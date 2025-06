Indicateurs clés de performance de la notoriété de la marque : maximiser l'impact de votre marketing

Au cœur de toutes les campagnes et initiatives marketing se trouve l'ambition de mieux faire connaître la marque, ses produits et ses services auprès du public. La reconnaissance est la première étape vers la réussite d'une marque.

Vous est-il déjà arrivé de parcourir les réseaux sociaux et de reconnaître inconsciemment une marque dans une publicité, même si vous n'y prêtez pas vraiment attention ? C'est la notoriété de la marque à l'œuvre !

Qu'est-ce que la notoriété de marque ?

La notoriété d'une marque désigne le degré de familiarité et de reconnaissance d'une marque particulière auprès des consommateurs. Elle mesure la capacité des consommateurs à se souvenir ou à reconnaître une marque et à l'associer à ses produits ou services. Plus les gens connaissent votre marque, plus ils sont susceptibles de penser à vous lorsqu'ils ont besoin d'un produit ou d'un service que vous proposez.

Comment renforcer la notoriété d'une marque ?

La notoriété d'une marque s'acquiert généralement grâce à des efforts de marketing cohérents et à la promotion de la marque sur divers canaux tels que la publicité, les plateformes de réseaux sociaux, le parrainage, le placement de produits et d'autres communications marketing. Elle contribue à établir l'identité d'une marque, à fidéliser la clientèle et à la différencier de ses concurrents sur un marché saturé.

Construire la reconnaissance d'une marque ne se fait pas avec une seule publicité ou un jingle accrocheur (même si cela peut aider !). Il s'agit de mettre constamment votre marque en avant auprès des gens via différents canaux, tels que les réseaux sociaux, la publicité ou même le parrainage d'évènements.

L'objectif est de devenir un visage (ou un logo) familier dans la foule. En fin de compte, une forte notoriété de la marque peut se traduire par une augmentation des ventes, des parts de marché et du capital marque à long terme.

Vous souhaitez mesurer la notoriété de votre marque ? Le suivi de la notoriété d'une marque est difficile en raison de sa subjectivité, des multiples points de contact, de la difficulté à collecter des données et de l'évolution du comportement des clients. C'est là que les KPI de notoriété de marque entrent en jeu.

Cet article de blog explore des indicateurs clés de performance (KPI) éprouvés pour vous aider à suivre la notoriété de votre marque et à surmonter les défis.

Avantages du suivi des indicateurs clés de performance de la notoriété de la marque

Les indicateurs clés de performance (KPI) de notoriété de la marque déterminent si la marque trouve un écho auprès du public ou non.

Les principaux avantages du suivi des indicateurs importants de notoriété de la marque sont les suivants :

Analyser l'efficacité d'une campagne : les bons indicateurs de notoriété de la marque fournissent des informations sur l'efficacité de la campagne marketing en quantifiant les résultats

Mesurer la portée et l'engagement : les KPI vous aident à mesurer la portée et l'engagement de votre marque sur les différents canaux et plateformes marketing et à recueillir l'avis des clients grâce à un sondage sur la notoriété de la marque

Comparaison des performances concurrentielles : évaluez les performances de la marque par rapport à ses concurrents et élaborez des stratégies de marketing de croissance pertinentes pour accroître la notoriété de la marque

Performance de référence : des objectifs et des références mesurables permettent de comparer les performances des campagnes et d'identifier les écarts par rapport aux objectifs fixés

Mesurer le retour sur investissement : Les campagnes marketing ont un coût, et les KPI permettent de mesurer le retour sur investissement de différentes campagnes de notoriété de la marque

Encourager l'amélioration continue : le suivi régulier des performances en matière de notoriété de la marque favorise une culture d'amélioration continue grâce à des informations précieuses et à un affinement stratégique

Exemples d'indicateurs clés de performance (KPI) pour la notoriété de la marque

Il existe plusieurs KPI de gestion de projet et de notoriété de la marque ciblant différentes mesures, mais tous ne répondront pas à vos besoins. Parmi les différents KPI, nous avons sélectionné les 8 plus efficaces pour la plupart des équipes marketing. Découvrez-les en détail avec des exemples.

1. Mentions de marque

Comme leur nom l'indique, les mentions de marque font référence à la mention de votre marque sur différentes plateformes, notamment les réseaux sociaux, les sites d'actualités, les forums en ligne et les blogs. Cet indicateur clé de performance de notoriété de marque mesure le buzz autour de votre marque, la fréquence à laquelle les gens en parlent et ce qu'ils en disent.

