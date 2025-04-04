10 modèles gratuits d'analyse concurrentielle dans Excel et ClickUp

Vous venez de lancer une nouvelle campagne marketing après des semaines de préparation, mais vous vous rendez compte qu'un concurrent a lancé une campagne similaire quelques jours avant vous. Pour garder une longueur d'avance, il ne suffit pas d'être créatif, il faut aussi être perspicace.

En suivant les mouvements, les tactiques marketing et le positionnement de vos concurrents, vous pouvez anticiper les tendances, affiner votre stratégie et attirer votre public cible comme un pro.

C'est là qu'un modèle d'analyse concurrentielle solide entre en jeu. Sans modèle structuré, il est facile d'oublier des détails cruciaux ou de se perdre dans des notes éparpillées.

Pour simplifier ce processus d'analyse concurrentielle, nous avons compilé 10 modèles gratuits conçus pour aider les équipes marketing à analyser les forces et les faiblesses de leurs concurrents, à identifier les lacunes et à découvrir de nouvelles opportunités.

Que sont les modèles d'analyse concurrentielle ?

Un modèle d'analyse concurrentielle est un document structuré qui aide les entreprises à collecter, organiser et analyser des informations sur leurs concurrents. Il fournit un cadre clair pour le suivi des facteurs clés tels que les produits, les prix, les stratégies marketing, les forces et les faiblesses des concurrents.

Ces modèles simplifient la comparaison de votre entreprise avec celles de vos concurrents, vous aidant ainsi à identifier les opportunités, les menaces et les domaines à améliorer. Ils comprennent souvent des sections permettant de profiler vos concurrents, d'analyser leur positionnement sur le marché et de comprendre comment ils communiquent avec leur public.

🔍 Le saviez-vous ? 90 % des entreprises du classement Fortune 500 utilisent la veille concurrentielle (CI) pour garder une longueur d'avance. Cela montre que les grandes entreprises accordent la priorité à la CI pour prendre des décisions stratégiques éclairées. Alors, pourquoi devriez-vous rester à la traîne ?

Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle d'analyse concurrentielle ?

Un bon modèle d'analyse concurrentielle doit être clair, exploitable et adapté aux objectifs de votre entreprise. Il doit simplifier le processus de collecte et d'analyse des données sur vos concurrents afin de vous aider à prendre de meilleures décisions.

Voici quelques éléments clés :

Identification des concurrents : Liste Liste les concurrents directs et indirects afin de suivre la dynamique du marché

Analyse des produits et services : Comparaison des fonctionnalités, des avantages, des prix et des propositions de valeur

Stratégies marketing : Documente les messages, les canaux et les tactiques des concurrents

Analyse SWOT : identifie les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces pour obtenir des informations stratégiques

Positionnement sur le marché : analyse la manière dont vos concurrents se positionnent pour cibler leur public

Suivi des données : Comprend des sections pour des informations régulièrement mises à jour afin de repérer les tendances au fil du temps

Informations sur les clients : Suivez la manière dont vos concurrents interagissent avec leurs clients et les fidélisent

Stratégies commerciales : présente les modèles de tarification, les promotions et les tactiques commerciales des concurrents

Performances du contenu : surveille le contenu des concurrents sur toutes les plateformes afin d'identifier les stratégies les plus performantes

10 modèles d'analyse concurrentielle à connaître absolument

Les modèles d'analyse concurrentielle simplifient le suivi des activités des concurrents, aidant ainsi les entreprises à rester en tête sur un marché dynamique. Vous trouverez ci-dessous 10 modèles ClickUp polyvalents pour tirer le meilleur parti de vos efforts d'analyse concurrentielle :

1. Modèle d'analyse concurrentielle ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Suivez les stratégies de vos concurrents et découvrez les tendances du marché en un seul endroit grâce au modèle d'analyse concurrentielle de ClickUp

Pouvez-vous rester en tête d'un marché concurrentiel en vous basant uniquement sur des suppositions ? Non, il est impossible de gagner sans données concrètes et objectives pour étayer vos décisions. Le modèle d'analyse concurrentielle ClickUp aide les équipes marketing à suivre les stratégies, les produits et le positionnement des concurrents dans un seul endroit organisé afin de fournir une base stratégique solide.

Il rationalise le processus de collecte d'informations, de comparaison des performances et d'identification des opportunités de croissance. Grâce à ses champs et affichages personnalisables, ce modèle facilite la détection des tendances, la compréhension de la dynamique du marché et l'élaboration de stratégies pour obtenir un avantage concurrentiel.

