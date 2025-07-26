Comment mener une étude de marché et transformer les données en actions concrètes

Imaginez que vous lanciez un produit qui, selon vous, correspond aux attentes des consommateurs, mais que vous ne receviez aucune réaction le jour du lancement.

Ou peut-être avez-vous fixé un prix trop élevé pour votre produit ou service et vous ne trouvez pas suffisamment de clients !

Cela semble fastidieux, n'est-ce pas ? Mais cela peut être entièrement évité grâce à un processus d'étude de marché adapté. Que vous soyez un entrepreneur avec une idée brillante ou un spécialiste du marketing cherchant à affiner votre prochaine campagne, l'étude de marché est le moyen le plus rapide d'éliminer les conjectures. Elle vous permet de mieux cerner votre public, vos concurrents et vos opportunités, et ainsi d'élaborer des stratégies efficaces.

🧠 Fait amusant : Le secteur des études de marché a connu une croissance spectaculaire de 37,25 %, passant de 102 milliards de dollars en 2021 à 140 milliards de dollars en 2024.

Installez-vous confortablement et laissez-nous vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur le processus d'étude de marché !

Qu'est-ce que l'étude de marché ?

L'étude de marché est le processus qui consiste à collecter, analyser et interpréter des données. Ces données peuvent inclure des informations sur votre public cible, vos concurrents ou les conditions générales du marché.

Une telle analyse aide les entreprises à comprendre les besoins des clients, à identifier les tendances, à tester des idées et à optimiser leurs stratégies afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Elle permet également d'économiser le temps, l'argent et les efforts qui seraient autrement dépensés à l'aveuglette pour tenter de faire décoller le produit.

Considérez cela comme les informations secrètes de votre entreprise. Plutôt que de vous fier à votre intuition, vous faites l'effort de rechercher des données tangibles. Ces données mettent en évidence les lacunes du marché : ce que veulent les gens, comment ils se comportent et comment vous pouvez les atteindre. En résultat, les conclusions de ces études vous offrent une clarté qui vous permet de prendre des décisions stratégiques pour accélérer votre croissance.

⭐️ Modèle présenté Le modèle ClickUp pour les études de marché aide les équipes à collecter, organiser et analyser les données de recherche en un seul endroit, afin que vous puissiez découvrir les tendances, valider les idées et prendre des décisions commerciales éclairées plus rapidement. Des sondages et entretiens à l'analyse de la concurrence, chaque étape de votre processus de recherche reste structurée et collaborative. Obtenez un modèle gratuit Optimisez vos informations plus rapidement grâce au modèle d'étude de marché ClickUp

Pourquoi les entreprises devraient-elles mener des études de marché ?

Les études de marché sont la voile qui vous aide à naviguer dans les vagues perturbatrices des tendances changeantes du marché et des attentes en constante évolution des clients. ✅

Voici pourquoi les entreprises devraient mener des études de marché :

Comprenez le marché cible : vous collecterez des données qui vous aideront à obtenir une vue à 360 degrés de vos clients cibles. Cette compréhension approfondie s'étend de leurs points faibles et de leurs besoins à leurs comportements et préférences

Validez vos idées avant leur lancement : toutes les idées issues d'un brainstorming ne se traduisent pas nécessairement par un produit ou un service viable. Les études de marché constituent un terrain d'expérimentation qui vous permet de tester vos hypothèses et de défendre vos grandes idées à l'aide de preuves

Créez des messages qui trouvent un écho : grâce aux informations sur votre marché cible, vous pouvez optimiser vos messages afin qu'ils trouvent un écho et convertissent

Réduisez les risques : que vous pénétriez un nouveau marché ou ajustiez vos stratégies tarifaires, les résultats des études de marché vous fournissent des informations fondées sur des données qui éliminent les conjectures et réduisent les risques

Gardez une longueur d'avance sur les tendances : les études de marché vous permettent de comprendre l'évolution des comportements des clients, les changements technologiques et les formules de réussite de vos concurrents. Vous gardez ainsi une longueur d'avance sur les tendances qui influencent le marché tout en adaptant vos stratégies et en sortant vainqueur

Améliorez vos produits et services : les commentaires de votre public cible et de vos clients vous permettent d'apporter des modifications à vos produits et services afin de mieux les adapter. Vous saurez ce qui fonctionne et ce qui doit être amélioré

Prenez des décisions fiables et fondées sur des données : prenez des décisions éclairées, étayées par des données solides. Cela renforce votre feuille de route produit, votre stratégie marketing et les efforts de votre équipe commerciale

Communiquez vos informations à toutes les équipes : des outils tels que : des outils tels que les logiciels de rapports sur le marché rendent les données d'études de marché accessibles à tous. Cette visibilité, associée à des capacités d'analyse des données, permet à tout le monde d'être sur la même page et amplifie les efforts individuels

🧠 Fait amusant : les entreprises qui investissent dans les études de marché connaissent une croissance deux à trois fois plus rapide que celles qui n'y investissent pas !

