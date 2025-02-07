Comment automatiser les processus manuels pour gagner en efficacité

Votre journée de travail ressemble-t-elle à celle du film « Un jour sans fin » ? Vous vous réveillez, répondez aux mêmes e-mails, mettez manuellement à jour les mêmes feuilles de calcul et passez par une nouvelle série d'approbations, pour recommencer le lendemain.

De nombreuses entreprises sont restées bloquées à l'ère pré-Internet, avec des tâches répétitives et fastidieuses qui nuisent à la productivité et conduisent souvent à l'épuisement professionnel des employés.

Le groupe Stepstone a récemment indiqué qu'un employé à temps plein consacre en moyenne environ 8,7 heures par semaine à des tâches répétitives.

Mais attention ! Il s'avère que la transition vers un flux de travail automatisé n'est pas aussi compliquée que vous le pensiez! Cet article vous montrera exactement comment automatiser les processus manuels de votre entreprise, gagner du temps, réduire les coûts et augmenter la productivité.

⏰ Résumé en 60 secondes Vous vous demandez comment automatiser les processus manuels de votre entreprise ? Voici un processus étape par étape : Identifiez : Repérez les tâches répétitives et chronophages dans vos flux de travail actuels

Portée : Définissez des objectifs clairs et choisissez les outils d'automatisation adaptés

Développer : Concevez et créez des flux de travail automatisés qui répondent aux besoins de votre entreprise

Test : Suivez de près les performances de vos processus automatisés et recueillez des commentaires

Surveiller : Affinez et améliorez en permanence vos flux de travail automatisés en fonction des données et des commentaires

Collaborez : Impliquez votre équipe dans le processus et encouragez-la à donner son avis pour une amélioration continue

Enfin, n'oubliez pas de vous aider d'outils d'automatisation basés sur l'IA, tels que ClickUp , qui facilitent grandement l'automatisation sans code !

Comprendre les processus manuels

Les processus manuels sont des flux de travail ou des tâches effectués sans l'aide de l'automatisation ou d'une technologie avancée. Ces processus reposent sur l'effort humain, des outils physiques ou des logiciels de base avec une interconnectivité minimale. Ils sont généralement laborieux et nécessitent une intervention manuelle à chaque étape, ce qui les rend sujets à des inefficacités et à des erreurs.

Voici quelques exemples courants de processus manuels :

Saisie de données : saisie manuelle de données à partir de formulaires papier ou d'e-mails dans des feuilles de calcul ou d'autres systèmes

Traitement des factures : génération, envoi et rapprochement manuels des factures sans logiciel de facturation automatisé

Flux de travail d'approbation : approbations physiques ou par e-mail au lieu de systèmes numériques et traçables

Intégration des employés : collecte de documents, remplissage de formulaires et organisation de séances d'orientation sans plateforme centralisée

Gestion des stocks : Utilisation de registres papier ou de feuilles de calcul autonomes pour suivre les niveaux de stock et les besoins de réapprovisionnement

Planification et attribution des tâches : coordination des plannings de travail ou des attributions de tâches via des chaînes d'e-mails ou des tableaux physiques

Gestion de la relation client (CRM) : maintenance manuelle des informations client et des journaux d'interaction au lieu d'utiliser un logiciel CRM

Défis courants associés aux processus manuels

Ces processus manuels entraînent souvent des goulots d'étranglement, des erreurs et des inefficacités qui nuisent à la croissance et à l'excellence opérationnelle de l'entreprise.

Bien que ces processus soient essentiels, ils ont tendance à affecter votre productivité. Voici quelques défis liés aux processus manuels.

Chronophage

Toutes les entreprises ont des tâches manuelles répétitives et fastidieuses, qu'il s'agisse de trier les e-mails ou d'attribuer les responsabilités quotidiennes. Si elles semblent mineures prises isolément, elles représentent collectivement un nombre incalculable d'heures qui pourraient être consacrées à des initiatives stratégiques et créatives.

