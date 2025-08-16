Modèles gratuits pour définir et affiner votre clientèle cible idéale

Vous connaissez ce moment embarrassant où quelqu'un vous demande : « Alors, qui est votre public cible ? » et vous paniquez et répondez quelque chose comme « Euh... tous ceux qui veulent payer ? ». Eh bien, il est temps de trouver votre public cible idéal.

En réalité, ne pas savoir exactement à qui vous vendez, c'est comme crier dans une pièce bondée en espérant que la bonne personne vous réponde. Spoiler : ce n'est généralement pas le cas. Cela rend difficile l'analyse efficace du public cible.

Définir votre client idéal n'est pas réservé aux grandes marques. Cela concerne tous ceux qui cherchent à vendre, développer ou faire croître leur entreprise. Que vous ayez une activité secondaire ou une start-up à part entière, ce guide est fait pour vous.

Nous avons rassemblé des modèles gratuits et faciles à utiliser pour vous aider à passer de vagues suppositions (« des milléniaux créatifs, peut-être ? ») à des informations concrètes. Il s'agit simplement d'outils en ligne qui vous aident à mieux filtrer vos audiences, car au final, votre stratégie commerciale vous en remerciera.

Que sont les modèles de public cible ?

Les modèles de public cible sont des outils structurés utilisés pour définir et documenter les caractéristiques de votre client idéal. Ces modèles comprennent généralement des champs pour les données démographiques (telles que l'âge, l'emplacement, la situation familiale, le revenu, le statut socio-économique), les données psychographiques (telles que les valeurs, les intérêts et le mode de vie), les comportements (habitudes d'achat, activité numérique) et les points faibles ou les objectifs.

Plutôt que de partir de zéro, les modèles de public cible offrent un cadre reproductible pour orienter les études de consommation, filtrer la segmentation de l'audience et aider à créer des personas.

👀 Le saviez-vous ? 74 % des responsables de l'expérience client affirment que l'amélioration du contenu et de la transmission des connaissances aux clients et aux employés est une priorité absolue.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de public cible ?

Si vous pensiez qu'un modèle bien conçu était important uniquement pour collecter des données, détrompez-vous. Il permet également de clarifier à qui vous vous adressez et pourquoi vos consommateurs cibles devraient s'intéresser à vous. Un modèle solide doit inclure :

Structure claire : sections organisées par données démographiques, psychographiques, comportements, objectifs et points faibles

Invites, instructions : questions ou indices qui vous poussent à réfléchir au-delà des caractéristiques superficielles

Flexibilité : adaptables à différents secteurs, modèles commerciaux et types de public

Concentrez-vous sur la prise de décision : aide à traduire les informations sur les clients en stratégies marketing, produit ou : aide à traduire les informations sur les clients en stratégies marketing, produit ou commerciales ICP

Sans jargon : facile à comprendre et à utiliser, même pour les non-spécialistes du marketing

Espace pour approfondir : permet d'ajouter des informations détaillées, pas seulement des cases à cocher

Assistance à la segmentation : aide à distinguer différents types d'audience ou profils d'acheteurs

15 modèles gratuits pour cibler votre audience

Si vous en avez assez des profils d'acheteurs vagues et des conjectures, ces modèles gratuits de ClickUp, l'application qui fait tout pour le travail, vous sauveront la vie.

Conçu pour centraliser chaque étape de votre flux de travail de communication marketing, de la recherche à l'exécution, ClickUp vous aide à transformer des informations dispersées sur votre audience en avatars clients exploitables qui vous aident à attirer de nouveaux clients et à orienter une stratégie marketing efficace.

Des personas d'utilisateurs aux flux d'intégration, ces modèles sont conçus pour vous aider à trouver plus rapidement votre audience cible. Utilisez-les pour analyser votre audience actuelle, découvrir des clients potentiels et filtrer les segments d'audience de manière plus stratégique.