Quelle est la meilleure méthode d'étude de marché ? Voici une comparaison

Les méthodes d'étude de marché peuvent être classées en deux grandes catégories : les études primaires et les études secondaires.

La recherche primaire comprend des techniques d'étude de marché telles que les sondages, les entretiens, les groupes de discussion et les observations. L'objectif est de collecter des données nouvelles et de première main directement auprès des participants à la recherche. En revanche, la recherche secondaire analyse des sources de données existantes, telles que des rapports, des statistiques et des publications.

Voici un tableau qui compare les différents types de processus d'étude de marché, principalement les techniques d'étude de marché primaire :

Sondages Entretiens Groupes de discussion Recherche observationnelle Définition Les sondages sont des questionnaires structurés distribués à un grand groupe Les entretiens sont des discussions guidées en tête-à-tête Les groupes de discussion sont des discussions guidées avec un petit groupe de participants La recherche observationnelle consiste à observer les utilisateurs dans des environnements naturels ou contrôlés Objectif principal Recueillez des données quantifiables et identifiez les tendances Explorez les motivations, les comportements et les attitudes Testez les réactions, découvrez les perceptions Comprenez le comportement réel des clients et comparez-le avec le comportement déclaré Public cible Large audience, segments spécifiques Utilisateurs individuels, parties prenantes Segments démographiques spécifiques Utilisateurs ou clients réels Type de données Quantitative Qualitatif Qualitatif Qualitatif Durée et coût Faible à modérée Chronophage, coûteux Modéré à élevé Modérer Idéal pour Valider les hypothèses, mesurer la satisfaction Des informations approfondies, une compréhension complexe des décisions Tester de nouveaux concepts ou messages Informations sur l'expérience utilisateur, modèles d'utilisation des produits

🔎 Le saviez-vous ? Le premier effort d'étude de marché enregistré a été réalisé dans les années 1920 à travers des sondages porte-à-porte !

Le processus d'étude de marché : comment les entreprises transforment les données en décisions

L'étude de marché n'est pas une activité ponctuelle. Il s'agit d'un processus continu qui apporte plus de clarté à chaque itération. Que vous pénétriez un nouveau marché, lanciez un produit ou affiniez votre stratégie commerciale, la réalisation d'une étude de marché approfondie vous permet de vous appuyer sur des informations concrètes et non sur des hypothèses.

De l'identification des bonnes questions à la transformation des données brutes en décisions fiables, chaque étape du processus d'étude de marché jette les bases d'une croissance durable. Ci-dessous, nous décomposons ce processus en sept étapes concrètes qui vous guident de la conception à la mise en œuvre :

Étape 1 : Définissez les objectifs de votre étude

Toute initiative de recherche de marché réussie commence par une vision claire.

Grâce à des outils tels que ClickUp, l'application tout-en-un pour le travail, et à des fonctionnalités telles que ClickUp Docs, vous pouvez centraliser vos objectifs de recherche, vos briefs de projet et les commentaires des parties prenantes dans un seul document collaboratif.

Utilisez les commentaires pour recueillir les contributions de l'équipe et attribuer des éléments d'action directement à partir du document, afin que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Vous explorez un nouveau segment de clientèle ? Vous mesurez la notoriété de votre marque? Vous validez un concept de produit ? Définir précisément votre « pourquoi » vous aide à formuler les questions auxquelles vous devez répondre.

Centralisez tous vos objectifs d'étude de marché en un seul endroit avec ClickUp Docs

Conseil de pro : définissez des permissions granulaires sur les documents afin de partager en toute sécurité vos recherches avec vos équipes internes ou vos partenaires externes, tout en garantissant la protection des informations sensibles.

