10 Meilleures solutions logicielles de reporting marketing digital en 2024

Êtes-vous las de passer manuellement d'innombrables heures à élaborer des rapports de marketing à l'aide de feuilles de calcul ?

Vous passez des heures à importer des données marketing provenant de plusieurs campagnes sur plusieurs plateformes et outils tiers, tels que des outils de business intelligence, Google Analytics, le marketing par e-mail, les indicateurs de performance, etc. Ces données doivent être nettoyées et copiées dans une forme visuelle afin que vos parties prenantes ou vos clients puissent comprendre les résultats.

Il est compréhensible que ce processus soit frustrant, chronophage, sujet à des erreurs et accablant. De plus, lorsqu'elles parviennent aux décideurs, les données datent déjà de quelques jours, ce qui entraîne une prise de décision lente et inefficace.

C'est là que les logiciels de rapports de marketing numérique peuvent venir à votre secours.

Les logiciels de rapports marketing automatisent le processus de rapports de données pour les équipes occupées en collectant des données à partir de plusieurs canaux et logiciels de marketing. Il donne un aperçu des indicateurs clés tels que le trafic sur le site Web, les prospects générés, les inscriptions et les taux de discussion afin d'analyser les performances de votre campagne.

Nous avons fait le travail pour vous et compilé une liste des dix meilleurs outils de rapports marketing automatisés ainsi que leurs fonctionnalités clés, leurs limites et leurs avis pour vous aider à faire le bon choix.

Poursuivez votre lecture pour sélectionner l'outil parfait qui répondra à vos besoins et propulsera votre entreprise au niveau supérieur.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de rapports marketing ?

Voici quelques éléments à prendre en compte lors du choix d'un logiciel de rapports marketing pour vous assurer qu'il répond à vos objectifs de collecte de données et d'entreprise.

Gestion des canaux et des campagnes: En tant que spécialiste du marketing, vous menez souvent plusieurs campagnes sur différents canaux. La gestion de diverses campagnes à l'aide d'un seul outil de rapports améliore la productivité et l'efficacité de votre équipe marketing

Rapports de données: Recherchez des plateformes de rapports marketing qui vous permettent de créer des rapports à l'aide de graphiques, de diagrammes, de tableaux et de widgets. Assurez-vous également que la plateforme choisie vous permet de créer des rapports de marketing numérique couvrant les indicateurs de rapports de vos clients préférés.

Les 10 meilleures solutions logicielles de rapports marketing à utiliser en 2024

1. ClickUp

Organisez vos idées et votre inspiration en matière de marketing grâce à l'outil de gestion de projets marketing de ClickUp

Les équipes marketing ont aujourd'hui plus de canaux, de types de campagnes et de sources de données à surveiller. En tant que responsable marketing, trouver comment mesurer les données, prioriser ce qui compte et organiser tout cela peut devenir accablant.

La bonne nouvelle, c'est qu'avec ClickUp, votre outil de planification et de projet marketing, toutes ces initiatives n'ont plus à vivre dans des feuilles de calcul.

Les équipes de nouvelle génération utilisent Le logiciel de gestion du marketing de ClickUp permet de forfaiter, d'idéer, d'exécuter et d'établir des rapports sur tous les projets et campagnes dans une seule plateforme, ce qui en fait un outil de rapports marketing tout-en-un.

Utilisez le rédacteur IA pour le travail de ClickUp BrainTM pour générer, résumer et modifier du contenu

La rédaction de rapports marketing peut être une tâche chronophage. Cependant, vous pouvez accélérer considérablement le processus grâce à ClickUp Brain clickUp Brain, votre partenaire de brainstorming alimenté par l'IA. En quelques clics, vous pouvez facilement résumer des notes, des discussions et des réunions et créer des rapports.

ClickUp Brain vous aide également à écrire plus rapidement, à vérifier l'orthographe et à rédiger des réponses rapides aux messages, tout en maintenant le ton souhaité.

En outre, ClickUp Brain pour les équipes marketing vous aide à réfléchir et à créer du contenu en quelques minutes. Il peut créer des ébauches de blog, générer des briefs créatifs pour vos équipes de conception et de contenu, suggérer des idées pour vos posts sur les médias sociaux et concevoir des campagnes d'e-mail qui génèrent des conversions.