Voici pourquoi vous allez l'adorer : Suivez les tactiques marketing et les messages de vos concurrents sur plusieurs canaux

Identifiez les lacunes dans vos offres de produits afin de trouver des opportunités de croissance

Collaborez avec les membres de votre équipe pour rationaliser la recherche sur la concurrence

Organisez les données de vos concurrents à l'aide d'affichages personnalisables pour obtenir de meilleures informations

🔑 Idéal pour : Les équipes marketing et les stratèges d'entreprise qui souhaitent disposer d'un système clair et organisé pour analyser la concurrence

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits d'analyse concurrentielle pour Google Sheets

2. Modèle de tarification de l'analyse concurrentielle ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Comparez les prix de vos concurrents et optimisez votre stratégie grâce au modèle d'analyse concurrentielle des prix de ClickUp

La tarification joue un rôle essentiel dans le positionnement sur le marché. Comprendre comment vos concurrents fixent le prix de leurs produits peut vous donner un avantage significatif si vous laissez de l'argent sur la table. Le modèle de tarification pour l'analyse concurrentielle de ClickUp aide les équipes à suivre, comparer et analyser les modèles de tarification des concurrents en un seul endroit.

Voici pourquoi vous allez l'adorer Suivez les stratégies tarifaires de vos concurrents pour différents produits et services

Analysez les modèles de tarification pour identifier les lacunes et les opportunités potentielles. Utilisez ces informations pour ajuster vos coûts et vos prix afin de rester compétitif

Organisez vos informations sur les prix grâce à des champs personnalisables pour plus de clarté

Collaborez entre les équipes pour rationaliser les décisions tarifaires

🔑 Idéal pour : Les équipes marketing et produit qui cherchent à prendre des décisions tarifaires éclairées en s'appuyant sur des informations sur la concurrence

💡 Conseil de pro : Utilisez des outils d'IA pour automatiser le suivi de vos concurrents, analyser les performances SEO et prévoir les tendances du marché. Vous gagnerez ainsi du temps tout en obtenant des informations plus approfondies et basées sur des données pour affiner votre stratégie. 🚀

3. Modèle de suivi des concurrents ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Prenez une longueur d'avance en suivant les activités de vos concurrents en temps réel grâce au modèle de suivi de la concurrence de ClickUp

Le modèle de suivi de la concurrence ClickUp offre un moyen optimisé de suivre les produits, les stratégies marketing et les positions de vos concurrents. Ce modèle aide les équipes à centraliser les données sur la concurrence, à identifier les tendances et à ajuster leurs stratégies de manière proactive afin de garder une longueur d'avance dans leur secteur.

Voici pourquoi vous allez l'adorer Suivez les lancements de nouveaux produits, les efforts marketing et les changements de prix de vos concurrents

Organisez vos informations dans des champs clairs et personnalisables pour faciliter l'analyse à l'aide de tableaux de bord concurrents

Surveillez les indicateurs clés pour détecter les tendances et anticiper les changements du marché

Planifiez des mises à jour régulières pour maintenir à jour la base de données sur vos concurrents

🔑 Idéal pour : Les équipes marketing et les stratèges qui ont besoin d'un système fiable pour suivre les activités de leurs concurrents

🧠 Fait amusant : Des recherches suggèrent que la concurrence stimule l'attention et les efforts dans les situations à enjeux élevés, mais peut parfois nuire à la mémorisation. Il en va de même pour le marketing : garder un œil sur vos concurrents vous permet d'affiner votre stratégie, mais trop vous fier à leurs tactiques peut vous détourner de votre croissance à long terme. Une analyse concurrentielle structurée vous aide à trouver le juste équilibre, vous permettant ainsi de garder une longueur d'avance sans perdre de vue votre position unique.

4. Modèle d'analyse de marché ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Analysez les tendances du marché pour identifier de nouvelles opportunités de croissance avec le modèle d'analyse de marché ClickUp

Comprendre les tendances du marché et le comportement des clients est essentiel pour prendre des décisions commerciales intelligentes qui renforcent votre avantage concurrentiel, optimisent vos campagnes et alignent vos produits sur la demande réelle.

👉🏼 Prenons l'exemple de Netflix. Au début des années 2000, alors que Blockbuster doublait ses efforts dans la location en magasin, Netflix a repéré la transition vers la consommation numérique. En analysant les tendances du marché et l'évolution du comportement des clients, l'entreprise est passée des DVD au streaming, puis a misé sur le contenu original lorsqu'elle a constaté la demande des consommateurs pour l'exclusivité. Le résultat ? Blockbuster est devenu un cas d'école en matière d'opportunités manquées, tandis que Netflix a redéfini tout un secteur

Le modèle d'analyse de marché ClickUp aide les équipes à collecter, analyser et interpréter les données du marché afin de détecter les opportunités de croissance et les risques potentiels.