Pensez-y. Il est 9 h, et au lieu de prendre un café et de profiter d'un nouveau départ dans votre journée de travail, vous êtes coincé dans une boucle de tâches monotones. Ce n'est agréable pour personne !

Sujets aux erreurs humaines

Imaginez que vous approuviez une facture d'un million de dollars parce que quelqu'un a oublié une décimale... Aïe ! Les erreurs manuelles de ce type peuvent avoir des conséquences problématiques, en particulier dans les champs sensibles aux données tels que la finance ou les secteurs réglementés.

Une simple faute de frappe ou une omission peut faire dérailler des projets, perturber les flux de travail et coûter une fortune aux entreprises (sans parler de votre dignité lors des réunions d'équipe).

👀 Le saviez-vous ? Mizuho Securities, une société japonaise, a perdu plus de 225 millions de dollars en raison d'une erreur typographique dans une transaction boursière en 2005, un rappel coûteux de la façon dont la saisie manuelle des données peut entraîner des erreurs.

Coûts de main-d'œuvre élevés

Chaque tâche qui nécessite une intervention manuelle exige également des heures de travail, ce qui se traduit par des dépenses financières. Qu'il s'agisse d'embaucher du personnel supplémentaire ou de payer des heures supplémentaires pour achever les processus, le recours à l'effort humain pour des tâches répétitives peut gonfler inutilement les coûts opérationnels.

Manque de normalisation

Prêt pour une vérité qui fait mal ? L'un des plus grands problèmes auxquels sont confrontés les managers est d'amener tout le monde à suivre les mêmes étapes pour obtenir des résultats cohérents. Cela conduit souvent à une confusion et à des retards dans le travail.

Sans procédures opératoires normalisées (procédures opératoires normalisées, SOP), les employés peuvent faire les choses à leur manière. C'est comme demander à cinq personnes de préparer le même plat sans recette. Un plat est trop salé, un autre est brûlé, et personne ne sait ce qui s'est passé.

Mais cela fait-il de vous un mauvais gestionnaire ? Absolument pas ! Vous avez simplement besoin du processus adéquat.

Évolutivité limitée

Le recours à des processus manuels pour traiter les tâches limite les ressources humaines disponibles.

Si votre entreprise se développe, acquiert de nouveaux clients, traite des volumes de données plus importants ou gère plusieurs parties prenantes, vos processus métier actuels risquent de céder sous la pression.

Collaboration inefficace

La collaboration au travail doit être agréable, et non un échange incessant d'e-mails du type « As-tu approuvé ceci ? » et « Oh, je pensais que tu l'avais fait ! »

Ajoutez à cela quelques réunions, et les retards s'accumulent. Il en résulte des fils de communication interminables qui ne permettent pas de communiquer efficacement, laissant tout le monde épuisé et frustré.

📮ClickUp Insight : 83 % des travailleurs du savoir s'appuient principalement sur les e-mails et les discussions pour communiquer au sein de leur équipe. Cependant, près de 60 % de leur journée de travail est perdue à passer d'un outil à l'autre et à rechercher des informations. Avec une application tout-en-un pour le travail comme ClickUp, votre gestion de projet, vos messages, vos e-mails et vos discussions sont tous regroupés au même endroit ! Il est temps de centraliser et de dynamiser !

Avantages de l'automatisation des processus manuels

Toutes ces irrégularités peuvent être résolues grâce à une solution simple : l'automatisation.

Voici quelques exemples illustrant comment l'automatisation peut aider votre entreprise.