Utiliser le modèle Modèle de rapports marketing ClickUp avec ClickUp Marketing Reporting Template, vous pouvez identifier les opportunités de croissance de haut niveau et assurer l'alignement entre la stratégie et l'exécution. Il aide votre équipe marketing à comprendre la cible, à mesurer et à visualiser les performances des campagnes et à rédiger des rapports rapidement avec l'IA en utilisant des données précises.

Utiliser Tableaux de bord ClickUp pour créer des rapports visuellement attrayants et riches en informations à partir de vos données marketing. Vous pouvez personnaliser vos rapports avec des widgets, des champs personnalisés et les KPI et indicateurs que vous souhaitez suivre. Les tableaux de bord fournissent des données en temps réel, parfaites pour les rapports aux parties prenantes et aux clients, et facilitent la communication de vos performances marketing.

Utilisez les tableaux de bord de ClickUp pour visualiser les indicateurs clés de performance de l'équipe en temps réel

Connectez ClickUp à votre pile de technologie marketing pour collecter des données et recueillir des informations avec plus de 1000+ Intégrations ClickUp . Réduisez les erreurs de transfert de données et assurez-vous que votre rapport marketing dispose de données en temps réel.

Voici les principales fonctionnalités qui font de ClickUp le meilleur outil de rapports marketing pour les agences, les équipes et les professionnels du marketing.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

ClickUp Dashboards: Adaptez votre tableau de bord ClickUp pour répondre parfaitement à vos besoins uniques, que ce soit pour le marketing par e-mail, le référencement, Google analytics, le marketing de contenu, ou à d'autres fins

Adaptez votre tableau de bord ClickUp pour répondre parfaitement à vos besoins uniques, que ce soit pour le marketing par e-mail, le référencement, Google analytics, le marketing de contenu, ou à d'autres fins ClickUp Brain: Utilisez ClickUp Brain pour résumer rapidement et facilement vos notes, rédiger des copies convaincantes et créer des rapports perspicaces en un rien de temps

L'assistant IA de ClickUp aide les équipes marketing à produire rapidement des documents importants tels que des études de cas

Tableau blanc ClickUp: Étendre et livrer des campagnes qui ont un impact sur le chiffre d'affaires, favorisent la sensibilisation et aident à atteindre les objectifs et les KPI du marketing avecTableaux blancs ClickUp *Intégrations: Intégrez facilement vos outils de communication et de collaboration. Les spécialistes du marketing peuvent profiter des avantages des intégrations avec HubSpot, Google Suite, Salesforce, etc.

Étendre et livrer des campagnes qui ont un impact sur le chiffre d'affaires, favorisent la sensibilisation et aident à atteindre les objectifs et les KPI du marketing avecTableaux blancs ClickUp *Intégrations: Intégrez facilement vos outils de communication et de collaboration. Les spécialistes du marketing peuvent profiter des avantages des intégrations avec HubSpot, Google Suite, Salesforce, etc. Modèles d'étude de marché: Structurez votre processus d'étude avec les modèles de ClickUpmodèles d'études de marché. Ils contiennent des questions et des champs permettant de collecter des données pertinentes pour votre marché/public

Limites de ClickUp

Les fonctionnalités avancées comme ClickUp Brain sont disponibles pour les utilisateurs payants

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée ClickUp Brain est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail et par mois

Evaluation des clients ClickUp

G2: 4.7/5 (9400+ avis)

4.7/5 (9400+ avis) Capterra: 4.7/5 (4000+ avis)

2. AgenceAnalytique

via AgenceAnalytique Si vous exécutez une commande de agence de marketing numérique , AgencyAnalytics vous aide à créer des tableaux de bord et des rapports personnalisés en utilisant les données de diverses campagnes marketing, telles que les annonces payantes, le référencement et les campagnes sur les médias sociaux.

Avec AgencyAnalytics logiciel d'analyse marketing le logiciel d'analyse marketing /%href/, qui permet de créer des rapports personnalisés sur le marketing des clients, ne prend pas toute la journée, grâce à ses modèles prédéfinis et à son générateur de rapports par glisser-déposer.

