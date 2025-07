Comment créer un calendrier de mise sur le marché (+ modèle)

Vous avez sous les yeux cinq outils différents. L'un contient les dates des campagnes. Un autre assure le suivi des tâches. Un troisième recueille les commentaires. Et pourtant, votre équipe ne respecte toujours pas les délais.

Ce n'est pas un problème de coordination, c'est un problème de calendrier.

Un véritable calendrier de mise sur le marché ne se trouve pas dans votre tête ou dans 10 onglets. Il se trouve à un seul endroit où la stratégie, les échéanciers, les tâches et les personnes restent connectés.

Ce guide vous explique comment créer un calendrier GTM avec ClickUp, afin que votre prochain lancement ne repose pas sur des copier-coller et des croix sur le calendrier. C'est parti !

Qu'est-ce qu'un calendrier de mise sur le marché ?

Un calendrier de mise sur le marché (GTM) est un plan visuel, basé sur des dates, qui mappe toutes les activités clés nécessaires au lancement d'un produit ou d'un service. Il est utilisé par des équipes interfonctionnelles (marketing, équipe commerciale, produit, relations publiques (RP) et réussite client) pour coordonner les responsabilités, suivre la progression et rester alignées sur les échéanciers de lancement.

Le calendrier vous aide à renforcer vos stratégies de gestion de marque et à garder une longueur d'avance en répondant à des questions telles que : Le lancement a-t-il lieu pendant les vacances ? Avons-nous prévu des campagnes saisonnières ? La publicité payante commence-t-elle avant ou après la date officielle de lancement ?

Vous saurez exactement quand lancer votre campagne de relations publiques ou votre campagne d'influence, quelles plateformes privilégier pour vos annonces et qui est responsable de chaque élément du puzzle.

Voici quelques avantages d'un calendrier GTM :

Assurez la coordination de toutes les équipes afin que chacun sache qui fait quoi et quand

Suivez chaque étape, de la planification préalable au lancement jusqu'au suivi après le lancement

Réduisez les surprises de dernière minute, effacez les échéances tout en évitant les étapes manquées ou les chevauchements

Améliorez la visibilité pour les parties prenantes afin qu'elles puissent voir la progression et les obstacles en un seul endroit

Renforcez la gestion de projet marketing en connectant les échéanciers, la propriété et les jalons de campagne dans une seule vue

Rationalisez les communications de lancement et facilitez la planification des messages de marque sur toutes les plateformes

Gère les dépendances et garantit la prise en compte des tâches connexes (telles que les révisions créatives ou les approbations juridiques)

Le modèle de stratégie de mise sur le marché ClickUp structure le lancement de vos produits ou services. Il vous aide à analyser les besoins des clients, les offres concurrentielles et le positionnement des produits. Ce cadre vous permet d'optimiser les tranches de prix afin de maximiser la valeur et les revenus, et d'élaborer des stratégies de promotion et de distribution.

🧠 Anecdote : La stratégie freemium (qui consiste à proposer un produit gratuit avec des fonctionnalités premium payantes), aujourd'hui très populaire, a été inventée par le capital-risqueur Fred Wilson en 2006, dans un commentaire de blog ! Aujourd'hui, elle est utilisée par des entreprises telles que Spotify, Zoom et, bien sûr, ClickUp ! 🚀

Éléments essentiels d'un calendrier GTM

Un calendrier GTM bien structuré décompose le processus de lancement en éléments clairs et faciles à suivre. Voici les éléments essentiels que votre calendrier GTM doit inclure :

📍 Jalons clés : il s'agit des dates de disponibilité du produit, des revues internes, des approbations, du jour du lancement et des vérifications post-lancement. Les jalons permettent à tout le monde de rester aligné sur ce qui doit être achevé et à quel moment

🤝 Tâches interfonctionnelles : chaque équipe a un rôle : le marketing crée des campagnes, l'équipe commerciale planifie la prospection, le produit finalise les fonctionnalités et le service juridique s'occupe de la conformité. Le calendrier doit définir clairement ces responsabilités

