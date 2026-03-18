10 modèles gratuits de stratégie d'entrée sur le marché

51 % des PDG déclarent avoir l'intention de réaliser des investissements à l'international au cours de l'année à venir.

De nos jours, l'entrée sur un marché implique la tarification, le positionnement, l'adaptation au contexte local, le choix des canaux de distribution, la pression concurrentielle, les échéanciers, les vérifications juridiques et une centaine de décisions qui peuvent coûter cher si elles sont prises dans le mauvais ordre.

C'est pourquoi vous avez besoin de modèles de stratégie d'entrée sur le marché. Ils vous permettent de réfléchir avant la validation de votre engagement, afin que votre plan d'expansion ne repose pas uniquement sur des hypothèses.

Dans cet article, nous allons examiner quelques modèles gratuits de stratégie d'entrée sur le marché, ce que chacun d'entre eux vous aide à planifier et comment choisir le modèle adapté au type d'expansion que vous envisagez.

10 modèles de stratégie d'entrée sur le marché en un coup d'œil

Qu'est-ce qu'un modèle de stratégie d'entrée sur le marché ?

Un modèle de stratégie d'entrée sur le marché est un cadre prêt à l'emploi qui vous aide à planifier la manière dont une entreprise, un produit ou un service va pénétrer un nouveau marché et à relier ce plan à une stratégie de commercialisation plus large.

Ils vous aident généralement à organiser les décisions clés que vous devez prendre, telles que :

Cible : À qui souhaitez-vous vendre vos produits ?

Positionnement : Comment vous démarquer de vos concurrents

Tarification et offres : quels prix pratiquer et comment présenter votre offre

Canaux : Comment vous allez atteindre vos clients

Mesures de mise sur le marché : les étapes, les échéanciers et les propriétaires du lancement

📚 À lire également : Modèles gratuits pour définir et affiner votre profil de client cible

Pourquoi les modèles de stratégie d'entrée sur le marché sont-ils importants pour les équipes interfonctionnelles ?

Votre équipe produit a un plan, le marketing en a un autre, et l'équipe commerciale travaille sur la base d'hypothèses issues de la réunion du trimestre dernier. Ce manque de coordination entre les équipes signifie que tout le monde travaille dur, mais pas ensemble.

👀 Le saviez-vous ? Une étude de Gartner montre que les équipes marketing et commerciales ne collaborent que sur 3 activités commerciales sur 15.

Un modèle de stratégie d'entrée sur le marché partagé, en particulier au sein d'une plateforme collaborative, élimine ces cloisonnements et crée un guide unique pour tous.

Voici comment un modèle unifié transforme votre flux de travail :

Alignement entre les services : tout le monde travaille à partir du même cadre, ce qui réduit les allers-retours concernant le périmètre, les échéanciers et les responsabilités

Accélération du délai de lancement : les structures prédéfinies éliminent le problème de la « page blanche » et aident les équipes à se concentrer sur la stratégie plutôt que sur l'architecture des documents

Réduction de la dispersion des informations : au lieu de fouiller dans les fils de discussion Slack et les chaînes d'e-mails, toutes les décisions relatives à l'entrée sur le marché sont regroupées en un seul endroit

Processus reproductible : une fois que vous avez réussi à pénétrer un marché, le modèle sert de guide pour la prochaine expansion, créant ainsi un une fois que vous avez réussi à pénétrer un marché, le modèle sert de guide pour la prochaine expansion, créant ainsi un processus reproductible

Visibilité sur les risques : les modèles intégrant des sections d'analyse concurrentielle et de tarification améliorent les modèles intégrant des sections d'analyse concurrentielle et de tarification améliorent la visibilité sur les risques et obligent les équipes à remédier aux éventuels angles morts avant le lancement

Au lieu du chaos, vous bénéficiez d'un lancement fluide et coordonné. Chacun voit l'impact de son travail sur les autres, ce qui rend chaque entrée sur le marché prévisible et reproductible. 🤩

📮ClickUp Insight : 92 % des employés utilisent des méthodes incohérentes pour suivre les actions à mener, ce qui entraîne des décisions manquées et des retards dans l'exécution. Que vous envoyiez des notes de suivi ou utilisiez des feuilles de calcul, le processus est souvent fragmenté et inefficace. La solution de gestion des tâches de ClickUp assure une conversion fluide des discussions en tâches, afin que votre équipe puisse agir rapidement et rester alignée.