1. Modèle de persona utilisateur ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez votre public cible et votre client idéal grâce au modèle de persona utilisateur ClickUp

Et si votre équipe savait réellement à qui elle s'adresse et ne se contentait pas de deviner votre persona client idéal (ICP) en le qualifiant de « mères adeptes du marketing » ou de « génération Z technophile » ? Le modèle de persona utilisateur ClickUp rend cela possible.

Il vous aide à créer des profils d'audience détaillés, y compris des informations sur les clients actuels. Il offre de l'espace pour les données démographiques cibles, les objectifs, les frustrations, les comportements d'achat, etc. Il est clair, personnalisable et conçu pour évoluer à mesure que vous approfondissez votre compréhension de votre audience. Créez des personas riches et étayés par des recherches sur lesquels votre équipe peut s'appuyer.

Ce modèle vous permet de :

Créez des profils détaillés à l'aide de champs personnalisés pour les données démographiques, les objectifs et les frustrations

Étiquetez les tâches, les épiques ou les documents par persona pour un impact traçable

Liez chaque persona aux commentaires des utilisateurs, aux résultats des tests et aux idées de fonctionnalités

Visualisez la pertinence des personas au sein des équipes telles que les équipes produit, conception et marketing

Organisez les personas par segmentation de clientèle , étape du cycle de vie ou niveau d'engagement

Exportez ou partagez des profils avec des parties prenantes externes

🎯 Idéal pour : les fondateurs, les équipes produit et les spécialistes du marketing qui créent des personas de base à partir de zéro.

2. Modèle de tableau blanc « Persona utilisateur » de ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Visualisez les informations clés sur les personas à l'aide du modèle Tableau blanc des personas utilisateurs de ClickUp

Le modèle de tableau blanc « Personas utilisateur » de ClickUp est conçu pour le brainstorming en direct avec votre équipe. Utilisez-le pour esquisser votre client idéal lors de réunions ou d'ateliers sur la stratégie commerciale et marketing.

Ils sont visuels, interactifs et parfaits pour les sessions collaboratives. Vous pouvez les utiliser pour explorer visuellement et co-créer des archétypes d'utilisateurs avec votre équipe.

Utilisez ce modèle pour :

Glissez-déposez des éléments tels que des notes autocollantes, des flèches et des icônes d'avatar

Regroupez les traits de comportement, le niveau de confort technologique ou les habitudes d'utilisation des produits

Ajoutez des citations ou des observations enregistrées directement sur les fiches de persona

Codez les sections par couleur en fonction des émotions, de l'analyse des besoins des clients ou de l'étape du funnel

Invitez les parties prenantes à co-créer ou à commenter en temps réel

Zoomez sur un persona ou effectuez un panoramique pour comparer différents types

🎯 Idéal pour : Ateliers et sessions de stratégie d'équipe axés sur le développement de personas.

3. Modèle de document ClickUp pour la découverte des clients

Obtenez un modèle gratuit Découvrez des clients potentiels, leurs objectifs et leurs attentes grâce au modèle de document « Découverte de clients » de ClickUp

Vous en avez assez des démarrages difficiles et des fils d'e-mails interminables pour essayer de comprendre ce que veut réellement votre client potentiel ? Le modèle de document ClickUp Client Discovery réduit les suivis difficiles et apporte plus de clarté dès le départ.

Il vous guide pour poser les bonnes questions afin de comprendre l'audience, les objectifs et les points faibles de votre client avant de commencer le travail.

Utilisez ce modèle pour :

Préchargez les informations sur le contexte du client, ses objectifs et les détails des parties prenantes

Guidez les entretiens grâce à des sections de questions dynamiques

Ajoutez des éléments d'action directement depuis le document dans votre vue Tâches

Suivez les cycles de commentaires, les journaux de décision et les obstacles

Connectez ce document à votre pipeline CRM pour un transfert fluide

Joignez des ressources connexes telles que des présentations de marque et des rapports antérieurs

🎯 Idéal pour : les freelancers et les agences qui organisent des sessions d'intégration de clients ou de lancement de projets.