Étape 2 : Collecte des données (recherche primaire vs secondaire)

Une fois que vous avez défini vos objectifs, l'étape suivante consiste à recueillir les données pertinentes. Cela implique généralement une recherche primaire (données originales recueillies par le biais de sondages, d'entretiens ou de groupes de discussion) et une recherche secondaire (sources existantes telles que rapports de marché ou analyses de la concurrence). Les données primaires vous fourniront des informations spécifiques et originales, tandis que les données secondaires vous aideront à comprendre la situation dans son ensemble.

Les formulaires ClickUp vous permettent de créer des sondages personnalisés qui transmettent les réponses directement dans votre environnement de travail sous forme de tâches exploitables. Vous pouvez mapper les champs du formulaire à des champs personnalisés, attribuer des propriétaires aux tâches et définir automatiquement des priorités, ce qui rationalise la collecte et le suivi des données.

N'oubliez pas de créer votre persona d'utilisateur à cette étape ! Cela vous aidera à créer des expériences client personnalisées et à donner forme au reste de votre étude.

Obtenez un modèle gratuit Obtenez un processus d'étude de marché efficace grâce au modèle de formulaire ClickUp

Le modèle de formulaire ClickUp est votre environnement de travail prêt à l'emploi pour organiser et automatiser vos études de marché de A à Z. Au lieu de partir de zéro, vous disposez d'une structure de formulaire pré-construite et entièrement personnalisable, idéale pour recueillir les commentaires des clients, les réponses aux entretiens ou les contributions des parties prenantes.

Chaque envoi de formulaire est transféré dans votre environnement de travail sous forme de tâche, avec des statuts par défaut, des champs personnalisés et des affectations d'équipe. Vous pouvez étiqueter les réponses par persona, région ou campagne, puis utiliser ces informations pour suivre les tendances, analyser les lacunes ou lancer des suivis ciblés. Il s'agit d'un tremplin pratique pour créer des personas d'utilisateurs, valider des idées et gérer la logistique des études, le tout en un seul endroit.

Idéal pour : Les chercheurs et les spécialistes du marketing qui souhaitent disposer d'une structure cohérente et reproductible pour collecter des données primaires sur plusieurs points de contact.

📚 À lire également : Questions pour découvrir vos clients afin de bien comprendre votre marché et le potentiel de vos produits

Étape 3 : Segmentez et analysez votre public

Les études de marché concernent autant votre public que vos concurrents. C'est donc ici que vous allez vous intéresser à vos concurrents : ce qu'ils font, comment ils se positionnent et où ils réussissent (ou échouent). Une telle analyse vous aide à découvrir des opportunités inexploitées sans passer par un processus d'essais et d'erreurs.

Analysez leurs messages, leurs tarifs, les avis clients, leur présence sur les réseaux sociaux, leur style et les fonctionnalités de leurs produits afin d'identifier les lacunes du marché, les besoins non satisfaits des clients et les opportunités de positionnement potentielles.

Les logiciels d'analyse marketing simplifient le processus en proposant des comparaisons côte à côte et des analyses comparatives en temps réel.

Classez les différents segments d'étude de marché à l'aide des étiquettes de tâche ClickUp

Utilisez les étiquettes de tâches ClickUp pour classer les informations telles que « plaintes concernant l'emballage » ou « confusion concernant les ingrédients ». Ces étiquettes offrent des détails supplémentaires par rapport aux libellés. Vous pouvez segmenter les réponses par âge, type de peau et région. La combinaison des libellés et des étiquettes facilite la visualisation et l'identification des tendances.

Vous pouvez également configurer les tableaux de bord ClickUp pour afficher les différents groupes d'informations et leur fréquence.

➡️ En savoir plus : Le processus de planification marketing : analyse étape par étape

Étape 4 : Analysez les informations sur vos concurrents

L'analyse de la concurrence vous aide à contextualiser votre position sur le marché et à découvrir les lacunes dont vous pouvez tirer parti. Cela implique d'étudier les offres de vos concurrents, leurs modèles de tarification, le sentiment des clients et leurs stratégies marketing.

Une fois les données collectées, il est temps de les rendre exploitables. Vous devez d'abord convertir les données non structurées en données structurées. Convertissez les commentaires bruts des clients, les feuilles de calcul et les diagrammes en informations exploitables.

Organisez vos conclusions autour de thèmes centraux : tendances, anomalies, préoccupations récurrentes et informations surprenantes. Utilisez des outils de visualisation pour faciliter l'analyse des données pour toutes les parties prenantes concernées.