Les meilleures fonctionnalités d'AgencyAnalytics

Accédez à toutes les données de vos clients (SEO, PPC, social, e-mail, suivi des appels, etc.) dans une interface unique et intuitive pour générer des rapports plus rapidement

Créez des tableaux de bord sur mesure avec des fonctionnalités telles que des indicateurs personnalisés, des widgets personnalisables, un générateur de rapports par glisser-déposer, du contenu intégrable, etc

Libellez vos rapports marketing en utilisant votre logo et vos éléments de marque

Limites d'AgencyAnalytics

La création de rapports utilisant une segmentation détaillée et des indicateurs multiples sans saisie manuelle des données est un véritable défi

Prix d'AgencyAnalytics

Freelancer: 12$/mois par campagne client

12$/mois par campagne client Agence : 18$/mois par campagne client

: 18$/mois par campagne client Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluation des clients de l'agenceAnalytics

G2: 4.7/5 (200+ avis)

4.7/5 (200+ avis) Capterra: 4.8/5 (100+ avis)

3. DashThis

via DashThis DashThis est un logiciel de rapports marketing qui permet aux utilisateurs de créer des tableaux de bord et des rapports personnalisables et tout-en-un pour suivre et analyser les indicateurs de performance marketing de différents canaux en un seul endroit. Il fournit une plateforme centralisée pour le suivi des indicateurs clés de performance tels que le trafic sur le site Web, l'engagement sur les médias sociaux, la performance des campagnes publicitaires, et plus encore.

Avec plus de 34 intégrations natives, vous pouvez connecter de manière transparente toutes vos sources de données marketing et générer tout type de rapport de marketing numérique percutant que vous souhaitez.

DashThis meilleures fonctionnalités

Importez des comptes clients, des sources de données et des utilisateurs illimités sur la plateforme pour rendre la vie de votre agence de marketing plus facile

Partagez vos rapports avec n'importe qui au sein de votre organisation ou en dehors de votre équipe à l'aide d'un e-mail, d'une URL ou même d'un PDF

Ajoutez toutes vos données, y compris les sources de données personnalisées, grâce au système d'importation de fichiers CSV

Limites de DashThis

La courbe d'apprentissage abrupte pour les utilisateurs débutants

Comparé à d'autres outils de rapports marketing populaires, le prix de DashThis est plus élevé

Prix de DashThis

Individuel : 49 $/mois pour trois tableaux de bord

: 49 $/mois pour trois tableaux de bord Professionnel : 149 $/mois pour dix tableaux de bord

: 149 $/mois pour dix tableaux de bord Business : 289 $/mois pour 25 tableaux de bord

: 289 $/mois pour 25 tableaux de bord Standard : 449 $/mois pour 50 tableaux de bord : 449 $/mois pour 50 tableaux de bord

Évaluation des clients de DashThis

G2 : 4.8/5 (70+ avis)

: 4.8/5 (70+ avis) Capterra : Pas assez de commentaires

4. Cyfe

via Cyfe L'un des défis auxquels les équipes marketing internes sont confrontées est de communiquer les gains liés aux indicateurs de performance avec la direction. L'importation directe de données provenant de différents outils, tels que Google Analytics, les plateformes de médias sociaux ou tout autre outil d'analyse, rendrait les rapports complexes, car chaque plateforme affiche des indicateurs différents.

Le logiciel de rapports sur les données marketing de Cyfe connecte les multiples sources de données de votre organisation et les visualise dans un tableau de bord facile à utiliser pour communiquer la valeur continue.

Les meilleures fonctionnalités de Cyfe

Partagez et mettez en évidence les aperçus de campagnes partout où vous le souhaitez, comme les portails, les sites Web, les articles de blog et les analyses de médias sociaux avec des analyses intégrées

Utilisez les solutions en marque blanche de Cyfe pour générer des rapports avec des fonctionnalités personnalisées sous votre nom de marque. Ces fonctionnalités comprennent des arrière-plans de tableau de bord sur mesure, des noms de domaine, des URL personnalisées pour guider les parties prenantes de votre client vers les tableaux de bord, etc. Vous pouvez également ajouter des indicateurs de données vitales et des indicateurs de benchmarking à la croissance des rapports

Transformez des données complexes en visualisations étonnantes à l'aide d'une variété de types de diagrammes, tels que les diagrammes multiples, de cohorte, de Gantt, en entonnoir, etc

Rassemblez des données à partir de n'importe quelle source de données à l'aide de 100+ intégrations et 250+ indicateurs inclus dans Cyfe pour des rapports marketing plus rapides et précis