Transformation numérique : L'automatisation des processus revient à faire passer votre entreprise de l'analogique au numérique. Elle remplace les montagnes de paperasse et les entrées manuelles de données par des flux de travail numériques élégants

Gagnez du temps pour votre entreprise : Pourquoi passer des heures sur des tâches répétitives alors que l'automatisation peut les accomplir en quelques secondes ? Libérez l'emploi du temps de votre équipe pour des tâches plus stratégiques et créatives

Réduisez l'intervention humaine : Dites adieu à la microgestion constante. L'intégration de l'automatisation robotisée des processus (RPA) dans votre entreprise prend en charge les tâches routinières, réduisant ainsi les risques d'erreurs

Améliorez l'efficacité opérationnelle : l'automatisation l'automatisation simplifie les processus , aide à utiliser efficacement les ressources, accélère les tâches, réduit les erreurs et assure la cohérence des flux de travail pour une meilleure efficacité globale

Facilitez la collaboration : Plus besoin de courir après les e-mails pour obtenir des mises à jour ! L'automatisation centralise les informations et permet aux équipes de partager plus facilement les mises à jour grâce à des commentaires sur des tâches spécifiques et de rester sur la même page à tout moment

*augmentez la satisfaction de vos clients : lorsque vous gagnez du temps sur certaines tâches, vous pouvez vous concentrer davantage sur le développement de la qualité de votre entreprise. Un exemple d'automatisation dans le domaine du service client serait l'envoi automatique d'e-mails de mise à jour

En bref, l'automatisation ne se contente pas de corriger les inefficacités, elle améliore l'ensemble de votre entreprise.

🧠 Fait intéressant : Selon le Harvard Business Review, 60 % des employés estiment que l'automatisation a augmenté leur productivité et la qualité de leur travail, rendant ainsi leur emploi plus sûr.

Comment automatiser les processus manuels

Comment démarrer l'automatisation de vos processus métier ? Vous pouvez vous référer à d'innombrables exemples d'automatisation des processus métier disponibles en ligne, mais tous ne conviendront pas forcément à votre entreprise.

Vous devez expérimenter et créer un processus de flux de travail unique qui répond à vos besoins. Voici un guide étape par étape pour vous aider à démarrer :

Étape 1 : Identifiez les améliorations à apporter aux processus

Avant de vous lancer directement dans l'automatisation, prenez du recul et évaluez vos processus existants. Posez-vous les questions suivantes.

Quel est votre flux de travail actuel ?

Quelles sont les tâches qui prennent le plus de temps ?

Combien d'entre eux peuvent être automatisés ?

Ces questions vous aideront à identifier les processus prêts à passer au numérique. Pour faciliter ce processus, utilisez des outils d'automatisation des processus métier.

ClickUp est le meilleur logiciel d'automatisation des tâches qui vous aide à automatiser les processus commerciaux, à collaborer et à suivre la progression, le tout sur une seule plateforme.

Affichez l'ensemble du flux de travail de votre entreprise en un coup d'œil grâce aux cartes mentales ClickUp

Utilisez des outils tels que les cartes mentales ClickUp pour visualiser votre flux de travail et identifier facilement les domaines à améliorer en un coup d'œil.

💡Conseil de pro : impliquez votre équipe et collaborez avec elle en temps réel. Vous avez besoin de relier votre brainstorming visuel (avec des notes autocollantes, des formes et des connecteurs) à des tâches concrètes ? Essayez les tableaux blancs ClickUp et rendez le raffinement de votre flux de travail beaucoup plus amusant !

Étape 2 : Définir les besoins en matière d'automatisation

Une fois que vous avez identifié les inefficacités, il est temps de définir des objectifs clairs. Quels résultats attendez-vous de l'automatisation ? ClickUp vous permet de créer des types de tâches personnalisés adaptés aux différents aspects de votre entreprise.

Que vous gériez les demandes des clients, suiviez les jalons d'un projet ou traitiez les processus RH, vous pouvez définir chaque type de tâche à l'aide de champs personnalisés et de statuts uniques qui reflètent son objectif.

