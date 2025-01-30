Les 15 meilleurs outils gratuits d'analyse des concurrents pour les entreprises en 2025

Construire et maintenir une forte présence en ligne est un défi, un peu comme faire pousser une plante saine dans un jardin encombré. Mais tout comme un bon ensemble d'outils de jardinage peut faire toute la différence, les outils d'analyse de la concurrence aident votre entreprise à prospérer en ligne. 🛠️

Ils vous montrent comment votre entreprise se situe par rapport à ses concurrents et vous donnent un aperçu de leurs stratégies, qu'il s'agisse de tactiques de référencement, de médias sociaux ou de techniques de marketing par e-mail.

En s'inspirant de la page des Le livre de Steve Jobs les bons artistes copient. Les grands artistes volent." L'objectif ici est d'apprendre des forces et des faiblesses de votre concurrent, puis d'adapter ces apprentissages à votre entreprise.

Prêt à développer votre présence numérique ? Dans cet article, nous avons compilé les 15 meilleurs outils d'analyse de la concurrence gratuits (et payants) en 2024 et au-delà. Ceux-ci vous aideront à construire une présence en ligne florissante, permettant à votre entreprise de se démarquer au milieu de la concurrence.

Que faut-il rechercher dans les outils d'analyse de la concurrence ?

Les outils d'analyse de la concurrence sont spécialisés dans différents domaines, et il est important de prendre en compte les besoins et les objectifs de votre entreprise lors de la sélection du bon outil.

Dans cette optique, voici les éléments clés à prendre en compte lors de votre évaluation :

Simplicité: L'outil doit être convivial et simple. Vous ne voulez pas passer tout votre temps à chercher comment l'utiliser

L'outil doit être convivial et simple. Vous ne voulez pas passer tout votre temps à chercher comment l'utiliser Données complètes: En fonction du cas d'utilisation principal de l'outil, celui-ci doit fournir un intervalle de fonctionnalités permettant d'analyser les stratégies de vos concurrents et d'offrir des informations exploitables pour améliorer les vôtres

En fonction du cas d'utilisation principal de l'outil, celui-ci doit fournir un intervalle de fonctionnalités permettant d'analyser les stratégies de vos concurrents et d'offrir des informations exploitables pour améliorer les vôtres Visualisation des données : Choisissez un outil qui présente les données dans une forme visuelle facile à comprendre. Cela peut vous aider à mieux interpréter et utiliser les informations

Choisissez un outil qui présente les données dans une forme visuelle facile à comprendre. Cela peut vous aider à mieux interpréter et utiliser les informations Intégrations: Si vous avez besoin que l'outil travaille avec un logiciel d'entreprise spécifique, vérifiez s'il dispose d'intégrations natives qui rendent ce processus simple et fluide

Si vous avez besoin que l'outil travaille avec un logiciel d'entreprise spécifique, vérifiez s'il dispose d'intégrations natives qui rendent ce processus simple et fluide Prix: Réfléchissez au montant que vous êtes prêt à dépenser. Certains outils sont gratuits, tandis que d'autres sont payants mais offrent davantage de fonctionnalités. Pesez les coûts par rapport aux avantages pour trouver une solution qui offre une valeur pour votre argent

Réfléchissez au montant que vous êtes prêt à dépenser. Certains outils sont gratuits, tandis que d'autres sont payants mais offrent davantage de fonctionnalités. Pesez les coûts par rapport aux avantages pour trouver une solution qui offre une valeur pour votre argent Matériel de formation et assistance: Choisissez un outil qui dispose d'un bon système de formation et d'assistance base de connaissances et un service personnalisé. Ces services vous seront utiles si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez besoin d'aide pour comprendre comment utiliser l'outil

Les 15 meilleurs outils d'analyse de la concurrence à utiliser en 2024

Savoir ce que fait votre concurrence est comme avoir une arme secrète dans votre boîte à outils d'entreprise. Mais avec le nombre d'outils disponibles, il peut être difficile de trouver ceux qui conviennent.