Limites de Cyfe

Visualisations et personnalisations limitées pour la création de rapports marketing

Le manque d'intégrations intégrées adéquates rend plus difficile l'approvisionnement en données à partir des canaux de marketing

Prix de Cyfe

Débutant : 19 $/mois pour un utilisateur et deux tableaux de bord

: 19 $/mois pour un utilisateur et deux tableaux de bord Standard : 29$/mois pour deux utilisateurs et cinq tableaux de bord

: 29$/mois pour deux utilisateurs et cinq tableaux de bord Pro : 49 $/mois pour cinq utilisateurs et dix tableaux de bord

: 49 $/mois pour cinq utilisateurs et dix tableaux de bord Premium : 89 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs et dix tableaux de bord : 89 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs et 20 tableaux de bord

Évaluation des clients de Cyfe

G2 : 4.3/5 (60+ avis)

Capterra : 4.6/5 (70+ avis)

5. Klipfolio

via Klipfolio Klipfolio Klips vous permet de créer des tableaux de bord et des rapports personnalisés sans entrepôt de données.

Les équipes chargées des données utilisent PowerMetrics de Klipfolio pour créer et stocker des indicateurs à partir des formats de fichiers et des services de données les plus courants. Quelle que soit l'origine de vos données, visualisez et analysez les données critiques pour l'entreprise.

Klips, quant à lui, est utilisé par les équipes Business pour construire des tableaux de bord en temps réel et définir des objectifs pour suivre la progression de l'équipe.

Dans les organisations où les équipes interfonctionnelles (telles que les données et les entreprises) utilisent des insights pour prendre des décisions, les rapports automatisés de Klipfolio constituent le meilleur choix.

Les meilleures fonctionnalités de Klipfolio

Utilisez les thèmes de Klipfolio pour adapter l'aspect et la convivialité des tableaux de bord tout en utilisant HTML, CSS et JavaScript pour des personnalisations plus approfondies des tableaux de bord

Convertissez les projets dbt en catalogues de métriques pour que les utilisateurs Business puissent analyser, visualiser et partager les indicateurs et créer des tableaux de bord personnalisés. Cette fonctionnalité de Powermetrics en fait la solution idéale pour les entreprises dont les rapports sont riches en données

Que vos données se trouvent dans le cloud, dans des feuilles de calcul ou sur des serveurs sur site, plus de 100 connecteurs préconstruits dans Klips et plusieurs intégrations de sources de données dans Powermetrics vous aident à connecter toutes vos données pour glaner des informations

Limites de Klipfolio

Les utilisateurs doivent avoir des connaissances techniques pour bien utiliser Powermetrics

Prix de Klipfolio

Pour les agences : Débutant : 54 $/mois Lite : 120 $/mois Pro : 240 $/mois Premier : 800 $/mois

Pour les entreprises : Grow : 142 $/mois Teams : 284 $/mois Teams+ : 570 $/mois



Évaluations des clients de Klipfolio

G2 : 4.5/5 (250+ commentaires)

: 4.5/5 (250+ commentaires) Capterra : 4.7 (150+ commentaires)

6. Mixpanel

via Mixpanel Pour les agences qui veulent aller au-delà du suivi des données de campagne, Mixpanel est l'un des meilleurs outils de rapports marketing. Il vous aide à surveiller et à comprendre les indicateurs critiques tels que le comportement des utilisateurs sur votre application et votre site web tout en analysant les parcours des utilisateurs.

Les analyses de produits de Mixpanel permettent aux chefs de produits, aux concepteurs et aux développeurs de se concentrer sur la découverte et l'amélioration des produits.

Les meilleures fonctionnalités de Mixpanel

Découvrez les tendances en découpant les données sur la plateforme et examinez les mises à jour en direct pour comprendre ce à quoi les gens réagissent directement dans votre application

Ajoutez les données de votre entreprise sur les produits, le marketing et les revenus à Mixpanel en quelques minutes pour débloquer des informations uniques et exploitables en libre-service

Utilisez les SDK de Mixpanel pour suivre de manière fiable les évènements provenant d'applications web, de sites web ou même de vos serveurs backend

Limites de Mixpanel

Interface utilisateur complexe

Pas idéal pour les petites entreprises qui ne font pas d'équipes de produits ou de développement

Prix de Mixpanel

Démarrage : Free

: Free Croissance : A partir de 24 $/mois

: A partir de 24 $/mois Enterprise : Contactez-nous pour un prix personnalisé

Évaluation des clients Mixpanel

G2 : 4.6/5 (1000+ commentaires)

: 4.6/5 (1000+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (100+ avis)

7. Improvado

via Improvado Une agence marketing qui cherche à apporter de la valeur à sa clientèle a besoin d'une plateforme puissante et riche en fonctionnalités comme Improvado. Avec Improvado, vous pouvez rapidement automatiser l'analyse des données de campagnes marketing complexes et la création de rapports.

