Comment mener une recherche sur les utilisateurs ?

Imaginez que vous construisiez un logiciel, que vous consacriez des heures de travail à la stratégie, à la conception et à la productivité, et que vous découvriez que personne n'aime l'utiliser. C'est frustrant, n'est-ce pas ?

C'est pourquoi la recherche utilisateur est la base d'un développement logiciel réussi. En moyenne, chaque dollar investi dans l'expérience utilisateur vous rapporte 100 euros Un retour sur investissement de 9 900 % !

La recherche utilisateur rassemble des informations sur votre cible afin d'éclairer les décisions de conception et de développement. Il s'agit d'écouter activement les utilisateurs et de comprendre leurs points de douleur, leurs objectifs et leurs modèles mentaux au lieu de faire des suppositions.

Terminée, elle vous aide à :

Pointer les besoins des utilisateurs dès le début et éviter d'investir du temps et des ressources dans des fonctionnalités que les utilisateurs ne veulent pas ou ne trouvent pas utiles

et éviter d'investir du temps et des ressources dans des fonctionnalités que les utilisateurs ne veulent pas ou ne trouvent pas utiles Créer un produit intuitif, efficace et agréable à utiliser, ce qui augmente la satisfaction et la fidélisation des utilisateurs

à utiliser, ce qui augmente la satisfaction et la fidélisation des utilisateurs Adaptez votre produit à leurs problèmes spécifiques, afin d'accroître l'adhésion et l'adoption par les utilisateurs

Ce titre vous permet de déchiffrer le code des attentes de vos utilisateurs et de transformer les "pourquoi" déroutants en moments d'émerveillement. Plongez dans ce guide et apprenez à étudier les utilisateurs de manière efficace afin de créer des logiciels qu'ils adoreront.

Comprendre les bases de la recherche utilisateur

Une recherche utilisateur efficace repose sur une approche bien définie. Une bonne recherche sur les utilisateurs se concentre sur les objectifs des utilisateurs plutôt que sur des notions préconçues. Elle fait appel à diverses méthodes de recherche pour obtenir une compréhension globale et analyse les données de manière objective afin d'identifier les modèles et les tendances.

En revanche, une mauvaise recherche utilisateur s'appuie sur des hypothèses ou des points de données limités. Elle utilise une seule méthode de recherche qui risque de ne pas donner une image complète et ignore les commentaires des utilisateurs qui contredisent les croyances initiales.

Voici d'autres caractéristiques permettant de différencier les deux types d'études :

Assurez-vous de mener une recherche utilisateur de qualité en tenant compte des bonnes pratiques suivantes:

Affinez les questions et les méthodes de recherche en fonction des résultats obtenus

Veillez à ce que votre échantillon soit représentatif de votre cible

Testez votre approche auprès d'un petit groupe avant de mener une étude à grande échelle

Veillez à ce que l'analyse des données soit précise en prenant des notes détaillées et en réalisant des enregistrements

Combiner différentes méthodes de recherche pour valider les idées

Recueillir des informations en retour tout au long du processus de conception et de développement

Le rôle de la recherche utilisateur dans le processus de conception UX

La recherche utilisateur constitue le fournisseur prestataire d'une approche de conception centrée sur l'utilisateur (UCD). L'UCD donne la priorité aux besoins des utilisateurs tout au long du processus de conception, ce qui résulte en des produits fonctionnels et conviviaux.

En comprenant les besoins et les points de douleur des utilisateurs, les concepteurs peuvent concevoir des interfaces intuitives et des flux d'utilisateurs qui répondent efficacement à ces besoins.

Vous pouvez tirer parti de la recherche sur les utilisateurs pour définir des personas d'utilisateurs, créer des interfaces et des flux d'utilisateurs qui répondent efficacement à ces besoins des plans de parcours des utilisateurs et informer les tests d'utilisabilité, qui sont tous des étapes essentielles du processus de CCU.