Les 10 meilleurs modèles de stratégie d'entrée sur le marché

Chaque modèle proposé ici aborde une phase ou une fonction spécifique, ce qui vous permet de les combiner selon vos besoins. Et le meilleur dans tout ça ? Tout s'intègre parfaitement aux flux de travail plus larges que vous gérez sur ClickUp.

Jetons-y un œil 👇

1. Modèle de stratégie de mise sur le marché ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Regroupez l'ensemble de votre plan de mise sur le marché en un seul endroit grâce au modèle de stratégie de mise sur le marché ClickUp.

Gérer l'ensemble d'un plan de mise sur le marché à travers des feuilles de calcul et des documents éparpillés est la recette idéale pour manquer des délais et créer des malentendus. Le modèle de stratégie de mise sur le marché ClickUp résout ce problème en regroupant l'ensemble de votre cycle de vie GTM en un seul endroit.

Ils couvrent l'analyse de marché, le public cible, le positionnement, le message, la stratégie de distribution et l'échéancier de lancement. Ils sont parfaits pour les équipes qui lancent un nouveau produit ou qui étendent un produit existant à une nouvelle région.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Champs personnalisés ClickUp prédéfinis : suivez les segments de marché, le positionnement concurrentiel et les jalons du lancement sans aucune installation manuelle

Vues multiples : laissez votre équipe travailler comme elle le souhaite grâce laissez votre équipe travailler comme elle le souhaite grâce aux vues ClickUp telles que Liste, Tableau ou Échéancier, tout en restant parfaitement synchronisés

Dépendances intégrées entre les tâches : identifiez les goulots d'étranglement avant qu'ils ne compromettent votre lancement en créant des relations qui indiquent quelles tâches en bloquent d'autres

✅ Idéal pour : les responsables marketing produit qui lancent un nouveau produit ou pénètrent un nouveau marché géographique.

🚀 L'avantage ClickUp : utilisez ClickUp Brain MAX lorsque la planification de votre lancement commence à s'étaler sur plusieurs onglets, documents et notes de recherche éparpillées. Cet assistant IA de bureau vous aide à trouver des réponses plus rapidement en effectuant des recherches dans vos documents connectés et sur le Web. Il peut ensuite transformer ces informations en résumés, en notes de positionnement et en éléments à mener prêts à être attribués. Associez-les à Talk-to-Text pour noter vos idées à la volée, sans les mains, où que vous soyez.

2. Modèle de stratégie de mise sur le marché par ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez votre stratégie de mise sur le marché sur un Tableau blanc collaboratif grâce au modèle de stratégie de mise sur le marché ClickUp.

Les plans linéaires, basés sur du texte, peuvent parfois freiner le brainstorming créatif nécessaire à une entrée sur le marché réussie. C'est pourquoi le modèle de stratégie de mise sur le marché de ClickUp est accompagné d'un Tableau blanc visuel.

Il offre un espace collaboratif de type glisser-déposer permettant aux équipes d'élaborer leur stratégie avant de passer à la mise en œuvre.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Éléments glisser-déposer : mappez les segments de marché, les profils clients et le positionnement concurrentiel sur une toile infinie

Passez de l'idée à l'action : transformez directement les formes, les notes autocollantes ou le texte de vos transformez directement les formes, les notes autocollantes ou le texte de vos tableaux blancs ClickUp en tâches ClickUp exploitables sans avoir à refaire le travail.

Contexte centralisé : intégrez des documents, des liens et des études directement dans l'espace de travail pour enrichir vos sessions de planification d'informations pertinentes

✅ Idéal pour : les sessions de planification en phase de démarrage où vous devez obtenir un alignement interfonctionnel sur les opportunités de marché.

👀 Le saviez-vous ? L'IA modifie déjà les comportements d'achat à une vitesse fulgurante. Selon Adobe, le trafic provenant des LLM vers les sites de vente au détail a augmenté de 693,4 % en glissement annuel lors de la dernière période des fêtes. La recherche n'est plus la seule porte d'entrée vers un produit.

3. Modèle ClickUp de communication sur la stratégie de mise sur le marché

Obtenir un modèle gratuit Harmonisez vos messages sur tous les canaux grâce au modèle de communication de stratégie de mise sur le marché ClickUp

Lorsque vos messages n'ont pas la même cohérence sur les différents canaux, vous semez la confusion chez vos clients et affaiblissez votre marque. Le modèle de communication de stratégie de mise sur le marché de ClickUp garantit la cohérence de votre stratégie et de sa mise en œuvre vis-à-vis de l'extérieur, quel que soit le canal.