Vous pouvez mesurer cet indicateur de plusieurs façons : le nombre total de mentions de la marque, les mentions d'un produit ou service particulier que vous proposez, la portée sociale de chaque canal, le nombre de personnes qui ont rejoint votre communauté en ligne au cours d'une période donnée, la portée des campagnes de marketing d'influence et la performance des hashtags.

Plus la marque est mentionnée, plus sa portée et son engagement sont importants, plus votre notoriété est élevée.

Vous pouvez également étendre cet indicateur pour mieux comprendre votre avantage concurrentiel. Utilisez l'indicateur de part de voix pour évaluer le nombre de mentions de marque de vos concurrents et évaluer votre position sur le marché.

2. Engagement sur les réseaux sociaux

Les likes, commentaires, retweets et partages sont quelques-uns des indicateurs que vous pouvez utiliser pour mesurer l'engagement sur les réseaux sociaux.

Prenons l'exemple d'une publication que vous avez faite sur l'une des applications de réseaux sociaux. Alors que la visibilité était de 1 000 vues, les likes et les commentaires n'étaient que de 50. Cela suggère que votre contenu pourrait être plus engageant.

De plus, les commentaires sont un excellent moyen d'évaluer ce que les clients pensent de votre marque.

Si la plupart des applications de réseaux sociaux fournissent des analyses pour mieux comprendre l'engagement, vous devrez peut-être utiliser des outils logiciels KPI externes pour d'autres. Ces outils indiquent directement votre réussite à susciter l'intérêt du public et vous permettent de savoir s'il s'arrête pour regarder ce que vous avez à montrer/dire.

3. Visibilité sur les moteurs de recherche

La visibilité sur les moteurs de recherche met en avant le classement Google de votre site web.

Plus votre site web est bien classé dans les pages de résultats des moteurs de recherche (SERP), meilleure sera la notoriété de votre marque. Les facteurs importants à prendre en compte sont la visibilité des mots-clés, le score d'autorité, le volume de recherche de la marque et le trafic organique.

Concentrez-vous sur l'ajustement et l'amélioration de votre stratégie SEO si vous n'êtes pas bien classé pour les mots-clés spécifiques à votre marque. En utilisant des outils de référencement, vous pouvez également évaluer le trafic généré par les recherches liées à votre marque.

4. Sondages et avis clients

Il ne suffit pas de jeter les bases de l'engagement et de la notoriété. Il est tout aussi important de satisfaire les clients et de promouvoir une image de marque positive. Réalisez des sondages sur la notoriété de la marque afin d'évaluer la satisfaction et l'expérience des clients.

Vous pouvez également suivre votre évaluation sur différentes plateformes telles que Yelp et Google afin de comprendre ce que les clients disent de vous et d'identifier les points à améliorer.

De plus, calculez le Net Promoter Score (NPS), qui mesure la fidélité des clients et leur propension à recommander votre marque à d'autres personnes. Créez un tableau de bord exécutif et fixez des objectifs pour le pourcentage d'avis positifs.

Enfin, un simple sondage sur ce qui vient à l'esprit d'un client lorsqu'il pense à une catégorie de produits spécifique suffit à donner une indication sur la notoriété de votre marque.

5. Impact des influenceurs

Le marché des influenceurs a connu une croissance fulgurante au cours des dernières années, passant de 1,7 milliard de dollars en 2016 à 16,4 milliards de dollars en 2022. Il devrait encore s'étendre, avec une taille de marché estimée à 24 milliards de dollars d'ici la fin de l'année 2024.

Les influenceurs sont désormais l'un des catalyseurs les plus prisés pour booster la notoriété d'une marque. Cependant, mesurer l'impact du marketing d'influence vous aide à comprendre leur rôle et à affiner votre stratégie marketing pour obtenir les meilleurs résultats.

Utilisez des outils de rapports pour suivre des indicateurs tels que l'augmentation du nombre d'abonnés et l'engagement des influenceurs. Créez des repères, notamment l'engagement des influenceurs, le trafic sur le site web généré par les publications des influenceurs et le retour sur investissement de la campagne d'influence, afin de mesurer et d'accroître la notoriété de la marque.

6. Trafic web

Le trafic web indique le nombre de personnes qui accèdent à votre site web et s'y affichent. Il équivaut au nombre de visiteurs ou de passages dans un magasin physique. Ici, les indicateurs clés à suivre sont le trafic direct, le nombre de pages affichées, le taux de rebond, le temps passé sur le site web et les nouveaux et anciens visiteurs.