Mettez en évidence tous les détails essentiels des tâches grâce aux champs personnalisés ClickUp

Utilisez les champs personnalisés de ClickUp pour ajouter des informations spécifiques à chaque type de tâche, telles que des menus déroulants pour les leviers de priorité ou des formules pour calculer la progression.

📌 Exemple : si vous effectuez le suivi des catégories de projets marketing, vous pouvez créer un champ personnalisé dans le menu déroulant avec des options telles que « Médias payants », « Contenu organique » et « Contenu généré par les utilisateurs ». Ajoutez des champs uniques pour saisir des détails importants, tels que les dates limites de publication ou les types de canaux.

Cela permet de maintenir la cohérence dans l'enregistrement des informations. Enregistrez ces types de tâches personnalisées sous forme de modèles afin de les réutiliser dans toute votre organisation.

À lire également : Exemples et cas d'utilisation de l'automatisation des flux de travail

Étape 3 : Développer l'automatisation

Une fois vos tâches définies, il est temps de les automatiser ! Les automatisations ClickUp vous permettent de configurer des tâches récurrentes et de créer des déclencheurs qui lancent automatiquement des actions.

Assurez la continuité de vos flux de travail les plus critiques, même lorsque vous n'êtes pas disponible pour les gérer, grâce aux automatisations ClickUp

Vous pensez peut-être que cela nécessite des compétences en codage. Ce n'est pas le cas ! C'est comme un domino : une action en déclenche une autre en parfaite synchronisation, jusqu'à l'exécution automatique des tâches les plus fastidieuses.

📌 Exemple : supposons que votre équipe marque une tâche de conception comme « achevée ». Vous pouvez créer une automatisation personnalisée qui vous avertit instantanément pour approbation et planifie un contrôle qualité avec une date limite. Cela vous permet de rester responsable et garantit qu'il n'y a pas de déraillement dans la progression.

Plus besoin de rappels manuels que nous risquons d'oublier. En quelques clics, vous pouvez éviter tout risque d'oubli sur toutes les tâches concernées !

Avant l'automatisation, chaque fois qu'un rédacteur terminait une tâche, nous devions communiquer manuellement à la chaîne de commande que le texte était prêt. Cela pouvait prendre 36 heures. C'est formidable, car toute l'équipe assure le suivi de ses tâches quotidiennes dans ClickUp.

Étape 4 : Surveillez étroitement l'automatisation dès le début

Une fois votre processus d'automatisation mis en place, surveillez-le de près et testez ce qui fonctionne pour votre équipe.

Modifiez l'affichage de vos tâches en fonction de vos besoins grâce aux vues ClickUp

Choisissez parmi plus de 15 vues ClickUp pour suivre votre travail d'une manière qui convient à votre équipe. Utilisez la vue Liste pour une gestion détaillée des tâches, la vue Calendrier pour le suivi des échéances et la vue Gantt pour afficher toutes vos étapes et dépendances.

Ces affichages sont entièrement personnalisables, vous pouvez donc les modifier à votre guise. Vous pouvez également filtrer les tâches par statut, par assigné, etc. afin d'organiser davantage la gestion de vos processus métier.

Suivez la progression de tous vos projets grâce aux tableaux de bord ClickUp

De plus, les tableaux de bord ClickUp fournissent un aperçu en temps réel de vos flux de travail et vous permettent de suivre efficacement vos indicateurs clés de performance.

De la charge de travail des employés aux échéanciers des projets, ces tableaux de bord vous permettent de tout surveiller et d'automatiser vos rapports d'entreprise.

Étape 5 : Optimisez l'automatisation au fil du temps

Aussi pratique que soit l'automatisation, elle nécessite tout de même un certain niveau de supervision humaine. Ne vous contentez donc pas de la configurer et de l'oublier.

ClickUp offre les outils de rapports les plus robustes pour l'automatisation. Notre logiciel de rapports vous permet de créer des tableaux de bord tout-en-un qui serviront de centre de contrôle de mission.

