Hitask ou ClickUp : quel outil convient le mieux à votre équipe ?

Le choix d'un outil de gestion de projet se résume à une seule question : avez-vous besoin d'une simple liste de tâches pour mener à bien votre journée ou d'une plateforme qui regroupe l'ensemble de votre travail ?

Hitask est un gestionnaire de tâches conçu pour les équipes qui ont besoin d'organiser leurs missions et leurs calendriers partagés sur un seul écran. ClickUp est le premier espace de travail convergent basé sur l'IA au monde. Cela signifie qu'il intègre vos tâches, vos documents, vos tableaux blancs et vos automatisations dans un environnement de travail personnalisable, alimenté par une IA contextuelle qui connaît votre travail.

Le choix entre Hitask et ClickUp dépend de ce dont votre équipe a besoin : une checklist simplifiée ou un système évolutif pour des opérations complexes.

Voici comment ils se comparent.

Hitask vs ClickUp : aperçu rapide

Fonctionnalité/catégorie ClickUp Hitask Taille de l'équipe Des équipes de toutes tailles, des particuliers aux grandes entreprises, qui ont besoin d'un hub centralisé pour leurs tâches, leurs documents et leurs opérations basées sur l'IA Petites équipes et particuliers à la recherche d'une liste de tâches minimaliste sur un seul écran IA et automatisation ClickUp Brain offre une IA contextuelle pour les tâches, les documents et le chat, avec des flux de travail automatisés via ClickUp Automations Limité aux tâches récurrentes de base ; pas d'IA native ni de déclencheurs avancés basés sur la logique Gestion des tâches Une structure hiérarchique avec des espaces, des dossiers, des listes et des tâches, ainsi que les champs personnalisés de ClickUp pour saisir les détails de n'importe quel flux de travail Listes de tâches simples avec des sous-tâches et des catégories de base Vues des projets Plus de 15 vues de projet, dont Liste, Tableau, Diagramme de Gantt, Calendrier, Échéancier et Tableau Affichage calendrier, vue Liste et tableaux Kanban de base Suivi du temps Suivi du temps intégré avec Relevés de temps, estimations de durée, statut facturable et rapports de capacité automatisés — sur l'application, le Web et l'extension Chronomètre de démarrage/arrêt intégré aux tâches avec des résumés essentiels du temps passé Collaboration Collaboration en temps réel dans ClickUp Docs, ClickUp Chat, les commentaires et les @mentions Commentaires sur les tâches, partage de fichiers et calendrier d'équipe Intégrations Plus de 1 000 intégrations natives et une API publique pour réaliser l'automatisation du flux de données sur l'ensemble de votre infrastructure technologique Synchronisation indispensable pour Google Agenda et Outlook ; manque d'une API publique pour les développements personnalisés

Aperçu de ClickUp

Utilisez ClickUp comme un outil de gestion de flux de travail centralisé regroupant chats, documents, tâches et automatisations en un seul endroit

🔎 Le saviez-vous ? 53 % des dirigeants affirment que la productivité doit augmenter, mais 80 % des employés dans le monde déclarent manquer de temps ou d'énergie pour faire leur travail. Cela s'explique par le fait qu'ils en ont assez d'être interrompus toutes les deux minutes par des réunions, des e-mails ou des notifications.

Ce flux constant d'interruptions oblige votre équipe à perdre des heures chaque semaine à passer d'une application à l'autre sans lien entre elles. Au lieu de laisser cette « prolifération des tâches » vous ralentir, vous ou votre équipe, vous pouvez regrouper toutes les tâches et discussions dans un espace de travail unique et unifié comme ClickUp. Il sert de hub central pour l'ensemble de vos opérations, en regroupant vos données, vos communications et votre planification en un seul endroit.

Grâce à sa hiérarchie de projets claire, les équipes de toutes tailles et de toutes les fonctions peuvent organiser leurs projets à l'aide d'espaces, de dossiers, de listes, de tâches et de sous-tâches dédiés.