Valeur de la recherche utilisateur dans le développement de produits

La recherche utilisateur est bénéfique pour le développement de produits à plusieurs égards :

Identifier les opportunités: La recherche sur les utilisateurs vous aide à découvrir les besoins non satisfaits des utilisateurs et à identifier les opportunités d'innovation

La recherche sur les utilisateurs vous aide à découvrir les besoins non satisfaits des utilisateurs et à identifier les opportunités d'innovation **En comprenant les priorités des utilisateurs, vous pouvez concentrer vos efforts de développement sur les fonctionnalités les plus importantes

Validation des conceptions: Elle vous permet de tester vos concepts et de recueillir les commentaires des utilisateurs de manière précoce et fréquente, afin de vous assurer que votre produit est sur la bonne voie pour répondre aux points de douleur des clients

Vous disposez peut-être des données démographiques et psychographiques de vos utilisateurs grâce aux cookies du site Web, aux inscriptions et interactions avec les produits, aux parcours de navigation, aux plaintes et à d'autres points de données. Mais cela ne signifie pas nécessairement que vous les connaissez parfaitement. L'étude des utilisateurs vous permet de relier ces données à leurs motivations et à leur comportement d'achat, vous donnant ainsi une vision approfondie du " pourquoi " des réactions de vos utilisateurs - et pas seulement du " quoi " et du " comment ".

Voici les principales étapes d'une bonne recherche utilisateur :

Étape 1 : Identifier les objectifs

Définissez les objectifs spécifiques que vous souhaitez atteindre grâce à votre recherche. Identifiez les problèmes ou les questions spécifiques auxquels vous souhaitez répondre dans le cadre de votre recherche. Cette étape paramètre l'ensemble du processus.

Utiliser Documents ClickUp pour réfléchir aux objectifs de recherche avec votre équipe. Créez, modifiez et collaborez sur des documents partagés en temps réel, capturez des idées et assurez-vous que tout le monde est aligné sur les objectifs de recherche.

Créez le document ou le wiki parfait avec des pages imbriquées, des options de style et des modèles en utilisant ClickUp Docs

Voici comment procéder :

Créez un document et utilisez-le comme un canevas de collaboration pour réfléchir aux objectifs de la recherche. Faites une liste des besoins potentiels des utilisateurs et des points de douleur. Vous pouvez utiliser les fonctions de ClickUp, telles que les cartes mentales et les puces, pour capturer les idées et les classer par catégories

Faites une liste des besoins potentiels des utilisateurs et des points de douleur. Vous pouvez utiliser les fonctions de ClickUp, telles que les cartes mentales et les puces, pour capturer les idées et les classer par catégories Utilisez les documents pour compiler les informations sur les produits concurrents . Incluez les fonctionnalités, la cible et les avis des utilisateurs, au minimum. Cela vous aidera à identifier les lacunes potentielles du marché et à mettre en évidence les domaines dans lesquels votre produit peut exceller

. Incluez les fonctionnalités, la cible et les avis des utilisateurs, au minimum. Cela vous aidera à identifier les lacunes potentielles du marché et à mettre en évidence les domaines dans lesquels votre produit peut exceller Compilez des données sur les utilisateurs provenant de diverses sources , telles que des personas marketing ou des études d'utilisateurs antérieures. Consolidez ces informations dans un document pour construire un persona utilisateur bien équilibré qui reflète les objectifs et les besoins de votre cible

, telles que des personas marketing ou des études d'utilisateurs antérieures. Consolidez ces informations dans un document pour construire un persona utilisateur bien équilibré qui reflète les objectifs et les besoins de votre cible Utilisez les documents pour affiner en collaboration vos questions de recherche quantitatives et qualitatives. Le fait de disposer d'un emplacement central pour discuter et itérer sur les questions permet de s'assurer qu'elles s'alignent sur vos objectifs généraux et qu'elles fournissent des informations exploitables

Étape 2 : Formuler des hypothèses

Formulez des suppositions éclairées sur le comportement des utilisateurs en vous basant sur votre compréhension initiale. Les hypothèses vous évitent de vous lancer dans une recherche à l'aveuglette. Elles vous aident à vous concentrer sur les aspects spécifiques du comportement de l'utilisateur que vous souhaitez comprendre.

