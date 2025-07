10 exemples de contenu généré par l'IA pour inspirer vos propres créations

Les spécialistes du marketing sont confrontés à un véritable défi : produire des articles de blog, des mises à jour sur les réseaux sociaux et des e-mails attrayants à une époque où la durée d'attention diminue et où la surcharge d'informations augmente. Le plus difficile ? Maintenir la créativité et la qualité malgré le nombre important de tâches et les échéanciers serrés.

Les outils d'IA deviennent essentiels pour surmonter ces obstacles.

48 % des responsables marketing ont déjà adopté des outils d'IA pour aider leurs équipes. Si vous n'en faites pas partie, vous passez probablement à côté d'une solution qui vous permettrait de produire du contenu cohérent à grande échelle.

De la génération d'idées à l'optimisation pour le référencement, en passant par la personnalisation de vos textes, l'IA aide les spécialistes du marketing à gagner du temps, à réduire les tâches répétitives et à créer du contenu qui touche leur public.

Pour voir comment l'IA change la donne, explorons quelques exemples de contenu généré par l'IA qui redéfinissent la manière dont les spécialistes du marketing créent, optimisent et diffusent le contenu.

Qu'est-ce que le contenu généré par l'IA ?

Le contenu généré par l'IA désigne les textes, images, musiques ou vidéos créés par des systèmes d'intelligence artificielle en réponse à des entrées humaines (invitations, instructions).

Ces outils d'IA (souvent alimentés par de grands modèles linguistiques tels que GPT-4) sont entraînés à partir de vastes ensembles de données et d'algorithmes d'apprentissage automatique. Cela leur permet de comprendre les schémas linguistiques, visuels et sonores afin de générer de manière autonome un contenu de haute qualité.

❌ Qu'est-ce que le contenu généré par l'IA n'est pas ? Axé sur les émotions : manque la profondeur et les nuances des émotions humaines

Véritablement original : l'IA synthétise des données existantes, et non des idées nouvelles et originales

Sensibilité culturelle : peut passer à côté de nuances culturelles ou contextuelles clés

Sans erreur : toujours sujet à des erreurs et à des informations erronées, en particulier sur des sujets complexes

Un substitut créatif à l'humain : le contenu généré par l'IA est différent du contenu humain : il est efficace et évolutif, mais manque souvent de la créativité et de la touche personnelle qui caractérisent la narration humaine

Pourquoi utiliser l'IA pour la création de contenu ?

Voici pourquoi le contenu marketing généré par l'IA vaut l'investissement :

Rapidité et évolutivité : ce qui prend des heures ou des jours à un rédacteur humain, l'IA peut le faire en quelques minutes. En fait, un site est passé de zéro à ce qui prend des heures ou des jours à un rédacteur humain, l'IA peut le faire en quelques minutes. En fait, un site est passé de zéro à 750 000 visiteurs en un an en publiant 7 000 articles à l'aide d'algorithmes d'IA et d'invites, d'instructions et de suggestions

Réduisez les coûts, gagnez en efficacité : grâce aux brouillons générés par l'IA, les rédacteurs peuvent se concentrer sur le peaufinage du contenu plutôt que de partir de zéro, parfois en seulement une heure. Cela permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de réduire les coûts de production de contenu

Personnalisez à grande échelle : il est essentiel d'atteindre la bonne personne avec le bon message au bon moment, mais il est pratiquement impossible de le faire manuellement à grande échelle. L'IA s'en charge en adaptant le contenu, les recommandations de produits et les messages à chaque individu, beaucoup plus rapidement

Peur de prendre du retard : 81 % des spécialistes du marketing B2B utilisent déjà l'IA. L'IA pourrait les aider à dominer les moteurs de recherche, à booster leur engagement sur les réseaux sociaux et à envoyer des e-mails qui sont réellement ouverts et cliqués

Localisez facilement votre contenu : l'IA adapte facilement votre contenu à différentes langues et régions, garantissant ainsi qu'il est adapté à chaque marché sans effort supplémentaire

🚨 N'oubliez pas : le contenu généré par l'IA peut parfois soulever des questions éthiques et juridiques concernant les droits d'auteur, les préjugés, la désinformation et la confidentialité des données. Il est donc essentiel d'assurer une surveillance et une transparence adéquates.