Ensemble, ces indicateurs clés de performance vous aideront à comprendre les performances de votre site web et à déterminer si vous êtes en mesure de satisfaire les clients qui visitent votre site.

Une fois que vous avez évalué vos performances actuelles à l'aide de ces indicateurs, fixez-vous des objectifs pour suivre votre croissance. Si votre taux de rebond est élevé, travaillez à l'élaboration de stratégies efficaces de notoriété de la marque.

7. Perception du public cible

La perception de la cible est essentiellement ce que vos clients potentiels pensent de vos produits et services. Leur satisfaction ou leur insatisfaction détermine votre capacité à attirer de nouveaux clients et à entretenir une relation saine avec ceux que vous avez déjà.

Cet indicateur clé de performance de la notoriété de la marque comprend également ce que votre public cible pense de vos concurrents et s'il préfère leurs produits aux vôtres. Grâce à une meilleure compréhension des sentiments de vos clients, vous pouvez façonner vos services et vos produits et travailler sur les perceptions négatives.

La connexion émotionnelle avec la marque, les sondages auprès des clients, l'interaction sur les réseaux sociaux et les avis aident à comprendre la perception du public cible. Cet indicateur clé de performance révèle si votre marque bénéficie d'une bonne mémorisation.

8. Positionnement de marque et messages

Le positionnement de marque fait référence au facteur distinctif qui vous différencie des autres, et le message de marque est la manière dont vous communiquez cette différence. Au cœur d'un positionnement et d'un message de marque forts se trouvent les valeurs et la vision de la marque, qui lui donnent un avantage sur ses concurrents.

Les sondages, les entretiens et l'engagement en ligne permettent d'évaluer le positionnement unique d'une marque. Si vous n'obtenez pas de bons retours de ces sources, il est peut-être temps de mettre à jour votre déclaration de marque et votre positionnement, de multiplier les tests et d'évoluer jusqu'à ce que vous touchiez votre clientèle.

Atténuer les préoccupations en matière de confidentialité tout en mesurant la notoriété de la marque

Lorsque vous mesurez les indicateurs clés de notoriété de la marque, il est important de trouver le juste équilibre entre la collecte d'informations précieuses et le respect de la confidentialité des clients.

Les clients peuvent être réticents à s'engager auprès d'une marque ou à remplir des sondages et des commentaires s'ils craignent que la marque utilise leurs informations de manière inappropriée.

Voici quelques moyens simples d'atténuer les préoccupations en matière de confidentialité tout en mesurant la notoriété de votre marque :

Collecte transparente des données : La meilleure façon de procéder pour collecter des données est d'opter pour une collecte transparente. Informez les clients de l'utilisation de leurs données et donnez-leur la possibilité de choisir d'accepter ou de refuser

Collecte de données anonymes : les entreprises peuvent recourir à la collecte de données anonymes et utiliser des agrégats pour protéger les données de leurs clients contre toute exposition

Cryptage : une autre façon de garantir la sécurité des données des clients consiste à les crypter et à intégrer des contrôles d'accès

Exigences de conformité : enfin, respectez les exigences de conformité telles que le RGPD et le CCPA afin d'instaurer une relation de confiance et de crédibilité avec vos clients

En intégrant ces pratiques, vous pouvez mesurer efficacement et commencer à accroître la notoriété de votre marque tout en renforçant la confiance.

Suivi des indicateurs clés de performance de la notoriété de la marque

Maintenant que vous connaissez tous les indicateurs essentiels de la notoriété de la marque, voici un guide étape par étape pour mieux les suivre :

1. Consultez les membres de l'équipe

La notoriété de la marque est un effort collaboratif qui suit les divers efforts d'une équipe pour atteindre un objectif commun. En conséquence, la première étape consiste à consulter en profondeur les membres de l'équipe afin d'identifier tous les efforts marketing déployés par l'équipe, de définir des objectifs communs et de créer des repères. Le fait de prendre en compte les contributions de l'équipe permet de renforcer le moral et l'implication.

Vous pouvez organiser une session de brainstorming pour identifier tous les efforts marketing que votre équipe pourrait déjà entreprendre et ceux que vous n'avez pas encore essayés. Par exemple, les développeurs pourraient suggérer de créer des articles de blog présentant les prouesses techniques du produit, tandis que l'équipe d'assistance client pourrait recommander des témoignages d'utilisateurs pour les réseaux sociaux. Cette approche collaborative garantit une stratégie bien équilibrée.