⏳ Échéances et dépendances : De nombreuses tâches dépendent de l'achèvement d'autres tâches. Par exemple, le texte d'une publicité ne peut être publié tant que le message produit n'a pas été approuvé. Un calendrier GTM aide les équipes à suivre ces relations et à éviter les goulots d'étranglement

📢 Planification des canaux : qu'il s'agisse d'e-mails, de réseaux sociaux, de relations publiques ou de publicités payantes, le calendrier doit préciser quand et où chaque campagne sera lancée. Cela garantit la coordination des messages sur tous les points de contact

🗣️ Communications internes : la synchronisation des clés, les répétitions ou les mises à jour de l'équipe doivent également être planifiées afin que les équipes restent informées et alignées à l'approche du lancement

🔍 Le saviez-vous ? Lorsque PayPal a été lancé, l'entreprise a littéralement distribué de l'argent gratuit dans le cadre de sa stratégie GTM. Les utilisateurs recevaient 10 dollars pour s'inscrire et 10 dollars supplémentaires pour chaque ami parrainé. Cette boucle virale a fait exploser le nombre d'utilisateurs avant que l'entreprise ne devienne un géant mondial du paiement.

Comment créer un calendrier de mise sur le marché

Un calendrier GTM n'est efficace que si la stratégie qui le sous-tend l'est également. Vous ne vous contentez pas d'inscrire des dates pour le plaisir. Vous définissez le rythme, vous alignez les bonnes actions et vous créez une dynamique dès le départ. Cela commence par une stratégie, pas par un planning.

Et c'est exactement pour cette raison qu'un tableau blanc statique ou un outil de calendrier basique ne suffisent pas.

ClickUp est l'application tout-en-un pour le travail qui combine la gestion de projet, la gestion des connaissances et l'assistance en ligne, le tout optimisé par l'IA pour vous aider à travailler plus rapidement et plus intelligemment. Son calendrier dédié à l'IA, ses vues flexibles et ses outils de collaboration en temps réel vous donnent l'avantage nécessaire pour que vos lancements soient précis, pertinents et toujours en avance.

Associé au logiciel de gestion de projet marketing ClickUp, il vous aide à relier la stratégie à l'exécution, en garantissant des campagnes ciblées, rapides et loin du chaos.

Passons en revue les étapes essentielles à la création d'un calendrier GTM, avec des exemples et des conseils sur la manière de les mettre en œuvre à l'aide de ClickUp.

Étape n° 1 : définissez le problème et les personnes pour lesquelles vous souhaitez le résoudre

Avant de pouvoir planifier quoi que ce soit, vous devez identifier le problème que votre produit résout et à qui il s'adresse. Commencez par identifier les principaux points faibles, qu'il s'agisse d'une inefficacité du flux de travail, d'une lacune sur le marché ou d'une demande croissante pour une alternative plus rapide.

À partir de là, définissez vos profils de clients idéaux (ICP) et créez des personas d'acheteurs qui reflètent leurs motivations, leurs comportements et les éléments qui déclenchent leurs achats.

Documents ClickUp

Créez un document ClickUp pour consigner votre planification initiale de la mise sur le marché en un seul endroit.

Utilisez un tableau dans le document pour décrire les problèmes clés que votre produit permet de résoudre. Par exemple, si vous lancez un outil d'automatisation B2B, listez un problème tel que « les rapports manuels prennent plus de 6 heures par semaine », puis mappez-le à un rôle cible, par exemple les responsables des opérations dans les entreprises technologiques de taille moyenne.

Créez un tableau dans ClickUp Docs pour lier les points faibles des produits directement aux rôles et scénarios des utilisateurs

Ajoutez une section ci-dessous pour vos profils de clients idéaux. Classez-les par rôle, taille de l'entreprise et points faibles, puis créez des personas détaillés qui incluent leurs motivations, leurs objections courantes et leurs facteurs de décision.

Comme les documents sont associés à vos tâches et à vos échéanciers, vos messages et votre ciblage restent ancrés dans des informations réelles tout au long du lancement.