📚 En savoir plus : Comment utiliser l'IA pour les documents Word afin de rationaliser la création de contenu

les 10 meilleurs exemples de contenu généré par l'IA

Voyons comment l'IA transforme le marketing de contenu, avec quelques exemples illustrant comment ClickUp Brain, l'assistant IA de ClickUp, s'intègre parfaitement dans ce domaine.

1. Articles de blog rédigés par l'IA

Tous les spécialistes du marketing de contenu souhaitent publier plus souvent sans s'épuiser. L'IA rend cela possible. En fait, 31 % des spécialistes du marketing l'utilisent déjà pour rédiger des articles, trouver des idées ou élaborer des plans. Les avantages ? Un contenu plus rapide, un meilleur référencement et plus de trafic.

Parmi les marques qui excellent dans ce domaine, on peut citer :

📌 Bankrate

Bankrate, un site de conseils financiers bien connu, utilise l'IA depuis un certain temps déjà, notamment pour répondre à des questions financières courantes telles que « Qu'est-ce que la marge sur contribution ? » ou « Qu'est-ce que la liquidité financière ? »

L'IA s'occupe des bases, puis des éditeurs humains interviennent pour vérifier les faits, affiner le contenu et s'assurer qu'il est précis et lisible. Cette combinaison de rapidité et d'intervention éditoriale permet à Bankrate de rester cohérent et fiable.

Article de blog de Bankrate, généré avec l'aide de l'IA

📌 Workfellow

Workfellow, une start-up SaaS spécialisée dans l'automatisation des processus, avait besoin de se développer avec des ressources limitées. En 2023, elle a utilisé l'IA générative pour produire des articles de blog optimisés pour le référencement et des pages de comparaison de produits.

Ils ont sélectionné des mots-clés à fort potentiel mais peu concurrentiels, puis ont utilisé ChatGPT pour rédiger rapidement le contenu. Ensuite, leur équipe a humanisé le contenu généré par l'IA, vérifié les faits, ajusté le ton et préparé le contenu pour publication.

Les résultats ? Workfellow a publié environ 150 articles assistés par l'IA et a multiplié par 22 son trafic organique.

Un article de blog généré par l'IA par Workfellow

🧠 Comment ClickUp Brain peut-il vous aider à faire de même ? ClickUp Brain, c'est comme avoir un rédacteur de contenu et un assistant SEO intégrés à votre environnement de travail polyvalent ClickUp. Il s'agit d'un outil d'IA polyvalent et contextuel que vous pouvez utiliser pour : Générez de nouvelles idées de contenu

Créez des plans structurés avec des balises H2 et H3

Mettez en évidence les titres des sections et demandez du contenu avec des conseils sur le ton à adopter

Améliorez le classement de votre contenu en demandant des suggestions concernant les mots-clés LSI et les sous-thèmes

2. Légendes de réseaux sociaux générées par l'IA

Rédiger chaque jour des légendes accrocheuses pour les réseaux sociaux est épuisant, même pour les pros. Pas étonnant que 63 % des spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux se sentent épuisés.

L'IA fonctionne comme un partenaire de brainstorming disponible 24 h/24 et 7 j/7, vous aidant à créer plus rapidement des publications pertinentes et captivantes, et à réagir aux tendances en temps réel.

Voici quelques exemples de contenu social généré par l'IA :

📌 Mastercard

Mastercard dispose d'une IA personnalisée qui agit comme un « radar des tendances » et analyse en permanence les plateformes de réseaux sociaux pour détecter ce qui fait le buzz. Chaque fois qu'un sujet tendance correspond à la marque Mastercard, par exemple un hashtag viral sur le shopping local, l'IA crée rapidement des publications ou des publicités sur les réseaux sociaux.

Tout ce que l'équipe de Mastercard a à faire, c'est de réviser, d'ajuster et de publier. Le résultat ? Mastercard peut immédiatement participer aux discussions pertinentes, en gardant son contenu social frais et opportun.

Publication Instagram générée par l'IA de Mastercard

🧠 Comment ClickUp Brain peut-il vous aider à faire de même ? Vous n'êtes pas un poète à 8 heures du matin ? Laissez ClickUp Brain gérer vos légendes sur les réseaux sociaux : Générez des légendes spécifiques à chaque plateforme (Instagram, LinkedIn, X, etc.)