Utilisez-les pour définir rapidement votre positionnement clé, puis réutilisez les mêmes blocs de message dans les briefs de campagne, les communications avec les partenaires et les mises à jour destinées aux clients à mesure que le lancement avance.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Sections de messages structurées : assurez la cohésion de votre équipe grâce à des sections dédiées aux messages clés, aux propositions de valeur et aux arguments de vente adaptés à chaque public

Une meilleure cohérence des messages : consignez la formulation exacte, les arguments clés et les notes destinées au public que votre équipe doit utiliser sur tous les canaux

Suivi clair des versions : découvrez exactement comment votre positionnement a évolué et pourquoi grâce à l'historique des versions de ClickUp, ce qui élimine toute confusion quant au message actuel.

✅ Idéal pour : les responsables de la communication chargés de coordonner les lancements multicanaux entre les équipes marketing, commerciales et partenaires.

💡 Conseil de pro : Créez un document ClickUp pour centraliser votre planification initiale de mise sur le marché. Vous pouvez y ajouter des liens vers vos concurrents, un tableau répertoriant les principaux problèmes des clients que votre produit résout, des maquettes de produit, et bien plus encore. Élaborez votre plan de commercialisation dans ClickUp Docs, qui peut être partagé et sujet à des modifications en cours Comme Docs s'intègre à vos tâches et à vos échéanciers, votre communication et votre ciblage restent ancrés dans des informations concrètes tout au long du lancement.

4. Modèle d'analyse concurrentielle ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Étudiez et suivez vos concurrents pour renforcer votre positionnement grâce au modèle d'analyse concurrentielle ClickUp

Si vous élaborez une stratégie d'entrée sur le marché sans disposer d'une analyse concurrentielle claire, vous avancerez à l'aveuglette.

Le modèle d'analyse concurrentielle ClickUp vous aide à étudier, documenter et suivre vos concurrents afin de positionner votre produit de manière à remporter la mise. Il s'agit d'un outil indispensable pour toute équipe réalisant une première évaluation du marché.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Saisie de données standardisée : utilisez des champs prédéfinis pour utilisez des champs prédéfinis pour assurer un suivi cohérent des forces , des faiblesses, des prix, du positionnement et des parts de marché de vos concurrents

Comparaisons en un coup d'œil : comparez facilement votre offre à celle de vos concurrents sur les aspects clés qui vous importent le plus, en utilisant comparez facilement votre offre à celle de vos concurrents sur les aspects clés qui vous importent le plus, en utilisant les vues personnalisées ClickUp de votre choix

Informations actualisées : Gardez vos données concurrentielles à jour grâce aux rappels automatiques de Gardez vos données concurrentielles à jour grâce aux rappels automatiques de ClickUp tâches récurrentes , pour que vos informations ne soient jamais obsolètes

✅ Idéal pour : les responsables stratégiques qui évaluent la concurrence avant une entrée sur un nouveau marché ou une expansion dans une nouvelle catégorie.

⚡️ Archives de modèles : Modèles gratuits d'analyse concurrentielle

🎥 Et si l'IA pouvait vous aider à réaliser votre analyse concurrentielle plus rapidement et plus efficacement ? C'est possible ! Regardez cette vidéo pour découvrir comment ChatGPT peut vous aider à identifier rapidement les opportunités de marché.

5. Modèle d'étude de marché ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez vos études de marché et consignez vos conclusions pour prendre de meilleures décisions grâce au modèle d'étude de marché ClickUp

Le modèle d'étude de marché ClickUp vous aide à organiser les recherches qui permettront d'élaborer un plan d'entrée sur le marché plus judicieux, depuis la définition du problème jusqu'au choix de la bonne méthode de collecte de données et à la documentation de vos conclusions.

Ces modèles sont particulièrement utiles lorsque vous devez valider la demande, comprendre le comportement des clients ou tester des hypothèses avant de pénétrer un nouveau marché. Grâce à des sous-tâches portant sur la portée, les questions, l'échéancier et l'exécution, le modèle permet de mener une recherche pratique et étroitement liée aux décisions.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Sections de recherche approfondie : assurez-vous de ne rien oublier grâce à des sections dédiées à l'évaluation de la taille du marché (TAM, SAM, SOM), aux segments de clientèle, aux tendances du secteur et aux considérations réglementaires

Suivi riche en données : suivez les sources de données, les niveaux de confiance et l'actualité des données grâce aux champs personnalisés de ClickUp, afin de toujours savoir à quel point vos informations sont fiables

Synthèse collaborative : travaillez ensemble en temps réel pour synthétiser vos conclusions à l'aide de travaillez ensemble en temps réel pour synthétiser vos conclusions à l'aide de ClickUp Docs collaboratif, directement intégré à vos tâches de recherche

✅ Idéal pour : les responsables d'études de marché et les équipes de stratégie produit qui souhaitent valider la demande des clients avant de pénétrer un nouveau marché.