2. Définir les KPI et autres indicateurs

Après consultation, l'étape suivante consiste à définir les KPI. Choisissez les KPI les plus pertinents en fonction de vos objectifs marketing et déterminez les angles sous lesquels vous allez les mesurer. De plus, rendez ces KPI visibles à l'équipe grâce à des rapports sur le statut des projets. La définition des KPI permet à l'équipe de rester concentrée et synchronisée pour travailler vers un objectif commun.

Supposons que votre objectif soit d'augmenter le trafic de votre site web de 20 %. L'équipe chargée du marketing à la performance pourrait suggérer de créer des publicités ciblées sur les réseaux sociaux afin d'atteindre un taux de clics (CTR) de 5 %. En revanche, l'équipe chargée du contenu et du référencement pourrait travailler à l'optimisation des articles de blog existants afin qu'ils apparaissent dans les trois premiers résultats des moteurs de recherche. En définissant ces KPI, chacun contribue à la réalisation de l'objectif commun.

3. Déterminez et connectez les sources de données

La dernière pièce du puzzle consiste à déterminer les sources appropriées pour mesurer les KPI.

Par exemple, choisissez de mener un sondage, d'examiner l'engagement sur les plateformes en ligne ou d'organiser une session de feedback pour mesurer les KPI. Cette étape vous aide à établir des mesures quantifiables pour suivre votre progression à l'aide d'un logiciel et d'outils de rapports clients.

Utilisez un outil logiciel de tableau de bord de rapports tel que ClickUp pour simplifier le suivi des KPI.

Créez un tableau de bord ClickUp regroupant tous les indicateurs clés de performance que vous souhaitez suivre, collectez et analysez les données, et communiquez avec votre équipe, le tout en un seul endroit.

Surveillez tous vos indicateurs clés de performance grâce aux tableaux de bord ClickUp

Voici comment le tableau de bord peut vous être utile :

Statuts et champs personnalisés : Vous pouvez créer des KPI avec des statuts personnalisés tels que « Achevé », « En retard », « En bonne voie », « Non commencé » et « À risque ». Cela vous permet d'avoir un aperçu rapide de la progression de chaque KPI et des domaines nécessitant une attention particulière

Outils de gestion de projet : l'étiquetage, l'étiquetage, le suivi du temps dans ClickUp , l'intégration des e-mails de ClickUp et les automatisations contribuent à rationaliser le suivi des KPI dans votre flux de travail existant.

Données en temps réel : les tableaux de bord offrent un accès centralisé aux sources de données en temps réel, vous aidant à repérer les tendances et les goulots d'étranglement et à obtenir une visualisation globale des activités de votre entreprise. Cela permet de prendre des décisions basées sur les données afin de corriger le cap si nécessaire

Facilité de lecture : elles sont conçues pour être lues rapidement afin d'en comprendre les principaux messages, garantissant ainsi une communication claire et l'alignement de l'équipe sur les objectifs de notoriété de la marque

Vous pouvez également utiliser les objectifs ClickUp pour attribuer des tâches spécifiques à chaque membre de l'équipe et les suivre visuellement. Cela favorise la collaboration et garantit que chacun contribue à la réalisation des objectifs de notoriété de la marque.

Suivez vos indicateurs clés de performance et collaborez avec votre équipe grâce aux objectifs ClickUp

Voici comment cela peut vous aider :

Définissez des objectifs clairs : commencez par définir des objectifs clairs, mesurables et réalisables dans ClickUp. Cela permet à chacun de comprendre le but de son travail

Identifiez les indicateurs : Déterminez les indicateurs qui permettront de mesurer la progression vers ces objectifs. Les indicateurs courants comprennent la satisfaction client, le trafic sur le site web, le coût par acquisition et les taux de conversion

Suivi de la progression : Le champ personnalisé Progression (Auto) est une barre de progression qui suit automatiquement l'achèvement des sous-tâches, des checklists et des commentaires assignés, offrant ainsi une représentation visuelle de la progression

Organisation des tâches : Organisez les tâches pour chaque objectif ou OKR, attribuez-les à des individus ou à des équipes, définissez des dates d'échéance et personnalisez-les pour ajouter des détails supplémentaires

Statuts personnalisés : Créez des statuts personnalisés pour suivre la progression de chaque KPI et OKR, tels que « Achevé », « En retard », « En bonne voie », « Non commencé » et « À risque »

Affichage du tableau de bord : utilisez le tableau de bord pour suivre plusieurs indicateurs clés de performance (KPI) à la fois, afin de vous assurer que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs grâce à des visuels faciles à lire

Relations : liez différents OKR dans votre environnement de travail à l'aide des relations entre tâches, qui permettent de connecter des tâches au niveau de l'équipe à des OKR plus larges au niveau de l'entreprise ou du service

De plus, le modèle KPI ClickUp répondra à tous vos besoins en matière de suivi des KPI.