Avantages :

ClickUp Brain : Obtenez des réponses, générez du contenu et résumez des informations grâce à un assistant IA contextuel intégré à l'ensemble de votre environnement de travail Obtenez des réponses, générez du contenu et résumez des informations grâce à un assistant IA contextuel intégré à l'ensemble de votre environnement de travail

Automatisations ClickUp : Éliminez les tâches manuelles répétitives en créant des flux de travail personnalisés de type « si-alors » qui attribuent automatiquement des tâches, mettent à jour les statuts ou envoient des notifications en fonction des déclencheurs que vous définissez Éliminez les tâches manuelles répétitives en créant des flux de travail personnalisés de type « si-alors » qui attribuent automatiquement des tâches, mettent à jour les statuts ou envoient des notifications en fonction des déclencheurs que vous définissez

ClickUp Super Agents : Créez des coéquipiers IA intelligents et autonomes qui automatisent et exécutent pour vous des flux de travail complexes en plusieurs étapes Créez des coéquipiers IA intelligents et autonomes qui automatisent et exécutent pour vous des flux de travail complexes en plusieurs étapes

ClickUp Docs : Créez, modifiez et collaborez sur des documents directement liés à vos tâches et projets, pour ne jamais perdre le contexte Créez, modifiez et collaborez sur des documents directement liés à vos tâches et projets, pour ne jamais perdre le contexte

Plusieurs vues ClickUp : Offrez à chaque membre de l'équipe la perspective dont il a besoin en passant d'une vue à l'autre parmi plus de 15 options différentes, notamment Liste, Tableau, Diagramme de Gantt et Calendrier Offrez à chaque membre de l'équipe la perspective dont il a besoin en passant d'une vue à l'autre parmi plus de 15 options différentes, notamment Liste, Tableau, Diagramme de Gantt et Calendrier

ClickUp Chat : Organisez vos discussions et associez-les au travail concerné, pour ne plus avoir à chercher les décisions enfouies dans des fils de discussion externes en pièce jointe Organisez vos discussions et associez-les au travail concerné, pour ne plus avoir à chercher les décisions enfouies dans des fils de discussion externes en pièce jointe

Inconvénients :

Le nombre impressionnant d'options de personnalisation peut sembler intimidant pour les équipes qui découvrent les logiciels de gestion de projet

Si l'application mobile est idéale pour consulter les notifications et gérer vos tâches lors de vos déplacements, elle n'offre pas encore toutes les fonctions de la version pour ordinateur.

Aperçu de Hitask

via Hitask

Certaines équipes estiment que les plateformes de gestion de projet puissantes sont trop complexes pour leurs besoins. Elles se perdent dans des fonctionnalités qu’elles n’utiliseront jamais, et la courbe d’apprentissage abrupte entraîne un faible taux d’adoption et de la frustration. Ces équipes recherchent la simplicité plutôt que des outils riches en fonctionnalités.

Hitask est un gestionnaire de tâches léger destiné à ce type d'équipes. Son argument clé de vente ? Une interface épurée et minimaliste. Il s'articule autour d'un tableau de bord sur un seul écran pour une gestion simple des tâches et un suivi du temps. Votre équipe peut se lancer dans la coordination de tâches de base en quelques minutes, sans avoir besoin d'une formation approfondie.

Avantages :

Une interface épurée et minimaliste : son design simple est facile à prendre en main, ce qui permet aux équipes de commencer à gérer leurs tâches presque immédiatement

Suivi du temps intégré : enregistrez le temps passé sur les tâches directement à l'aide d'un simple chronomètre marche/arrêt, ce qui vous évite d'utiliser un outil de suivi du temps séparé

Calendrier d'équipe partagé : visualisez les échéances et la disponibilité des membres de l'équipe grâce à un calendrier centralisé qui facilite la planification

Pièces jointes aux tâches : joignez directement les documents et fichiers pertinents aux tâches pour organiser les informations de base du projet

Inconvénients :

Il ne dispose d'aucune fonctionnalité d'IA ni d'automatisation avancée, ce qui signifie que tous les flux de travail complexes doivent être gérés manuellement

La gestion de projet visuelle se limite à une liste basique, un calendrier et un tableau Kanban, sans échéancier multiprojet.

