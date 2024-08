Questions de découverte de la clientèle pour comprendre pleinement le potentiel de votre marché et de vos produits

Imaginons que vous souhaitiez planter un arbre. Vous ne le feriez pas sur le premier terrain venu, n'est-ce pas ?

Vous feriez d'abord vos recherches - vous trouveriez un sol fertile et bien drainé et prospecteriez un emplacement garantissant un ensoleillement optimal. C'est la seule façon de s'assurer que vos efforts de plantation porteront leurs fruits. 🍎

De même, vous ne construiriez pas un produit sans rechercher les besoins des clients à cibler. Les exercices de découverte des clients ou des produits sont essentiels si vous voulez que votre produit porte ses fruits, c'est-à-dire qu'il apporte de la valeur aux clients potentiels et qu'il connaisse une réussite financière et commerciale.

En tant que chef de produit, la façon dont vous abordez vos entretiens de découverte des clients peut vous orienter vers les bonnes décisions d'entreprise. Vous devez poser les bonnes questions afin d'extraire des informations suffisamment cruciales pour donner forme à votre produit.

Dans cet article, nous partageons nos questions de découverte de la clientèle à poser pour créer de nouveaux produits ou modifier des solutions existantes. Vous trouverez également des conseils et des outils qui vous aideront à rendre votre processus de découverte efficace et efficient.

Qu'est-ce qu'une question de découverte client ?

Les questions de découverte du client sont des questions que vous posez aux clients ou aux consommateurs pour découvrir et comprendre leurs besoins - en particulier ceux qui n'ont pas encore été réunis. Chaque besoin non satisfait est appelé un point douloureux.

Les points de douleur aident les équipes produit à vérifier leurs hypothèses sur le marché, à estimer le profil des premiers adeptes du produit et à se concentrer lors du développement sur quelque chose qui est à la fois utile et bien accueilli. 💗

Découverte du client : Concept et processus

La découverte du client est le processus qui consiste à apprendre à connaître vos cibles afin de construire un produit qui les sert au mieux, suscite l'engagement et se vend bien.

En général, le processus commence par la création d'une persona de l'utilisateur représentant un groupe démographique spécifique et ses besoins fonctionnels et psychologiques. Ensuite, vous utilisez des questions de découverte pour collecter des informations auprès d'acheteurs réels et affiner le persona au fur et à mesure. Dans la plupart des cas, les données sont partagées avec les équipes de développeurs qui travaillent sur le produit.

Le processus de découverte ne s'arrête pas avec le le lancement du produit cependant, les besoins des clients évoluent au fil du temps. Vous devez utiliser des outils d'analyse pour recueillir des informations en temps réel sur le comportement des clients et d'adapter le produit en conséquence fidéliser vos clients .

Conseil: Utilisez les modèles ClickUp gratuits pour simplifier vos processus de découverte de clients ou de produits. A partir de stratégie produit à modèles personnels de l'utilisateur vous trouverez plus de 1 000 documents pré-structurés avec des fonctionnalités de gestion de données intégrées pour accélérer vos flux de travail.

Par exemple, vous pouvez utiliser le modèle Modèle de formulaire de contact client ClickUp pour collecter et organiser les réponses de étude de marché et des sondages en un seul endroit.

Utilisez le modèle de flux de travail de stratégie de médias sociaux personnalisable de ClickUp pour forfaiter et réaliser les tâches importantes liées aux médias sociaux

Outils de gestion de la relation client (CRM) Logiciel de gestion de la relation client sert de hub où vous pouvez stocker et gérer toutes les données clients que vous avez collectées, notamment

Les informations de contact

L'historique des achats

Commentaires de l'utilisateur

Les réclamations

Outils de gestion de produits et de projets

La découverte du client est un effort complexe et collectif. Coordonnez toutes les tâches impliquées à travers les équipes de produits et de marketing en utilisant un logiciel de gestion de projet . Ces outils permettent de rationaliser le flux de travail de la découverte, de respecter le calendrier et de suivre la progression.

ClickUp : Un outil pour les remplacer tous

Utilisez ClickUp pour forfaiter vos exercices de découverte de la clientèle et organiser toutes les connaissances en un seul endroit

Au lieu de passer d'une application à l'autre, pourquoi ne pas utiliser ClickUp ? C'est une solution de travail gratuite et polyvalente pour les gestionnaires de projets et de produits ! ClickUp peut aider à la gestion des produits et la découverte des clients tout au long du cycle de vie du produit - de l'étape d'idéation initiale jusqu'au-delà du lancement. 🌸

Utiliser Tâches ClickUp pour forfaiter et coordonner le travail entre les services de recherche et de marketing. ClickUp offre également plusieurs outils de communication intégrés, tels que la fonction Affiche de discussion et mentions afin de favoriser une bonne compréhension des flux de travail de l'équipe.

Vous avez le choix entre 15+ affichages pour personnaliser votre environnement de travail. Par exemple, utilisez l'élément Vue Tableau pour forfaiter vos efforts de découverte à travers les étapes du produit ou utilisez la fonction Affichage du Calendrier pour planifier les entretiens 1-1 avec les clients.

