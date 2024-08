10 meilleurs outils de connaissance des clients pour comprendre les clients en 2024

Les scientifiques ne comptent pas sur leurs lunettes de lecture pour étudier les micro-organismes, ils utilisent un microscope. 🔬

De même, les outils de connaissance des clients sont des microscopes permettant aux entreprises d'analyser et de comprendre le comportement complexe des clients en ligne.

Exemple concret : À quand remonte la dernière fois que vous avez acheté un produit en ligne sans faire de recherches ? Vous ne vous en souvenez pas, n'est-ce pas ?

Vous auriez pris le temps de consulter le site web de l'entreprise, de lire les avis en ligne, de parcourir les plateformes de médias sociaux et les messages de la marque, et de demander à vos amis avant de faire l'achat.

Ce parcours multicanal du consommateur fait qu'il est difficile pour les entreprises de déchiffrer ce que veulent leurs clients.

Les outils de connaissance client collectent des données provenant de différentes sources et donnent aux entreprises les moyens d'analyser la psychologie des clients, les discussions sociales, le comportement des utilisateurs et le comportement d'achat en ligne afin de garantir une satisfaction maximale des clients

De plus, les données clients sont à la fois qualitatives et quantitatives. Il s'agit d'un mélange de données internes et externes collectées à partir de :

Examens

Sondages en ligne

Données sur les visiteurs du site web

Tendances de la consommation et du marché

Activité d'achat

Interviews

Médias sociaux

La liste est longue, tout comme la liste des meilleurs logiciels de consumer insights.

Pour vous aider à décoder le comportement de vos clients et à collecter des informations exploitables à partir de ces données, nous avons dressé la liste des fonctionnalités clés à rechercher dans un logiciel de connaissance du consommateur et des 10 meilleurs logiciels de connaissance du consommateur en 2024 avec leurs fonctionnalités, leurs inconvénients et leurs caractéristiques.

Conseil bonus : il y a un vainqueur incontestable.

Que faut-il rechercher dans un outil de connaissance client ?

Sondages personnalisables: La plateforme d'accélération de la consumer intelligence doit vous permettre d'ajouter une logique conditionnelle et de personnaliser le sondage en fonction de questions spécifiques afin d'obtenir des réponses tout au long du parcours client

La plateforme d'accélération de la consumer intelligence doit vous permettre d'ajouter une logique conditionnelle et de personnaliser le sondage en fonction de questions spécifiques afin d'obtenir des réponses tout au long du parcours client Interface conviviale: Prêtez attention à l'interface utilisateur des solutions logicielles d'intelligence client. Choisissez un outil qui dispose de tableaux de bord intuitifs avec des options de navigation faciles

Prêtez attention à l'interface utilisateur des solutions logicielles d'intelligence client. Choisissez un outil qui dispose de tableaux de bord intuitifs avec des options de navigation faciles Retour d'information visuel: Le meilleuroutils d'analyse de la clientèle fournissent un mécanisme de retour d'information visuel permettant d'afficher les réponses dans une forme facile à comprendre

Le meilleuroutils d'analyse de la clientèle fournissent un mécanisme de retour d'information visuel permettant d'afficher les réponses dans une forme facile à comprendre Personnalisation et productivité: Si vous ne pouvez pas personnaliser un outil d'analyse de la clientèle en fonction de votre secteur d'activité, de votre produit, de vos segments de clientèle et de vos indicateurs clés de performance, vous aurez du mal à obtenir une compréhension globale des préférences de vos clients

Si vous ne pouvez pas personnaliser un outil d'analyse de la clientèle en fonction de votre secteur d'activité, de votre produit, de vos segments de clientèle et de vos indicateurs clés de performance, vous aurez du mal à obtenir une compréhension globale des préférences de vos clients Évolutivité: Au fur et à mesure que votre entreprise se développe, il en va de même pour les données clients. Si le logiciel ralentit ou atteint sa limite lors du traitement des données, il ralentira votre entreprise. Business: Choisissez un logiciel évolutif afin de ne pas entraver les activités de votre entreprise à l'avenir