Une bonne hypothèse est la suivante :

Spécifique: Elle se concentre sur un aspect particulier du comportement de l'utilisateur ou de la fonction du logiciel

Elle se concentre sur un aspect particulier du comportement de l'utilisateur ou de la fonction du logiciel Actionnable: Elle doit pouvoir être testée à l'aide des méthodes de recherche que vous avez choisies

Elle doit pouvoir être testée à l'aide des méthodes de recherche que vous avez choisies Mesurable: Vous devez être en mesure de définir des indicateurs de réussite pour valider ou réfuter l'hypothèse

Utiliser Cartes mentales ClickUp pour faire un brainstorming en temps réel sur les frustrations ou les défis communs des utilisateurs liés à votre logiciel. La visualisation des hypothèses permet de clarifier votre approche.

Personnalisez vos sondages et questionnaires avec ClickUp Forms

Rationalisez l'ensemble du processus avec le logiciel Modèle de plan de recherche utilisateur ClickUp .

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-172.png Tirez le maximum de valeur des recherches que vous menez en utilisant le modèle de plan de recherche ClickUp pour les utilisateurs https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6290547&department=engineering-product Télécharger ce modèle /$$cta/

Ce modèle comprend des sections permettant de définir les objectifs et les méthodes, de recruter des participants et de planifier les sessions de recherche. Complétez ces sections avec les détails de votre forfait de recherche spécifique.

Décrivez clairement vos objectifs de recherche dans la section prévue à cet effet. Décomposez vos activités de recherche en Tâches ClickUp . Il peut s'agir de recruter des participants, de créer des scripts d'entretien, de mener des sondages ou d'analyser des données.

Attribuez des Échéanciers à chaque tâche et créez un échéancier réaliste pour votre projet de recherche. Invitez les parties prenantes concernées à collaborer en temps réel.

Vous pouvez également essayer différentes façons de visualiser votre forfait de recherche. Utilisez le Afficher la liste pour une décomposition linéaire des tâches ou l'onglet Affichage Kanban dans ClickUp pour suivre la progression dans un système Kanban.

Étape 4 : Conduite et synthèse

C'est ici que vous mettez votre forfait en œuvre. Mettez en œuvre les méthodes de recherche que vous avez choisies et analysez les données collectées afin d'identifier des modèles et des idées.

Conduire la recherche: Veillez à ce que les sessions de recherche se déroulent dans un environnement confortable et impartial. Privilégiez l'écoute active et posez des questions ouvertes à vos interlocuteursrecueillir des informations détaillées sur les clients.

Centraliser tous les renseignements recueillis grâce à l'outil Modèle d'études utilisateurs ClickUp .

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-173.png Capturez et analysez facilement les contributions des utilisateurs avec le modèle d'études utilisateur ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-205355916&department=engineering-product Télécharger ce modèle /$$cta/

Le modèle fournit un cadre structuré pour recueillir des idées, analyser leur validité et recommander des actions appropriées pour aider à rendre votre logiciel plus convivial

Analyse des données: Une fois que vous avez recueilli les données, analysez-les pour identifier les modèles et les tendances. Recherchez les thèmes récurrents et utilisez-les pour conclure vos utilisateurs.

Une fois que vous avez recueilli les données, analysez-les pour identifier les modèles et les tendances. Recherchez les thèmes récurrents et utilisez-les pour conclure vos utilisateurs. Utilisez le modèle d'études utilisateur ClickUp comme hub central pour documenter les résultats des recherches, les citations des utilisateurs et les conclusions clés.

Analysez les données qualitatives (commentaires des utilisateurs) et les données quantitatives (réponses aux sondages) pour mieux comprendre l'expérience des utilisateurs.