Se connecte aux principaux outils tels que Google Agenda et Outlook, mais nécessite Zapier ou une API pour la plupart des connexions SaaS tierces

Peine à gérer les projets à plusieurs niveaux, car sa structure est optimisée pour la gestion simple des tâches plutôt que pour l'imbrication complexe de sous-tâches

📚 À lire également : Comment utiliser ClickUp comme tableau Kanban

Comparaison des fonctionnalités entre ClickUp et Hitask

Bien que ces deux plateformes vous aident à gérer vos tâches, elles sont conçues pour des types de travail fondamentalement différents. Hitask propose une simple liste de tâches, tandis que ClickUp offre une plateforme complète et évolutive qui regroupe tout votre travail en un seul endroit.

Examinons de plus près leurs différences sur les fonctionnalités les plus importantes.

IA et automatisation

Chaque jour, les employés à temps plein consacrent en moyenne 8,7 heures à des activités improductives telles que des réunions inutiles ou des tâches répétitives.

Cela réduit la productivité et ouvre la voie à l'erreur humaine, ce qui peut entraîner l'oubli d'étapes importantes. Dans un gestionnaire de tâches classique, ce frottement est constant. Dans un environnement de travail IA convergé, il est intégré à votre journée de travail.

Votre équipe croule sous les tâches manuelles et répétitives. Chaque jour, vous perdez un temps précieux à mettre à jour les statuts, à réattribuer les tâches et à informer les parties prenantes de l'avancement du projet. Cela nuit non seulement à la productivité, mais ouvre également la porte à l'erreur humaine, ce qui peut entraîner l'omission d'étapes importantes.

👉🏼 Dans un simple outil de gestion des tâches, ce travail fastidieux est inévitable. Dans un environnement de travail IA convergent, il est automatisé.

ClickUp

ClickUp élimine l'effort manuel en combinant des actions automatisées avec un moteur d'IA intégré. Au lieu d'effectuer chaque mise à jour vous-même, vous pouvez configurer les automatisations ClickUp pour gérer les flux de travail conditionnels. Ainsi, vous pouvez créer des flux de travail qui agissent instantanément à votre place : par exemple, lorsqu'un développeur déplace une tâche vers « En révision », ClickUp peut automatiquement la réattribuer à un responsable QA et publier une notification dans le chat du projet.

Définissez vos déclencheurs et lancez des actions spécifiques grâce aux automatisations ClickUp

Au-delà des règles basées sur la logique, ClickUp Brain agit comme un partenaire intelligent qui comprend le contexte global de votre environnement de travail. Comme il est connecté à vos tâches, vos documents et vos messages, il peut effectuer des tâches cognitives complexes que l'automatisation standard ne peut pas réaliser.

Vous pouvez l'utiliser pour :

Résumez la progression du projet : compilez instantanément les notes de réunion ou les longs fils de discussion en résumés exécutifs

Générer des données de projet : Remplissez automatiquement Remplissez automatiquement les champs personnalisés avec des analyses générées par l'IA (priorités, personnes assignées, résumés d'avancement) ou des scores de sentiment

Réponses instantanées : posez des questions telles que « Quels sont les obstacles actuels au lancement du quatrième trimestre ? » et obtenez une réponse basée sur les données du projet en temps réel

Automatisez la gestion de projet : utilisez utilisez les Super Agents IA pour suivre automatiquement l'avancement, signaler les risques et gérer les transferts, tout en gardant un humain dans la boucle lorsque cela est nécessaire

Utilisez ClickUp Brain comme assistant IA à la demande pour réaliser l'automatisation des tâches répétitives

Hitask

Hitask ne dispose pas de fonctionnalités natives d'IA ni d'automatisation avancée des flux de travail. Ses capacités d'automatisation se limitent aux tâches récurrentes, qui vous permettent de programmer une tâche pour qu'elle se répète quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement. Il ne peut pas effectuer d'actions en fonction des changements dans votre flux de travail. Chaque mise à jour de statut, changement d'attribution et notification à l'équipe doit être gérée manuellement par un utilisateur.