Nous allons vous aider à faire la part des choses. Voici les 15 meilleurs outils d'analyse de la concurrence que vous devriez envisager d'utiliser en 2024.

1. ClickUp #### Le meilleur pour gérer le wiki d'analyse concurrentielle

Utilisez les Tableaux blancs ClickUp pour assigner des tâches, étiqueter les assignés, et tout ce qui est nécessaire pour lancer votre prochaine collaboration

ClickUp est votre outil tout-en-un pour la gestion de vos analyse concurrentielle connaissances.

L'une de ses fonctionnalités les plus remarquables est son outil de tableau blanc intégré Tableaux blancs ClickUp -un espace collaboratif pour l'analyse des stratégies des concurrents. Grâce à des fonctionnalités telles qu'un stylo, des notes adhésives, des surligneurs et des cartes mentales, vous pouvez visualiser vos réflexions et vos résultats, lancer des idées et tracer les grandes lignes d'une stratégie de concurrence des forfaits d'urgence stratégiques .

Ensuite, il y a Documents ClickUp -un hub centralisé pour la création et le stockage de vos documents, notamment les forfaits de recherche , des données d'études de marché et de concurrence, des profils de concurrents et une stratégie d'entreprise.

Vous pouvez facilement partager ces documents avec votre équipe, en leur permettant de laisser des commentaires et des suggestions directement dans les documents. Le travail d'équipe devient ainsi un jeu d'enfant et tout le monde est tenu au courant. ✨

Mais ClickUp ne se limite pas à l'organisation des informations. C'est aussi un outil efficace de un outil de gestion de projet efficace pour l'exécution de vos efforts et de votre stratégie de marketing. Vous pouvez décomposer vos objectifs Business en étapes réalisables, les déléguer à votre équipe, fixer des paramètres et garder un onglet sur la progression. Avec ClickUp, l'exécution de votre stratégie devient un processus simple et rationalisé.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Essayez toutes les fonctionnalités clés sur le forfait Free

Utilisez la fonctionnalité Objectifs pour définir et suivre vos objectifs objectifs et indicateurs clés de performance de votre entreprise Intégrer plus de 80 outils, y compris Google Drive, Dropbox et Slack

Collaborer à travers l'environnement de travail ClickUp via des commentaires, des discussions, des documents et des tableaux blancs

Gagnez du temps et stimulez la productivité de l'équipe en automatisant les tâches répétitives

Obtenez des informations approfondies sur votre équipe et sur la progression de l'exécution de votre stratégie grâce à Tableaux de bord ClickUp personnalisables et outils de rapports Utilisez les outils de signalementModèle d'analyse concurrentielle ClickUpl'un des modèles d'analyse concurrentielleplus de 1 000 modèles ClickUppour lancer et rationaliser votre processus d'analyse

Tirez parti de ClickUp IA pour résumer rapidement vos recherches sur les concurrents, trouver de nouvelles idées et générer des forfaits

Les limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs peuvent avoir besoin d'un certain temps pour apprendre toutes les fonctionnalités étendues de ClickUp

ClickUp IA n'est actuellement pas disponible dans le forfait Free, mais il est possible de l'utiliser dans le cadre d'un essai gratuit

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (8,200+ reviews)

4.7/5 (8,200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,700+ commentaires)

2. Similarweb

Le meilleur pour l'analyse des parts de marché

via Similarweb Similarweb est un site d'information en ligne outil de marketing qui vous donne un aperçu des performances de recherche et de la part de marché de votre site web, ainsi que de sa position par rapport à celle de vos principaux concurrents.