Ajustez instantanément le ton, la longueur et la mise en forme en fonction de votre public cible et du type de publication

Réécrivez des textes existants pour les rendre plus percutants, plus conviviaux ou plus fidèles à votre image de marque

Obtenez des idées de hashtags et des variantes qui augmentent la portée et l'engagement

Utilisez ClickUp Brain pour générer des légendes pour les réseaux sociaux

3. Rédaction d'e-mails optimisés par l'IA

Rédiger des e-mails marketing efficaces est tout un art qui consiste à rédiger des textes attrayants et à tester ce qui suscite le plus de clics.

Voici comment les entreprises mettent l'IA au travail pour obtenir ce résultat :

📌 Domino's Pizza

Domino's souhaitait que davantage de personnes ouvrent ses e-mails marketing sans perdre le ton amusant et caractéristique de la marque.

Ils se sont associés à un outil d'IA pour rédiger des lignes d'objet. Celui-ci a analysé ce qui avait fonctionné auparavant, appris le ton de Domino's et imaginé de nouvelles options. Après avoir effectué des tests A/B, les résultats étaient clairs : les lignes d'objet rédigées par l'IA ont obtenu 26 % d'ouvertures en plus que celles rédigées par des humains.

Pour Domino's, cela s'est traduit par une augmentation du nombre de clics, des commandes de pizzas et des revenus générés par les promotions par e-mail.

Objets des e-mails de Domino

🧠 Comment ClickUp Brain peut-il vous aider à faire de même ? ClickUp Brain agit comme votre assistant e-mail à la demande. Voici comment vous pouvez l'utiliser : Rédigez des e-mails marketing ou d'intégration complets

Générez des variantes d'objet pour effectuer des tests A/B

Résumez des contenus longs en e-mails courts et clairs

Traduisez ou localisez le contenu de vos e-mails pour différentes régions

Utilisez ClickUp Brain pour rédiger des e-mails conformes à votre marque

4. Descriptions de produits créées par l'IA

La rédaction de descriptions de produits est un travail fastidieux, surtout lorsque vous en avez des milliers à faire. Chaque description doit être précise, unique et optimisée pour le référencement. Pas étonnant que les entreprises se tournent vers l'IA pour remplir leurs catalogues de produits avec des textes convaincants.

Voici un exemple qui vaut le détour :

📌 Walmart

Walmart a utilisé l'IA générative pour améliorer plus de 850 millions de listes de produits. L'IA a complété les informations manquantes, réécrit les descriptions et harmonisé les listes sur l'ensemble du site et dans les magasins.

Cela a aidé Walmart à faire correspondre les résultats de recherche à l'intention des clients. Si quelqu'un tape une expression vague telle que « soirée football », le système affiche des snacks, des enceintes, des décorations, bref tout ce qui correspond.

🧠 Comment ClickUp Brain peut-il vous aider à faire de même ? Outre la rédaction de descriptions de produits à partir de zéro, vous pouvez utiliser ClickUp Brain pour : Réécrivez les descriptions de produits pour plus de clarté ou pour optimiser le référencement naturel (SEO)

Créez des variantes pour les tests A/B

Raccourcissez ou développez les descriptions pour différentes plateformes

Traduisez-les ou localisez-les pour des régions et des publics spécifiques

Utilisez ClickUp Brain pour rédiger des descriptions de produits de toute longueur

5. Textes publicitaires générés par l'IA

Les textes publicitaires sont déterminants. Quelques mots suffisent pour décider si un utilisateur clique ou continue de faire défiler la page. L'IA écrit désormais ces mots plus rapidement, mieux et à grande échelle. De plus, vous pouvez désormais générer des variantes, tester différents angles émotionnels et optimiser en temps réel pour Google, Facebook et les publicités display.

Voici comment les textes publicitaires rédigés par l'IA donnent des résultats concrets :

📌 JPMorgan Chase

JPMorgan Chase s'est associé à une plateforme de rédaction publicitaire basée sur l'IA afin de comparer des textes publicitaires générés par l'IA à des versions rédigées par des humains.