Au fur et à mesure que votre entreprise se développe, il en va de même pour les données clients. Si le logiciel ralentit ou atteint sa limite lors du traitement des données, il ralentira votre entreprise. Business: Choisissez un logiciel évolutif afin de ne pas entraver les activités de votre entreprise à l'avenir Sécurité : Choisissez une plateforme de consumer intelligence qui adhère aux normes de sécurité, utilise le cryptage des données et le contrôle d'accès, et est conforme aux réglementations de protection des données spécifiques au secteur et géographiques

: Choisissez une plateforme de consumer intelligence qui adhère aux normes de sécurité, utilise le cryptage des données et le contrôle d'accès, et est conforme aux réglementations de protection des données spécifiques au secteur et géographiques Intégrations tierces : La plateforme de connaissance du consommateur doit s'intégrer à votre stack technologique existant, y compris le CRM,logiciel de réussite client, outils de service à la clientèle et plate-forme de gestion de projet

Les 10 meilleurs outils de connaissance client à utiliser en 2024

1. ClickUp

Explorez ClickUp pour gérer vos insights clients avec la puissance de l'IA, 15+ vues et des automatisations de tâches

ClickUp est une solution conviviale pour les débutants logiciel de gestion de projet pour la création de wikis, le suivi des tâches la création de tableaux de bord, la gestion des clients et la conception de formulaires pour recueillir les réponses.

Si vous cherchez à mieux connaître les besoins de vos clients et que vous manquez de temps, ClickUp Forms vous permet de recueillir des commentaires et de les convertir en tâches pouvant faire l'objet d'un suivi.

Appliquez une logique conditionnelle aux réponses pour trier les données ou segmenter les audiences en fonction d'un critère spécifique. Cela simplifie le processus de réception et fournit à votre équipe uniquement des informations pertinentes.

Apprenez de vos clients et améliorez votre Business grâce aux commentaires sur les produits de ce modèle détaillé et optimisez vos offres, attirez de nouveaux clients et augmentez vos revenus

ClickUp propose des modèles de formulaires prédéfinis tels que modèles de commentaires sur les produits des modèles de sondages et des modèles de demandes créatives afin que vous n'ayez pas à créer ces formulaires à partir de zéro.

Si vous n'êtes pas prêt à investir dans une plateforme avancée de consumer intelligence, ClickUp est la meilleure solution.

En tant que personne débutant dans la stratégie de connaissance client, ClickUp vous donne une excellente longueur d'avance. Voici comment.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Recueillir et améliorer les commentaires des clients avec notre modèle de formulaire de rétroaction personnalisable formulaire de retour d'information modèle pour organiser le retour d'information en un seul endroit pour une meilleure compréhension

UtiliserFormulaires ClickUp pour recueillir les réponses et les commentaires des clients dans une forme standardisée

Convertissez les réponses en tâches traçables qui s'insèrent directement dans vos flux de travail

En tant que meilleur outil de connaissance client, ClickUp vous permet d'ajouter une logique conditionnelle aux sondages en ligne et les formulaires ClickUp mettent à jour dynamiquement les informations en fonction des réponses, ce qui facilite la capture des donnéesles commentaires des clients* Après avoir recueilli les réponses, étiquetez les problèmes et les dépendances pour les porter à l'attention de votre équipe

Marquez les priorités des tâches les plus importantes comme étant urgentes, élevées, normales et faibles afin que votre équipe soit en mesure d'identifier les problèmes et les dépendancesservice client sache quoi faire et quand

Affichez des informations clés sur votre cible, notamment ses motivations, ses données démographiques et son parcours professionnel, à l'aide de l'outil Modèle de Persona de l'utilisateur par ClickUp