🧠 Anecdote : La toute première bannière publicitaire affichait un taux de clics d'environ 44 %. Aujourd'hui, ce nombre semble invraisemblable, mais en 1994, les gens n'avaient jamais vu de publicité cliquable auparavant, alors ils cliquaient réellement dessus.

📚 En savoir plus : Comment mener une étude de marché et transformer les données en actions concrètes

6. Modèle de positionnement produit ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez votre vision, votre argument clé de vente (USP) et vos messages en un seul endroit grâce au modèle de positionnement produit ClickUp

Si vous ne parvenez pas à définir clairement le positionnement de votre produit, vous vous perdrez dans un marché saturé.

Le modèle de positionnement produit ClickUp vous aide à définir comment votre produit doit être présenté sur un nouveau marché. Il rassemble en un seul endroit les éléments clés, notamment la vision, la mission, le segment de marché, le slogan, les points faibles, l'argument clé de vente (USP) et l'image de marque.

C'est un outil indispensable pour les équipes de marketing produit qui ont besoin de clarifier la proposition de valeur unique de leur produit avant son lancement.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Réflexion stratégique guidée : des sections structurées consacrées au public cible, aux principaux facteurs de différenciation, aux alternatives concurrentielles et à la déclaration de positionnement finale vous guident tout au long du processus

Segmentation de l'audience : utilisez les champs de segmentation de marché intégrés pour déterminer à qui s'adresse le produit avant d'élaborer votre message et vos plans de lancement

Comparaison des positionnements : passez en revue plusieurs orientations de produits ou d'entrée sur le marché dans une liste structurée, puis suivez celles qui sont en phase de planification, en cours ou en attente

✅ Idéal pour : les stratèges de marque qui affinent le positionnement d'une marque sur un nouveau marché ou auprès d'un nouveau public.

💡 Conseil de pro : Laissez l'IA vous aider dans les recherches nécessaires à votre exercice de positionnement. Par exemple, importez des transcriptions d'appels et/ou des commentaires clients dans ClickUp Brain pour identifier les noms de concurrents récurrents, les fonctionnalités préférées et d'autres informations que vous pouvez utiliser pour vous différencier. Utilisez ClickUp Brain pour mettre en évidence en quelques secondes les mentions récurrentes de concurrents issues des entretiens de découverte

7. Modèle ClickUp pour la tarification des produits

Obtenir un modèle gratuit Organisez vos décisions de tarification pour l'ensemble de vos produits et niveaux de prix grâce au modèle de tarification des produits ClickUp

Si vous pénétrez un nouveau marché avec une stratégie de tarification défaillante, vous risquez de perdre sur les deux tableaux. Si le prix est trop élevé, l'adoption du produit stagne. Si le prix est trop bas, vous réduisez vos marges avant même que le lancement ne soit bien établi.

Le modèle de tarification des produits ClickUp vous aide à organiser vos décisions de tarification pour l'ensemble de vos produits, marques, types et tailles. Il affiche à votre équipe une vue d'ensemble de la structure de votre catalogue, ce qui permet de comparer les niveaux de prix, d'identifier les lacunes et de préparer un modèle de tarification adapté au marché sur lequel vous vous lancez.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Prise de décision fondée sur les données : des sections consacrées à l'analyse des coûts, aux références en matière de tarification concurrentielle et aux considérations de tarification basée sur la valeur fournissent de l'assistance pour une stratégie solide

Structure du catalogue : Regroupez les produits par catégorie, marque, type et taille afin que les décisions tarifaires restent en adéquation avec les variations réelles des produits

Comparaison des prix : comparez côte à côte des références similaires lorsque vous devez évaluer des intervalles de produits ou ajuster vos prix pour un nouveau marché

✅ Idéal pour : les responsables de la tarification et les équipes produit qui définissent des paramètres de tarification par catégorie avant de pénétrer un nouveau marché.

🧠 Anecdote : Une entrée sur le marché inefficace se résume souvent à une mauvaise écoute, mais avec un budget plus important. L'analyse des échecs réalisée par CB Insights a révélé que la deuxième cause principale d'échec des startups est « l'absence de besoin du marché », ce qui revient en réalité à dire « elles se sont lancées sur la base d'hypothèses, et non de preuves ».