📮 ClickUp Insight : En moyenne, un professionnel passe plus de 30 minutes par jour à rechercher des informations liées à son travail, soit plus de 120 heures par an perdues à fouiller dans ses e-mails, ses fils Slack et ses fichiers éparpillés. Un assistant IA intelligent intégré à votre environnement de travail peut changer cela. Découvrez ClickUp Brain. Il fournit des informations et des réponses instantanées en faisant apparaître les bons documents, les bonnes discussions et les détails des tâches en quelques secondes, afin que vous puissiez arrêter de chercher et commencer à travailler. 💫 Résultats concrets : des équipes telles que QubicaAMF ont gagné plus de 5 heures par semaine grâce à ClickUp, soit plus de 250 heures par an et par personne, en éliminant les processus de gestion des connaissances obsolètes. Imaginez ce que votre équipe pourrait créer avec une semaine supplémentaire de productivité chaque trimestre !

4. Modèle d'étude de marché ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Explorez vos segments de marché à l'aide du modèle d'étude de marché ClickUp

Vous avez besoin d'un moyen plus intelligent pour organiser toutes vos notes de recherche désordonnées ? Le modèle d'étude de marché ClickUp conserve tout, y compris les recherches sur la concurrence, les entretiens avec les clients, les informations sur les tendances, etc.

Ils sont suffisamment structurés pour vous permettre de rester sur la bonne voie, mais suffisamment flexibles pour s'adapter à votre style de travail. Plus besoin de fouiller dans cinq documents et sept onglets pour trouver cette citation ou cette statistique.

Ce modèle vous permet de :

Suivez vos concurrents en matière de tarification, de positionnement et de messages

Créez des tableaux SWOT et PESTLE connectés à des tâches réelles

Enregistrez les données de sondages, les entretiens et les informations comportementales

Intégrez des visuels tels que des graphiques, des captures d'écran et des vidéos

Évaluez les opportunités en fonction de leur impact, des efforts marketing nécessaires ou du niveau de confiance

Classez les informations par région, secteur d'activité ou profil type

🎯 Idéal pour : les équipes marketing et les fondateurs qui valident l'adéquation d'un produit au marché ou planifient des campagnes.

👀 Le saviez-vous ? Spotify a créé cinq personnages fictifs — Nick, Olivia, Shelley, Travis et Cameron — afin de mieux comprendre ses auditeurs. Chacun d'entre eux avait ses propres excentricités, habitudes et goûts musicaux, allant des parents qui font la navette tous les jours aux colocataires décontractés. Spotify a même créé des silhouettes en carton grandeur nature de ces personnages et les a utilisées dans des ateliers d'équipe, comme des doublures musicales pour les utilisateurs réels.

5. Modèle ClickUp pour la phase de découverte

Obtenir un modèle gratuit Commencez à planifier plus intelligemment grâce au modèle de phase de découverte ClickUp

Le modèle ClickUp Discovery Phase vous aide à collecter et à évaluer des données avant de prendre des décisions importantes en matière de produit ou de marketing. Des besoins du public cible aux tendances du secteur, il est conçu pour éclairer votre prochaine décision concernant des groupes spécifiques à l'aide de preuves concrètes, et non d'intuitions.

Utilisez-les pour organiser vos premières étapes d'exploration avec des livrables et des points de contrôle clairs, en particulier lorsque vous définissez votre ICP marketing. Cela permet à votre équipe de rester alignée, concentrée et de travailler à partir des mêmes informations dès le début.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Décomposez la découverte en tâches telles que des entretiens, des tests et la synthèse

Documentez vos hypothèses, vos contraintes techniques et vos inconnues

Étiquetez les informations par utilisateur, partie prenante ou ensemble de fonctionnalités

Mettez en évidence les lacunes en matière de connaissances ou les domaines à risque nécessitant une validation

Définissez des jalons clairs pour l'alignement, la révision et la définition du périmètre

Liez les résultats finaux à des feuilles de route et des briefs

🎯 Idéal pour : les équipes produit ou les consultants qui lancent de nouvelles initiatives ou s'engagent auprès de nouveaux clients.