Utilisez le modèlemodèle de profil personnalisé pour rationaliser les interactions et les commentaires des clients et organiser ces informations pour référence ultérieure

Le modèleClickUp CRM optimise le processus de collecte de données grâce à plus de 50 widgets de tableau de bord puissants

Vous prévoyez une campagne de sensibilisation pour les clients qui partagent leur partage ? Intégrez votre outil d'e-mail à ClickUp CRM. Recueillez des réponses, suivez-les et gérez les relations avec les clients à l'aide d'un outil de gestion de la relation client efficaceStratégie CRM Modèle de CRM pour les ventes par ClickUp Les limites de ClickUp

Courbe d'apprentissage abrupte pour les utilisateurs débutants

ClickUp IA n'est disponible que sur les forfaits payants

Prix de ClickUp

**Free Forever : 7 $/mois par utilisateur

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise: Tarification personnalisée

ClickUp AI est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par membre et par mois.

2. Eau de fonte

via Eau de fonte Meltwater est un outil de connaissance client basé sur l'IA et une plateforme de veille des médias sociaux permettant de surveiller et d'analyser la couverture médiatique en ligne, les tendances du marché, les conversations sur les médias sociaux et d'autres contenus des médias numériques.

Au-delà de l'écoute des médias sociaux, Meltwater utilise l'analyse prédictive pour aider les entreprises à améliorer leur expérience client et à élaborer une stratégie de connaissance des consommateurs basée sur les données. Elle suit les mots-clés, les données sociales et les discussions en ligne et présente toutes les données dans un format facile à comprendre.

Les équipes produits utilisent ces données pour améliorer leurs offres, les forfaits marketing et le positionnement, d'analyser les concurrents et d'évaluer le sentiment des consommateurs.

Les meilleures fonctionnalités de Meltwater

Suivi d'un large intervalle de sources de données, y compris les articles d'actualité, les données sociales en temps réel, les blogs et les forums pour suivre les mentions des marques, des concurrents et de l'industrie

Découvrez des informations exploitables tout au long du cycle de vie de la marque grâce à l'analyse de l'audience, au suivi du capital marque, à l'analyse de l'expérience client, à la segmentation de l'audience et à la prévision des tendances

L'analyse sentimentale catégorise les mentions comme positives, négatives ou neutres, ce qui donne un aperçu rapide de la façon dont une marque est perçue en ligne

Les limites de Meltwater

Cher pour les petites entreprises

La courbe d'apprentissage est assez raide, en particulier pour ceux qui ne sont pas familiers avec les outils de surveillance des médias sociaux

Prix de Meltwater

Prix personnalisé

G2 : 4/5 (1 544 commentaires)

: 4/5 (1 544 commentaires) Capterra : 4/5 (88 commentaires)

3. Google Analytics

via Google Analytics Google Analytics vous permet de mieux comprendre le parcours client, le sentiment du public sur les moteurs de recherche et Google Trends, et son comportement sur les différentes plateformes et appareils.

Que vous utilisiez la plateforme gratuite de consumer intelligence ou sa version payante, le tableau de bord convivial est facile à parcourir, même pour les utilisateurs débutants.

GA offre des options permettant d'afficher les détails afin de disposer de données au niveau des pages, telles que le taux de rebond ou le temps qu'ils ont passé sur la page.

Les meilleures fonctionnalités de Google Analytics

Suit le nombre de visiteurs de votre site web, y compris les nouveaux et ceux qui reviennent

Permet de concevoir des tableaux de bord personnalisés pour suivre les indicateurs les plus pertinents

Suivi du trafic, du comportement des utilisateurs et des performances à l'aide de rapports en temps réel

Limites de Google Analytics

Il est difficile de contacter l'équipe d'assistance client en cas de blocage

Il est difficile de filtrer le trafic des robots, car Google Analytics les identifie parfois comme du trafic d'utilisateurs réels

Prix de Google Analytics

Free

Entreprise : Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (6 235 commentaires)

4.5/5 (6 235 commentaires) Capterra: 4.7/5 (7,703 commentaires)

4. Euromonitor

via Euromonitor Euromonitor utilise la recherche sur le terrain et l'apprentissage automatique pour fournir des renseignements stratégiques sur les entreprises, les économies et les consommateurs du monde entier. Cette plateforme de renseignements sur les consommateurs fournit des données au niveau SKU (niveau de produit individuel) pour transformer les informations en revenus.