Comparez votre produit ou service à celui de vos concurrents grâce à la vue Tableur ClickUp

Organisez une matrice du paysage concurrentiel directement dans une vue Tableur, en soulignant les principaux concurrents et leurs facteurs de différenciation. Comparez les fonctionnalités, les prix, les emballages, les types de formules et le sentiment des clients. Vous pouvez également joindre des captures d'écran, des liens Web et des analyses du sentiment sur les réseaux sociaux en tant que sous-tâches afin de centraliser vos recherches.

Demandez-vous : qu'est-ce que les clients aiment ou n'aiment pas dans ces marques ? Quelles sont les lacunes qui ressortent ? Cette comparaison structurée vous aide à mettre en évidence des tendances et des opportunités que les aperçus génériques ne permettent souvent pas de voir.

Joignez des captures d'écran, des liens Web ou des analyses du sentiment social pertinents en tant que sous-tâches afin de centraliser vos recherches et de faciliter leur consultation lors des discussions stratégiques.

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits d'analyse sectorielle pour suivre la concurrence

Étape 5 : Organisez et interprétez les données

Vient ensuite la partie la plus difficile : transformer les informations en informations exploitables. Sans orientation, les données ne sont que du bruit. Cette étape permet de relier vos informations à vos prochaines actions.

Transformez des informations pertinentes en éléments d'action concrets. Votre public peut préférer certains ingrédients, un ton particulier pour le contenu ou un format de présentation unique. Utilisez ces informations pour ajuster votre feuille de route produit, vos textes créatifs ou vos modèles de tarification.

Ne sous-estimez pas votre pile technologique : les outils de marketing IA peuvent vous aider à générer des messages basés sur le langage des clients.

C'est un raccourci astucieux pour aligner vos communications sur la voix de votre public, en particulier si vous testez de nouveaux canaux ou de nouvelles campagnes.

Interprétez les données à l'aide d'outils de recherche tels que la vue Tableau ClickUp

Les vues Liste et Tableau de ClickUp vous aident à regrouper les données en catégories ou en informations. Créez des statuts personnalisés tels que « Information validée », « À revoir » ou « Réclamation non prise en charge » pour suivre la force et la pertinence de chaque point de données. Utilisez ClickUp Brain pour résumer de longues transcriptions d'entretiens ou des commentaires, extraire des modèles clés et générer automatiquement des ébauches d'informations.

Conseil de pro : Utilisez les automatisations ClickUp pour déplacer des tâches ou informer les parties prenantes lorsque des informations sont validées ou doivent être examinées, afin de garantir l'efficacité et la transparence de votre flux de travail.

Découvrez les bonnes pratiques pour utiliser la vue Liste dans ClickUp :

Étape 6 : Présentez vos conclusions

Une bonne étude n'a de valeur que si votre équipe est capable de la comprendre et d'agir en conséquence. Résumez les conclusions clés, les tendances visuelles et les recommandations exploitables dans un format clair et convaincant, adapté à vos parties prenantes.

Présentez les résultats de vos projets d'études de marché à l'aide des tableaux de bord ClickUp

Les tableaux de bord ClickUp sont parfaits pour cette étape. Combinez des diagrammes, des widgets de tâches et des tableaux pour créer un rapport dynamique qui se met à jour automatiquement à mesure que de nouvelles données sont disponibles.

Si vous avez besoin d'un format narratif, compilez tout dans ClickUp Docs: intégrez des visualisations, liez des tâches et joignez même des fichiers de données brutes à titre de référence. Si vous avez bien documenté votre processus, celui-ci devient une bibliothèque de recherche prête à l'emploi pour vos futurs projets.

Étape 7 : Prenez des décisions fondées sur les données

Une fois que vous avez une compréhension claire des informations issues de vos études, il est temps de passer de l'observation à l'exécution. Utilisez les résultats pour orienter le développement de vos produits, vos stratégies de commercialisation, votre approche client ou vos améliorations opérationnelles.

Prenez des décisions grâce à des feuilles de route avec la vue Diagramme de Gantt ClickUp

Transformez vos informations en initiatives pour créer une feuille de route exploitable dans ClickUp. Liez les tâches de recherche à des objectifs connexes, fixez des dates d'échéance, attribuez des propriétaires et suivez la progression à l'aide de diagrammes de Gantt ou de la vue Échéancier. Utilisez les jalons ClickUp pour marquer les phases clés de la recherche et vous assurer que votre équipe reste sur la bonne voie.