Vous pouvez suivre divers indicateurs tels que les visites quotidiennes de pages, les sources de trafic de recherche, la durée des visites, les pages par visite et le taux de rebond. Que vous cherchiez à optimiser votre stratégie de référencement ou à découvrir de nouvelles opportunités de partenariat, Similarweb est votre ressource de référence. 🧰

Similarweb : les meilleures fonctionnalités

L'interface est intuitive et facile à naviguer

Une extension Chrome est disponible pour une analyse concurrentielle "sur place"

La base de données de la plateforme est mise à jour quotidiennement pour vous permettre de rester au fait des tendances

Vous obtiendrez un aperçu des canaux contribuant au trafic du site Web de votre concurrent - tels que le direct, l'e-mail, les références, le social, la recherche organique, la recherche payante et les annonces d'affichage

Il vous indique les principaux mots-clés payants et organiques pour lesquels vos concurrents se classent

Cet outil vous permet de voir les principaux sites de référence et les sources de médias sociaux qui apportent le plus de trafic à vos concurrents

Vous pouvez visualiser d'un coup d'œil les performances de votre site web par rapport à un maximum de quatre concurrents

Limites de Similarweb

Les données des sites web à faible trafic ne peuvent pas être saisies

Les données de certains pays ne sont pas couvertes

Extension Chrome parfois lente

Forfaits payants coûteux

Prix de Similarweb

Débutant: 149$/mois par utilisateur

149$/mois par utilisateur Professionnel: $399/mois par utilisateur

$399/mois par utilisateur Teams: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.5/5 (760+ avis)

4.5/5 (760+ avis) Capterra: 4.5/5 (90+ avis)

3. Ahrefs

Le meilleur pour l'analyse SEO

via Ahrefs Ahrefs est un site complet de Logiciel de référencement conçu pour vous aider à optimiser le trafic organique de votre site web. Cet outil de recherche concurrentielle vous aide à trouver des mots-clés rentables, à découvrir des contenus de niche réussis et à suivre la progression du classement au fil du temps.

En outre, vous pouvez prendre le pouls des performances SEO de vos concurrents en affichant leur trafic organique, leurs mots-clés de classement, leurs domaines de référence et leurs annonces PPC.

Ahrefs est idéal pour les agences de référencement, les équipes de marketing de contenu et les propriétaires de sites Web qui cherchent à classer rapidement le contenu sur les sites Web nouveaux (et existants) ou à stimuler la performance globale de la recherche organique. 📈

Les meilleures fonctionnalités d'Ahrefs

Vous permet d'évaluer les problèmes de votre site avec des recommandations pour les résoudre

L'outil de recherche de mots-clés vous donne des informations sur les mots-clés de vos concurrents, y compris le volume de recherche, la difficulté, les mots-clés connexes et les FAQ

Vous permet de suivre le volume de contenu publié par vos concurrents

Vous indique les mots-clés pour lesquels vos concurrents sont classés mais pas vous grâce à la fonctionnalité d'écart de contenu

Dispose d'une extension Chrome pour recueillir des informations sur les mots clés dans les recherches Google en temps réel

Vous permet de voir les pages web les mieux classées pour votre site ainsi que celles des sites web de vos concurrents

Vous donne un aperçu de la quantité et de la qualité des backlinks de vos concurrents

Limites d'Ahrefs

Chaque clic lors de la recherche de mots-clés consomme un crédit

L'interface peut sembler écrasante pour les nouveaux utilisateurs

Les données sur les mots-clés à faible volume sont limitées

Il n'y a pas de forfait Free

Prix d'Ahrefs

**Lite : à partir de 99 $/mois

**Standard : à partir de 199 $/mois

Avancé: À partir de 399 $/mois

À partir de 399 $/mois **Enterprise : à partir de 999 $/mois

Notes et évaluations d'Ahrefs

G2: 4.6/5 (470+ avis)

4.6/5 (470+ avis) Capterra: 4.7/5 (520+ avis)

4. BuzzSumo

Le meilleur pour l'analyse de contenu

via BuzzSumo BuzzSumo est l'un des meilleurs outils d'analyse des concurrents pour vous aider à créer du contenu attrayant pour votre public. Il vous permet de trouver des sujets populaires et en vogue, fournissant des indications sur le contenu susceptible de capter l'attention de votre public.