8. Modèle de guide de stratégie commerciale ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Transformez votre stratégie GTM en un guide de vente prêt à l'emploi pour votre équipe commerciale grâce au modèle de guide de stratégie commerciale ClickUp.

Une stratégie d'entrée sur le marché, aussi brillante soit-elle, ne servira à rien si votre équipe commerciale ne dispose pas d'une stratégie de vente claire pour la mettre en œuvre.

Le modèle de guide de stratégie commerciale ClickUp comble le fossé entre le positionnement marketing et les efforts concrets de l'équipe commerciale. Il traduit votre stratégie globale en un guide commercial concret que les commerciaux peuvent réellement utiliser pour conclure des ventes.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Supports prêts à l'emploi pour l'équipe commerciale : comprend des sections consacrées aux comptes cibles, aux étapes du processus de vente, à la gestion des objections et aux fiches comparatives de la concurrence afin de doter votre équipe de tous les outils nécessaires

Suivi des ressources d'aide à la vente : Suivez la création et le statut de toutes vos ressources d'aide à la vente

Flux de travail connectés : Intégrez votre stratégie commerciale à la gestion de votre pipeline grâce Intégrez votre stratégie commerciale à la gestion de votre pipeline grâce aux intégrations ClickUp pertinentes

✅ Idéal pour : les responsables de l'aide à la vente et les responsables commerciaux régionaux qui souhaitent transformer un plan d'entrée sur un nouveau marché en un guide pratique sur le terrain.

💡 Conseil de pro : Assurez-vous que vos équipes commerciales, marketing et produit restent alignées sur tous les aspects de votre stratégie de marché grâce à ClickUp Chat. Comme les discussions se déroulent au même endroit que le travail, il n'y a aucun risque de perte de contexte ou de désalignement des priorités. Assurez-vous que toutes les équipes sont sur la même page grâce à ClickUp Chat

9. Modèle de checklist pour le lancement d'un produit ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Transformez vos plans de lancement en un guide opérationnel étape par étape grâce au modèle de checklist pour le lancement de produit ClickUp

À l'approche du jour du lancement, une checklist peut vous éviter d'oublier des tâches mineures mais essentielles.

Le modèle de checklist pour le lancement de produit ClickUp transforme votre plan d'entrée sur le marché en un guide de lancement structuré, avec du travail regroupé par catégorie et suivi via les statuts personnalisés de ClickUp.

Utilisez-les pour regrouper toutes les tâches de lancement par catégorie (comme l'analyse de marché, le public cible et la tarification), puis faites avancer le travail en suivant des étapes cohérentes, de la planification à l'achevement.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Listes de tâches complètes : les checklists ClickUp prédéfinies couvrent les tâches de lancement dans les domaines du marketing, de l’équipe commerciale, des produits, de l’assistance et des opérations

Séquençage imposé : assurez-vous que le communiqué de presse ne puisse pas être publié avant la mise en ligne du produit, afin d'éviter des erreurs coûteuses, grâce assurez-vous que le communiqué de presse ne puisse pas être publié avant la mise en ligne du produit, afin d'éviter des erreurs coûteuses, grâce aux dépendances de tâches ClickUp

Responsabilisation automatisée : Maintenez l'équipe sur la bonne voie grâce au suivi des dates d'échéance et Maintenez l'équipe sur la bonne voie grâce au suivi des dates d'échéance et aux rappels automatisés de ClickUp à mesure que la date de lancement approche

✅ Idéal pour : les responsables marketing produit et les propriétaires de lancement qui coordonnent des déploiements multi-volets sur un nouveau marché.

📚 À lire également : Comment créer un calendrier de lancement (+ modèle)

10. Modèle de plan de déploiement ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Suivez l'avancement du déploiement par étapes en fonction des propriétaires, de l'échéancier et du budget grâce au modèle de plan de déploiement ClickUp.

Le modèle de plan de déploiement ClickUp vous offre un outil de suivi par étapes que vous pouvez utiliser comme un véritable programme de lancement. De plus, chaque élément est associé à un propriétaire, un échéancier, un service et un budget. Il s'avère très utile lorsque l'entrée sur le marché dépend de la séquence d'un projet pilote, d'une mise en place et d'un lancement final impliquant plusieurs équipes.