Euromonitor suit 1 500 fournisseurs en ligne dans 40 pays pour fournir des mises à jour quotidiennes sur les prix et les réductions, l'assortiment de produits et de tailles, et les attributs critiques pour vous donner un avantage concurrentiel.

Les meilleures fonctionnalités d'Euromonitor

Des rapports sectoriels approfondis révèlent les opportunités et les menaces potentielles dans différents secteurs d'activité

Perspectives quotidiennes sur les consommateurs et analyse des tendances du commerce électronique

Des tableaux de bord statistiques donnent un sens aux points de données recueillis

Les limites d'Euromonitor

Portée limitée des industries couvertes et manque d'informations sur les petites entreprises

Les rapports peuvent être vagues

Prix d'Euromonitor

Prix personnalisés

G2: 4/5 (14 commentaires)

5. Brandwatch

via Surveillance des marques (Brandwatch) Brandwatch est une plateforme d'intelligence client d'entreprise qui fournit des données historiques et en temps réel sur les consommateurs dans lesquelles votre entreprise peut puiser.

Grâce à l'analyse prédictive de la plateforme d'intelligence client, les entreprises obtiennent des informations à partir de données non structurées afin de comprendre et de prévoir les besoins des consommateurs.

Alors que les études de marché traditionnelles ont des limites, l'analyse d'audience de Brandwatch révèle des informations qualitatives à grande échelle et découvre les tendances des consommateurs et du marché afin que vous puissiez vous adapter rapidement au changement.

Les meilleures fonctionnalités de Brandwatch

Choisissez parmi plus de 50 visualisations pour analyser de vastes paramètres de données

L'apprentissage automatique segmente automatiquement les données en fonction de vos besoins

Partagez des informations précieuses via l'API Brandwatch, Excel ou PDF et configurez des alertes par e-mail pour les paramètres clés

Les limites de Brandwatch

Les informations et les rapports sont sommaires ; il est préférable d'extraire les données au format CSV

Le prix est élevé pour les petites entreprises

Prix de Brandwatch

Prix personnalisé

G2: 4.4/5 (572 commentaires)

4.4/5 (572 commentaires) Capterra: 4.2/5 (223 commentaires)

6. GlobalData

via Données globales La plateforme d'informations sur les consommateurs Globaldata utilise la puissance collective de données fiables, de connaissances d'experts et de technologies pour obtenir des informations granulaires dans des secteurs tels que les paiements, la banque, l'exploitation minière, l'assurance et les soins de santé.

Les insights couvrent la chaîne de valeur du client du début à la fin, depuis les fournisseurs, les fabricants et les canaux de distribution jusqu'aux insights consommateurs et aux tendances mondiales.

Pour aller plus loin, le Global Risk Report donne un aperçu des risques clés à l'échelle mondiale, régionale et nationale grâce à un index des risques exclusif.

Ces données sont ensuite utilisées pour définir votre stratégie en matière d'insights consommateurs et la prise de décision basée sur les données pour le développement des entreprises, les fusions et acquisitions, et la veille commerciale et concurrentielle.