➡️ En savoir plus : Modèles de forfait de recherche gratuits pour les équipes et les professionnels

Utilisation de ClickUp pour les études de marché

Nous avons déjà vu comment ClickUp facilite les études de marché à différentes étapes. Mais cette application quotidienne pour le travail offre bien plus encore.

ClickUp Enterprise Search vous permet de trouver instantanément des fichiers, des messages et des informations dans votre environnement de travail et vos applications intégrées (telles que Google Drive, Slack et Figma), ce qui vous fait gagner des heures lors de la synthèse de vos recherches.

Une étude de marché efficace nécessite plus qu'une simple collecte de données : elle exige de la clarté, de la collaboration et une exécution stratégique. ClickUp réunit tous ces éléments dans un seul environnement de travail, ce qui facilite la gestion des flux de travail complexes liés à la recherche et la transformation des informations en décisions éclairées.

Conseil de pro : utilisez le preneur de notes ClickUp AI pour transcrire et résumer automatiquement les entretiens ou les groupes de discussion, et enregistrer les transcriptions directement dans des documents ou des tâches pour faciliter la consultation et l'analyse.

Alignez les résultats de vos recherches sur la stratégie de votre entreprise à l'aide des objectifs ClickUp

Une fois que vous avez une meilleure compréhension de vos objectifs de recherche, mappez-les dans ClickUp Objectifs

Les études de marché ne sont utiles que lorsqu'elles sont alignées sur les objectifs de l'entreprise. Les objectifs ClickUp vous permettent de définir des cibles claires et mesurables, telles que l'achèvement d'une analyse de la concurrence ou la collecte de 1 000 réponses à un sondage, et de les relier à des tâches ou des listes spécifiques. En conséquence, chaque activité de recherche contribue à l'amélioration des résultats de l'entreprise et fournit un chemin clair entre les informations et l'impact.

En prime, vous pouvez collaborer en temps réel avec vos équipes produit et commerciale pour définir l'objectif global.

💡 Conseil de pro : Il est essentiel de distinguer les commentaires proactifs des utilisateurs du service client réactif. Utilisez des outils dédiés aux commentaires des clients pour distinguer les idées à fort impact des demandes générales. Intégrez ensuite ces informations validées dans votre flux de travail sous forme de tâches exploitables, afin d'améliorer vos produits de manière ciblée.

➡️ En savoir plus : Alternatives et concurrents de SurveyMonkey

Suivez la progression à chaque étape de la recherche grâce aux jalons ClickUp

Connectez les tâches aux jalons pour convertir les informations en actions avec ClickUp Milestones

De même, ClickUp Milestones offre une vue d'ensemble de la progression des phases clés de la recherche, telles que la planification, la collecte de données précises et exploitables, l'analyse et les rapports.

Définissez des jalons pour suivre la progression à chaque étape de la recherche, détecter rapidement les retards et aligner votre équipe sur les délais.

Voici ce que Juan Casian, PDG d'Atrato, pense de l'utilisation de ClickUp :

Il est important pour moi d'avoir une idée de notre progression vers nos objectifs plus larges. ClickUp me donne rapidement la visibilité de haut niveau dont j'ai besoin et que nous n'avions pas avec nos outils précédents.

Il est important pour moi d'avoir une idée précise de notre progression vers nos objectifs généraux. ClickUp me donne rapidement la visibilité de haut niveau dont j'ai besoin et que nous n'avions pas avec nos outils précédents.

💡 Conseil de pro : une bonne étude utilisateur ne se limite pas à la collecte de données, elle consiste à reconnaître la différence entre un retour d'information proactif et une assistance réactive. Utilisez des outils dédiés au retour d'information des clients pour faire émerger des informations pertinentes, puis transformez-les en tâches concrètes qui stimulent l'innovation produit. 📚 Pour approfondir le sujet, consultez notre guide Comment mener une étude utilisateur et découvrez comment recueillir, analyser et exploiter les commentaires qui font vraiment la différence.

Transformez les réponses aux formulaires en tâches de recherche avec les tâches ClickUp

Transformez les formulaires en tâches pendant la collecte de données d'étude de marché avec les tâches ClickUp

Chaque étape du processus d'étude de marché, de la rédaction des questions du sondage à l'analyse des tendances du secteur, est gérée dans les tâches ClickUp. Vous pouvez attribuer des propriétaires de tâches, ajouter des dates d'échéance, inclure des pièces jointes et personnaliser les champs pour suivre le type, la source ou la priorité de la recherche.