🏆 Le verdict : Pour les équipes qui cherchent à réduire le travail manuel et à tirer parti de l'IA pour travailler plus intelligemment, ClickUp s'impose comme le choix évident. Hitask est conçu pour les équipes qui préfèrent une approche entièrement manuelle de la gestion des tâches.

📮ClickUp Insight : 88 % des personnes interrogées dans notre sondage utilisent l'IA pour leurs tâches personnelles, mais plus de 50 % hésitent à l'utiliser au travail. Les trois principaux obstacles ? L'absence d'intégration transparente, le manque de connaissances ou les préoccupations en matière de sécurité. Mais que se passerait-il si l'IA était intégrée à votre environnement de travail et était déjà sécurisée ? ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à ClickUp, en fait une réalité. Il comprend les requêtes en langage naturel, répondant ainsi aux trois principales préoccupations liées à l'adoption de l'IA, tout en assurant la connexion de votre chat, de vos tâches, de vos documents et de vos connaissances à travers l'environnement de travail. Trouvez des réponses et des informations en un seul clic !

Gestion des tâches

Une simple liste à faire ne permet pas de voir comment les initiatives de grande envergure se décomposent en étapes plus petites et concrètes. Ni comment chaque action individuelle s'inscrit dans une vision d'ensemble. Sans moyen de structurer cette complexité, les projets deviennent désorganisés, et il est difficile de savoir comment le travail s'articule entre lui-même ou qui est responsable de quoi.

Les équipes ont souvent besoin d'un système capable de refléter la complexité réelle de leurs projets.

ClickUp

ClickUp organise le travail grâce à une hiérarchie à plusieurs niveaux conçue pour permettre même aux plus grandes organisations de rester structurées. Votre travail est hébergé dans un environnement de travail, qui est divisé en espaces dédiés aux différents services ou fonctions de haut niveau.

Au sein de ces espaces, vous pouvez créer des dossiers pour des projets spécifiques et des listes pour regrouper des tâches individuelles. Cela permet de tracer un chemin clair entre les objectifs communs à l'échelle de l'entreprise et les tâches quotidiennes individuelles.

Visualisez la situation dans son ensemble sans perdre le contexte grâce à la hiérarchie de ClickUp

Pour gérer les détails précis de votre flux de travail, ClickUp offre des options de personnalisation avancées :

Champs personnalisés : suivez toutes les données pertinentes pour votre flux de travail, telles que les budgets, les codes client ou les étapes de vente

Dépendances des tâches ClickUp : reliez les tâches entre elles pour voir lesquelles en bloquent d'autres, et vous assurer que le travail se déroule dans le bon ordre reliez les tâches entre elles pour voir lesquelles en bloquent d'autres, et vous assurer que le travail se déroule dans le bon ordre

Sous-tâches ClickUp : Décomposez les tâches volumineuses en éléments plus petits et plus faciles à gérer grâce à sept niveaux de sous-tâches imbriquées Décomposez les tâches volumineuses en éléments plus petits et plus faciles à gérer grâce à sept niveaux de sous-tâches imbriquées

ClickUp : plusieurs responsables : Attribuez une même tâche à plusieurs personnes pour clarifier la propriété partagée sur les éléments collaboratifs Attribuez une même tâche à plusieurs personnes pour clarifier la propriété partagée sur les éléments collaboratifs

Listes de tâches ClickUp : Créez des éléments simples à faire au sein d'une tâche pour les actions mineures qui ne nécessitent pas une gestion complète des sous-tâches Créez des éléments simples à faire au sein d'une tâche pour les actions mineures qui ne nécessitent pas une gestion complète des sous-tâches

Hitask

Hitask propose une structure simple pour la gestion des tâches. L'interface s'articule autour d'un tableau de bord « à écran unique ». Bien qu'il permette de regrouper les tâches en projets et d'utiliser des catégories identifiées par des couleurs, il ne dispose pas des capacités d'imbrication approfondies nécessaires à une architecture de projet complexe.