Détaillez vos ICP dans les documents ClickUp afin d'assurer une parfaite cohérence entre la stratégie et l'exécution

🔍 Le saviez-vous ? Lorsque Coca-Cola a été lancé en 1886, il était commercialisé comme un tonique médicinal plutôt que comme une boisson gazeuse. Sa stratégie de commercialisation a changé lorsque les gens ont commencé à l'apprécier comme une boisson rafraîchissante plutôt que comme un médicament.

Étape n° 2 : harmonisez votre message et mappez le parcours client

Une fois que vous avez identifié votre public, élaborez un cadre de communication qui traduit les fonctionnalités du produit en valeur claire pour le client. Une matrice de valeur solide, qui relie les points faibles des clients aux avantages du produit, guidera tout le contenu de la campagne, les pages de destination et la communication de l'équipe commerciale.

Pour garantir la cohérence de vos messages, utilisez un modèle de directives de marque. Il garantit que tous les éléments, des graphiques sociaux aux présentations commerciales, sont alignés sur le ton, le style et l'identité visuelle de votre marque.

La prochaine étape dans la gestion d'une campagne marketing consiste à mapper le parcours de l'acheteur. Réfléchissez au contenu dont il aura besoin à chaque étape :

Haut de l'entonnoir : Leadership éclairé et idées de campagne qui suscitent l'intérêt

Milieu du tunnel : E-mails de fidélisation et études de cas qui renforcent la confiance

Bas du tunnel : présentations commerciales, pages de comparaison et offres qui favorisent la prise de décision

Tableaux blancs ClickUp

Vous pouvez définir votre cadre de communication et le parcours de l'acheteur à l'aide des tableaux blancs et des documents ClickUp, puis les lier directement aux campagnes et au contenu qu'ils génèrent. Les calendriers de campagne, les brainstormings et les feuilles de route coexistent avec les tâches quotidiennes de votre équipe.

Réfléchissez avec les membres de votre équipe pour créer une feuille de route solide pour le mappage des utilisateurs à l'aide des tableaux blancs ClickUp

Étape n° 3 : choisissez les canaux et forfait votre mix marketing

Chaque calendrier GTM doit détailler les canaux de communication que vous utiliserez et pour quelle campagne.

Assurez-vous de répondre aux questions suivantes : Allez-vous miser sur une croissance axée sur les produits, une stratégie de prospection ou des campagnes d'influence ? Devriez-vous aligner votre message sur les moments saisonniers ou les évènements à forte affluence ?

Prenez ces décisions en fonction des moments où votre audience est la plus active et de ce qui correspond le mieux à votre stratégie commerciale (libre-service, vente interne ou vente par des partenaires).

Par exemple, si vous lancez un outil d'IA en libre-service pour les freelancers, votre calendrier GTM pourrait donner la priorité aux publicités sur les réseaux sociaux et aux partenariats avec des influenceurs avant le lancement sur Product Hunt. Mais si vous vendez le même outil à des équipes d'entreprise via des ventes internes, vous planifierez des séquences d'e-mails, des campagnes LinkedIn et des démonstrations en direct alignées sur les cycles budgétaires.

Éléments clés à prendre en compte lors de la planification de votre mix marketing :

👉🏻 Associez chaque canal à l'étape appropriée du parcours client (par exemple, les réseaux sociaux pour la sensibilisation, les e-mails pour la fidélisation, les présentations commerciales pour la conversion)

👉🏻 Alignez le calendrier de vos campagnes sur les évènements du secteur, les lancements de produits ou les tendances saisonnières du marché

👉🏻 Tenez compte de vos ressources internes ; ne dispersez pas trop votre équipe

👉🏻 Donnez la priorité aux canaux sur lesquels vous bénéficiez déjà d'une forte traction ou de données sur votre audience existante

ClickUp Brain

Si vous avez besoin d'aide pour déterminer les canaux de communication à privilégier, vous pouvez demander conseil à l'assistant IA de ClickUp, ClickUp Brain. Grâce à la puissance de tous les LLM réunis en un seul, notamment GPT-4o, Claude et Gemini, vous pouvez concevoir et personnaliser votre stratégie GTM comme un pro.