Avec Formulaires ClickUp avec ClickUp Forms, vous pouvez créer des sondages personnalisés sur les réactions des clients et les distribuer sur différents canaux en quelques clics. Si vous ne voulez pas partir de zéro, utilisez l'un des nombreux formulaires de ClickUp modèles de questionnaires de ClickUp pour commencer. ClickUp peut automatiquement transformer les réponses en tâches - surveillez-les dans la section Vue Tableur et gardez l'onglet sur les fonctionnalités les plus demandées ou les problèmes les plus fréquents rencontrés par les utilisateurs.

Avec ClickUp Forms, vous pouvez créer des sondages parfaits pour recueillir les commentaires des clients sur le produit

ClickUp CRM pour rester en phase avec les objectifs de satisfaction des clients La suite CRM de ClickUp vous aide à gérer les informations sur les clients, les équipes commerciales et les commandes, et à maintenir des relations plus solides avec les clients.

Pour commencer, vous pouvez organiser toutes vos données clients et vos stratégies produits avec Documents ClickUp . Créez et affinez rapidement les personas clients grâce aux instructions de la plateforme L'assistant IA de la plateforme -ClickUp Brain. Exploitez les invitations prêtes à l'emploi pour demander à l'outil de générer :

Personnages d'utilisateurs idéaux

Études de recherche

Histoires d'utilisateurs

Questions sur la découverte de produits

Briefs de contenu

Vous pouvez également faire un brainstorming avec l'outil et générer des idées d'optimisation de produits ! 💡

ClickUp AI peut vous faire gagner du temps et des efforts en générant des personas de clients, des exigences de produits et d'autres documents à votre place

Vous avez besoin de visualiser les parcours utilisateurs avec votre équipe ? Tableaux blancs ClickUp vous permettent de planifier les parcours personnalisés sur un canevas facile à utiliser, par glisser-déposer. Utilisez cette fonctionnalité avec les responsables de votre équipe pour identifier les goulets d'étranglement et élaborer des stratégies d'amélioration de manière proactive.

Créez des plans de parcours client attrayants et planifiez les étapes suivantes avec vos coéquipiers en utilisant ClickUp Whiteboards

Vous pouvez également paramétrer des objectifs de lancement de produit et les suivre sur un tableau de bord personnalisé Tableau de bord ClickUp -utilise plus de 50 cartes pour afficher tous les indicateurs clients et produits en un coup d'œil.

Créez votre tableau de bord ClickUp idéal et suivez la progression, les performances et les analyses des clients en un coup d'œil

La meilleure partie de ClickUp est qu'il s'intègre avec plus de 1 000 outils, y compris les fournisseurs d'e-mails et les logiciels de réunion, garantissant que toutes vos applications sont accessibles à partir d'un seul endroit.

À faire et à ne pas faire en matière de découverte du client

Suivez les conseils ci-dessous pour tirer le meilleur parti de vos efforts en matière de découverte des clients.

À FAIRE : Préparer et documenter tout

Ayez un objectif clair en tête lorsque vous vous adressez à des clients pour en apprendre le plus possible sur eux. Rédiger soigneusement la liste des questions et s'y tenir pour éviter de leur faire perdre du temps. ⌚

Au cours de la discussion, notez toutes les observations pertinentes. Organisez méticuleusement les connaissances afin de pouvoir y accéder facilement par la suite.

À FAIRE : Faire en sorte que la discussion soit amicale

Soyez amical lorsque vous interrogez des clients en personne. Souriez et faites tomber la tension initiale en bavardant un peu. Même si vous partez avec une intention précise, la discussion ne doit pas ressembler à un interrogatoire pour le client. De cette façon, le client potentiel sera plus enclin à s'ouvrir et à offrir des informations précieuses. 🤝

NE PAS : Avoir peur du rejet

Entendre des propos négatifs sur votre idée de produit fait mal, mais écoutez attentivement les problèmes des clients lorsqu'ils se plaignent.

Pensez-y de la manière suivante : si vos hypothèses étaient erronées, il est préférable d'apprendre la nouvelle dès les premières étapes, alors que vous n'avez pas encore investi beaucoup de temps, d'argent et d'efforts dans le développement du produit et que vous n'avez pas encore eu le temps de le faire les campagnes de marketing .

NE PAS : Révéler trop de choses au cours de la discussion

Ne dévoilez pas trop l'objectif de l'entretien. Par exemple : _Nos chefs de produit utiliseront vos réponses pour développer une nouvelle application

L'excès d'informations peut donner au client un sentiment d'accablement et de malaise, et il peut refuser de partager ses pensées honnêtes.

Accélérer la découverte des clients et des produits avec ClickUp

La découverte des clients est une étape cruciale dans la création et l'optimisation des produits. Lorsque votre prise de décision est étayée par des preuves, votre produit et votre entreprise ont plus de chances de prospérer. 🌟

Avec des outils tels que ClickUp, la découverte des clients peut être non seulement fructueuse, mais aussi rationalisée. Obtenez la solution gratuite dès aujourd'hui et commencez à débloquer des informations sur vos clients en un rien de temps.