🏆 Le verdict : ClickUp est conçu pour les équipes travaillant sur des projets complexes et à plusieurs niveaux qui nécessitent une personnalisation poussée et des dépendances claires. Hitask convient mieux aux particuliers ou aux petites équipes ayant des flux de travail simples qui souhaitent tout voir sur un seul écran sans avoir à naviguer dans une hiérarchie complexe.

Vues de projet et modèles

Lorsqu'un outil ne propose qu'une ou deux vues figées, il faut toujours faire des compromis — ou pire, exporter les données vers un autre outil juste pour les visualiser, ce qui entraîne un travail en silos et une charge de travail supplémentaire. C'est votre plateforme de gestion de projet qui doit s'adapter à votre équipe, et non l'inverse.

🧠 Anecdote : Une étude de Gartner montre que seuls 23 % des travailleurs du numérique sont pleinement satisfaits de leurs applications professionnelles, mais ceux qui le sont ont près de trois fois plus de chances de se décrire comme étant beaucoup plus productifs.

ClickUp

Offrez à chaque membre de l'équipe une vue d'ensemble parfaite grâce à plus de 15 vues ClickUp personnalisables. Comme ces vues sont intégrées au même environnement de travail, vous pouvez passer de l'une à l'autre en un seul clic sans perdre de données ni de contexte.

Choisissez parmi plus de 15 vues ClickUp pour avoir une meilleure vision de votre travail

Voici comment vous pouvez les utiliser :

Vue Liste dans ClickUp : une vue classique, semblable à un tableur, qui permet de trier et de filtrer facilement les tâches

Vue Tableau de ClickUp : un tableau de type Kanban permettant de gérer les flux de travail à travers les différentes étapes de progression un tableau de type Kanban permettant de gérer les flux de travail à travers les différentes étapes de progression

Vue Calendrier de ClickUp : un calendrier de type glisser-déposer pour planifier les tâches, visualiser les dépendances et mieux gérer les échéances un calendrier de type glisser-déposer pour planifier les tâches, visualiser les dépendances et mieux gérer les échéances

Vue du diagramme de Gantt dans ClickUp : un échéancier permettant de visualiser les dépendances, la durée et le chemin critique d'un projet un échéancier permettant de visualiser les dépendances, la durée et le chemin critique d'un projet

Vue Tableur de ClickUp : une vue sous forme de feuille de calcul puissante pour la modification en masse une vue sous forme de feuille de calcul puissante pour la modification en masse

Vue Charge de travail : une vue une vue de gestion des ressources permettant de visualiser la capacité de l'équipe et de planifier l'allocation des ressources

ClickUp Carte mentale : un espace de brainstorming visuel pour relier et développer des idées un espace de brainstorming visuel pour relier et développer des idées

💡 Conseil de pro : pour garantir la cohérence à mesure que votre entreprise se développe, vous pouvez enregistrer n'importe quelle structure de projet sous forme de modèle ClickUp. Vous avez le choix parmi plus de 1 000 modèles couvrant la gestion de projet, le marketing, l'équipe commerciale, les ressources humaines, l'ingénierie et d'autres cas d'utilisation pour standardiser vos meilleurs processus. De l'intégration des clients au lancement de produits, les modèles vous aident à mettre en place rapidement des flux de travail et à les réutiliser instantanément.

Hitask

Hitask propose trois vues principales : une vue Liste pour organiser les tâches, un calendrier d'équipe partagé pour la planification et un tableau simple de type Kanban. Vous pouvez l'utiliser pour consulter vos missions, les plannings de l'équipe et l'avancement des projets sans avoir à naviguer à travers plusieurs niveaux de l'application.

Ce qui lui manque en termes d'outils de visualisation avancés, comme les diagrammes de Gantt ou les cartes thermiques de charge de travail, il le compense par des modèles de projet de base et des outils de rapports. Vous pouvez facilement reproduire les structures de projet qui ont connu la réussite et suivre la productivité en fonction du temps.

🏆 Le verdict : pour les équipes qui ont besoin de plusieurs moyens de visualiser le travail et de présenter les rapports sur la progression interdépartementale, les vues et tableaux de bord complets de ClickUp sont indispensables. Hitask convient mieux aux équipes qui privilégient une vue unique et unifiée où toutes les tâches et tous les calendriers sont regroupés sur une seule page.