En outre, vous pouvez surveiller la présence en ligne de votre marque, la comparer à celle de vos concurrents et tirer parti des influenceurs des médias sociaux pour accroître votre portée. Si vous cherchez à optimiser votre stratégie de marketing de contenu et à établir une connexion efficace avec votre cible, BuzzSumo est l'outil qu'il vous faut pour faire le travail.

Les meilleures fonctionnalités de BuzzSumo

Facilite la recherche de sujets d'actualité dans votre secteur d'activité

Permet de comparer plusieurs sujets et de suivre leur évolution dans le temps

Suivi de chaque mention des noms de marques concurrentes (y compris les vôtres) et des produits

Permet de suivre les mots-clés organiques et le contenu de sites web et d'auteurs spécifiques

Rassemble les questions populaires liées à un mot-clé spécifique à partir de forums en ligne, notamment Reddit, Quora et Amazon

Vous permet d'analyser les performances du contenu de vos concurrents en fonction de leur engagement sur des plateformes sociales telles que Facebook, Twitter et Pinterest

Vous donne un aperçu des principaux influenceurs et comptes de médias sociaux pour des partenariats et collaborations potentiels

Limites de BuzzSumo

Manque d'intégration avec des plateformes comme LinkedIn, Snapchat et TikTok

Mon travail ne fonctionne que pour des sujets généraux

Interface peu intuitive

Forfaits onéreux

Prix de BuzzSumo

Basic: $119/mois

$119/mois Création de contenu : 249 $/mois

249 $/mois RP & Comms: 249$/mois

249$/mois Suite: 499 $/mois

499 $/mois Enterprise: $999/mois

Notes et évaluations de BuzzSumo

G2: 4.5/5 (100+ commentaires)

4.5/5 (100+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (140+ commentaires)

5. Surfeur

Le meilleur pour l'analyse de contenu

via Surfeur Surfer est un outil d'analyse de l'optimisation des moteurs de recherche (SEO) qui permet d'améliorer votre contenu écrit afin d'obtenir un meilleur classement parmi vos concurrents. Il fournit des suggestions en temps réel pour améliorer votre texte, comme l'optimisation de l'utilisation des mots clés, l'amélioration de la structure et de la lisibilité.

Que vous soyez un spécialiste du marketing de contenu ou un expert en référencement, Surfer peut vous aider à créer des articles de haute qualité, optimisés pour le référencement. 🤩

Les meilleures fonctionnalités de Surfer

Aide à identifier et à résoudre les problèmes techniques et les problèmes de référencement sur la page

Fournit des informations sur les mots clés, y compris les volumes de recherche, la difficulté et les termes connexes

Fournit des suggestions de référencement en temps réel pour optimiser votre contenu pour la recherche

Facilite la recherche, la création rapide et l'optimisation de vos articles avec Surfer IA

Dispose d'une extension Chrome pour découvrir rapidement le volume de recherche, le CPC et les mots-clés connexes autour de termes spécifiques que vous tapez dans la recherche Google

Vous permet de comprendre ce qui fait la réussite des pages les mieux classées grâce à son outil SERP Analyzer, afin que vous puissiez reproduire ces résultats

Limites de Surfer

L'éditeur de contenu ne permet pas de créer ou d'ajouter des tableaux

Le Business n'est pas adapté aux petites entreprises

L'application est parfois lente

Prix pour les surfeurs

Essentiel: 89 $/mois

89 $/mois Avancé: 179 $/mois

179 $/mois Max: $299/mois

$299/mois Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.8/5 (460+ avis)

4.8/5 (460+ avis) Capterra: 4.9/5 (370+ commentaires)

6. Google Trends

Meilleur pour la prévision des tendances

via Google Trends Google Trends est un outil d'analyse concurrentielle gratuit de Google qui vous permet de suivre la fréquence de recherche de mots clés ou d'expressions spécifiques. Il offre un aperçu de la popularité mondiale et régionale d'un mot ou d'une expression.