Il fournit une structure claire pour identifier les besoins des clients, évaluer les concurrents et suivre les évolutions du secteur.

Voici pourquoi vous allez l'adorer Suivez les tendances clés du marché et les préférences des clients pour mieux cibler vos clients

Analysez les performances de vos concurrents pour identifier leurs forces et leurs faiblesses

Organisez les données du marché dans des champs personnalisables pour une consultation facile

Suivez les évolutions du secteur et adaptez vos stratégies en conséquence

Collaborez avec les membres de votre équipe pour harmoniser vos connaissances du marché et vos réponses aux changements du marché

🔑 Idéal pour : Les propriétaires d'entreprise et les équipes marketing qui ont besoin d'un cadre fiable pour leurs études de marché et leur planification stratégique

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits d'analyse sectorielle pour suivre la concurrence

5. Modèle d'analyse concurrentielle SEO ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Découvrez les tactiques SEO de vos concurrents pour affiner votre stratégie de recherche grâce au modèle d'analyse concurrentielle SEO de ClickUp

Le modèle d'analyse SEO de la concurrence de ClickUp rationalise le suivi et l'analyse des performances SEO de vos concurrents, vous fournissant ainsi les informations nécessaires pour booster votre propre stratégie SEO. Ce modèle vous aide à comparer efficacement des indicateurs clés, tels que le classement des mots-clés, le trafic du site web, la qualité du contenu et les profils de backlinks.

Il vous aide à identifier les forces et les faiblesses de vos concurrents tout en vous fournissant une feuille de route claire pour tirer le maximum de valeur de vos efforts en matière de référencement. Le meilleur dans tout ça ? Ce modèle facilite grandement le suivi des tendances et la saisie des opportunités en matière de référencement.

Voici pourquoi vous allez l'adorer Analysez les stratégies de mots-clés et les structures de contenu de vos concurrents

Utilisez les champs personnalisés pour suivre les indicateurs SEO essentiels tels que le score du domaine, le score du contenu et la valeur du trafic organique

Visualisez les données de vos concurrents grâce à 6 affichages personnalisables, notamment la visibilité du trafic et la qualité du contenu

Définissez des objectifs mesurables et créez des tâches pour suivre la progression de votre analyse concurrentielle

Collaborez avec les membres de votre équipe en organisant les tâches dans des statuts personnalisés tels que « Achevé », « En cours » et « À faire »

🔑 Idée pour : les équipes marketing, les spécialistes du référencement et les stratèges numériques qui cherchent à améliorer leurs efforts d'optimisation pour les moteurs de recherche

🤓 Astuce pratique : Utilisez ChatGPT pour résumer rapidement le contenu de vos concurrents, générer des analyses SWOT et découvrir les lacunes de leur message, ce qui vous aidera à élaborer une stratégie marketing plus ciblée et axée sur les données en moins de temps. Si vous préférez ne pas changer d'outil, essayez plutôt ClickUp Brain, l'outil d'IA conversationnelle intégré à ClickUp !

6. Modèle de matrice comparative ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Comparez des produits, des fournisseurs ou des stratégies côte à côte pour prendre des décisions plus éclairées grâce au modèle de matrice comparative ClickUp

Le modèle de matrice comparative de ClickUp est un puissant outil d'analyse concurrentielle qui vous permet de comparer plusieurs options côte à côte. Que vous évaluiez des produits, des fournisseurs, des stratégies ou des services, ce modèle vous permet d'évaluer chaque option en fonction de divers critères, tels que le coût, les fonctionnalités et la qualité.

Il vous permet de rassembler rapidement les données essentielles en un seul endroit, ce qui accélère le processus décisionnel. De plus, il vous permet de visualiser tous les facteurs pertinents pour la décision sur un seul écran, de vous assurer que vos choix correspondent à vos objectifs et d'aller de l'avant en toute confiance.