Recherchez des modèles et des tendances dans les données. Y a-t-il des frustrations communes que les utilisateurs rencontrent lors de l'utilisation d'une fonctionnalité spécifique ? Y a-t-il des problèmes de convivialité qui empêchent les utilisateurs d'atteindre leurs objectifs ?

Étape 5 : Partager les résultats

Communiquez les résultats de vos recherches de manière claire et concise à votre équipe. Assistez vos conclusions par des éléments visuels tels que des diagrammes et des graphiques. Les affichages personnalisés de ClickUp peut être très utile ici.

Cela permet de s'assurer que tous les membres de l'équipe sont sur la même page et peuvent exploiter ces informations tout au long du processus de développement.

Organisez les tâches grâce à des options de tri, de filtrage et de regroupement flexibles sur ClickUp Custom Views

Créez des présentations convaincantes pour communiquer vos recherches aux parties prenantes et aux membres de l'équipe. Consignez les résultats de vos recherches dans un emplacement central, tel qu'un document ClickUp, afin d'y accéder facilement et de pouvoir vous y référer ultérieurement.

Différents types de méthodologies de recherche utilisateur

Dans le cadre du développement de logiciels, les méthodes de recherche utilisateur aident à comprendre comment les gens interagissent avec le logiciel et en font l'expérience. Ces méthodes peuvent être classées en deux catégories principales :

Recherche qualitative

Elle se concentre sur une compréhension approfondie des pensées, des sentiments et des comportements des utilisateurs en utilisant des techniques telles que :

Entretiens avec les utilisateurs : Conduite d'entretiens individuels pour comprendre les besoins et les motivations des utilisateurs

Conduite d'entretiens individuels pour comprendre les besoins et les motivations des utilisateurs **Les groupes de discussion : organiser des discussions de groupe pour recueillir un intervalle de points de vue

**Le tri de cartes : les utilisateurs classent les informations pour comprendre leurs modèles mentaux

**Les études de cas : les utilisateurs suivent du temps leurs expériences avec le logiciel

Recherche quantitative

Ce type de recherche se concentre sur la collecte de données mesurables afin d'identifier les tendances et les modèles en utilisant des techniques telles que :

Sondages: Recueillir les opinions et les préférences des utilisateurs à l'aide de questionnaires

Recueillir les opinions et les préférences des utilisateurs à l'aide de questionnaires **les tests de convivialité : observer les utilisateurs achever des tâches afin d'identifier les problèmes de convivialité

**les tests A/B : comparaison de différentes versions d'une fonctionnalité logicielle pour déterminer laquelle est la plus performante

**Analyses : analyse des données relatives au comportement des utilisateurs afin de comprendre les schémas d'utilisation

Le choix de la méthode dépend des objectifs de la recherche et de l'étape de développement du logiciel. Vous pouvez souvent combiner ces méthodes pour mieux comprendre vos utilisateurs.

Le rôle des personas UX dans la recherche sur les utilisateurs

Les UX personas sont des caractères fictifs qui représentent des segments de votre base d'utilisateurs cible. Basés sur des données de recherche utilisateur, ils vous aident à humaniser vos utilisateurs et à analyser leurs besoins leurs motivations et leurs comportements à un niveau plus approfondi.

Un UX persona bien développé comprend les éléments suivants :

Démographiques: Âge, sexe, profession, emplacement, etc.