Lors d'un test réalisé pour une publicité sur les prêts immobiliers, la version IA (« C'est vrai, vous pouvez débloquer de l'argent grâce à la valeur de votre maison ») a généré 88 % de prospects en plus que la version rédigée par un humain.

Dans le cadre de campagnes plus larges, les titres et les CTA générés par l'IA ont permis d'augmenter le taux de clics jusqu'à 450 %. L'entreprise a également testé différents tons, émotions et formulations afin d'optimiser les performances.

📌 Klarna

Klarna, la marque FinTech « achetez maintenant, payez plus tard », a développé son propre outil d'IA, Copy Assistant, qui rédige environ 80 % de tous ses textes marketing. Cela inclut les titres publicitaires, les légendes sur les réseaux sociaux, les campagnes par e-mail et les descriptions de produits.

Elle gère également rapidement les tâches répétitives de copie, respecte le ton de la marque Klarna et libère l'équipe qui peut ainsi se concentrer sur la stratégie marketing et les modifications finales.

Ce changement a permis à Klarna de mener davantage de campagnes tout en réduisant ses dépenses. Au cours du seul premier trimestre 2024, l'entreprise a réduit ses coûts marketing de 11 %, et les textes générés par l'IA ont été crédités de 37 % de ces économies.

🧠 Comment ClickUp Brain peut-il vous aider à faire de même ? Lorsque vous devez rédiger un texte publicitaire percutant, faites appel à ClickUp Brain. Il peut vous aider à : Générez plusieurs variantes de textes publicitaires pour Google, Facebook, LinkedIn, etc.

Réécrivez le texte d'une publicité pour différents tons et segments d'audience (par exemple, la génération Z, les personnes soucieuses de l'environnement)

Localisez ou traduisez des textes publicitaires pour différents marchés

6. Scripts vidéo écrits par l'IA

Les vidéos attirent l'attention, mais comment en écrire le script ? C'est là que la plupart des équipes se retrouvent bloquées.

Grâce à l'IA, les entreprises peuvent saisir quelques points clés et recevoir des scripts complets, des résumés de scènes ou des dialogues qui semblent avoir été écrits par des humains.

Un créateur de contenu américain sur cinq utilise déjà l'IA pour rédiger ou modifier du contenu vidéo.

Voici quelques exemples où l'IA a joué le rôle de scénariste :

📌 Mint Mobile (Ryan Reynolds)

Ryan Reynolds voulait tester les capacités de l'IA, il a donc demandé à ChatGPT de rédiger une publicité pour Mint Mobile.

L'invite, les instructions : Écrivez un script publicitaire pour Mint Mobile avec la voix de Ryan Reynolds. Incluez une blague, un juron et mentionnez la promotion des fêtes.

ChatGPT a tenu ses promesses. Le script était drôle, fidèle à l'image de la marque et étonnamment précis. Ryan l'a même qualifié* de « légèrement terrifiant » tant il était proche de son ton habituel. Il a fini par lire le script écrit par l'IA devant la caméra, et celui-ci est devenu la publicité finale.

📌 Serpstat

Serpstat, une plateforme SEO tout-en-un, avait besoin d'un moyen plus rapide et plus évolutif pour intégrer de nouveaux utilisateurs. L'objectif était de créer des vidéos claires et rapides qui guident les utilisateurs à travers le produit sans avoir recours à des procédures manuelles fastidieuses ou à de longs documents.

Au lieu d'écrire des scripts à partir de zéro, l'équipe a fourni à ChatGPT des points clés sur les fonctionnalités, les avantages et ce que les utilisateurs devaient faire en premier. ChatGPT a généré des scripts vidéo complets en quelques minutes, rédigés dans un ton clair et convivial.

