Comment réaliser une évaluation des risques : Outils et techniques

Soyez prêts : telle est la devise des scouts, un mouvement social international de jeunes fondé au début des années 1900. Et ce n'est pas sans raison. Pour être utile et utile, vous devez être préparé aux risques et menaces potentiels.

Il en va de même dans les entreprises, et c'est pourquoi le champ des la gestion des risques ne cesse de croître . Qu'il s'agisse d'une attaque par déni de service distribué [DDoS] sur vos serveurs, d'un conflit politique affectant votre chaîne d'approvisionnement, d'une calamité naturelle détruisant vos biens ou d'une startup lançant un produit concurrent, chaque entreprise est exposée à une myriade de risques.

Dans cet article de blog, nous examinons un élément précoce et essentiel de votre stratégie de gestion des risques : L'évaluation des risques. Nous vous montrons pourquoi vous avez besoin d'évaluations des risques, comment vous pouvez les mener et quels sont les outils qui vous aident à faire le travail terminé.

Comprendre l'évaluation des risques

Commençons par les bases : Qu'est-ce qu'une évaluation des risques ?

L'évaluation des risques est l'étude stratégique et périodique visant à identifier les dangers potentiels pour une entreprise.

Une bonne évaluation des risques porte sur :

la nature : Cette partie du rapport d'évaluation des risques définit le risque. Par exemple, vous pourriez définir un risque comme suit : "le non-respect du règlement général sur la protection des données [GDPR] entraînera des pénalités lorsque le produit sera lancé dans la région de l'UE."

Raisons : C'est un peu plus complexe. La non-conformité au GDPR pourrait être le résultat d'un manque d'investissement en temps ou d'un manque de priorité. Cependant, si vous envisagez un risque comme une catastrophe naturelle, les raisons sont nombreuses et souvent hors de votre contrôle. Il convient donc d'utiliser cette partie avec discernement.

Probabilité : Quelle est la probabilité que le risque se concrétise et que des évènements négatifs se produisent ? Si vous n'êtes pas en conformité avec le GDPR, vous n'êtes pas confronté à des risques tant que vous n'interagissez pas avec une "personne concernée" dans l'UE, qui peut être une personne, une entreprise ou même un visiteur. Cela signifie que si votre client basé aux États-Unis utilise votre produit lors d'un voyage en France, vous courez le risque d'une non-conformité.

Impact potentiel : Dans cette partie de l'étude, vous mesurez ce que cela signifierait pour vous d'encourir ce risque. Par instance, la non-conformité avec le GDPR peut attirer des amendes pouvant aller jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires global ou 20 millions d'euros .

Risque vs. danger

Les mots risque et danger sont souvent utilisés de manière interchangeable, mais ils ont des significations distinctes, en particulier dans le contexte de la sécurité et de la gestion des risques.

Un danger est tout ce qui est susceptible de causer un préjudice, une blessure ou un dommage. Il peut s'agir d'objets physiques, de substances ou de conditions menaçant la santé et la sécurité. Les dangers ne se mesurent pas.

Le risque fait référence à la probabilité qu'un danger cause effectivement un préjudice ou des effets néfastes. Il englobe à la fois l'occurrence et la gravité des dommages potentiels. Les risques peuvent être quantifiés comme étant élevés, moyens ou faibles en fonction de la probabilité et de la gravité.

Comprenons la différence entre les deux à l'aide de quelques exemples. En procédant à une évaluation des risques environnementaux, vous pourriez rencontrer les dangers suivants.

Les risques naturels tels que les tremblements de terre, les inondations, les ouragans et les glissements de terrain

Dangers biologiques, notamment les espèces envahissantes, les épidémies et les pandémies, la prolifération d'algues toxiques

Dangers chimiques, comme les marées noires, la pollution par les métaux lourds, les pesticides

Les risques correspondants seront :

Risques pour les biens et la vie

Risques pour l'écosystème entraînant une perte de biodiversité

Risques pour la sécurité alimentaire, la santé et l'impact économique des sécheresses, des villes polluées et de l'augmentation du stress environnemental

Sur un lieu de travail, les risques les plus courants sont les suivants :

Les risques liés à la sécurité, tels que les sols mouillés, les fils électriques exposés ou les machines non protégées

Les risques liés aux conditions de travail, tels que le bruit, la lumière et la température

Les risques ergonomiques, tels que les postes de travail inadaptés

Les risques correspondants peuvent être

Blessure

La maladie

Mauvaise expérience des employés

L'attrition

Perte de réputation pour l'entreprise

Les exemples ci-dessus montrent qu'il existe différents types de risques. Commençons par les plus courants.

Types d'évaluation des risques

Il est possible d'effectuer des évaluations de risques dans plusieurs domaines. Par exemple, en fonction des types de risques, vous pouvez évaluer les risques environnementaux, les risques technologiques, les risques financiers, les risques de conformité, etc. Vous pouvez également procéder à des évaluations génériques ou spécifiques - par exemple, vous pouvez évaluer les risques en matière de santé et de sécurité à l'échelle de l'organisation ou dans des emplacements spécifiques.

À travers ces dimensions, il existe quelques types communs d'évaluation des risques, tels que :

Évaluation quantitative des risques : Mesure des risques et de l'impact potentiel à l'aide de données numériques.

Par exemple, vous pouvez déterminer que vous avez 30 % de chances de subir une violation de données, ce qui est susceptible d'entraîner une perte d'un million de dollars.

Évaluation qualitative des risques : Utilisation d'un jugement subjectif et d'observations pour classer les risques sur une échelle de gravité et de probabilité faible, moyenne ou élevée.

Par exemple, un centre de données peut présenter un "risque élevé" en raison de son emplacement dans une zone sismique.

Évaluation des risques spécifiques au site : Évaluation des conditions d'un emplacement particulier, tel qu'un chantier de construction ou une plate-forme pétrolière. Il peut également s'agir de sites virtuels comme un centre de données ou votre infrastructure cloud.

Évaluation des risques basée sur les actifs : Identification des risques associés à des actifs spécifiques tels que les systèmes informatiques, les équipements, les véhicules, etc. Certaines entreprises de services incluent également les personnes dans leurs évaluations des risques basées sur les actifs.

Évaluation des risques basée sur les vulnérabilités : Identifier les faiblesses des systèmes et des environnements. Cette évaluation est tournée vers l'intérieur. Par exemple, dans le monde de la technologie, les évaluations de vulnérabilité et les tests de pénétration sont une pratique courante.

Évaluation des risques basée sur les menaces : Évaluer les risques en examinant les conditions qui les engendrent. Elle est tournée vers l'extérieur. Par exemple, une institution financière peut évaluer les risques liés à la fraude.

Évaluation dynamique des risques : Évaluations continues en temps réel répondant à des situations immédiates ou changeantes.

Par exemple, les services d'urgence procèdent à une évaluation dynamique des risques lors d'un incendie afin de déterminer le risque d'effondrement de la structure.

Bien qu'il s'agisse des types les plus courants, ils ne s'excluent pas mutuellement. Par exemple, vous pouvez effectuer une évaluation quantitative spécifique à un actif ou des évaluations dynamiques basées sur les menaces, etc. Le choix dépend du moment où vous effectuez l'évaluation.

Échéancier de l'évaluation des risques

Les organisations procèdent généralement à des évaluations à deux moments différents : à intervalles réguliers ou sur la base de déclencheurs : Des intervalles réguliers ou en fonction de déclencheurs.

Intervalles réguliers

Un financier l'identification du risque est généralement réalisée chaque année. Une évaluation de la sécurité de l'information peut être réalisée tous les trimestres. En fonction de l'entreprise et du type d'évaluation, les organisations décident du calendrier.

Déclencheurs

Parfois, des dangers, des risques ou des situations d'entreprise émergents déclenchent la nécessité d'une évaluation. Il peut s'agir

Avant d'effectuer uneévaluation du projetavant le lancement d'un produit ou l'ouverture d'une nouvelle verticale

Avant tout changement d'équipement, de matériel, de logiciel ou de direction

Après un incident important ayant révélé une vulnérabilité

En réponse à des changements réglementaires ou législatifs

Sur cette base, examinons comment procéder à une évaluation des risques.

Étapes clés de l'évaluation des risques

L'évaluation des risques est l'un des aspects les plus importants de toute entreprise. Elles permettent d'éviter les mauvais résultats. Une bonne évaluation des risques peut permettre d'économiser de l'argent, de préserver la réputation de l'entreprise et même de sauver des vies humaines.

Il est donc important de procéder à des évaluations des risques approfondies et efficaces. Voici un aperçu de la marche à suivre.

1. Installez les systèmes pour votre évaluation des risques

Avant d'évaluer quoi que ce soit, créez votre cadre de gestion du projet d'évaluation des risques.

Définir le champ d'application

Quels sont les fonctions, les emplacements, les actifs et les processus que vous allez évaluer ? Quels sont les objectifs de votre évaluation ? À faire ? les risques liés au coût du projet ? À faire pour identifier/apprendre ?

Identifier les besoins

De quel temps, de quel personnel, de quels budgets et de quels actifs aurez-vous besoin pour l'évaluation des risques ? À titre d'instance, si vous faites une évaluation des risques sur les demandes de prêt frauduleuses, vous pourriez avoir besoin de data scientists dont votre entreprise ne dispose pas encore. Exposez clairement ces exigences.

Inscrivez-vous auprès des parties prenantes

Qui sera impliqué, et dans quelle mesure ? Attribuez des rôles et des responsabilités aux personnes concernées. Dans l'idéal, vous aurez besoin d'un manager d'équipe d'évaluation, d'un chef d'équipe d'évaluation, d'experts en la matière et d'un partenaire Business.

Étudier les règles et les règlements

Dans quel cadre réglementaire devez-vous travailler ? Y a-t-il des règles spécifiques à respecter ? Le rapport doit-il être créé et présenté d'une manière spécifique à l'organisme de réglementation ?

Mettre en place vos outils

Un processus complet nécessite un certain nombre de checklists de jalons, modèles d'évaluation des risques etc. Une bonne gouvernance, une bonne gestion des risques et une bonne conformité, c'est-à-dire.., Logiciel GRC, peut simplifier considérablement le processus d'évaluation tout en améliorant la précision et l'efficacité des résultats.

Choisissez un outil de gestion de projet d'évaluation des risques comme ClickUp pour vous assister tout au long de votre parcours.

2. Identifier les risques

Une fois que vous êtes prêt, il est temps d'évaluer le premier aspect de votre risque, c'est-à-dire le danger. Selon le type d'évaluation des risques, vous pouvez rencontrer différents dangers.

Par exemple, si vous procédez à une évaluation des risques environnementaux, vous pouvez envisager des risques biologiques et des catastrophes naturelles. Si vous évaluez le risque de rotation du personnel, vous pouvez explorer les dangers liés à la santé et à la sécurité, tels que les accidents du travail, les grèves, ou les dangers psychosociaux, tels que les brimades, le stress, etc.

Pour l'identification des dangers, vous pouvez collecter des données à partir des éléments suivants :

Observation

Effectuez des visites de l'emplacement, de l'actif ou du processus faisant l'objet de l'évaluation. Observez attentivement chaque aspect et la manière dont il interagit avec les autres.

Conversation

Parlez à l'équipe qui travaille sur le terrain. Comprenez leurs préoccupations et ce qu'ils considèrent comme des risques. \Vous ne serez peut-être pas d'accord avec eux, mais il est toujours bon d'écouter.

Rapports historiques

Examinez les rapports d'incidents, les plaintes, les analyses, les recommandations, etc. du passé. Étudiez les données historiques sur les accidents ou les incidents afin d'identifier les dangers qui les ont provoqués.

Références

Consulter les fiches de données de sécurité et les manuels d'utilisation des équipements pour recueillir des informations sur les risques potentiels.

Le moyen le plus simple de prendre note de tout ce que vous trouvez au cours de cette étape de votre évaluation est d'utiliser un outil tel que ClickUp Documents . Grâce à la collaboration en temps réel, les grandes équipes peuvent regrouper toutes leurs notes en un seul endroit pour les examiner et les analyser ultérieurement.

cliquer sur les documents pour rassembler les données relatives aux dangers lors de l'évaluation des risques

Vous pouvez également utiliser n'importe quel modèles de registre des risques sont disponibles pour rationaliser ce processus.

3. Évaluer les risques

Tout danger n'est pas forcément un risque. Vous pouvez manipuler des produits chimiques toxiques, mais si vous prenez des mesures de sécurité adéquates, vous ne risquez pas d'accident. L'étape suivante consiste donc à évaluer les risques, c'est-à-dire à déterminer si les dangers que vous avez identifiés présentent un risque.

Modèle de Tableau blanc pour l'évaluation des risques ClickUp

Le Modèle de Tableau blanc pour l'évaluation des risques ClickUp est un excellent moyen de le faire. Adapté aux débutants, ce modèle vous permet d'identifier et d'évaluer les risques de manière méthodique. En collaboration avec une équipe à distance, vous pouvez l'utiliser Tableaux blancs ClickUp pour faire un brainstorming et trouver des idées sur vos risques.

4. Mesurer la probabilité et l'impact

Une partie importante du processus d'évaluation consiste à évaluer la probabilité et l'impact des risques identifiés.

Probabilité : Probabilité que le risque se produise [élevée, moyenne, faible]

: Probabilité que le risque se produise [élevée, moyenne, faible] Impact : Où, qui et quoi sera affecté par le risque ?

C'est également à cette étape que la plupart des organisations échouent. Des professeurs et des experts du risque écrivent que "nous avons tendance à être trop confiants quant à l'exactitude de nos prévisions et de nos évaluations des risques et beaucoup trop étroits dans notre évaluation de l'intervalle des résultats qui peuvent se produire"

Pour éviter cet écueil :

pour éviter ce piège : Err on the side of caution : En matière de risques, mieux vaut s'inquiéter trop que pas assez

: En matière de risques, mieux vaut s'inquiéter trop que pas assez Soyez expansif : Analyser le risque pour comprendre comment les différents groupes seront exposés et comment ils le seront

: Analyser le risque pour comprendre comment les différents groupes seront exposés et comment ils le seront Prévenir les surprises : En matière de gestion des risques, il n'y a pas de bonne surprise. Il faut toujours chercher où et quand une surprise est susceptible de se produire.

Par exemple, si un réfrigérateur fonctionne mal dans votre magasin de détail, ne pensez pas seulement à son impact sur le gaspillage des produits ou sur les coûts de réparation. Pensez à la façon dont les clients qui achètent des produits stockés dans ce réfrigérateur pourraient tomber malades.

Un cadre comme celui de la Modèle de registre des risques ClickUp permet d'organiser efficacement toutes ces informations.

Modèle de registre des risques pour la gestion des risques ClickUp

Grâce à ce modèle, vous pouvez documenter vos risques, leur probabilité d'occurrence, les forfaits d'atténuation et les mesures de contrôle, le tout en un seul endroit. Vous pouvez également suivre le statut, attribuer la propriété et consolider les données en vue d'examens ultérieurs.

5. Documenter les processus actuels

À moins qu'il ne s'agisse d'un nouveau risque, la plupart des entreprises disposent déjà d'un mécanisme de réponse. Documentez-les minutieusement afin de pouvoir les optimiser lors de chaque évaluation ultérieure.

Incluez les éléments suivants.

Propriété : Définir qui est responsable du risque et de la réponse

: Définir qui est responsable du risque et de la réponse Processus : Décrire le flux de travail lors de l'identification du risque, y compris les actions, les ressources, les délais, les jalons, les indicateurs de performance clés et les autres responsabilités

: Décrire le flux de travail lors de l'identification du risque, y compris les actions, les ressources, les délais, les jalons, les indicateurs de performance clés et les autres responsabilités Dépendances : Quelles sont les interdépendances entre les tâches ou les équipes ?

: Quelles sont les interdépendances entre les tâches ou les équipes ? Contrôle : Quel est le niveau de contrôle actuel ?l'atténuation des risques ouforfait d'urgence?

6. Planifier la prochaine évaluation

Votre lieu de travail est dynamique. Votre processus et votre document d'évaluation des risques doivent en tenir compte.

Planifier des révisions régulières

Faites-les semestriellement ou annuellement, voire plus fréquemment, selon le type d'organisation. Si vous travaillez dans un environnement qui évolue rapidement comme celui de la cybersécurité, vous pourriez même envisager des évaluations de risques et des alertes automatisées en continu.

Lecture bonus 📖: Un abécédaire de la cybersécurité cadre de gestion des risques de cybersécurité

Engager les employés

Ce sont les personnes les plus proches du terrain qui comprennent le mieux les risques. Parlez-leur régulièrement et recueillez leurs points de vue et leurs réactions. Dans la gestion de projet, cela peut être particulièrement important car les experts en la matière et les gestionnaires de risques peuvent ne pas voir les subtilités des activités quotidiennes.

Utiliser Modèle d'analyse des risques en gestion de projet de ClickUp pour documenter les conclusions de l'équipe d'exécution.

Rester informé

Les risques liés aux dangers extérieurs sont en constante évolution. Les menaces liées à la cybersécurité sont de plus en plus sophistiquées. En réponse, les lois évoluent. Gardez une longueur d'avance sur ces progrès en recherchant des informations de manière proactive.

Un processus d'évaluation des risques bien établi vous aidera, vous et votre équipe, à forfaiter pour chaque incertitude potentielle, y compris les évènements de type cygne noir. Quel que soit le domaine d'impact, un processus solide d'évaluation des risques vous aidera à planifier toutes les incertitudes potentielles, y compris les événements de type "cygne noir" logiciel de gestion des risques peut être utile.

Outils pour la mise en œuvre des processus d'évaluation des risqueses

L'évaluation des risques est une activité basée sur la recherche. L'équipe qui procède à l'évaluation des risques a généralement besoin des éléments suivants.

Documentation : La capacité de noter les observations, les lacunes et d'autres points importants

: La capacité de noter les observations, les lacunes et d'autres points importants Modèles : Des cadres, des checklists et des modèles de documentsmodèles d'évaluation des risques comme une matrice des risques pour analyser les résultats

: Des cadres, des checklists et des modèles de documentsmodèles d'évaluation des risques comme une matrice des risques pour analyser les résultats Outils visuels : Fonctionnalités permettant de faire un brainstorming ou de collaborer avec des équipes à distance pour parvenir à une compréhension commune

: Fonctionnalités permettant de faire un brainstorming ou de collaborer avec des équipes à distance pour parvenir à une compréhension commune Partage et enregistrement : La possibilité de partager le rapport d'évaluation avec toutes les parties prenantes concernées avec un contrôle d'accès approprié

La plupart des équipes utilisent aujourd'hui plusieurs outils pour y parvenir. Elles peuvent utiliser Google Docs pour la prise de notes, des feuilles de calcul pour les checklists, des PDF pour le partage, etc. Bien que cette méthode soit populaire, elle est également inefficace.

Un outil tout-en-un comme ClickUp peut changer la donne pour les équipes d'évaluation des risques. Avec ClickUp, vous pouvez mener votre évaluation, documenter les résultats, effectuer des analyses et partager vos rapports en toute sécurité, le tout en un seul endroit.

Considérez les Modèle de Tableau blanc pour l'analyse des risques ClickUp . Ici, ajoutez vos risques et classez-les en fonction de leur probabilité et de leur gravité. Ajoutez des notes autocollantes sur les points de référence.

Modèle de tableau blanc d'analyse des risques ClickUp

Liez des documents, des images et d'autres fichiers directement à partir du modèle de tableau blanc. À partir de là, attribuez la propriété et définissez des tâches pour mettre en œuvre votre stratégie d'atténuation également.

Minimisez vos risques avec ClickUp

Lorsque les risques sont inévitables, la seule solution possible est de s'y préparer. L'évaluation des risques permet justement d'y parvenir.

Elles vous aident à envisager la possibilité que les choses tournent mal et vous assurent de ne pas négliger les dangers. Elles mettent en lumière toutes les possibilités, du canal carpien au mal de dos, en passant par les radiations et les marées noires.

Les évaluations des risques vous permettent d'établir des priorités et de créer un environnement de travail plus sûr pour vous et vos employés. Elles vous offrent également la possibilité de prendre des décisions fondées sur des données concernant l'affectation des ressources, les budgets et les investissements dans les mesures de sécurité.

Ne lésinez pas sur une activité aussi essentielle que l'évaluation des risques. Choisissez un outil robuste, complet et collaboratif comme ClickUp pour mener des audits réguliers, améliorer les processus internes, créer votre forfait de gestion des risques et renforcer votre résilience.

ClickUp facilite la mise à jour et la pertinence de vos évaluations des risques. L'honneur du scout ! S'inscrire gratuitement et commencez votre évaluation des risques dès aujourd'hui !