignements significatifs des données de la plateforme d'IA.

Dans ce domaine, avoir des connaissances préalables sur les techniques et les outils d'analyse de données est un avantage majeur.

Réflexion stratégique

Pour réussir en tant qu'ingénieur en invites IA, vous devez avoir un esprit stratégique afin d'aligner le développement des invites sur les objectifs organisationnels et les besoins des utilisateurs.

La réflexion stratégique vous permet de planifier et de mettre en œuvre des initiatives d'ingénierie rapide qui améliorent les performances des systèmes d'IA et l'engagement des utilisateurs.

Si vous avez déjà créé et testé des invites IA, en particulier avec des modèles majeurs tels que GPT et des plateformes telles que ChatGPT, cela vous aidera à développer rapidement ces compétences.

Résolution de problèmes et connaissances en IA

Pour surmonter les défis liés au développement d'invitations et à la formation de modèles d'IA, vous aurez besoin de solides capacités de résolution de problèmes et d'une bonne maîtrise des technologies d'IA telles que le traitement du langage naturel (NLP), l'apprentissage automatique (ML) et l'apprentissage profond (DL).

Les concepts du TALN tels que la tokenisation, l'analyse des sentiments et la reconnaissance des entités nommées donnent un aperçu du fonctionnement de modèles tels que ChatGPT. Parallèlement, les principes et algorithmes du machine learning, y compris les réseaux neuronaux utilisés dans le TALN, vous aident à comprendre le comportement des modèles d'IA.

De plus, si vous connaissez les frameworks de deep learning tels que TensorFlow et PyTorch, vous serez en mesure de concevoir des invites qui complètent les points forts du modèle et produisent des réponses de haute qualité.

Grâce à vos compétences en résolution de problèmes, vous serez en mesure d'identifier les problèmes, de proposer des solutions et d'améliorer les invites générées par l'IA sans difficulté.

Créativité

L'expertise technique seule ne suffit pas pour être un ingénieur invite, il faut également être créatif.

Les ingénieurs en invites simplifient les problèmes complexes du monde réel en les mettant en forme de manière à ce que les grands modèles linguistiques puissent les traiter, à l'aide d'invites bien conçues. Vous devez également faire preuve de créativité pour analyser les résultats des modèles, trouver de nouvelles façons d'améliorer les performances et réduire les biais dans ces modèles.

Dans des champs spécialisés tels que le droit ou la santé, la créativité est importante pour adapter avec précision les invites, les instructions et les réponses. Elle permet également de décomposer des idées complexes pour divers publics à l'aide de récits et d'un langage simple.

Négociation avec des équipes interfonctionnelles

Les ingénieurs expérimentés en matière d'invites collaborent fréquemment avec diverses équipes, notamment des chefs de produit, des experts en la matière et des scientifiques des données, afin de comprendre les exigences et de créer des invites efficaces.

Vous devez donc négocier les priorités, les échéanciers et les ressources avec les différentes parties prenantes afin de garantir le bon déroulement du développement.

Il est également essentiel que les ingénieurs chargés des invites discutent des directives éthiques avec la direction afin de minimiser les risques tels que les biais ou les résultats préjudiciables.

Compétences en leadership

À mesure que l'ingénierie des invites prend de l'importance dans le développement de produits IA, les ingénieurs en invites peuvent être amenés à diriger des équipes ou des initiatives dans ce domaine.

Ce leadership implique de fournir une vision, une orientation et une planification stratégique pour les efforts d'ingénierie au sein d'une organisation.

Un ingénieur expert en invites doit faire preuve de leadership éclairé en se tenant au courant des dernières techniques, en partageant ses connaissances et en stimulant l'innovation dans les méthodes de développement des invites.

Outre les compétences techniques, les compétences en leadership sont essentielles pour inspirer les équipes, gérer efficacement les flux de travail et maintenir des normes élevées pour des résultats rapides dans tous les projets.

Comment acquérir ces compétences ?