Script vidéo généré par IA par ChatGPT

🧠 Comment ClickUp Brain peut-il vous aider à faire de même ? ClickUp Brain vous aide à créer des scripts pour vos vidéos directement dans votre environnement de travail. Vous pouvez lui demander de : Générez des scripts complets pour des vidéos promotionnelles ou explicatives, des sketchs courts pour TikTok et des Reels avec voix off et instructions visuelles

Présentez les grandes lignes d'un webinaire ou d'une démonstration, y compris les accroches, les points clés et les transitions

Réfléchissez à des scènes de storyboard pour des publicités ou des annonces

Utilisez ClickUp Brain pour rédiger des scripts, de petits sketches et d'autres contenus vidéo

7. Chatbots et réponses du service client basés sur l'IA

Les chatbots actuels basés sur l'IA sont intelligents, rapides et étonnamment humains. Ils aident les entreprises à répondre aux questions, à résoudre les problèmes et à assister les clients 24 h/24, 7 j/7, sans épuiser l'équipe d'assistance.

Voici un exemple remarquable :

📌 Intercom's Fin

Fin d'Intercom est un chatbot IA (alimenté par GPT-4) qui utilise les articles de votre centre d'aide, les FAQ et le contenu d'assistance passé pour répondre instantanément aux questions des clients via le chat, l'e-mail et les réseaux sociaux.

Elle peut également agir au nom des clients, en s'adaptant à leurs besoins en temps réel.

Et si une question est trop complexe, Fin la transmet à un agent humain sans interrompre la discussion.

via Intercom

Comment tirer parti de l'IA pour la création de contenu ?

Nous vous comprenons. Les exemples sont impressionnants. Mais la vraie question que vous vous posez est la suivante : comment l'IA peut-elle être utilisée de manière pratique et efficace dans la création de contenu ?

Voici une feuille de route simple en quatre étapes pour vous aider à démarrer :

Étape 1 : Choisissez le bon outil d'IA

Avec les nombreux outils de génération de contenu IA disponibles, le contenu marketing généré par l'IA n'est pas une mince affaire : presque tous les outils peuvent le faire. Mais quel outil vous aide à créer un contenu meilleur et plus rapide sans compliquer votre flux de travail ?

Il s'agit de ClickUp Brain.

✨ Brain est votre assistant IA contextuel qui vous aide à planifier, rédiger, modifier et gérer du contenu, directement dans votre environnement de travail ClickUp. Il connecte vos documents, tâches, collaborateurs et outils afin que tout se passe dans son contexte, là où se trouve déjà votre travail.

Le plus intéressant ? Il rassemble toute la puissance des principaux LLM, du dernier GPT aux derniers modèles Claude et Gemini, au sein d'une seule plateforme.

Utilisez des modèles plus légers tels que o3‑mini et Gemini Flash pour une création de contenu rapide et des réponses plus rapides, puis passez à des modèles plus puissants (GPT‑4o, Claude 3. 7) pour les tâches complexes de raisonnement et de rédaction afin d'obtenir de meilleurs résultats.

Ne payez plus pour plusieurs outils d'IA alors que vous pouvez tous les utiliser dans un seul outil : ClickUp Brain

Vous pouvez demander à ClickUp Brain de :

Générer des idées : obtenez des sujets de blog, des plans et des angles d'approche en quelques secondes

Rédigez plus intelligemment : rédigez du contenu directement dans vos rédigez du contenu directement dans vos tâches ou documents ClickUp , modifiez le ton, affinez le langage et obtenez plusieurs variantes en quelques secondes

Utilisez un contexte réel : extrayez des informations pertinentes à partir de documents existants ou de notes de réunion dans votre environnement de travail ClickUp afin d'enrichir votre contenu et d'en augmenter la valeur

Restez organisé : créez et attribuez des tâches de rédaction à l'aide de briefs générés par l'IA

Modification à la volée : corrigez instantanément la grammaire, l'orthographe et le style en fonction des directives et des exigences de la marque

Travaillez plus rapidement : générez automatiquement des réponses dans générez automatiquement des réponses dans ClickUp Chat , des modèles et des blocs de contenu dans ClickUp Docs

Quel que soit votre cas d'utilisation de l'IA générative, Brain peut vous aider.

Ce Redditor est d'accord:

Je l'utilise tout le temps pour commencer mon travail. Vous devez rédiger un blog ? Commencez avec Brain. Vous devez créer une matrice de compétences pour améliorer vos connaissances ? Commencez avec Brain. Vous devez créer un modèle d'e-mail pour contacter vos clients ? Commencez avec Brain ! Il est vraiment très utile pour vous aider à lancer vos projets ou simplement à rédiger une première ébauche de contenu.