Essayez ClickUp Brain pour concevoir votre stratégie GTM

Laissez ClickUp Brain concevoir les étapes et les détails de votre échéancier de mise en marché

Étape n° 4 : établissez un échéancier réaliste avec des objectifs et des jalons

Pour créer une stratégie de mise sur le marché, votre calendrier doit inclure des jalons, des dépendances et des points de contrôle collaboratifs.

Mais ne vous arrêtez pas aux échéances. Définissez ce que signifie la réussite pour vous en incluant :

📌 Cibles MQL ou SQL

📌 Indicateurs de portée ou d'engagement d'une campagne

📌 Taux d'inscription ou d'activation des produits

📌 Pipeline commercial influencé

📌 Taux d'achèvement de l'habilitation

Calendrier ClickUp

Associez ces indicateurs à des objectifs SMART ou à des KPI marketing afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur ce qui doit être réalisé. À partir de là, le défi consiste à maintenir le cap tout en adaptant les priorités.

Le calendrier ClickUp vous aide à créer un échéancier flexible, à harmoniser les équipes et à transformer les objectifs généraux en actions quotidiennes.

Contrairement aux autres logiciels de calendrier marketing, ClickUp Calendar planifie intelligemment les tâches, synchronise les réunions et garde les objectifs au premier plan. Ainsi, votre équipe reste sur la bonne voie sans avoir à effectuer de suivis constants.

Planifiez automatiquement les tâches hautement prioritaires et bloquez du temps pour vous concentrer sur les jalons de la stratégie GTM avec le calendrier ClickUp

Commencez par déterminer votre date de lancement, puis travaillez à rebours pour fixer les échéances clés : révision des ressources, approbation des campagnes, mise en œuvre interne et synchronisation des parties prenantes. La fonctionnalité glisser-déposer de ClickUp vous permet d'ajuster les dates de manière dynamique en fonction de l'évolution des priorités ou des dépendances.

Imaginons que vous planifiez le lancement d'un produit dans six semaines. Vous avez déjà mappé les échéances clés dans votre calendrier GTM : révision des ressources créatives, formation interne de l'équipe commerciale, validation des e-mails de lancement et webinaire en direct la veille du lancement. Une fois ces tâches créées et attribuées, le calendrier ClickUp bloque automatiquement le temps nécessaire dans votre calendrier pour rédiger les briefs de campagne ou réviser les créations publicitaires finales sans que vous ayez à le faire manuellement. Mais ce n'est pas tout ! Si l'équipe créative ne respecte pas les délais de livraison des maquettes, ClickUp reprogramme les tâches dépendantes telles que les validations et les e-mails de lancement, en ajustant les échéanciers en temps réel, ce qui en fait la meilleure application de calendrier pour vos efforts de marketing.

Vue diagramme de Gantt ClickUp

Pour visualiser l'ensemble du processus de lancement, utilisez la vue Diagramme de Gantt de ClickUp. Elle vous offre une vue d'ensemble des connexions entre toutes les tâches, des goulots d'étranglement potentiels et des éléments à réorganiser en fonction de l'évolution de la situation.

Utilisez la vue Diagramme de Gantt de ClickUp pour trier les priorités par date limite, assigné ou dépendance entre les tâches

Ainsi, votre calendrier GTM reste aligné sur les priorités changeantes et votre équipe dispose d'un forfait quotidien réaliste qui s'adapte à mesure que le lancement évolue.

De plus, vous pouvez intégrer le calendrier ClickUp à Google ou Outlook pour synchroniser les réunions et les tâches en toute transparence. Ainsi, tous les membres de l'équipe sont alignés et informés des feuilles de route marketing et des échéances à venir.

Étape n° 5 : attribuez clairement la propriété et rationalisez l'exécution

Les lancements interfonctionnels ne fonctionnent que lorsque chacun sait exactement ce dont il est responsable. Attribuez des propriétaires à chaque élément de la campagne, de la création publicitaire à la création de la page de destination, et suivez les dépendances entre les équipes. Cela vous aide à éviter les surprises de dernière minute et garantit la responsabilité.