Vous pouvez mapper le déploiement en phases (telles que la phase initiale, la phase de développement et la phase de tests finaux), puis suivre ce qui est achevé, retardé, annulé ou n'a pas encore commencé, sans perdre de visibilité sur l'ensemble des axes de travail.

Pourquoi ce modèle vous plaira :

Structure de déploiement par étapes : Organisez votre lancement en phases avec Organisez votre lancement en phases avec des jalons ClickUp clairs et des critères de réussite pour chaque étape

Amélioration continue : des sections rétrospectives intégrées vous aident à tirer les enseignements de chaque phase avant de passer à la suivante

Échéancier visuel : visualisez l'ensemble du processus de déploiement et identifiez les dépendances entre les différentes phases grâce à visualisez l'ensemble du processus de déploiement et identifiez les dépendances entre les différentes phases grâce à l'affichage de l'échéancier de ClickUp

✅ Idéal pour : les responsables opérationnels chargés de coordonner les plans de déploiement impliquant plusieurs équipes pour le lancement sur de nouveaux marchés ou l'expansion régionale.

📚 À lire également : Comment mettre en place une source unique de vérité sur le lieu de travail

💡 Conseil de pro : L'entrée sur le marché est un projet complexe comportant de nombreux éléments à gérer. Les Super Agents de ClickUp peuvent vous aider à faciliter ce processus. Competitive Intel Research Super Agent surveille les concurrents et met en évidence des informations stratégiques pour fournir de l'assistance aux décisions d'entrée sur le marché

Complex Task Designer décompose un livrable complexe en une arborescence de tâches structurée comprenant des sous-tâches, des dépendances, des estimations de durée et des attributions de rôles

Échéancier de projet convertit les jalons et les contraintes en un échéancier de projet séquentiel comprenant des phases et des dates

Meetings Manager Super Agent facilite la coordination de la planification des réunions, des agendas, de la préparation et du suivi au sein de l'équipe

PRD Writer Super Agent transforme les idées et les contributions de l'équipe en documents structurés décrivant les exigences produit pour la planification du lancement

Status Reporter Super Agent génère automatiquement des rapports d'avancement prêts à être présentés aux parties prenantes et met en évidence les obstacles En savoir plus sur ces assistants IA contextuels dans cette vidéo !

Passez de la planification à la mise en œuvre de votre stratégie d'entrée sur le marché avec ClickUp

Une stratégie d'entrée sur le marché n'est utile que si elle tient la route une fois que le travail commence réellement.

La recherche, les hypothèses et la planification sont importantes. Mais les étapes de suivi le sont tout autant : aligner les équipes, suivre les décisions, mettre à jour les échéanciers et assurer la connexion de tous les éléments en mouvement lorsque vous pénétrez un nouveau marché.

ClickUp vous aide à faire tout cela en un seul endroit. Commencez par un modèle, élaborez votre stratégie dans Docs, transformez les priorités en tâches et suivez la progression de vos projets tout au long de leur évolution, de l'analyse au lancement. Grâce à l'IA intégrée au flux de travail, votre équipe peut également résumer les recherches, affiner les plans et définir les prochaines étapes plus rapidement, sans alourdir le processus.

Essayez ClickUp gratuitement et passez de la planification de votre entrée sur le marché à sa mise en œuvre. ✅

Foire aux questions

Une stratégie d'entrée sur le marché est un plan général visant à déterminer si et comment pénétrer un nouveau marché, tandis qu'une stratégie GTM est le plan d'exécution spécifique pour le lancement d'un produit sur ce marché. Considérez l'entrée sur le marché comme le « pourquoi » et la stratégie GTM comme le « comment ».

Les équipes interfonctionnelles utilisent un modèle partagé comme source unique d'informations, en attribuant différentes sections aux responsables concernés, par exemple le service Produit pour le positionnement et le service Marketing pour la communication. Cela permet à chacun de visualiser les dépendances et l'avancement des travaux en un seul endroit, évitant ainsi tout décalage.

Commencez par le modèle d'étude de marché pour valider l'opportunité, puis utilisez les modèles d'analyse concurrentielle et de positionnement produit pour définir votre stratégie. Enfin, utilisez le modèle de stratégie de mise sur le marché et la checklist pour le lancement de produit pour la mise en œuvre.

Oui, mais pour une expansion internationale, vous devrez le personnaliser en fonction des spécificités de chaque marché, telles que la réglementation, la localisation et les différentes zones géographiques concurrentielles. Le modèle de plan de déploiement est particulièrement utile dans ce cas, car il permet une entrée progressive sur plusieurs pays.