Découvrez comment Cartoon Network a transformé sa planification des réseaux sociaux. Son équipe gérait plusieurs canaux avec des outils dispersés et une visibilité incohérente. Après être passé à ClickUp, non seulement elle a simplifié l'efficacité des campagnes marketing et la coordination, mais elle a également mis en place un système de contenu centralisé qui lui a donné une visibilité complète sur le contenu qui trouvait un écho auprès de chaque segment d'audience. * Nous pouvons agir très rapidement, car nous disposons d'une source unique et fiable qui contient toutes les informations dont nous avons besoin », explique Sarah Lively, directrice des réseaux sociaux chez Cartoon Network. « Si vous voulez tout savoir à tout moment, aucun autre outil ne peut vous offrir le même niveau d'informations. » * Nous pouvons agir très rapidement, car nous disposons d'une source unique et fiable qui contient toutes les informations dont nous avons besoin », explique Sarah Lively, directrice des réseaux sociaux chez Cartoon Network. « Si vous voulez tout savoir à tout moment, aucun autre outil ne vous offre le même niveau d'informations. » Le résultat ? Ils ont commencé à planifier leur contenu plusieurs mois à l'avance et ont doublé le nombre de canaux sociaux qu'ils pouvaient gérer, sans augmenter leur équipe.

6. Modèle d'analyse des besoins des clients ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Identifiez ce qui compte vraiment pour vos clients grâce au modèle d'analyse des besoins des clients ClickUp

Ce modèle d'analyse des besoins des clients ClickUp vous aide à clarifier ce que votre public souhaite réellement, et pas seulement ce que vous pensez qu'il souhaite. Utilisez-le pour découvrir les besoins réels des clients, identifier les lacunes, hiérarchiser les fonctionnalités appropriées et donner forme à des messages qui trouvent véritablement un écho.

Il s'agit d'un cadre pratique pour aller au-delà des hypothèses et créer quelque chose qui intéressera (et sera utilisé par) votre public.

Utilisez ce modèle pour :

Documentez l'analyse spécifique de votre public cible, y compris les déclarations des clients, leurs tâches et leurs besoins non satisfaits

Évaluez chaque besoin en fonction de son urgence, de sa valeur et de sa complexité

Organisez vos analyses et vos connaissances du secteur à l'aide de cadres tels que MoSCoW ou Kano

Regroupez les besoins qui se recoupent en thèmes ou en domaines de solutions

Suivez la manière dont chaque besoin est mappé aux fonctionnalités actuelles ou prévues

Visualisez les points faibles qui apparaissent dans plusieurs segments

🎯 Idéal pour : Les chefs de produit et les spécialistes du marketing qui affinent leurs offres ou leurs messages en fonction des besoins réels des clients.

💡 Conseil de pro : Vous ne savez pas par où commencer pour comprendre votre audience ? Demandez à ClickUp Brain, votre assistant IA personnel, de faire quelques recherches pour vous.

7. Modèle de carte du parcours client ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Mappez chaque point de contact avec clarté à l'aide du modèle de carte du parcours client ClickUp

Mappez chaque étape de votre audience avec votre marque à l'aide du modèle de carte du parcours client ClickUp. De la première prise de conscience au suivi après-vente, il vous aide à repérer les points de friction et à fluidifier l'expérience.

Utilisez-les pour comprendre le parcours de vos clients et créer des moments « eurêka » qui les inciteront à revenir vers vous.

Ce modèle vous permet de :

Définissez les phases du parcours client , de la prise de conscience à la recommandation

Étiquetez chaque moment avec des émotions, des frictions ou des questions de découverte client

Affectez des propriétaires d'équipe à chaque point de contact ou phrase

Ajoutez des preuves telles que des captures d'écran, des enregistrements ou des citations issues de sondages

Identifiez les points de rupture clés, les moments de satisfaction ou les points de reprise

Collaborez entre équipes à l'aide d'une carte interactive partagée

🎯 Idéal pour : les équipes CX et les spécialistes du marketing qui souhaitent améliorer l'expérience client de bout en bout.

🧠 Fait intéressant : 46 % des clients déclarent qu'ils achèteront davantage lorsqu'ils auront l'impression que leur expérience est personnalisée. Il s'avère que les personnalisations pertinentes génèrent davantage de revenus.