Âge, sexe, profession, emplacement, etc. Objectifs: Ce que l'utilisateur veut réaliser avec votre produit

Ce que l'utilisateur veut réaliser avec votre produit Besoins: Ce que l'utilisateur attend de votre produit pour en assurer la réussite

Ce que l'utilisateur attend de votre produit pour en assurer la réussite Comportements: Comment l'utilisateur interagit généralement avec les produits et les technologies

Comment l'utilisateur interagit généralement avec les produits et les technologies Points douloureux: Défis et frustrations rencontrés par l'utilisateur avec des produits similaires

Défis et frustrations rencontrés par l'utilisateur avec des produits similaires Citations: Citations directes tirées de la recherche sur les utilisateurs pour donner une voix à votre persona Personnages utilisateurs jouent un rôle crucial tout au long du processus de recherche sur les utilisateurs :

Citations directes tirées de la recherche sur les utilisateurs pour donner une voix à votre persona Personnages utilisateurs jouent un rôle crucial tout au long du processus de recherche sur les utilisateurs : Planification de la recherche: Les personas aident à définir vos objectifs de recherche et guident la sélection des méthodes de recherche appropriées

Les personas aident à définir vos objectifs de recherche et guident la sélection des méthodes de recherche appropriées Recrutement: Les personas vous aident à cibler vos efforts de recrutement pour vous assurer d'impliquer les bons groupes d'utilisateurs dans votre recherche

Les personas vous aident à cibler vos efforts de recrutement pour vous assurer d'impliquer les bons groupes d'utilisateurs dans votre recherche Analyse des données: Vous pouvez utiliser les personas comme une lentille pour analyser les données de recherche des utilisateurs et identifier comment elles se rapportent à des segments d'utilisateurs spécifiques

Vous pouvez utiliser les personas comme une lentille pour analyser les données de recherche des utilisateurs et identifier comment elles se rapportent à des segments d'utilisateurs spécifiques Décisions de conception: Les personas éclairent les décisions de conception en maintenant les besoins et les comportements des utilisateurs au premier plan du processus de développement

Les méthodes les plus efficaces pour développer des personas d'utilisateurs sont la collecte de données d'études d'utilisateurs, l'identification de segments d'utilisateurs (avec des caractéristiques, des besoins et des comportements communs) et l'élaboration de profils d'utilisateurs clairs.

Utilisez la méthode Modèle de Tableau blanc de la Persona de l'utilisateur ClickUp pour créer des personas d'utilisateurs détaillés .

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-175.png Créez une représentation de votre cible avec le modèle de tableau blanc ClickUp User Persona https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6319510&department=engineering-product Télécharger ce modèle /$$cta/

Construisez un portrait précis de votre client en :

Recueillant des informations à partir de recherches, d'entretiens et de sondages

Organisant les données des utilisateurs en personas significatifs

Visualisant des scénarios d'utilisateurs sur un tableau blanc

La recherche UX aux différentes étapes du cycle de vie du produit

La réalisation d'une recherche utilisateur n'est pas une activité ponctuelle ; elle doit être intégrée tout au long du cycle de vie du produit. Voici comment la recherche utilisateur joue un rôle à chaque étape :

Phase de découverte du produit : La recherche sur les utilisateurs vous aide à comprendre les besoins et les points de douleur des utilisateurs afin d'identifier des opportunités potentielles pour le produit

La recherche sur les utilisateurs vous aide à comprendre les besoins et les points de douleur des utilisateurs afin d'identifier des opportunités potentielles pour le produit Phase de développement du produit: La recherche sur les utilisateurs vous aide à comprendre les besoins et les problèmes des utilisateurs afin d'identifier des opportunités potentielles pour le produitDévelopper le produit à partir des résultats de la recherche sur l'utilisateur est essentiel pour une conception centrée sur l'utilisateur.



Utiliser les résultats de la recherche en tant queoutils pour guider votre conception et veiller à ce que le produit réponde aux besoins des utilisateurs. Effectuez des tests de convivialité tout au long du développement afin d'identifier et de résoudre tout problème de convivialité dès le début.



UtiliserClickUp Software Logiciel de gestion d'équipe de projet etClickUp Design Logiciel de gestion de projet pour aligner les résultats de vos recherches sur les utilisateurs avec le processus de conception et de développement du logiciel

Mettez en œuvre les résultats de vos recherches sur les utilisateurs en utilisant le logiciel de gestion de projet ClickUp Software Team

Maintenance et mise à jour du produit grâce à une recherche continue auprès des utilisateurs: En continu recueillir les commentaires sur le produit par le biais de sondages de recherche UX, d'entretiens avec les utilisateurs et de tickets d'assistance pour comprendre comment les utilisateurs interagissent avec le produit et identifier les domaines à améliorer.