Si vous possédez déjà les compétences mentionnées ci-dessus, vous pouvez poursuivre votre chemin pour devenir ingénieur en invites, instructions. Si ce n'est pas le cas, voici comment les acquérir et les perfectionner :

Développez un ensemble solide de compétences relationnelles : Développez vos compétences relationnelles pour communiquer, concevoir et collaborer efficacement. Apprenez à rédiger des invites claires, concises et engageantes pour les systèmes d'IA et affinez votre pensée créative en expérimentant avec des mots et des phrases Acquérez des bases solides en NLP et ML : étudiez les concepts clés du traitement du langage naturel tels que le prétraitement de texte, les modèles linguistiques et les modèles séquence-à-séquence. Explorez divers modèles linguistiques (par exemple, GPT, BERT, T5) et leurs architectures, et comprenez les principes du machine learning à l'aide d'algorithmes courants Découvrez les techniques d'ingénierie des invites : étudiez des méthodes telles que l'apprentissage en quelques essais, les invites en chaîne de pensée et l'IA constitutionnelle. Travaillez votre réflexion stratégique grâce à des principes de conception d'invites efficaces et à des stratégies de décomposition des tâches. Consultez également les bibliothèques d'invites et les modèles pour découvrir les bonnes pratiques

Lorsque vous vous lancez dans l'apprentissage de l'ingénierie des invites, l'utilisation des bons outils peut considérablement augmenter votre productivité. L'un de ces outils spécialement conçus pour les ingénieurs en invites est ClickUp Brain, le réseau neuronal d'IA natif de la plateforme de productivité ClickUp.

Il assiste les ingénieurs en simplifiant leurs tâches et responsabilités quotidiennes grâce à des capacités d'automatisation et de gestion des connaissances.

ClickUp Brain pour les ingénieurs en invites, instructions

L'assistant IA génératif de ClickUp facilite la création de contenu, la génération d'idées et la gestion des connaissances.

Utilisez ClickUp Brain pour obtenir des réponses rapides et précises basées sur le contexte de votre travail dans ClickUp et les applications connectées

Grâce à lui, les ingénieurs peuvent accéder à plus de 100 invites spécifiques à leur secteur d'activité et étayées par des recherches, adaptées aux différents rôles des équipes de projet. Il suffit de lancer l'outil d'IA et de sélectionner les invites pour créer des échéanciers de projet, des rapports et des agendas de réunion.

Parcourez plus de 100 invites de ClickUp Brain pour divers processus et rôles de projet

De plus, le réseau neuronal de ClickUp Brain intègre toutes les tâches, tous les processus, tous les documents et toutes les communications relatives au flux de travail, servant ainsi de base de connaissances interactive. Vous pouvez l'utiliser pour extraire des informations en posant des questions simples sur les objectifs des tâches, les dernières mises à jour du travail, les processus de l'entreprise et les procédures d'évaluation de la qualité.

Résumez les notes de réunion, recherchez des informations spécifiques et automatisez les tâches manuelles avec ClickUp Brain

Pour les ingénieurs prompt, ClickUp Brain est un assistant de travail qui automatise les tâches manuelles, les tâches récurrentes et les rappels. Cette automatisation permet aux ingénieurs prompt de se concentrer sur le développement de prompts sans être distraits par des tâches moins critiques.

Expérimentez les outils et les cadres d'ingénierie des invites : acquérez une expérience pratique en utilisant des outils tels que GPT-3 et Claude et essayez différentes techniques d'invite pour la génération et la résumé de textes. Analysez les résultats des modèles, itérez sur les conceptions d'invites et affinez les invites en fonction des résultats

Participez à des évènements sur l'ingénierie des invites : Restez informé en rejoignant des forums ou des groupes de discussion en ligne et en participant à des conférences ou à des ateliers sur les modèles linguistiques

ClickUp Brain peut également vous servir de terrain d'essai pour tester différentes invites et comparer les résultats entre différentes versions de l'invite. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, et l'ingénierie des invites ne fait pas exception à la règle.

Comment devenir ingénieur en invites, instructions

Avec tant de choses à apprendre et tant de compétences à acquérir, le chemin pour devenir ingénieur en invites, instructions et instructions n'est pas forcément évident. Voici une feuille de route simple à suivre :

1. Réfléchissez à vos objectifs de carrière

Avant de vous lancer dans l'ingénierie des invites, réfléchissez bien à vos objectifs.

Vous souhaitez intégrer l'ingénierie des invites dans votre rôle actuel et contribuer à la croissance de votre entreprise ? Ou maîtriser les compétences en ingénierie des invites pour progresser dans le champ de la technologie IA ? Savoir ce que vous voulez vous aidera à développer des compétences spécifiques qui correspondent à vos objectifs de carrière.