8. Modèle de flux utilisateur ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Définissez des parcours utilisateur intuitifs avec le modèle de flux utilisateur ClickUp

Il est essentiel de créer une expérience utilisateur fluide, mais concevoir un flux utilisateur clair peut s'avérer difficile sans les bons outils. C'est là que le modèle de flux utilisateur ClickUp vous aide.

Ils peuvent vous aider à identifier les points faibles, à concevoir des chemins de tâches efficaces et à créer des expériences intuitives qui fidélisent les utilisateurs, que ce soit pour un site web ou une application. Avec les documents ClickUp pratiques, les vues Tableau blanc, les statuts personnalisés et les fonctionnalités de gestion de projet, c'est l'outil idéal pour visualiser et optimiser chaque étape du parcours de vos utilisateurs.

Utilisez ce modèle pour :

Mappez les actions, les décisions et les chemins de navigation sur des tableaux blancs

Libellez les écrans et les interactions avec des statuts ou des bloqueurs

Mettez en évidence les réussites, les points de friction et les points de sortie

Connectez les étapes pour concevoir des fichiers, des wireframes ou des tickets

Créez des flux alternatifs pour les cas particuliers ou les nouvelles fonctionnalités

Partagez les flux avec les développeurs, les chefs de projet et les parties prenantes pour obtenir leur avis

🎯 Idéal pour : les concepteurs UX et les équipes de croissance qui souhaitent améliorer les entonnoirs de vente et les parcours clients numériques.

9. Modèle de déclaration du problème client ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Clarifiez le problème que vous résolvez grâce au modèle de déclaration de problème client ClickUp

Identifier les problèmes des clients est essentiel pour concevoir des produits qui répondent vraiment à leurs besoins. Le modèle de déclaration des problèmes clients de ClickUp vous aide à identifier les causes profondes des points faibles de vos clients, afin que vous puissiez proposer des solutions plus intelligentes.

Il aide votre équipe à organiser les commentaires, analyser les besoins et hiérarchiser clairement les décisions relatives aux produits. Grâce aux statuts personnalisés, aux champs personnalisés et aux vues, notamment les vues Documents et Tableau, vous gardez le contrôle sur le suivi des problèmes et la collaboration du début à la fin.

Utilisez-les pour :

Suivez les invites, les instructions pour créer des descriptions concises et riches en contexte de votre public cible

Identifiez les symptômes, les causes profondes et les utilisateurs concernés

Attribuez des niveaux de validation en fonction de vos recherches ou de vos données

Joignez des preuves telles que des plaintes, des journaux ou des tickets d'assistance

Liez chaque problème aux fonctionnalités ou aux éléments du backlog associés

Suivez les problèmes qui sont activement traités

🎯 Idéal pour : les start-ups et les équipes produit qui cherchent à s'aligner sur les points faibles des utilisateurs avant de développer des solutions.

10. Modèle d'études sur les utilisateurs ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Analysez le comportement et les commentaires des utilisateurs grâce au modèle d'études sur les utilisateurs de ClickUp

Vous souhaitez créer des produits que les utilisateurs apprécient vraiment ? Le modèle Études sur les utilisateurs de ClickUp aide votre équipe à recueillir des commentaires réels, à organiser les informations et à agir rapidement. Idéal pour les nouvelles versions ou les modifications, il vous permet de rester concentré sur les besoins des utilisateurs.

Grâce aux statuts personnalisés, aux champs personnalisés et aux multiples vues (telles que Documents, Tableau et Tableur), vous pouvez facilement suivre tout, des objectifs de l'étude à l'analyse des données. C'est un moyen simple de rester organisé et de prendre rapidement des décisions plus intelligentes, axées sur l'utilisateur.