Télécharger ce modèle Suivez les indicateurs de réussite et atteignez vos OKR grâce au modèle KPI de ClickUp

Ses fonctionnalités clés vous permettent de :

Suivez les performances des KPI grâce à des visuels faciles à lire

Identifiez les domaines à améliorer

Évaluez en permanence la progression vers les objectifs et les buts de l'entreprise

Utilisez des statuts personnalisés tels que « Achevé », « En retard », « En cours », « Non commencé » et « À risque » pour tenir toutes les parties prenantes informées

Améliorez le suivi des KPI grâce à des outils de gestion de projet tels que l'étiquetage, les fonctionnalités de suivi du temps, l'automatisation ClickUp , et plus encore

Grâce à son fonctionnement systématisé et à l'accès à de multiples outils, le suivi des KPI de notoriété de la marque avec l'outil de gestion de projet ClickUp Marketing devient un jeu d'enfant.

Planifiez, collaborez et exécutez vos plans marketing grâce à la plateforme de gestion de projets marketing ClickUp

Voici comment cela fonctionne

Utilisez différentes vues ClickUp , notamment Résumé, OKR départemental, Progression et Échéancier, pour aligner les objectifs des départements et suivre la progression. Ces vues offrent une représentation visuelle des jalons des KPI et facilitent le suivi de la notoriété de la marque au fil du temps

Tirez parti des fonctionnalités de rapports et d'analyse pour obtenir des informations sur la croissance de la notoriété de votre marque, identifier les tendances et prendre des décisions basées sur les données afin d'améliorer vos performances

Accélérez vos initiatives marketing et le développement de votre contenu grâce aux capacités de rédaction IA de ClickUp Brain . Réfléchissez à des concepts de campagne innovants, créez des plans de contenu détaillés, rédigez des articles de blog entiers, rédigez des études de cas et écrivez des e-mails en quelques minutes, voire en quelques secondes

Assurez une cohésion de l'équipe, de la conception à l'exécution. Facilitez une collaboration sans faille grâce à ClickUp Docs et ClickUp Tableaux blancs , qui permettent à plusieurs membres de l'équipe de co-créer et de co-modifier des projets, en maintenant une coordination et une communication parfaites au sein de votre équipe tout au long du cycle de vie du projet

Suivez et améliorez la notoriété de votre marque grâce aux bons indicateurs clés de performance

La notoriété de la marque est la première étape vers une gestion efficace de la marque. Ce n'est que lorsque les gens parlent de vous que vous avez créé quelque chose de vraiment significatif. Et sans suivi des KPI, vous ne serez pas en mesure d'identifier ce qui ne va pas.

Grâce à l'analyse avancée de Google, à la surveillance en temps réel, aux indicateurs personnalisés et aux approches axées sur la confidentialité, le suivi des performances en matière de notoriété de la marque devrait devenir plus fluide et plus efficace avec le temps.

Les tableaux de bord ClickUp fournissent des données en temps réel, des visualisations claires et un suivi personnalisé : les outils parfaits pour identifier les opportunités et corriger le tir si nécessaire. De plus, ses capacités de gestion de projet garantissent que vos efforts de notoriété de marque deviennent une machine bien huilée

Le véritable impact d'une marque vient du fait qu'on en parle, qu'on s'en souvient et qu'on la choisit. Alors, prenez le contrôle du récit de votre marque avec ClickUp et regardez votre notoriété monter en flèche.

Foire aux questions (FAQ)

1. Quel est l'indicateur clé de performance (KPI) de la notoriété d'une marque ?

Les KPI de notoriété de la marque mesurent la visibilité et le sentiment de la marque sur les moteurs de recherche et les plateformes de réseaux sociaux. Ces KPI permettent de savoir si le public cible reconnaît la marque et s'identifie à elle.

2. Comment mesurer la notoriété d'une marque ?

La notoriété d'une marque peut être mesurée à l'aide de plusieurs indicateurs clés de performance, tels que l'engagement sur les réseaux sociaux, la visibilité sur les moteurs de recherche, le trafic web, le positionnement de la marque, les sondages auprès des clients, etc.

3. Quels KPI suivriez-vous pour une campagne de notoriété ?

Les principaux indicateurs clés de performance à suivre pour une campagne de sensibilisation comprennent les impressions/la visibilité, les clics, le trafic web, la part de voix, les mentions de la marque et l'engagement sur les réseaux sociaux.