En outre, cet outil gratuit vous permet d'observer l'évolution de la popularité au fil du temps, ce qui en fait une excellente ressource pour identifier les tendances et les modèles des utilisateurs. Utilisez ces données pour éclairer votre stratégie globale de stratégie et forfaits marketing .

Les meilleures fonctionnalités de Google Trends

Les sections Explore et Trending Now vous permettent de découvrir des sujets populaires dans plusieurs pays et catégories

Les graphiques linéaires, les barres et les cartes facilitent l'interprétation des données de l'entreprise en un coup d'œil

Utiliser les modèles de comparaison pour comparer la popularité et les tendances d'un maximum de cinq mots-clés à la fois

La fonctionnalité de requêtes connexes vous aide à découvrir les mots-clés associés au terme que vous recherchez

Outre la recherche Google sur le web, vous pouvez explorer les recherches effectuées sur différentes plateformes, telles que la recherche d'images, la recherche d'actualités, Google Shopping et la recherche sur YouTube

Limites de Google Trends

La mise à jour des données prend quelques jours

Les termes de recherche à faible volume ne sont pas enregistrés

Ne fournit pas le volume de recherche exact des mots-clés

Prix de Google Trends

Free Forever pour toujours

G2: 4.5/5 (130+ commentaires)

4.5/5 (130+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (20+ avis)

7. Google Analytics

Le meilleur pour l'analyse des sites web

via Google Analytics Google Analytics est un outil puissant qui vous permet d'obtenir des informations approfondies sur le trafic de votre site web. Il fournit des informations sur vos visiteurs, notamment leurs données démographiques, leur emplacement géographique et leur comportement général.

De plus, vous pouvez comprendre comment les utilisateurs interagissent avec votre site, notamment les pages qu'ils visitent, la durée de leur visite et les actions qu'ils entreprennent (par exemple, effectuer un achat ou remplir un formulaire). Ces informations vous permettent d'optimiser votre site web pour une meilleure expérience utilisateur et une augmentation des discussions.

Les meilleures fonctionnalités de Google Analytics

Son forfait Free est généreux et répond aux besoins de la plupart des entreprises

Collecte des données démographiques sur les visiteurs de votre site, notamment leur âge, leur sexe et leur emplacement

Fournit des analyses détaillées du trafic, notamment le nombre de visiteurs quotidiens, les sources de trafic (médias sociaux, annonces Google, etc.), ainsi que les appareils et les navigateurs utilisés

Vous permet de visualiser les étapes spécifiques suivies par les utilisateurs lorsqu'ils naviguent sur votre site grâce à la fonctionnalité de flux de comportement

Vous permet de définir et de suivre les indicateurs de conversion, par exemple lorsqu'un visiteur effectue un achat, affiche une page particulière ou passe un certain temps sur votre site

Limites de Google Analytics

Courbe d'apprentissage abrupte

Le chargement des données est parfois lent

Le prix est très élevé entre la version gratuite et Analytics 360

Prix de Google Analytics

Google Analytics: Gratuit

Gratuit Google Analytics 360: 12 500 $/mois

G2: 4.5/5 (6,100+ reviews)

4.5/5 (6,100+ reviews) Capterra: 4.7/5 (7,500+ reviews)

8. Majestueux

via Majestueux Majestic est un outil d'analyse des concurrents SEO spécialisé dans l'analyse des backlinks. Il vous donne un aperçu complet de votre profil de backlinks et de celui de vos concurrents. Ces informations permettent d'optimiser votre stratégie de création de liens et, de fait, d'améliorer les performances globales de votre site en matière de référencement.