Au lieu de suivre une voie générale dans le domaine de la « technologie IA », identifiez un créneau spécifique dans l'ingénierie des invites, des instructions et des instructions. Il peut s'agir de la génération de textes créatifs, des systèmes de dialogue, de la génération de code ou de tâches linguistiques factuelles.

Adaptez votre apprentissage à ce créneau. Pour la génération de textes créatifs, concentrez-vous sur la fluidité et l'imagination. Pour les tâches factuelles, privilégiez la précision et l'ancrage dans des données réelles.

2. Obtenez les certifications adéquates

Vous aurez besoin de certifications ou de diplômes dans des domaines pertinents pour postuler à des rôles d'ingénieur d'invite, d'instructions, etc.

Un baccalauréat en informatique, en science des données ou en linguistique constitue une base solide. Cependant, le champ évolue rapidement. Envisagez d'autres voies, comme des stages intensifs ou des cours en ligne spécialisés dans l'ingénierie des invites, des instructions. L'obtention des bons diplômes témoigne de votre volonté de maîtriser les dernières techniques.

Ressources : Découvrez les cours en ligne proposés par des plateformes telles que Coursera, Udacity ou Fast. ai, qui se concentrent sur l'ingénierie des invites et des LLM spécifiques comme LaMDA ou Jurassic-1 Jumbo.

3. Apprenez les langages de programmation

Maîtrisez les langages de programmation couramment utilisés, en particulier Python. C'est la lingua franca de l'IA et du NLP, avec des bibliothèques comme TensorFlow et PyTorch spécialement conçues pour travailler avec les LLM.

Vous devriez également apprendre des langages complémentaires pour des tâches spécifiques. Pour l'analyse et la manipulation de données, pensez à R ou Julia. Pour les applications web utilisant des invites, explorez les frameworks JavaScript tels que React.

Vous pouvez améliorer vos compétences en codage dans des langages spécifiques en participant à des concours de codage, en contribuant à des projets open source ou en travaillant sur des applications basées sur l'IA.

4. Spécialisez-vous dans les technologies d'IA telles que le NLP et le ML

Il peut être difficile de maîtriser l'ingénierie des invites sans une solide compréhension de l'IA, de l'apprentissage automatique et du traitement du langage naturel.

Allez au-delà d'une compréhension générale. Apprenez les concepts fondamentaux du NLP tels que la tokenisation, les transformateurs et les mécanismes d'attention. Acquérez une expérience pratique en travaillant sur des projets et en appliquant des concepts et des outils clés dans des scénarios réels.

Utilisez vos concepts fondamentaux pour mettre en pratique des techniques efficaces d'ingénierie des invites. Si possible, participez à des projets concrets qui vous permettent d'appliquer les concepts fondamentaux.

Ressources : utilisez le cours accéléré sur le machine learning de Google et ces tutoriels TensorFlow pour développer vos compétences en matière de technologies d'IA.

5. Maîtrisez les techniques d'invite, les instructions

Découvrez différentes méthodes d'invite, telles que l'apprentissage en quelques essais, la suppression de cloze et le contrôle de la température. Chacune influence les résultats du LLM de manière unique.

Expérimentez avec des modèles pré-entraînés disponibles sur des plateformes telles que Hugging Face Transformers. Essayez de les affiner pour des tâches spécifiques à l'aide de techniques d'ingénierie des invites, des instructions, etc.

Ressources : pour approfondir vos connaissances, inscrivez-vous à des cours en ligne ou procurez-vous des manuels sur le TALN, tels que « Speech and Language Processing » de Jurafsky et Martin. Participez à des communautés en ligne telles que r/PromptEngineering ou à des forums. OpenAI propose également de bonnes ressources.

6. Réseautez avec des professionnels du champ

Il est essentiel de bien réseauter avec des professionnels de l'IA, en particulier lorsque vous recherchez un emploi. Établissez des relations avec des experts en IA, assistez à des conférences et rejoignez des forums en ligne pour discuter d'idées et de défis avec vos pairs.

Des évènements tels que la North American Conference on Language Learning (NAACL) ou la conférence de l'AAAI (Association for the Advancement of Artificial Intelligence) constituent de bons points de départ.

Les collaborations au sein de la communauté IA et NLP favorisent l'apprentissage et vous permettent de rester au fait des dernières avancées en matière d'ingénierie des invites et des instructions.