Tâches ClickUp

Utilisez les tâches ClickUp pour décomposer le travail de lancement en éléments gérables, en attribuant des dates d'échéance, des assignés, des observateurs et des étiquettes de priorité. Il prend également en charge les dépendances entre les tâches, afin que la campagne par e-mail ne soit pas envoyée prématurément si la page du produit n'est pas approuvée.

En tant que logiciel de gestion des ressources marketing, ClickUp garantit que chaque élément de votre forfait GTM est visible, attribué et en cours de progression.

Créez des tâches ClickUp pour signaler les éléments à traiter et étiqueter les chefs de projet

🧠 Anecdote : Les fondements de la plupart des stratégies GTM (produit, prix, place et promotion) ont été introduits en 1960 par le professeur de marketing E. Jerome McCarthy.

Étape n° 6 : Automatisez les tâches répétitives et standardisez les flux de travail

Les campagnes impliquent souvent des tâches récurrentes telles que l'assurance qualité, les approbations, la création de briefs ou les rapports. L'automatisation de ces étapes permet de gagner du temps et permet à votre équipe de se concentrer sur les tâches à fort impact.

Automatisation ClickUp

L'automatisation ClickUp vous permet de créer des règles telles que « Lorsqu'une tâche a le statut Achevé, la transférer au prochain assigné » ou « Lorsqu'une nouvelle tâche de campagne est créée, l'assigner automatiquement au responsable du canal ». Cela réduit les suivis manuels et permet aux flux de travail de continuer à avancer.

Par exemple, imaginez que vous lancez une campagne multicanal. Chaque fois qu'une nouvelle tâche est créée dans la liste « Publicités payantes », vous pouvez utiliser les automatisations pour :

Créez des flux de travail personnalisés qui attribuent automatiquement des tâches, mettent à jour les statuts et envoient des rappels grâce à l'automatisation ClickUp

Attribuez-le automatiquement au responsable du marketing à la performance

Définissez la date d'échéance à 3 jours après la création de la tâche

Mettez le statut de la campagne à « En cours »

Vous avez ainsi la garantie que toutes les tâches liées aux publicités payantes, quel que soit leur auteur, suivent le même flux de travail sans coordination supplémentaire. C'est une tâche manuelle en moins et un moyen supplémentaire de respecter votre calendrier de mise sur le marché.

🔍 Le saviez-vous ? À ses débuts, Airbnb récupérait les annonces publiées sur Craigslist et envoyait des messages aux hôtes pour leur proposer de publier également leurs annonces sur sa plateforme. Cette tactique GTM non officielle (et légèrement sournoise) leur a permis d'être immédiatement visibles par des millions d'utilisateurs potentiels sans dépenser une fortune en publicité.

Étape n° 7 : collaborez en temps réel

Les campagnes marketing impliquent les équipes commerciales, de conception, de réussite client et de marketing produit. Pour que tout se passe bien, vous avez besoin d'un système de communication d'équipe qui permette à tout le monde de rester sur la même longueur d'onde sans avoir à compter sur des e-mails éparpillés ou des réunions constantes.

Planifiez des points de contrôle collaboratifs tels que :

Sessions de formation interne : donnez à vos équipes d'assistance et commerciales les connaissances et les outils nécessaires pour communiquer efficacement la valeur du lancement à venir

Synchronisation des parties prenantes : informez régulièrement toutes les parties concernées de la progression, recueillez leurs commentaires et assurez-vous que tout le monde est sur la même longueur d'onde à l'approche de la date de lancement

Discutez avec ClickUp

La meilleure option pour rester connecté à ces points de contrôle ? Le chat ClickUp.

Accélérez la collaboration efficace avec ClickUp Chat

Intégrée directement à la plateforme, la fonctionnalité Chat permet aux membres de l'équipe de discuter instantanément sans avoir à passer d'une application à l'autre. Vous pouvez créer des canaux de discussion dédiés à des projets ou des campagnes spécifiques, afin que les discussions restent organisées et contextualisées.

🔍 Le saviez-vous ? Selon Gartner, la plupart des organisations s'appuient sur une croissance axée sur les produits, dont les fonctionnalités et les avantages déterminent leurs stratégies. Cependant, à mesure que la concurrence s'intensifie, les entreprises considèrent la personnalisation et la prise de décision basée sur les données comme l'avenir de la réussite GTM.