Majestic est populaire parmi les propriétaires de sites Web, les experts SEO et les spécialistes du marketing numérique qui cherchent à stimuler l'autorité de domaine de leur site et le classement dans les moteurs de recherche. 💪🏻

Les meilleures fonctionnalités de Majestic

Permet d'analyser les données de backlink de plusieurs URL à la fois

Fournit deux index distincts pour une URL donnée - l'index historique pour les données de backlinks passées et l'index frais pour les données de backlinks les plus récentes

Mesure la qualité et la quantité des backlinks de votre site Web et de celui de votre concurrent

Permet d'afficher une comparaison côte à côte des profils de liens de deux sites web

Limites de Majestic

Interface peu intuitive

Forfaits onéreux

Pas de forfait Free

Prix de Majestic

Lite: $49.99/mois

$49.99/mois Pro: 99,99 $/mois

99,99 $/mois API: À partir de 399,99 $/mois

G2: 4.3/5 (70+ commentaires)

4.3/5 (70+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (20+ avis)

9. Hootsuite

Meilleur pour l'analyse de la présence numérique et sociale

via Hootsuite Hootsuite est un outil complet de stratégie marketing et de gestion des médias sociaux que de nombreuses équipes utilisent pour analyser les concurrents. À partir d'un tableau de bord unique, vous pouvez publier sur différents comptes de médias sociaux en même temps et vous en tenir à un calendrier de publication régulier.

Vous pouvez également utiliser Hootsuite pour rationaliser vos activités sur les médias sociaux (par exemple, afficher votre flux d'accueil, répondre aux commentaires, etc.) sans avoir à visiter chaque site séparément. C'est un outil formidable pour les entreprises qui peinent à gérer leur présence sur plusieurs plateformes de médias sociaux.

Les meilleures fonctionnalités de Hootsuite

Connexion à sept plateformes de médias sociaux populaires : Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn, Pinterest et YouTube

Suggère des heures recommandées pour publier sur vos comptes afin d'obtenir un engagement maximal

Vous aide à créer rapidement des légendes pour vos publications grâce au rédacteur IA intégré et au générateur de hashtags

S'intègre à Canva et Grammarly pour simplifier la création de contenus visuellement attrayants avec des légendes sans erreur

Vous permet de surveiller les discussions et les mentions concernant votre marque sur les différents réseaux sociaux

Dispose d'outils d'analyse complets pour suivre les performances des médias sociaux

Limites de Hootsuite

Pas de forfait Free

Un seul utilisateur pour le forfait de base

Interface complexe pour les nouveaux utilisateurs

Lent aux heures de pointe

Prix de Hootsuite

Professionnel: 99 $/mois

99 $/mois Teams: $249/mois

$249/mois Business: $739/mois

$739/mois Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.1/5 (4,000+ reviews)

4.1/5 (4,000+ reviews) Capterra: 4.4/5 (3,460+ reviews)

10. Owletter

Le meilleur pour l'analyse concurrentielle de l'e-mail marketing

via Owletter Owletter est un outil de suivi des bulletins d'information par e-mail de vos concurrents. Au lieu de vous abonner à des newsletters individuelles et d'encombrer votre boîte de réception, il capture et enregistre les e-mails des domaines de vos concurrents.

De plus, il possède des fonctionnalités d'analyse qui vous aident à comprendre les stratégies d'e-mail de vos concurrents en repérant des thèmes et des modèles communs dans leurs e-mails, ce qui vous donne un avantage concurrentiel. Ces informations sont utiles pour élaborer des campagnes d'e-mail marketing plus efficaces.

Owletter meilleures fonctionnalités

Interface facile à naviguer

Permet de suivre plusieurs sites Web de concurrents à la fois

Capture et stocke automatiquement tous les e-mails provenant des sites Web que vous choisissez de suivre

Préserve l'aspect original de chaque e-mail sous forme d'instantané, afin que vous puissiez voir la mise en forme et les éléments visuels utilisés

Vous permet de connaître le nombre d'e-mails envoyés par vos concurrents, le jour et l'heure auxquels ils les ont envoyés, ainsi que leur réputation en matière de spam

Limites d'Owletter

Pas de forfait Free

Intégrations limitées avec des applications externes

Absence d'analyses plus approfondies, comme les taux de clics et de discussion

Prix d'Owletter

Débutant: 19$/mois

19$/mois Pro: 39 $/mois

39 $/mois Unlimited: 79$/mois

Owletter évaluations et critiques

G2: Pas de commentaires

Pas de commentaires Capterra: Pas de commentaires

11. SpyFu

Le meilleur pour l'analyse PPC

via SpyFu SpyFu est un outil de référencement complet qui fournit des données détaillées sur les stratégies de référencement de vos concurrents. Il offre un aperçu de leurs mots-clés les plus rentables, de la recherche payante et organique, et de l'historique des classements. SpyFu est un excellent outil pour la recherche de concurrents en PPC et peut vous aider à découvrir de nouveaux mots-clés à cibler.