Voici pourquoi vous allez l'adorer Créez des statuts personnalisés tels que « Accepté », « En cours » et « Refusé » pour suivre la progression de vos exercices de comparaison

Choisissez parmi trois vues différentes, telles que la liste des marques ou le tableau des statuts. Utilisez le guide de démarrage pour être rapidement opérationnel

Organisez les tâches et collaborez avec votre équipe en mettant à jour les statuts et en assurant le suivi des décisions en temps réel

Collectez et analysez rapidement des données comparatives à l'aide de la vue Tableur de ClickUp

🔑 Idéal pour : Les chefs de projet, les équipes d'approvisionnement et les décideurs qui évaluent différentes options en matière de logiciels, de fournisseurs ou de services

🧠 Fait amusant : l'analyse concurrentielle ne consiste pas seulement à identifier les lacunes, mais aussi à comprendre où vous vous situez par rapport à vos concurrents et où vous vous démarquez. C'est là que les points de parité (POP) et les points de différence (POD) entrent en jeu. Le POP garantit que votre marque respecte les normes du secteur, tandis que le POD vous différencie de vos concurrents. Il est essentiel de trouver le juste équilibre : trop de similitudes et vous vous fondrez dans la masse ; trop de différences et les clients pourraient ne pas faire confiance à votre offre.

7. Modèle de matrice des fonctionnalités du produit ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Évaluez et hiérarchisez les fonctionnalités de vos produits afin d'améliorer votre offre grâce au modèle de matrice des fonctionnalités de produits ClickUp

Le modèle de matrice des fonctionnalités des produits de ClickUp est idéal pour les chefs de produit qui doivent évaluer, comparer et hiérarchiser les fonctionnalités de différents produits. Il vous permet de suivre et d'analyser les fonctionnalités afin de vous assurer qu'elles correspondent aux objectifs de votre produit et répondent aux besoins des clients.

À l'aide de ce modèle, vous pouvez rationaliser le développement de vos produits et concentrer vos ressources sur ce qui compte vraiment.

Voici pourquoi vous allez l'adorer Suivez les fonctionnalités des produits à l'aide de statuts personnalisés tels que « Achevé », « Fonctionnalités matérielles » et « Fonctionnalités logicielles » pour surveiller la progression

Classez et catégorisez les fonctionnalités à l'aide de champs personnalisés afin de visualiser et de gérer votre portfolio de produits

Utilisez plusieurs affichages, notamment Fonctionnalités logicielles, Produits et Visuels, pour localiser et comparer rapidement les fonctionnalités

Tirez parti des outils de gestion de projet tels que l'automatisation, les dépendances entre tâches et la modification collaborative pour optimiser les flux de travail

🔑 Idéal pour : les chefs de produit, les équipes chargées d'évaluer les produits et les décideurs qui cherchent à suivre et à hiérarchiser efficacement les fonctionnalités des produits

🔍 Le saviez-vous ? Le professeur Michael Porter de Harvard a introduit le modèle des cinq forces en 1979, et celui-ci reste aujourd'hui encore un outil incontournable pour la planification stratégique. Pourquoi ? Parce qu'il aide les entreprises à comprendre la pression concurrentielle sous tous ses angles (rivaux, nouveaux entrants, fournisseurs, acheteurs et substituts), ce qui en fait un outil indispensable pour toute analyse concurrentielle.

8. Modèle d'analyse comparative du marché ClickUp

Obtenir un modèle gratuit Obtenez des informations précieuses sur le positionnement de vos concurrents et leur part de marché grâce au modèle d'analyse comparative du marché de ClickUp

Le modèle d'analyse comparative du marché (CMA) de ClickUp aide les entreprises à évaluer les tendances du marché, à comparer des produits ou des services et à mieux comprendre le paysage concurrentiel.

Ce modèle vous permet d'analyser des indicateurs clés tels que les prix, les fonctionnalités et les préférences des clients pour les produits et services concurrents afin de prendre des décisions plus éclairées en matière de marketing et de tarification. De plus, il remplace les feuilles de calcul désordonnées, vous aidant à rassembler et à visualiser rapidement les données pour faire des choix plus rapides et plus judicieux.

Voici pourquoi vous allez l'adorer Analysez et comparez les fonctionnalités de vos produits ou services par rapport à celles de vos concurrents directs et indirects

Évaluez les forces, les faiblesses et le positionnement sur le marché de différentes offres concurrentes

Obtenez des informations sur les besoins et les préférences des clients afin d'optimiser vos efforts marketing

Créez des rapports complets avec une structure facile à suivre

Utilisez des vues personnalisables telles que Tableau, Tableur et Gantt pour organiser et analyser vos données

🔑 Idéal pour : Les entreprises qui souhaitent comprendre les tendances du marché, optimiser leurs stratégies tarifaires et identifier les opportunités ou les menaces dans un environnement concurrentiel

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits de matrice Ansoff pour canaliser la croissance

9. Modèle d'analyse des lacunes ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Identifiez les lacunes en matière de performance et prenez des mesures pour améliorer l'efficacité grâce au modèle d'analyse des écarts ClickUp

Un autre excellent modèle d'analyse concurrentielle, le modèle d'analyse des écarts de ClickUp, vous aide à identifier les écarts de performance, à évaluer les processus existants et à définir des objectifs mesurables pour améliorer l'efficacité et l'efficience. Il vous permet d'analyser la différence entre les performances actuelles et les résultats souhaités, ce qui vous permet d'identifier les points forts et les points faibles de votre entreprise.