C'est aussi simple que d'ajouter des cartes de mesure et des diagrammes, d'y déposer vos données et de personnaliser les visuels. Vous pouvez voir tout le travail à un niveau élevé pour gérer les personnes, les tâches, le temps, les documents, les intégrations et les sprints en un seul endroit.

Obtenez un aperçu général de la progression de votre automatisation dans les tableaux de bord de ClickUp

Définissez vos objectifs trimestriels et suivez le travail de chaque employé dans un tableau de bord unique. La gestion des ressources vous aide à visualiser dans quelle mesure vous tirez parti de votre équipe, et l'analyse de la charge de travail vous montre le niveau de productivité de votre équipe en suivant l'avancement des tâches.

L'objectif final ? Identifier ce que vous faites bien et éliminer les goulots d'étranglement dans vos processus grâce à une automatisation efficace. En visualisant chaque étape de votre flux de travail, vous dirigerez des équipes plus soudées et produirez un travail de meilleure qualité.

📮ClickUp Insight : Nous avons récemment découvert qu'environ 33 % des travailleurs du savoir envoient quotidiennement des messages à 1 à 3 personnes pour obtenir le contexte dont ils ont besoin. Mais que se passerait-il si toutes les informations étaient documentées et facilement accessibles ? Avec ClickUp à vos côtés, le changement de contexte appartient désormais au passé grâce aux mises à jour automatisées.

Vous souhaitez obtenir un résumé rapide de la progression de l'équipe sans passer par le tableau de bord ? Utilisez ClickUp Brain, votre assistant alimenté par l'IA !

Gagnez du temps en laissant l'IA gérer toutes vos requêtes de flux de travail avec ClickUp Brain

Brain a une réponse à toutes les questions liées à vos projets, car il puise ses informations dans votre propre environnement de travail : tâches, notes de réunion et même discussions. Vous obtenez ainsi uniquement ce dont vous avez besoin, sans superflu et avec une précision de 100 % !

Vous pouvez également l'utiliser pour créer des automatisations personnalisées dans ClickUp à l'aide d'invitations et d'instructions en langage naturel.

Créez des automatisations personnalisées en langage naturel à l'aide de ClickUp Brain

Étape bonus 6 : impliquez votre équipe dans une démarche d'amélioration continue

Votre équipe est votre plus grand atout, alors impliquez-la ! Ajoutez des commentaires aux tâches pour recueillir des commentaires sur les flux de travail automatisés et encourager les suggestions d'amélioration.

Planifiez des réunions régulières pour discuter de ce qui fonctionne et réfléchir à des idées d'optimisation.

Tout, de la conception à la mise en œuvre et aux rapports, se passe ici, chez ClickUp :

Identifiez les tâches répétitives et chronophages

Gagnez du temps en créant des modèles pour les types de tâches et les champs adaptés aux besoins de votre entreprise

Déclenchez des notifications et des rappels automatisés afin que toutes les échéances soient respectées

Obtenez des informations en temps réel sur vos automatisations

Collaborez de manière productive avec votre équipe et conservez toutes les tâches et discussions au même endroit

L'interface conviviale et les fonctionnalités entièrement personnalisables de ClickUp vous aident à dire enfin adieu à ces tâches manuelles redoutées :

C'est idéal pour automatiser les processus répétitifs, pour accroître la visibilité et la responsabilité et, franchement, pour éviter d'avoir à faire trois fois le tour de l'usine pour recueillir des informations auprès de trois membres d'équipes différentes. Je pense que la plupart des gens l'utilisent pour faciliter leur administration ou leurs projets, mais nous l'avons très bien intégré pour numériser notre processus de fabrication.

💡 Conseil de pro : Ne partez pas de zéro. Pour accélérer l'automatisation, utilisez des modèles adaptés à votre secteur d'activité, tels que ceux destinés aux flux de travail d'intégration des clients ou aux outils de suivi des campagnes marketing.