En plus des rapports, l'outil vous permet d'optimiser vos campagnes grâce à des données sur le comportement des utilisateurs.

Improvado propose également des modèles de données pré-construits, qui construisent des ensembles de données marketing de qualité pouvant être utilisés avec la business intelligence, l'IA, ou tels quels.

Les meilleures fonctionnalités d'Improvado

Utiliser des modèles de données préconstruitsmodèles de forfaits de marketing pour créer des rapports personnalisés

Utiliser l'agent IA d'Improvado pour converser avec la plateforme, répondre aux requêtes liées à vos activités marketing, et pour l'exploration, l'analyse et l'interprétation des données

Créer des pipelines de données automatiques pour sourcer des données précieuses à partir de 500+ canaux, les transformer et les stocker dans votre entrepôt de données préféré

Limites d'Improvado

Options de personnalisation limitées pour les rapports

Pas d'option de visualisation des données ; vous devez le connecter à un outil de BI distinct

Prix d'Improvado

Prix personnalisé

Évaluations des clients d'Improvado

G2 : 4.5/5 (65+ commentaires)

: 4.5/5 (65+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (65+ commentaires)

8. DataBox

Via DataBox DataBox est un logiciel d'analyse marketing complet pour le commerce électronique, les SaaS et les agences. Il surveille les indicateurs Business les plus importants, suit le chiffre d'affaires par rapport aux objectifs, automatise le processus de rapports de données, paramètre les ventes et le marketing objectifs marketing (tels que les ventes totales, les commandes ou le ROAS d'achat), compare les performances à celles d'autres marques et prévoit les indicateurs commerciaux.

DataBox meilleures fonctionnalités

Ajoutez à vos présentations des données dynamiques mises à jour en temps réel. Incorporez des tableaux de bord, des diagrammes et des indicateurs essentiels pour créer une histoire de données visuelle et convaincante

Surveillez, échangez et évaluez la progression des KPI et des performances sans avoir besoin de connaissances préalables en SQL ou en science des données

Analysez les meilleurs et les pires scénarios lors de la planification de l'avenir. Utilisez des prévisions élevées pour fixer des objectifs ambitieux et des prévisions basses pour devancer les éventuels obstacles qui pourraient survenir. Comparez vos estimations avec vos objectifs et vos données historiques pour vous assurer que vous êtes sur la bonne voie

Limites de DataBox

La création d'indicateurs personnalisés dans le générateur de requêtes n'est pas très conviviale ni intuitive

Les fonctionnalités de suivi du temps doivent être affinées

Prix de DataBox

Free : A vie pour trois utilisateurs

: A vie pour trois utilisateurs Débutant : 59 $/mois pour cinq utilisateurs

: 59 $/mois pour cinq utilisateurs Professionnel : 169 $/mois pour 15 utilisateurs

: 169 $/mois pour 15 utilisateurs Croissance : 399 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

: 399 $/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs Premium : 999$/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

DataBox évaluations des clients

G2 : 4.4/5 (180+ commentaires)

: 4.4/5 (180+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (190+ avis)

9. Tableau

via Tableau Tableau dote les équipes et les agences de capacités d'intégration de données, d'analyse et de génération d'insights.

Automatisez l'analyse, la préparation et la gouvernance de vos données grâce à l'IA générative de Tableau. Les équipes chargées des données utilisent la plateforme d'analyse visuelle pour simplifier les analyses en langage clair, anticiper les questions des utilisateurs et accélérer le délai d'obtention des insights.

En tant que spécialiste de l'analytique et de la de rapports , Tableau est largement utilisé par les entreprises et les organisations dotées d'une équipe de science des données pour créer de multiples rapports avec des informations granulaires.