Suivi du temps

🔎 Le saviez-vous ? Aux États-Unis, les professionnels perdent environ 59 millions d'heures chaque jour ouvrable à cause de tâches non enregistrées telles que les e-mails, les réunions et la saisie manuelle basée sur la mémoire. Pour une entreprise de services professionnels de 15 personnes, cette perte peut coûter 1,6 million de dollars de chiffre d'affaires annuel.

Les outils de suivi du temps sont un excellent moyen de réduire le gaspillage d'efforts. En enregistrant chaque minute directement dans votre environnement de travail, vous obtenez les données nécessaires pour repérer les « points de friction invisibles ».

Par exemple, les réunions qui durent systématiquement plus longtemps que prévu ou certaines phases de projet qui dépassent régulièrement leur périmètre. Cela vous permet d'affiner vos processus et d'éviter de futures pertes de temps avant qu'elles n'aient un impact sur vos résultats financiers.

ClickUp

Suivez de près la façon dont vous utilisez votre temps grâce à ClickUp Suivi du temps

ClickUp considère le temps comme un indicateur clé du projet plutôt que comme un simple enregistrement secondaire. Grâce à ClickUp Suivi du temps, vous et votre équipe pouvez démarrer et arrêter un chronomètre directement depuis une tâche, ajouter du temps manuellement, ou même suivre le temps qui n'est pas associé à une tâche spécifique. Chaque minute facturable est enregistrée en temps réel, ce qui permet de traiter directement les tâches répétitives ou sans importance.

Comme l'environnement de travail se synchronise en temps réel, toutes vos données de temps sont directement transférées vers les relevés de temps et les tableaux de bord ClickUp. Vous disposez ainsi d'un aperçu en temps réel des activités qui occupent le plus de temps, qu'il s'agisse de coûts ou de revenus. Vous pouvez regrouper et filtrer ces données par personne, projet ou tout champ personnalisé pour obtenir les informations dont vous avez besoin pour améliorer la productivité de votre personnel et assurer une facturation précise.

Hitask

Hitask intègre un outil de suivi du temps pour chaque tâche. Vous pouvez démarrer et arrêter un chronomètre pour enregistrer vos heures et générer des rapports simples indiquant le temps passé par tâche ou par utilisateur. Si vous avez une petite équipe ou si vous avez besoin d'un moyen simple de justifier vos heures facturables en tant que freelance, Hitask vous permet de le faire sans les contraintes d'une suite de reporting complexe.

🏆 Le verdict : Les deux outils proposent un suivi du temps intégré, ce qui est un atout. Cependant, ClickUp permet de réaliser une connexion entre les données de temps et les tarifs facturables, les tableaux de bord et les vues Charge de travail, offrant ainsi des informations beaucoup plus détaillées aux équipes qui ont besoin de gérer l'allocation des ressources et la rentabilité.

Collaboration en équipe

Les discussions de votre équipe sont-elles dispersées entre les e-mails, Slack et les comptes-rendus de réunion ? Cela signifie concrètement que lorsqu'une question liée à un projet se pose, vous devez fouiller dans différentes applications pour trouver la réponse. C'est à la fois chronophage et source d'erreurs.

Cette prolifération des communications rend presque impossible la maintenance d'une source unique de vérité pour vos projets.

Les décisions et les discussions doivent s'inscrire dans le cadre du travail auquel elles se rapportent.

🔎 Le saviez-vous ? Vous n'êtes pas le seul : en moyenne, un employé perd 2,5 heures par jour à rechercher des informations dans des systèmes fragmentés.

Alors, quel outil répond à vos besoins ?

ClickUp

ClickUp fait office de véritable hub de collaboration en regroupant toutes les formes de communication d'équipe au sein d'un seul environnement de travail. Au lieu de passer d'une application à l'autre, vous pouvez gérer l'intégralité du cycle de vie d'un projet, du brainstorming à la validation finale, dans un seul onglet.