Étape n° 8 : procédez à un lancement progressif et préparez votre assistance

Avant le déploiement complet, testez vos messages, vos systèmes et vos flux de travail d'assistance auprès d'un public plus restreint. Un lancement en douceur ou une version bêta peuvent mettre en évidence des problèmes que vous n'aviez pas pris en compte, tels que des étapes d'intégration peu claires, des bugs ou des messages incohérents.

Formulaires ClickUp

Les formulaires ClickUp facilitent la collecte de commentaires structurés auprès des utilisateurs bêta. Ajoutez des questions telles que « Quelle partie de l'intégration vous a semblé peu claire ? » ou « Quelle fonctionnalité n'a pas répondu à vos attentes ? » et partagez le formulaire avec votre groupe test.

Chaque réponse peut automatiquement devenir une tâche, ce qui aide votre équipe à repérer rapidement les tendances et à effectuer des mises à jour directement dans votre calendrier éditorial GTM.

Transformez les commentaires réels sur la version bêta en tâches exploitables dans votre flux de travail GTM grâce aux formulaires ClickUp

🧠 Anecdote : Le plan initial de Google pour commercialiser son produit était entièrement axé sur la constitution d'une base d'utilisateurs grâce à un moteur de recherche supérieur. Ce n'est que des années plus tard qu'ils ont lancé AdWords, qui est devenu une entreprise pesant plusieurs milliards de dollars.

Étape n° 9 : Suivez les performances et adaptez votre calendrier

Après le lancement, votre calendrier doit passer en mode performance. Il est maintenant temps de surveiller les performances de vos campagnes en termes de contenu, de canaux et de chemins de conversion. Les gens cliquent-ils sans convertir ? Un segment spécifique est-il plus engageant que les autres ? Ces informations vous aident à mettre en forme votre stratégie GTM.

Lorsque les lancements s'accumulent et que les éléments à gérer se multiplient, la dernière chose dont vous avez besoin est un chaos dans vos rapports. Un logiciel centralisé de rapports marketing vous aide à voir ce qui fonctionne (et ce qui ne fonctionne pas) sans passer des heures à fouiller dans des feuilles de calcul ou à rechercher des mises à jour.

Tableaux de bord ClickUp

Avec les tableaux de bord ClickUp, vous pouvez créer des rapports visuels en direct qui se connectent directement à votre calendrier GTM.

Par exemple, supposons que votre calendrier GTM comprenne une campagne de notoriété de marque menée par des influenceurs sur LinkedIn, Instagram, YouTube et TikTok. En un seul coup d'œil, vous pouvez suivre :

Impressions hebdomadaires de chaque publication d'influenceur et ressource de campagne

Tendances mensuelles des performances du marché pour identifier les pics de visibilité

Répartition de l'engagement, comme le nombre de likes par semaine, pour évaluer la qualité du contenu

Analysez les performances des différents canaux pour déterminer quelle plateforme offre le meilleur retour sur investissement

Transformez les indicateurs GTM en actions marketing grâce aux tableaux de bord ClickUp

📮 Insight ClickUp : Les équipes peu performantes sont quatre fois plus susceptibles de gérer plus de 15 outils, tandis que les équipes très performantes maintiennent leur efficacité en limitant leur boîte à outils à neuf plateformes ou moins. Mais qu'en est-il de l'utilisation d'une seule plateforme ? En tant qu'application tout-en-un pour le travail, ClickUp rassemble vos tâches, projets, documents, wikis, discussions et appels sur une seule plateforme, avec des flux de travail optimisés par l'IA. Prêt à travailler plus intelligemment ? ClickUp fonctionne pour toutes les équipes, rend le travail visible et vous permet de vous concentrer sur l'essentiel pendant que l'IA s'occupe du reste.

Bonnes pratiques pour un calendrier GTM efficace

Bien conçu, un calendrier GTM aide votre équipe à rester concentrée, à agir rapidement et à s'adapter sans précipitation. Ces bonnes pratiques vous aideront à élaborer un plan marketing qui tiendra la route même en cas de changement de programme.