Les meilleures fonctionnalités de SpyFu

Vous permet de télécharger les mots-clés PPC de vos concurrents

Fournit l'historique des classements de recherche organique depuis plus d'une décennie

Offre un nombre illimité de résultats de recherche, d'exportations de données et de PDF d'aperçus de domaines

Simplifiez vos Gestion de projet SEO en créant des groupes de mots-clés et en paramétrant les notifications

SpyFu limites

Certains utilisateurs ont rapporté que les données peuvent parfois être un peu obsolètes

L'interface peut être déroutante pour les débutants

SpyFu prix

Forfait de base : 39$/mois

39$/mois Forfait professionnel: 79$/mois

G2: 4.6/5 (500+ avis)

4.6/5 (500+ avis) Capterra: 4.5/5 (100+ avis)

12. iSpionage

Meilleur pour la recherche concurrentielle sur les médias sociaux

via iSpionage iSpionage est un outil de référencement avancé qui vous aide à comprendre les stratégies de vos concurrents. Sa suite complète de fonctionnalités comprend la recherche de concurrents PPC, la recherche de concurrents SEO et la recherche de concurrents sur les médias sociaux. iSpionage fournit des données détaillées sur les mots-clés, le contenu des annonces et les backlinks des concurrents, vous affichant ainsi une vue complète de leurs tactiques.

Les meilleures fonctionnalités d'iSpionage

Offre des données exhaustives sur les mots-clés et les textes publicitaires pour sept moteurs de recherche dans plus de 90 pays

Fournit des informations sur les stratégies de discussion des concurrents

La fonctionnalité Campaign Watch vous permet de surveiller les stratégies de campagne de vos concurrents

Intégrations avec des outils tels que Google Ads, Bing Ads et Yahoo Ads pour améliorer vos efforts de référencement

Limites d'iSpionage

Les utilisateurs ont rapporté que la conception du système peut être un peu désuète

Le prix peut être élevé pour les petites entreprises ou les utilisateurs individuels

Prix d'iSpionage

Débutant: 59 $/mois

59 $/mois Professionnel: 99 $/mois

99 $/mois Avancé: $299/mois

$299/mois Enterprise: Contacter l'équipe commerciale

G2: 3.5/5 (10+ reviews)

3.5/5 (10+ reviews) Capterra: 4.6/5 (20+ commentaires)

13. Semrush

Le meilleur pour le marketing numérique

via Semrush Semrush est une boîte à outils achevée pour les professionnels du marketing digital. Il couvre le SEO, le PPC, le SMM et l'analyse concurrentielle. Cet outil vous aide à comprendre les stratégies de vos concurrents, notamment leurs publicités display, la création de liens et la recherche organique et payante. Semrush propose un ensemble de rapports analytiques pour plonger dans le trafic web et la visibilité en ligne de vos concurrents.

Les meilleures fonctionnalités de Semrush

Fournit des données sur les sources de trafic, les mots-clés de classement et les résultats des médias sociaux de vos concurrents

Offre une analyse approfondie des liens pour n'importe quel domaine

L'outil de recherche publicitaire vous permet de disséquer les budgets publicitaires de vos concurrents et de repérer leurs copies publicitaires les plus réussies

Intégrations avec Google Analytics, Google Search Console, Google My Business et Google Ads

Limites de Semrush

Certains utilisateurs ont rapporté que la quantité de données peut être écrasante