Les meilleures fonctionnalités de Tableau

Obtenez des analyses visuelles en temps réel au sein de la plateforme à partir de presque toutes les sources de données dans le cloud ou sur site

Simplifiez l'analyse des données et la génération d'insights grâce aux capacités d'IA générative intégrées à la plateforme

Profitez d'options de personnalisation étendues pour créer des tableaux de bord précisément selon vos besoins pour une meilleure analyse des indicateurs clés de performance à partir de n'importe quel canal de marketing

Créez et recevez des alertes de données personnalisées

Limites de Tableau

Courbe d'apprentissage abrupte pour les débutants peu familiarisés avec les outils d'analyse de données et de rapports.

Prend plus de temps à charger lors de l'ajout de nouveaux éléments ou indicateurs à des rapports existants

Prix de Tableau

Tableau Creator : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée Tableau Explorer : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée Tableau Viewer : Tarification personnalisée

Évaluation des clients de Tableau

G2 : 4.4/5 (plus de 2000 commentaires)

: 4.4/5 (plus de 2000 commentaires) Capterra : 4.5/5 (2200+ commentaires)

10\N- Quintly

via en quintuplé quintly est une plateforme d'analyse des données des médias sociaux pour les marques et les agences qui cherchent à utiliser l'intelligence sociale de plusieurs plateformes pour découvrir des insights, augmenter la portée et construire l'engagement de la marque.

Les marques grand public et les agences de marketing des médias sociaux ayant une stratégie de marketing numérique social-first utilisent les données sociales de quintly pour accéder aux données au niveau de la page (données sur les abonnés) et aux données au niveau du post (interactions) pour une analyse détaillée de leur contenu au fil du temps.

quintly meilleures fonctionnalités

Utilisez plus de 500 indicateurs de médias sociaux avec une bibliothèque étendue de tableaux de bord personnalisables pour analyser les données en temps réel et arriver à des perspectives exploitables avec la solution de quintlyl'outil de rapports clients de quintly* Construire et automatiser des rapports personnalisés en quelques minutes à partager parmi votre équipe ou vos clients avec des contrôles d'accès privés

Mettez à l'échelle tous vos efforts de marketing sur les médias sociaux en effectuant des analyses de canaux, des analyses comparatives de la concurrence, l'optimisation du contenu, l'analyse des publicités, et plus encore

limites de quintly

La structure tarifaire peut être déroutante

quintly pricing

Tarification personnalisée

Forfait pour toutes les fonctionnalités + €15 par profil + €20 par utilisateur

évaluations des clients de quintly

G2 : 4.7/5 (75+ commentaires)

: 4.7/5 (75+ commentaires) Capterra : Pas assez de commentaires

Lire aussi : Le meilleur Modèles d'études de marché pour faire gagner du temps et des efforts à votre équipe

Votre logiciel de rapports marketing doit rassembler de multiples points de données pour obtenir des informations exploitables

Nous vous félicitons d'avoir décidé d'automatiser les rapports marketing en les faisant passer de feuilles de calcul et de systèmes décousus à un logiciel de rapports marketing en ligne.

Lorsque vous recherchez des outils de rapports de marketing numérique, tenez compte des données que vous devez rassembler pour les indicateurs importants et de la bande passante de votre équipe marketing.

Choisissez un logiciel de rapports marketing si vous avez besoin de rapports complets provenant de plusieurs outils. Cependant, n'oubliez pas que vous avez besoin d'un membre de l'équipe interne spécialisé pour interpréter toutes les données et tous les aperçus que l'outil génère.

Si vous débutez dans la visualisation de données, les outils de rapports marketing conviviaux pour les débutants, comme ClickUp, sont tout indiqués. Les modèles de rapports préétablis facilitent le branchement et la lecture des résultats et leur partage avec vos dirigeants.

Avec son interface conviviale, son automatisation, ses tableaux de bord personnalisables, ses options de construction par glisser-déposer et ses connexions étendues aux sources de données, ClickUp est l'outil qu'il vous faut logiciel de forfait marketing et outil de rapports.

En outre, les équipes de marketing et de données peuvent également bénéficier des fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp, qui leur permettent de suivre et de gérer l'ensemble de leurs projets et de leurs tâches en un seul endroit.

S'inscrire gratuitement sur ClickUp pour rassembler vos données marketing et obtenir des informations exploitables.