Voici, par exemple, l'exemple de fonctionnement :

ClickUp Chat : Gardez les discussions liées à des projets spécifiques grâce à des canaux de discussion intégrés et des messages privés, afin que les décisions ne se perdent jamais dans des fils de discussion externes Gardez les discussions liées à des projets spécifiques grâce à des canaux de discussion intégrés et des messages privés, afin que les décisions ne se perdent jamais dans des fils de discussion externes

ClickUp Docs : Collaborez en temps réel sur des briefs de projet, des notes de réunion et des wikis grâce à des pages imbriquées et des tâches intégrées qui transforment votre documentation en travail concret Collaborez en temps réel sur des briefs de projet, des notes de réunion et des wikis grâce à des pages imbriquées et des tâches intégrées qui transforment votre documentation en travail concret

Commentaires en fil de discussion : Organisez les discussions autour de chaque tâche grâce aux @mentions pour impliquer les parties prenantes et aux commentaires attribués pour garantir que les éléments à réaliser soient bien vus Organisez les discussions autour de chaque tâche grâce aux @mentions pour impliquer les parties prenantes et aux commentaires attribués pour garantir que les éléments à réaliser soient bien vus

Tableaux blancs ClickUp : Réfléchissez à vos idées de manière visuelle sur un canevas libre et convertissez directement les formes ou les notes autocollantes en tâches ClickUp traçables Réfléchissez à vos idées de manière visuelle sur un canevas libre et convertissez directement les formes ou les notes autocollantes en tâches ClickUp traçables

ClickUp Clips : Réduisez le nombre de réunions en enregistrant et en partageant de courtes vidéos d'écran pour expliquer des processus complexes ou donner votre avis Réduisez le nombre de réunions en enregistrant et en partageant de courtes vidéos d'écran pour expliquer des processus complexes ou donner votre avis

Hitask

La collaboration en équipe sur Hitask s'articule autour des commentaires sur les tâches et des pièces jointes. Bien qu'il ne propose pas d'éditeur de documents natif ni de Tableau blanc visuel, il intègre une fonctionnalité de chat d'équipe qui vous permet d'échanger des messages sans quitter votre environnement de travail.

Vous bénéficiez également d'un calendrier d'équipe partagé qui fournit une vue synchronisée des tâches de chacun, ce qui aide les petites équipes à rester en phase sur les échéances sans avoir à gérer la complexité des outils de communication d'équipe.

🏆 Le verdict : ClickUp est conçu pour les équipes qui souhaitent éliminer les changements de contexte en regroupant les documents, le chat et le brainstorming visuel sur une seule plateforme. Hitask gère la coordination de base au niveau des tâches et la messagerie en temps réel, mais vous aurez probablement besoin d'outils externes comme Google Docs ou Zoom pour une rédaction collaborative plus approfondie et une planification visuelle.

Intégrations

Votre plateforme de gestion de projet ne doit pas fonctionner en vase clos. Lorsque votre logiciel ne se synchronise pas avec votre CRM, votre référentiel de code ou votre système de stockage de fichiers, votre équipe est contrainte de saisir manuellement les données. Cela crée un flux de travail fragmenté, avec des informations souvent obsolètes, ce qui entraîne des retards administratifs et des silos de données qui ralentissent la livraison des projets.

Pour réduire la prolifération des outils, vos systèmes fragmentés doivent permettre un flux d'informations automatisé à travers l'ensemble de votre infrastructure technique.

ClickUp

ClickUp sert de hub pour vos opérations, offrant plus de 1 000 intégrations natives qui regroupent vos logiciels existants dans un seul environnement de travail. En liant vos principaux outils, vous n'avez plus besoin de passer constamment d'un onglet à l'autre ni d'effectuer des mises à jour manuelles.