Les meilleures fonctionnalités de Globaldata

Base de données étendue de plus de 60 000 marques dans les secteurs des produits de grande consommation et suivi de plus de 24 000 entreprises dans le monde

Des sondages trimestriels recueillent les opinions de plus de 5 000 cadres supérieurs sur les tendances du secteur

Données macroéconomiques de 200 pays et analyse détaillée de 60 pays

Limites de Globaldata

Les utilisateurs constatent un certain décalage dans le tableau de bord, en particulier lorsqu'ils traitent des ensembles de données volumineux

Les frais de service sont élevés pour les petites entreprises

Prix de Globaldata

Tarifs personnalisés

Evaluations et critiques de Globaldata

G2: 4.6/5 (13 commentaires)

7. Talkwalker

via Talkwalker Talkwalker est un outil de connaissance client tout-en-un qui permet aux entreprises d'utiliser des informations en temps réel sur l'engagement du public, le sentiment et les tendances pour améliorer leurs offres et leurs campagnes marketing.

Que vous fassiez partie des relations publiques et des communications, du marketing numérique ou du marketing des médias sociaux, le suivi du sentiment, de la portée et de l'engagement est essentiel pour optimiser vos efforts futurs.

Les fonctionnalités d'écoute des médias sociaux de la plateforme affichent une vue complète des discussions en ligne et sociales sur votre marque, vos concurrents et votre secteur d'activité sur 30 plateformes de médias sociaux et 150 millions de sites web.

Les meilleures fonctionnalités de Talkwalker

Bibliothèques d'audience intégrées pour découvrir des segments pertinents pour vos objectifs et votre secteur d'activité

Comparaison des audiences pour identifier les différences et les similitudes afin de créer des campagnes de messagerie sur mesure pour chaque groupe d'audience cible

Intégration avec des plateformes de segmentation d'audience avancées comme Audiense et Affinio pour une compréhension complète des habitudes d'achat et du comportement et des intérêts de l'audience

Limites de Talkwalker

Pas d'analyse des profils qui mentionnent vos produits

Mon travaille parfois sur des mentions non pertinentes, ce qui peut représenter un travail supplémentaire pour votre équipe qui doit passer du temps à filtrer les mentions pertinentes

Prix de Talkwalker

Prix personnalisé

G2: 4.3/5 (130 commentaires)

4.3/5 (130 commentaires) Capterra: 4.4/5 (23 commentaires)

8. Uxcam

via UXcam UXCam est l'une des seules plateformes d'insights clients à surveiller le comportement des utilisateurs d'applications mobiles. L'analyse des applications mobiles vous aide à comprendre pourquoi les utilisateurs ne parviennent pas à convertir, comment ils vivent votre application et le parcours in-app, et à découvrir les raisons d'une faible adoption des fonctionnalités.

Les équipes produit l'utilisent pour comprendre les raisons des expériences frustrantes des utilisateurs d'apps, identifier et améliorer les chemins vers les conversions, et raccourcir les boucles de rétroaction en aidant votre équipe à résoudre les problèmes plus rapidement.

UXCam meilleures fonctionnalités

Suivez et analysez les KPI en un seul endroit et organisez-les dans le tableau de bord de l'équipe sans code manuel

Analysez les segments hors de la boîte et faites apparaître des modèles cachés pour la conversion, les facteurs de désabonnement et l'engagement

Les flux d'écran identifient les parcours in-app inhabituels et trouvent les goulots d'étranglement en filtrant les écrans de sortie communs

Limites d'UXCam

Comme les clients sont facturés annuellement, cela peut être coûteux pour les startups en phase de démarrage

Nombre limité de connexions au portail

La création d'évènements personnalisés nécessite l'implication de votre équipe d'ingénieurs

Prix d'UXCam

Free

Croissance: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Entreprise: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (149 commentaires)

4.7/5 (149 commentaires) Capterra: 4.7/5 (22 commentaires)

9. Mixpanel

Via Mixpanel Mixpanel est une plateforme d'analyse de produits pour les utilisateurs mobiles et web. Les équipes de produits, de marketing, d'ingénierie et de données peuvent décomposer les mesures par comportement, données démographiques ou type de compte et découper les données pour obtenir des informations multidimensionnelles sur les clients.