Bonnes pratiques pour une automatisation réussie des processus

L'automatisation de la gestion de vos processus métier est un parcours, pas une destination. Suivez ces bonnes pratiques pour garantir une transition fluide et réussie.

Commencez modestement

N'essayez pas d'automatiser tout en même temps. Commencez par un processus unique et bien défini au sein d'un service spécifique. Cela vous permettra de tester le terrain, d'identifier les défis potentiels et d'affiner votre approche avant d'étendre vos efforts d'automatisation à l'ensemble de l'organisation.

Impliquez les parties prenantes dès le premier jour

L'automatisation modifie considérablement votre flux de travail, alors assurez-vous d'impliquer plusieurs parties prenantes dès la phase de planification.

Cela permet à chacun de rester impliqué dans le processus et de comprendre les objectifs de l'automatisation. Recueillez les commentaires des employés, des responsables et même des clients afin d'identifier les points faibles et les domaines à améliorer.

Standardisez le processus

Avant de mettre en œuvre toute automatisation, définissez, documentez et normalisez vos processus à l'échelle de l'organisation. Cela permettra de jeter les bases d'une transition fluide et réussie vers des flux de travail automatisés.

Envisagez de créer et de mettre en œuvre des procédures opératoires normalisées (procédures opératoires normalisées) pour tous les processus clés afin que même un novice puisse utiliser la plateforme avec un minimum d'aide manuelle.

Testez de manière approfondie

Testez minutieusement vos flux de travail automatisés avant de les finaliser. Surveillez de près les performances après la mise en œuvre. Suivez les indicateurs clés tels que le temps de traitement, les taux d'erreur et la satisfaction client.

Vous pouvez ainsi identifier et résoudre rapidement tout problème, garantissant ainsi que l'automatisation produit les résultats escomptés.

Intégrez l'intelligence artificielle

L'IA peut considérablement améliorer vos efforts d'automatisation. Utilisez-la donc autant que possible pour vous faciliter la vie. Découvrez des solutions basées sur l'IA pour l'analyse des données, la modélisation prédictive et les tâches de service client.

Cela vous aide à identifier les modèles, à prendre des décisions plus éclairées et à personnaliser l'expérience client.

Maintenez la supervision humaine

Si l'automatisation peut réduire considérablement l'intervention humaine, il est essentiel de conserver un certain degré de supervision humaine. Certaines tâches nécessiteront toujours le jugement, la créativité et l'esprit critique de l'homme.

Équilibrez l'automatisation et la supervision humaine pour garantir les meilleurs résultats possibles.

En suivant ces bonnes pratiques, vous pouvez maximiser les avantages de l'automatisation des processus, améliorer l'efficacité des flux de travail et réussir votre transition vers l'automatisation sans être submergé par l'aspect technologique.

Libérez-vous des chaînes du papier avec ClickUp

Les tâches répétitives sont comme des petits cailloux dans vos chaussures : vous les supportez au début, mais avec le temps, elles vous frustrent et vous ralentissent. Vous vous souvenez de ce sentiment lorsque vous arrivez enfin à retirer ces cailloux ? C'est exactement ce que procure l'automatisation.

Mais pourquoi choisir ClickUp pour automatiser vos processus ?

Il s'agit de la plateforme ultime pour l'automatisation des processus, avec des automatisations personnalisées, des tableaux de bord et un assistant IA intelligent. C'est la clé pour des flux de travail plus fluides, des équipes plus heureuses et des clients satisfaits. Alors, pourquoi se contenter de la monotonie quand l'innovation est à portée de clic ?

C'est très simple. Commencez modestement, impliquez votre équipe et ajustez au fur et à mesure. Avant même de vous en rendre compte, vous vous demanderez comment vous avez pu vous passer de l'automatisation.

Prêt à passer à l'automatisation ? Inscrivez-vous dès maintenant pour obtenir un compte ClickUp gratuit!