Utilisez les commentaires des utilisateurs pour itérer sur votre produit et améliorer l'expérience utilisateur au fil du temps

Les avantages et les défis de la recherche utilisateur

La recherche sur les utilisateurs fournit des données pour assister les décisions de conception et de développement, conduisant à un produit plus réussi qui résonne avec votre cible, conduisant à des taux d'adoption plus élevés.

L'identification et la prise en compte des besoins des utilisateurs à un stade précoce permettent d'éviter de gaspiller les efforts de développement sur des fonctionnalités dont les utilisateurs ne veulent pas.

La recherche utilisateur est essentielle à la réussite des produits, quel que soit le secteur d'activité.

Imaginons que vous souhaitiez développer une application de fitness axée sur des séances d'entraînement amusantes, mais que l'étude de l'expérience utilisateur révèle que les utilisateurs ont besoin d'instructions claires. Vous ajoutez donc des mises à jour pour donner la priorité aux démonstrations vidéo, ce qui conduit à des utilisateurs plus heureux.

Une application de modification en cours peut sembler parfaite d'après les idées des concepteurs, mais les tests effectués auprès des utilisateurs montrent que les gens ont du mal à utiliser certains outils. En simplifiant ces fonctionnalités, vous pouvez rendre l'application plus conviviale et plus réussie.

La recherche sur les utilisateurs aide le développement de logiciels à rester sur la bonne voie, en construisant des produits que les gens veulent vraiment et qu'ils peuvent utiliser facilement.

Cependant, il est important d'être conscient des défis suivants :

Biais des utilisateurs: Soyez conscient des biais potentiels dans les données de la recherche utilisateur. Les utilisateurs ne sont pas toujours sincères ou conscients de leurs besoins.

Utilisez plusieurs méthodes de recherche pour trianguler vos résultats et réduire l'impact des biais

Soyez conscient des biais potentiels dans les données de la recherche utilisateur. Les utilisateurs ne sont pas toujours sincères ou conscients de leurs besoins. Utilisez plusieurs méthodes de recherche pour trianguler vos résultats et réduire l'impact des biais Gestion des coûts: La recherche utilisateur peut prendre du temps et nécessiter des ressources. Il convient de forfaiter votre recherche de manière efficace afin de maximiser le retour sur investissement.

Explorez des méthodes de recherche utilisateur rentables telles que les sondages en ligne ou les tests d'utilisabilité à distance

La recherche utilisateur peut prendre du temps et nécessiter des ressources. Il convient de forfaiter votre recherche de manière efficace afin de maximiser le retour sur investissement. Explorez des méthodes de recherche utilisateur rentables telles que les sondages en ligne ou les tests d'utilisabilité à distance Recruter des participants: Trouver les bons participants pour votre recherche peut s'avérer difficile, en particulier pour les publics cibles de niche.

Proposez des incitations aux participants pour les encourager à participer aux activités de recherche sur les utilisateurs

Construire de meilleurs produits grâce à la recherche centrée sur l'utilisateur

La recherche sur les utilisateurs est un outil inestimable pour la création de produits logiciels réussis.

En suivant les étapes décrites ci-dessus et en intégrant la recherche sur l'utilisateur tout au long du cycle de vie du produit, vous pouvez comprendre vos utilisateurs en profondeur, développer des produits qui répondent vraiment à leurs besoins et, en fin de compte, obtenir une réussite à long terme.

Utilisation de modèles de forfaits de recherche et les outils de collaboration de ClickUp peuvent contribuer à rationaliser le processus, le rendant plus efficace et plus perspicace.

Essayez ClickUp dès aujourd'hui !