Télécharger ce modèle Restez sur la bonne voie dans votre recherche d'emploi dans le domaine de l'ingénierie des invites grâce au modèle de recherche d'emploi ClickUp

Pour faciliter vos efforts de recherche d'emploi, pensez à utiliser des outils de productivité tels que le modèle de recherche d'emploi ClickUp. Ce modèle pratique vous aide à rester organisé en vous permettant de suivre vos candidatures, les offres d'emploi, les évaluations des entreprises, les entretiens et bien plus encore, le tout au même endroit.

6. Créez un portfolio qui met en valeur votre expertise

Concentrez-vous sur la création de projets impressionnants afin d'acquérir une compréhension approfondie des technologies d'IA et de constituer un portfolio solide qui mettra en valeur vos compétences en ingénierie d'invites, d'instructions et de réponses auprès d'employeurs potentiels et de la communauté IA.

Vous pouvez également renforcer vos qualifications et démontrer votre expertise en obtenant des certifications pertinentes en ingénierie des invites, des instructions, etc.

Expérimentez les LLM open source : des plateformes telles que Playground d'OpenAI et Hugging Face offrent un accès à divers LLM à des fins d'expérimentation. Entraînez-vous à rédiger des invites pour obtenir les résultats souhaités

Contribuez à des projets open source : Participez à des projets sur GitHub qui explorent les applications de l'ingénierie des invites et des instructions. Cela vous permettra d'acquérir une expérience précieuse et de mettre en avant vos compétences auprès d'employeurs potentiels

Développez des projets personnels : Créez des projets qui démontrent vos capacités en matière d'ingénierie des invites, d'instructions, etc. Il peut s'agir de créer un chatbot à l'aide d'invites, de générer différents formats de texte créatifs ou de résumer des sujets factuels

Le champ de l'ingénierie des invites évolue rapidement. Suivez les blogs, les articles de recherche et l'actualité du secteur pour rester à la pointe. Bien qu'elles ne soient pas obligatoires, les certifications en ingénierie des invites peuvent démontrer votre engagement dans ce domaine et vous offrir un parcours d'apprentissage structuré.

En vous concentrant sur ces compétences, ressources et stratégies spécifiques, vous serez sur la bonne voie pour devenir un ingénieur en invites, instructions et commandes efficace.

Surmonter les obstacles pour se lancer dans l'ingénierie des invites, des instructions et des modèles

Comme tout champ, l'ingénierie des invites n'est pas sans défis.

Comme cette discipline est nouvelle dans le bloc, vous devez développer des compétences spécifiques (comme nous l'avons mentionné ci-dessus).

Voici un bref récapitulatif des compétences dont vous avez besoin pour vous lancer dans l'ingénierie des invites, des instructions, [...] Compétences analytiques pour interpréter le comportement des modèles d'IA et la réussite des résultats

Une base solide de concepts d'IA tels que l'apprentissage automatique, le TALN et l'apprentissage profond

Compétences créatives en résolution de problèmes pour concevoir et affiner les invites, les instructions et les réponses

La capacité à collaborer et à négocier avec des équipes interfonctionnelles

Un penchant pour le leadership afin de guider et de gérer des projets de haut niveau

Il est bon d'avoir des compétences. Mais il est également important d'être conscient des obstacles potentiels que vous pourriez rencontrer en devenant ingénieur en invites, instructions, etc.

Voici les défis courants que vous pouvez rencontrer :

L'ingénierie des invites est un nouveau champ en pleine évolution , ce qui rend difficile de se tenir au courant des dernières techniques et des derniers outils

L'accès à des modèles linguistiques puissants est souvent restreint et peut nécessiter une licence auprès de grandes entreprises technologiques, ce qui constitue un obstacle pour les particuliers et les start-ups

L'ingénierie des invites étant relativement nouvelle, il n'y a pas suffisamment d'experts disponibles pour encadrer les nouveaux venus

Sans règles et pratiques cohérentes, la collaboration et le partage des connaissances peuvent être affectés

L'utilisation d'un langage équitable et sûr dans les invites ou les résultats nécessite une bonne compréhension et une manipulation prudente

Il n'y a pas encore beaucoup de rôles spécifiques pour les ingénieurs d'invites, même si de plus en plus de personnes en recherchent

Conseil de pro : pour surmonter les obstacles liés aux licences et au développement dans le domaine de l'IA, les particuliers, les start-ups et les petites entreprises peuvent explorer des outils et des ressources d'IA adaptés aux débutants, qui ne nécessitent pas d'investissement ni d'expertise importants.