Ce modèle sous forme de tableau blanc vous aide à suivre les lacunes, à les hiérarchiser et à créer des plans d'action. Il favorise également la collaboration au sein de l'équipe, offre des informations stratégiques et optimise les ressources.

Voici pourquoi vous allez l'adorer Identifiez les écarts entre les performances actuelles et les résultats souhaités

Définissez des objectifs mesurables pour combler les lacunes en matière de performance

Comprenez les forces de votre organisation et les domaines à améliorer

Visualisez et suivez la progression à l'aide des tableaux blancs intuitifs de ClickUp

🔑 Idéal pour : Les équipes qui cherchent à évaluer et à améliorer leurs processus, en garantissant l'alignement stratégique et l'optimisation des performances

➡️ En savoir plus : Modèles gratuits des 5 forces de Porter

10. Modèle d'analyse de marché ClickUp

Obtenir le modèle gratuit Recueillez et visualisez les données du marché pour prendre des décisions éclairées grâce au modèle d'analyse de marché de ClickUp

Vous souhaitez prendre des décisions éclairées en comprenant les tendances du marché, le comportement des clients et les stratégies de vos concurrents ? Essayez le modèle d'analyse de marché de ClickUp.

Utilisez ce modèle pour collecter des données, les analyser efficacement et évaluer le potentiel de réussite de votre produit ou service sur le marché. De plus, il simplifie les études de marché, vous aidant à repérer les opportunités et à prendre des décisions intelligentes et fondées sur des données pour le lancement ou la mise à niveau de vos produits.

Voici pourquoi vous allez l'adorer Repérez les tendances émergentes et les changements en identifiant les modèles de l'industrie, les comportements des clients et les tendances à venir pour garder une longueur d'avance sur la concurrence

Comparez les prix, les messages, l'image de marque et les tactiques d'engagement client afin d'analyser le positionnement et les stratégies de vos concurrents

Organisez et visualisez les données du marché à l'aide de vues personnalisables telles que des tableaux, des diagrammes et des rapports pour interpréter les informations clés en un coup d'œil

Suivez la croissance et les performances en surveillant les indicateurs clés tels que la part de marché, les ventes et la demande des clients afin d'évaluer votre position

🔑 Idéal pour : Les entreprises qui souhaitent lancer de nouveaux produits ou optimiser leurs produits existants sur la base d'une évaluation concurrentielle

➡️ En savoir plus : Affinez vos stratégies commerciales grâce aux meilleurs outils d'IA pour l'analyse de la concurrence

Passez à l'action et gardez une longueur d'avance avec ClickUp

Au début des années 2000, BlackBerry dominait le marché mobile grâce à ses claviers physiques, destinés aux professionnels. Mais Apple a constaté un changement dans le comportement des consommateurs : les gens ne voulaient plus seulement envoyer des e-mails et passer des appels, ils voulaient une expérience multimédia tout-en-un. En lançant l'iPhone en 2007, Apple a révolutionné la technologie mobile, tandis que BlackBerry n'a pas su s'adapter et a fini par sombrer dans l'oubli

Pour dépasser vos concurrents, vous devez anticiper les changements et vous y adapter rapidement. Un modèle solide de paysage concurrentiel est comme le GPS de votre entreprise, il vous guide vers des stratégies plus intelligentes et vous donne un avantage concurrentiel sur le marché !

La suite d'outils de productivité de ClickUp, qui comprend des modèles gratuits et personnalisables pour l'étude de la concurrence, permet aux équipes de suivre en toute transparence leurs concurrents, de surveiller les tendances du marché et de prendre des décisions basées sur des données. Que vous analysiez vos stratégies tarifaires ou affiniez vos efforts marketing, ClickUp vous offre un espace intuitif et collaboratif pour rationaliser votre flux de travail.

Prêt à obtenir un avantage concurrentiel ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur ClickUp!