Pour vos utilisateurs in-app, les équipes produit peuvent détecter les régressions dès le début, aller au fond des choses pour valider le potentiel d'une nouvelle fonctionnalité et voir l'impact des modifications apportées au produit en temps réel. Tester chaque variante pour déterminer ce qui fonctionne vous permet de déployer des versions de haute qualité.

Les meilleures fonctionnalités de Mixpanel

Analysez les points de chute de vos utilisateurs à l'aide de rapports de flux

Surveillez et analysez la croissance, l'engagement, la fidélisation et le nombre de clients qui se convertissent à chaque étape du parcours de l'utilisateur

Segmentez vos clients et créez des cohortes pour identifier le comportement de groupes spécifiques

Limites de Mixpanel

L'intervalle de données est limité à 2 semaines pour les flux d'utilisateurs

La mise en forme des tableaux de bord n'est pas conviviale

Les intégrations d'applications ne sont pas bien conçues

Prix de Mixpanel

Free

Croissance : 20 $/mois

: 20 $/mois Enterprise : À partir de 833 $/mois

10. Hotjar

Via Hotjar Hotjar, un outil de cartographie thermique et d'analyse du comportement des sites web, affiche une vue d'ensemble des visiteurs de votre site web afin de découvrir des opportunités d'optimisation, de repérer les problèmes d'expérience client et d'élaborer un argumentaire convaincant pour votre prochaine grande idée.

Les entreprises obtiennent des informations précieuses sur les intérêts et les défis de leurs clients à l'aide de cartes thermiques, d'enregistrements de sessions, de tests A/B et d'analyses multivariées.

Obtenir commentaires de l'utilisateur à l'aide de formulaires et de sondages sur l'amélioration de l'expérience du site web ou sur les changements à apporter au produit.

Hotjar élimine les conjectures sur ce que les gens veulent ; au lieu de cela, il recueille des renseignements sur les clients à partir de votre site Web afin de prioriser les changements qui comptent.

Les meilleures fonctionnalités de Hotjar

Les cartes thermiques montrent où les utilisateurs se déplacent et cliquent, ce qui vous permet de supprimer les points de friction et d'améliorer les discussions

Automatisation du processus de recherche de produits, de l'hébergement à l'enregistrement des commentaires

Créez des sondages en quelques secondes à l'aide du générateur de sondages IA de Hotjar et générez automatiquement des rapports résumés

Limites de Hotjar

Abonnements distincts pour différentes fonctionnalités

Hotjar conserve les données pendant une période limite en fonction de votre forfait

Prix de Hotjar

Observe Basic: Free

Free Observe Plus: 32

32 Engage Basic: Gratuit

Gratuit Plus: $280

$280 Entreprise: $440

G2: 4.3/5 (298 commentaires)

4.3/5 (298 commentaires) Capterra: 4.6/5 (500 commentaires)

Prêt à plonger plus profondément dans la connaissance client ?

Il est impossible de prédire le comportement des clients.

Des clients différents ont des attentes, des intérêts et des motivations différents. Sans outil d'insights clients, rassembler et analyser une grande quantité de données générées par toutes les sources de données à travers les plateformes est décourageant.

Selon que vos besoins sont basiques ou avancés, choisissez un logiciel qui travaille pour vous et qui joue bien avec vos sources de données existantes, afin que vous obteniez la plus grande valeur de vos données clients.

Quelles que soient vos sources de données, ClickUp est un logiciel d'intelligence client convivial qui vous permet de regrouper toutes vos données, de collaborer et de les faire évoluer au fur et à mesure de vos besoins éléments d'action afin de vous assurer que vos idées les plus importantes sont prises en compte.

Vous pouvez également recueillir des commentaires à l'aide des formulaires ClickUp, étiqueter les problèmes les plus courants, assurer le suivi de l'évolution de la situation les objectifs de collaboration pour les équipes, analyser les réponses et agir en conséquence. Essayez ClickUp gratuitement pour commencer