Cette structure axée sur les tâches renforce la responsabilité et la transparence tout au long du flux de travail de recherche.

Voici un aperçu rapide des différents types de tâches ClickUp :

Utilisez ClickUp Brain pour résumer vos conclusions et faire émerger plus rapidement des informations pertinentes

Processus d'étude de marché avec ClickUp Brain

Transformer des données brutes en informations exploitables prend souvent du temps.

ClickUp Brain est votre assistant de recherche IA intégré, spécialement conçu pour vous aider à passer plus rapidement des données brutes à des informations concrètes. Il résume automatiquement les entretiens, détecte les thèmes récurrents dans de grands ensembles de données et génère les actions à entreprendre, le tout dans votre environnement de travail. Que vous organisiez les réponses à un sondage ou que vous analysiez des informations sur la concurrence, Brain vous permet d'éviter la synthèse manuelle et de vous concentrer sur les décisions de plus haut niveau.

Pour les utilisateurs de bureau, Brain Max va encore plus loin. Il ajoute des fonctionnalités de synthèse vocale et de reconnaissance vocale, afin que vous puissiez dicter vos notes de recherche, vos tâches ou vos idées sans les mains, et écouter à voix haute les résumés générés par l'IA pendant que vous effectuez plusieurs tâches. Vous bénéficiez également d'une meilleure connaissance du contexte : Brain Max peut effectuer des recherches dans votre environnement de travail ClickUp, dans les applications connectées et sur le Web pour faire apparaître les fichiers, les informations ou les résumés pertinents, même ceux dont vous aviez oublié l'existence.

Ensemble, ClickUp Brain et Brain Max apportent des capacités d'IA avancées à votre flux de travail de recherche, afin que vous puissiez réfléchir plus rapidement, mettre vos idées en pratique et trouver tout ce dont vous avez besoin en quelques secondes.

📮ClickUp Insight : 30 % de nos répondants s'appuient sur des outils d'IA pour leurs recherches et la collecte d'informations. Mais existe-t-il une IA qui vous aide à retrouver ce fichier perdu au travail ou ce fil Slack important que vous avez oublié d'enregistrer ? Oui ! La recherche connectée alimentée par l'IA de ClickUp peut rechercher instantanément dans tout le contenu de votre environnement de travail, y compris les applications tierces intégrées, et extraire des informations, des ressources et des réponses. Grâce à la recherche avancée de ClickUp, vous pouvez gagner jusqu'à 5 heures par semaine !

Gérez chaque étape de la recherche avec le modèle d'étude de marché ClickUp

Obtenez un modèle gratuit Simplifiez vos projets d'études de marché et vos décisions commerciales grâce au modèle d'étude de marché ClickUp

Simplifiez vos projets d'étude de marché et vos décisions commerciales grâce au modèle d'étude de marché ClickUp

De plus, vous bénéficiez de nombreux modèles que vous pouvez facilement personnaliser en fonction de votre cas d'utilisation. Par exemple, le modèle d'étude de marché de ClickUp est un environnement de travail prêt à l'emploi qui vous aide à gérer chaque étape de votre projet de recherche, de la définition des objectifs et la collecte des données à l'analyse concurrentielle et aux rapports finaux.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Suivez chaque tâche de recherche grâce aux statuts et aux échéanciers intégrés

Organisez les informations issues des sondages, des entretiens et des études sur la concurrence dans des listes prédéfinies

Collaborez avec vos collègues en temps réel via des commentaires, des documents et des tâches

Visualisez vos résultats à l'aide de tableaux de bord préintégrés

Faites des recherches comme un pro avec ClickUp !

Les études de marché sont votre tremplin vers la réussite.

Qu'il s'agisse d'identifier les besoins des clients, de tester un nouveau concept ou d'analyser la concurrence, un processus d'étude adapté vous aide à transformer les informations en résultats concrets. Chaque étape du processus vous rapproche du développement d'un produit ou d'un service qui correspond véritablement aux attentes de votre public.

Même si le processus d'étude de marché peut sembler fastidieux, ClickUp vous facilite la tâche de plusieurs façons. Chaque fonctionnalité de ClickUp est conçue pour transformer vos recherches en résultats concrets et mesurables.

Prêt à transformer les informations issues du marché en actions concrètes ? Inscrivez-vous dès maintenant à ClickUp!