Optez pour un forfait flexible, pas rigide

Les meilleurs calendriers GTM sont structurés mais flexibles. Les campagnes se déroulent rarement exactement comme prévu, votre système doit donc permettre des changements rapides. Appliquez ces tactiques pour gagner en flexibilité sans perdre de vue votre objectif :

Divisez les échéanciers en sprints plus courts liés aux phases de la campagne

Ajoutez des marges de manœuvre pour faire face aux retards imprévus et aux fluctuations du marché

Réexaminez et ajustez les dates clés si nécessaire en fonction des commentaires reçus

Placez votre client au centre de vos préoccupations

Votre calendrier GTM doit être élaboré en fonction du parcours client, et non en fonction de votre commodité interne. Voici comment rester concentré sur votre public cible :

Alignez vos campagnes sur les besoins, les comportements et les boucles de rétroaction des clients

Incluez des points de contact tels que les lancements bêta, les fenêtres de commentaires des utilisateurs ou l'assistance à la prise en main

Suivez l'engagement des clients à toutes les étapes afin d'identifier les points de rupture

Utilisez des modèles prêts à l'emploi

Modèle de stratégie de mise sur le marché ClickUp

Créer un calendrier de mise sur le marché à partir de zéro peut prendre un temps précieux, surtout lorsque vous jonglez entre la recherche, la tarification, la messagerie et la planification de campagnes. Le modèle de stratégie de mise sur le marché ClickUp vous offre un point de départ structuré et personnalisable pour vous concentrer moins sur l'installation et plus sur l'exécution.

Obtenez un modèle gratuit Alignez votre calendrier de marketing sur les réseaux sociaux avec votre stratégie à l'aide du modèle de stratégie de mise sur le marché ClickUp

Ce modèle vous guide pour :

Analysez les besoins des clients, le positionnement des concurrents et les opportunités du marché, le tout dans un seul espace

Planifiez et comparez des stratégies tarifaires adaptées à vos segments cibles

Mappez les canaux de distribution et de promotion à l'aide d'étapes claires et concrètes

Suivez et mesurez la réussite au fil du temps, en ajustant votre stratégie GTM à mesure que le marché évolue

En outre, ClickUp propose divers modèles pour rationaliser la planification et l'exécution de votre calendrier de mise sur le marché

Par exemple, le modèle de calendrier marketing ClickUp vous aide à suivre rapidement et facilement les campagnes et les évènements à venir, à gérer les tâches grâce à l'automatisation et aux rappels, et à hiérarchiser les activités à fort impact dans une base de données simplifiée et sans code. De plus, le modèle de communication de stratégie de commercialisation ClickUp vous aide à communiquer de manière concise vos objectifs, rôles, responsabilités et indicateurs à tous les membres de l'équipe. Mieux encore ? Le modèle de stratégie de commercialisation ClickUp dans Tableaux blancs facilite le brainstorming d'un plan d'action pour le lancement prochain de votre produit.

🔍 Le saviez-vous ? La croissance du chiffre d'affaires annuel récurrent (ARR) ralentit, en particulier pour les entreprises dont l'ARR est inférieur à 25 millions de dollars. Avec des cycles commerciaux plus longs, des acheteurs prudents et des coûts d'acquisition en hausse, la croissance du chiffre d'affaires nécessite désormais un ciblage plus précis, une tarification plus intelligente et une stratégie de mise sur le marché adaptée aux réalités du marché.

Définissez votre stratégie GTM avec ClickUp

Un calendrier de mise sur le marché doit donner à votre équipe de marketing produit une vision claire de la manière dont le contenu, les campagnes et les transferts internes liés au lancement du projet s'articulent entre les différents canaux.

Exemple : l'article de blog est publié le jour même où l'équipe commerciale reçoit les informations nécessaires, et l'équipe d'assistance organise une session de formation la veille.

ClickUp facilite cette coordination. Le calendrier ClickUp offre une vue consolidée et optimisée par l'IA des tâches, des objectifs de l'équipe et des plateformes de réunion intégrées afin que votre planification reste connectée et toujours à jour.