L'interface peut nécessiter un peu de temps d'adaptation pour les débutants

Prix de Semrush

Pro: $129.95/mois par utilisateur

$129.95/mois par utilisateur Guru: $249.95/mois par utilisateur

$249.95/mois par utilisateur Business: $499.95/mois par utilisateur

G2: 4.5/5 (1,800+ reviews)

4.5/5 (1,800+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,100+ reviews)

14. Kompyte

Le meilleur pour une veille concurrentielle actualisée

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Kompyte-Conceptshots-Filters\_Web-Tracking.jpeg Tableau de bord Kompyte /$$$img/

via Kompyte Kompyte est un outil de veille concurrentielle qui dote les entreprises de connaissances sur les stratégies et les actions de leurs concurrents, ce qui leur permet de prendre des décisions efficaces. Grâce à cet outil, les utilisateurs peuvent suivre leurs concurrents sur plusieurs canaux et obtenir des mises à jour en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités de Kompyte

Alertes en temps réel pour les mises à jour des concurrents sur des canaux tels que les sites web, les médias sociaux, les campagnes publicitaires, etc

Comparaison côte à côte des sites Web de l'utilisateur et du concurrent pour mettre en évidence les changements

L'analyse pilotée par l'IA offre un aperçu des stratégies des concurrents, aidant les utilisateurs à saisir les opportunités

Intégration avec les équipes commerciales et marketing les plus courantes, notamment HubSpot, Salesforce et Slack

Limites de Kompyte

Certains utilisateurs ont rapporté que l'outil nécessite pas mal de personnalisation pour obtenir les résultats les plus adaptés.

Les prix peuvent être moins accessibles pour les petites entreprises ou les startups

Prix de Kompyte

Contactez l'équipe commerciale pourles forfaits

G2: 4.3/5 (100+ commentaires)

4.3/5 (100+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (30+ commentaires)

15. Crayon

Le meilleur pour l'analyse des concurrents par l'IA

via Crayon Crayon fournit une suite complète de fonctionnalités d'analyse des concurrents, permettant aux utilisateurs de suivre divers aspects de la stratégie des concurrents. Crayon utilise l'IA pour fournir un aperçu achevé de la concurrence, y compris l'activité des médias sociaux, les modifications apportées au site Web, et plus encore.

Les meilleures fonctionnalités de Crayon

Aperçus détaillés sur les prix, les produits et les stratégies des concurrents

L'analyse du marché et le suivi des tendances aident les entreprises à identifier et à saisir les tendances chaudes du marché avant les concurrents

Intégration avec les outils de vente et de marketing les plus courants pour une expérience simplifiée

Alertes en temps réel, pour que les utilisateurs soient toujours au courant des activités des concurrents

Limites de Crayon

Les paramètres et la prise en main de la plateforme peuvent s'avérer assez complexes pour certains utilisateurs

Les fonctionnalités premium ne sont accessibles que dans les forfaits les plus chers

Prix de Crayon

Contactez l'équipe commerciale pour obtenir un devisdémo et prix du logiciel

G2: 4.6/5 (300+ commentaires)

4.6/5 (300+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (6 commentaires)

Prenez une longueur d'avance avec des outils d'analyse concurrentielle gratuits

Ces 15 meilleurs outils d'analyse de la concurrence peuvent changer la donne pour booster la visibilité en ligne de votre entreprise et favoriser sa croissance.

Mais s'ils peuvent vous fournir des informations précieuses, la gestion et l'organisation de ces résultats sont tout aussi importantes. Heureusement, ClickUp vous facilite grandement la tâche.

En tant que plateforme de productivité complète, ClickUp peut vous aider à garder une trace des informations clés sur vos concurrents tout en supervisant l'exécution de votre entreprise et de votre stratégie de communication stratégie de productivité . Résultat : vous ne vous contenterez pas de mieux comprendre vos concurrents, vous les surpasserez. 🏆

Êtes-vous prêt à prendre de l'avance sur vos concurrents et à vous faire remarquer par vos clients personnalisés ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !