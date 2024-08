Client vs Client : Différences essentielles et exemples

Pensez au principal client de votre entreprise, à la personne qui paie pour vos produits ou services. S'agit-il d'un client ou d'un consommateur ?

Quelle est la différence ? Nous répondrons précisément à cette question dans cet article de blog.

Qu'est-ce qu'un client ?

Un client est un client à long terme qui achète régulièrement des produits, des services ou des conseils pour des aspects importants de son entreprise. Les relations avec les clients sont généralement :

basées sur les services : Les services professionnels tels que la comptabilité, les services juridiques et le marketing attirent les clients

: Les services professionnels tels que la comptabilité, les services juridiques et le marketing attirent les clients de niche : Les organisations qui attirent les clients offrent des services de niche à un marché cible plus restreint

: Les organisations qui attirent les clients offrent des services de niche à un marché cible plus restreint Long terme : les contrats client-fournisseur sont généralement conclus pour quelques mois/années plutôt que pour des transactions individuelles

: les contrats client-fournisseur sont généralement conclus pour quelques mois/années plutôt que pour des transactions individuelles axées sur les solutions : Les entreprises axées sur les clients proposent des solutions personnalisées aux problèmes plutôt que des offres prêtes à l'emploi

: Les entreprises axées sur les clients proposent des solutions personnalisées aux problèmes plutôt que des offres prêtes à l'emploi axée sur les relations : les entreprises axées sur les clients fournissent des solutions personnalisées aux problèmes au lieu de proposer des offres prêtes à l'emploi Les entreprises comprennent parfaitement le travail, les besoins et les particularités de leurs clients afin de leur fournir une valeur continue

: les entreprises axées sur les clients fournissent des solutions personnalisées aux problèmes au lieu de proposer des offres prêtes à l'emploi Les entreprises comprennent parfaitement le travail, les besoins et les particularités de leurs clients afin de leur fournir une valeur continue Les paiements à l'avance : Les clients paient à leurs fournisseurs des honoraires périodiques fixes pour des services continus au lieu de la valeur prédéfinie du service fourni

Services basés sur le client

Voici quelques exemples de services basés sur le client.

Sociétés de conseil

Les entreprises de conseil et de consultation qui offrent des services professionnels de niche ont des clients. Elles travaillent en étroite collaboration avec leurs clients et leur proposent des consultations récurrentes sur la stratégie de l'entreprise. En bref, les clients achètent des conseils.

Agences de marque/publicité

Les agences de publicité et de marketing numérique entretiennent des relations de dix ans avec leurs clients, comprenant les éléments intangibles de la marque et créant des campagnes personnalisées et différenciées.

Cabinets d'avocats

Les litiges prennent du temps. Un cabinet d'avocats entretient donc souvent des relations à vie avec ses clients, ayant accès à des informations confidentielles/personnelles. Ce n'est pas pour rien que l'on parle de "confidentialité des clients" !

Qu'est-ce qu'un client ?

Un client est une personne ou une entreprise qui achète des biens ou des services à une entreprise une fois ou de temps en temps. Les relations client-fournisseur sont typiques :

basées sur le produit : La plupart des relations clients sont basées sur les produits. Même si le fournisseur propose des services, ceux-ci seront standardisés et ne pourront pas être personnalisés en fonction des besoins du client

: La plupart des relations clients sont basées sur les produits. Même si le fournisseur propose des services, ceux-ci seront standardisés et ne pourront pas être personnalisés en fonction des besoins du client Un public plus large : Les entreprises qui offrent des services aux clients atteignent un marché cible plus important avec un volume de ventes plus élevé

: Les entreprises qui offrent des services aux clients atteignent un marché cible plus important avec un volume de ventes plus élevé Court terme : Les clients entrent dans un magasin, obtiennent ce dont ils ont besoin et repartent

: Les clients entrent dans un magasin, obtiennent ce dont ils ont besoin et repartent **L'offre est centrée sur le client : A la différence d'un service personnalisé, le vendeur emballe le produit/service pour que le client puisse l'utiliser s'il le juge bon

axé sur la transaction : Même s'il s'agit d'un client régulier, la relation est une série de transactions individuelles plutôt qu'une relation continue

Services basés sur la clientèle

Voici des exemples de services basés sur la clientèle.

Magasins de détail

Supermarchés, magasins de vêtements ou pharmacies - les établissements de vente au détail proposent aux clients des produits peu ou pas personnalisés.

Restaurants

Les clients préfèrent généralement certains restaurants ou cafés et s'y rendent souvent. Même si un client a une relation avec le personnel, il sera servi à partir du menu avec un minimum de personnalisation.

Spas ou salons

Les clients à long terme ne font pas des clients. Il en va de même pour les spas et les salons de coiffure. Chaque visite est considérée comme une transaction. La meilleure chose que les entreprises de services à la clientèle puissent faire est d'augmenter le nombre de transactions au cours d'un mois/d'une année.

Différences clés entre un client et une cliente

La principale différence entre un client et un consommateur est la nature de leur engagement. Un client est un mécène d'une entreprise, qui achète des produits ponctuels et s'engage dans une relation transactionnelle avec un vendeur.

Les clients sont des clients fidèles à long terme qui entretiennent une relation de collaboration avec un vendeur qui résout des problèmes complexes et importants.

Par essence, tout client est un client, mais tout client n'est pas un client.

Client et client : Différences clés

Différences entre un client et un consommateur

Si la nature de l'engagement varie entre les entreprises basées sur les clients et celles basées sur les services, aucune n'est meilleure ou plus rentable que l'autre. Cela ne fait pas que les clients transactionnels ne sont pas fidèles non plus. La différence réside simplement dans le modèle d'entreprise.

À titre d'exemple, ce n'est pas parce que l'engagement d'un client est transactionnel qu'il n'y a pas de relation. Une entreprise de vente au détail fait des efforts pour établir des relations par le biais de programmes de fidélisation et de communautés afin d'augmenter le nombre de transactions et la part de portefeuille.

Que votre entreprise soit axée sur les clients ou sur la clientèle, vous pouvez établir des relations afin d'augmenter la valeur à vie du client. Un moyen simple et efficace de le faire est d'utiliser un programme de fidélisation processus de gestion de la relation client (CRM) .

Également appelé réussite du client, il s'agit d'investir dans la réussite de vos clients et de leur offrir un service client de haute qualité. Le service professionnel ou une assistance de qualité similaire est également de plus en plus courant. Tout cela pour favoriser une relation client à long terme. Cette pratique est particulièrement répandue chez les clients SaaS.

Manipuler et gérer les clients avec ClickUp

Vous avez besoin d'un système robuste pour attirer, engager et fidéliser les clients ou les consommateurs. Un outil de gestion de la relation client (CRM) comme ClickUp peut vous y aider. Voici comment.

Construire une base de données clients avec ClickUp CRM

Chaque interaction avec un prospect est un moyen de le convertir en client payant. Suivez chaque interaction à l'aide de la base de données ClickUp CRM ClickUp CRM . Enregistrez tous les détails relatifs aux clients, tels que :

Nom du client

Nom du point de contact/décideur

L'identifiant de l'e-mail

Date d'acquisition

Date du dernier contact

Étape du cycle de vie

Score du lead

Équipe commerciale en charge du client, etc.

Vous ne savez pas par où commencer ? Choisissez parmi Les meilleurs modèles de gestion des clients de ClickUp et personnalisez-les à votre guise !

Données personnalisées avec la vue Liste de ClickUp

Suivi des commandes et des tâches

L'affichage des tâches ClickUp permet de suivre les commandes et les activités

Enregistrez toutes les commandes et activités des clients à l'aide de Tâches ClickUp .

Ajoutez une tâche ou une sous-tâche chaque fois qu'un client passe une commande

Assignez des commandes à des équipes de traitement et suivez la progression

Ajoutez des champs personnalisés pour les commandes, avec une liste déroulante des produits/services que vous proposez et la quantité de la commande

Définir des paramètres pour la gestion des commandes à l'aide de checklists

Définissez des priorités ou des étiquettes en fonction de vos processus internes

Planifiez des tâches récurrentes pour les activités de gestion de projet telles que l'envoi de factures/rapports, la fermeture des livres, la réalisation de rétrospectives, etc.

Recueillir les exigences des clients

Utiliser Documents ClickUp pour recueillir les besoins du client. Prenez des notes pendant les sessions de découverte avec le client directement sur ClickUp. Vous pouvez également recueillir les exigences dans la forme qui convient à votre entreprise.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/2d609863-1000.png Document ClickUp sur les exigences de l'entreprise /$$img/

Modèle de document des besoins de l'entreprise de ClickUp Modèle de document des besoins de l'entreprise de ClickUp est un excellent point de départ. Il vous permet de saisir la portée du projet, les moteurs de l'entreprise, les détails financiers, les calendriers, les échéances et bien plus encore.

Vous pouvez également le personnaliser en ajoutant ou en supprimant les champs dont vous avez besoin.

Collaborer avec les clients sur ClickUp

Les e-mails, les messages texte, les appels téléphoniques et les visioconférences peuvent devenir insurmontables lorsque l'on gère plusieurs projets simultanément. Gérez toutes les communications avec les clients en un seul endroit, sans effort, grâce à Le logiciel de collaboration de ClickUp .

Partagez en toute sécurité n'importe quel document ou tâche avec vos clients. Invitez-les à collaborer aux activités en laissant des commentaires ou en répondant à des questions dans la tâche. Renforcez votre communications avec les clients en mettant toutes les parties prenantes sur la même page grâce à ClickUp.

L'affiche des tâches de ClickUp pour faciliter la collaboration avec les clients

Plus encore ? Donnez à chaque client un message personnalisé portail client où ils peuvent accéder à toutes les données dont ils ont besoin concernant leur engagement avec vous.

Traiter les requêtes d'assistance avec ClickUp

Créer des formulaires personnalisés avec ClickUp

Permettez à vos clients de déposer des réclamations ou des requêtes en ligne et gérez-les dans votre CRM. Utiliser Formulaires ClickUp pour créer des champs d'entrée tels que le nom, l'identifiant e-mail, le produit utilisé, le problème rencontré, la priorité, etc.

Pour les clients du secteur de la vente au détail, il est courant qu'un client conteste une transaction ou veuille retourner un de ses achats occasionnels.

Lorsqu'un client remplit un formulaire, celui-ci crée automatiquement une tâche sur ClickUp pour que vous puissiez vous adresser à lui. Vous recevrez une notification via l'application ou par e-mail pour prendre des mesures, assigner à des utilisateurs, laisser des commentaires ou contacter le client.

Automatisation des flux de travail CRM

Automatiser les flux de travail commerciaux avec ClickUp Automatisations

Il existe des dizaines de flux de travail répétables qui peuvent être automatisés sans effort avec ClickUp. Utilisez Automatisations ClickUp pour déclencher des actions à chaque fois qu'un évènement se produit. Voici quelques exemples d'automatisation que les clients de ClickUp utilisent régulièrement.

Lorsqu'une commande est exécutée, il est temps d'établir une facture

Lorsqu'une requête est résolue, vous devez envoyer un questionnaire de retour d'information

Lorsqu'une proposition est envoyée, vous devez programmer des abonnements

Affichez une vue d'ensemble de vos relations avec vos clients

Les utilisateurs finaux aiment l'échange immédiat de valeur et apprécient l'attention personnelle et les ressources qui leur sont consacrées. Alors que nous avons examiné la différence clé entre les clients et les consommateurs, concentrez-vous sur ce qui est commun.

L'essentiel est d'offrir une valeur immédiate et d'établir des relations professionnelles, qu'il s'agisse de clients ou de consommateurs. Des clients fidèles sont le moteur de votre réussite à long terme. Efforcez-vous d'établir des relations à long terme.

N'importe quel outil, y compris les tableurs, peut aider à suivre les tâches des clients. Mais vous avez besoin d'un outil de rapports sur les clients spécialement conçu pour afficher une vue d'ensemble de vos relations avec les clients. Utilisez l'outil Tableau de bord ClickUp pour rester toujours au top de vos performances commerciales.

Qu'il s'agisse des scores de satisfaction de la clientèle (CSAT) ou du pipeline pour le prochain trimestre, vous pouvez personnaliser votre Rapports CRM pour vous fournir les données nécessaires. Vous pouvez également gérer la charge de travail de l'équipe commerciale à partir d'ici.

Si vous êtes novice en la matière, commencez par Modèles de CRM de ClickUp et construisez les vôtres au fur et à mesure de votre progression.

Le tableau de bord OKR de ClickUp Tableau de bord CRM pour afficher une vue d'ensemble des performances commerciales

Qu'il s'agisse de clients ou de consommateurs, il est essentiel pour la croissance de votre entreprise de disposer d'un moyen efficace d'acquérir, de gérer, de suivre, de communiquer et d'engager le dialogue avec eux.

ClickUp est conçue pour être l'application unique qui fait tout cela et plus encore. De la prospection à l'assistance client, gérez toutes les données et activités de vos clients à partir d'un seul endroit.

#