Utilisez ce modèle pour :

Planifiez des sessions et gérez les participants depuis un seul endroit

Choisissez des types d'études tels que des tests d'utilisabilité ou des entretiens

Prenez des notes en temps réel étiquetées par point sensible ou citation

Regroupez les résultats en informations ou en thèmes d'expérience

Transformez les commentaires en suggestions prêtes à être intégrées dans votre backlog

Suivez comment la recherche influence les décisions relatives à la feuille de route

🎯 Idéal pour : Les chercheurs et les concepteurs qui réalisent des tests utilisateurs ou des entretiens avec le public.

🧠 Anecdote : La toute première persona utilisateur s'appelait « Kathy ». Dans les années 1980, le concepteur de logiciels Alan Cooper l'a créée pour représenter un utilisateur type afin que les développeurs puissent mieux comprendre pour qui ils travaillaient. L'héritage de Kathy est resté : Cooper a ensuite partagé son histoire dans son livre publié en 1999, The Inmates Are Running the Asylum.

11. Modèle « Voix du client » de ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Capturez les commentaires réels de vos clients grâce au modèle « Voix du client » de ClickUp

Ce modèle ClickUp « Voix du client » vous permet de recueillir et d'organiser les commentaires provenant de tous les canaux grâce à l'écoute sociale, comme les sondages, l'assistance, les réseaux sociaux, etc. Conçu pour les débutants, ce modèle Tableau blanc utilise des notes autocollantes pour clarifier les besoins des utilisateurs et les rendre exploitables.

C'est l'outil indispensable pour tester votre audience et transformer les commentaires bruts en informations précieuses qui vous aideront à prendre des décisions plus éclairées.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Recueillez les commentaires issus du NPS, de l'assistance, de la stratégie commerciale et des canaux communautaires

Étiquetez les commentaires par fonctionnalité, sentiment ou urgence

Mettez en évidence les demandes les plus fréquentes à l'aide d'indicateurs de volume

Liez les données relatives à la voix des clients aux tâches ou initiatives de développement

Visualisez les tendances des commentaires grâce à des tableaux de bord personnalisables

Utilisez des modèles pour établir vos priorités et vos messages

🎯 Idéal pour : les équipes CX et produit qui centralisent les commentaires des utilisateurs afin d'améliorer l'expérience ou les fonctionnalités.

12. Modèle CRM ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Organisez les relations et les interactions avec le modèle CRM ClickUp

Le modèle CRM ClickUp vous aide à suivre les prospects et les opportunités grâce à des pipelines, à stocker toutes vos informations de contact dans un emplacement centralisé et à hiérarchiser les tâches par étape commerciale pour une meilleure organisation.

Que vous soyez une petite entreprise ou une grande entreprise, ce modèle organise votre base de clients existante à l'aide de statuts personnalisés, de champs personnalisés et d'affichages. Utilisez ce modèle pour :

Suivez les opportunités à travers les différentes étapes personnalisées du pipeline de différents types de prospects commerciaux

Créez des profils de contact détaillés avec des notes et des journaux d'activité pour vos exemples de public cible

Automatisez les suivis et les mises à jour du pipeline avec les automatisations ClickUp

Attribuez les propriétaires des transactions, les étapes suivantes et les délais de suivi

Joignez des propositions, des contrats et des documents clés liés à la gestion des relations avec les clients

Générez des rapports sur les performances par commercial, région ou étape du funnel

🎯 Idéal pour : Les petites entreprises et les équipes commerciales qui cherchent à organiser et à exploiter les données clients ou leur segment cible plus large.

💡 Conseil de pro : ne vous fiez pas uniquement aux données démographiques, explorez la psychographie de votre public, comme ses valeurs et ses motivations, ses habitudes quotidiennes, ses dépenses et ses loisirs, afin de mieux le comprendre.

13. Modèle ClickUp pour l'intégration des nouveaux utilisateurs

Obtenir un modèle gratuit Guidez les nouveaux utilisateurs dès le premier jour grâce au modèle ClickUp d'intégration des nouveaux utilisateurs

Le modèle ClickUp pour l'intégration des nouveaux utilisateurs vous aide à mapper les premières étapes de vos clients après leur inscription. Utilisez la vue Liste pour diviser vos tâches en étapes faciles à assimiler pour toutes vos équipes et créer un parcours qui semble intentionnel, accueillant et aligné sur les objectifs de vos clients.