Les avantages et les inconvénients du métier d'ingénieur en invites, instructions

L'ingénierie des invites est en effet une option de carrière passionnante, mais comme toute chose, elle a ses avantages et ses inconvénients.

Avantages

Voici quelques-uns des principaux avantages d'une carrière dans l'ingénierie des invites :

Outlook

La demande d'ingénieurs spécialisés dans les invites, les instructions et les instructions est en constante augmentation, car les entreprises s'appuient de plus en plus sur les logiciels pour améliorer leurs opérations et l'expérience utilisateur.

Le marché mondial de l'ingénierie des invites devrait connaître une croissance annuelle de 32,8 % entre 2024 et 2030, ce qui prouve le besoin en ingénieurs qualifiés dans ce domaine pour les années à venir.

Attentes salariales

Selon une étude menée par Velents AI, les ingénieurs en invites aux États-Unis font partie des professionnels les mieux rémunérés du secteur de l'IA, avec un salaire annuel moyen d'environ 300 000 dollars.

Ces chiffres montrent que l'ingénierie des invites peut être un parcours professionnel très gratifiant.

Opportunités d'emploi potentielles

Le meilleur dans tout ça ?

Les ingénieurs en invites peuvent trouver du travail dans n'importe quel secteur ou domaine au sein d'organisations, notamment :

Des entreprises technologiques telles que Google, OpenAI, Anthropic et Microsoft

Laboratoires de recherche en IA et institutions universitaires

Sociétés de conseil spécialisées dans les solutions d'IA et de TALN

Institutions financières et entreprises de technologie financière

Organisations du secteur de la santé et des sciences de la vie

Cabinets d'avocats et entreprises technologiques au service du secteur juridique

Créateurs de sites web et plateformes sans code

Inconvénients

Être ingénieur en invites peut être une carrière enrichissante, mais elle comporte également son lot d'inconvénients. Voici comment vous pouvez les surmonter :

Accès limité aux modèles linguistiques

De nombreux modèles linguistiques avancés sont inaccessibles aux ingénieurs sans licence, sans invitation ou sans instructions.

La solution ? Utilisez des modèles linguistiques open source et des cadres d'invite, collaborez avec des instituts de recherche ou rejoignez des entreprises qui y ont accès.

Et n'oubliez pas : militez pour des technologies d'IA plus ouvertes et plus accessibles.

Considérations éthiques

Les résultats injustes et dangereux des modèles sont une préoccupation réelle dans le domaine de l'ingénierie des invites.

Pour relever ce défi, vous devez apprendre les principes éthiques de l'IA, travailler avec des éthiciens et des experts du domaine, et maîtriser les techniques permettant de promouvoir un développement responsable de l'IA.

Un exemple populaire d'IA éthique est Claude, d'Anthropic, qui suit une approche dynamique pour atténuer les biais.

Problèmes d'évolutivité et de performances

Gérer efficacement et avec précision des modèles linguistiques complexes et volumineux peut s'avérer difficile. Mais n'oubliez pas que l'apprentissage continu est la clé de la réussite dans l'ingénierie des invites et des instructions.

Continuez à explorer des méthodes telles que l'ajustement des invites ou le chaînage pour optimiser les performances des invites.

Un marché de l'emploi incertain

Les rôles dédiés à l'ingénierie des invites sont rares sur le marché du travail à l'heure actuelle.

Raison de plus pour acquérir une expertise dans le traitement du langage naturel, l'apprentissage automatique ou l'ingénierie logicielle. De plus, une compétence polyvalente telle que l'ingénierie des invites, des instructions, vous garantit une forte demande.

Maîtrisez l'ingénierie des invites avec ClickUp

L'une des façons de débloquer tout le potentiel de la révolution IA est de maîtriser l'art des invites, des instructions. Et lorsque vous serez prêt à devenir ingénieur en invites, ClickUp sera là pour vous aider.

Dotée d'une IA générative native et de modèles personnalisés, ClickUp est la plateforme ultime pour mettre en pratique vos compétences en ingénierie des invites, des instructions, des modèles, des flux de travail, des processus, des tâches, des calendriers, des listes, des tableaux, des diagrammes, des cartes, des

Même lorsque vous serez devenu un ingénieur invite, ClickUp continuera à vous soutenir grâce à ses outils de gestion de tâches et de projets et à plus de 1 000 intégrations.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à ClickUp et commencez à concevoir des invites qui changeront le visage des modèles d'IA actuels !