De plus, ClickUp Brain est conçu aussi bien pour les équipes que pour les créateurs individuels.

📌 Par exemple : 🧑‍💼 Les responsables marketing peuvent l'utiliser pour résumer un brief de blog et le partager instantanément avec un rédacteur freelance

✍️ Les prospects issus du contenu peuvent générer des légendes pour les réseaux sociaux à partir de liens vers des blogs dans les commentaires des tâches

🔍 Les spécialistes du référencement peuvent réécrire des paragraphes avec des mots-clés cibles directement dans le document principal du brouillon du blog

📮ClickUp Insight : 37 % de nos répondants utilisent l'IA pour la création de contenu, y compris la rédaction, la modification en cours et les e-mails. * Cependant, ce processus implique généralement de passer d'un outil à l'autre, comme un outil de génération de contenu et votre environnement de travail. Avec ClickUp, vous bénéficiez d'une aide à la rédaction alimentée par l'IA dans tout l'environnement de travail, y compris les e-mails, les commentaires, les discussions, les documents, etc., tout en conservant le contexte de l'ensemble de votre environnement de travail.

Étape 2 : Fournissez des invites claires

Une invite de rédaction IA faible conduit à un contenu fade et vague. Une invite claire et détaillée permet d'obtenir un contenu ciblé et utilisable, aligné sur vos objectifs.

📌 Par exemple :

❌ Écrivez-moi un article de blog sur la productivité. ✅ Rédigez un article de blog de 600 mots destiné aux managers d'équipes à distance sur cinq astuces pour améliorer la productivité à l'aide de ClickUp Brain. Adoptez un ton convivial et pratique, et incluez des exemples concrets

Constatez la différence par vous-même :

⭐ Quelques conseils pour rédiger de meilleures invites : Soyez précis : incluez des détails tels que le public, le ton, la mise en forme, la longueur et l'angle

Donnez des indications stylistiques : Au lieu de dire « Rendez-le accrocheur », dites « Rendez l'introduction similaire à une courte publication LinkedIn avec un accroche »

Utilisez le contexte ClickUp : Mentionnez des tâches, des documents ou des commentaires spécifiques. Par exemple, « Résumez les notes de la réunion à partir du document « Planification du contenu pour le deuxième trimestre » et transformez-les en plan de blog. »

Testez et ajustez : révisez votre invite si nécessaire. Considérez-la comme une discussion, pas comme une commande unique

Voici un cours rapide de 3 minutes sur l'ingénierie des invites, qui peut s'avérer utile :

La rédaction d'invitations efficaces pour l'IA peut être incohérente : une personne obtient d'excellents résultats, une autre non, ce qui entraîne une perte de temps, des essais et des erreurs, ainsi qu'un contenu inégal.

Avec ClickUp Docs, vous pouvez créer une « bibliothèque d'invites » partagée pour stocker et organiser toutes vos invites les plus performantes. Ensuite, structurez-la par type de contenu (blogs, publications sur les réseaux sociaux, e-mails), cas d'utilisation (SEO, plans, descriptions de produits) ou ton et public.

Créez et organisez des invites, des instructions dans ClickUp Docs pour une génération de contenu IA cohérente

De plus, votre équipe peut modifier ou améliorer les invites en temps réel, afin que la bibliothèque évolue à mesure que votre équipe apprend ce qui fonctionne. Vous pouvez également laisser des commentaires ou des notes à côté des invites pour expliquer quand et pourquoi elles fonctionnent le mieux.

Un utilisateur de Reddit adore la combinaison Brain-Docs (et pour cause !) 🤩

ClickUp Brain me fait gagner un temps fou, honnêtement. Je sais qu'il existe des outils d'IA avec une version gratuite assez efficace, mais le fait de passer constamment d'un onglet à l'autre est très pénible. Et honnêtement, quand je suis en pleine concentration, c'est la dernière chose que j'ai envie de faire. J'utilise principalement l'IA pour écrire, car je travaille dans le secteur du contenu. Elle modifie également ce que j'ai écrit (incroyable !). Les documents m'aident également beaucoup. J'adore les options de mise en forme, en particulier les bannières. Elles sont trop mignonnes !