Utilisez ce modèle pour :

Attribuez des tâches d'intégration avec des échéances et des dépendances intégrées

Intégrez des supports de formation, des politiques et des guides détaillés pour vos stratégies d'acquisition de clients

Automatisez les rappels et les notifications de progression

Suivez le statut d'intégration par personne ou par service

Recueillez des commentaires pour améliorer le flux d'intégration

Dupliquez-les pour différents rôles, clients ou cas d'utilisation par vos partenaires

🎯 Idéal pour : les équipes SaaS et produit qui conçoivent des flux d'intégration visant à réduire le taux de désabonnement.

14. Modèle de public cible par Thinkific

Segmentez et comprenez votre audience grâce au modèle « Audience cible » de Thinkific

Le modèle « Public cible » de Thinkific aide les créateurs de cours à définir leur marché de niche et leurs consommateurs potentiels en se concentrant sur les objectifs d'apprentissage, les points faibles et les facteurs de motivation. Le modèle de type classeur est également mis en forme pour faciliter la planification du contenu éducatif et l'alignement du public.

Ce modèle vous permet de :

Identifiez les objectifs, les défis et les motivations de votre audience

Segmentez les apprenants en fonction de leur niveau d'expérience ou de leur style d'apprentissage

Liste des objections et comment votre cours y répond

Alignez vos messages sur la psychologie et le degré de préparation des acheteurs

Intégrez ces informations dans vos programmes et vos pages commerciales

Exportez les informations pour les utiliser dans différentes équipes ou différents outils

🎯 Idéal pour : les enseignants, les coachs et les créateurs de cours qui élaborent des programmes adaptés à un profil d'apprenant spécifique.

💡 Conseil de pro : utilisez les données de vos clients les plus rentables pour créer des personas d'audience. Le comportement réel l'emporte toujours sur les hypothèses.

15. Modèle PowerPoint « Public cible » par SlidesGo

Présentez des informations pertinentes sur votre audience avec le modèle PowerPoint « Public cible » de SlidesGo

Le modèle PowerPoint « Public cible » de SlidesGo est une présentation professionnelle conçue pour présenter les profils de votre public et vos stratégies de segmentation. Il est visuel, clair et prêt à être utilisé.

Ils vous permettent de :

Personnalisez vos diapositives avec des illustrations et des avatars

Mettez en évidence les comportements, les objectifs et les habitudes numériques pour la gestion du cycle de vie des clients

Utilisez des icônes et des infographies pour une segmentation claire

Ajoutez des échéanciers et des entonnoirs pour illustrer les parcours

Modifiez les thèmes de couleur et les polices de caractères pour les adapter à l'identité de votre marque

Exportez-les sous forme de présentation ou de PDF pour vos présentations commerciales

🎯 Idéal pour : Les spécialistes du marketing et les consultants qui présentent des études clients ou des stratégies de campagne aux parties prenantes.

💡 Conseil de pro : utilisez Facebook Audience Insights pour découvrir les tendances démographiques et les centres d'intérêt de vos abonnés sur les réseaux sociaux, puis recoupez ces informations avec Google Analytics pour voir qui convertit réellement sur votre site. Cette approche à deux niveaux vous aide à confirmer si le public que vous visez correspond à votre public réel, notamment grâce aux informations obtenues à partir des groupes Facebook et de Google Trends, et à identifier les messages ou les canaux que vous devez modifier.

Transformez vos connaissances sur votre audience en actions concrètes avec ClickUp

Il est essentiel de comprendre le profil de vos utilisateurs. Les messages génériques sont souvent ignorés, mais un contenu marketing adapté aux bonnes personnes au bon moment ? Cela donne des résultats.

Les modèles gratuits de ClickUp pour l'étude d'audience et la création de personas facilitent l'organisation des informations, la concentration et l'élaboration d'une stratégie commerciale claire.

Que vous planifiez une campagne marketing, testiez les bons messages marketing ou définissiez le public d'un produit, tout reste au même endroit, ce qui permet à votre équipe de rester alignée.