Vous pouvez utiliser les intégrations ClickUp pour :

Effectuez la connexion de ClickUp à votre infrastructure technologique existante grâce à plus de 1 000 options d'intégration

Développement et contrôle de version : connectez GitHub, GitLab ou Bitbucket pour suivre les commits et les demandes de tirage directement au sein des tâches, offrant ainsi à l'équipe une visibilité sur les modifications du code sans quitter la vue du projet

Alignement CRM et commercial : Intégrez Salesforce ou HubSpot pour synchroniser les données clients et les étapes des transactions, garantissant ainsi que l'exécution des projets après-vente reste alignée sur le pipeline commercial

Communication et messagerie : Connectez Slack ou Teams pour convertir vos messages en tâches et recevoir des notifications de projet automatisées directement dans vos canaux de discussion

Stockage cloud et gestion des ressources : joignez et recherchez des fichiers depuis Google Drive, Dropbox ou OneDrive directement dans les tâches ClickUp pour vous assurer que l'équipe accède toujours à la version la plus récente d'un document

💡Conseil de pro : Créez vos propres connexions personnalisées entre ClickUp et votre infrastructure technologique existante à l'aide de l'API ClickUp. Vous pouvez également disposer d'une source unique d'informations grâce à la synchronisation bidirectionnelle des calendriers et en intégrant directement du contenu provenant d'autres applications dans vos tâches et vos documents ClickUp.

Hitask

Hitask se concentre sur une sélection restreinte et soigneusement choisie d'intégrations conçues pour les fonctions de base de l'entreprise. Il effectue principalement des connexions avec des outils de planification et de messagerie électronique, tels que Google Agenda pour la synchronisation des échéances et Outlook pour transformer les e-mails en tâches concrètes.

Bien qu'il intègre Slack pour les notifications d'activité, il ne dispose pas d'une API publique ni de connexions natives pour les logiciels spécialisés de CRM ou de développement. Cela en fait une option viable pour les équipes dont l'environnement logiciel est limité, mais les grandes organisations disposant d'une infrastructure complexe pourraient avoir besoin de solutions manuelles pour synchroniser des sources de données disparates.

🏆 Le verdict : grâce à sa vaste bibliothèque d'intégrations et à son API ouverte, ClickUp constitue un hub central capable de se connecter à pratiquement tous les outils de votre pile technologique. Hitask couvre l'essentiel, mais peut nécessiter des solutions de contournement manuelles pour les équipes utilisant des logiciels plus spécialisés.

Devriez-vous choisir ClickUp ou Hitask pour votre équipe ?

Le choix de l'outil qui vous convient dépend de vos besoins actuels. Hitask est un gestionnaire de tâches simple, tandis que ClickUp est une plateforme complète dédiée à la productivité en entreprise.

Optez pour ClickUp si votre équipe jongle avec plusieurs projets complexes, a besoin de l'IA pour automatiser le travail et fournir des informations, ou souhaite regrouper vos documents, votre chat et la gestion de vos projets en un seul endroit. Il est conçu pour éliminer la prolifération des tâches et s'adapter à la croissance de votre équipe.

Optez pour Hitask si votre équipe dispose de listes de tâches simples, privilégie avant tout une interface minimaliste et n'envisage pas d'adopter des flux de travail avancés ou l'automatisation.

Au final, le choix se pose entre un outil dont vous risquez de vous lasser et une plateforme qui évolue avec vous.

Les équipes prêtes à ne plus passer d'une application à l'autre et à commencer à travailler plus intelligemment peuvent se lancer gratuitement avec ClickUp dès aujourd'hui.

Foire aux questions (FAQ)

Oui, vous pouvez facilement importer votre travail depuis Hitask vers ClickUp. Il vous suffit d'exporter vos tâches depuis Hitask sous forme de fichier CSV, puis d'utiliser l'outil d'importation de ClickUp pour mapper vos données aux champs appropriés.

ClickUp offre un large éventail de fonctionnalités avancées que l'on ne retrouve pas dans Hitask, notamment un assistant IA contextuel, des automatisations personnalisables, plusieurs vues de projet telles que le diagramme de Gantt et l'échéancier, ainsi qu'une collaboration native sur les documents.

ClickUp est conçu pour s'adapter aux équipes de toutes tailles. Les petites équipes et les start-ups peuvent accéder immédiatement à des fonctionnalités robustes, tandis que les grandes entreprises peuvent tirer parti d'autorisations avancées, de l'authentification unique (SSO) et de puissantes capacités d'IA pour gérer des flux de travail complexes à l'échelle de l'entreprise.