💡 Conseil de pro : Utilisez des modèles d'invites IA pour gagner du temps et standardiser votre processus de création de contenu IA.

Étape 3 : Modifiez et optimisez le contenu

Une fois que ClickUp Brain vous a fourni la première ébauche, vous devez modifier le contenu généré par l'IA pour :

Nettoyez le contenu : Supprimez les répétitions et les éléments superflus, et veillez à ce que la structure reste concise et ciblée

Ajoutez votre expertise : Insérez des exemples concrets, des données et des études de cas que l'IA ne peut pas générer

Adaptez-vous au style de votre marque : Reflétez votre voix unique, qu'elle soit informelle ou professionnelle

Vérifiez les faits : Vérifiez les affirmations, les statistiques et les exemples — l'IA peut utiliser des espaces réservés ou des suppositions

Peaufinez votre contenu à l'aide d'outils fiables : soumettez-le à des outils de détection de plagiat et de lisibilité, et vérifiez votre checklist SEO/marque avant de le publier

Une fois que vous êtes satisfait des modifications, déposez-le dans un document ClickUp partagé où votre équipe peut :

Mettez en évidence les sections qui doivent être modifiées

Commentez directement des lignes spécifiques

Étiquetez vos collègues pour obtenir leur avis

Utilisez des checklists pour suivre ce qui a été révisé ou approuvé

Collaborez sur des modifications de contenu généré par l'IA dans ClickUp Docs

Si une section doit être réécrite ou vérifiée, transformez simplement le commentaire en tâche. De plus, l'historique des versions vous permet de suivre les modifications en cours ou de revenir à une version précédente si nécessaire.

Étape 4 : Utilisez l'IA pour trouver des idées de contenu

Générer des idées de contenu nouvelles et pertinentes est souvent plus difficile que l'acte d'écrire lui-même. Vous pouvez demander à ClickUp Brain de :

Suggérez des sujets de blog en fonction de votre produit, de votre audience ou de votre niche

Réutilisez le contenu dans des publications sur les réseaux sociaux, des newsletters ou des scripts vidéo

Transformez les questions des clients ou les FAQ en angles d'approche pour votre blog

Créez des calendriers de contenu autour des lancements ou des tendances

Découvrez des sujets de niche ou des mots-clés que vos concurrents ont manqués

📌 Essayez des invites telles que : Transformez ces 5 questions fréquentes issues de notre document d'assistance en titres d'articles de blog détaillés pour notre base de connaissances

À partir de ce document de lancement de produit, proposez cinq idées de publications LinkedIn attrayantes mettant en avant la nouvelle fonctionnalité et ses avantages

Créez un calendrier de contenu hebdomadaire pour le mois de mai axé sur des conseils SEO pour les spécialistes du marketing e-commerce à l'aide de ClickUp

Utilisez ClickUp Brain pour générer instantanément des sujets de blog et de vidéo

📚 En savoir plus : Meilleurs logiciels et outils de gestion de contenu

Adoptez l'avenir du contenu IA avec ClickUp

Le contenu généré par l'IA n'est plus le fruit de l'imagination des auteurs de science-fiction : il est bien réel, il fonctionne et transforme notre façon d'imaginer, de créer et de distribuer des contenus qui éduquent, divertissent et incitent les gens à agir.

Des articles de blog qui génèrent du trafic aux publications sur les réseaux sociaux et aux légendes rédigées en quelques secondes, des e-mails qui améliorent la valeur vie client aux publicités qui augmentent la valeur moyenne des commandes, en passant par les discussions d'assistance qui égalent les performances humaines, ces exemples de marketing de contenu IA parlent d'eux-mêmes.

Le meilleur dans tout ça ? Vous n'avez pas besoin de plusieurs outils d'IA pour y parvenir. ClickUp Brain vous permet d'exploiter l'IA pour tous vos besoins en matière de contenu, directement dans votre environnement de travail ClickUp. Il s'adapte à votre flux de contenu, fournit des suggestions spécifiques au contexte et automatise les tâches fastidieuses afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte vraiment.

Pourquoi se donner tant de mal pour produire du contenu alors qu'un partenariat entre l'IA et l'humain peut rendre le processus moins pénible et plus gratifiant ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui ! 🙌